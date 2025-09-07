MEXC 取引所
現代の職場における影響
この投稿「現代の職場における影響」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。人員削減が残された人々に与える影響：現代の職場における影響 getty 2011年、私はInvestopediaで人員削減後に解雇されなかった人々が直面する課題について記事を書きました。当時の焦点は、より重い業務負担、昇給の凍結、そして同僚が去るのを見ることから生じる不安にありました。その記事は普遍的なものであるべきでした。メッセージは、たとえ仕事を維持できたとしても、人員削減はあなたの人生を形作り直す方法を持っているということでした。しかし、それ以来、仕事の文化は変化しており、主にテクノロジーによって推進されています。今日、人員削減の影響は、もはや長時間労働や景気後退時に自分の地位を失う恐れだけではありません。現実は、人工知能と自動化が人員削減を生き残ることがどのように感じるかを書き換えており、残る人々の経験は10年以上前とは大きく異なっています。AIの時代に人員削減が異なる理由 getty AIの時代に人員削減が異なる理由 過去において、人員削減はコスト削減を意味していました。現在、人員削減はしばしばAIがもたらす効率性の約束に続きます。残された従業員は新しいシステムを学ぶことを求められ、多くの場合、後に彼らを置き換える可能性のあるツールを訓練している当の本人です。それは2011年には存在しなかった種類の緊張を生み出します。あなたはまだ雇用されていますが、すべての新しいプロジェクトには、あなたが自分の未来を構築しているのか、それとも自分自身を未来から締め出しているのかという疑問が付きまといます。それは人々に大きな重圧を与えます。人員削減を生き残ることは、かつては生産性と忠誠心を証明することを意味していました。今日、生き残ることは、あなたが同僚だけでなくアルゴリズムとも競争しているため、より不安定に感じることがあります。成功の尺度は、もはやあなたがどれだけ多くのことをするかだけでなく、あなたがどれだけうまく...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 15:06
アナリストはMaxi Dogeを次のDogecoinの可能性として推薦
アナリストが Maxi Doge を次の Dogecoin 候補として推薦する投稿が BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。Dogecoin はもはや放物線的な利益をもたらさなくなり、ミームコイン分野で今買うべき最良の暗号資産であり続けるかどうか疑問視されています。しかし、新たな選択肢が登場しています。Dogecoin と同様の魅力を持ちながら、より「ミーム化」されており、オリジナルの DOGE が忘れてしまったかもしれない独特のコアを持っています。このプロジェクトが Maxi Doge であり、アナリストによると次の Dogecoin になる可能性を秘めています。Cryptonews はこれを今買うべき最高の犬系ミームコインとして位置づけており、それは堅牢なエコシステムを構築していることや、標準的なナラティブとの差別化に成功していることが理由かもしれません。すでに180万ドル以上を調達しており、Maxi Doge が市場に大きく共鳴していると言っても過言ではありません。 Dogecoin のマッチョバージョン Dogecoin は柴犬のイメージを利用した実用性のない資産として始まりました。しかし、イーロン・マスクのような主要プレイヤーの注目を集めるようになると、この暗号資産は「かわいい」イメージを捨て、利他主義に踏み出しました。しばらくはうまくいきました。実際、Dogecoin は多くの慈善活動に貢献してきました。しかし、イーロン・マスクの言葉がその価値を押し上げたり下げたりする唯一の要因になったことがすぐに明らかになりました。Dogecoin 財団がエコシステムに実用性を加える努力をしてきたにもかかわらず、DOGE の価格動向は停滞しています。そのため、ミームコイン愛好家にとって今買うべき最良の暗号資産ではなくなっています。 一方、Maxi Doge は新しい暗号資産です。DOGE コミュニティの多くが元の Dogecoin だと認識していたイメージ、つまり「マッチョな Doge」のイメージを持っています。自宅のオフィスやジムで「ゲインマキシング」に取り組むこの明らかに筋肉質な外観は、プロジェクトに強力な印象を与えています。そしてトークンの...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 15:02
リップルとグレースケールが1周年を祝う：次はXRP ETFか？
このファンドは、いくつかの規制上の障壁を経て1年前に立ち上げられました。
CryptoPotato
2025/09/07 14:35
CZ: AIコンパニオンは巨大で急速に成長している分野です。これを暗号資産と組み合わせましょう。
PANewsは9月7日に報告し、CZは「AIコンパニオンは大きく急速に成長している分野であり、ユーザーは喜んで支払う意思がある。これを暗号資産分野に取り入れるか、あるいはその逆に、暗号資産をAIコンパニオンの分野に取り入れよう」と書いた。
