Koahが重要な500万ドルを確保し、AIアプリ広告の新時代を推進
Koahが重要な500万ドルを確保し、AIアプリ広告の新時代を推進

AIマネタイズ：Koahが新時代のAIアプリ広告を推進するための重要な500万ドルを確保
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 05:12
ケンタッキーダウンズでステリファイが存在感を示す
ステリファイ、ケンタッキーダウンズで存在感を示す

ステリファイはケンタッキーダウンズでの2勝で素晴らしい姿を見せました。どのスポーツシーズンでもそうですが、選手には調子の良い時と悪い時があります。適切なタイミングで好調であることが常に目標であり、この足の速い牝馬にとって、ケンタッキーダウンズでのパフォーマンスは、彼女が今や牝馬芝部門の主要選手であることを示しています。ケンタッキーダウンズのレース会は、芝馬たちの目的地として急速に人気を集めています。賞金額は台頭中のランナーにとって明らかな魅力ですが、レース日の間隔も馬たちが調子を維持する機会を提供しています。ステリファイはジャスティファイの4歳の娘で、チャーチルダウンズでの連勝後にケンタッキーダウンズに来ました。キャリアでわずか4レースしか走っていないこの馬は、8月28日、このケンタッキー州フランクリンのトラックのオープニングデーの許可レースで実力を発揮しました。1マイル半のレースで終始先頭を走り、ステリファイは2馬身差で優勝を飾りました。8月28日の力強い勝利により、彼女の巧みな調教師は9月6日のライト・アンド・ワンダー・レディース・マラソンの200万ドルの賞金に挑戦する十分な自信を得ました。チャーチルでの最後の勝利が6月12日だったため、コックスはレースの間隔を気にしていませんでした。8日間でトラックに戻ることは現在では一般的な慣行ではありませんが、ルイ・ヴィトンでショッピングするチャンスがあれば、大きな賞金はアプローチを変えることができます。1マイル5/16のマラソンに出走許可が出ると、ステリファイはゲートが開いた瞬間に準備万端でした。目的を持って飛び出したジャスティファイの娘は、すぐに主導権を握り、11頭の馬群を唯一のヨーロピアン...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 05:01
ロペス対シルバ 全試合カード
ロペス対シルバ 全試合カード

UFCは2025年9月13日土曜日、テキサス州サンアントニオのフロスト・バンク・センターからノーチェUFC 2025の試合カードを提供します。メインイベントでは、最近UFCフェザー級タイトルに挑戦したディエゴ・ロペスが、2024年にUFCに加入して以来無敗の勢いを持つジャン・シルバと対戦します。ノーチェUFCイベントはESPN+でストリーミング配信されます。

ノーチェUFC 2025 メインカード
ディエゴ・ロペス vs. ジャン・シルバ
ロブ・フォント vs. デビッド・マルティネス
ケルビン・ガステラム vs. ダスティン・ストルツファス
サンティアゴ・ルナ vs. クアン・レ

ノーチェUFC 2025 プレリミナリーカード
アレクサンダー・ヘルナンデス vs. ディエゴ・フェレイラ
ホセ・ダニエル・メディナ vs. ドゥシュコ・トドロビッチ
クラウディオ・プエレス vs. ホアキム・シルバ
タチアナ・スアレス vs. アマンダ・レモス
ヘスス・サントス・アギラー vs. ルイス・グルーレ
ザカリー・リース vs. セドリケス・デュマス
アレッサンドロ・コスタ vs. アルデン・コリア
モンセラット・レンドン vs. アリス・ペレイラ
ロドリゴ・セジナンド vs. ダニール・ドンチェンコ

ノーチェUFCメインカードは、同じストリーミングサービスで18:00 ETからプレリムに続いて、21:00 ETからESPN+でストリーミング配信されます。このカードは、同じ夜にラスベガスでNetflixで予定されているカネロ・アルバレス対テレンス・クロフォードのボクシングの対戦と干渉することはないでしょう。

ノーチェUFC 2025 メインイベント：ディエゴ・ロペス vs. ジャン・シルバ

ディエゴ・ロペス（26-7）は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 04:43
今注目を集めている急上昇中の暗号資産トップ5、2025年に最も期待されるまもなく開始の暗号資産としてMoonBullを特集
MoonBull（$MOBU）は、ホワイトリスト特典、ステーキング報酬、シークレットドロップを提供し、2025年の話題の暗号資産リストのトップに立ち、その後にTest、Coq Inu、Cheems、Sudengが続いています。
Blockchainreporter
2025/09/08 04:15
2億ドルの売りがBTC価格を暴落させるなら、なぜ830億ドルの買いが価格を宇宙に送らないのか？
2億ドルの売りがBTC価格を暴落させるなら、なぜ830億ドルの買いが価格を宇宙に送らないのか？

