SECが国境を越えた詐欺と戦うためのタスクフォースを結成
SEC（米国証券取引委員会）が国境を越えた詐欺と戦うためのタスクフォースを設立したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：SECが国際的な詐欺に対処するために国境を越えたタスクフォースを立ち上げ。外国の詐欺スキームを標的にして投資家を保護することを目指す。暗号資産の操作と市場のゲートキーパーに焦点を当てる。SEC（米国証券取引委員会）は2025年9月5日に、米国の投資家に影響を与える国際的な取引詐欺を標的とした国境を越えたタスクフォースを立ち上げました。このイニシアチブは、特に「パンプアンドダンプ」など、外国の暗号資産市場スキームの中で市場の完全性を保護することを強調し、グローバルな金融環境全体でコンプライアンスと規制行動に影響を与えています。 SECが新タスクフォースで詐欺取締りを強化 SECによって設立された国境を越えたタスクフォースは、米国証券法の潜在的な違反を調査します。これらの取り組みには、外国企業や仲介業者、特に「パンプアンドダンプ」スキームなどの暗号資産市場操作に関与している企業の精査が含まれます。SEC議長のポール・アトキンスが先導するこのタスクフォースは、調査リソースを統合する協調的な取り組みを表しています。 タスクフォースによって開始された変更には、監査人や引受人など、外国企業の米国市場へのアクセスを促進する「ゲートキーパー」の監視強化が含まれます。タスクフォースの暗号資産への焦点は、市場の完全性と投資家保護を維持する必要性を強調し、外国の管轄区域のコンプライアンスに即時の影響を与えます。 SECの発表に対する市場の反応は抑制的で、主要な暗号資産業界の人物からの即時の声明はありません。しかし、ポール・アトキンス議長は、悪意のある行為者が国際的な国境を悪用することを防止するというSECの取り組みを再確認し、米国の投資家に影響を与える詐欺行為を起訴する機関の決意を強調しました。 国境を越えた詐欺に対するSECの過去の行動 ご存知でしたか？SECは2010年代初頭に、中国を拠点とするリバースマージャーとICO詐欺に対処するため、国境を越えた詐欺に対する取り締まりを強化しました。これにより、その後の数年間で規制監視が強化され、上場廃止が行われました。 最新のCoinMarketCapデータによると、Ethereum（ETH）の価格は4,295.56ドルで、時価総額はformatNumber(518496281782, 2)、市場支配率は13.60％です。24時間の取引高はformatNumber(18692576774,...に低下しました。
Tetherの評判が新規市場への進出で試される
テザーの評判が新規市場への進出で試される、という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。フィンテック USDTを提供する暗号資産企業は、ステーブルコイン以上の領域に目を向けています。主力トークンから数十億ドルの利益を上げた後、テザーは現在、グローバルな金市場への積極的な進出を模索しています - これまでデジタル資産企業にほとんど手つかずだった業界です。テザーはすでに、トークン化された金地金製品であるTether Gold（XAUT）を通じて金と深い関係を持っています。現在25万以上のトークンが流通しており、それぞれがスイスの金庫に保管された準備金によって裏付けられ、実物の金塊と交換可能です。しかし、同社の計画に詳しい情報筋はフィナンシャル・タイムズに対し、テザーが単に金を保有するだけでなく、マイニング、精製、取引にも進出するなど、サプライチェーン全体にわたる投資を検討していると語りました。この戦略は、今年初めに締結された取引に基づくもので、テザーはカナダのロイヤルティ企業Elemental Altus Royalties Corp.の株式33％を獲得し、複数の大陸にわたる貴金属生産へのエクスポージャーを得ました。業界の反応 金セクターにとって、テザーの関心の高まりは懐疑的に受け止められています。マイニングのベテランたちは同社を予測不可能で理解しにくいと表現し、本当にロードマップを持っているのか、それとも単に莫大な利益を使って影響力を買っているだけなのかと疑問視しています。「彼らは金が好きだ。戦略があるとは思わない」とある幹部はFTに語りました。別の幹部はさらに踏み込んで、テザーを「私が今まで取引した中で最も奇妙な会社」と呼びました。絶妙なタイミングの転換 この潜在的な拡大のタイミングは印象的です。金はこれまでになく価値が高く、金曜日の午後にはスポット価格が過去最高値の3,650ドルに急騰しました。テザーのCEOパオロ・アルドイノは、この報道に対して「安定性の最大主義」という暗号めいたフレーズを投稿し、噂が正確であることをほのめかしたようです。もし同社がこれを実行すれば、暗号資産と商品の間で最も異例のクロスオーバーの一つとなるでしょう...
