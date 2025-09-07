MEXC 取引所
ビリー・アイリッシュがついに王座から引きずり下ろされた
ビリー・アイリッシュがついに王座から降ろされたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。55週連続で1位を獲得していたビリー・アイリッシュの「Birds of a Feather」がついにHot Rock & Alternative Songsチャートで2位に転落しました。ストックホルム、スウェーデン – 4月23日：ビリー・アイリッシュが2025年4月23日、スウェーデンのストックホルムのAviciiアリーナでパフォーマンスを行いました。（写真：Samir Hussein/WireImage for Live Nation）WireImage for Live Nation ビリー・アイリッシュは「Birds of a Feather」で彼女のキャリア最大のヒット曲を生み出し、静かに複数のBillboardチャートのトップに上り詰め、長い間その座を維持しました。この歌手・作曲家はスーパースターとしての長年の活動を通じて多くの成功曲を生み出してきましたが、「Birds of a Feather」がすでに達成した功績に匹敵するものはありませんでした。ファンが初めてこの曲を聴いてから長い時間が経った今でも、国内で最も人気のあるロックとオルタナティブトラックの一つであり続けています。1年以上ぶりに、「Birds of a Feather」はBillboardの最も競争の激しいジャンルリストの一つでトップの座を明け渡しました。 Sombrがビリー・アイリッシュに代わって1位に 「Birds of a Feather」はHot Rock & Alternative Songsチャートで1位から2位に転落しました。代わりに新人Sombrの「Undressed」が2位から初めてトップの座に上り詰めました。これはアメリカで最も消費されているロックとオルタナティブトラックのランキングに登場して23週目のことです。 55週連続の記録の終わり 今週は1年以上ぶりに「Birds of a Feather」がHot Rock & Alternative Songsチャートを支配していない初めての週となります。アイリッシュは55週連続でチャートを制し、複数の競合者が新たなチャンピオンになるのを阻んできました。 史上最長記録の一つ 「Birds of a Feather」はHot Rock & Alternative Songsチャート史上、2番目に長く1位を維持した曲です。Panic! At...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 21:43
ビットコイン価格ウォッチ：11万1000ドルが堅調を維持する中、レンジが狭まる
ビットコイン価格ウォッチ：111Kドルが堅調を維持する中、レンジが狭まる」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは土曜日に1コイン当たり111,092ドルで推移し、モメンタムが弱まっているにもかかわらず、110,032ドルから111,369ドルの狭いレンジ内で踏みとどまっています。時価総額2.21兆ドル、日次取引高226.6億ドルを誇る世界最大の暗号資産は、強気派が抵抗線を突破する可能性に備えて整理統合しています。ビットコインは日足チャートでは[...] 出典：https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-range-narrows-as-111k-holds-strong/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 21:35
海賊版サイトに関連する50億ドル相当のビットコイン財宝がドイツのウォレットで発見される
記事「ドイツのウォレットで海賊版サイトに関連する50億ドル相当のビットコイン財宝が発見される」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ドイツのウォレットで海賊版サイトに関連する50億ドル相当のビットコイン財宝が発見される ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。Christianはフィリピンとカナダのメディアでリーダーシップの役割を担うジャーナリスト兼編集者で、文章と暗号資産への愛に支えられています。オフの時間には、料理人であり映画愛好家でもあり、宇宙の大きさに常に興味を抱いています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトの利用を続けることで、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/5-billion-bitcoin-treasure-tied-to-piracy-website-found-in-german-wallets/
