専門アナリストによると、明日はビットコインにとって特別な日：彼は非常に注意するよう警告した
専門アナリストによると、明日はビットコインにとって特別な日：彼は非常に注意するよう警告した」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産アナリストのTimothy Petersonは、9月8日のビットコインのパフォーマンスについて説得力のある評価を提供しました。Petersonによると、過去のデータは9月8日がビットコインにとって最悪の日の一つであることを示唆しています。アナリストは次のように述べています。「ビットコインは通常、任意の日に上昇する確率が53%で、典型的な利益は約0.10%です。しかし、9月8日の状況は異なります。この日は72%の確率で下落し、平均損失は1.30%です。これにより9月8日は年間で7番目に悪い日となっています。」Petersonはまた、9月8日は日々のパフォーマンスだけでなく、9月全体の重要な指標でもあると主張しています。彼は、過去のデータによると、9月8日にプラスで終われば、その月をより高く終える確率が75%であり、マイナスで終われば、その月が低く終わる確率が90%であることを指摘しました。専門家は投資家に対し、これらの統計は短期的な市場の方向性を理解する手がかりを提供できるが、それだけで投資アドバイスとみなすべきではないと注意を促しています。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/according-to-an-expert-analyst-tomorrow-is-a-special-day-for-bitcoin-he-warned-to-be-very-careful/
ビットコインが歴史的記録を更新、122日間連続で10万ドル以上を維持し、新たな市場フェーズを示す
ビットコインが歴史的記録を更新、122日連続で10万ドル以上を維持し、新たな市場フェーズを示す」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。市場アナリストのCrypto Patel氏が本日明らかにしたところによると、ビットコイン（BTC）は122日連続で10万ドルレベルを上回る新記録を樹立しました。これは仮想通貨設立以来初めての出来事です。暗号資産がこのような偉業を達成したのは最後に2025年6月11日で、30日連続で10万ドルの水準を上回りました。この新たな動きは2025年6月23日に始まり、その時暗号資産は103,182ドルで取引されていました。それ以来、ビットコインは価格の安定化をもたらす横ばいと、8月23日に記録された123,000ドルの新ATHに資産を導いた上昇トレンドを経験しています。 ビットコインのマイルストーンアラート $BTCは現在122日連続で10万ドルレベルを上回っています。これは6桁の領域を4ヶ月以上保持していることになり、10万ドルが単なるブレイクアウトではなく、新しい市場のベースラインになりつつあることを証明しています。問題はビットコインが維持できるかではなく、何が... pic.twitter.com/UbasbZZOGQ — Crypto Patel (@CryptoPatel) 2025年9月7日 ビットコインが10万ドル以上を維持：その意味するもの この暗号資産は過去3ヶ月以上、103,182ドルから123,364ドルの狭いレンジで取引されています。2025年9月7日現在、これらの月間でこのゾーン以上の市場価値を維持することは、新たな画期的な記録です。この突破は、トークンがそのようなレベルに達することは決してないと述べたビットコイン悲観論者Peter Schiffの2019年の予測を覆すものです。持続的なレベルは、コインの実質的な進歩とその能力に対する顧客の信頼を強調しています。この顕著な成果は単なる価格の動きを超えるものであり、市場が投資家の熱意の高まりと世界中での堅調な需要とともに成熟し続けていることを示しています。このような長期間にわたって10万ドルの水準を上回り続けることは、資産が新しい章に移行している可能性があることを意味しています...
