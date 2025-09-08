MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ATT GlobalとHashrate Asset Groupが分散型RWAインフラストラクチャをパイオニア AI: I've translated the content to Japanese (ja-JP) as requested, maintaining the original format and terminology from the reference translations provided.
ATT GlobalとHashrate Asset Groupが分散型現実資産インフラのパイオニアになるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。人気のあるブロックチェーンRWA企業であるATT Globalは、ビットコイン（$BTC）マイニングのための最初のSEC申請済みセキュリティトークンであるHashrate Asset Groupとパートナーシップを結びました。このパートナーシップは、Web3と現実資産開発におけるATT Globalの専門知識と、Hashrate Asset Groupのマイニングに裏付けられた法令遵守の金融ソリューションを統合することを目指しています。プラットフォームが公式ソーシャルメディアの発表で明らかにしたように、この協力関係はブロックチェーン主導の価値創造と透明性の新しい基準を設定する準備ができています。したがって、この開発は個人と企業に利益をもたらしながら、分散型インフラの成長を加速することに焦点を当てています。 🤝未来を共に推進：ATT GlobalがHAG（@HashrateAsset）とパートナーシップを締結！ATT Globalは、毎月WBTCの配当を提供する最初のSEC申請済みビットコインハッシュレート資産プロバイダーであるHashrate Asset Group（HAG）との戦略的パートナーシップを発表できることを嬉しく思います。🖊️ この協力関係は... pic.twitter.com/0HwBVUdyDf — ATT (@aiwayworld) 2025年9月7日 ATT GlobalとHashrate Asset Groupが現実資産セクターを強化するためにパートナーシップを締結 ATT GlobalとHashrate Asset Group（HAG）のパートナーシップは、現実世界の価値普及と分散型インフラの間のギャップを埋める注目すべき一歩を示しています。HAGの利回り生成型で透明性のあるハッシュレートモデルを統合することで、ATT Globalは成長するデジタル広告と現実資産エコシステムを強化することを意図しています。したがって、この動きはビットコインにリンクされた毎月の報酬を伴う規制準拠の環境で信頼を構築します。 開発者はこのパートナーシップから何を期待できるか？ ATT Globalによると、この協力関係は開発者に利回り重視の法令遵守ブロックチェーンアプリの開発に関して独自の機会へのアクセスを提供します。ビルダーはHAGのハッシュレートに支えられた金融モデルによって強化されたATT GlobalのWeb3エコシステムを活用できます。これにより、現実資産、持続可能な収益創出、分散型広告を統合した次世代ソリューションを設計することが可能になります。全体として、これは一貫した報酬、コンプライアンス、透明性を通じてイノベーションを促進し、長期的な利益を保証します。 Umair Younasはこの作品に関連する暗号通貨関連のコンテンツライターです...
REAL
$0.08223
-1.61%
BTC
$121,691.44
-1.28%
TRUST
$0.0003646
-5.49%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 03:35
共有
ロゼの最新コラボレーションがポップラジオで上昇を続ける
ロゼの最新コラボレーションがポップラジオで上昇を続ける」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ロゼとアレックス・ウォーレンのコラボレーション「On My Mind」が今週、ビルボードのポップエアプレイ（18位）とアダルトポップエアプレイ（14位）チャートで新たな最高位を記録しています。ニューヨーク、ニューヨーク - 2025年7月25日：BLACKPINKのロゼがニューヨーク市アッパーイーストサイドで目撃される。（写真：TheStewartofNY/GCイメージズ）GCイメージズ ロゼは2024年後半にソロデビューアルバム「Rosie」をリリースし、同年に発表された複数のシングルでフルアルバムをプロモーションしました。その中で最も大きな成功を収めたのは「Apt.」で、現在もアメリカでチャートインし続けています。2025年、ロゼは（「Rosie」からではない）さらに2つのシングルをリリースし、BLACKPINKと再結成しました。彼女をスターにしたガールグループの最新作のプロモーションを続ける中、彼女の最新コラボレーション — そしてソロアーティストとしての最新シングル — がアメリカの複数のビルボードチャートで新たな最高位に達しています。ロゼのアレックス・ウォーレンとのコラボレーション アレックス・ウォーレンが主役で、ロゼがフィーチャリングアーティストとしてクレジットされている「On My Mind」は、今週2つのチャートに登場し、両リストで新たな最高位に上昇しています。この曲はアダルトポップエアプレイリストで1つ順位を上げて14位に、ポップエアプレイ集計では3つ順位を上げて18位になりました。このデュエット曲は両ランキングで現在9週間チャートインしています。アレックス・ウォーレンの成長する成功 ウォーレンは「On My Mind」をデビューアルバム「You'll Be Alright, Kid」の3枚目のシングルとしてリリースしました。このトラックは6月27日に登場し、7月18日にフルアルバムがリリースされる数週間前でした。「On My Mind」は、数ヶ月間Hot 100を席巻したブレイクアウトヒット「Ordinary」と、マルチジャンルスターのジェリー・ロールとの「Bloodline」に続くものでした。彼はその後、アルバムの4枚目のシングル「Eternity」をリリースし、これはプロジェクトと同日に登場しました。ロゼ...
