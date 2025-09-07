Coinbase、XRP価格操作の疑惑で非難、コミュニティ議論が激化

コインベースがXRP価格を操作したとして非難され、コミュニティの議論が激化 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、アルトコイン市場で価格操作の噂がXRPコミュニティで再び浮上し、今回はコインベースが標的となっている。この議論は活動家のスターン・ドリューがブロックエクスプローラーのXRPScanを使用して取引所の保有量の変化を追跡したことから始まった。ドリューによると、コインベースのXRP残高は夏の間に急激に減少し、6月にはほぼ10億トークンあったものが8月下旬には3分の1以下になったという。プラットフォーム上でXRPを保有するウォレット数も52から16にまで減少した。彼はこれらの変化がXRPが繰り返し1.20ドルのレジスタンスラインを突破できなかった時期と一致していると指摘した。 さらに主張は続く：ドリューは取引所がXRPを複数のウォレットに移動させ、流動性の低さの時間帯に売却し、そのフローの一部を大手金融機関と関連のあるOTC取引デスクに向けたと考えている。彼の見解では、このような戦略により機関投資家がより安い価格でXRPを蓄積しやすくなるという。 しかし、全員が納得しているわけではない。アナリストはオンチェーンの動きだけでは市場操作を証明できないと警告している。取引所は流動性の目的でウォレット構造を頻繁に調整し、同様の保有量の減少は他のプラットフォームでも観察されている。リップルの支持者であるビル・モーガンは、価格の変動は広範な市場トレンドを反映していると主張し、コインベースが以前の年にこの資産をデリストした際のXRPの動きと同様だったことを思い出させた。 リップルのCTO、デビッド・シュワルツも意図的な抑制という考えを否定した。彼はXRPの価値は単一の取引所による舞台裏の操作ではなく、規制の不確実性や広範なマクロ経済の力などの外部要因によって形成され続けていることを強調した。 コインベースはこれらの申し立てに対して回答しておらず、規制当局も調査を発表していない。現時点では、この話は確認された不正行為ではなく、コミュニティ主導の議論のままである。それでも、この議論は一部のXRP支持者が米国の主要取引所に対して持ち続けている不信感と...