ビットコインマイニング難易度が135兆に急上昇
「ビットコインマイニング難易度が135兆に急上昇」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ジャーナリストは決して完全にオフになることはないと言われています。しかしクリスチャンにとって、それは単なる比喩ではなく、ライフスタイルなのです。昼間は、暗号資産市場の絶えず変化する潮流をナビゲートし、熟練した編集者のように言葉を操り、専門用語を大衆向けに解読する記事を作成しています。しかし、PCがスリープモードになると、彼の追求はより機械的な（そして時には哲学的な）方向に向かいます。クリスチャンの文章との旅はビットコインの時代よりもずっと前に始まりました。学問の神聖な殿堂で、彼は大学新聞の特集ライターとしての技術を磨きました。物語を語ることへの初期の愛情が、データエンジニアリング企業での編集者としての成功につながり、初月のエッセイ優勝で数ヶ月分のワンちゃんと猫ちゃんのおやつ費用を賄いました - これは彼の毛皮の仲間たちへの献身の証です（これについては後ほど詳しく）。その後クリスチャンはジャーナリズムの世界を遍歴し、カナダや韓国の新聞社で働きました。最終的に彼はフィリピンの故郷のローカルニュース大手に10年間落ち着き、完全なニュースジャンキーになりました。しかし、新しいものが彼の目を引きました：暗号資産です。それは宝探しとストーリーテリングが混ざったようなもので - まさに彼の得意分野でした！そこで彼はNewsBTCで素晴らしい仕事を手に入れ、暗号資産に関するあらゆることについてのエキスパートの一人となりました。彼はこの複雑なものを小さな断片に分解し、誰にでも理解しやすくしています（この技術を教えてくれた管理チームに敬意を表します）。クリスチャンは仕事ばかりで遊びがないと思いますか？そんなことはありません！コンピューターから離れると、彼はバイクへの情熱に浸っています。真のギアヘッドであるクリスチャンは、バイクをいじることと、320ccのヤマハR3で開けた道路の喜びを味わうことが大好きです。かつてスピードの魔王だった彼は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 19:07
Hyperliquidのステーブルコイン「USDH」計画がPaxosから入札を集める
HyperliquidのUSDHステーブルコイン計画がPaxosからの入札を引き付けるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。HyperliquidがネイティブステーブルコインであるUSDHを導入する計画は、この分野の2つの確立されたプレーヤーから強い関心を集めています。PaxosとFrax Financeの両社が競合する提案を提出し、それぞれがUSDHがどのように機能し、より広いエコシステムに利益をもたらすかについて独自のモデルを提供しています。スポンサー スポンサー PaxosはUSDHのコンプライアンスと機関へのリーチを強調 9月6日、Paxosは規制されたステーブルコインとグローバルパートナーシップの実績を強調しながら、USDHを市場に投入する意向を概説しました。同社は、最盛期に流通額が250億ドルを超えたBUSDの発行経験により、GENIUSおよびMiCA基準を満たすように設計されたステーブルコインを提供する能力があると主張しました。これを考慮して、PaxosはUSDHが米国債、レポ、USDGなどの優良な準備金によって裏付けられることを強調しました。スポンサー スポンサー 「当社は7年以上にわたって規制されたステーブルコインを発行してきており、世界最大の取引所向けに250億ドル以上のステーブルコイン（BUSD）を運営した経験があります。私たちはHyperliquidに信頼性をもたらし、機関にリーチし、Hyperliquidエコシステム全体を10倍にするのを支援します。おそらく100倍になるでしょう」とPaxosのエグゼクティブであるMax Fantleは述べました。 PaxosはUSDH準備金からの収益の95%をHYPEトークンの買い戻しに向ける収益モデルを概説しました。同社はこれらのトークンをバリデーター、プロトコル、ユーザーに配布し、貢献者に報酬を与えるHyperliquidのビルダーコードシステムを強化する計画です。同社はまた、PayPal、Venmo、Nubank、MercadoLibre、Interactive Brokersなどのプラットフォームの取引を支える自社の証券口座ネットワーク全体でHYPEをリストすることを約束しました。 Frax Financeは利回り共有とマルチチェーンアクセスを提供 Frax Financeの提案は異なるトーンを採用し、その提案を完全にコミュニティ主導として位置づけています。スポンサー スポンサー 同社はUSDHが自社のfrxUSDとBlackRockなどの資産運用会社が管理する米国債証券によって1対1で裏付けられると述べました。採用を促進するために、FraxはfrxUSD、USDC、USDT、法定通貨間でのシームレスな償還を提案しました。高性能チェーンには...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 19:05
