ブレイクアウトは私たちが考えるよりも近いかもしれない

この投稿「ブレイクアウトは私たちが考えるよりも近いかもしれない」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコインPi Networkのトークンは、セッション前半で一時的に$0.3416に達した後、現在$0.3406で取引されています。チャートは脆弱な回復の試みを示していますが、コミュニティはPiが今後数週間で大きな動きをするかどうかについて意見が分かれています。テクニカルセットアップでは、最近の動きはPiが上昇トラクションを維持するのに苦戦していることを強調しています。コインは$0.333付近のサポートゾーンから反発しましたが、$0.38〜$0.40に近い抵抗が形成されています。この水準を上回るブレイクアウトが、強気派が意味のあるラリーについて語る前に必要となるでしょう。移動平均線が収束し始めており、これは多くの場合、より高いブレイクアウトかさらなるレンジ相場かのいずれかの大きな動きが差し迫っていることを示します。トレーダーはどちらの結果がより可能性が高いかについて議論しています。$1の問題については、$0.34から$1に到達するには、Piは約190%のラリーが必要となり、流動性の低さと投機的な性質を考えると、これは非常に急激な上昇です。アナリストは、このような動きは変動の激しいアルトコイン市場では可能だが、メインネットの立ち上げ、有名取引所への上場、または大規模なパートナーシップなどの大きな触媒が必要になる可能性が高いと指摘しています。背景とコミュニティの雰囲気については、Pi Networkは2019年にスタンフォード大学の卒業生によって立ち上げられ、モバイルマイニングを通じて5000万人以上のユーザーベースを構築しました。しかし、トークンはまだプレメインネット段階にあり、主要な中央集権型取引所に上場していないため、価格の動きは薄く、非常に投機的です。ソーシャルメディアでは意見が分かれており、一部のトレーダーは$1に向けたブレイクアウトを煽っている一方、他のトレーダーはPiが過去のハイプサイクルでラリーを維持できなかったことを強調しています。新しいニュースがなければ、多くの人は2025年後半に$0.40〜$0.60をより現実的な目標範囲と見ています。この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号資産を支持または推奨していません。常に自分自身で調査を行い、専門家に相談してください...