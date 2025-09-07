MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ビットコインの非流動的供給量が記録的な1430万に達し、長期保有者が蓄積を続ける
ビットコインの非流動的供給量が記録的な1430万BTCに達し、長期保有者が蓄積を続ける」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Glassnodeによると、ビットコインの非流動的供給量（支出履歴がほとんどない主体が保有するコインの部分）は8月下旬に新記録を更新し、1430万BTCを超えました。現在循環供給量は1990万BTCであり、総供給量の約72%が長期保有者やコールドストレージ投資家などの主体によって保有される非流動的な状態となっています。この成長は、最近の市場のボラティリティにもかかわらず、持続的な蓄積傾向を示しています。8月中旬、ビットコインは124,000ドルの過去最高値（ATH）に達した後、約15%下落しました。市場の反落にもかかわらず、非流動的供給量は増加し続け、保有者が短期的な調整に動じていないことを示しています。過去30日間だけでも、非流動的供給量の純変化は20,000BTC増加し、投資家の確信の持続を裏付けています。このカテゴリーの継続的な増加は、センチメントが回復すれば新たな勢いの舞台を整える可能性のある供給力学の引き締めを示唆しています。現時点では、この傾向はビットコインを長期的な価値保存手段として見る信頼の高まりを反映しています。出典: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/07/bitcoin-illiquid-supply-hits-record-14-3m-as-long-term-holders-continue-to-accumulate
CHANGE
$0.00160648
-3.08%
BTC
$121,686.39
-1.28%
RISE
$0.010181
-1.20%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 22:44
共有
経済成長の源泉としての連邦準備制度は途方もない妄想である
「FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が経済成長の源泉であるという考えは途方もない妄想である」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ワシントンDC – 2023年11月8日：FRB議長のジェローム・パウエルは、連邦準備制度理事会の研究統計部門創設100周年記念会議で発言する準備をしています。市場関係者や政策立案者は、FRBがインフレを抑制するためにさらに金利を引き上げる必要があるかどうかの兆候を求めて、パウエルの発言に注意深く耳を傾けています。（写真：Chip Somodevilla/Getty Images）Getty Images「何百万人ものアメリカ人がFRBによる経済回復の継続的な支援に依存しているという事実を決して見失わないことを信じています。」これは2021年の公聴会で民主党のジェームズ・クライバーン議員がFRB議長のパウエルに向けた言葉です。この引用はウォール・ストリート・ジャーナルのアリシア・フィンリーによるものです。フィンリーは、民主党がFRBのいわゆる「独立性」についていかに状況依存的であるかを指摘しています。彼らがFRBに経済的支援を求めて中央銀行を責め立てていない時に限って、突然FRBの独立性が彼らにとって意味を持つようになるのです。つまり、2021年にクライバーンがパウエルに圧力をかけた時に民主党から論理的に抗議がなかった一方で、2025年にはトランプ大統領とその支持者たちがFRBに状況を改善させようと圧力をかけると、FRBの独立性の重要性についての騒ぎが耳をつんざくほどになるということです。両陣営とも絶望的だと言わざるを得ません。本当に、私たちはすぐに忘れてしまいます。特に共和党は、政府には資源がないということを。そして、実際の生産者がより少ない資源を持つ限りにおいてのみ、政府は資源を持つということを。これは、2021年にクライバーンがパウエルに向けた隠された要求と、現在共和党が言っていることについて再考を促します。金曜日の弱い雇用報告の前でさえ、政権内外の共和党員、そして米国財務省からホワイトハウスに至るまで、FRBに金利引き下げを要求していました...
