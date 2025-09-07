MEXC 取引所
BTCが驚異的に111,000ドルを超える
BTCが驚異的に111,000ドルを超える投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン価格急騰：BTCが驚異的に111,000ドルを超える コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース ビットコイン価格急騰：BTCが驚異的に111,000ドルを超える 出典：https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-news/
BTC
$121,671.35
-1.30%
COM
$0.011198
+3.06%
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 16:41
Paxosが流動性の高いHyperliquidのためのステーブルコインをHYPEバイバックと共に提案
Paxos、HYPEの買い戻しを伴うHyperliquid向けステーブルコインを提案 ステーブルコインインフラ企業Paxosは、米国ステーブルコイン法（GENIUS Act）および暗号資産市場規制（MiCA）の規制基準に完全に準拠したHyperliquid優先のステーブルコインUSDHの立ち上げを提案しました。土曜日に発表された発表によると、USDH準備金から得られる利息の95％がHyperliquidのネイティブトークンHYPEの買い戻しに使用され、ユーザー、バリデーター、パートナープロトコルに再分配されるとのことです。 「私たちは、採用を促進し、インセンティブを調整し、エコシステムの次の成長時代を支えるために特別に構築された、Hyperliquid優先の完全準拠ステーブルコインUSDHの立ち上げを提案します」とPaxosは述べています。 Paxos内の新しく設立された組織であるPaxos Labsがこのイニシアチブを主導します。同社はHyperliquidプリミティブLHYPEとWHLPの開発者であるインフラ企業Molecular Labsを買収し、Hyperliquidのオンチェーン金融アーキテクチャの理解を深めています。 Paxos、USDHステーブルコインを提案。出典：Paxos 関連：Hyperliquidトークン、新しい21Shares ETPで機関投資家向けアクセスを獲得 USDHがHyperliquidと機関をつなぐ USDHはHyperEVMとHyperCoreの両チェーンに展開される予定です。Paxosによると、このプロジェクトはHyperliquidをグローバルな銀行システムと規制の明確さに橋渡しすることで、機関投資家やメインストリームのフィンテックプラットフォームにとってより魅力的にすることを目指しています。 すでに70以上の金融パートナーと統合し、米国、EU、シンガポール、アブダビ、ラテンアメリカなどの主要市場で事業を展開しているPaxosは、このインフラを活用してUSDHを配布する予定です。 この提案には組み込みの報酬メカニズムが付属しています。PaxosはUSDH準備金からの利回りのほとんどをHYPEの買い戻しに割り当て、その価値をHyperliquidエコシステムに還元する計画です。これには、開発者、バリデーター、ユーザーへの直接配布が含まれます。 ステーブルコインを超えて、PaxosはすでにPayPal、Venmo、MercadoLibreの暗号資産サービスを支えている自社の証券インフラにHYPEを統合すると述べています。 関連：カザフスタン、規制手数料のためのUSDペッグステーブルコイン決済をパイロット実施 Hyperliquidは70％の...
HYPE
$44.21
-4.32%
MORE
$0.03343
+48.05%
TOKEN
$0.01236
-2.29%
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 16:29
2025年ワールドビアアワードによる世界最高のIPA
2025年ワールドビアアワードによる世界最高のIPA」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ドイツのzum WØL BrauArtブルワリーのWolf Gang Black IPAが最高賞を獲得。写真イラスト：Brad Japhe 2025年ワールドビアアワードの結果が発表され、常に人気の高いIPAカテゴリーでは、驚きの勝者が誕生しました。しかし、その詳細に入る前に、そもそもなぜWBAに注目すべきなのかをお伝えしましょう。この年次コンペティションは、ワールドウイスキーアワードを主催する同じ団体によって運営されています。2007年の設立以来、この会社は業界のあらゆる分野から著名な味覚の専門家—ライター、バーテンダー、ソムリエ、蒸留業者、醸造家、ワイン製造者—を起用することで評価を確立してきました。これらの専門家が用いる審査方法は妥協のない誠実さを持っています。常にブラインドテイスティングで行われ、有料参加から味覚疲労まで、不当な影響を避けるためのプロトコルが採用されています。スピリッツ部門では、このショーでの最高賞受賞が消費者行動に大きな変化をもたらしたことが分かっています。例えば、2015年にカバランが受賞し、その後2022年にレイクス蒸留所が受賞した際には、台湾と英国のシングルモルトを世界的な舞台に押し上げる助けとなりました。しかし、ウイスキーの話はこれくらいにして、ここではビールについて話しましょう。今年のWBAでは、10の別々のカテゴリーから1つずつ、合計10の「テイスト・ウィナー」がありました。愛好家が最も気にするのは、もちろんインディア・ペール・エールです。そして、21世紀全体を通してそうであり続けています。クラフトラガー部門で大きな動きがあるにもかかわらず、この状況が近いうちに変わるとは期待しないでください。特にIPAスタイル自体が非常にダイナミックであるときには。今年の勝者 - ドイツのザールブリュッケンにあるzum WØL BrauArtブルワリーのWolf Gang - は、このカテゴリーがいかに多様化しているかを証明しています。注ぐ...
