ソラナ価格予測：ETF触媒と個人投資家の資金流入により300ドルが視野に

ソラナ価格予測：ETF触媒と小売フローで300ドルが視野に入る」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。免責事項：このコンテンツはスポンサー記事です。Bitcoinsistemi.comは、上記の情報または記事で言及されている製品やサービスから生じる可能性のある損害や悪影響について責任を負いません。Bitcoinsistemi.comは読者に記事で言及されている会社について個別に調査することをアドバイスし、すべての責任は個人にあることを思い出させます。2025年のソラナの復活は懐疑派でさえ驚かせています。かつては停止や技術的なボトルネックで批判されていたネットワークは、アップグレードと機関投資家からの認知を通じて評判を再構築しました。ヨーロッパとアジアでのソラナETFの承認により、大きな資金流入が引き寄せられ、現在SOLベースの商品に30億ドル以上が配分されています。この構造的な需要により、ソラナは機関投資家の間でイーサリアムとビットコインと同じ会話に押し上げられています。アナリストは、強力なETFサポートと拡大する小売参加により、ソラナは年末までに300ドルに到達する軌道に乗る可能性があると示唆しています。これらの機関の動きと並行して、トレーダーはMAGACOIN FINANCEのようなプレセール市場も注目しており、文化的なナラティブと希少性モデルを通じてモメンタムを獲得しています。 小売モメンタムが資金流入を促進 小売参加は急増し、ソラナは記録的な日次アクティブウォレット数を記録し、NFT活動も急速に回復しています。ソラナ上のDeFiプロトコルは1月以降、ロックされた総価値を倍増させ、ネットワーク上のステーブルコイン送金は月間400億ドルに迫っています。この復活により、信頼性と拡張性のあるレイヤー1としてのソラナへの信頼が回復しました。アナリストは、小売需要とETFフローの組み合わせが価格上昇の強力な二重の原動力を生み出すと強調しています。300ドルに向けたソラナのモメンタムはインフラ採用の証ですが、より高い倍率を追求するトレーダーは視野を広げています。58倍の上昇予測により、暗号資産ハンターたちはMAGACOIN FINANCEの配分を確保するために競争しており、多くの人々がこれを一度きりのサイクルチャンスと呼んでいます。単なる誇大宣伝に駆動されるミームコインとは異なり、MAGACOIN FINANCEは二重監査をクリアし、それに...