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 21:17
現在のOzak AIプレセールに投資した1,000ドルは、2026年までにBTCの50,000ドルを上回る可能性があります
「今日のOzak AIプレセールの1,000ドルは2026年までに5万ドルのBTCを上回る可能性がある」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Ozak AIのプレセールに1,000ドル投資することで、2026年までにビットコインに投資した5万ドルと競合、あるいは上回る可能性があります。現在約113,000ドルで取引されているビットコインは、多くのアナリストによると、今後2年間で180,000〜220,000ドル近くに達すると予想されており、これは1.5倍〜2倍の上昇に相当します。これらの予測が正しければ、現在の価格でビットコインに5万ドル投資すると、79,650ドルから97,350ドルの間のリターンが得られるでしょう。しかし、Ozak AIの可能性を見ると、数字はさらに魅力的になります。現在、フェーズ5のプレセールでは、トークンはわずか0.01ドルです。つまり、1,000ドルで投資家は100,000トークンを手に入れることができます。ローンチ時に価格が1ドルに達すれば、これらのトークンは100,000ドルの価値になり、100倍のリターンとなります。ビットコインの潜在的な利益と比較すると、これは大きな飛躍です。もちろん、より多くのリスクが伴いますが、そのチャンスを取る意欲のある投資家にとって、Ozak AIのプレセールは急成長するAI駆動の暗号資産世界で稀な機会を提供する可能性があります。 Ozak AIプレセールの上昇余地 Ozak AI（OZ）のプレセールではすでに856,022,894.93 $OZトークンが販売され、約276万ドルを調達しています。現在、$OZトークンは0.01ドルで、次のフェーズは0.012ドルに設定されています。予測では、採用状況に応じて2026年までの公正価値は0.75ドルから2ドルの間とされています。最低限でも印象的な計算結果となります：今日1,000ドルで100,000トークンを購入できます。0.75ドルでは、そのステークは75,000ドルになります。2ドルまで上昇すれば200,000ドルになり、ビットコインのより緩やかな上昇曲線から期待されるものをはるかに超えます。この段階的なプレセール構造は、後から購入する人が徐々に高い価格を支払うことになり、早期に参加する人に報いることを意味します。 なぜOzak AIが際立っているのか Ozak AIは人工知能とイーサリアムブロックチェーンを組み合わせて、市場予測能力、自動取引インサイト、DePIN（分散型物理インフラ）機能を提供します。その技術的ロードマップは、ミーム価値以上のものに興味を持つトレーダー、DeFiプロジェクト、機関にとって魅力的です。ハイライトには以下が含まれます： AIによる予測エージェントと分析ダッシュボード。スマート...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 21:16
XRPはビットコイン（BTC）に対して機会を失う
XRPはビットコイン（BTC）に対する残り回数を使い果たす」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。XRPがビットコインに対して自らを証明しようとする試みは勢いを失い、チャートはそれを週を追うごとにより明確に示し始めています。当初、XRP/BTCペアの大きなブレイクアウトの始まりのように見えたものは、現在では二重天井の形に似ています。これは通常、強さではなく弱さを示す形成であり、基本的にトレンドが疲弊していることを意味します。あなたはこちらも気に入るかもしれません 今年初めに始まったラリーは、XRPを200週平均以上に押し上げました。一瞬、このトークンがビットコインのリードを削り取るかのように見えました。価格は0.00003200 BTCの領域に2回押し上げられましたが、両方とも拒否され、ペアは馴染みのあるサポートラインに戻されました。出典：TradingView これらの試みの後に上昇を延長できなかったことで、0.00002200 BTCが注目すべきラインとなっています。なぜなら、歴史的にこのレベルが失われると、構造は通常0.00002000 BTCに向かって崩れるからです。全体的に平坦化している移動平均は、上昇の可能性が使い果たされたという議論に重みを加えています。さらに掘り下げると 短い時間枠では、状況はさらに悪いです。このペアは0.00002600 BTC付近のレジスタンスラインと200日平均の間で行き詰まっています。すべてのバウンスはすぐに抑えられ、すべての防御は前回よりも説得力がなくなっています。売り手がペースを決め、買い手はバランスを変えることなく、ただ自分の立場を維持するのに十分なことをしてきました。あなたはこちらも気に入るかもしれません これはすべて、ビットコイン自体が111,000ドル以上で取引されている間に起こっています。一方、XRPはドルに対して2.83ドルを維持していますが、BTCに対しては苦戦しています。XRPが天井を決定的に突破できない限り、現在の印象では、トークンはすでにその機会を使い果たし、ビットコインが優位を維持しているということです。出典：https://u.today/xrp-runs-out-of-chances-vs-bitcoin-btc
