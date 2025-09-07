ブロックチェーンベースのアイデンティティがAI生成アプリケーションのHR対応を支援

ブロックチェーンベースのアイデンティティがHRのAI生成アプリケーションナビゲーションを支援できるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。意見：Bondexの共同創設者兼CEOであるIgnacio Palomera氏による 世界の採用状況は急速に変化しています。今日の求職者は、カバーレターの作成、履歴書の調整、さらには模擬面接準備のために、ますます生成AIを活用するようになっています。エージェントAIは自動応募し、生成AIは大規模にパーソナライズされた応募書類を作成し、AI自動応募ツールは候補者が数分で何千もの職に応募することを可能にします。雇用主は洗練され、説得力があり、カスタマイズされたように見える応募書類であふれていますが、多くの場合、努力、能力、または真正性の実際のシグナルが欠けています。誰でもほんの数個のAIプロンプトで洗練された高品質の応募書類を作成できるようになると、かつては目立つチャンスや本当の意図を示すものとして見られていた従来のカバーレターは商品化されます。それは努力や熱意を示すことをやめ、標準化された出力のように見え始めます。採用マネージャーは今、洗練されたパーソナライズされた応募書類でいっぱいの受信トレイを見つめていますが、それらはすべて奇妙に似ています。そしてそこが本当の問題が始まるところです：もし全員が書類上で資格があるように聞こえるなら、誰がスキルを持ち、プロンプトを操作する方法を知っているかをどうやって見分けることができるでしょうか？それは誰が最も上手に書くかではなく、誰が実際の世界で成果を出せることを証明できるかということです。AIによって脆弱な信頼システムはさらに悪化する 従来の採用は長い間、履歴書、推薦状、学位などの信頼ベースのシグナルに依存してきましたが、これらは常に弱い代用品でした。肩書きは誇張され、教育は過大評価され、過去の仕事は誇張されることがあります。AIはさらに物事をぼやけさせ、人工的な雄弁さで検証不可能な主張を隠します。暗号資産や分散型自律組織エコシステムのような急速に変化するリモートネイティブな業界では、深いデューデリジェンスを行う時間がほとんどないため、リスクはさらに高くなります。信頼は迅速に、そして多くの場合非公式に拡張されます — 匿名性のあるグローバルな環境では危険です。より多くのHRツールやAI検出ではこの問題は解決しません。必要なのはより強力な...