ビットコイン収集家から億万長者へ：マイケル・セイラーがブルームバーグ500リストに入る
ビットコインの買い溜め者から億万長者へ：マイケル・セイラー、ブルームバーグ500リストに登場 主なポイント マイケル・セイラーのStrategy Inc.は、ビットコインを大量保有することで彼の純資産を73億7000万ドルに押し上げ、S&P 500への組み入れの可能性について話題を呼んでいます。 Strategy（旧MicroStrategy）の共同創業者兼エグゼクティブチェアマンであるマイケル・セイラーが再び注目を集めています。今回は世界の最も裕福な個人の仲間入りを果たしたことが話題です。彼の資産は年初から10億ドル増加し、ブルームバーグ・ビリオネア500インデックスに初めてランクインしました。491位にランクされ、セイラーの純資産は現在推定73億7000万ドルで、年初来15.8%の増加を記録しています。ブルームバーグのデータによると、彼の資産のうち約6億5000万ドルが現金で保有されており、大部分の約67億2000万ドルはMicroStrategyの株式に関連しています。 セイラーの資産内訳の詳細 セイラーの富の大部分は、彼が共同設立し、暗号資産の蓄積の代名詞となる企業巨人に変貌させたビットコイン[BTC]トレジャリー企業であるStrategy Inc.に関連しています。ブルームバーグによると、Strategyは公開取引されているビットコインの最大の保有者であり、2025年5月の約600億ドル相当の58万トークンから8月には驚異的な629,376 BTCまで成長しました。Strategyの2025年の委任状提出書類によると、セイラーは個人的に同社の約8%の株式を所有しており、これには1,960万株のクラスB株式と38万2,000株のクラスA株式が含まれています。セイラーは2020年10月のX投稿で17,732 BTCを所有していることを明らかにしましたが、ブルームバーグは彼の現在の保有状況の独立した検証が不可能なため、これらの資産を彼の億万長者の富の計算から除外しています。彼は約6億5000万ドルの現金準備を報告しており、これは主に2024年に4億1000万ドル以上のMicroStrategy株を売却したことによるものです。ブルームバーグは、これらの収益と配当金を税金と市場変動に合わせて調整し、彼の最新の純資産を推定しています。 MSTR株のパフォーマンス 一方、MSTR株は過去24時間で2.53%上昇して335.87ドルとなりましたが、過去...
マイケル・セイラーの巨額ビットコイン投資後の資産価値
マイケル・セイラーの巨額ビットコイン投資後の資産価値が明らかに ビットコイン マイケル・セイラーほど自身の遺産をビットコインと密接に結びつけた経営者は稀です。Strategy（旧MicroStrategy）の共同創業者兼エグゼクティブチェアマンは、世界最大の暗号資産の長年にわたる執拗な蓄積によって、世界の億万長者エリート入りを果たしました。フォーブス誌は現在、セイラーの純資産を88億ドルと推定し、世界の富豪ランキングで300位台中盤に位置づけています。ブルームバーグの億万長者指数はやや低い73.7億ドルとしていますが、それでも彼はトップ500位内の羨望の的となる地位を獲得しています。 この財産の大部分は、Strategyにおける彼の支配的な株式から生じています。同社は上場企業の中で最も多くのビットコインを保有しており、その数は636,000 BTCを超え、価値は700億ドル以上に達します。セイラーはこの保有量が最終的に150万コインまで膨らむ可能性を示唆しており、事実上Strategyを、そのような商品が大規模に存在する前にビットコインETFに準ずる存在に変えています。 挫折にもかかわらず億万長者の地位を獲得 皮肉なことに、セイラーの億万長者としての節目は、Strategyが技術的要件を満たしていたにもかかわらず、S&P 500への参入を拒否されたのと同時期に訪れました。この拒否により同社の株価は約3%下落し、同社のビットコイン中心のモデルが数百万のインデックスファンド投資家に露出する望みが打ち砕かれました。セイラーはすぐに反論し、Strategyの株価が今年92%上昇し、S&P 500自体（14%）さらにはビットコイン（55%）をも上回るパフォーマンスを示したと指摘しました。彼の言葉によれば、同社は従来の株式ベンチマークと、その基盤となる資産の両方を上回ることができると証明したのです。 個人的な賭け ブルームバーグはその資産計算に含めていませんが、セイラーは以前17,732 BTCの個人保有を公表しています。それらのコインがなくても、長年の株式売却と配当が彼の財産を確固たるものにしています。2024年だけでも、彼は4億ドル以上の株式を現金化しました。かつてビットコインを「人類の頂点財産」と表現したセイラーにとって...
