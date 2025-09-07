MEXC 取引所
中国がステーブルコインリスクガバナンス研究を開始
中国がステーブルコインリスクガバナンス研究を開始したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：中国はステーブルコインリスクに関する研究プロジェクトを開始しています。このイニシアチブは国境を越えた規制フレームワークを対象としています。ステーブルコインはグローバルな暗号資産エコシステムと金融統合に不可欠です。2025年9月7日、中国国家自然科学基金はステーブルコインリスクガバナンスと国境を越えた規制協力に取り組むための緊急管理プロジェクトを発表しました。このイニシアチブは、ステーブルコインがグローバル金融に与える影響に対する懸念の高まりを強調し、市場への即時的な影響なしに潜在的な規制上の課題を強調しています。 中国はステーブルコイン規制の協力に焦点を当てる 現時点では、暗号資産インフルエンサーや主要政府関係者からの公式な反応はありません。しかし、ステーブルコイン規制は世界的に関連性のあるトピックであり続け、その流動性への影響の体系的な検討を促しています。 「ステーブルコインは、法定通貨や特定の資産の価値に連動するように設計されたデジタル資産の一形態として、効率的な国境を越えた流動性の可能性により、伝統的な金融と暗号資産エコシステムを結ぶ中核的な橋渡しとなっています。ステーブルコインの規模と影響力は、現在の国際通貨システムとグローバル金融規制フレームワークに深刻な課題をもたらしています。」- NSFC公式発表 「ステーブルコインは、法定通貨や特定の資産の価値に連動するように設計されたデジタル資産の一形態として、効率的な国境を越えた流動性の可能性により、伝統的な金融と暗号資産エコシステムを結ぶ中核的な橋渡しとなっています。ステーブルコインの規模と影響力は、現在の国際通貨システムとグローバル金融規制フレームワークに深刻な課題をもたらしています。」- NSFC公式発表 グローバル金融システムへのステーブルコインの影響を分析する ご存知でしたか？ステーブルコインは、金融政策や国境を越えた取引への潜在的な影響により、グローバルな規制議論の焦点となっています。Tether USDt（USDT）は1.00ドルの価格を維持し、時価総額は168906045782で、CoinMarketCapのデータによると市場の4.42％のシェアを占めています。その24時間取引高は減少しました...
CoinbaseはXRPを操作しているのか？Coinbaseの売り切り：偶然か連携されたものか？
Coinbaseは流動性の低さの時間帯に大量のXRPを投げ売りし、トレーダーを強く動揺させたとして非難されている。損害補償は取引所の資金流出とXRPが抵抗線で停滞していることを関連付け、ウォール街のゲームに関する噂が広がっている。Coinbaseが意図的にXRPの価格を操作したという損害補償の後、暗号通貨業界で新たな議論が浮上している。この申し立ては、価格を下げた大規模な売却に焦点を当てている[...]]]>
Do Kwon、シンガポールのペントハウス入金$14.2Mの回収入札に失敗
Do Kwon、シンガポールの高級ペントハウスの1420万ドルの入金を取り戻す申し立てが却下されたという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Terraform Labsの共同創設者Do Kwonは、シンガポールの高級ペントハウスのために支払った1420万ドルの入金を取り戻す請求が却下されました。Do Kwonは国の高等裁判所に訴えを起こしましたが、その後、手続きを担当する裁判官によって請求は却下されました。報告によると、この金額はOrchard Roadのペントハウスを購入するために必要な2840万ドルの半分に相当します。元Terraform Labsの社長は、2022年に彼のデジタル資産TerraUSDとLunaが不運な崩壊を迎える5ヶ月前に、3880万シンガポールドルと評価されたSculptural Admoreユニットに目をつけていました。裁判所の文書によると、Do Kwonは開発物件の19階にある7,600平方フィートの4ベッドルームのデュプレックスを選んでおり、これは開発物件内の3つのペントハウスの1つでした。 シンガポール裁判所、Do Kwonのペントハウス入金返還の申し立てを却下 韓国出身のDo Kwonは、物件の完全な所有権を確保するために必要な金額の半分に当たる約1940万シンガポールドルを支払っていました。記録によると、彼は妻を通じてオプション料と後続の支払いでペントハウスの代金を支払いました。彼はユニットの購入を完了することができず、ペントハウスはその後、別の当事者に3450万シンガポールドルで転売されました。デベロッパーはDo Kwonから得たお金は没収されたと主張しましたが、Terraform Labsの創設者は没収は無効であると主張し、妻を通じてシンガポール高等裁判所に損害補償を申し立てました。彼の申請はその後却下されました。さらに、Kwonとその妻は2022年2月から2023年6月までの16ヶ月間のアパートの賃貸契約に署名し、月額約4万シンガポールドルを支払っていました。夫婦は64万シンガポールドルを前払いし、物件の改装を行いました。2023年5月、Kwonは妻に1,000シンガポールドルをデベロッパーに支払うよう依頼し、オプションを行使しました...
