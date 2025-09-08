ソラナ価格予測によるとSOLは350ドルを目標とする可能性、ファンドが30倍のポテンシャルを持つRollblockを支援

ソラナ価格予測によると、資金がロールブロックを30倍の可能性で後押しする中、SOLは350ドルを目指す可能性があることが示されています。この記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース ソラナは203ドルをわずかに上回る水準で取引される中、強さの兆候を示しています。このアルトコインは211ドル付近のレジスタンスラインに迫っており、アナリストによれば、ブレイクアウトが起これば数週間以内にソラナ価格を218ドルに押し上げる可能性があるとのことです。モメンタム指標が維持されれば、年末までに350ドルまで上昇するという予測もあります。しかし、ソラナが注目を集め続ける一方で、新しい暗号資産プロジェクトが脚光を浴びています。ロールブロックはプレセールで500%急騰し、GameFiエコシステムを拡大するにつれて、アナリストは30倍の上昇余地があると見ています。ソラナ価格予測：350ドルは視野に入るか？トレーダーはソラナの価格チャートを注視しています。211ドルのレベルが重要な戦場となっています。強気相場が突破すれば、220〜230ドルへの道が素早く開かれます。そこから、長期モデルによれば、特にWeb3ゲームでの採用が増加するにつれて、ソラナ価格は350ドルをテストする可能性があります。さらに期待を高めるのは、Play Solanaが最初のハンドヘルドWeb3ゲーミングコンソールであるPSG1の出荷を10月6日に開始することを確認したことです。この発表はソラナ価格に新たなモメンタムを与え、ブロックチェーンの実用性を実際の消費者向けハードウェアに結びつけました。アナリストは、このメインストリームゲームへの参入が次の大きなラリーの触媒となる可能性があると考えています。それでも、レジスタンスラインは強いままです。出来高がなければ、ソラナ価格は195〜198ドルのサポートラインに戻るリスクがあります。トレーダーの意見は分かれていますが、強気派はゲームの物語が上昇を後押しすると賭けています。ロールブロックは暗号資産で4500億ドルのゲーム市場を変革ロールブロックはオンラインゲームのルールを書き換えています。ポーカーテーブルからスポーツベッティングまで、すべてのゲームはイーサリアムブロックチェーンによって保護され、完全にオンチェーン上で実行されています。これは、改ざんのない公正な結果と、すべての結果が永久に記録されることを意味します。ロールブロックが本当に輝くのはスピードです。従来のゲームプラットフォームでは、入出金の処理に数時間かかることがあります。ロールブロックはほぼ瞬時に資金を移動し、20以上の主要暗号資産をサポートしています。過去1年間で、ロールブロックは1500万ドルの取引を処理しました...