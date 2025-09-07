ブルームバーグのトップストラテジストによると、ビットコインはどこまで下落する可能性があるか

ブルームバーグのトップストラテジストによると、ビットコインはどこまで下落する可能性があるのか BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、市場が2025年の最終局面に向かう中、ブルームバーグ・インテリジェンスのストラテジスト、マイク・マクグローンは、投資家が伝統的な安全資産とデジタルリスク資産の間に明確な分断を見ていると考えています。彼のメッセージは：金は記録的な高値に向けて準備している一方、ビットコインは崩壊の可能性に直面しているというものです。 ビットコインを「デジタルゴールド」として位置づける代わりに、マクグローンは暗号資産がますますハイベータ株のように振る舞うようになっていると警告しています。彼によれば、その動きは今やS&P 500をこれまで以上に密接に反映しており、株式が躓けば脆弱になると述べています。ビットコインが現在の高値付近を維持するためには、株式市場が上昇し続ける必要がありますが、彼はそのシナリオを予想していません。 バブル崩壊のポイント マクグローンによると、ビットコインの10万ドルへの急騰は持続可能なマイルストーンではなく、むしろ投機的バブルの最終段階だったとのことです。より広範な下落局面では、暗号資産は1万ドルにまで暴落し、ラリー中に得た利益の多くが消えると彼は考えています。また、ビットコインの独自性の希薄化も指摘しています。2009年には唯一の暗号資産でしたが、現在は2100万以上の異なるトークンが流通しており、唯一のデジタル資産としての役割が曖昧になり、長期的なナラティブをさらに弱めています。 金の明るい展望 ビットコインに対する彼の見方は暗いものでしたが、金に対するマクグローンの見通しは正反対でした。彼は、投資家が株式やその他の投機的資産から逃避することで、金属は1オンスあたり4,000ドルに向けて上昇する可能性があると予測しています。彼の見解では、株式の下落こそが金を新たな高みへと押し上げる触媒になるとのことです。 第4四半期の警告 マクグローンは今後数ヶ月について言葉を濁しません：2025年の最終四半期はリスク資産に優しくないだろうと言います。株式、暗号資産、投機的市場はすべて向かい風に直面するでしょう。安定性を求める人々にとって、彼は金が...