共有
StablecoinX、ナスダック上場に先立ち5億3000万ドルを調達
StablecoinXがNasdaq上場に先立ち5億3000万ドルを調達したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：StablecoinXは追加のPIPEファイナンスで5億3000万ドルを受け取りました。新しい事業体はStablecoinX Inc.と名付けられます。投資家の反応はEthenaのステーブルコインに対して概ね好意的です。StablecoinXとTLGY Acquisitionは、合併と計画されているNasdaq上場に先立ち、追加で5億3000万ドルの資金を確保し、総額8億9000万ドルとなり、StablecoinX Inc.を設立します。この合併によりStablecoinX Inc.はステーブルコイン市場の主要プレーヤーとなり、Ethenaエコシステムとその先の流動性と成長に影響を与える可能性があります。 StablecoinXがNasdaqデビューに向けて5億3000万ドルを確保 StablecoinXはTLGY Acquisitionと協力し、追加のPIPEファイナンスで5億3000万ドルを受け取りました。これにより、Nasdaqへの合併と上場前の総資金は8億9000万ドルになります。新しい事業体はStablecoinX Inc.と名付けられ、Ethenaエコシステムをサポートするために30億以上のENAを保有する任務を負っています。Ethena財団のMarc Pianoによると、追加資本は流動性を高め、ENAの回復力を強化し、USDeとUSDtbステーブルコインの開発をサポートするもので、これらの資金はエコシステムの中核を強化すると述べています。 「追加資金はエコシステムの回復力を強化し、ENA流動性を深め、USDe、USDtb、そして将来のEthena製品の持続可能な成長をサポートします。」— Marc Piano、Ethena財団ディレクター。 Ethena（ENA）の市場動向と専門家の洞察 ご存知でしたか？金融のシフトにおいて、StablecoinXは単一のDeFiトークン財務を管理する初の公開取引企業となり、ステーブルコインフレームワークに先例を作りました。 2025年9月7日現在、Ethena（ENA）の価格は0.74ドル、時価総額は50億7000万ドル、最大供給量は150億です。過去24時間で1.60%の下落を経験しましたが、3ヶ月間で123.60%の上昇を見せました（CoinMarketCapデータによる）。 Ethena（ENA）、日次チャート、2025年9月7日10:38 UTC時点でのCoinMarketCapのスクリーンショット。出典：CoinMarketCap Coincuのアナリストによると、戦略的資金調達により...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 18:44
Paxos、Hyperliquidエコシステムのアンカーとバイバック資金のためのUSDHステーブルコインを提案
Paxos、HyperliquidエコシステムのアンカーとなるステーブルコインUSDHの発行とバイバックの資金調達を提案 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、PaxosはHyperliquid向けの規制対応ステーブルコインUSDHの発行を提案しました。これはHyperliquidエコシステム全体での採用と企業統合を加速することを目的としています。Paxosの10年にわたる規制対応ステーブルコイン発行の実績と最近のMolecular Labsの買収に支えられたPaxos Labsのイニシアチブは、HyperEVMとHyperCore上でUSDHをネイティブに発行し、複数の司法管轄区域でのコンプライアンス（MiCA/GENIUSの損害補償を含む）を提供し、オンチェーンでのルーティングなどを行う予定です。出典: https://news.bitcoin.com/paxos-proposes-usdh-stablecoin-to-anchor-hyperliquid-ecosystem-and-fund-buybacks/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 18:31
