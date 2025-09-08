MEXC 取引所
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
Chainlinkがブロックチェーンフォーラムで大胆な一歩を踏み出す
Chainlinkは、オラクルサービスを通じて現実資産（RWA）に焦点を当て、ブロックチェーンエコシステムでの地位を強化しています。暗号資産分野の主要プレイヤーとして、Chainlinkはクロスチェーンインターオペラビリティプロトコル（CCIP）などの革新を活用し、大手金融機関のトークン化需要に対応しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 01:41
トランプ・中国貿易協議がスウェーデンで始まる中、ムーレナー議員からの偽メールが出回る
スウェーデンでトランプ・中国貿易協議が始まる中、ムーレナー議員の偽メールが出回りました。昨年7月にスウェーデンで米中貿易協議が始まる直前、偽メールがワシントンDCで波紋を広げました。対中競争を扱う下院委員会のスタッフが奇妙な質問を受け始めました。この混乱は、法律事務所、ロビー団体、米国機関がジョン・ムーレナー議員から送られたように見えるメールを受け取った後に始まりました。そのメールは議員が北京に対して使用する可能性のある制裁についてのアイデアを求めていました。問題は、ムーレナーがそれを送っていなかったことです。そのメールは完全に偽物でした。しかし、それはトランプチームが中国との行き詰まった交渉の新たなラウンドに向けて準備している緊迫した瞬間に届きました。ジャーナルによると、スタッフは偽メッセージの背後に誰がいるのか特定できませんでしたが、そのタイミングは全員を不安にさせました。米中が再び混乱を解決しようとしている時に、誰かが明らかに障害を作り出そうとしていました。 李成鋼が訪問するも米高官との面会を回避 偽のムーレナーメールがワシントンで出回っている間、中国は独自の静かな動きをしていました。何立峰副首相の下で働く高官の李成鋼が8月末にワシントンDCに飛んできました。しかし彼の旅程はホワイトハウスによって設定されたものではありませんでした。高官レベルでの承認さえありませんでした。彼はスコット・ベセント財務長官やジェイミソン・グリア通商代表と会わず、代わりに財務省、商務省、USTRの下級職員と会いました。「会談は生産的ではなかった」と協議に近い人物は述べました。李は中国の通常のスクリプトを守り、関税を削減し、米国技術への輸出禁止を解除するよう求めました。しかし彼は何も新しいことを提案しませんでした。この訪問は交渉を前進させませんでした。それは習近平が戦略を堅持していることを示しました：部屋に留まり、外観を良く保ちながらも、何も譲歩しない。習近平のメッセージは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 00:58
Super Pepe、Solargy、または Little Pepe？
かつては遊び心のある実験のように思えたミームコイン、エコ重視のトークン、文化主導のプロジェクトが、今や主流の採用方向を形作っています。初心者も経験豊富な投資家も同じ質問をしています：今買うべき最良の暗号資産は何でしょうか？2025年、暗号資産の世界は数年前と比較して最初の3ヶ月で楽観的に変化しましたが、その後少し下降傾向が見られたものの、スーパースターは依然として10万以上の価値（BTC）を維持することができました。波を作っている選択肢の中にはSuper Pepe、Solargy、Little Pepeがあります。それぞれが独自のビジョン、異なるメカニズム、そして独特の魅力を持っています。これらのうち2つ—Super PepeとSolargy—は現在プレセール中で、より広い市場が気づく前に早期参入者が自分の立ち位置を確保するチャンスを提供しています。しかし、どのコインがあなたの注目に値するか、そして成長と長期的な関連性の両方を求めるなら今どの暗号資産を購入すべきかをどのように決めますか？各プロジェクトを詳しく見ていきましょう。 Super Pepe：真剣な野心を持つミームコイン Super Pepeはインターネットミームの単なる派生ではなく、Pepeの人気が続く限りその波に乗り、他のミームコインが陥った準備期間のサイクルを克服するために慎重に計画されたエコシステムです。 主な強み 1. イーサリアムネイティブ：最大規模の開発者プール、統合、DeFiインフラストラクチャを利用可能。 