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 21:05
ビットコインは10万ドルで「論理的な」反発ゾーンを持つ
ビットコインは10万ドルに「論理的な」バウンスゾーンを持つという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：ビットコインは週足の終値に向けて緩やかな反発を見せていますが、トレーダーは上方に重要な抵抗線を見ています。強気派が抵抗ゾーンを奪還できなければ、BTCの価格はさらに大きく下落するリスクがあります。フィボナッチ分析によると、そのような下落は10％を超えない可能性があります。ビットコイン（BTC）は日曜日の週足終値に向けて11万1000ドル以上に戻り、分析では「有望な」回復の兆しが見られました。BTC/USD 1時間チャート。出典：Cointelegraph/TradingView BTCの価格は10万ドル付近に「論理的な」バウンスゾーンがある Cointelegraph Markets ProとTradingViewのデータによると、BTC/USDは当日約1％上昇し、11万1369ドルの地域高値を記録しました。米国のマクロ経済データに続いた最新の下落では、強気派は11万ドルのサポートを維持しました。「これは実際に$BTCにとって有望です」と暗号資産トレーダー、アナリスト、起業家のMichaël van de PoppeがXで応答しました。「新しい高値の安値を作り、11万ドルのサポートを維持しています。11万2000ドルを突破して強気相場に火をつけられれば素晴らしいでしょう。」BTC/USDT 日足チャート（RSIデータ付き）。出典：Michaël van de Poppe/X 市場参加者は短期的なBTC価格の動きについて引き続き異なる見解を持っていました。人気トレーダーのCipher Xは、強気派が次に11万2000ドルを奪還できなければ、新たな安値を引き起こす可能性があると示唆しました。$BTCは11万1000ドル付近を維持していますが、構造は下落の可能性を示唆しています。11万2000ドル以下でモメンタムが停滞すれば、10万8000ドルのサポートに向けて調整すると予想します。現在、市場全体で大きな動きはありません - 週末なので忍耐強く落ち着いていることが最善です。pic.twitter.com/JP8lUHoKNz — Cipher X (@Cipher2X) 2025年9月7日 「11万3000ドルを反転させて新高値にポンプするか、ここで拒否されれば10万ドルに下落します」と同僚トレーダーのCrypto Tonyはその日に付け加え、週足チャートに基づいてより明確な見方を採用しました。トレーダーのTurboBullCapitalは、それぞれ11万5035ドルと10万1760ドルにある50日と200日の単純移動平均（SMA）を重要なレベルとして参照し...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 20:50
ロビンフッド、アップラビン、エムコアとともにS&P 500入り
ロビンフッドがAppLovin、EmcorとともにS&P 500に参入したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なハイライト：ロビンフッドがS&P 500に加入し、流動性と認知度を高める。AppLovinとEmcorがMarketAxess、Caesars、Enphaseに取って代わる。発表後、ロビンフッド株は時間外取引で7%上昇。ロビンフッドのS&P 500参入：その意味 取引プラットフォームのロビンフッド・マーケッツ社は2025年9月22日に正式にS&P 500株価指数に加入することになり、パンデミック時の個人投資家ブーム中に名声を博した企業にとって大きな転機となります。この更新はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスによって確認され、ブルームバーグによって報じられました。ロビンフッドと共に、AppLovin社とEmcor Group社も追加され、MarketAxess Holdings社、Caesars Entertainment社、Enphase Energy社に取って代わります。