ビットコインインフルエンサーのCrypto Teaは、多くの人が考えているが声に出していなかったことをXで投稿しました。もし休眠状態だったクジラたちが20億ドル相当のBTCを売却して価格を暴落させることができるなら、なぜセイラーとETFからの1年間で800億ドル以上の絶え間ない買い圧力で月まで上がらないのでしょうか？ビットコインセラピストはこう取り上げました：「これがどうして可能なのか説明してほしい」と彼は考えました。

突然の取引 vs アルゴリズム購入

ビットコイン分位数モデルの作成者であるPlan Cは、すぐにこの現象を説明するために駆けつけました。20億ドル相当のBTCの大きな誤発注売りは、10階建ての建物からピアノが落ちるよりも速く市場を下落させることができます。しかし、2025年にマイケル・セイラーとETF部隊によって吸収された830億ドルは？それは、BTC価格が急上昇するのではなく、ゆっくりと着実に進んでいるように見えます。なぜでしょうか？

その論理はほとんど退屈なほど単純だとPlan Cは説明します：「簡単です。取引の影響を比較するには、総ドル額を取引が行われた時間で割ることで、取引のレートを考慮する必要があります。」

言い換えれば：価格は平均ではなく、エッジで動きます。突然の大量の売り注文、特に流動性の低い状況では、注文帳を一掃し、急激な価格下落を引き起こす可能性があります。一方、アルゴボットの購入は、まさに溶け込み、分散し、パーティーをクラッシュさせないように設計されています。1年間で830億ドルを購入すると、ペースが上がらない限り、ロケットではなくフロアプライスを構築することになります。

「ペーパー」ビットコイン：Xファクター

しかし待ってください。ペーパービットコインについてはどうでしょうか？ビットコイン...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 04:03
DeFiプラットフォームが将来のセキュリティーインシデントにどう対処するか
DeFiプラットフォームが将来のセキュリティーインシデントにどう対処するか

分散型金融（DeFi）における注目すべき初の事例として、Venus Protocol は北朝鮮のラザラスハッカーによって盗まれた 1,350 万ドルの回収に成功しました。この回収は緊急オンチェーン・ガバナンス投票を通じて実行され、分散型意思決定の新しく強力な側面を示しました。攻撃者のウォレットはハックからわずか 12 時間以内に凍結され清算されました。これはセキュリティ侵害への対応において、従来の中央集権型金融（CeFi）システムを上回るスピードです。

Venus Protocol はオンチェーンハック回収で復旧

この事件は、プラットフォーム自体は侵害されなかったものの、ハッカーが脆弱性を悪用したことから始まりました。盗まれた資金はすぐに特定され、Venus コミュニティと開発チームは緊急措置を提案するために動員されました。トークン保有者は、迅速なオンチェーン投票を通じて、ハッカーのポジションの強制清算と盗まれた資産の凍結を承認し、資金を安全な回収ウォレットに移すことを可能にしました。

この出来事は、非中央集権とセキュリティのトレードオフに関する議論を引き起こしました。真に分散化されたシステムはトランザクションを元に戻す能力を持つべきではないと主張する人もいる一方で、Venus Protocol の行動を支持する人々は、損失の迅速かつ効果的な軽減がコミュニティによる統治アプローチがユーザーを保護するための強力なツールになり得ることの証拠だと指摘しています。

この成功した回収は、DeFiプラットフォームが将来のセキュリティインシデントにどう対処するかの先例となる可能性があり、危機において分散型コミュニティが断固とした行動をとる可能性を強調しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 04:02
FRB議長候補のハセット氏、ミッションクリープと独立性の低下で中央銀行を批判 Gpt-4: FRB議長候補のハセット氏、ミッションクリープと独立性の低下で中央銀行を批判
FRB議長候補のハセット氏、ミッションクリープと独立性の低下で中央銀行を批判

FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)議長候補のハセットが中央銀行の使命拡大と独立性の低下を批判しています。ケビン・ハセットは、連邦準備制度理事会のトップ候補者であり、米国中央銀行が本来の役割を超えて行動することで「その独立性と信頼性を危険にさらしている」と述べています。CBSの「Face the Nation」で、ケビンは率直に「問題は、現在の中央銀行が私たちが望むほど独立しているか、私たちが望むほど透明性があるかということです。そしてそれについては議論の余地があると思います」と語りました。彼は国家経済会議のディレクターであり、トランプの最も長く務めた経済アドバイザーの一人です。そして彼はFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が危険な水域に漂流していると警告しています。彼は、規制、金融政策、さらには研究における連邦準備制度理事会の現在の役割について、完全で超党派的な見直しを求める声を支持しています。そして、中央銀行の深刻
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 03:55
注意：新週に15種類のアルトコインで大量のトークンロック解除があります！日別、時間別リスト AI: 注意：新週に15種類のアルトコインで大量のトークンロック解除があります！日別、時間別リスト
「注意：新しい週に15種類のアルトコインで大量のトークンロック解除があります！日ごと、時間ごとのリストはこちら」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン（BTC）の価格は先週かなり変動し、定期的に108,000ドルを下回り、執筆時点では約111,000ドルで取引されています。アルトコイン全体の状況は緑色のままですが、ほとんどのアルトコインでは二桁の利益には達していません。イーサリアムも約4%の損失で週を終える見込みです。さらに、今週は多くのアルトコインで大量のトークン解除が予定されています。以下はBitcoinsistemi.comで特別に作成したトークン解除カレンダーです。（すべての時間はUTC+3トルコ時間で表示） Space and Time（SXT） 市場価値：1億1,019万ドル ロック解除されるトークン量：190万ドル（時価総額の1.73%に基づく） 日付：2025年9月8日、03:00 Movement（MOVE） 市場価値：3億1,752万ドル ロック解除されるトークン量：596万ドル（時価総額の1.88%に基づく） 日付：2025年9月9日、03:00 Xai（XAI） 市場価値：8,045万ドル ロック解除されるトークン量：178万ドル（時価総額の2.21%に基づく） 日付：2025年9月9日、09:00 Cheelee（CHEEL） 市場価値：1億5,406万ドル ロック解除されるトークン量：2,252万ドル（時価総額の14.63%に基づく） 日付：2025年9月10日、12:00 io.net（IO） 市場価値：1億657万ドル ロック解除されるトークン量：539万ドル（時価総額の5.08%に基づく） 日付：2025年9月11日、03:00 Nereus Token（NRS） 市場価値：536万ドル ロック解除されるトークン量：245万ドル（時価総額の45.78%に基づく） 日付：2025年9月11日、03:00 Banana Gun（BANANA） 市場価値：7,704万ドル ロック解除されるトークン量：351万ドル（時価総額の4.57%に基づく） 日付：2025年9月11日、09:00 Moca Network（MOCA） 市場価値：2億4,392万ドル ロック解除されるトークン量：1,383万ドル（時価総額の5.68%に基づく） 日付：2025年9月11日、17:00 Aptos（APT） 市場価値：29億4,000万ドル ロック解除されるトークン量：4,817万ドル（時価総額の1.64%に基づく） 日付：2025年9月12日...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 03:47
3つの方法で稼げる暗号資産プレセール：PEPENODEのマルチ収益システム
Pepenodeはプレセールモデルを変更することを決定しました。参加者を待機させる代わりに、すぐに稼ぐ方法を提供します。プレセール初日から、報酬の獲得を開始できます。マイニング、ステーキング、そして上昇するプレセール価格がすべて連携して、プロジェクトが本格始動する前から活動を生み出します。これにより... 記事「3つの方法で稼げる暗号資産プレセール：PEPENODEのマルチ収益システム」は99Bitcoinsに最初に掲載されました。
99Bitcoins
2025/09/08 02:23
誰もがETFの資金流入に注目する中、SpacePayのプレセールが静かに100万ドルの大台を突破 AI: 誰もがETFの資金流入に注目する中、SpacePayのプレセールが静かに100万ドルの大台を突破
現在の暗号資産界隈の注目は上場投資信託（ETF）に集まっています。多くの資金がイーサリアムとビットコインのETFに流入しています。BlackRock、Fidelity、Grayscaleなどの主要金融プレーヤーがこれらのコインに重要な加重をかけています。もはや単なる取引だけでなく、ウォール街が暗号資産を規制された投資クラスとして認識することについてです。XRPは...「誰もがETFの資金流入に注目する中、SpacePayのプレセールが静かに100万ドルの節目を超える」という投稿が最初に99Bitcoinsに掲載されました。
99Bitcoins
2025/09/08 02:17
