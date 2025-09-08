テザー、ビットコインの売却噂を否定し、BTC、金、土地への投資を強化 AI: テザー、ビットコイン売却の噂を否定し、BTC、金、土地への投資を倍増

テザー、ビットコイン売却の噂を否定し、BTC、金、土地への投資を強化する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。インターネットは良い陰謀論を好みます。特にテザー—暗号資産Twitterの永遠のブギーマン—が関わる場合はなおさらです。今週、世界最大のステーブルコイン発行者が光り輝く金属を追いかけるためにビットコインの保有量を売却しているという噂が広まりました。しかしテザーのCEOパオロ・アルドイーノはそれを認めませんでした。日曜日のXへの投稿で、アルドイーノは憶測を明確に否定し、同社が「ビットコインを一切売却していない」と述べました。代わりに、彼はテザーの戦略である余剰利益を実物資産に投資することを再確認しました：ビットコイン、金、そして—どんなプレッパーも誇りに思うような動きで—土地です。アルドイーノは憶測を明確に否定しました、出典：X 噂の発端 この騒動は、YouTuberのクライブ・トンプソンがテザーの四半期証明書がビットコインの売却を示していると主張したことから始まりました。彼の計算によると、テザーのBTC保有量は2025年第1四半期の92,650 BTCから第2四半期には83,274 BTCに減少したとのことです。Twitter上でのパニック：テザーは他の人々がサトシを積み上げている間に密かにコインを売却していたのでしょうか？そうではありません。Jan3のCEOであり長年のビットコイン伝道者であるサムソン・モウが現実確認のために介入しました。彼は、テザーが単に19,800 BTCをTwenty One Capital（XXI）—Strikeのジャックマラーズが運営する新しいビットコインネイティブの金融プラットフォーム—に移動させただけだと説明しました。これには6月の14,000 BTCと7月の5,800 BTCが含まれていました。つまり：コインは移動されただけで、売却されたわけではありません。モウはさらに、この移動を考慮すると、テザーは実際に純保有量を増やしたと指摘しました。アルドイーノはこれを裏付け、噂をFUDと呼び、テザーが依然として地球上で最大の機関投資家ビットコインホルダーの一つであることを改めて強調しました。 より大きな視点：テザーの資金力 現在、テザーはBitcoinTreasuries.netによると、約111億7000万ドル相当の100,521 BTC以上を管理しています。これにより、マイケル・セイラーのMicroStrategyや一部の主権国家と同じリーグに位置づけられます。テザーのバランスシートはより少なく...