U
$0.009662
-1.48%
WHITE
$0.0002991
-3.01%
TRUMP
$7.54
-2.47%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 22:40
共有
テキサス州とミズーリ州の当選者が17億8000万ドルのパワーボールジャックポットを分割
テキサスとミズーリの当選者が17億8000万ドルのパワーボールジャックポットを分割 トップライン 土曜日にミズーリとテキサスで2枚の当選パワーボールチケットが販売され、2人のラッキー賞品受賞者が17億8000万ドルの賞金を分割することになります—これは宝くじの歴史で2番目に大きなジャックポットです。当選者は8億9500万ドルの年金払いか4億1000万ドルの一括払いを選ぶことになりますが、税金控除後は手取り額が少なくなります。 ゲッティイメージズ 重要事実 これは速報であり、更新される予定です。 出典: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/07/two-winners-will-split-second-largest-powerball-jackpot-in-history/
COM
$0.011198
+3.07%
SECOND
$0.0000095
--%
TAKE
$0.26594
-5.37%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 22:37
共有
Pi Coinの価格が壊滅的な暴落に直面し、ビットコインも救えない
Pi Coinの価格が壊滅的な暴落に直面し、ビットコインも救えないという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Pi Coinはここ数日間の回復を維持できず、投資家は短期的な見通しについてますます懐疑的になっています。ビットコインが110,000ドル以上で安定しているにもかかわらず、Pi Coinの市場全体からの乖離により、下落が続く可能性が高まっています。 Pi Coinには多くの課題が待ち受けている Pi Coinとビットコインとの相関関係は現在わずか0.12であり、このアルトコインが世界最大の暗号資産の動きを追跡していないことを示しています。ビットコインが安定の兆しを見せる中、この拡大する乖離は懸念材料です。 Pi Coinのビットコインからのデカップリングは、BTCが重要なサポートラインである110,000ドル以上を維持している時期には逆効果です。ビットコインの強さから恩恵を受ける代わりに、Pi Coinの弱さは投資家の信頼の低下を示し、さらなる下落のリスクがより明白になっています。 このようなトークンの洞察をもっと知りたいですか？編集者Harsh Notariyaのデイリー暗号資産ニュースレターにここで登録してください。 Pi Coinのビットコインとの相関関係。出典：TradingView テクニカル指標もPi Coinのボラティリティがまもなく増加する可能性を示唆しています。スクイーズモメンタム指標は黒い点を点滅させており、スクイーズが形成されていることを示しています。これが解放されると、価格行動は市場の全体的な方向性に応じて急激な動きを経験する可能性があります。弱気相場の環境を考えると、ボラティリティの急上昇は回復を引き起こすというよりも、Pi Coinの下落を加速させる可能性が高いです。 より強い資金流入や支持的な投資家センチメントがなければ、今後のスクイーズはトークンを新たな安値に近づける重要な要因となる可能性があります。 Pi Coinスクイーズモメンタム指標。出典：TradingView PI価格は助けが必要 Pi Coinの価格は現在0.345ドルで取引されており、重要なサポートである0.344ドルのすぐ上を維持しています。今のところ、このアルトコインの短期的な回復力はこのレベルを維持することにかかっていますが、市場のシグナルはそれがもう長くは続かないことを示唆しています。サポートが崩れると、Pi Coinの価格は0.334ドルを下回り、過去最安値（ATL）に向かって下落する可能性があります...
NEAR
$2.895
-2.65%
T
$0.01542
+0.85%
BTC
$121,686.39
-1.28%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 22:36
共有
ADAは0.80ドル以上を維持できるか？
ADAは0.80ドル以上を保有できるか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場のレンジ相場 暗号資産市場全体がレンジ相場の期間に入っています。時価総額チャートは8月中旬にピークを迎えた後、4兆ドルの水準をわずかに下回る位置で停滞しています。トレーダーたちは世界情勢がリスク資産に重くのしかかる中、慎重な姿勢を維持しています。このレンジ相場は、モメンタム指標トレーダーにとっては苛立たしいものですが、しばしば大きなブレイクアウトの前兆となり、アルトコインがアウトパフォームするセットアップを提供します。 米ドル建て時価総額 – TradingView 11万ドル以上でのビットコインの安定性 ビットコイン（$BTC）は12万ドル近辺の高値から引き戻した後も、11万ドルレベルを上回る水準を保有しています。BTCはもはや積極的に上昇していませんが、そのレンジ相場はサポートラインが形成されていることを示しています。歴史的に、ビットコイン価格のこうした穏やかな期間は、流動性がアルトコインに回転し、新たなラリーを引き起こすことがよくあります。BTCが11万ドル以上を維持する限り、カルダノ（$ADA）のようなアルトコインはより高いレベルをテストする余地を見出せるでしょう。 