Paxos、Hyperliquidエコシステムを強化するUSDHステーブルコインを提案
Paxos、Hyperliquidエコシステムを強化するUSDHステーブルコインを提案 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事。アルトコイン Paxosは、ステーブルコインがブロックチェーンエコシステムとどのように相互作用するかを再構築する可能性のある新提案でHyperliquidに照準を合わせています。同社は、世界で最も厳しい規制の枠組みに準拠しながら、Hyperliquidの主力ステーブルコインとして機能する米ドルにペッグされたトークンUSDHを立ち上げようとしています。単に別のドル担保型トークンを提供するのではなく、PaxosはUSDHに組み込み報酬エンジンを設計しました。準備金から得られる利息のほぼすべて（約95%）がHyperliquidのネイティブ資産であるHYPEの買い戻しに使用されます。これらのトークンはその後ネットワークに還流し、バリデーター、開発者、アクティブユーザーに報酬を与えます。Paxosによれば、このメカニズムはステーブルコインをHyperliquidの成長に直接結びつけ、そのエコシステム全体のインセンティブを強化するとしています。 Paxosの新部門 この取り組みは、最近設立された同社の部門であるPaxos Labsによって推進されています。準備として、Paxos LabsはLHYPEやWHLPなどのHyperliquidプリミティブを担当するMolecular Labsを買収しました。この買収により、新部門はHyperliquidの金融アーキテクチャについての内部視点を得ることができ、USDHがHyperEVMとHyperCoreチェーンの両方とシームレスに連携するよう設計できることを保証します。 機関投資家向けプレイブック PaxosはUSDHを暗号資産ネイティブユーザー向けのツールとしてだけでなく、伝統的な機関のための橋渡しとしても売り込んでいます。米国で提案されているGENIUS法と欧州のMiCAの両方に準拠することで、Paxosはステーブルコインの大規模採用を妨げている最大の障壁の一つである規制の不確実性を排除することを目指しています。同社はUSDHを主流に押し出すのに有利な立場にあります。Paxosはすでに世界中で70以上の金融機関をサポートし、PayPal、Venmo、MercadoLibreなどのプラットフォーム向けの暗号資産サービスを提供しています。この配信ネットワークが整備されれば、USDHは機関投資家のデスクと消費者向けフィンテックプラットフォームの両方にすぐに浸透する可能性があります。 単なるステーブルコイン以上 ステーブルコイン自体を超えて、Paxosには計画があります...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 18:30
Coinbase、XRP価格操作の疑惑で非難、コミュニティ議論が激化
コインベースがXRP価格を操作したとして非難され、コミュニティの議論が激化 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、アルトコイン市場で価格操作の噂がXRPコミュニティで再び浮上し、今回はコインベースが標的となっている。この議論は活動家のスターン・ドリューがブロックエクスプローラーのXRPScanを使用して取引所の保有量の変化を追跡したことから始まった。ドリューによると、コインベースのXRP残高は夏の間に急激に減少し、6月にはほぼ10億トークンあったものが8月下旬には3分の1以下になったという。プラットフォーム上でXRPを保有するウォレット数も52から16にまで減少した。彼はこれらの変化がXRPが繰り返し1.20ドルのレジスタンスラインを突破できなかった時期と一致していると指摘した。 さらに主張は続く：ドリューは取引所がXRPを複数のウォレットに移動させ、流動性の低さの時間帯に売却し、そのフローの一部を大手金融機関と関連のあるOTC取引デスクに向けたと考えている。彼の見解では、このような戦略により機関投資家がより安い価格でXRPを蓄積しやすくなるという。 しかし、全員が納得しているわけではない。アナリストはオンチェーンの動きだけでは市場操作を証明できないと警告している。取引所は流動性の目的でウォレット構造を頻繁に調整し、同様の保有量の減少は他のプラットフォームでも観察されている。リップルの支持者であるビル・モーガンは、価格の変動は広範な市場トレンドを反映していると主張し、コインベースが以前の年にこの資産をデリストした際のXRPの動きと同様だったことを思い出させた。 リップルのCTO、デビッド・シュワルツも意図的な抑制という考えを否定した。彼はXRPの価値は単一の取引所による舞台裏の操作ではなく、規制の不確実性や広範なマクロ経済の力などの外部要因によって形成され続けていることを強調した。 コインベースはこれらの申し立てに対して回答しておらず、規制当局も調査を発表していない。現時点では、この話は確認された不正行為ではなく、コミュニティ主導の議論のままである。それでも、この議論は一部のXRP支持者が米国の主要取引所に対して持ち続けている不信感と...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 18:27