CITY
$0.975
-1.87%
ALEX
$0.0053
-0.56%
PHOTO
$0.7881
+35.99%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 03:34
共有
ビットコイン、金、スイスフランが米ドル低迷の中で安全資産の地位を争う
米ドル低迷の中、ビットコイン、金、スイスフランが安全資産の地位を争う」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。現在の経済的・地政学的緊張により、安全資産への需要が高まり、ビットコイン、金、スイスフランが主導的立場にあります。ビットコイン（BTC）の価格は最近下落したものの、年初来安値をはるかに上回る水準を維持しています。また、ビットコインETFは今年も資産を増やし続け、昨年1月以降の累積流入額は540億ドルに達しています。 概要 ビットコイン、金、スイスフランは今年上昇しています。 米ドル指数は年初来高値から10％以上下落しています。 リスクの高まりの中、これら3つの資産は安全資産となっています。 地政学的・経済的リスクが高まる 米国経済は、消費者物価と生産者物価のインフレが続く中、スタグフレーションの兆候を示しています。米国の前年比消費者物価指数（CPI）は6月の2.4％から7月には2.7％に上昇しました。食品とエネルギーを除くコアCPIは3.1％に加速しました。金曜日に発表されたデータによると、米国の雇用成長も鈍化しています。8月の雇用増加数はわずか22,000人で、失業率はパンデミック以降最高の4.3％に上昇しました。 経済学者らは、今後のインフレ報告書で、ヘッドラインの消費者物価指数が8月に3％に上昇し、数ヶ月続いている傾向が継続すると予想しています。そのため、経済学者らはFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が次回の会合で金利を0.25％引き下げると予想しています。スタグフレーション下での金利引き下げは、今後数ヶ月でインフレをさらに押し上げるリスクがあります。 また、米国と他国との貿易関係の悪化により、安全資産への需要も急増しています。例えば、インドはトランプ政権の関税政策により中国と連携していると報じられています。もう一つの重大なリスクは、連邦準備制度理事会の独立性への脅威です。トランプ氏はFRB議長のジェローム・パウエル氏の解任を検討し、低金利を実現するためにリサ・クック氏を最近解任しました。ビットコイン、スイス...
