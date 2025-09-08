FRB議長候補のハセット氏、ミッションクリープと独立性の低下で中央銀行を批判 Gpt-4: FRB議長候補のハセット氏、ミッションクリープと独立性の低下で中央銀行を批判

FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)議長候補のハセットが中央銀行の使命拡大と独立性の低下を批判する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ケビン・ハセットは、連邦準備制度理事会のトップ候補者であり、米国中央銀行が本来の役割を超えて行動することで「その独立性と信頼性を危険にさらしている」と述べています。CBSの「Face the Nation」で、ケビンは率直に「問題は、現在の中央銀行が私たちが望むほど独立しているか、私たちが望むほど透明性があるかということです。そしてそれについては議論の余地があると思います」と語りました。彼は国家経済会議のディレクターであり、トランプの最も長く務めた経済アドバイザーの一人です。そして彼はFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が危険な水域に漂流していると警告しています。彼は、規制、金融政策、さらには研究における連邦準備制度理事会の現在の役割について、完全で超党派的な見直しを求める声を支持しています。そして、中央銀行の深刻な「使命拡大」を非難した財務長官ベセントのウォール・ストリート・ジャーナルの記事に完全に同意しています。 ケビンは労働データとインフレ期待に疑問を呈する 連邦準備制度理事会について語る前に、ケビンは現在の雇用データを信頼できないゴミだと批判しました。「彼らは夏の間に50年で最大の修正を行った」と彼は述べ、8月に報告された22,000の新規雇用を指摘しました。しかし、それは給与調査だけです。同じ月の家計調査では288,000を示しました。「彼らは同じ答えを持つべきだ」とケビンは言いました。「データの問題点は、人々がフォームに記入して調査を送信していないことだ」。彼は雇用データの収集方法が時代遅れで誤解を招くものだと述べました。「労働データの作成方法を近代化する必要がある」と彼は主張しました。彼はHomebaseのような民間企業に言及し、8月に150,000の雇用を報告し、再び大きな不一致を示しました。そして、それは雇用数だけではありません。ケビンは現在のすべての労働関連データに懐疑的だと述べました。モデルや修正を信じるかと尋ねられると、彼は「いいえ。要点は...」と答えました。