ニュース後のロビンフッド株の急上昇 この発表は直ちに投資家の信頼を高めました。ロビンフッド株は時間外取引で7%以上上昇しました。AppLovinは7.5%上昇し、Emcorは2.5%上昇しました。ロビンフッド・マーケッツ社HOOD。出典：CNBC/Nasdaq 2013年にVlad TenevとBaiju Bhattによって設立されたロビンフッドは、手数料無料の取引と使いやすいアプリで投資を革新しました。このプラットフォームはGameStopとAMCの「ミームコイン」フィーバー中に一般家庭でも知られる名前となりました。なぜロビンフッドの参入が重要なのか ロビンフッドはより大きな流動性と可視性を獲得し、インデックスファンドや年金基金が自動的にその株式を含むようになります。同社は、Coinbase Global社やBlock社など、すでに指数に含まれている他の暗号資産に焦点を当てたプレーヤーに加わります。この参入は投資家基盤を広げ、長期的な信頼性を強化するのに役立つでしょう。ロビンフッドは株式、オプション、暗号資産にわたって数十億ドルの顧客資産を管理しています。S&P 500への参入は、同社の市場での存在感を裏付けるだけでなく、個人取引と暗号資産の採用が現代の金融をどのように再形成したかを反映しています。5月には、Coinbaseが史上初めてS&P 500に追加された暗号資産取引所となり、ウォール街のデジタル資産へのシフトをさらに示しました。出典：https://coinpaper.com/10915/robinhood-finally-makes-it-into-the-s-and-p-500-after-years-of-waiting
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 20:33
Polkadot 2.0リリース：主要ネットワークアップデートが発表
Polkadot 2.0リリース：主要なネットワークアップデートが発表 - BitcoinEthereumNews.com。重要ポイント：Polkadot 2.0のリリースが予定され、ネットワークアーキテクチャに影響。ネットワークアップデートにより、ブロックチェーンへの機関投資家の関心が高まる可能性。DOT価格は新しいアップグレード発表の中で価格のボラティリティを経験する可能性。2025年9月7日、PolkadotはWeb3財団とParity Technologiesによって開始された記念碑的なアップデート — Polkadot 2.0 — を発表し、ネットワークのアーキテクチャを再定義することが期待されています。このアップデートは技術的な強化をもたらし、機関投資家の関心と潜在的な資金流入を引き付け、DOTトークンと広範な市場活動に大きな影響を与えます。 主要な発展、影響、反応 Polkadot 2.0はネットワークの進化における重要な一歩を示しています。Web3財団とParity Technologiesが主導するこのアップグレードには、複雑なアーキテクチャの改善が含まれています。Dr. Gavin Woodからの直接の声明はないものの、このアップデートはスマートコントラクトのパフォーマンスを向上させ、機関投資家の資金調達の関心を引きつけることが設定されています。公式な政府の反応は記録されていませんが、既存の金融チャネルはPolkadot ETFの承認が近づいているという噂とともに、資本流入の可能性を既に予測しており、市場全体への潜在的な影響を持っています。 Polkadot（DOT）は現在3.87ドルで評価され、時価総額は62.5億ドル、市場支配率は0.16％を維持しています。CoinMarketCapの最新データによると、取引高は48.71％と大幅に減少しています。この暗号資産は過去24時間で1.45％の価格上昇を経験しました。 「最終的なテーマが『ハブ立ち上げ祝賀』であれ『Polkadot 2.0リリース祝賀』であれ、これは過去4年間でPolkadotにとって最大のリリースウィンドウとなり、私たちには一緒に祝う理由が十分にあります。」- Polkadotチーム Polkadotの歴史的背景と市場への影響 ご存知でしたか？Polkadotの2021年パラチェーン立ち上げは当初ボラティリティをもたらしましたが、最終的にはネットワーク機能を強化し、今日のより大きな機関投資を可能にする潜在性を同様に高めました。Coincuの研究によると、Polkadot 2.0はネットワークインターオペラビリティの新しいベンチマークを設定し、将来を形作る可能性があります...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 20:18
Pi Networkのセンチメントが冷え込む中、トレーダーたちは2025年に向けてより明確な50倍の道筋としてRollblockを支持