U
$0.009655
-1.55%
BID
$0.06258
-10.21%
TRUMP
$7.542
-2.44%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 03:33
共有
Dogecoinの1ドル価格予測が話題を集めるが、Ozak AIの100倍の道筋はより大きく見える
ドージコインの1ドル価格予測が話題を集めるも、Ozak AIの100倍の成長性がより大きく見える」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ドージコインは暗号資産市場で再び注目を集めており、買い手たちは待望の1ドルの節目に早晩到達するかどうかについて議論しています。現在約0.2138ドルで取引されているDOGEは、ミームコイン愛好家の間でお気に入りであり続け、強力なコミュニティサポートの恩恵を受け続けています。しかし、ドージコインの1ドルへの道のりが興奮を生み出している一方で、Ozak AIと呼ばれる新しいAI駆動のプロジェクトが急速に勢いを増しており、アナリストたちは2025年にDOGEの成長軌道を容易に上回る可能性のある100倍の急騰を予測しています。 ドージコインの1ドルへの道 独自のミームコインの一つとして、ドージコインは常に基本的な実用性よりもネットワークの話題性や有名人の支持によって推進されてきました。その認知度は2021年に急上昇し、ソーシャルメディアの発展と影響力のある支援者たちが価格を0.70ドル近くまで押し上げるのに貢献しました。今日、ドージコインは依然としてトップランクの暗号資産ですが、1ドルに到達することは投資家心理に大きく依存する心理的な節目のままです。現在の価格0.2138ドルでは、ドージコインはこの目標を達成するために約5倍のラリーが必要です。強気相場ではそのような成長は可能ですが、DOGEの発行上限なしと限られた実世界での実用性は、持続的な価格上昇を困難にしています。多くの投資家にとって、独自の実用性とより魅力的なトケノミクスを持つ新しいプロジェクトと比較すると、上昇余地は限られています。 Ozak AI：急成長する100倍プロジェクト ドージコインのミーム主導の物語とは対照的に、Ozak AIは実用性と革新に根ざした基盤を構築しています。このプロジェクトは人工知能とブロックチェーン技術を組み合わせて市場全体の予測洞察を提供し、トレーダーや企業に意思決定のための強力なツールを提供しています。このAI駆動モデルは、単なる投機を超えた長期的な採用を引き付ける上でOzak AIに大きな優位性を与えています。現在第5段階のプレセールで、Ozak AIはトークン1つあたりわずか0.01ドルで価格設定されています。このプロジェクトはすでに270万ドル以上を調達しています...
NEAR
$2.896
-2.62%
REAL
$0.08223
-1.61%
LOOKS
$0.013753
+0.86%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 03:29
共有
テザー、安定性重視の中でビットコイン準備金をXXIに投資
テザー、安定性重視の中でビットコイン準備金をXXIに投資という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：CEOパオロ・アルドイノがテザーのビットコイン準備金投資シフトを発表。テザーは世界的な不確実性の中でステーブル資産に焦点を当てる。コミュニティは資産再配分戦略について意見が分かれている。テザーCEOのパオロ・アルドイノは2025年9月7日、同社がビットコイン準備金の一部をXXIという事業体に投資したことを発表しました。この動きは、世界的な不確実性の中で投資を多様化するテザーの戦略を強調するもので、ビットコイン、金、土地などの資産が関与していますが、具体的な市場への影響は不確実なままです。 テザーのXXI投資はビットコインの安定性確保を目指す パオロ・アルドイノは、テザーがビットコイン準備金の一部をXXIに投資したと述べました。この動きは、ビットコイン、金、土地などのステーブル資産に利益を振り向ける同社の継続的な取り組みを反映しています。アルドイノが強調したように、その意図は経済的不確実性から身を守ることです。 「テザーはビットコインを売却したのではなく、ビットコイン準備金の一部をXXIに投資しました。世界がますます暗くなる中、テザーはビットコイン、金、土地などの安全資産に利益の一部を投資し続けます。テザーはステーブルな企業です。」— パオロ・アルドイノ、ソース アルドイノの発表に対するコミュニティと業界の反応はさまざまです。これを賢明な財務戦略と見る人もいれば、テザーの財務操作の透明性について懸念を表明する人もいます。それにもかかわらず、重大な市場混乱がないことは、ビットコインとテザーの取引資産が安定した状態にあることを示唆しています。 ビットコイン市場データと戦略的洞察 ご存知でしたか？テザーの最近の動きは、世界経済の不確実性の中で金を「安全な避難所」資産とする伝統的な認識に沿った、以前の金への投資を反映しています。 CoinMarketCapによると、ビットコインの時価総額は2.21兆米ドルで、現在の価格は111,145.56米ドルに達しています。24時間の取引高は12.28%減少し、市場活動の抑制を反映しています。ビットコインの市場支配率は現在57.84%で、過去90日間で小幅なプラスの価格変動がありました。 ビットコイン(BTC)、日次...