過去6ヶ月間のBTC/USDチャート – TradingView カルダノ価格分析 $カルダノ（ADA）は現在0.82ドルで取引されており、8月の力強い反発後も回復力を示しています。チャート上では、いくつかの重要なレベルが際立っています： 即時のレジスタンスライン：0.83～0.85ドル（50日SMAが0.83ドルと水平障壁） 主要なサポートライン：0.72ドル（200日SMA）と0.62ドルがより深いセーフティネットとして 重要な下振れリスク：0.55ドルは今年初めからの最後の強力なサポートラインとして残っています ADA/USD 1日チャート – TradingView RSIは約49で、過剰買いでも過剰売りでもない中立的なモメンタムを示しています。これはADAが広範な市場の手がかりに応じて、どちらの方向にも振れる可能性があることを示唆しています。 短期見通し 短期的には、ADAは0.85ドルでレジスタンスラインに直面しています。このレベルを上回るブレイクアウトは1.00ドルへの動きを引き起こす可能性があり、モメンタムが続けば1.20ドルへのより強い上昇の可能性があります。しかし、0.85ドルを超えられない場合は、0.72～0.73ドルゾーンへの引き戻しのリスクがあります。 中期見通し さらに先を見ると、ビットコインが11万ドル以上の安定性を維持し、アルトコイン市場が強化された場合、ADA...
NEAR
$2.895
-2.65%
BTC
$121,686.39
-1.28%
ALTCOIN
$0.0004004
-12.80%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 22:30
共有
ビットコインが牽引力を得る中、市場は待機
ビットコインが牽引力を得る中、市場は待機状態という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場はビットコインが111,300ドルの水準を超えて上昇し、アルトコインが1-2%の小幅な上昇を見せる中、微妙な回復を目撃しています。投資家の注目は、連邦準備制度理事会の潜在的な金利調整に関する洞察を期待して、今後のインフレデータに集中しています。続きを読む：ビットコインが牽引力を得る中、市場は待機状態 出典: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-gains-traction-while-market-waits
COM
$0.011198
+3.07%
GAINS
$0.02383
-5.69%
NET
$0.00007867
+2.63%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 22:29
共有
米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待が米国株式市場の見通しを形成
FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げ予想が米国株式市場の見通しを形作るという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：連邦準備制度理事会は経済指標を受けて潜在的な利下げを準備。市場の安定性は今後の消費者物価指数（CPI）データ発表にかかっている。オプショントレーダーは重要な米国市場セッションに備える。FRBの9月の予想される利下げは、米国の弱い雇用統計の影響を受けて進行しており、トレーダーは木曜日のCPI発表に向けて準備を整えています。インフレデータからの潜在的なボラティリティにもかかわらず市場の安定性が予想されていますが、数値が予測を上回れば暗号資産などのリスク資産に影響を与える可能性があります。 投資家に対するFRBの決定と経済的影響 連邦準備制度理事会の決定により、トレーダーは失業データが控えめな経済成長を示唆していることから、利下げを予想しています。専門家はCPIデータが迫る中で不安定な状況を強調しました：「非常にポジティブまたは非常にネガティブなデータは市場の見通しを変える可能性がある」とComerica Wealth ManagementのCIOであるEric Tealは述べました。控えめなボラティリティ予想は市場の慎重さを強調しており、S&P 500のCPI後の控えめな0.7%の変動予測に反映されています。しかし、トレーダーはインフレデータが予測を上回った場合の潜在的なリスクを警告しており、より急激な市場の動きにつながる可能性があります。 高いインフレデータは市場のボラティリティを引き起こす可能性があり、米国の経済戦略に広範な影響を与える可能性があります。Eric Tealはそのようなデータの変化が主要な戦略調整を引き起こす可能性があると指摘しました。トレーダーはFRBの潜在的な行動を完全に消化しており、重要な関係者は重大なインフレのサプライズが発生しない限り、控えめな市場の変化を予想しています。金融界と業界の内部関係者は注意深く見守っています。 いくつかの著名な人物が慎重な発言をしています。MorningstarのDominic Pappalardoは利下げへの広範な期待を強調しています。連邦準備制度理事会議長のJerome Powellは金融政策に関するスピーチで、「労働市場に関するリスクのバランスの変化を考えると、中央銀行の政策スタンスの『調整が正当化される可能性がある』」と示唆しました。 状況が展開するにつれて、トレーダーとアナリストは発展する出来事を監視し続けています。 経済変化の中での暗号資産市場のダイナミクス ご存知でしたか？過去の経済変化の間、連邦準備制度理事会の利下げ予想は...
