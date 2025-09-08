オンチェーンデータによると、ソラナのホエールたちは2025年に最大の利益を得るためにこのバイラルなミームコインに注目している

オンチェーンデータがソラナのホエールたちが2025年の最大利益を求めてこのバイラルなミームコインに向かっていることを示す、という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場は常に驚きをもたらしますが、最近のオンチェーンデータは本当に興味深いことを明らかにしています：ソラナに多額の保有をしている人々を含む一部の高純資産投資家たちの間で、画期的な新しいミームコインへの顕著なシフトが起きています。これは単なる一時的なトークンではありません；Layer Brettのプレセールはすでに280万ドルを突破し、バイラルなミーム文化と実際のレイヤー2のユーティリティを融合させる準備をしながら、初期の勢いを示しています。アナリストたちは$LBRETTが100倍の利益をもたらす可能性があり、今後の強気相場でソラナのような確立されたプレイヤーに対する強力な挑戦者として位置づけられると囁いています。 Layer Brett – 未来 なぜ通常ソラナ（SOL）のような巨人の波に乗る賢明な投資家たちが、突然この新顔に注目しているのでしょうか？それは可能性と目的に集約されます。ソラナは印象的な速度を誇りますが、現在1090億ドル以上の巨大な時価総額は、指数関数的な利益を得ることがより難しいことを意味します。しかしLayer Brettは、ミームコインの否定できないエネルギーとイーサリアムレイヤー2ソリューションの高速・低コストの利点を組み合わせた破壊的なブレンドを提供します。その革新的なステーキングメカニズムだけでも、初期参加者に目を見張るような895％のAPYを約束し、真剣な長期保有者を引き寄せるように設計された報酬構造となっています。今のソラナの漸進的な動きと比較して、その利益を想像してみてください。 Layer Brettとは？ Layer Brettは単なるキャラクターではなく、革命です。インターネットで人気のカエルミームから生まれたこのプロジェクトは、イーサリアム上に独自の専用レイヤー2ブロックチェーンを確立することで、その起源であるBaseを超越しています。これは、多くのミームコインや一部のレイヤー1チェーンを悩ませる遅くて高価なトランザクションからの真の脱出を提供することを意味します。これはコミュニティファースト、技術に裏打ちされたミームトークンであり、スケーラビリティ、超高速トランザクション、そして本当に低いガス料金の未来を約束しています。 ソラナとは？ ソラナは高性能なレイヤー1ブロックチェーンとして登場し、しばしば「イーサリアム...