ECHO
$0.03561
-10.90%
BTC
$121,691.44
-1.28%
CAP
$0.11165
-13.49%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 03:15
共有
ソラナ価格予測によるとSOLは350ドルを目標とする可能性、ファンドが30倍のポテンシャルを持つRollblockを支援
ソラナ価格予測によると、資金がロールブロックを30倍の可能性で後押しする中、SOLは350ドルを目指す可能性があることが示されています。この記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース ソラナは203ドルをわずかに上回る水準で取引される中、強さの兆候を示しています。このアルトコインは211ドル付近のレジスタンスラインに迫っており、アナリストによれば、ブレイクアウトが起これば数週間以内にソラナ価格を218ドルに押し上げる可能性があるとのことです。モメンタム指標が維持されれば、年末までに350ドルまで上昇するという予測もあります。しかし、ソラナが注目を集め続ける一方で、新しい暗号資産プロジェクトが脚光を浴びています。ロールブロックはプレセールで500%急騰し、GameFiエコシステムを拡大するにつれて、アナリストは30倍の上昇余地があると見ています。ソラナ価格予測：350ドルは視野に入るか？トレーダーはソラナの価格チャートを注視しています。211ドルのレベルが重要な戦場となっています。強気相場が突破すれば、220〜230ドルへの道が素早く開かれます。そこから、長期モデルによれば、特にWeb3ゲームでの採用が増加するにつれて、ソラナ価格は350ドルをテストする可能性があります。さらに期待を高めるのは、Play Solanaが最初のハンドヘルドWeb3ゲーミングコンソールであるPSG1の出荷を10月6日に開始することを確認したことです。この発表はソラナ価格に新たなモメンタムを与え、ブロックチェーンの実用性を実際の消費者向けハードウェアに結びつけました。アナリストは、このメインストリームゲームへの参入が次の大きなラリーの触媒となる可能性があると考えています。それでも、レジスタンスラインは強いままです。出来高がなければ、ソラナ価格は195〜198ドルのサポートラインに戻るリスクがあります。トレーダーの意見は分かれていますが、強気派はゲームの物語が上昇を後押しすると賭けています。ロールブロックは暗号資産で4500億ドルのゲーム市場を変革ロールブロックはオンラインゲームのルールを書き換えています。ポーカーテーブルからスポーツベッティングまで、すべてのゲームはイーサリアムブロックチェーンによって保護され、完全にオンチェーン上で実行されています。これは、改ざんのない公正な結果と、すべての結果が永久に記録されることを意味します。ロールブロックが本当に輝くのはスピードです。従来のゲームプラットフォームでは、入出金の処理に数時間かかることがあります。ロールブロックはほぼ瞬時に資金を移動し、20以上の主要暗号資産をサポートしています。過去1年間で、ロールブロックは1500万ドルの取引を処理しました...
NEAR
$2.896
-2.62%
SOL
$221.4
-3.29%
REAL
$0.08223
-1.61%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 03:01
共有
Googleに対する訴訟がなく、裁判所は独占禁止法を自滅から救った
記事「Googleに対する訴訟がなく、裁判所は独占禁止法を自滅から救った」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク、ニューヨーク – 2024年1月9日：Googleの新本社の外観がハドソンスクエアのワシントンストリート550番地で2024年1月9日に見られました。COOKFOXアーキテクツによって設計された130万平方フィートのプロジェクトは、ハドソン川沿岸のセントジョンズターミナルビルの修復と拡張を含みました。（写真：Michael M. Santiago/Getty Images）Getty Images 独占禁止法のためにGoogleが裁判所によってChromeの売却を強いられていたら、なんと悲惨なことになっていたでしょう。上記の主張を裏付ける証拠は私たちの周りのあらゆる場所に、そしてインターネット上で無限の情報にアクセスできる無数の方法に見出すことができます。しかし、最新の状況を把握するには、Bing、DuckDuckGo、Grok、Co-Pilot、Perplexity、ChatGPT、または - はい - Googleで「Anthropic」という言葉を検索するだけで十分です。辞書での「anthropic」の定義は「人間の存在に関わるまたは関係する、特に宇宙の理論に対する制約として」ですが、大文字のAで始まるAnthropicを検索すると、あなたがこれを読んでいる今、ほぼ確実に初期段階にある人工知能（AI）の未来を熱心に発見しようとしている別のビジネスにたどり着きます。Anthropicの「Claude」は「役立ち、正直で、無害であるように設計された会話型AI」と説明されています。これを現在と未来における私たちの時間をめぐるさらなる競争と考えてください。Anthropicの1850億ドルの非公開評価額を考慮すると、未来が重要な記述子となります。Anthropicはわずか4年前に設立されました。これがポイントであり、また元司法次官補のジョナサン・カンターがニューヨークタイムズで嘆いた「ワシントンはGoogleに広範な独占禁止法違反の責任を問う絶好の機会があった。しかし、その機会を活かす代わりに、裁判所はラッキーバウンスを期待してボードにパックを当てた」という発言への回答でもあります。静かな瞬間に、カンターは...
