トランプの「戦争省」投稿がシカゴに向けられたのは「文脈から外れている」と国境担当責任者が述べる
トランプの「戦争省」シカゴ向け投稿は「文脈から外れて解釈された」と国境担当責任者が述べる、とBitcoinEthereumNews.comに掲載。トップラインでは、ドナルド・トランプ大統領の国境担当責任者トム・ホーマンが、大統領が土曜日にTruth Socialに投稿した物議を醸した「地獄の黙示録」の投稿は「文脈から外れて解釈された」と述べ、CNNのジェイク・タッパーに対し、政権はシカゴの「犯罪カルテル」と「不法滞在者」との戦いに向かうだけだと説明し、「全国のほとんどの聖域都市」で移民取締りが行われることを予想すべきだと付け加えた。トランプ政権はシカゴの「犯罪カルテル」を標的にする計画だと、トム・ホーマンが日曜日にCNNのジェイク・タッパーに語った。ゲッティイメージズ 重要事実 これは速報であり、更新される予定です。出典: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/07/tom-homan-says-trumps-apocalypse-now-post-directed-at-chicago-was-taken-out-of-context/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 00:43
MTV VMAレッドカーペットプレショーはいつから始まる？視聴方法
MTV VMAレッドカーペットプレショーはいつ始まる？視聴方法 BitcoinEthereumNews.comに掲載。エルモント、ニューヨーク – 9月11日：サブリナ・カーペンターが2024年9月11日、ニューヨーク州エルモントのUBSアリーナで開催された2024 MTVビデオ・ミュージック・アワードに出席。（写真：Jamie McCarthy/WireImage）WireImage 2025年MTVビデオ・ミュージック・アワードの祝典は日曜日の夜に開催され、その前にニューヨーク州ロングアイランドのUBSアリーナからレッドカーペットプレショーが行われます。2025年MTV VMAはラップアイコンでNCISフランチャイズのスターであるLLクールJが司会を務め、今年のMTV VMAノミネートのトップであるレディー・ガガをはじめ、サブリナ・カーペンター、アレックス・ウォーレン、ドージャ・キャット、ポスト・マローン、コナン・グレイ、ジェリー・ロールとバスタ・ライムスなど、複数のアーティストによるライブパフォーマンスが行われます。 Forbes「ウェンズデー」の共同クリエイターがレディー・ガガのシーズン2の役柄がどのように実現したかについて ティム・ラマーズ著 MTV VMAが無料テレビのCBSとParamount+ Premiumでのストリーミングで20時ET/17時PTに始まる前に、イベントのレッドカーペットプレショーから行事が始まります。2025年MTV VMAレッドカーペットプレショーはケーブルと衛星放送で19時ET/16時PTに始まり、MTV、BET、BET Her、Comedy Central、CMT、Logo、MTV2、Nickelodeon、Paramount Network、Pop、TV Land、VH1で放送されます。MTV VMAレッドカーペットプレショーはケヴァン・ケニーとシンガーソングライターのネッサが司会を務めます。プレショーではまた、人気ガールグループKATSEYEが新EP「Beautiful Chaos」から「Gnarly」と「Gabriela」を披露します。 MTV VMAで最高賞を争うアーティストは？ MTVビデオ・ミュージック・アワードはファンによって投票されます。今年の夜の最高賞であるビデオ・オブ・ザ・イヤーのノミネートは： 「Brighter Days Ahead」– アリアナ・グランデ 「Birds of a Feather」– ビリー・アイリッシュ 「Not Like Us」– ケンドリック・ラマー 「Die With a Smile」– レディー・ガガ & ブルーノ・マーズ 「APT.」– ROSÉ & ブルーノ・マーズ 「Manchild」–...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 00:37
テザーが86億1000万ドル相当のビットコイン保有を確認
テザーが86.1億ドル相当のビットコイン保有を確認したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：テザーは重要なビットコイン準備金を維持し、市場戦略を強化しています。テザーは77,447 BTC（86.1億ドル相当）を保有しています。テザーの行動は企業の価値保存手段としてのビットコインの価値をサポートしています。テザーのCEOパオロ・アルドイーノはソーシャルメディアを通じて、同社のビットコイン保有の大部分（合計77,447 BTC、86.1億ドル相当）が特定のアドレスに直接保管されていることを確認しました。これはテザーのビットコイン優先戦略の継続を示すもので、投資家の信頼に影響を与え、変動の激しい時期に暗号通貨市場を安定させる可能性があります。 