Shiba Inu初期投資家が100倍以上の利益を獲得、現在Layer Brettがそれを上回ると予測される
Shiba Inuの初期投資家が100倍以上の利益を獲得、現在Layer Brettがそれを上回ると予測される」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース Shiba Inuの100倍リターンの伝説は暗号資産の歴史における有名な章ですが、市場は次のより大きなストーリーを描くプロジェクトを探しています。初期のShiba Inu投資家が人生を変えるような利益を確保した一方で、今日の状況はトレーダーに歴史が繰り返されるかどうかを問いかけています。Layer Brett（$LBRETT）は、昨日の巨人を超えるために構築された次世代イーサリアムブロックチェーンレイヤー2ミームコインとして、その新しい公式として台頭しています。 Shiba Inu現象の解明 Shiba Inuの台頭はコミュニティ主導のモメンタム指標の教科書的な例であり、市場の想像力を捉え、単純なミームトークンをグローバルブランドに変えました。その遺産は続いており、巨大なSHIB取引量とともに、強気派が重要なサポートラインを守っています。爆発的なトークンバーン率のような開発は、供給を減らし、長期的な価値を創出することを目指しています。しかし、これらは成熟した資産の行動です。ボリンジャーバンド（BOLL）の締め付けや最近の価格下落のような相反する市場シグナルは、SHIBが今や確立された保有者のための戦場であり、指数関数的な利益のための発射台ではないことを示しています。 なぜSHIBにとって100倍の繰り返しが不可能なのか トークンが100倍になるためには、低い時価総額と新たな流動性を数十億ドル単位で獲得するための物語が必要です。Shiba Inuはすでにその旅を完了しています。数十億ドル規模の評価額は、さらに100倍するためには暗号資産トップ5の時価総額に挑戦する必要があることを意味し、これは非現実的な期待です。SHIBアーミーは強力ですが、その主な機能は爆発的な成長を促進することから既存の領域を守ることへとシフトしています。天文学的なリターンの機会は過ぎ去り、トークンは今や成熟した資産の複雑さをナビゲートしています。 過去の成功を凌駕するためのLayer Brettの設計図 Layer BrettはShiba Inuのプレイブックをコピーしようとしているのではなく、より高度なものを書いています。イーサリアムブロックチェーンレイヤー2ソリューションとして構築されており、古いミームトークンが無視する技術的制限に対処しています。オフチェーン処理でトランザクションを処理することにより、Layer...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 18:18
ビットコインインジケーターが147日後にアキュムレーションゾーンに再突入
ビットコイン指標が147日後にアキュムレーションゾーンに再突入という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコイン指標が147日後にアキュムレーションゾーンに再突入 – 詳細 ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーをお届けするにはメールアドレスをご入力ください。Semilore Faletiはビットコイニストで暗号資産ジャーナリストとして働き、ブロックチェーンの発展、暗号資産の規制、DeFiエコシステムに関する最新情報を提供しています。彼は熱心な暗号資産愛好家であり、金融界におけるブロックチェーン技術の拡大する足跡をカバーすることに情熱を注いでいます。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-re-enters-accumulation-after-147-days/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 18:16
XRP価格は$2.80を維持、投資家はレイヤーBrettへシフト
