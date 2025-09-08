MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
カルダノ予測：アナリストはADAの2倍の成長可能性を示唆し、100倍の上昇余地を持つブレイクアウトライバルを強調
カルダノ予測：アナリストがADAの2倍の成長可能性を示唆する一方、100倍の上昇が見込まれるブレイクアウトライバルを強調 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、カルダノは長い間、投資家から最も愛されているプロジェクトの一つであり、暗号通貨の世界におけるスケーラビリティと持続可能性に関する問題を解決するためのバランスの取れた計画を提供することを常に約束してきました。現在、アナリストは、多くのクジラの動き、成長するエコシステム、そして投資家の間での高まる期待感のおかげで、ADAは今後4年間で急騰すると主張しています。しかし、カルダノだけが市場の唯一のプレイヤーというわけではありません。常識を打ち破る競合他社が、100倍の価値の可能性を示す予測をメディアで発表し、拡大する市場全体に新たな可能性をもたらしています。 カルダノの2倍の価格上昇への道 カルダノは常に、ガバナンスとR&D（研究開発）に焦点を当てた独自の存在として位置づけられてきました。最近のガバナンス投票と成長する開発者エコシステムは、長期的な採用のための基盤を整えています。これらは構造的なポイントであり、次のサイクルでADAの時価総額が2倍になる可能性があると、一部のアナリストは述べています。 上の図に示されているように、上記を裏付けるもう一つの理由はクジラの増加です。主要なウォレットに流れ込む安定した資金の流れが、その価格推移を安定させています。「過去のラリー」ThickTrapp27は、過去の強気相場でのブル・ランがどのように「クジラ = ADA」となり、2025年に向けてより強い動きを準備している可能性があると指摘しています。 ADAの強さを示す技術的指標 技術的に見ると、ADAはいくつかの強いレジスタンスラインに直面しています。もし出来高を伴って0.90ドルから0.92ドルのレンジを突破すれば、アナリストはこのトークンが1.50ドル地域を目指す準備が整うと考えています。これはカルダノの成長を観察している投資家にとって心理的なマイルストーンとなるでしょう。 0.75ドルには強いサポートラインがあるようで、そこでは買い意欲が高まり続け、RSIやその他のモメンタム指標も維持されています...
D
$0.03226
+2.08%
STREAM
$0.08409
+25.56%
TOWN
$0.00147
-36.28%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:40
共有
ビットコイン価格が苦戦する中、次に何が起こるか
ビットコイン価格が苦戦する中、次に何が起こるかの予測がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。専門トレーダーのルカによると、ビットコインの過去最高値からの価格下落は見た目ほど単純ではなく、今後数週間で弱気筋が負ける側に回る可能性があると予測しています。彼は現在のビットコイン（BTC）価格が弱気筋を騙し、次の大きな空売り絞りに彼らを閉じ込める可能性があると述べています。ルカによれば、これが起こるのは数週間の問題だといいます。また、現在の状況は2024年のBTC価格ブレイクアウト前に昨年発生したフラクタルを反映していると言及しました。 ビットコインメーカーが弱気トラップを仕掛けている ルカは続けて、今後数週間のBTC価格の方向性を理解する鍵はビットコイン取引所の注文台帳にあると説明しました。最大の暗号通貨がまだ新ATHに達していない兆候の一つは、新たな高値更新がないことです。興味深いことに、彼はこれは弱気シグナルではないと指摘しました。彼の観察によれば、BTCが8月中旬にピークを迎えて以来、高値は更新されておらず、これはショートポジションが短期的に保護されていたためだと述べています。その考え方は、マーケットメーカーが市場をレンジ相場内に保ち、空売りトレーダーに彼らの取引がうまくいくと信じさせるというものです。 この投稿では、2024年の長いレンジ相場期間中にも同様の状況が発生し、11月のブレイクアウトまで高値は更新されなかったと説明されています。ルカは、この状況が長く続くほど弱気筋はより油断し、空売り絞りのための完璧な条件が整うと述べました。彼は、これが今後数週間で次の大きな絞りを引き起こす可能性があり、直感に反するかもしれないが、ショートの保護と高値更新の欠如は市場にとって前向きな兆候だと付け加えました。 4月初めの流動性トラップと形成されていた未開拓の安値についての私の仮説を覚えていますか？私は...