ビットコインのピークは金融政策に関連していると、プレースホルダーVCパートナーが述べる
ビットコインのピークは金融政策に連動していると、Placeholder VCパートナーが述べる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：Chris Burniskeはビットコインの金融政策への依存性について議論。ビットコインは流動性が引き締まるとピークを迎えるとBurniskeは述べる。継続的な流動性は暗号資産の評価を膨らませると予想。Placeholder VCのパートナーであるChris Burniskeは9月7日、ビットコインのピークは金融政策に依存していると指摘し、短期的な変動性と長期的な成長傾向を強調しました。Burniskeの分析はビットコインのピークをマネーサプライに関連付け、進行中の金融政策調整の中で投資家が市場サイクルをどのように解釈するかに影響を与えています。 Burniskeはビットコインのピークを金融サイクルに関連付ける Placeholder VCのChris Burniskeは、ビットコインのパフォーマンスが金融政策に結びついていると観察しています。彼は市場のピークが金融拡大が停止する時期と一致すると示唆しています。Burniskeはマクロ経済の洞察で知られ、定期的に彼のXアカウントで分析を共有し、ビットコイン（BTC）やイーサリアム（ETH）などのデジタル資産を長く提唱してきました。 ビットコインのピークの可能性はこれらの金融サイクルにかかっています。Burniskeは現在の流動性の状況が暗号資産を膨らませ、これが衰えると、ピークが現れる可能性があると主張しています。彼の理論は、戦略の一部としてマクロ経済指標を追跡する投資家から大きな注目を集めています。 より広範な暗号資産コミュニティは、資産価格における流動性の重要性に関するBurniskeの見解に大きく共感しています。Arthur HayesやCZなどの他の著名人からの直接の反応は表面化していませんが、多くの業界の声は中央銀行の行動が暗号資産の評価傾向における主要な推進力として機能することを認めています。 ビットコインの歴史はFRB政策の変化とともにピークを示す ご存知でしたか？2020年と2021年、ビットコイン価格のピークはしばしば連邦準備制度理事会の政策の重要な変化と一致し、デジタル資産市場におけるグローバルな流動性の影響を強調しています。 2025年9月7日現在、ビットコイン（BTC）は111,133.28ドルで取引されており、時価総額は2.21兆ドルです。この暗号資産は57.87%の支配的な市場シェアを持ち、完全希薄化時価総額は2.33兆ドルです。最近の取引高は240.9億ドルで、これは...
BlazpayとPilot AIがユーザーのための暗号資産操作を簡素化
BlaypayはPilot AIと協力して暗号資産のやり取りを簡素化し、ユーザーコミュニティが自然言語コマンドでDeFiタスクを簡単に管理できるようにしています。
DeFiを弱体化させる可能性のある静かな量子危機
この投稿「DeFiを弱体化させる可能性のある静かな量子危機」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。開示事項：ここで表明されている見解や意見は著者のみに帰属し、crypto.newsの編集部の見解や意見を代表するものではありません。ステーブルコインはデジタル経済の基盤です。ブロックチェーン上で安定性と効率性を提供し、支払いや取引を可能にします。機関ユーザー様の採用が増加し、GENIUS法の成立に伴い規制が改善される中、ステーブルコイン市場はかつてないほど強固に見えます。 概要 ステーブルコインは迫り来る量子の脅威に直面しています — 現在の暗号技術（RSA、楕円曲線）は量子コンピュータが「Qデー」に到達すると破られ、数十億ドルの資産が即座に盗まれる可能性があります。リスクは緊急かつ過小評価されています — 専門家は量子マシンが10年以内に登場する可能性を警告し、金融界はすでに量子リスクツールで準備を進めていますが、暗号資産は危険なほど遅れをとっています。