テザーの86.1億ドルのビットコイン準備金戦略が確認される テザーの重要なビットコイン保有の確認は、CEOパオロ・アルドイーノが同社のビットコイン優先戦略を改めて強調したことに伴うものです。アルドイーノは以前、財務戦略の一環としてビットコイン準備金を維持することに焦点を当てていることを強調していました。テザーのビットコインアドレスbc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4には77,447 BTCが含まれており、86.1億ドルに相当します。この動きは機関投資家にとっての戦略的資産としてのビットコインの役割を強調しています。アルドイーノは、テザーが市場の変動の中でも多様化の姿勢を維持しながら、ビットコインや金などの他の資産に利益を配分し続けると主張していました。 「私たちはビットコイン優先の理念でビジネスを構築し、マイニングに投資し、ライトニングネットワークを活用し、バランスシートの価値保存手段としてビットコインを使用しています。」— パオロ・アルドイーノ、テザーCEO テザーの開示に対する市場の反応は引き続き注視されています。暗号通貨アナリストのサムソン・モウは、テザーの透明な配分戦略がビットコインの価値認識を高め、投資家心理にプラスの影響を与える可能性があると指摘しました。 テザーの保有開示の中でのビットコイン価格分析 ご存知でしたか？テザーの直接的なビットコイン保有への戦略的シフトは、流動性と資産多様化を強化するためにブロックチェーン技術を活用するという同社の歴史的な戦術を反映しています。この長年のアプローチは、ビットコインに対する幅広い市場参加に一貫して影響を与えてきました。 CoinMarketCapの最新データによると、ビットコインの価格は111,324.94ドル、時価総額は2.22兆ドルです。ビットコインの24時間取引高は265.5億ドルに達し、8.37%の減少を示しています。過去90日間で、ビットコインは3.25%上昇しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 23:45
60億ドル相当のRippleのXRP送金とETFブーム、ビットコイン（BTC）は10万ドル暴落論争に直面、Shiba Inu（SHIB）は9月のラリーに備える — 今週のトップ仮想通貨ニュース
60億ドル相当のRippleのXRP送金とETF準備期間、ビットコイン（BTC）の10万ドル暴落論争、Shiba Inu（SHIB）が9月のラリーに備える — 今週の暗号資産ニューストップ、BitcoinEthereumNews.comに掲載。Ripple＆XRP：60億ドルの送金、ETF準備期間、そして記録的な市場活動 RippleとXRPは、大規模なオンチェーン移動、XRP ETFの憶測、そして台帳上の新たな活動によって忙しい一週間を過ごしました。これにより、市場で最もアクティブな資産の一つとして、第三位の暗号資産が見出しを飾り続けました。 主なポイント： - 総額60.8億ドルのエスクロー解除と、8億3000万ドルの大規模な放出。 - XRP ETF承認の可能性が94％に達し、7つの申請が10月の期限を控えている。 - XRP先物が10億ドルの記録的なオープンインタレストを達成。 - 暗号資産の日次取引高が44％急増して65.7億ドルに、価格は2.84ドル。 Rippleの9月のエスクロー解除は大規模で、60.8億ドル以上のXRPがウォレット間で移動しました。一連の解除では、5億XRP（13.8億ドル）、3億XRP（8億3000万ドル）、2億XRP（5億5300万ドル）がオンチェーンでシャッフルされました。最終的に、7億トークンがエスクローに戻され、週初めの時点で約8億3000万ドル相当の3億XRPの純放出となりました。 一方、XRP ETFの憶測が再び中心的な話題となっています。Polymarketのデータによると、承認の可能性は94％近くに達し、7つの異なるXRP関連ファンドの申請が現在SECのパイプラインに入っています。ビットコインとイーサリアムのETF立ち上げを予測したETFベテランのネイト・ジェラシ氏によると、機関投資家の牽引力がすでにCMEで見られるため、需要に対する期待が低すぎるとのことです。8月だけでも、XRPに連動した先物は前例のないマイルストーンを達成し、10億ドルのオープンインタレストを超えた最速の契約となりました。 しかし、懐疑派は、BlackRockやFidelityなどの主要プレーヤーがXRP市場を避け、代わりにビットコイン、イーサリアム、そして最近ではソラナに焦点を当てていると指摘しています。 市場活動はアルトコイン全体の話題を支えています。9月初旬、XRPの日次取引高は急増し...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 23:26
ゴールドマンとT.ロウ、ウォール街が退職金を狙う中で10億ドルのパートナーシップを締結