LOOKS
$0.013755
+0.88%
BTC
$121,698.44
-1.27%
MORE
$0.03345
+48.40%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:16
共有
ビットコイン、イーサリアムとWLFIは2027年までにFAANG株を上回る可能性
ビットコイン、イーサリアム、WLFIが2027年までにFAANG株を上回る可能性があるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース ビットコイン、イーサリアムブロックチェーン、そして準備期間に沸き立つWLFIが2027年までにFAANG株を上回る有力候補として浮上しています。FAANG株（Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google）は長年にわたり長期的な富の創出に関する議論を支配してきました。しかし、暗号資産市場が発展するにつれて新たな疑問が生じています：デジタル資産は最も有名なテクノロジー企業をも上回ることができるのでしょうか？アナリストによれば、ビットコインとイーサリアムブロックチェーンが過去最高値を記録し、WLFIのような新参者が1ドル未満で勢いを増していることを考えると、答えはイエスかもしれません。これらのトークンは、準備期間、ユーティリティ、モメンタム指標の組み合わせにより、今後10年間で最も大胆な投資の一つとして位置づけられています。これらのトークンは、MAGACOIN FINANCEのような新興銘柄とともに、今後数年間で最も大胆な投資として位置づけられています。 ビットコイン：永続的な魅力を持つデジタルゴールド ビットコインの供給上限と機関投資家による採用は、長期投資家にとっての基盤であり続けています。価値の保存としてのパフォーマンスはすでに金に匹敵しており、ETFが数十億ドルの資金流入を引き付けていることで、BTCの主流金融における地位は確固たるものとなっています。FAANG株が規制や競争の圧力に直面する一方、ビットコインは従来の資産では類を見ない希少性主導の成長を提供しています。 MAGACOIN FINANCE：もう一つのモメンタム層 ビットコインとイーサリアムブロックチェーンはブルーチップNFTの暗号資産ベットであり続けていますが、MAGACOIN FINANCEはFAANGのパフォーマンスに匹敵する可能性のあるアンダードッグの物語を提供しています。完璧なエントリーポイントを持つこのプロジェクトは、小規模および大規模投資家の両方に魅力的です。アナリストは、その独自のデフレ設計と急速なプレセールのモメンタム指標により、上場前に70倍以上のリターンを提供できる数少ない資産の一つであると主張しています。クジラはすでに周囲を回り、主要メディアの見出しが需要を増幅する前にポジションを取っています。テクノロジー株が従来の市場を再形成したように、MAGACOIN FINANCEの準備期間、正当性、希少性の組み合わせは、今後3年間でFAANGスタイルの成長に匹敵する燃料を提供する可能性があります。 イーサリアム：分散型エコシステムを支える...