XRPの価格が2.80ドルを維持する中、投資家はLayer Brettへとシフト - BitcoinEthereumNews.com。XRP価格は2.80ドル前後で推移しており、長期保有者が慣れ親しんだボラティリティを示しています。XRPは時価総額で依然として最大級の暗号資産の一つですが、多くの投資家はより高い上昇余地を求めて他を見ています。その注目は今、急速に勢いを増している新しいイーサリアムレイヤー2のミームコインであるLayer Brettに集まっています。暗号資産のプレセールですでに290万ドルを超え、$LBRETTの価格はまだ0.0055ドルという中、早期採用者たちは、ベテランコインのゆっくりとした成長よりもはるかに魅力的な大規模なステーキング報酬を追求しています。 なぜ投資家がLayer Brettに熱狂しているのか XRPのようなレガシートークンは強力なユースケースを持っていますが、実際の制限に直面しています。市場のボラティリティ、進行中の規制、成長の上限はすべて長期的な見通しに影響を与えています。一方、Layer Brettはミームエネルギーと実際のブロックチェーンパフォーマンスを組み合わせています。イーサリアムレイヤー2上に構築することで、超高速の取引と超低ガス手数料を実現しています。アナリストはレイヤー2ネットワークが2027年までに年間数兆ドルを処理すると予想しており、これがLayer Brettのようなプロジェクトが際立つ理由です。早期ステーカーは最大895%のAPYを獲得でき、これはXRPでは単純に存在しない収益率です。 Layer Brettとは何か？ Layer Brettは単なるミームトークン以上のものです。コミュニティ主導の文化と実際のスケーラビリティを組み合わせた目的構築型のレイヤー2暗号資産プロジェクトです。Baseでのブレットの起源にインスパイアされたこの進化は、イーサリアムを基盤とする完全に機能するエコシステムをもたらします。その核心において、Layer Brettは取引を安価で、高速で、報酬のあるものにすることに焦点を当てています。$LBRETTの価格はまだわずか0.0055ドルであり、プレセールは早期購入者に、多くの人が2025年最高の暗号資産プレセールの一つと呼ぶものへの稀な参入機会を提供しています。 Layer Brettの仕組み Layer Brettはオフチェーンで取引を処理し、手数料をほぼゼロに削減しながら、決済をほぼ即時に保ちます。購入者はメタマスクやTrust Walletなどのウォレットを接続し、選択...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 18:13
億万長者投資家レイ・ダリオがビットコインに関する特別なコメントを発表 – 批判と称賛の両方を受ける
投稿「億万長者投資家レイ・ダリオがビットコインに関する特別なコメントを発表 - 批判と称賛の両方を受ける」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。億万長者投資家のレイ・ダリオは、FRBの利下げの可能性について厳しい警告を発しました。ダリオによると、利下げはドル安と株価下落につながる可能性があるとのことです。Redditの質疑応答セッションで、ダリオは「FRBが金利を引き下げれば、短期金利とドルは弱くなり、長期金利は上昇し、イールドカーブは急勾配になるでしょう」と述べました。彼はさらに、この状況では投資家の信頼低下とスタグフレーション懸念により、予想通り株式のパフォーマンスが悪化する可能性があると付け加えました。9月に0.25ポイントの利下げの可能性が市場で注目されている一方、バンク・オブ・アメリカなどの主要機関は、今年少なくとも2回の追加利下げと2026年まで続く拡張的な政策を予測しています。ダリオはまた、長期的な経済リスクも強調しました。彼は、37兆ドルに達し、GDPの124%に相当する米国の国債が第二次世界大戦以来最高水準であると指摘しました。米国の債務問題を「静脈に蓄積するプラーク」に、経済を「岩に向かって進む船」に例えたダリオは、今後3年以内に国が債務関連の危機に直面する可能性があると予測しました。増加する財政赤字、借入コストの上昇、財政規律の欠如により、ドルと米国債への信頼が弱まる可能性があると述べ、ダリオはポートフォリオの15%を金やビットコインなどの代替資産に配分することを望んでいました。ダリオはビットコインの評価について次のように述べています：ビットコインは現在、供給が限られた代替通貨です。ドルの供給が増加するか需要が減少すれば、暗号資産は魅力的な代替手段になる可能性があります。しかし、ビットコインにも欠点があります：政府による監視と潜在的な管理が可能であり、そのプログラミングは新しい技術によって破られる可能性があります...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 17:55
