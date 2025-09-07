MEXC 取引所
ブレイクアウトは私たちが考えるよりも近いかもしれない
この投稿「ブレイクアウトは私たちが考えるよりも近いかもしれない」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコインPi Networkのトークンは、セッション前半で一時的に$0.3416に達した後、現在$0.3406で取引されています。チャートは脆弱な回復の試みを示していますが、コミュニティはPiが今後数週間で大きな動きをするかどうかについて意見が分かれています。テクニカルセットアップでは、最近の動きはPiが上昇トラクションを維持するのに苦戦していることを強調しています。コインは$0.333付近のサポートゾーンから反発しましたが、$0.38〜$0.40に近い抵抗が形成されています。この水準を上回るブレイクアウトが、強気派が意味のあるラリーについて語る前に必要となるでしょう。移動平均線が収束し始めており、これは多くの場合、より高いブレイクアウトかさらなるレンジ相場かのいずれかの大きな動きが差し迫っていることを示します。トレーダーはどちらの結果がより可能性が高いかについて議論しています。$1の問題については、$0.34から$1に到達するには、Piは約190%のラリーが必要となり、流動性の低さと投機的な性質を考えると、これは非常に急激な上昇です。アナリストは、このような動きは変動の激しいアルトコイン市場では可能だが、メインネットの立ち上げ、有名取引所への上場、または大規模なパートナーシップなどの大きな触媒が必要になる可能性が高いと指摘しています。背景とコミュニティの雰囲気については、Pi Networkは2019年にスタンフォード大学の卒業生によって立ち上げられ、モバイルマイニングを通じて5000万人以上のユーザーベースを構築しました。しかし、トークンはまだプレメインネット段階にあり、主要な中央集権型取引所に上場していないため、価格の動きは薄く、非常に投機的です。ソーシャルメディアでは意見が分かれており、一部のトレーダーは$1に向けたブレイクアウトを煽っている一方、他のトレーダーはPiが過去のハイプサイクルでラリーを維持できなかったことを強調しています。新しいニュースがなければ、多くの人は2025年後半に$0.40〜$0.60をより現実的な目標範囲と見ています。この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号資産を支持または推奨していません。常に自分自身で調査を行い、専門家に相談してください...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 14:30
ヴィタリック・ブテリンがイーサリアムのロードマップを強化するleanVM提案をハイライト
ヴィタリック・ブテリンがイーサリアムのロードマップでleanVMを強調し、よりシンプルなISA、XMSS集約、再帰、および効率性向上によるスケーラビリティに焦点を当てています。]]>
Crypto News Flash
2025/09/07 13:52
ベラルーシ、より強力な暗号資産法で「デジタルヘイブン」を強化することを目指す
ベラルーシは「デジタルヘイブン」を強化する暗号資産法の強化を目指す」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領は、包括的な暗号資産規制への取り組みを新たに強化し、急速に進化するデジタル資産セクターに対応するため、明確で透明性のあるルールと監視メカニズムを求めています。ルカシェンコ大統領の不満 ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領は、包括的な暗号資産規制を迅速に進めるよう新たな指示を出したと伝えられており、透明性のある監視と法的明確性の必要性を強調しています[...] 出典: https://news.bitcoin.com/belarus-aims-to-reinforce-its-digital-haven-with-stronger-crypto-laws/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 13:34
エルサルバドルは過去7日間で8 BTCを増やし、総保有量は6292.18になりました。
PANewsは9月7日に報告した、エルサルバドルは過去7日間で8ビットコインの保有量を増加させた。同国の現在のビットコイン保有量は6,292.18に達し、総額は6億9,600万米ドルとなっている。
PANews
2025/09/07 13:28
Linea: 流動性インセンティブプログラムの報酬が来週160百万 LINEAに増加