BTC
$121,698.44
-1.27%
WLFI
$0.1791
-4.68%
HYPE
$44.3
-4.17%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:04
共有
ビットコイン価格、108,000ドルの間で安定
ビットコイン価格が108,000ドルで安定的に推移 が BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。暗号資産ニュース ビットコイン価格は108,000ドルから113,000ドルの範囲で推移しており、トレーダーたちは次の大きな動きを予測できずにいます。BTCが整理統合している間、別の銘柄が急速に注目を集めています：Layer Brett です。$LBRETTとして知られるこのイーサリアムブロックチェーンのLayer 2ミームトークンは、すでに数百万ドルを調達したプレセールで注目を集めています。これは単なる準備期間ではなく、ミームのエネルギーと実際のブロックチェーンの実用性を組み合わせた、100倍になる可能性のあるアルトコインとして称賛されています。ビットコインが漂流している間、Layer Brettは構築中 BTCはマクロトレンドや機関投資家の資金の流れに合わせて動くことが多いですが、Layer Brettは独自の道を切り開いています。このプロジェクトは、最大10,000 TPSの超高速と、実質的に0.0001ドルという見えないほど低いガス料金を組み合わせています。BTCの遅い決済やイーサリアムLayer 1の高額な手数料と比較すると、$LBRETTは実用的な一歩前進のように見えます。さらに、早期採用者は最大892% APY(年間収益率)のリターンを得るためにステークすることができ、これはビットコインがネイティブな形では提供していない機能です。Layer 2のスケーリングが2027年までに年間数兆ドルを処理すると予測される中、$LBRETTは早期にポジションを確立しています。Layer Brettは単なるミームトークン以上のものを提供 Base上の元のBrettはコミュニティ実験にすぎませんでした。Layer Brettはその進化形で、ERC-20トークン標準を持つ本格的なLayer 2コインとして設計されています。$LBRETTはミーム文化と実際のパフォーマンスを融合させています：低手数料、高スループット、そしてステーキング、NFTの連携、ゲーミファイトークン報酬を含むロードマップです。これは短命なブームとして片付けられることを拒否するミームコインです。一般ユーザー向けの$LBRETTシステムの仕組み Layer Brett上のトランザクションはオフチェーンで処理され、イーサリアムの混雑を緩和し、ほぼ瞬時の決済を実現します。購入は簡単です：メタマスクまたはTrust Walletを接続し、ETH、USDT、またはBNBを使用して、dAppを通じて即座にステークします。このプロジェクトには100万ドルのgiveawayも含まれており...
NEAR
$2.896
-2.62%
T
$0.01542
+0.85%
BNB
$1,258.37
-3.47%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:01
共有
テザー、ビットコインの売却噂を否定し、BTC、金、土地への投資を強化 AI: テザー、ビットコイン売却の噂を否定し、BTC、金、土地への投資を倍増
テザー、ビットコイン売却の噂を否定し、BTC、金、土地への投資を強化する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。インターネットは良い陰謀論を好みます。特にテザー—暗号資産Twitterの永遠のブギーマン—が関わる場合はなおさらです。今週、世界最大のステーブルコイン発行者が光り輝く金属を追いかけるためにビットコインの保有量を売却しているという噂が広まりました。しかしテザーのCEOパオロ・アルドイーノはそれを認めませんでした。日曜日のXへの投稿で、アルドイーノは憶測を明確に否定し、同社が「ビットコインを一切売却していない」と述べました。代わりに、彼はテザーの戦略である余剰利益を実物資産に投資することを再確認しました：ビットコイン、金、そして—どんなプレッパーも誇りに思うような動きで—土地です。アルドイーノは憶測を明確に否定しました、出典：X 噂の発端 この騒動は、YouTuberのクライブ・トンプソンがテザーの四半期証明書がビットコインの売却を示していると主張したことから始まりました。彼の計算によると、テザーのBTC保有量は2025年第1四半期の92,650 BTCから第2四半期には83,274 BTCに減少したとのことです。Twitter上でのパニック：テザーは他の人々がサトシを積み上げている間に密かにコインを売却していたのでしょうか？そうではありません。Jan3のCEOであり長年のビットコイン伝道者であるサムソン・モウが現実確認のために介入しました。彼は、テザーが単に19,800 BTCをTwenty One Capital（XXI）—Strikeのジャックマラーズが運営する新しいビットコインネイティブの金融プラットフォーム—に移動させただけだと説明しました。これには6月の14,000 BTCと7月の5,800 BTCが含まれていました。つまり：コインは移動されただけで、売却されたわけではありません。モウはさらに、この移動を考慮すると、テザーは実際に純保有量を増やしたと指摘しました。アルドイーノはこれを裏付け、噂をFUDと呼び、テザーが依然として地球上で最大の機関投資家ビットコインホルダーの一つであることを改めて強調しました。 より大きな視点：テザーの資金力 現在、テザーはBitcoinTreasuries.netによると、約111億7000万ドル相当の100,521 BTC以上を管理しています。これにより、マイケル・セイラーのMicroStrategyや一部の主権国家と同じリーグに位置づけられます。テザーのバランスシートはより少なく...
