ChatGPT-5が9月に購入すべき億万長者を生み出す2つの暗号通貨を選定
9月にChatGPT-5が選ぶ億万長者を生み出す可能性のある2つの仮想通貨という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。9月が進むにつれて仮想通貨市場はレンジ相場の状態が続いており、投資家は現在の環境で購入すべき資産を探しています。長期的な投資機会を特定するために、FinboldはOpenAIの最新AIモデルであるChatGPT-5に、検討する価値のある2つの資産を強調するよう依頼しました。Sei（SEI）Seiは、分散型金融の「スピードレイヤー」として機能するように設計された高性能Layer-1ブロックチェーンとして位置づけられています。そのアーキテクチャは並列トランザクション実行と特殊なコンセンサスメカニズムを活用し、低遅延かつ高スループットの操作を可能にします。ChatGPTによると、これによりSeiは分散型取引所、オーダーブックプロトコル、および迅速な実行を必要とする他のアプリケーションに特に適しているとのことです。このモデルは、Seiの拡大するDeFiアプリケーションのエコシステムと強力なコミュニティエンゲージメントにより、スピード、スケーラビリティ、そして取引重視のアプリケーション向けに調整されたインフラストラクチャを提供する「次のSolana」となる可能性があると指摘しています。プレス時点で、SEIは0.29ドルで取引されており、過去24時間で3.5%上昇し、週間タイムラインでは約2%上昇しています。SEI 7日間価格チャート。出典：CMCOndo Finance（ONDO）ChatGPTはまた、トークン化された実世界資産の台頭を代表するOndo Financeを選びました。このプロジェクトは、米国債や社債などの利回りを生み出す金融商品をブロックチェーン上に持ち込むことで、従来の金融と分散型プラットフォームを橋渡しすることに焦点を当てています。実際、Ondoは1ドルレベルを上回る価格を維持しようと試みています。プレス時点で、このトークンは0.90ドルで取引されており、過去24時間で約1%上昇しています。ONDO 7日間価格チャート。出典：CMC特筆すべきは、規制遵守と機関投資家との信頼性を強調することで、ChatGPTはOndoが従来の資産を何兆ドルもデジタル金融にもたらすと予想される動きの先駆者になる可能性があると指摘しました。特集画像はShutterstockより提供。出典：https://finbold.com/chatgpt-5-picks-2-millionaire-maker-cryptocurrencies-to-buy-in-september/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 20:25
人気エコノミストのピーター・シフ、ビットコインが弱気相場の領域に近づいていると警告 Gemini: I've translated the headline into Japanese, maintaining the terminology from your reference list (using "ビットコイン" for Bitcoin and "弱気" for Bear). The translation preserves the original format and accurately conveys the meaning of the English headline.
人気経済学者ピーター・シフ、ビットコインが弱気相場に近づいていると警告。BitcoinEthereumNews.comに掲載。金が3,586ドルを超える未知の領域に突入する中、いわゆる「デジタル安全資産」としてのビットコインの役割に再び注目が集まっている。金の最も声高な擁護者の一人であるピーター・シフにとって、この比較は全く近いものではない。この経験豊富な投資家は最近、ビットコインが米ドルではなく金のオンスで価格設定されると、この暗号資産は見出しの数字が示すよりもはるかに弱く見えると指摘した。8月中旬以降、金に対するビットコインの価値は約5分の1下落し、シフが弱気相場の始まりと考えるレベルに近づいている。2021年のピークから見ると、その比率はまだ二桁台で下落している。 二つの資産の物語 金は2025年に好調で、今年36%以上、過去12ヶ月で40%以上上昇している。その実績は複数の時間枠で安定しており、6ヶ月で23%以上上昇し、過去5年間でほぼ倍増している。この一貫性がシフの主張の基盤となっている：金は市場サイクルを通じて地位を保持する一方、ビットコインは激しく変動し続ける。 一方、ビットコインはドル建てでは印象的な実績を上げており、過去1年間で96%の利益、5年間でほぼ1,000%の上昇を記録している。しかし、9月初めに110,200ドルを下回る反落を含む短期的な苦戦は、ビットコインを価値の貯蔵手段というよりも投機的なテク資産と見なす批評家にとって格好の標的となっている。 シフのより広範な批判 シフは長い間、ビットコインが不確実性に対するヘッジとして金と競合できるという考えを拒否してきた。過去に強制されればイーサリアムよりもビットコインを選ぶと譲歩しながらも、彼の中心的な立場は揺らいでいない：投資家が頼りにできる安定性を提供するのは金だけである。今のところ、金の記録的な上昇は彼に議論での優位性を与えている。しかし...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 20:09