ビットコインとゴールドのサイクルを評価：BTCのブレイクアウトを引き起こす可能性
ビットコイン-金のサイクルがBTCのブレイクアウトを引き起こす可能性の評価に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要なポイント：ビットコインはアルトコインとの相関関係が弱まる中、レンジ相場に入り、これは潜在的なボラティリティの初期信号です。一方、金は上昇を続け、新たなパターンはビットコインのブレイクアウトが金がピークに達した後にのみ起こる可能性を示唆しています。Galaxy Digitalが最近1,800ビットコイン[BTC]を売却した動きは、BTCとアルトコインの通常の相関関係が薄れているタイミングで注目を集めています。一方、金は上昇を続け、ビットコインは反落モードのままです。金のモメンタムが冷え込んだ後、BTCはブレイクアウトラリーの準備をしているのでしょうか？ 相関関係の低下とボラティリティについて Galaxy Digitalの1,800 BTCの出金は、ビットコインとアルトコインの相関関係が緩和されたタイミングで発生しました。これは市場の変動を示唆するトレンドです。出典：X BTCとアルトコインの相関関係が低下すると、通常ボラティリティが続きます。典型的には、ビットコインがレンジ相場で横ばいになり、アルトコインが一時的に上昇した後、BTCが「底を抜かし」、それらを引き下げるときに発生します。出典：Alphractal 逆に、BTCの強い下降トレンド中は、アルトコインがビットコインの軌道に沿って下落するため、相関関係が再び上昇します。現在の下落は、市場がボラティリティに入り、反落の可能性があることを示しています。 BTCがブレイクアウトする前に金がピークに達する チャートは金とビットコインの間のパターンを示しています：金が上昇し、ビットコインが下落し、金がピークに達し、その後ビットコインが上昇します。アナリストのTed Pillowsは、市場は第2段階にあり、金が上昇し、BTCが反落していると主張しました。出典：X 過去のサイクルでは、金がピークに達すると、ビットコインは状況を変え、新たな高値に向かって急上昇する傾向があることが証明されています。しかし、その瞬間まで、BTCの短期的な上昇はすべて消えてしまう可能性があります。 金のラリーがまだ進行中で、ビットコインがレンジ相場にある中、タイミングが合えばブレイクアウトは爆発的になる可能性があります。 モメンタムが弱まるにつれてBTCが停滞 プレス時点で...
富を築く3つのアルトコイン
「資産を構築するための3つのアルトコイン」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース WLFI、HYPE、MAGACOIN FINANCEは、次の強気相場で資産を構築するためのトップアルトコインとして台頭しています。暗号資産市場が次の爆発的なサイクルに向けて準備する中、投資家たちはすでに変革的なリターンをもたらす可能性のあるトークンを探しています。イーサリアムやソラナが議論を支配した過去のサイクルとは対照的に、2025年は新たな競合相手を導入しています。モメンタム、ブランディング、コミュニティ主導の需要という独特の組み合わせにより、WLFI、HYPE、MAGACOIN FINANCEの3つの名前が多くの注目を集めています。これらのアルトコインは、早期参入を望むトレーダーにとって、来るべき強気相場に参入するための最適な場所として位置づけられています。 WLFI：1ドル未満のトークンと準備期間のモメンタム WLFIは2025年で最も話題のトークンの一つとなりました。1ドル未満で取引されており、XやテレグラムコミュニティでリテールのFOMO感情を引き起こし、トレーダーたちはこれを指数関数的な成長を捉える二度目のチャンスと呼んでいます。その上昇は、準備期間だけで富を生み出した初期のDogecoinやShiba Inuの文化的ブランディングを反映しています。WLFIの魅力は、そのアクセスのしやすさ、低い参入価格、大規模なコミュニティの牽引力、そしてモメンタムが続けば大きな倍率を生み出す可能性にあります。爆発的な初期段階のプレイを求める人々にとって、WLFIは市場で最も強力な準備期間主導の賭けの一つです。 MAGACOIN FINANCE：プレイブックを書き換えるプレセール 次の強気相場に備える投資家たちは、強力なブランディングを持つ初期段階のトークンに引き寄せられています。MAGACOIN FINANCEはその条件に完璧に合致します。そのプレセールラウンドは急速に進行しており、各新段階では熱心な買い手からより大きな配分を引き付けています。コミュニティの成長は急上昇しており、これは粘り強い文化的牽引力の兆候です。予測では55倍から85倍の倍率が強調されており、小さなポジションをサイクルを定義する利益に変えるのに十分です。従来のアルトコインが安定したリターンを提供する中、MAGACOIN FINANCEは、かつて...