ゴールドマンとT.ロウが10億ドルのパートナーシップを締結、ウォール街が退職資金を狙うという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Yahoo Financeによると、ゴールドマン・サックスは資産管理会社T.ロウ・プライスの3.5%の株式取得に最大10億ドルを投じると木曜日に確認しました。その目的は、退職市場に私的資産（不動産、インフラ、信用、プライベートエクイティなど）へのアクセスを広げることです。これらは以前は機関投資家のみに提供されていたものです。現在の計画では、これらを一般のアメリカ人、特に退職のために貯蓄している人々が利用できるようにすることです。このパートナーシップは、これらの代替資産が退職者、アカウントスポンサー、ファイナンシャルアドバイザーの手に直接流れるシステムを構築したいと考えています。 ゴールドマンのCEOであるデビッド・ソロモン氏は、この提携は「投資家に結果をもたらす成功の共有された遺産への私たちの確信を表している」と述べました。また、ゴールドマンの「公的市場と私的市場にわたるイノベーションにおける数十年のリーダーシップ」とT.ロウの「アクティブ投資における専門知識」により、顧客は退職のための貯蓄と資産構築の新しい方法へのより良いアクセスを期待できると述べました。 T.ロウ・プライスは発表後の金曜日に株価が最大9%上昇しました。ゴールドマンの株価も上昇しましたが、その幅はより小さいものでした。 T.ロウのCEOであるロブ・シャープス氏は次のように述べました：「退職分野のリーダーとして、私たちは専門知識を活用して、顧客が退職に向けて自信を持って準備し、貯蓄し、退職生活を送るのを支援するソリューションを推進してきた実績があります。」 ゴールドマンとT.ロウは共同ブランドのポートフォリオを準備 共同計画の一部には、公開株式、債券、私的資産を組み合わせたターゲットデート型ファンドの立ち上げが含まれています。これらのハイブリッドファンドは来年半ばまでに展開される予定です。これにより、これまでにない方法で私的投資を退職ポートフォリオに直接組み込むことができるようになります。 両社はまた、共同ブランドのポートフォリオを立ち上げ、マスアフルエント層と富裕層の両方を対象にファイナンシャルアドバイスを提供したいと考えています。 一方、ちょうど今週木曜日、シティグループは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 23:25
ビットコインSTH-SOPRメトリックが重要レベルを回復 — ショートターム保有者にさらなる痛みが？
ビットコイン STH-SOPR指標が重要レベルを回復 — 短期保有者にさらなる痛みが？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインの価格は、週末に入る前に大きな弱気圧力に直面した後、この週末に回復力と強さの兆候を示しています。8月5日金曜日、この主要暗号資産は米国の予想を下回る雇用データの発表を受けて軽微な調整を経験しました。ビットコイン価格は現在の不安定な状態から抜け出すのに苦戦していますが、心理的な11万ドルレベルを上回る持続的な維持は、投資家の現在の決意を示しています。最新のオンチェーンデータは、市場が過剰な売り圧力を吸収し、勢いを取り戻している可能性があることを示唆しています。BTCは持続的な上昇の準備ができているのか？ 9月6日のXプラットフォームへの投稿で、匿名の暗号資産アナリストのフランクは、過去数週間にわたるビットコイン投資家の主要グループの活動の変化を明らかにしました。市場クオントによると、BTCの短期保有者（STH）（155日未満のコイン保有者）が利益の一部を確定し始めています。このオンチェーン観測は、短期保有者支出アウトプット利益率（STH-SOPR）指標に基づいており、これは支出されたアウトプット（1時間以上155日未満保有）の収益率を評価します。この指標は、STHが利益で売却しているのか、損失で売却しているのかについての洞察を提供します。ビットコインSTH-SOPR指標の値が1より大きい場合、短期投資家が利益で売却していることを意味します。一方、STH-SOPR値が1未満の場合、短期保有者が降参して損失で売却していることを示唆します。フランクは、ビットコインSTH-SOPR指標が20日ぶりに重要な1のしきい値レベルを上回ったことを共有しました。これは、過去3週間損失で売却していた短期投資家が、現在再び利益を実現していることを意味します。通常、STH-SOPR指標が...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 23:11
ピーター・シフ、ビットコインの金に対する「悲惨なパフォーマンス」を批判：「わずか2%上回るだけ...」