ライブカスタマーサポートへの連絡を試みる
ライブカスタマーサポートへの到達を試みる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。自動メニューは顧客を叫ばせるようなものであってはなりません。getty カスタマーサポートの番号に電話をかけて自動メニューシステムに「捕まって」しまい、最終的にイライラして電話を切る前に、「エージェント」や「担当者」と電話に向かって何度も叫んだ経験はありますか？私たちは1,000人以上の米国消費者を調査し、この質問をしました。76%が「はい」と答えました。企業として、私たちは顧客を引き付け、興味を持たせ、販売する製品を購入してもらうためにマーケティングに多額の投資をしています。しかし、顧客を維持しようとする際、私たちが許容できると考えている取り組みの中には、顧客がヘルプを得たり、質問に答えてもらったり、クレームを解決したりすることを難しくしているものがあります。そんなに難しくする理由はありません。実際、接続して問題を解決することが容易であればあるほど、顧客の企業に対する信頼は高まり、問題が発生しなかった場合のレベルを上回ることがよくあります。これはカスタマーサービスリカバリーパラドックスとして知られています。私がクライアントと共有している成功指標に「幸福までの時間」というものがあります。これを最もよく説明する方法は、不満を持つ顧客が再び満足するまでにかかる時間です。多くの企業は、顧客が問題を抱えた瞬間に電話をかけるわけではないことに気づいていません。彼らの問題は、電話をかけてヘルプを求める前からずっと始まっていることがあります。そして顧客がついにヘルプを求めることを決めたとき、ライブカスタマーサポートエージェントに接続しようとする体験はどのようなものでしょうか？簡単ですか？それとも複雑なIVR（インタラクティブ音声応答）や自動システムが、助けてくれる人に到達することを難しくしていますか？あるいはさらに悪いことに、システムが機能せず、ヘルプを得ることが不可能に見えますか？覚えておいてください、顧客はすでにイライラしているか...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 19:51
ビットコインは強気派が112,000ドルを視野に入れる中で勢いを増す
ビットコインが勢いを増し、強気派が112,000ドルを視野に入れる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインの最近の動きは、その価値が111,000ドルに達したものの、112,500ドルの閾値をまだ突破していないため、市場参加者の間で熱意を再燃させています。週末の取引の減速により市場のボラティリティが低下しましたが、これは暗号資産取引においてよく見られるシナリオです。続きを読む：ビットコインが勢いを増し、強気派が112,000ドルを視野に入れる 出典：https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-gains-momentum-as-bulls-eye-112000
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 19:49
ブルームバーグのトップストラテジストによると、ビットコインはどこまで下落する可能性があるか
ブルームバーグのトップストラテジストによると、ビットコインはどこまで下落する可能性があるのか BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、市場が2025年の最終局面に向かう中、ブルームバーグ・インテリジェンスのストラテジスト、マイク・マクグローンは、投資家が伝統的な安全資産とデジタルリスク資産の間に明確な分断を見ていると考えています。彼のメッセージは：金は記録的な高値に向けて準備している一方、ビットコインは崩壊の可能性に直面しているというものです。 ビットコインを「デジタルゴールド」として位置づける代わりに、マクグローンは暗号資産がますますハイベータ株のように振る舞うようになっていると警告しています。