2. 希少性と実用性：初期支援者の信頼を正当化するためにプレセールとトークン価格の上昇を組み合わせて使用します。トークンバーンとステーキングが希少性を生み出し、NFTとの連携が長期的な実用性を提供します。 3. 文化的アイデンティティ：Pepeはもはや彼自身のものではありません。登場するとすぐに衰退するミームコインとは異なり、Super Pepeは強力なバイラル寿命を持つミームを活用しています。 なぜ重要なのか Super Pepeが示すように、すでに強力な支援者コミュニティがこのイニシアチブの周りに集まっています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 00:55
2025年MTVビデオ・ミュージック・アワードで誰がパフォーマンスを行う？アーティストの完全なラインナップはこちら
ラスベガス、ネバダ州 – 7月16日：（独占カバレッジ）レディー・ガガが2025年7月16日、ラスベガスのTモバイル・アリーナでザ・メイヘム・ボール・ツアーの開幕公演を行いました。（写真：Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation）Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation 2025年MTVビデオ・ミュージック・アワードは今夜、ニューヨークのUBSアリーナで開催され、業界最大のスターたちが集まり、今年最高の音楽とビデオを祝います。ステージに立つ予定のアーティストの完全なラインナップをご覧ください。 グラミー賞受賞ラッパーのLLクールJは、2022年に初めて共同司会を務めた後、MTVビデオ・ミュージック・アワードの司会に戻ってきます。今年の式典は初めてCBSで生放送されるほか、MTVでの同時放送とParamount+でのストリーミングも行われます。 Forbes「2025年MTVビデオ・ミュージック・アワードをケーブル、ストリーミングで無料で視聴する方法」 モニカ・メルクリ著 レディー・ガガは12のノミネートでトップに立ち、「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」、アルバム「Mayhem」の「ベスト・アルバム」、そして彼女の「Abracadabra」ミュージックビデオの「ベスト・ディレクション」、「ベスト・アート・ディレクション」、「ベスト・シネマトグラフィー」を含みます。彼女の「Die With a Smile」デュエットパートナーであるブルーノ・マーズが11のノミネートで続きます。その他のトップアーティストには、ケンドリック・ラマーが10のノミネート、ROSÉとサブリナ・カーペンターがそれぞれ8つ、アリアナ・グランデとザ・ウィークエンドがそれぞれ7つのノミネートを獲得しています。 3人の音楽アイコンも彼らの功績を称えられ、チャートトップのヒット曲を披露します。マライア・キャリーはヴァンガード賞を受賞し、バスタ・ライムズとリッキー・マーティンはそれぞれロック・ザ・ベルズ・ビジョナリー賞とラテン・アイコン賞を授与されます。 2025年MTVビデオ・ミュージック・アワードに出演するのは誰？ ロサンゼルス、カリフォルニア州 – 2月2日：サブリナ・カーペンターが第67回グラミー賞でCrypto.comアリーナのステージで公演しました。2025年2月2日、ロサンゼルス、カリフォルニア州。（写真：John Shearer/Getty Images for The Recording...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 00:46
新たなOPEC+の生産量引き上げにより日量166万バレルの石油が復活
2025年8月3日、中国山東省青島港で原油を運ぶタンカー。（写真：Costfoto）NurPhoto via Getty Images OPEC+による新たな石油増産は、国際原油市場に対して、同グループの焦点が引き続き市場シェア拡大に固く向けられていることを明確に示しました。日曜日の会合で、OPEC+の8メンバー（ロシア主導の石油生産国グループとサウジアラビアが先導する石油輸出国機構（OPEC））は、10月の集団生産レベルをさらに日量13万7,000バレル引き上げることを選択しました。 この最新の増産は、OPEC+バレルの日量166万バレルの返済を示しています。これは、2023年4月から11月の間に以前合意された削減を解除するグループの試みの一部です。 日曜日の合意以前、OPEC+には2つの宣言された削減ストランドがありました - 8メンバーによる日量165万バレルの削減と、2026年第4四半期まで続くグループ全体によるさらなる日量200万バレルの削減です。 先月、OPEC+は9月の石油生産を日量54万7,000バレル増加させることに合意しました。これは、8月の予想を上回る日量54万8,000バレルの増加と、5月、6月、7月の日量41万1,000バレルの増加に続くもので、市場へのバレル供給を引き続き推進しています。 OPECが発表した声明で、サウジアラビア、