PROMPT
$0.1348
-3.50%
U
$0.009662
-1.48%
GEAR
$0.003896
-1.61%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 22:15
共有
ビットコインマイニングの難易度が最近の調整後に新たな高みに達する
ビットコインのマイニング難易度が最近の調整後に新高値に達したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：重要ポイント1、重要ポイント2、重要ポイント3。2025年9月7日、CloverPoolのデータによると、ビットコインのマイニング難易度はブロック高913,248で調整され、4.89%増加して記録的な136.04 Tになりました。この調整は、ビットコインネットワーク内での競争力とハッシュレートの成長を強調し、マイナーの参加と収益性に影響を与えますが、他の暗号資産や金融市場に直接影響を与えることはありません。 マイニング難易度が4.89%上昇し、記録的な136.04Tに ビットコインのマイニングネットワークは、ブロック高913,248で難易度が4.89%上昇して136.04Tになる調整を経験しました。CloverPoolのデータは、ネットワークの計算能力の向上を強調し、この記録的なピークを達成したことは、マイナー参加とネットワークセキュリティの高まりを示しています。F2PoolやFoundry USAなどの著名なマイニングプールによるマスター参加が、この状況を形作り続けています。この増加により、平均ブロック時間は理想的な10分に近づき、マイナーの関与を反映しています。この変化は、ハッシュレートが急上昇する競争の激しいマイニング環境を浮き彫りにし、繁栄するエコシステムを示しています。しかし、このプロトコル主導のイベントは、自動プロトコル調整に対する標準的な期待に沿って、業界の影響力のある人物や金融機関からの顕著な反応を引き起こしていません。現時点では、このマイニング難易度の変化について公に発言している著名な暗号資産リーダーや専門家はいません。 マイニング上昇の中、ビットコインは11万1千ドル以上で取引 ご存知でしたか？ビットコインのマイニング難易度は約2週間ごとに調整され、一定のレートでブロックがマイニングされるようにしています。CoinMarketCapによると、ビットコイン（BTC）は現在111,208.89ドルで取引されており、時価総額は2.21兆ドル、市場支配率は57.86%です。その循環供給量は最大21,000,000のうち19,917,421です。過去90日間の価格調整は3.62%の上昇を示し、最近の24時間取引高は37.34%減少しています。 ビットコイン（BTC）、日次チャート、2025年9月7日13:39 UTCにCoinMarketCapでスクリーンショット撮影。出典：CoinMarketCap Coincuによると、ビットコインの難易度の変動はマイナーの収益に大きな影響を与える可能性があります...