クジラの動き：イーサリアムウォレットが125億ドルを回転させる一方、UNIとNEARはスマートマネーの蓄積を示す
暗号資産市場では再びクジラの動きが見られています。イーサリアムウォレットは数十億ドル規模で成長し、UNIとNEARはスマートマネーを引き付け、トレーダーが次の機会を探す中でMAGACOIN FINANCEが注目を集めています。ビットコイン、イーサリアムのクジラが数十億ドルをETHに回転 イーサリアムはクジラが買い増しを続ける中、再び注目を集めています。ある[...] 投稿「クジラの動き：イーサリアムウォレットが125億ドルを回転させる一方、UNIとNEARがスマートマネーの蓄積を示す」はBlockonomiに最初に掲載されました。
ビットコインニュース：金融ストレスが最も深刻な地域で普及が進む
ビットコインニュース：金融ストレスが最も深刻な地域で普及が進む」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。最近のビットコインニュースでは、コーネル大学ビットコインクラブが実施した調査で、より高い金融ストレスの下で生活している人々がビットコインに頼る可能性が高いことがわかりました。「自分の財政が生活をコントロールしている」と感じた回答者は、暗号資産の所有と信頼がより強いことを示しました。 金融ストレスとともに高まるビットコイン採用率 コーネル大学による新しい調査では、ビットコインに対する人々の見方が地域によって大きく異なることが示されました。調査結果によると、金融ストレスと政府への信頼が、人々が暗号資産をどのように見るかを形成する上で大きな役割を果たしていることが示唆されています。一部の国では、ストレスと低い信頼が高い採用率を促進する一方、他の国では安定性が関心を低く保っています。 例えば、調査ではトルコ、インド、ケニア、南アフリカなどの国々が最も高いストレスレベルを報告し、同時に最も強いビットコイン採用率を示していることがわかりました。一方、金融ストレスが低いと示した国々もビットコインへの関心が低いことを示しています。エルサルバドル、スイス、中国、イタリアは最も低いストレスレベルを報告し、その市民は暗号資産を所有または信頼する可能性が低くなっています。興味深いことに、メキシコ、イタリア、日本は金融ストレスとビットコイン採用率の両方で最も低い国の中に入っています。 💡財政とビットコイン より多くの金融ストレスを抱える人々はビットコインに頼る傾向がありますか？私たちは回答者に「自分の財政が生活をコントロールしている」と感じる頻度を尋ねました。このチャートは感情的な文脈を提供し、金融ストレスが世界中でどのように異なり、開放性にどのような影響を与える可能性があるかを示しています… pic.twitter.com/AycnchFhhZ — Cornell Bitcoin Club (@CornellBitcoin) 2025年9月3日 ビットコイン信頼レベル 調査ではまた、0から10のスケールでビットコインを評価するよう人々に尋ね、0は信頼なし、10は非常に高い信頼を意味するとして、ビットコイン信頼レベルもテストしました。25カ国にわたり、ビットコインは平均4.67のスコアを獲得しました。その結果、人々が何を信頼し、何を不信し、ビットコインがどのように比較されるかについての疑問が提起されました…
イーサリアムでフィデリティのトークン化ファンドが2億ドルを超える
フィデリティのトークン化ファンドがイーサリアムで2億ドルを超えたという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：フィデリティのデジタルファンドが2億ドルを超え、ブラックロックに挑戦。イーサリアムブロックチェーンが市場をリードするトークン化を支える。トークン化資産への機関投資家の関心が大幅に増加。フィデリティ・インベストメンツはイーサリアムブロックチェーン上でフィデリティ・デジタル・インタレスト・トークン（FDIT）を立ち上げ、資産が2億ドルを超え、ブラックロックのBUIDLファンドに挑戦しています。FDITの台頭は、トークン化された金融商品への機関投資家の関心の高まりを示し、従来の金融と分散型金融セクターを再形成する可能性があります。 