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 00:40
2025年のCardano価格予測：レイヤーBrettがクジラを誘い、今月40倍の予測リターンを狙う
「2025年のカルダノ価格予測：レイヤーブレットが今月40倍の予測リターンを狙うクジラを引き寄せる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年のカルダノの最新価格予測は成長を示していますが、爆発的なものではありません。ADAのエコシステムは依然として拡大し、そのコミュニティは今までと同様に忠実ですが、開発の遅いペースが投資家を疲弊させています。基盤は強固ですが、緊急性の欠如により、カルダノ（ADA）はより速く動く機会を追求するトレーダーを興奮させるのに苦戦しています。同時に、資本はより新しい投資先へと移動しています。イーサリアムレイヤー2のミームコインであるレイヤーブレット（$LBRETT）は、今月40倍のリターンの可能性を見るクジラを引き寄せています。 なぜカルダノの上昇が制限されているのか カルダノ（ADA）は、体系的でリサーチ主導のアイデンティティを構築しました。それは初期に信頼性をもたらしましたが、暗号資産市場は動きの遅い者に報酬を与えません。ソラナ、イーサリアムレイヤー2、さらにはミーム主導のトークンがアップデートを提供し注目を集める中、カルダノはまだ遅れをとっているように感じます。そのため、2025年のカルダノ価格予測のほとんどは慎重なままです。ADAは市場全体と共に上昇する可能性がありますが、アナリストたちは、より新しく速いトークンからトレーダーが期待する爆発的な上昇を見ていません。多くの人にとって、ADAは高成長の賭けから、より安定した長期保有へと変化しています。 クジラマネーの新しい磁石 これが、より大きな投資家がレイヤーブレット（$LBRETT）に注目している理由です。まだプレセール中のブレットは、取引サークルで最も話題のトークンの一つになっています。クジラたちは彼らが好む組み合わせを見ています：ミーム文化、イーサリアムレイヤー2のスケーラビリティ、そして指数関数的なリターンを促進する可能性のある大規模なステーキング報酬。カルダノが長期的な研究プロジェクトのように感じられる一方で、ブレットは迅速に結果をもたらすことができるハイリスク・ハイリワードのセットアップを提供します。 なぜクジラが資本を回転させているのか クジラは盲目的に動いているわけではありません。彼らはレイヤーブレットの明確な利点を見つけています： イーサリアムレイヤー2インフラ：最小限の手数料での即時取引 ミーム優先のエネルギー：バイラルな投機のためのブランディング 早期ステーキング報酬：先行者に895％が利用可能 完璧なタイミング：ローンチ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 00:25
リップル（XRP）は100倍のリターンを達成、ムトゥウム・ファイナンス（MUTM）は1ドル未満の次のブレイクアウトトークンになるか？
リップル（XRP）が100倍のリターンを実現、Mutuum Finance（MUTM）は次の1ドル以下のブレイクアウトトークンになるか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。リップル（XRP）は暗号資産界で最も人気のあるブレイクアウトストーリーの一つと見なすことができます。その劇的な急騰の前、初期投資家のXRP保有は100倍以上に増加し、控えめな投資を巨額の富に変えました。XRPは今日でもデジタル資産市場における最大の市場参加者の一つであり続けていますが、その巨大な時価総額により、そのような驚異的な成長はほぼ不可能になっています。このため、投資家たちはXRPの元々の利益を再現できる、次の実用性ベースの比較的安価なイニシアチブを探しています。すでに注目を集めている競合の一つがMutuum Finance（MUTM）で、これは2025年初頭にプレセールを開始した分散型貸付プロトコルであり、すでに印象的な牽引力を示しています。多くの人が尋ねている質問は、MUTMは1ドル以下の次のトークンになるのか？