彼によれば、その動きは今やS&P 500をこれまで以上に密接に反映しており、株式が躓けば脆弱になると述べています。ビットコインが現在の高値付近を維持するためには、株式市場が上昇し続ける必要がありますが、彼はそのシナリオを予想していません。 バブル崩壊のポイント マクグローンによると、ビットコインの10万ドルへの急騰は持続可能なマイルストーンではなく、むしろ投機的バブルの最終段階だったとのことです。より広範な下落局面では、暗号資産は1万ドルにまで暴落し、ラリー中に得た利益の多くが消えると彼は考えています。また、ビットコインの独自性の希薄化も指摘しています。2009年には唯一の暗号資産でしたが、現在は2100万以上の異なるトークンが流通しており、唯一のデジタル資産としての役割が曖昧になり、長期的なナラティブをさらに弱めています。 金の明るい展望 ビットコインに対する彼の見方は暗いものでしたが、金に対するマクグローンの見通しは正反対でした。彼は、投資家が株式やその他の投機的資産から逃避することで、金属は1オンスあたり4,000ドルに向けて上昇する可能性があると予測しています。彼の見解では、株式の下落こそが金を新たな高みへと押し上げる触媒になるとのことです。 第4四半期の警告 マクグローンは今後数ヶ月について言葉を濁しません：2025年の最終四半期はリスク資産に優しくないだろうと言います。株式、暗号資産、投機的市場はすべて向かい風に直面するでしょう。安定性を求める人々にとって、彼は金が...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 19:36
データ操作または不正確性のリスクを軽減することを目指す
データ操作や不正確性のリスクを軽減することを目指す投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。DIA（分散型情報資産）は、分散型アプリケーション（dApps）、特に分散型金融（分散型金融）エコシステム内で信頼性の高い透明なデータを提供するように設計された暗号資産プロジェクトとオラクルプラットフォームです。 分散型データオラクル DIAは分散型データオラクルサービスとして機能し、様々なブロックチェーンネットワーク上のスマートコントラクトに高品質で正確かつ信頼性のあるオフチェーンデータへのアクセスを提供します。このデータには、価格フィード、金融市場データ、実世界のソースからの情報が含まれます。 DIAのデータオラクルプラットフォームは、データプロバイダー、バリデーター、消費者のコミュニティに依存しています。コミュニティメンバーはデータの調達、検証、キュレーションにおいて重要な役割を果たします。 個人や団体は、DIAプラットフォームにデータを提出することでデータプロバイダーになることができます。彼らは正確なデータを提供するよう奨励され、その貢献に対してDIAトークンで報酬を受け取ります。 バリデーターは、データプロバイダーから提供されたデータの正確性を検証し確認する責任があります。バリデーターもまた、その作業に対してDIAトークンで報酬を受け取ります。 DIAはDIAプラットフォームのネイティブトークンです。 DIAトークンは、プラットフォームへの貢献に対してデータプロバイダーとバリデーターにインセンティブを与えるために使用されます。 DIAトークン保有者は、DIAエコシステム内でガバナンス権を持ち、プラットフォームのアップグレードや変更に関する決定に参加することができます。 ユーザーはDIAトークンをステークして、ネットワークセキュリティ、ガバナンス、コンセンサスプロセスに参加し、潜在的に報酬を獲得することができます。DIAトークンはまた、プラットフォーム上のプレミアムデータサービスや機能にアクセスするためにも使用される場合があります。 免責事項。この記事は情報提供のみを目的としており、CoinIdolによる推奨とみなされるべきではありません。これらは暗号資産の売買を推奨するものではありません。読者は資金を投資する前に自分自身で調査を行うべきです。出典：https://coinidol.com/dia-decentralized-information-asset/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 19:31
イーサリアムは過去最高値（ATH）後のビットコイン動向を反映、市場のベアが20%の調整を狙う