ブロックチェーンの不変性は諸刃の剣です — ステーブルコインは古い暗号技術を簡単に交換できず、休眠ウォレットや静的アドレスが非常に脆弱になっています。解決策：量子安全暗号技術+暗号アジリティ — 格子ベースまたはハッシュベースの署名と、アップグレード可能なインフラストラクチャを組み合わせることで、攻撃からステーブルコインを将来にわたって保護できます。規制が追いついています — GENIUS法のような米国の法律と、NISTからのグローバル標準により、量子耐性がまもなく要求され、準備が競争力とコンプライアンスの必要条件となります。 しかし、金融界は量子災害に直面しています。数十億ドルがステーブルコインを通じて流れる一方で、暗号資産セクターでは、一夜にして安定性を破壊する可能性のある量子危機について議論する人はほとんどいません。量子耐性のあるステーブルコインを作るために今行動しなければ、デジタル資産経済全体が一つのブレークスルーで崩壊する可能性があります。 デジタル資産の成功の裏には脅威があります：量子コンピューティング。ステーブルコイン発行者がコンプライアンスとイノベーションを祝う一方で、多くは量子攻撃の増大するリスクに対して脆弱なままです。ステーブルコインが依存している暗号技術（楕円曲線やRSA署名など）は、量子マシンからの攻撃に対して脆弱である可能性があります。国家安全保障機関とサイバーセキュリティの専門家はこれについて警告しています...
Paxos、HyperliquidのUSDHステーブルコインの裏付けを提案
Paxosが新しいUSDHステーブルコインのHyperliquidをバックアップすることを提案したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ステーブルコイン企業のPaxosは土曜日に、HyperliquidのUSDHステーブルコイン発行を支援するための提案をSEC（米国証券取引委員会）に提出しました。USDHはHyperEVMとHyperCoreの両方に展開される予定です。同社は米国のGENIUS法、欧州のMiCA、そしてAPAC、中東、ラテンアメリカ、アフリカにおける規制フレームワークに準拠したグローバルな配布を保証しています。Paxosは、そのグローバルなコンプライアンスカバレッジと消費者銀行への接続性により、Hyperliquidが暗号資産ネイティブのためのエコシステムからグローバルユーザー向けの金融プラットフォームへと移行できると考えています。PaxosはUSDHの利回りをHYPEの買い戻しと再配布に使用する計画です。 提案提出：PaxosによるUSDH PaxosによるUSDH発行の意味： ❏ GENIUS法に準拠したグローバル発行 ❏ HYPE、プロトコル、バリデーターを支える収益配布 ❏ @HyperliquidXの爆発的な成長に合わせた規制の明確性+グローバルスケール Hyperliquid. pic.twitter.com/iKIFUOT0bQ — Paxos (@Paxos) 2025年9月6日 Paxosは、企業レベルのセキュリティ、技術、コンプライアンスを維持しながら、プラットフォームとのパートナーシップによってオンチェーン金融へのアクセスを拡大することが常にその使命であると述べています。同社によると、USDHはHYPEとバリデーターをサポートする収益配布メカニズムを持っています。これにより、Hyperliquidの急速な成長に合わせたコンプライアンスとスケールを確保します。 Hyperiquidは、プロトコルにボリュームをもたらす人々と取引所の収益を共有するという概念を最初に導入しました。Paxosは、そのUSDHがステーブルコインの成長に貢献する人々が対象となる取引ペアの収益の一部を保持できるようにするイニシアチブを促進すると述べています。同社は、USDHを裏付ける準備金から生み出される利息の95%をHYPEの買い戻しに使用し、エコシステムイニシアチブに再配布する計画です。 PaxosはT-Bills、Repos、USDGの優良な準備金を保有する計画で、USDHが米国のマーケットメーカーと取引所によってサポートされる必要があることを認識しています。報告によると、収益配布は...