「トレーダーが2025年に向けてより明確な50倍の道筋を求めてRollblockを好む中、Pi Networkの市場センチメントが冷却」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 暗号資産市場は現在、旅の異なるステージにある2つのプロジェクト、Pi NetworkとRollblockについて盛り上がっています。Pi Networkは長い間ブレイクスルーを約束してきましたが、RollblockはすでにGambleFiで具体的な結果を出しており、今年50倍の上昇が期待されています。市場センチメントは、Rollblockが新しい強気相場のペースセッターになる方向へとシフトしています。 Rollblock（RBLK）：成長のために完全監査・規制対応 Rollblock（RBLK）は2025年の主要な暗号資産プロジェクトの一つとして台頭し、数千のダイナミックなAIパワードゲーム、ライブディーラーポーカー、ブラックジャック、スポーツベッティングを含むWeb3ゲームプラットフォームを提供しています。すべてのアクティビティはイーサリアムブロックチェーン上で透明に保護され、すべての支払いとベットがブロックチェーン上で検証されます。約束だけで取引される多くの新しい暗号資産コインとは異なり、Rollblockは監査済みで、Anjouan Gamingのライセンスを取得し、セキュリティと信頼を提供するために完全に規制されています。そのデフレトケノミクスは混雑した市場で際立っています：毎週、収益の最大30％がRBLKの買い戻しに使用され、そのうち60％は供給量を減らすために永久にバーンされ、40％は最大30％のAPY(年間収益率)のステーキング報酬に充てられます。これにより、RBLKは成長と定期的な報酬の組み合わせを求める投資家にとって最高の暗号資産投資先の一つとなっています。保有者はレイクバック、VIPボーナス、収益の共有を通じて利益を得ることができ、長期投資家のインセンティブと有機的なプラットフォームの成長を一致させています。 - すでに1500万ドル以上のベットが行われている - プレセールでは0.068ドルでトークンの83％が販売済み - 早期採用者は上場を控え500％の上昇 - プレセールでは1150万ドルを調達、残り24日のみ - 本日購入者には20％のボーナスが引き続き提供中 最近のツイートでは、プレセールトークンを「オンラインゲームの未来へのVIPパス」と呼び、このプロジェクトが投機的な立ち上げとは異なる感覚を持つことを強調しています。Crypto Octoは、Rollblockの監査が...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 20:03
ジョルジオ アルマーニ グループの独立性に対抗する高級市場の力
ジョルジオ・アルマーニ・グループの独立性に対して高級市場の力が結集するという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク、ニューヨーク – 5月25日：2025年5月25日のメモリアルデーの週末に、マディソンアベニューのジョルジオ・アルマーニ店の前を人々が歩いています。（写真：Craig T Fruchtman/Getty Images）Getty Images 1975年の創業以来、ジョルジオ・アルマーニは自社の独立性を強く守ってきました。彼のファッション帝国が成長し、買収意欲の強い高級コングロマリットが接触してきても、彼は自社の完全な支配権を維持することを決意し、起業家精神と芸術的ビジョンを妥協することを拒否しました。彼の会社の独立性を維持することを強く決意していたため、彼は自身の死後も独立した事業体として会社の運営を継続するためにジョルジオ・アルマーニ財団を設立しました。91歳の高齢で他界した今、彼が確立した保護策は彼の遺産を守るのに十分な強さを持っているでしょうか？彼の相続人や財団の利益を管理する人々は、彼らの前に置かれる避けられない誘惑に抵抗できるでしょうか？ 「このようなブランドが市場に出ることはめったにないので、業界から大きな関心が寄せられると予想しています」とバーンスタインのアナリスト、ルカ・ソルカは述べています。同時に、彼はブランドが一部の魅力を失っていると指摘しました。これには、中核となるジョルジオ・アルマーニブランド、エンポリオ・アルマーニ、A|Xアルマーニ・エクスチェンジに加え、美容、家具、ホームデコ、レストラン、ホテル事業が含まれます。ソルカはまた、同社が「活性化と新鮮な視点」から恩恵を受けるだろうと述べ、規模と株主価値の最大化を約束する新しいオーナーシップがより魅力的になると指摘しました。 アルマーニ・グループの収益は2024年に27億ドル（23億ユーロ）に達し、為替レート一定ベースで前年比5％減少しました。収益性の面では、記録的な水準の3億8900万ドル（3億3200万ユーロ）が会社に再投資された後、EBITDAは24％減少して4億6600万ドル（3億9800万ユーロ）となりました。「一貫性と継続性を追求し、即時の利益追求を避けることが最良の戦略だと確信しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 19:57