T
$0.01542
+0.85%
FUD
$0.00000003532
-6.11%
BTC
$121,698.44
-1.27%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 05:35
共有
サイラーとエルサルバドルのブケレ、大胆な賭けでビットコインデーを記念
セイラーとエルサルバドルのブケレがビットコイン・デーを大胆な賭けで祝う」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。エルサルバドルのナイブ・ブケレ大統領は、象徴的なジェスチャーでビットコイン・デーを祝い、この先駆的な暗号資産の価格推移に関する投機を引き起こしました。彼の発言は、歴史的なパターンが先行きの不安定さを示唆する時期に行われました。 ブケレのビットコイン・デーのジェスチャーと市場の季節性警告が一致 9月7日、ブケレはX（Twitter）上で、ビットコイン・デーのために21 BTCを購入すると表明しました。この記事執筆時点でBTCの取引価格は111,175ドルであり、これは233.4万ドル相当の購入を意味します。 振り返ると、エルサルバドルは2021年9月7日にビットコインを法定通貨として採用しました。この動きにより、この中米の小国はグローバルな暗号資産の先駆者としての評判を確立しました。 「エルサルバドルはビットコイン・デーを祝います！ビットコイン・オフィスは、エルサルバドルがビットコインを法定通貨にしてから4年のうち3年間、ビットコイン国家の構築に携わってきたことを誇りに思います」とビットコイン・オフィスは共有しました。 したがって、このタイミングは意図的であり、金対ビットコインの議論が沸騰している時期に行われました。テザーのようなプレイヤーを超えて、エルサルバドルも最近同じ文脈で注目を集めました。ビットコイン戦略が世界的な試練に直面する中、中米諸国で金が上昇しています。 しかし、今年の記念行事は、IMFがエルサルバドルの主張の信憑性に疑問を呈するなど、同国でのビットコインに対する監視が強まる中で行われています。 このような背景から、ユーザーはブケレの主張に対して懐疑的な姿勢を維持しています。 ストラテジーのマイケル・セイラーがさらなるビットコイン購入を示唆 ブケレ大統領を超えて、世界で最も目立つ企業のビットコイン強気派であるMicroStrategyの共同創設者兼エグゼクティブチェアマンのマイケル・セイラーは、さらにBTCを購入する計画を示唆しました。このコメントは、このビジネスインテリジェンス企業がさらにビットコインを蓄積することを示唆するものとして広く解釈されました。 ビットコイン・トレジャリーのデータによると、ストラテジー（旧MicroStrategy）はすでに636,000 BTC以上を保有しています。 企業BTCホルダー。出典：ビットコイン・トレジャリー 投資家はセイラーの動きを注視しています。なぜなら...