ということです。 XRPの成長ストーリー 投資家がなぜMUTMのような新しいトークンを検討しているのかを理解するには、XRPの歴史について議論することが有用です。XRPの導入により、リップル・ラボはブロックチェーン技術と従来の金融の間に自らを位置づけ、非常に低コストで数秒以内に国境を越えた取引を完了させることを可能にしました。2017年の強気相場のピーク時に、XRPは3ドル以上に急騰し、創設者に信じられないほどの報酬をもたらしました。2020-2021年にも、XRPは規制上の障害に直面しながらも特に鋭い成長を見せ、明らかに有用なプロジェクトは危機の中で死滅せず、新しいサイクルで浮上することを思い出させました。その波に早期に参入した人々は、XRPを100倍のリターンを提供する数少ないトークンの一つとして確立した大きなリターンを享受しました。しかし、2025年に飛ぶと、その規模の大きさから、XRPには上昇の余地がありません。その市場価値は数百億ドルであるため、三桁の倍率はかなり誇張されている可能性があります。XRPは引き続き強力な...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 00:22
Polygonの開発者がWorld Liberty Financialを「詐欺の中の詐欺」と呼ぶ
ポリゴン開発者がWorld Liberty Financialを「詐欺の中の詐欺」と呼ぶ投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ポリゴン開発者のBruno Skvorcは土曜日にWorld Liberty Financial（WLF）を非難し、同社が彼の資金を盗んだと告発しました。Xへの投稿で、Skvorcは次のように書きました：「...彼らは私のお金を盗み、それが@POTUS一家だから、私は何もできない。」Skvorcはトロンの創設者でWLF投資家のJustin Sunを含む数百人のユーザーの一人で、彼らのトークンはWLFによって凍結されました。この分散型金融（DeFi）企業は米国大統領ドナルド・トランプとその家族と密接に関連しています。トランプ関連企業はWLFの60%を所有し、トークン販売からの収益の75%を得ています。トランプの息子たち、エリックとドナルド・トランプ・ジュニアは同社の経営陣の一員です。8月にThe New Yorkerが発表した推定によると、トランプ家族はWLFから約4億1250万ドルを稼いだとされています。SkvorcはWLFから受け取ったメールの返信をX投稿に添付し、同社が彼のトークンを「ロック解除できない」と述べていました。同社はSkvorcのウォレットに関連する「高リスクのブロックチェーン露出」を理由に、トークンの凍結を正当化しました。 ポリゴン開発者はWLFを「新時代のマフィア」に例える WLFが9月1日に取引を開始して以来、このプロトコルは少なくとも272のウォレットをブロックしています。Skvorcはこのプロトコルを「詐欺の中の詐欺」と非難し、次のように述べました：「これは新時代のマフィアだ。苦情を言う相手もなく、議論する相手もなく、訴える相手もいない。ただ...そういうものなのだ。」SkvorcはWLFの資産凍結を批判する唯一の人物ではありません。金曜日の長いX投稿で、昨年WLFに4500万ドルを投資したSunは、彼の資産が「不当に凍結された」と述べました。さらにSunは、優れた金融ブランドは「公平・誠実・真摯な対応を」に根ざしている必要があると指摘しました。そして「投資家の資産を凍結する一方的な行動」ではないと彼は書き、次のように付け加えました：「そのような...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 00:21
WLFI ドラマは続く：「これは詐欺の中の詐欺なのか？」
記事「WLFIドラマは続く：これは『詐欺の中の詐欺』なのか？」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。なんという一週間でしょう。以前の暗号資産が荒れていたと思っていたなら、World Liberty Financial（WLFI）を巡る最新のドラマはさらに次のレベルに達しています。トランプブランド、エリック・トランプの個人的な関与、そして何億ドルもが宙ぶらりんになっているように見えるこのトークンプロジェクトは、今週多くのドラマを見せました。 WLFI「私のお金を盗んだ」：PolygonからPOTUSまで Bruno Skvorc、有名なPolygon開発者は、Xで自分の経験を共有する際に言葉を濁しませんでした。