PANews
2025/09/07 14:33
内訳：Applied Digitalの110億ドルのHPCホスティング契約とCoreWeaveの関係
記事「内訳：Applied Digitalの110億ドルHPCホスティング契約とCoreWeave」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Applied Digitalの110億ドルHPC契約により、同社はCore ScientificやTeraWulfと同等の地位に立ちました。しかし、市場はこれを見逃しているのでしょうか？Applied Digitalの110億ドルCoreWeave契約 以下のゲスト投稿はBitcoinminingstock.ioからのものです。ビットコインマイニング株式、教育ツール、業界の洞察に関するワンストップハブです。2025年9月5日に最初に公開されました。[...] 出典：https://news.bitcoin.com/breakdown-applied-digitals-hosting-deal-coreweave/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 14:32
米国上院、SEC-CFTC合同暗号資産委員会を提案
米国上院がSECとCFTCの暗号資産合同委員会を提案するという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：米国上院法案はSECとCFTCの統一された暗号資産監視を目指す。DeFi開発者の保護とエアドロップの明確化に焦点。新委員会は暗号資産の分類標準化を目指す。米国上院で提出された市場構造法案草案は、SECとCFTCの合同委員会を設立してデジタル資産監視を調整することで、暗号資産規制の争いを解決することを目指しています。このイニシアチブは市場効率を高め、イノベーションを誘致し、DeFi、エアドロップ、DePINsのルールを明確化し、米国を拠点とするデジタル資産プロジェクトにより好ましい環境を育成する可能性があります。 米国上院、統一された暗号資産監視のための法案を起草 米国上院で提出された法案草案は、暗号資産規制における継続的な課題に対処するため、SEC（米国証券取引委員会）とCFTC（商品先物取引委員会）の間に合同委員会を設立することを提案しています。注目すべき条項には、分散型金融（DeFi）開発者を法的責任から保護することや、ルール作りを効率化するための諮問パネルの設置が含まれています。この法案草案はエアドロップの明確な区別を前進させ、分散型物理インフラネットワーク（DePINs）が証券法から除外されることを規定しています。これらの措置の相乗効果は、暗号資産監視を調和させる協調的な取り組みを反映し、デジタル資産取扱いにおける包括的な枠組みへの移行を示しています。 「縄張り争いを脇に置いて本当に協力する時が来た」とSEC委員長のポール・アトキンス氏は述べ、監視の調和を図る意図を強調しました。市場の反応は関係者の間でポジティブな見通しを示しています。SEC委員長のポール・アトキンス氏とCFTC代理委員長のキャロライン・ファム氏は、規制障壁を減らし市場効率を高めることを目指していると強調しました。業界の観察者たちは、このような協調的な取り組みが米国を拠点とするプロジェクトを呼び戻し、イノベーションと資本流入を促進する可能性があると考えています。 DeFiとエアドロップ市場への潜在的影響 ご存知でしたか？2023年、UniswapのUNIは一部の規制当局によって証券として分類されましたが、この動きは現在提案されている米国法案の下で再考される可能性があり、分散型取引所での使用に影響を与える可能性があります。CoinMarketCapによると、イーサリアム（ETH）...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 14:14
イーサリアムステーブルコインが1500億ドルの過去最高値に到達：ETH価格への影響
イーサリアムのステーブルコイン供給量は記録的な1500億ドルに達し、バリデーターの参加も強化されています。
Coinstats
2025/09/07 14:00
今週のKaspa (KAS)価格予測
Kaspaの価格は7月の0.12ドル近辺の高値から下落圧力を受けています。過去数週間で、価格は着実に0.07〜0.08ドルの範囲に下落しました。現在、価格は約0.078ドルで取引されており、これは市場が以前にもテストしたレベルです。本日早い時間には、このレベルを下回る急激な下落がありましたが、買い手はすぐに介入しました
Coinstats
2025/09/07 13:58
ビットコイン vs イーサリアム ウィークリーショーダウン：価格の動き、主な勝利、重要ニュース
完全な記事はcoingape.comでお読みください。
Coinstats
2025/09/07 12:32
ソラナのミームコインローンチパッドの解説：ツール、トレードオフ、そして今日の数値
ソラナのミームトークンローンチパッドは過去24時間で活発な活動を記録し、Pump.funが発行と取引をリードする一方、ライバルの増加が一貫した利用を集め続けています。ミームコインローンチパッドとは何か — そしてなぜソラナがこれほど多くを提供しているのか ミームコインローンチパッドは、誰でも作成してリストできるウェブアプリです [...]
Coinstats
2025/09/07 12:30