BTC
$121,698.44
-1.27%
MORE
$0.03345
+48.40%
MOVE
$0.1093
-1.79%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 05:33
共有
新週に追跡すべきアルトコイン
「今週注目すべきアルトコイン」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産アナリストのThe DeFi Investorが今週注目すべきアルトコインを共有しました。アナリストは、9月9日から10日にかけての重要な展開が市場活動を活発化させる可能性があると指摘しています。以下がアナリストの今週のウォッチリストです：Solana（SOL）：SOL Strategiesが9月9日にNasdaqに上場するソラナエコシステム初の財務会社となります。Resolv（RESOLV）：Resolv S2ポイントプログラムが9月9日に終了します。Ethena（ENA）：StablecoinXが毎日500万〜1,000万ドル相当のENAの購入を開始します。Linea（LINEA）：Lineaのトークン生成イベント（TGE）が9月10日に行われます。Home（HOME）：DeFi Appが来週「全員に1000 HOMEボーナス」キャンペーンを発表する予定です。Polkadot（DOT）：9月8日に主要製品の発表が予定されています（詳細はまだ公開されていません）。Falcon Finance（Falcon）：WorldLibertyFiとの重要な共同発表が計画されています。Dogecoin（DOGE）：来週、米国初のDogecoin ETFファンドが発売される可能性があると言われています。Sonic（S）：Sonicのトークン供給量の5.02%が9月9日にアンロックされます。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/these-altcoins-must-be-tracked-in-the-new-week/
SOL
$221.43
-3.28%
SONIC
$0.16783
-3.38%
DEFI
$0.001679
-5.78%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 05:05
共有
ストレイキッズ、2025年アメリカで2番目に大きな販売週を記録
Stray Kidsが2025年アメリカで2番目に大きな販売週を記録という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Stray Kidsの「Karma」は296,000枚の純販売を含む313,000ユニットでBillboard 200の1位でデビュー — 2025年の初週販売総数で2番目に大きな数字です。2024年12月12日に公開されたこの画像では、Stray KidsのBang Chan、Lee Know、Changbin、Hyunjin、Han、Felix、Seungmin、I.N.が2024年Billboard Music Awardsで演奏しています。（写真：JYP Entertainment/Penske Media via Getty Images）Penske Media via Getty Images Stray Kidsの新リリース「Karma」は現在アメリカで間違いなく最大のアルバムです。この韓国のボーイバンドは最近リリースされたプロジェクトで複数のチャートを制覇し、単に滑り込んだだけではありません — 「Karma」は他のすべてのタイトルを大差で上回っています。「Karma」は世界最大の音楽市場で2025年最大級の発売を成し遂げ、Stray Kidsは他のたった一人の有名な音楽家の後ろに位置しています。 「Karma」は巨大な初週販売でオープン 「Karma」は初週に296,000枚の純購入数で登場しました。これはアメリカにおける2025年の初週販売数で2番目に大きな数字です。 The Weekndは依然として今年のトップセールス発売を保持 初週販売の1位は依然としてThe Weekndの最新アルバム「Hurry Up Tomorrow」に属しています。そのセットは359,000枚の販売と、さらに印象的な総数でスタートしました。 Stray KidsがBillboard 200で1位を獲得 「Karma」はBillboard 200 — 米国で最も消費されたアルバムとEPをリストアップするチャート — で313,000相当ユニットで1位でオープンしました。Morgan Wallenの「I'm the Problem」は493,000相当ユニットでスタートし、2025年のリリースをリードしており、「Hurry Up Tomorrow」は同じリストの1位で495,000相当コピーでその時間を開始しました。 Taylor Swiftがすぐに全てを上回る可能性 これらの記録は、Taylor Swiftが近日中に発売する予定のアルバム「The Life of a Showgirl」がリリースされる数週間後には、おそらく破られるでしょう...