ピーター・シフがビットコインの金に対する「悲惨なパフォーマンス」を批判：「わずか2%上回るだけ…」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント ビットコインの最近の市場の反落により、ピーター・シフからの批判が再燃しましたが、支持者たちは長期売買の利益とBTC対金比率の急上昇を指摘しています。ビットコイン[BTC]が新ATHから下落したことで、長年の懐疑論者ピーター・シフからの批判が再燃しました。124,500ドルのピークを付けた後、世界最大の暗号資産は120,000ドルの閾値を下回り、シフは金と比較したパフォーマンス不足を強調しました。彼の発言は、貴金属が3,586ドル以上の新記録を達成した時に出されました。 実際、CoinMarketCapのデータによると、金は年初から36%以上、過去12ヶ月で42%上昇している一方、ビットコインは過去1ヶ月で5%以上下落しています。 ピーター・シフの見解 この機会を利用して、シフはXで次のように述べました。 「金で価格を測ると、8月12日に約37.2オンスの高値を付けて以来、ビットコインは18%下落し、公式の弱気相場の領域をわずか2%上回るだけです。」さらに興味深いことに、彼は続けました。 「実際、金で価格を測ると、ビットコインは現在2021年11月の高値を約16%下回っています。このような悲惨なパフォーマンスと、すべての誇大宣伝をどう調和させるのですか？」シフは、ビットコインの下落は信頼できる価値の保存手段として金に匹敵する能力がないことをさらに証明していると主張しました。しかし、彼の立場に全員が同意したわけではありません。 コミュニティがシフの発言を否定 Xで返答したアダム・ウェルというユーザーは、金の上昇が自動的にビットコインの長期的な可能性を損なうという考えに反論し、シフの見解に挑戦しました。 「金は昨日のヘッジです。ビットコインは明日のシステムです。短期的なボラティリティは世代的なシフトを消し去ることはできません。」 同様の感情を共有して、別のXユーザー、ブランドンは付け加えました。 「あなたは正しい - 今回のサイクルの強気相場はほとんど始まったばかりです。」 一部のユーザーはさらに一歩進んで、シフの視点を変えようとし、指摘しました。 出典：Yohann/X ビットコインのパフォーマンス さて、シフの批判が議論を引き起こしている一方で、ビットコインのより広範なパフォーマンス指標...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 23:02
ビットコインは2026年までに25倍のROIを達成する可能性、VETとWLDがアナリストの支持を獲得
ビットコインは2026年までに25倍の投資収益率をもたらす可能性、VETとWLDがアナリストの支持を獲得とBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アナリストがデジタル資産の新たなスーパーサイクルを予測する中、暗号資産市場は引き続き注目を集めています。ビットコインが先導し、VeChainとWorldcoinが新たな支持を獲得、そしてMAGACOIN FINANCEは現在、最も有力な新しいアルトコイン投資機会の一つとして見られています。ビットコインの20万ドルへの道筋バーンスタインのアナリストは、ビットコインが来年中に15万ドルから20万ドルの間で取引される可能性があると考えています。彼らはこの上昇が2027年まで続くと予想しており、これは過去の4年周期よりも長くなります。この予測は、ビットコインが8月に124,457ドルの新過去最高値（ATH）に達した後、約107,000ドルに下落したことを受けてのものです。この調整は一部の人々を心配させましたが、アナリストは長期的な市場上昇トレンドにおいて価格の変動は一般的だと主張しています。機関投資家の採用はこの予測の大きな原動力です。トランプ政権下での米国の政策転換は、401(k)退職金制度での暗号資産の許可を含め、見通しに追加されました。これにより、何百万人もの新しい参加者への道が開かれます。同時に、規制の明確化も導入されています。SEC議長のポール・アトキンスは、デジタル資産のルールを簡素化するための「プロジェクト・クリプト」を立ち上げ、新しいGENIUS法はドル裏付けのステーブルコインのための連邦的枠組みを設定しています。これらの変化は市場の成長を持続させるのに役立ち、ビットコインを2026年に向けて購入すべき最良の暗号資産の一つにしています。VeChain VETのアップグレードがアナリストの楽観論を引き起こすVeChain（VET）は、コミュニティから98%の承認投票を得たハヤブサアップグレード後、注目を集めています。このアップデートはプロジェクトのステーキングモデルを再構築し、報酬をより持続可能にし、長期保有者とネットワークの成長を一致させます。アナリストのミカエル・ファン・デ・ポッペはVeChainを「レーダーに入れている」と述べ、次の動きとしてブレイクアウトを示唆しています。VETは大きな調整後、現在0.024ドル付近で取引されていますが、アナリストは次のサイクルで0.12ドルに向けて上昇する余地があると見ています。VeChainのサプライチェーン革新への焦点と最近のアップグレードにより、アナリストはそれが...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 22:59
ブロックチェーンベースのアイデンティティがAI生成アプリケーションのHR対応を支援
