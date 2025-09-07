Pi Coinの価格が壊滅的な暴落に直面し、ビットコインも救えない

Pi Coinの価格が壊滅的な暴落に直面し、ビットコインも救えないという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Pi Coinはここ数日間の回復を維持できず、投資家は短期的な見通しについてますます懐疑的になっています。ビットコインが110,000ドル以上で安定しているにもかかわらず、Pi Coinの市場全体からの乖離により、下落が続く可能性が高まっています。 Pi Coinには多くの課題が待ち受けている Pi Coinとビットコインとの相関関係は現在わずか0.12であり、このアルトコインが世界最大の暗号資産の動きを追跡していないことを示しています。ビットコインが安定の兆しを見せる中、この拡大する乖離は懸念材料です。 Pi Coinのビットコインからのデカップリングは、BTCが重要なサポートラインである110,000ドル以上を維持している時期には逆効果です。ビットコインの強さから恩恵を受ける代わりに、Pi Coinの弱さは投資家の信頼の低下を示し、さらなる下落のリスクがより明白になっています。 このようなトークンの洞察をもっと知りたいですか？編集者Harsh Notariyaのデイリー暗号資産ニュースレターにここで登録してください。 Pi Coinのビットコインとの相関関係。出典：TradingView テクニカル指標もPi Coinのボラティリティがまもなく増加する可能性を示唆しています。スクイーズモメンタム指標は黒い点を点滅させており、スクイーズが形成されていることを示しています。これが解放されると、価格行動は市場の全体的な方向性に応じて急激な動きを経験する可能性があります。弱気相場の環境を考えると、ボラティリティの急上昇は回復を引き起こすというよりも、Pi Coinの下落を加速させる可能性が高いです。 より強い資金流入や支持的な投資家センチメントがなければ、今後のスクイーズはトークンを新たな安値に近づける重要な要因となる可能性があります。 Pi Coinスクイーズモメンタム指標。出典：TradingView PI価格は助けが必要 Pi Coinの価格は現在0.345ドルで取引されており、重要なサポートである0.344ドルのすぐ上を維持しています。今のところ、このアルトコインの短期的な回復力はこのレベルを維持することにかかっていますが、市場のシグナルはそれがもう長くは続かないことを示唆しています。サポートが崩れると、Pi Coinの価格は0.334ドルを下回り、過去最安値（ATL）に向かって下落する可能性があります...