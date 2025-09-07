米国上院、SEC-CFTC合同暗号資産委員会を提案

米国上院がSECとCFTCの暗号資産合同委員会を提案するという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：米国上院法案はSECとCFTCの統一された暗号資産監視を目指す。DeFi開発者の保護とエアドロップの明確化に焦点。新委員会は暗号資産の分類標準化を目指す。米国上院で提出された市場構造法案草案は、SECとCFTCの合同委員会を設立してデジタル資産監視を調整することで、暗号資産規制の争いを解決することを目指しています。このイニシアチブは市場効率を高め、イノベーションを誘致し、DeFi、エアドロップ、DePINsのルールを明確化し、米国を拠点とするデジタル資産プロジェクトにより好ましい環境を育成する可能性があります。 米国上院、統一された暗号資産監視のための法案を起草 米国上院で提出された法案草案は、暗号資産規制における継続的な課題に対処するため、SEC（米国証券取引委員会）とCFTC（商品先物取引委員会）の間に合同委員会を設立することを提案しています。注目すべき条項には、分散型金融（DeFi）開発者を法的責任から保護することや、ルール作りを効率化するための諮問パネルの設置が含まれています。この法案草案はエアドロップの明確な区別を前進させ、分散型物理インフラネットワーク（DePINs）が証券法から除外されることを規定しています。これらの措置の相乗効果は、暗号資産監視を調和させる協調的な取り組みを反映し、デジタル資産取扱いにおける包括的な枠組みへの移行を示しています。 「縄張り争いを脇に置いて本当に協力する時が来た」とSEC委員長のポール・アトキンス氏は述べ、監視の調和を図る意図を強調しました。市場の反応は関係者の間でポジティブな見通しを示しています。SEC委員長のポール・アトキンス氏とCFTC代理委員長のキャロライン・ファム氏は、規制障壁を減らし市場効率を高めることを目指していると強調しました。業界の観察者たちは、このような協調的な取り組みが米国を拠点とするプロジェクトを呼び戻し、イノベーションと資本流入を促進する可能性があると考えています。 DeFiとエアドロップ市場への潜在的影響 ご存知でしたか？2023年、UniswapのUNIは一部の規制当局によって証券として分類されましたが、この動きは現在提案されている米国法案の下で再考される可能性があり、分散型取引所での使用に影響を与える可能性があります。CoinMarketCapによると、イーサリアム（ETH）...