M
$2.06638
-2.52%
CITY
$0.975
-1.87%
PHOTO
$0.7881
+35.99%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 02:49
共有
「KPop Demon Hunters」が歴史を作る：「Golden」がBTSと「Baby Shark」の仲間入り
「KPop Demon Hunters」の「Golden」がBTSと「Baby Shark」に続き歴史を作る」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。KPop Demon Huntersのグループ「Huntr/x」の「Golden」がHot 100で3週連続1位を獲得し、チャートで少なくとも10週間ランクインした2番目のK-popガールグループのヒット曲となりました。ニューヨーク、ニューヨーク – 2025年8月23日：（左から右）マギー・カン、REI AMI、アーデン・チョー、ケビン・ウーがニューヨーク市のパリス・シアターでKPop Demon Hunters-シングアロング・エクスペリエンスに参加。（写真：Roy Rochlin/Getty Images for Netflix）Getty Images for Netflixリードトレード KPop Demon Huntersのヒット曲「Golden」がHot 100で再び1位を維持し、3週連続でトップに立ち続けており、これはアメリカのK-pop曲の中では真の稀少性を保っています。この曲はHot 100（アメリカで最も消費された曲のリスト）で二桁の滞在期間を記録し、その記念すべき数字に達して歴史を作りました。「Golden」が「Cupid」に続く「Golden」はK-popガールグループによる曲としては、Hot 100で二桁のフレームを獲得した2番目の曲です。同様の成果を上げた唯一の他の曲はFifty Fiftyの「Cupid」です。その曲はリストに25週間滞在しましたが、最高位は17位に留まりました。「Golden」はKPop Demon Huntersのために作られた架空の女性ボーカルグループHuntr/xの作品として、また3人の個人歌手（実在の人物）- Ejae、Rei Ami、Audrey Nunaにクレジットされています。BTS、Saja Boys、Pinkfongすべてのk-popグループを見ると、「Golden」はHot 100で少なくとも10週間ランクインした8番目の曲です。全ヒット曲の半分はBTSによるもので、バンドのラインナップには「Dynamite」（32週）、「Butter」（20週）、Coldplayとの「My Universe」（17週）、Desiignerとの「Mic Drop」（10週）が含まれています。この特別なグループには、Pinkfongによるバイラルヒット「Baby Shark」（20週）と別のKPop Demon Hunters...