T
$0.01541
+0.78%
CHANGE
$0.00161076
-2.94%
PHOTO
$0.7881
+35.99%
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 16:27
BullZillaのプレセールがFartcoinとHyperliquidのモメンタムで18.1万ドルを突破
BullZillaのプレセールがFartcoinとHyperliquidのモメンタムにより18.1万ドルを突破した投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年に投資すべき人気ミームコインの中でBullZillaプレセールがリードしている理由を発見しましょう。FartcoinとHyperliquidは主要な市場アップデートで注目を集めています。ミームコイン市場は2025年にルールブックを書き換えており、投資家たちは大きな疑問を抱いています：2025年に投資すべき最高のミームコインは何か？ミームコインはもはや単なるインターネットのジョークではありません。コミュニティが物語と価格行動を実用性ベースのプロジェクトよりも速く推進する、暗号資産の世界で最も積極的な富の生成者となっています。これがBullZilla、Fartcoin、Hyperliquidのようなプロジェクトが現在2025年に投資すべき最高のミームコインとして位置づけられている理由であり、それぞれがテーブルに独自のストーリーをもたらしています。 BullZillaプレセール：2025年に投資すべき最高のミームコインの注目プロジェクト 今年のモメンタムの中心にはBullZilla（$BZIL）があります。このプロジェクトはすでにプレセール中に20万ドル以上を調達し、わずか数日で700人以上の保有者を獲得しました。現在、ステージ1（プロジェクト・トリニティ・ブーム）のフェーズ4で0.00002575ドルの価格がついており、希少性と緊急性が購入決定を促す環境を作り出しています。プレセールモデルは48時間ごと、または10万ドルが調達されるたびにトークン価格を上昇させ、決断力のある投資家だけが報われることを保証しています。この設計により、BullZillaは2025年に投資すべき最高のミームコインの中で最も注目される候補となり、アナリストたちがこれをBullZillaの次の1000倍の機会と呼んでいるのも驚くことではありません。予想上場価格は0.00527ドルで、早期参入者にとっての上昇余地は巨大です。フェーズ1Dの購入者の投資収益率（ROI）は347.82％であり、最も早い段階で参入した人々は20,000％以上の利益を見込める可能性があります。確信が支配する空間で、BullZillaプレセールは単なる誇大宣伝ではなく、今日購入すべき最高の暗号資産として急速に地位を確立しました。投資家にとって...
HYPE
$44.21
-4.32%
BOOM
$0.031151
-2.72%
MORE
$0.03343
+48.05%
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 16:18
マスク：Grok Imagineは早期テスト段階にあり、数週間後に主要リリース予定
PANewsは9月7日に報告した。マスク氏はツイートで、Grok Imagineはまだ初期テスト段階にあることを考慮すると、現在のテストパフォーマンスは非常に良好だと述べた。数週間後に主要リリースが公開され、テストは来春に終了する見込みだ。
GROK
$0.001
-3.56%
MAJOR
$0.11869
-2.23%
PANews
2025/09/07 16:17
WLFIが取引所による疑惑のあるトークン操縦を調査
WLFIが取引所による疑惑のあるトークン相場操縦を調査という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：WLFIが取引所と主要保有者による疑惑のあるトークン相場操縦の調査を開始。コミュニティの報告とオンチェーンデータが市場の不正を示唆。WLFIの最近の市場変動で価格のボラティリティが確認される。WLFIのRyan Fangが大口トークン保有者による潜在的な暗号資産相場操縦事件について言及し、取引所運営における構造的問題に関するコミュニティの憶測を煽っています。この精査は市場の健全性に関する懸念を引き起こし、デジタル資産取引所への信頼を損ない、トークン価値の認識に影響を与える可能性のある脆弱性を浮き彫りにしています。 WLFIが価格相場操縦の疑惑で取引所を調査 重要な動きとして、WLFIは大口トークン保有者と中央集権型取引所が価格相場操縦に関与し、市場に顕著なボラティリティをもたらした可能性があると疑っています。WLFIのRyan Fangはインタビューでこれについての懸念を表明しました。