イーサリアムがビットコイン過去最高値（ATH）後の動きを反映、市場の弱気筋が20％の調整を狙うという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Semilore Faletiは、ジャーナリズムとコンテンツ制作分野に特化した暗号資産ライターです。彼は様々なテーマについて執筆を始めましたが、すぐにブロックチェーンと暗号資産の興味深い世界の複雑さと細部を解明することに才能を見出しました。Semiloreは価値の保存と転送におけるデジタル資産の効率性に惹かれています。彼は暗号資産の採用を強く支持しており、既存の金融システムのデジタル化と透明性を向上させることができると信じています。2年間の活発な暗号資産ライティングの中で、Semiloreはブロックチェーン、分散型金融（DeFi）、ステーキング、非代替性トークン（NFT）、規制、ネットワークアップグレードなど、デジタル資産空間の多くの側面をカバーしてきました。初期の頃、Semiloreはコンテンツライターとしてのスキルを磨き、幅広い読者に向けた教育的な記事を作成していました。彼の記事は特に暗号資産の世界に新しく参入した人々にとって価値があり、デジタル通貨の世界を分かりやすく説明する洞察に満ちた解説を提供していました。Semiloreはまた、ベテランの暗号資産ユーザー向けにも記事を作成し、最新のブロックチェーン、分散型アプリケーション、ネットワークの更新情報を提供していました。この教育的な執筆の基盤は彼の仕事に引き続き影響を与え、現在の仕事がアクセスしやすく、正確で有益であることを保証しています。現在NewsBTCで、Semiloreは暗号資産の価格動向、オンチェーン処理の発展、ホエールの活動に関する最新ニュースの報道に専念しています。彼はまた、トップ市場専門家による最新のトークン分析と価格予測もカバーし、読者に潜在的に洞察に富み、行動に移せる情報を提供しています。綿密な調査と魅力的な文体を通じて、Semiloreは暗号資産ジャーナリズム分野で信頼できる情報源として自らを確立し、急速に進化するデジタル資産の世界における最新のトレンドと発展について読者に情報を提供し、教育することを目指しています。仕事以外では、Semiloreも他の人々と同様に様々な情熱を持っています。彼は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 19:28
爆発的なPepeNodeプレセールが80万ドルに到達：ミームコインマイニングが到来
「爆発的なPepeNodeプレセールが80万ドルに到達：ミームコインマイニングが登場」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 爆発的なPepeNodeプレセールが80万ドルに到達：ミームコインマイニングが登場 ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。暗号資産ライターとして、ボグダンの責任は記事の調査と執筆、そして政治的に不適切な境界線上のユーモアでチームを楽しませることに分かれています。いわば、将来のビル・バーのような存在です。テクノロジー、サイバーセキュリティ、モデリング、フィットネス、暗号資産、その他名前を挙げられない話題など、同じくらい多くの分野での12年以上の執筆経験のおかげで、彼はチームにとって真の財産となっています。PrivacyAffairsでのシニアライターとしての立場は自己管理の力について貴重な教訓を与えましたが、彼の執筆キャリア全体は自己改善の訓練でした、そして今もそうです。現在、彼は暗号資産に本腰を入れ、ブロックチェーン上で自分のお金をコントロールする方法を人々に教える準備ができています。永遠に価値が下がり続ける法定通貨がある中、ビットコインとアルトコインはボグダンにとって最適な代替手段のように思えます。Bitcoinistのメインライターとしての地位を確保したこと以外のボグダンの最大の職業的成果は、Blackwood Productionsでの5年間のライティングマネージャーとしての経験で、4人のライターチームを調整していました。その間、彼はチームワークの価値と、効率性、前向きさ、友情を育む職場環境を作ることの価値を学びました。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトの使用を続けることで、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典：https://bitcoinist.com/pepenode-presale-reaches-800k-allows-users-to-mine-meme-coins/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 19:10
BTCはレンジを維持する中、アナリストはRemittixが20倍の可能性でアウトパフォームすると支持