ビットコイン大口投資家、予測される連邦金利引き下げの中で蓄積
ビットコインのクジラが予測される連邦金利引き下げの中で蓄積 BitcoinEthereumNews.comに掲載。 主なポイント：大規模なビットコイン保有者が予想される連邦金利引き下げの中でポジションを増加。9月に25 bpの金利引き下げの可能性が89%。BTCの蓄積が小規模投資家の売却を相殺。CMEのFedWatchツールによると、2025年9月に連邦準備制度理事会による25ベーシスポイントの金利引き下げの可能性が89%を示しています。公式な確認はないものの、最近のBTCクジラの活動とイーサリアムのリーダーシップの見通しは、潜在的なマクロ経済の変化に対する市場のポジショニングを示唆しています。 ビットコインのクジラが89%の金利引き下げ可能性に備える クジラのアドレスが大量のビットコインを蓄積していることは、FRBの金融政策変更に対する市場の予測を示しています。FedWatchツールによると、今月25ベーシスポイントの金利引き下げの可能性が89%、50ベーシスポイントの引き下げの可能性が11%を示しています。これらの潜在的な金融政策の変更はすでに市場行動に影響を与えています。特にビットコインにおけるクジラの蓄積は、より緩和的な政策姿勢になると予想されることへの対応としてのポジショニングを示唆しています。この蓄積は小規模保有者からの売り圧力に対抗しています。 暗号資産セクターでは、イーサリアムのVitalik Buterinのような著名人が強い自信を維持しています。Vitalikは米国の経済政策に直接言及することは控えていますが、最近の発言ではイーサリアムの堅牢性を強調しています。「イーサリアムチームは今年強力なパフォーマンスを発揮」し、短期的なスケーラビリティロードマップを通じて重要なマイルストーンを達成する予定です。 一方、ソーシャルプラットフォームでの議論は続いており、金利引き下げがデジタル資産に与える影響について討論されています。 政策予測の中でビットコイン価格が11万1千ドルに上昇 ご存知でしたか？歴史的に、ビットコインにおけるクジラの活動は、しばしば注目すべき金利政策発表の前兆となり、機関投資家の予想される市場動向に対する自信を反映しています。 2025年9月7日現在、ビットコインの価格は111,189.81ドルとなっています。CoinMarketCapからの最新の数字によると、時価総額は2.21兆ドルで、暗号資産市場での優位性は57.79%です。過去24時間の取引高は237億3000万ドルに達し、53.21%の急激な減少を示しています。 Bitcoin(BTC)、日次チャート、CoinMarketCapでのスクリーンショット...
バンスは2028年に大統領選に出馬するかどうかについて回答した：「そのことについては考えていません。私は現在に集中しています。」
PANewsは9月7日に報告した。金石によると、フォックスニュースは9月6日に米国副大統領サイリル・バンスとのインタビューを公開した。2028年に大統領選に出馬するかどうか尋ねられたとき、バンスは「そのことについては考えていない。私は現在のことに集中している」と答えた。
コインベースはXRP価格を操作しているのか？リップル幹部と専門家が回答
コインベースはXRP価格を操作しているのか？リップル幹部と専門家が回答という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産界で最近話題になっている論争は、コインベースがXRP価格を操作したという疑惑に関するものです。この疑惑は、XRPコミュニティ活動家のスターン・ドリューがオンチェーンデータ分析ツールXRPScanを使用して提起しました。ドリューの分析によると、コインベースのXRP保有量は6月の約9億7000万から8月末には2億6000万から3億の間に減少しました。同じ期間に、取引所のXRPウォレット数も52から16に減少しました。ドリューは、コインベースが流動性の低さの時期にXRPを売却し、複数のウォレットに分散させたと主張し、これはXRPが当時1.20ドルのレジスタンスラインを突破できなかったことと一致していると述べています。また、これらの取引が従来の金融機関と提携している店頭取引(OTC取引)デスクに向けられていたと主張し、価格抑制戦略が機関投資家の買い入れ機会を作るために設計されていた可能性を示唆しています。現在、これらの主張を裏付ける公式な証拠はありません。コインベースはこの件についてコメントしておらず、調査や制裁も進行中ではありません。専門家たちは、コインベースのXRP保有量の減少は主に流動性管理とポートフォリオの多様化によるものだと考えています。同様の取引パターンは主要取引所やOTC取引デスクでも観察されています。「コインベースがXRPを好まないことは皆知っていますが、過去にコインベースからデリストされた時も価格の動きは似ていました。実際の価格変動は全体的な市場動向に関連しています」とXRP支持者のビル・モーガン氏は述べています。リップルのCTOであるデビッド・シュワルツ氏も市場操作の疑惑を否定し、XRP価格は市場の不確実性、規制問題、マクロ経済のトレンドによって決定されると主張しています。コインベースがXRP価格を操作しているという主張は、現在のところコミュニティ内部の分析に基づく投機にすぎません。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/is-coinbase-manipulating-the-xrp-price-ripple-officials-and-experts-respond/