ビットメインはホスティング契約違反を主張する訴訟を受ける
BitcoinEthereumNews.comに「Bitmainがホスティング契約違反の訴訟を起こされる」という記事が掲載されました。ビットコインマイニング機器の世界最大手メーカーであるBitmainが、ホスティングプロバイダーのOld Constから訴訟を起こされています。 Old Constは、同社の米国関連会社であるBitmain Technologies Georgia Limitedが適切な理由なくホスティング契約を終了したと主張しています。Bitmainがパートナーシップを終了するために契約違反を捏造したと主張しています。訴訟書類の中で、Old Constは、Bitmainが「契約をすぐに終了するために、契約違反を捏造した」と記しています。8月22日に発行された解約通知は、Old Constによって当事者間の契約の重大かつ予期的な違反であると説明されています。 Old ConstはBitmainに対して差し止め命令を求める Old Constは2024年11月にBitmainとホスティングサービス契約（HSA）を締結し、BitmainのHASHスーパーコンピューティングサーバーのデータセンターホスティングを提供することになりました。訴訟ではさらに、コラボレーション契約、販売契約、OnRack売買契約を含む追加契約にも言及しています。これらすべての契約には、紛争はテキサス州の裁判所またはヒューストンでの仲裁によって解決されるべきであるという条項が含まれています。 Old Constは、Bitmainが単にパートナーシップを終了するだけでなく、実際に「差押令状」として知られる裁判所命令を求めると脅し、マイニング機器を差し押さえようとしたと主張しています。訴状によると、BitmainはテキサスState外の裁判所から命令を取得しようとしています。HSA契約ではすべての法的紛争はテキサス州で処理されることが明確に要求されているため、Old Constはこの動きが契約条件に違反すると述べています。 訴訟書類には、「必須のフォーラム選択条項にもかかわらず、BitmainはHSAおよび他の契約の排他的フォーラム選択条項に違反して、テキサス州外の裁判所から差押令状または所有権を求めると脅している」と記されています。 Old Constは、Bitmainが合意された紛争解決プロセスを回避するのを阻止するために、裁判所に臨時差し止め命令と...
機関投資家が10億ドルを投入する中、100万以上のビットコインが財務省に保管される
ビットコインEthereumNews.comに「機関投資家が10億ドルを投入し、100万以上のビットコインが財務省にロックされる」という記事が掲載されました。 機関投資家が10億ドルを投入し、100万以上のビットコインが財務省にロックされる ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。Christianはフィリピンとカナダのメディアでリーダーシップの役割を担うジャーナリスト兼編集者で、文章と暗号資産への愛に支えられています。オフの時間には、料理人であり映画愛好家でもあり、宇宙の大きさに常に興味を持っています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトの利用を続けることで、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/over-1-million-in-bitcoin-locked-in-treasuries-as-institutions-pour-in-1-billion/
ビットコインマイナー、低取引レベルの中で記録的な難易度に到達
ビットコインマイナーが低トランザクションレベルの中で記録的な難易度に到達 がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインのネットワーク難易度が136兆を超える過去最高値に急上昇し、すでに収益減少に直面しているマイナーにとってより厳しい状況を生み出しています。Mempoolのデータによると、ブロック高913,248で記録されたこの調整は、129.6兆から4%上昇し、6月以降5回連続の増加を延長しました。 ビットコインマイナーは記録的な難易度と弱まる収入で厳しい利益率に直面 このメカニズムはビットコインの設計の中心です。難易度レベルは2,016ブロックごと（約2週間に1回）に再調整され、ブロック生成を10分間隔の目標に近づけます。 スポンサード スポンサード 上昇はより多くの計算能力がネットワークに参加したことを示し、下降はマイナーの撤退を反映します。どちらの場合も、調整は新しいブロック作成のペースの安定性を確保します。 ビットコインマイニング難易度。出典：Mempool 一方、上昇する閾値はビットコインマイナーにとって厳しい時期に訪れています。ハッシュレートインデックスのデータによると、計算能力1単位あたりのマイナー収益の指標であるハッシュプライスは約51ドルに下落しています。この水準は6月以降最も弱く、競争が激化する中でも収益圧力が高まっていることを強調しています。 ビットコインハッシュプライスインデックス。出典：Hashrate Index ハッシュレートインデックスによると、8月の数字はこの圧迫を浮き彫りにしました。同月中、ビットコインのハッシュプライス平均は期間全体で56.44ドルとなり、7月より約5%低下しました。同時に、同社はBTCのトランザクション手数料がこの期間中ほとんどまたは全く支援を提供しなかったと指摘しました。ハッシュレートインデックスによると、BTCマイナーはブロックあたり平均わずか0.025 BTCを集めただけで、これは7月から19.6%下落し、2011年後半以降最も弱いパフォーマンスでした。ドル換算では、これは平均日次手数料収入2,904ドルとなり、前月比で約20%減少し、2013年初め以降最低となりました。 上記を考慮すると、ビットコインマイナーは記録的な難易度レベルと弱まる収益の組み合わせにより、運営が厳しい利益率に置かれる苦境に立たされています。…