BTCはレンジ内で推移するも、アナリストはRemittixが20倍の可能性を持つと予測という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場は依然として変動が激しく、ビットコインは狭いレンジ内で停滞し、投資家をパニックに陥れています。一部のアナリストはビットコインが次の大きな動きを見せるまで様子見していますが、他のアナリストは高い可能性を秘めたプロジェクトを特定することに注力しています。投資議論で頻繁に登場する名前の一つがRemittix（RTX）で、これは次のサイクルで20倍のリターンをもたらす可能性のあるPayFiアルトコインです。 ビットコイン価格は安定を維持 ビットコインは中長期的に上昇トレンドチャネル内にあります。これは投資家が時間の経過とともにより高い価格で通貨を購入していることを示し、通貨の良好な発展を示しています。BTCは長方形の形成を破った後、$115,727の目標に到達しました。現在価格は下落していますが、形成はさらなる上昇を示しています。通貨は$106,000のサポートに近づいており、これはポジティブな反応をもたらす可能性があります。しかし、$106,000を下回ると、ネガティブなシグナルとなります。相対力指数（RSI）曲線は下降トレンドを示しており、価格トレンドが下方に反転する可能性の初期シグナルです。全体として、通貨は中長期的に技術的にポジティブと評価されています。 Ali Martinezのビットコイン価格予測によると、BTCの下降トレンドは価格が短期実現価格を下回ると始まり、通常は長期実現価格の下で反転します。 出典：Xを通じたAli_chart 現在、 - STH = $109,400 - LTH = $36,700 他の人々がBTCの次の方向性を待っている間、賢明な投資家はRemittix（RTX）のような実用性と初期段階の成長可能性を持つ小規模なアルトコインに焦点を移しています。 Remittixが投資オプションとして浮上 他の支払いユーティリティプロジェクトとは異なり、Remittix（RTX）は範囲を絞っています：暗号資産から法定通貨への支払いにおいて、高速で安価、そして信頼性の高い取引を提供します。Remittix（RTX）は国境を越えた支払いの処理方法を再定義しています。Remittixはイーサリアムベースの支払いプラットフォームで、30以上の通貨にわたる暗号資産から法定通貨への取引を容易にします。これは従来の（Web2）と暗号通貨（Web3）の間の19兆ドルの実世界の支払いギャップに対応しています。それは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 19:01
シバイヌのシバリウム、コミュニティの怒りが高まる中、恥ずかしいマーケティング計画を発表
コミュニティの怒りが高まる中、Shiba InuのShibariumが恥ずかしいマーケティング計画を発表 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、コミュニティの怒りが高まりSHIBはトップ30から脱落。Shiba InuのShibariumネットワークの公式Xアカウントは、かつて人気のあった暗号資産についての言及をクリプト関連のコメント欄にスパムするようSHIB保有者に公然と促し、物議を醸しています。さらに、彼らはコメント作成を自動化するための人工知能（AI）ツールの使用をユーザーに特に求めており、これは絶望の新たなレベルのように思われます。このアカウントは、スパムの助けを借りて、最も成功したDogecoinの模倣コインの存在感を人為的に膨らませようとしているようです。 非常に恥ずかしい「市場戦略」は、このプロジェクトがもはや自然な関心を生み出す能力がないことを明らかに示しており、そのためスパム返信を実質的に信者に懇願するという手段に頼っています。 コミュニティの怒りが高まる 「SHIBはすでに死んでいる、そしてあなたも死んでいる」とあるコメンテーターは、見るに堪えないX投稿に対して述べました。一部の人々はまた、エコシステム開発の欠如に対する不満を表明しています。 SHIBはトップ30から脱落 CoinGeckoのデータによると、Shiba Inu（SHIB）トークンはCoinMarketCapのトップ30内には見当たりません。2021年には、このトークンは一時的にトップ10に入り、時価総額でDOGEを上回ることに成功しました。2021年の過去最高値（ATH）でSHIBに投資した人々は、その後市場が大幅に成長したにもかかわらず、約4年後に86%もの大幅な下落を経験しています。 2番目に大きなミームコインは現在、Litecoin（LTC）やToncoin（TON）よりも小さくなっています。 出典: https://u.today/shiba-inus-shibarium-debuts-embarrassing-marketing-plan-as-community-anger-grows
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 18:46