T
$0.01542
+0.85%
CHANGE
$0.00160648
-3.08%
BTC
$121,686.39
-1.28%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 21:45
共有
XRPは着実に上昇しています。BJMININGクラウドマイニングは、1日あたり4,000 XRPを獲得するのに役立ちます。
XRPは着実に上昇しています。BJMININGクラウドマイニングで1日4,000 XRPを獲得できます。BitcoinEthereumNews.comに掲載されました。XRPの市場パフォーマンスは今日も堅調で、現在約2.81ドルで取引されており、日中の変動はわずかですが全体的に強さを維持しています。テクニカル指標によると、XRPは主要なサポートラインとレジスタンスレベルの間で推移しており、アナリストはブレイクアウトが新たな利益の波を引き起こす可能性があると考えています。このような状況の中、資産の値上がりを期待しながら一貫した日次リターンを求めるXRP保有者が増えています。BJMININGクラウドマイニングプラットフォームはこの目的に向けた実行可能な道を提供し、ユーザーが「価値の付加された保有と日次収入」というウィンウィンの状況を達成できるようにします。なぜXRP保有者はBJMININGに殺到しているのでしょうか？2015年に設立され英国に本社を置くBJMININGは、世界中に60以上のグリーンマイニングファームを展開し、120万台のマイニングマシーンを管理しています。10年以上の発展を経て、そのプラットフォームは世界180カ国以上をカバーする500万人以上の登録ユーザーを持っています。透明な契約、日次決済、グリーンエネルギー駆動の運営、保険カバレッジという中核的な競争優位性が投資家を引き付けています。BJMININGの中核的な利点 日次決済と透明なリターン BJMININGはすべてのユーザーに効率的な利益システムを提供します。システムは毎日自動的に口座を決済し、隠れた手数料はなく、投資収益率は明確に表示されます。設備投資不要、心配のないマイニング ユーザーは高価なマイニングマシーンを購入したり、機器のメンテナンスや技術的な問題を心配したりする必要はありません。BJMININGのグローバルな専門マイニングファームがユーザーのためにマイニングプロセス全体を管理し、投資家は単に座って利益を楽しむことができます。簡単な操作とユーザーフレンドリーな体験 プラットフォームは直感的でユーザーフレンドリーなバックエンドを備えており、初心者と経験豊富な投資家の両方が迅速に始めることができます。モバイルアプリも利用可能で、ユーザーはいつでもどこでもマイニングの進捗状況と収益を監視できます。超低いしきい値、登録するだけでマイニングを開始できます 新規ユーザーは登録時に新規ユーザーボーナスを受け取ることができ、これを直接使用して体験することができます...
T
$0.01542
+0.85%
GET
$0.004171
-2.77%
MORE
$0.03345
+48.40%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 21:04
共有
リンキン・パークの最も印象的なチャート記録の一つが達成された
リンキン・パークの最も印象的なチャート記録の一つが達成されたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。デフトーンズはビルボードの歴史を作り、「プライベートラウンド」からの全曲がチャートに入り、バンドはHot Hard Rock Songsランキングのトップ6を独占しています。カリフォルニア州マウンテンビューのショアライン・アンフィシアターで2010年6月6日に開催されたLive 105's BFDで演奏するデフトーンズのチノ・モレノ。（写真：Tim Mosenfelder/Getty Images）Getty Images ロックバンドのデフトーンズは、おそらくビルボードチャートでのグループの在籍期間で最大の週を楽しんでいます。バンドのニューアルバム「プライベートラウンド」は商業的に大成功を収め、フルアルバムが高い位置でデビューしただけでなく、そのトラックリストの全曲が全国のハードロックランキングで成功を収めています。デフトーンズがHot Hard Rock Songsチャート（セールス、ストリーミング、ラジオ放送を組み合わせたそのスタイルで最も消費されたトラックのリスト）に侵入し、バンドは歴史を作り、過去数年間のロックのよりハードな側面で最も成功したアーティスト2組と並びました。デフトーンズがトップ10を支配 今週、デフトーンズはHot Hard Rock Songsチャートの最上位6つのスペースを占めています。「Infinite Source」が1位でデビューし、「My Mind Is a Mountain」と「Milk of the Madonna」がそれぞれ2位と3位に上昇しました。新曲「I Think About You All the Time」、「Ecdysis」、「Locked Club」がそれぞれ4位、5位、6位でスタートしました。デフトーンズは非常に短いリストに加わる ビルボードによると、デフトーンズは歴史上、一度にトップ6全体を占めた3番目のアーティストとなりました。リンキン・パークは、グラミー賞を受賞したグループが一度にトップ10全体を埋め尽くした昨年11月、カムバックアルバム「From Zero」がリリースされた際に初めてこれを達成しました。スリープ・トークンも同じ偉業を達成 2024年11月以前には達成されたことのないこの偉業は...
SIX
$0.01963
-0.70%
PHOTO
$0.7881
+35.99%
TOKEN
$0.01236
-2.44%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 20:49
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