K
$0.05988
-9.68%
WOO
$0.06746
-3.06%
CITY
$0.975
-1.87%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 02:46
共有
センチメントシグナルが次のラリーを引き起こす可能性
センチメントシグナルが次のラリーを引き起こす可能性があるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Santimentの最新分析によると、オンチェーンデータとソーシャルセンチメントがXRPのピークからCardanoの底値まで、暗号資産の転換点を成功裏に示しています。概要 Santimentは市場全体で暗号資産のセンチメントが恐怖に転じたと報告しています。クジラの活動がXRPの天井を示し、恐怖がCardanoの価格の底値を示しました。米国の弱いデータがFRBの利下げ予想を後押しし、リスクオフの取引行動を促しています。ビットコインは伝統的な市場から乖離 オンチェーンデータは市場の転換点を特定するのに効果的であることが証明されています。クジラの活動はXRPの最近のピークを正確に特定し、群衆の極端な恐怖はCardanoの価格の底値を正しく示しました。FRBの利下げ憶測が投資家の行動を促す中、ビットコイン（BTC）と伝統的な市場は異常なパターンで乖離しています：株式は上昇する一方でBTCは遅れをとっています。これにより、歴史的に一緒に動いていた資産間に異常なギャップが生じました。この乖離は、歴史的なパターンが維持されれば、チャンスを提供する可能性があります。このようなギャップが現れると、ビットコインはしばしば株式市場のパフォーマンスに追いつきます。これは、伝統的な相関関係が再び現れれば、上昇の可能性を示唆しています。ビットコインのNetwork Realized Profit/Lossメトリクスは最近、価格下落中に急上昇しました。これは健全な降伏と利益確定行動を示しています。一方、ソーシャルメディアのセンチメントはDANOのようなトークンがラリーを始めたちょうどその時に極端なネガティブさに達しました—これは典型的な逆張りシグナルです。トレーダーが小さなアルトコインを確立された暗号資産のために放棄する中、現在の環境は群衆が最も恐れる資産の中で戦略的な買い機会の舞台を整えているかもしれません。ビットコインのS&P 500からの乖離：Santiment アルトコイン市場で逆張りシグナルが出現 Cardanoは逆張りセンチメントシグナルの教科書的な例を提供しました。トークンの価格はソーシャルメディアのセンチメントが極端なネガティブレベルに達したちょうどその時に上昇し始めました。Santimentのソーシャルナラティブ分析によると、暗号資産コミュニティは大型暗号資産に焦点を当てています。彼らはまた、トレーダーがマイナーなアルトコインにあまり興味を持っていないと結論付けました。ソーシャルナラティブのSantiment分析 このパターンは、極端な恐怖が...の買い機会を生み出す市場状況を示しています。
U
$0.009655
-1.55%
BTC
$121,691.44
-1.28%
ALTCOIN
$0.0004013
-12.60%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 02:30
共有
2025年に参加すべき最大の上昇が期待される3つの人気暗号資産
記事「2025年に参加すべき最大の上昇が見込まれる3つの暗号資産」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 今日あなたが下す選択が、平均的なリターンに甘んじるか、明日には人生を変えるような経済成長を解き放つかを決めるとしたらどうでしょうか？これがすべての暗号資産投資家が直面する現実です。かつてはインターネットの一過性のジョークとして片付けられていたミームコインは、富の物語を書き換えることができると証明してきました。何度も何度も、小さく始まったプロジェクトが最終的に見出しを独占し、躊躇した人々が早く行動すればよかったと後悔することになりました。急速な機会が生まれる今日の環境では、注目はユーモア、コミュニティの強さ、そして実際のブロックチェーンの有用性を融合したトークンへと移行しています。MoonBull、Snek、Gigachadがこの波を先導しており、それぞれが2025年に参加すべき最高の暗号資産を探している投資家に独自の魅力を提供しています。しかし、注目を集めているのはMoonBullです - その限定ホワイトリストはすでに最も需要の高い早期アクセス機会の一つとなっており、より広い市場が殺到する前に参加者に先行スタートを提供しています。MoonBullはミームコイン以上のものです。それはエンターテイメント、排他性、ブロックチェーンの力を計算された融合です。そのデザインは、エリートステーキング報酬とホワイトリスト参加者のみに予約された秘密のトークンドロップの組み合わせで早期の信者に報いています。イーサリアムブロックチェーンと提携することで、ミームコインが繁栄する遊び心あるエネルギーを維持しながら、強力なインフラの信頼性を継承しています。ホワイトリストは現在公開されていますが、期間限定です。ドアが開いたら誰でも参加できる一般公開のプレセールとは異なり、ホワイトリスト登録メンバーは特別な特典を確保できます： 最低参入価格へのアクセス 秘密のステーキング報酬 ボーナストークン配分 ロードマップ更新に関する非公開のヒント 発売時期の早期独占通知 枠は先着順で運営されているため、見逃すとプレセールが一般に公開された後にプレミアム価格を支払うことになります。そのため、賢明な投資家たちはMoonBullホワイトリストでの自分の位置を確保するために急いでいます - これは...に大きな利益をもたらした同じ先行者の優位性です。
REAL
$0.08223
-1.61%
MORE
$0.03345
+48.40%
ANYONE
$0.4971
+6.44%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 01:55
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