機関投資家のシフト：伝統的資産からデジタル資産へ フィデリティのオンチェーンファンドであるFDITは2億3,685,560ドルに達し、トークン化証券の注目すべきマイルストーンとなりました。この商品の成功は、ブラックロックのBUIDLファンドと直接競合する中で、トークン化された実世界の資産への関心の高まりを強調しています。機関投資家がFDITにリソースを配分するにつれ、伝統的な手法からデジタル資産へのシフトが明らかになっています。この動きは流動性を高め、主流の金融商品におけるブロックチェーンの実行可能性を示しています。フィデリティのCEOであるアビゲイル・P・ジョンソンは、デジタル資産への戦略的な動きを次のように強調しています：「私たちが構築するすべての製品とサービス—統合された退職と医療サービスからデジタルツールや新しい投資ソリューションまで—は、お客様の声を聞き、進化するニーズを予測することに根ざしています。」 市場の洞察 ご存知でしたか？FDITはブラックロックのBUIDLと競合し、伝統的な金融大手がブラックロックの参入以来勢いを増している資産トークン化のためにブロックチェーンをますます活用していることを示しています。CoinMarketCapによると、Ethereum（ETH）は4,298.98ドルの価格と5,189億1,000万ドルの時価総額で重要な市場プレゼンスを保持しています。この暗号資産は市場の13.60%を占め、最近の価格変動はそのボラティリティを浮き彫りにしています。 Ethereum（ETH）、日次チャート、2025年9月7日03:38 UTC時点でのCoinMarketCapのスクリーンショット。出典：CoinMarketCap Coincuの調査によれば、トークン化資産への傾向は今後さらに強まる可能性があります。規制の明確化と技術の進歩に後押しされ、機関投資家の採用が加速しており、伝統的な金融の状況を再形成する可能性があります。進化するデジタル環境に関するフィデリティの四半期ごとの見解をご覧ください。 免責事項：このウェブサイト上の情報は...
WLFI成長マネージャー：CEXユーザーがWLFIを売却するために送金している可能性が高いです。証拠はありませんが、調査中です。
PANewsは9月7日に報じた。WLFIのグロース責任者であるRyan Fangは木曜日の夕方のインタビューで次のように述べた。「非常に大きなトークン保有者が価格を操作し、基本的に利益を確定させた可能性があると考えています。中央集権型取引所がユーザー資金の大部分を保有する世界では、一部の取引所がユーザートークンを引き寄せ、それを他の取引所に送って売却する可能性があると考えています。繰り返しになりますが、私たちはまだこれを調査し発見している段階です。しかし、上記の状況が発生する可能性は確かにあります。今、大手取引所がユーザー資産の大部分を保有し、より良い流動性と単一のトークンを持つ可能性のある他の取引所に大量のユーザー資産を送りながら、非常に大きなショートポジションをオープンすることを想像してみてください。これは可能なことです。実際、一部のコミュニティメンバーが木曜日に私たちに通知してきました。彼らは私が今述べたシナリオが発生した可能性があると考えています。それは巨大なシステム的操作となるでしょう。私たちはこれを調査します。それは過去数日間で巨大な損失を引き起こした可能性があります。しかし繰り返しになりますが、現時点ではこの情報に関する確固たる証拠はありませんが、過去数日間に何かが実際に起こったと考えています。」
ビットコインは11万ドルを下回るか？ – ファンディングレートが明らかにすること
ビットコインの資金調達レートは小売活動の急増とNVM比率の弱体化により、1時間あたり約30万ドル近くで落ち着く。
XRP ETF騒ぎが1000%投資収益率シーズンを示唆 – 追随する準備ができているアルトコインはこちら
XRPが再び見出しを飾っています。今回はXRPに焦点を当てた上場投資信託（ETF）の承認をめぐる投機が高まっています。もし承認されれば、このような動きはリップルのトークンにとって転換点となり、ビットコインやイーサリアムと同様に機関投資家の注目を集めることになるでしょう。アナリストによると、ETFは爆発的なラリーを引き起こす可能性があり、XRPは潜在的に[…] 続きを読む：XRP ETFの話題が1000%投資収益率シーズンの到来を示唆 - 追随する準備が整ったアルトコインとは