疑惑には、取引所が大量の資産を移動して市場価格を操作し、不当な優位性を得て利益を引き出すことが含まれています。WLFIの取り組みは現在、これらの複雑な金融操作を解明することに焦点を当てています。コミュニティの反応は潜在的な市場操作の重大性を強調し、一部のメンバーはWLFIに積極的に通知しています。これにより、暗号資産取引の透明性と健全性を確保するよう取引所への圧力が高まっています。 高い取引高がWLFIに規制上の懸念を引き起こす ご存知でしたか？WLFIのケースに類似した金融操作は歴史的に業界全体に影響を及ぼし、市場と投資家の両方を保護する上で透明性が果たす重要な役割を強調しています。 World Liberty Financial（WLFI）はデータに裏付けられた現在の価格0.24ドルで、著しい市場活動を示しています。トークンの時価総額は58.7億ドルに達し、24時間の取引高は96.78％増加しており、最近の不安と価格変動を反映しています。 World Liberty Financial（WLFI）、日次チャート、2025年9月7日07:39 UTC時点でのCoinMarketCapのスクリーンショット。出典：CoinMarketCap Coincuの研究者によると、規制当局はこのような事件の後、監視を強化し、取引所により厳格なコンプライアンスを求める可能性があるとしています。これは市場操作が精査される際の歴史的傾向と一致しており、潜在的に...
WLFI
$0.179
-4.68%
TRUST
$0.0003657
-5.38%
PLAY
$0.04576
-2.84%
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 15:44
すでに16,000人以上の投資家がMutuum Finance（MUTM）を支援、専門家が30倍のトークンになる可能性を予測する理由
暗号資産の世界で初期段階のトークンを検討する際に最も重要な2つの指標は、需要の証拠と成長の余地です。現在プレセール中の分散型貸付プロトコルであるMutuum Finance（MUTM）は、その両方を示しています。MUTMはすでに1ドル以下のDeFiプロジェクトの中で最も注目されているものの1つであり、すでに16,100人以上の保有者が参加しており[…]
DEFI
$0.001685
-5.44%
TOKEN
$0.01236
-2.29%
HERE
$0.000249
+3.75%
Cryptopolitan
2025/09/07 15:30
暗号資産市場、不確実な時代に直面
ビットコインの価格は110,500ドルで横ばいとなり、暗号資産市場のボラティリティ低下の期間を示しています。この停滞はビットコインだけに限らず、アルトコインも同様に安定した動向を示しています。続きを読む：暗号資産市場、不確実な時代に直面
T
$0.01541
+0.78%
Coinstats
2025/09/07 15:28
暗号資産のセンチメントは「マイナーなアルトコイン」への関心低下により恐怖に移行
暗号資産トレーダーは、リスク選好が冷え込む中、次の上昇相場をどの主要資産が主導するかを検討していると、Santimentは述べています。センチメント分析の情報源によると、暗号資産市場のセンチメントは恐怖に陥り、投資家がリスクカーブをさらに下げることから一時的に後退している兆候が見られます。「トレーダーはマイナーなアルトコインへの関心が薄れ、代わりにどの主要資産が次にブレイクアウトするかを議論していることは明らかです」と、センチメントプラットフォームのSantimentは土曜日のレポートで述べました。Santimentによると、暗号資産市場はビットコイン（BTC）、イーサ（ETH）、XRP（XRP）などの大型時価総額の暗号資産に注目が集まっているとのことです。「大型銘柄への強い注目は、トレーダー間のより慎重な、あるいは『リスクオフ』のセンチメントを示している可能性があります」とSantimentは述べました。続きを読む
BTC
$121,671.35
-1.30%
MORE
$0.03343
+48.05%
CAP
$0.11163
-13.51%
Coinstats
2025/09/07 13:54
SHIBの50%上昇からAPCの10,001%予測まで：なぜアナリストが今投資すべきトップの新ミームコインと強気なのか
ミームコインの世界は市場を驚かせ続けています。投資家たちがこのブームは頂点に達したと思った矢先、大胆なコミュニティ、より強力な採用率、そして注目を集めるストーリーを持つ新たなトークンの波が登場します。その中でも、Shiba Inuは最も影響力のあるミームコインの一つであり続けており、アナリストたちは50%の上昇の可能性を予測しています[…]
SHIB
$0.00001204
-2.58%
TOP
$0.000096
--%
CATCH
$0.0118
-11.94%
Coinstats
2025/09/07 13:45