彼は米国大統領ドナルド・トランプまでタグ付けし、こう述べています：「要するに、彼らは私のお金を盗み、それが@POTUS一家だから、私は何もできない...これは新時代のマフィアだ。文句を言う相手もなく、議論する相手もなく、訴える相手もいない。ただそういうものなのだ。これこそが詐欺の中の詐欺だ。」 最後の告発で、BrunoはParadigmアドバイザーでオンチェーン調査員のZachXBTに彼の窮状を助けるようタグ付けしました。彼はさらに、中央集権化と信頼の問題にまだ苦しんでいる暗号資産空間でデジャヴのように感じることを要約しました。 問題は？Brunoのウォレットは、Tornado Cashを介した40 ETH、制裁対象のロシアの取引所GarantexとNetex24への間接的なつながり、そして「CAによってスキャムとマークされたwusd-dashboard」という理由で、高リスク露出の疑いでフラグが立てられました。このような凍結に期待するような決定的証拠とは言えません。しかし、コンプライアンス自動化の時代では、フラグは残り、資産は凍結されます。時には「疑わしい活動から8ホップ離れている」というような薄弱な理由でさえあります。 常に実用主義者のZachXBTは次のように述べました：「問題は、『高リスク』露出が大半の場合不正確であるため、チームとしてコンプライアンスツールに依存することはできないということです。」彼は、フラグが立てられたアドレスの手動審査により、コンプライアンスツールが実際の悪意のある行為者よりも多くの偽陽性を捕捉していることが多いと詳述しました。これは一括禁止措置が...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 00:16
フィデリティのトークン化ファンドFDIT、運用資産残高2億ドルを突破
フィデリティのトークン化ファンドFDITが2億ドルのAUMを超える」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：フィデリティのFDITは2億300万ドルに達し、トークン化ファンドでブラックロックのBUIDLと競合。イーサリアムブロックチェーン上に展開され、米国債を担保としている。規制上の問題は報告されておらず、フィデリティはコンプライアンスコントロールを維持。フィデリティのオンチェーントークン化ファンド、Fidelity Digital Interest Tokenは2億370万ドルの資産を超え、イーサリアム上のデジタル資産への機関投資の成長を強調しています。この進展はブロックチェーンベースの金融へのシフトを示し、ブラックロックのような競合他社と並んでデジタル資産領域におけるフィデリティの戦略的存在感を示しています。 FDITの成長がブロックチェーントークン化競争を促進 フィデリティのDigital Interest Token（FDIT）は2億ドル以上のAUMを成功裏に集め、デジタル金融分野での強力な存在感を示しています。イーサリアムブロックチェーン上に展開されたFDITは、米国債を担保とした機関グレードの償還を提供しています。フィデリティのオンチェーンファンドへの拡大は、デジタル資産への戦略的転換を示しています。FDITの立ち上げは競争環境を生み出し、同様のブロックチェーンインフラストラクチャ上でのブラックロックのBUIDLトークン化の取り組みに挑戦しています。これは、伝統的な資産管理者がブロックチェーン技術を探求し、より従来の金融システムと橋渡しすることへの関心と移行の高まりを示しています。金融アナリストや業界関係者は、これをより広範な機関採用の指標として指摘しています。特に、フィデリティのCEO、アビゲイル・P・ジョンソンは、進化する顧客ニーズとデジタル資産統合に基づくイノベーションへの取り組みを強調しています。「私たちが構築するすべての製品とサービスは...顧客の声を聞き、進化するニーズを予測することに根ざしています。」 イーサリアムがフィデリティの2億300万ドルのトークン化ファンドをホスト ご存知でしたか？フィデリティのFDITとブラックロックのBUIDLの立ち上げは、オンチェーン資産管理を活用する伝統的金融の増加傾向を示し、将来の金融イノベーションの先例を作っています。FDITをホストするイーサリアム（ETH）は、CoinMarketCapによると、現在の市場価格は4,300.30ドルを維持しています。この暗号通貨は5,190億7,000万ドルの時価総額を持ち、13.52%の市場支配率を占めています。過去24時間で、ETHの取引高は190億6,000万ドルに達し...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 00:15
