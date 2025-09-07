コインベースはXRP価格を操作しているのか？リップル幹部と専門家が回答

コインベースはXRP価格を操作しているのか？リップル幹部と専門家が回答という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産界で最近話題になっている論争は、コインベースがXRP価格を操作したという疑惑に関するものです。この疑惑は、XRPコミュニティ活動家のスターン・ドリューがオンチェーンデータ分析ツールXRPScanを使用して提起しました。ドリューの分析によると、コインベースのXRP保有量は6月の約9億7000万から8月末には2億6000万から3億の間に減少しました。同じ期間に、取引所のXRPウォレット数も52から16に減少しました。ドリューは、コインベースが流動性の低さの時期にXRPを売却し、複数のウォレットに分散させたと主張し、これはXRPが当時1.20ドルのレジスタンスラインを突破できなかったことと一致していると述べています。また、これらの取引が従来の金融機関と提携している店頭取引(OTC取引)デスクに向けられていたと主張し、価格抑制戦略が機関投資家の買い入れ機会を作るために設計されていた可能性を示唆しています。現在、これらの主張を裏付ける公式な証拠はありません。コインベースはこの件についてコメントしておらず、調査や制裁も進行中ではありません。専門家たちは、コインベースのXRP保有量の減少は主に流動性管理とポートフォリオの多様化によるものだと考えています。同様の取引パターンは主要取引所やOTC取引デスクでも観察されています。「コインベースがXRPを好まないことは皆知っていますが、過去にコインベースからデリストされた時も価格の動きは似ていました。実際の価格変動は全体的な市場動向に関連しています」とXRP支持者のビル・モーガン氏は述べています。リップルのCTOであるデビッド・シュワルツ氏も市場操作の疑惑を否定し、XRP価格は市場の不確実性、規制問題、マクロ経済のトレンドによって決定されると主張しています。コインベースがXRP価格を操作しているという主張は、現在のところコミュニティ内部の分析に基づく投機にすぎません。*これは投資アドバイスではありません。出典：https://en.bitcoinsistemi.com/is-coinbase-manipulating-the-xrp-price-ripple-officials-and-experts-respond/