PANewsは9月7日、Lineaがツイートで発表したLineaイグニション流動性インセンティブプログラムが来週1億6000万LINEAトークン（当初は1億5000万）を配布すると報じた。このうち80%は貸出プールLPに割り当てられ、AaveとEulerの貸出プールにおけるUSDC、USDT、ETHに対して合計1億2800万LINEAトークンの報酬が提供される。20%はイーサリアム取引に割り当てられ、取引ペアにはUSDC/ETH、WBTC/ETH、USDT/ETH、ETH/REXが含まれ、合計3200万LINEAトークンの報酬となる。
PANews
2025/09/07 13:09
XRPは石油のように管理できるのか？
XRPは石油のように管理されるか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。この投稿は最初にCoinpedia Fintech Newsに掲載されました。長年、XRPは暗号資産の世界で話題を集めてきました：訴訟の生存者であり、決済手段であり、投機的資産でもあります。しかし今、新たな比較が広まっています：XRPの将来は石油のようになるのでしょうか？これはPaul BarronポッドキャストでアナリストのBrad Kimesが提起した疑問であり、彼はこのトークンがいつかOPECが原油市場を監督するのと同様の方法で管理される可能性があると述べています。この考えは一見奇抜に思えるほどではありません。 OPECの戦略から学ぶ 石油生産者は長い間、供給量を増減させることで需要と供給のバランスを取ってきました。価格が高騰しすぎると、政府は戦略備蓄に頼り、市場に供給を増やして価格を冷却することもできます。結果：グローバルで不可欠、そして厳格に管理されている商品となります。Kimesはこれと同様の特徴をXRPに見出しています。XRPを作成したRippleは、依然として大量のコインをエスクローで保有しています。彼の主張によれば、これらの準備金が徐々に戦略的にリリースされれば、価格の変動を安定させ、暗号資産の多くを特徴づける激しいボラティリティの影響を受けにくいデジタル市場を作り出すことができるでしょう。 通貨としての地位への緩やかな進展 XRPはすでに貨幣の3つの条件のうち2つを満たしています：価値の保存手段と交換手段です。欠けている3つ目の要素である広く受け入れられた会計単位は、時間と規制の明確化とともに実現する可能性があります。彼はこのプロセスを、第二次世界大戦後のアメリカドルがグローバルな支配力を徐々に獲得していった過程に例えています。ドルが世界の準備通貨になるまでには10年以上の移行期間がありました。 債券、危機、そして「新しいお金」 この推測はここで終わりません。Kimesは、米国財務省がXRPやビットコインのような資産に紐づいたデジタル債券を発行する未来を予想しています。これを「戦時債券」のように考えてみてください...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 13:07
ICB NetworkがOkratechと提携し、クロスチェーンWeb3機能を通じて現実世界のDeFiユースケースを推進
ICB NetworkがクロスチェーンWeb3機能を通じて現実資産DeFiユースケースを推進するためにOkratechと提携したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Layer-1 PoSチェーンであるICB Networkは本日、Web3製品向けの分散型プラットフォームであるOkratechとの戦略的提携を発表しました。この進展により、ICB NetworkにOkratechのネイティブサポートが導入され、Okratechの顧客がウォレットからICBのDAppエコシステムとサービスに効率的にアクセスできるようになります。ICBは、サポートするプロトコルのチェーンにOkratechを追加することで、マルチチェーンインターオペラビリティを拡大し、統合されたクロスチェーンユーザー体験に向けて前進し続けています。ICB Networkは、世界中の経験豊富なユーザーと初心者ユーザー向けにスケーラブルで使いやすい暗号資産取引、高度なアプリケーション、ステーキングオプションを提供するLayer-1 PoSブロックチェーンです。一方、Okratechはフリーランサーと消費者を結びつけ、ユーザーに幅広いWeb3製品を提供することで知られる分散型エコシステムです。ビッグニュース！Web3製品のユーティリティバックボーンであるOkratechとのパートナーシップを発表します。@Ortcoin1とのコラボレーションにより、彼らの巨大なコミュニティとAI駆動のインフラが#ICB Networkにもたらされます。