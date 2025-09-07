イーサリアムでフィデリティのトークン化ファンドが2億ドルを超える

フィデリティのトークン化ファンドがイーサリアムで2億ドルを超えたという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：フィデリティのデジタルファンドが2億ドルを超え、ブラックロックに挑戦。イーサリアムブロックチェーンが市場をリードするトークン化を支える。トークン化資産への機関投資家の関心が大幅に増加。フィデリティ・インベストメンツはイーサリアムブロックチェーン上でフィデリティ・デジタル・インタレスト・トークン（FDIT）を立ち上げ、資産が2億ドルを超え、ブラックロックのBUIDLファンドに挑戦しています。FDITの台頭は、トークン化された金融商品への機関投資家の関心の高まりを示し、従来の金融と分散型金融セクターを再形成する可能性があります。 機関投資家のシフト：伝統的資産からデジタル資産へ フィデリティのオンチェーンファンドであるFDITは2億3,685,560ドルに達し、トークン化証券の注目すべきマイルストーンとなりました。この商品の成功は、ブラックロックのBUIDLファンドと直接競合する中で、トークン化された実世界の資産への関心の高まりを強調しています。機関投資家がFDITにリソースを配分するにつれ、伝統的な手法からデジタル資産へのシフトが明らかになっています。この動きは流動性を高め、主流の金融商品におけるブロックチェーンの実行可能性を示しています。フィデリティのCEOであるアビゲイル・P・ジョンソンは、デジタル資産への戦略的な動きを次のように強調しています：「私たちが構築するすべての製品とサービス—統合された退職と医療サービスからデジタルツールや新しい投資ソリューションまで—は、お客様の声を聞き、進化するニーズを予測することに根ざしています。」 市場の洞察 ご存知でしたか？FDITはブラックロックのBUIDLと競合し、伝統的な金融大手がブラックロックの参入以来勢いを増している資産トークン化のためにブロックチェーンをますます活用していることを示しています。CoinMarketCapによると、Ethereum（ETH）は4,298.98ドルの価格と5,189億1,000万ドルの時価総額で重要な市場プレゼンスを保持しています。この暗号資産は市場の13.60%を占め、最近の価格変動はそのボラティリティを浮き彫りにしています。 Ethereum（ETH）、日次チャート、2025年9月7日03:38 UTC時点でのCoinMarketCapのスクリーンショット。出典：CoinMarketCap Coincuの調査によれば、トークン化資産への傾向は今後さらに強まる可能性があります。規制の明確化と技術の進歩に後押しされ、機関投資家の採用が加速しており、伝統的な金融の状況を再形成する可能性があります。進化するデジタル環境に関するフィデリティの四半期ごとの見解をご覧ください。