オンチェーンデータによると、ソラナのホエールたちは2025年に最大の利益を得るためにこのバイラルなミームコインに注目している
オンチェーンデータがソラナのホエールたちが2025年の最大利益を求めてこのバイラルなミームコインに向かっていることを示す、という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場は常に驚きをもたらしますが、最近のオンチェーンデータは本当に興味深いことを明らかにしています：ソラナに多額の保有をしている人々を含む一部の高純資産投資家たちの間で、画期的な新しいミームコインへの顕著なシフトが起きています。これは単なる一時的なトークンではありません；Layer Brettのプレセールはすでに280万ドルを突破し、バイラルなミーム文化と実際のレイヤー2のユーティリティを融合させる準備をしながら、初期の勢いを示しています。アナリストたちは$LBRETTが100倍の利益をもたらす可能性があり、今後の強気相場でソラナのような確立されたプレイヤーに対する強力な挑戦者として位置づけられると囁いています。 Layer Brett – 未来 なぜ通常ソラナ（SOL）のような巨人の波に乗る賢明な投資家たちが、突然この新顔に注目しているのでしょうか？それは可能性と目的に集約されます。ソラナは印象的な速度を誇りますが、現在1090億ドル以上の巨大な時価総額は、指数関数的な利益を得ることがより難しいことを意味します。しかしLayer Brettは、ミームコインの否定できないエネルギーとイーサリアムレイヤー2ソリューションの高速・低コストの利点を組み合わせた破壊的なブレンドを提供します。その革新的なステーキングメカニズムだけでも、初期参加者に目を見張るような895％のAPYを約束し、真剣な長期保有者を引き寄せるように設計された報酬構造となっています。今のソラナの漸進的な動きと比較して、その利益を想像してみてください。 Layer Brettとは？ Layer Brettは単なるキャラクターではなく、革命です。インターネットで人気のカエルミームから生まれたこのプロジェクトは、イーサリアム上に独自の専用レイヤー2ブロックチェーンを確立することで、その起源であるBaseを超越しています。これは、多くのミームコインや一部のレイヤー1チェーンを悩ませる遅くて高価なトランザクションからの真の脱出を提供することを意味します。これはコミュニティファースト、技術に裏打ちされたミームトークンであり、スケーラビリティ、超高速トランザクション、そして本当に低いガス料金の未来を約束しています。 ソラナとは？ ソラナは高性能なレイヤー1ブロックチェーンとして登場し、しばしば「イーサリアム...
キャシー・ウッド、高失業率の中で利下げを促す
高失業率の中、キャシー・ウッドが金利引き下げを促すという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：キャシー・ウッドが高失業率を理由に金利引き下げを促す。米国の失業率が過去のサイクルピークや2008年以前のレベルを超える。株式市場と暗号資産市場への潜在的な影響が観察される。ARK Investのキャシー・ウッドCEOは、2025年9月7日、Xを通じて米国の失業率が2008-09年危機前のサイクルピークを上回っていることを引用し、金利引き下げを求めました。ウッドの声明は、株式市場と暗号資産市場への潜在的な影響を強調し、マクロ経済の課題と金融政策調整の必要性を強調しています。 失業率と金利に関するキャシー・ウッド キャシー・ウッドの声明は米国の失業率に言及し、2008-09年危機前の歴史的なサイクルピークを超えていると指摘しています。彼女はXアカウントで金利引き下げの必要性を引用し、マクロ経済の課題と潜在的な市場への影響を関連付けました。 ウッドの声明が金融市場に与える影響は重要です。彼女の洞察は、高失業率が政策立案者に金利引き下げを検討するよう圧力をかける可能性があることを示唆しています。これらの引き下げは、経済を刺激し、暗号資産のようなリスク資産に間接的に利益をもたらす可能性があります。 ARK InvestのCEOであるキャシー・ウッドは次のようにコメントしています。「私たちは、生産性主導の繁栄が失業期間を短縮すると予想していますが、現在の失業率は2008-2009年（危機）以前の各サイクルのピークよりも高くなっています。これは金利引き下げの必要性を改めて強調するものです。」 暗号資産市場と金利引き下げの潜在的影響 ご存知でしたか？キャシー・ウッドの金利引き下げの呼びかけは、2008年以前の金融危機の際に見られた傾向と一致しており、同様の行動が経済回復を刺激することを目的としていました。 CoinMarketCapによると、ビットコイン（BTC）は現在111,188.27ドルで取引されており、時価総額は2.21兆ドルです。この暗号資産の市場支配率は57.80％で、24時間の取引高は243億ドルで18.31％減少しています。価格は進行中の市場のボラティリティの中で、過去24時間で0.85％の緩やかな上昇を示しています。 ビットコイン（BTC）、日次チャート、9月のUTC 17:09にCoinMarketCapでスクリーンショット撮影...