M
$2.06638
-2.52%
T
$0.01542
+0.85%
U
$0.009655
-1.55%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 04:58
共有
ベネズエラ事件前、中東で米国製戦闘機が対峙
ベネズエラ事件の前、米国製戦闘機が中東で対峙していた」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ベネズエラ空軍のF16機が首都カラカスで軍事式典に参加、2014年3月5日。（JUAN BARRETO/AFP via Getty Images）AFP via Getty Images 米国とベネズエラの間の緊張が高まり、米国が米国製F-16戦闘機で武装した軍隊と戦う可能性が浮上しています。もしそれが最終的に起これば、米国製戦闘機同士が対峙するのは初めてではなく、中東での過去の事例がそれを適切に示しています。ベネズエラ空軍（正式名称：ベネズエラ・ボリバル軍事航空）に所属する米国製F-16戦闘機2機が木曜日、アーレイ・バーク級イージス誘導ミサイル駆逐艦USSジェイソン・ダナムの上空を飛行しました。CBS Newsが引用した国防総省当局者によると、ダナムとベネズエラのF-16は互いに武器射程内にいたとのことです。この飛行は、米海軍が南カリブ海でベネズエラから麻薬を運んでいたとされる小型スピードボートを沈め、乗組員11人全員が死亡した2日後に発生しました。トランプ政権は、地域の軍事増強を支援するため、第5世代のF-35ライトニングIIステルス攻撃戦闘機10機をプエルトリコに配備するよう命じました。トランプ大統領は金曜日、ベネズエラの戦闘機が再び米国の軍艦の上空を飛行し、「危険な状況に置いた場合、撃墜される」と警告しました。トランプ氏はまた、米国はニコラス・マドゥロ大統領率いるベネズエラ政府に対する「政権交代」について「話し合っていない」と明言しました。可能性は低いものの、F-35のような最新鋭の米国機が、1980年代初頭に取得した初期のブロック15型の古いベネズエラのF-16を撃墜するというシナリオを完全に排除することはできません。カラカスが運用可能なF-16を少数しか持っていないことは間違いありませんが、ペンタゴンが説明したように、すでにいくつかを緊急発進させたという事実は...
F
$0.010891
-5.44%
T
$0.01542
+0.85%
U
$0.009655
-1.55%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 04:55
共有
Jupiterの流動性プール預かり資産（TVL）が20億ドルを超える
ジュピターの流動性プール預かり資産（TVL）が20億ドルを超えたという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：ジュピターの預かり資産（TVL）が20億ドルを超える。JLP流動性プールのAPY(年間収益率)は17.58%。機関投資家と個人投資家の両方から大きな関心を集める。ジュピターのJLP流動性プールは2025年9月7日に預かり資産（TVL）が20億ドルを超え、APY(年間収益率)は17.58%というマイルストーンを達成しました。この画期的な出来事は、堅調な流動性の入金を示し、ソラナエコシステム内の取引効率を向上させ、分散型金融におけるジュピターの役割を浮き彫りにしています。 ジュピターの20億ドル預かり資産（TVL）マイルストーンがソラナDeFiを後押し この発表はDeFiコミュニティの間で関心を集め、プロトコルの成長における重要な節目となりました。主要な業界リーダーや機関からの公式コメントはないものの、Xのコミュニティはポジティブなフィードバックと共に大きな熱意を示しています。この成果に関して、コミュニティフォーラムでは反対意見や批判的な声明は出ていません。 ご存知でしたか？2021年、Raydiumのようなソラナでの同様の預かり資産（TVL）マイルストーンは、DeFiプロトコルの活動と取引高を顕著に増加させ、このセクターでの成長の可能性を証明しました。 2025年9月7日現在、CoinMarketCapによると、Jupiter Perps LP（JLP）の時価総額は20億1000万ドル、24時間取引高は1915万ドルと報告されています。JLPの価格は90日間で20.37%上昇し、強い上昇モメンタムを示しています。 Jupiter Perps LPの価格が90日間で20.37%上昇 ご存知でしたか？2021年、Raydiumのようなソラナでの同様の預かり資産（TVL）マイルストーンは、DeFiプロトコルの活動と取引高を顕著に増加させ、このセクターでの成長の可能性を証明しました。 2025年9月7日現在、CoinMarketCapによると、Jupiter Perps LP（JLP）の時価総額は20億1000万ドル、24時間取引高は1915万ドルと報告されています。JLPの価格は90日間で20.37%上昇し、強い上昇モメンタムを示しています。 Jupiter Perps LP(JLP)、日次チャート、2025年9月7日20:39 UTCにCoinMarketCapでスクリーンショット撮影。…
CAP
$0.11165
-13.49%
DEFI
$0.001679
-5.78%
COM
$0.011199
+3.08%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 04:45
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