これは私たちのLayer-1ブロックチェーンと成長中の... pic.twitter.com/va4CfESRfi — ICB Network (@icbx_network) 2025年9月6日 ICB NetworkがよりコンポーザブルなWeb3エコシステムのためにOkratechを統合 2つのプラットフォームの統合に基づき、上記のデータに示されているように、OkratechはそのAI駆動のインフラストラクチャと巨大なコミュニティをICB Networkにもたらします。OkratechのAIテクノロジーをICB Networkに接続する動きは、ICBのデータの信頼性とインテリジェントな意思決定の効果を高めるために不可欠です。また、この統合により、Okratechのグローバルユーザーコミュニティは、OkratechエコシステムからICBのプラットフォームにアクセスし、ICBベースのDApp、資産、製品をリストできるようになりました。Okratechの顧客は、Okratechエコシステム内で資産をICB Networkに交換・移動したり、ICBトークンを直接購入したりできるようになりました。この相互接続されたアプローチにより、マルチチェーン取引の障壁が排除され、ICBのような革新的なプロトコルとのやり取りがシームレスになります。OkratechとICBの統合により...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 13:04
ユーロステーブルコインは市場の0.15%を占める。ヨーロッパが追いつく方法
ユーロコイン（EUROC）は市場の0.15%に過ぎない。ヨーロッパが追いつく方法は以下の通り。この記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。以下はStabolutのCEO兼共同創設者であるEneko Knörrの寄稿文と意見です。数ヶ月前、CryptoSlateへの寄稿で、EUの主力暗号資産規制であるMiCAが目標とは逆の結果をもたらすと警告しました。これがユーロのイノベーションを抑制し、新世代におけるUS ドルの優位性を固定化すると主張しました。当時、これは警戒心が強すぎるという見方もありました。今日、厳しい現実として、同様の懸念が欧州中央銀行内部からも発せられています。最近のブログ投稿で、Financial Timesでも取り上げられたECBアドバイザーのJürgen Schaafは、ユーロ建てステーブルコイン市場の状態を「惨憺たるもの」と表現し、ヨーロッパがドル建ての競合他社に「押しつぶされる」リスクがあると警告しています。この警告は重要な時期に発せられています。従来のグローバル経済では、非USD通貨は商取引の生命線です。これらは世界のGDPの73%、SWIFTトランザクションの53%、中央銀行準備金の42%を占めています。しかし、急成長するデジタル経済では、これらの通貨はほぼ見えなくなっています。世界で2番目に重要な通貨であるユーロは、デジタル上では端数程度に縮小されています。 数字で見るデジタルの溝 データは驚くべき断絶を明らかにしています。民間発行のドル建てステーブルコインが3,000億ドルに迫る時価総額を誇る一方、CoinGeckoのデータによれば、ユーロ建ての同等品は4億5,000万ドルに達するのに苦戦しています。これはわずか0.15%の市場シェアです。これはギャップではなく、深い溝です。ブロックチェーン上で取引される価値1ユーロごとに、約700ユーロ分の米ドルが存在することを意味します。このデジタル世界のドル化は、ヨーロッパの通貨主権と経済競争力に深刻な戦略的リスクをもたらします。 MiCAの10億ユーロのブレーキ EUの画期的な暗号資産市場規制（MiCA）は明確性を生み出すことを意図していましたが、リスクを管理しようとする野心の中で、意図せず檻を作り上げてしまいました。その枠組みは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 13:02
2025年最高の暗号通貨の注目プロジェクト：MAGACOIN FINANCEがADAとSOLとの比較が高まる中、1350万ドルに到達
はじめに 2025年が深まるにつれ、次のブレイクアウト暗号資産の探索が激化しています。新興銘柄の中で、MAGACOIN FINANCEは135億ドルの評価額を達成した後、大きな注目を集めています。アナリストたちは、その価格推移を初期成長段階のCardano（ADA）やソラナエコシステム（SOL）と比較し始めています。これらはどちらも[...]から変貌を遂げました。
Cryptopolitan
2025/09/07 13:00
マイケル・セイラー、73億7000万ドルでブルームバーグ億万長者インデックスに加わる
詳細: https://coincu.com/bitcoin/michael-saylor-bloomberg-billionaires-index/
Coinstats
2025/09/07 12:12