ブロックチェーンベースのアイデンティティがHRのAI生成アプリケーションナビゲーションを支援できるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。意見：Bondexの共同創設者兼CEOであるIgnacio Palomera氏による 世界の採用状況は急速に変化しています。今日の求職者は、カバーレターの作成、履歴書の調整、さらには模擬面接準備のために、ますます生成AIを活用するようになっています。エージェントAIは自動応募し、生成AIは大規模にパーソナライズされた応募書類を作成し、AI自動応募ツールは候補者が数分で何千もの職に応募することを可能にします。雇用主は洗練され、説得力があり、カスタマイズされたように見える応募書類であふれていますが、多くの場合、努力、能力、または真正性の実際のシグナルが欠けています。誰でもほんの数個のAIプロンプトで洗練された高品質の応募書類を作成できるようになると、かつては目立つチャンスや本当の意図を示すものとして見られていた従来のカバーレターは商品化されます。それは努力や熱意を示すことをやめ、標準化された出力のように見え始めます。採用マネージャーは今、洗練されたパーソナライズされた応募書類でいっぱいの受信トレイを見つめていますが、それらはすべて奇妙に似ています。そしてそこが本当の問題が始まるところです：もし全員が書類上で資格があるように聞こえるなら、誰がスキルを持ち、プロンプトを操作する方法を知っているかをどうやって見分けることができるでしょうか？それは誰が最も上手に書くかではなく、誰が実際の世界で成果を出せることを証明できるかということです。AIによって脆弱な信頼システムはさらに悪化する 従来の採用は長い間、履歴書、推薦状、学位などの信頼ベースのシグナルに依存してきましたが、これらは常に弱い代用品でした。肩書きは誇張され、教育は過大評価され、過去の仕事は誇張されることがあります。AIはさらに物事をぼやけさせ、人工的な雄弁さで検証不可能な主張を隠します。暗号資産や分散型自律組織エコシステムのような急速に変化するリモートネイティブな業界では、深いデューデリジェンスを行う時間がほとんどないため、リスクはさらに高くなります。信頼は迅速に、そして多くの場合非公式に拡張されます — 匿名性のあるグローバルな環境では危険です。より多くのHRツールやAI検出ではこの問題は解決しません。必要なのはより強力な...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 22:56
ビットコインが量子脅威に直面：中本復帰の可能性が議論される
ビットコインが量子の脅威に直面：中本聡の復帰の可能性が議論される」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：量子コンピューティングがビットコインのセキュリティに課題をもたらす。Joseph Chalomが中本聡が戻ってくる可能性を推測。脆弱なアドレスにより25%のビットコインがリスクにさらされている。SharpLink GamingのJoseph Chalomは、サンフランシスコで開催された量子ビットコインサミットで、ビットコインのセキュリティが量子コンピューティングによって脅かされた場合、中本聡が再び姿を現す可能性があると示唆しています。量子コンピューティングの脅威は、ビットコインの中核的な暗号技術における潜在的な脆弱性を浮き彫りにし、将来のセキュリティ対策と休眠資金の役割について緊急の議論を促しています。 量子技術の進歩が25%のビットコイン保有に脅威 ビットコインの暗号インフラストラクチャは、量子コンピューティングの進歩によりリスクにさらされています。SharpLink Gamingの共同CEOであるJoseph Chalomは、脅威が現実化した場合、中本聡がプロトコル決定をガイドするために現れるかもしれないと主張しています。Jameson LoppとDaniel Bruno Corvelo Costaは、迫り来る脅威を考慮して、量子耐性のあるフレームワークを構築する重要な人物です。ビットコインを保護するためにハードフォークが必要になる可能性がある一方、脆弱な非アクティブなウォレットの凍結も検討されています。これには中本聡に関連するものも含まれ、現在ビットコインの供給量の約25%を占めており、相当な価値がリスクにさらされています。 CasaのCTOであるJameson Loppは、「ビットコインの現在の署名（ECDSA/Schnorr）は魅力的なターゲットになるでしょう：オンチェーンで公開鍵を公開したことのあるUTXO（全ビットコインの約25%）は、暗号的に関連する量子コンピュータによって盗まれる可能性があります」と述べています。 暗号資産コミュニティは厳格な議論に取り組んでいます。主要人物はさまざまな解決策を提案していますが、まだ公式なコンセンサスはありません。Jameson Loppはビットコインの現在の暗号技術への脅威を強調し、これらの休眠資産を保護するための移行の必要性を訴えています。 規制の変化とトップ専門家による解決策の要請 ご存知でしたか？2018年、ビットコインのインフレバグ（CVE-2018-17144）の脆弱性は、同様の前例のない暗号リスクをもたらしましたが、コミュニティの迅速な対応によって特徴づけられました — しかし、量子の脅威の規模には決して達しませんでした。 ビットコイン（BTC）は2,214,195,308,872ドルの時価総額を持ち、取引高は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/07 22:45
