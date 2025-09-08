MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
2025年MTVビデオ・ミュージック・アワード（VMAs）レッドカーペット早期到着者にはドージャ・キャット、リッキー・マーティンが含まれる
記事「2025年MTVビデオミュージックアワードのレッドカーペット早期到着者にDoja Cat、Ricky Martinが含まれる」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。エルモント、ニューヨーク – 2025年9月7日：Doja Catが2025年9月7日、ニューヨーク州エルモントのUBSアリーナで開催された2025 MTVビデオミュージックアワードに出席。（写真：Mike Coppola/Getty Images for MTV）Getty Images for MTV Doja Cat、Ricky Martin、KPop Demon Huntersの声優スターを含むセレブリティが、日曜日のニューヨークで開催される2025 MTVビデオミュージックアワードのレッドカーペットに早くから到着しています。2025 MTV VMAsは、ロングアイランドのUBSアリーナからCBSとParamount+ Premiumで東部時間20時/太平洋時間17時からライブ放送が始まります。ただし、実際のイベントは1時間前から始まり、複数のケーブルおよび衛星放送でレッドカーペットのプレショーが行われます。 Forbes 「MTV VMAsレッドカーペットプレショーはいつ始まる？視聴方法」 Tim Lammers著 2025 MTV VMAsはラップアイコンでNCISフランチャイズスターのLL Cool Jが司会を務め、12のMTV VMAノミネーションでトップに立つLady Gagaによるライブパフォーマンスが予定されています。その他の出演アーティストには、Sabrina Carpenter、Alex Warren、Doja Cat、Post Malone、Conan Gray、Jelly Roll、Busta Rhymesが含まれます。2025 MTV VMAsはラップレジェンドLL Cool Jがホストを務めます。以下に、セレブレーションに早くから到着したレッドカーペットの写真をご覧ください。 Forbes 「写真：2025年全米オープン13日目の主要スター」 Tim Lammers著 注：これは進行中のストーリーです。2025 MTV VMAsにスターが到着する際、より多くの写真を見るにはこのページを更新してください。 エルモント、ニューヨーク – 2025年9月7日：（左から右）KATSEYEのLara Raj、Megan、Manon、Sophia、Daniela、Yoonchaeが2025年9月7日、ニューヨーク州エルモントのUBSアリーナで開催された2025 MTVビデオミュージックアワードに出席。（写真：Catherine Powell/Getty Images for MTV）Getty Images for MTV KATSEYEのLara Raj、Megan、Manon、Sophia、Daniela、Yoonchaeがポーズを取った...
M
$2.06638
-2.52%
U
$0.009655
-1.55%
ALEX
$0.0053
-0.56%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:43
共有
Galaxy Digital、935,000 SOLをCoinbaseに移動 AI: 首先查看提供的翻译参考，我没有看到与"Galaxy Digital"、"Moves"或"Coinbase"相关的特定翻译。根据指示，我将保持加密货币名称（SOL）不变，并将其他内容翻译为日语，保持原文格式。
BitcoinEthereumNews.comに「Galaxy Digitalが935,000 SOLをCoinbaseに移動」という記事が掲載されました。要点：Galaxy Digitalが935,000 SOLをCoinbaseに入金、最近の175,000 SOLの追加を含む。大手機関投資家のSOL入金による潜在的な市場への影響。Solanaの3.65%の日次価格上昇、38.4億ドルの取引高の中で。CEOのMichael Novogratzが率いるGalaxy Digitalは、約1億9100万ドル相当の935,000 SOLトークンをCoinbaseに移動させ、最近の175,000 SOLの入金も含まれています。この大規模な送金は、潜在的な売却活動を示唆し、Solanaの市場価格に下落圧力をかけ、暗号資産市場全体のダイナミクスに影響を与える可能性があります。 Galaxy Digitalが1億9100万ドル相当のSOLをCoinbaseに入金 Galaxy Digitalの注目すべき935,000 SOLのCoinbaseへの入金には、最近追加された175,000 SOLが含まれています。Lookonchainによるオンチェーン監視がこれらの動きを最初に報告しました。この送金は、ダイナミックな市場で大規模なブロックチェーン投資を監督するGalaxy Digitalの戦略的な資産管理を浮き彫りにしています。即時の影響は一般的にCoinbaseのような取引所での流動性の増加に関連しています。しかし、取引高は変動する可能性があるため、影響の程度は不確かなままです。市場の話題はGalaxy Digitalによる大規模な売却や戦略的な再配置の可能性を中心に展開しています。大規模な移動にもかかわらず、主要なオンチェーンフォーラムでGalaxy Digitalのリーダーシップや重要な外部の利害関係者からの公式コメントは観察されていません。 「最近のSOL入金に関する公式声明はありません。」— Michael Novogratz、CEO、Galaxy Digital 38.4億ドルの日次取引の中でのSolanaの価格動向 ご存知でしたか？機関投資家による大規模な入金は、資産価格の差し迫ったボラティリティを示すことが多く、潜在的な市場の緊張を高めます。 Solana（SOL）は207.55ドルの価格で、CoinMarketCapによると約1,124.7億ドルの時価総額を持ち、市場の2.93%を占めています。24時間の取引高は25.66%の変動を示し、合計38.4億ドルとなっています。SOLの価格動向は過去1日で3.65%の上昇、30日間で16.70%の大幅な上昇を示しており、CoinMarketCapは9月の23:09 UTCに更新を記録しています...
SOL
$221.43
-3.28%
CHANGE
$0.00161756
-2.41%
CAP
$0.11165
-13.49%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:15
共有
Kinto価格、7月のハッキング事件の未解決な状況の中で85%暴落
7月のハッキング事件の未完結な物語の中、Kinto価格が85%暴落したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Kinto（K）は、100万ドルの負債と7月の不正利用の影響から回復できず、閉鎖することを発表しました。このニュースにより大規模な売り切りが引き起こされ、過去24時間でKトークンは約85%下落しました。Kinto閉鎖：ユーザーが知っておくべきすべてのこと スポンサード DeFiプロジェクトはX（Twitter）に投稿された声明で、継続するためのあらゆる可能な道を尽くしたことを認めながら、この決断を明らかにしました。すべての努力が失敗に終わり、現在は秩序ある撤退を行っています。1/ 🛑 Kintoは閉鎖します。継続するためのあらゆる道を尽くした後、ユーザーとコミュニティを保護するために秩序ある撤退を行っています。- ユーザーは通常通り資産を出金できます- Phoenixの貸し手は約76%を回収- Morphoの被害者は一人当たり最大1,100ドルを請求できます 詳細を読む 🧵 — Kinto (@KintoXYZ) 2025年9月7日 プロジェクトは、ユーザーが9月30日まで資産を出金できることを強調しました。一方、Phoenix貸し手は元金の約76%を回収できます。7月の不正利用で最も大きな打撃を受けたMorphoの被害者は、創設者が設立した善意の基金から一人当たり最大1,100ドルを請求できます。「現実を受け入れる時が来ました。私は最善を尽くしてこの事業を追求しましたが、成功する結果を達成できませんでした。CPIMPの不正利用はブラックスワンでしたが、影響を受けたユーザーに救済を提供するために13万ドル以上を寄付しています」とKintoの創設者Ramon Recueroは述べました。プロジェクトは、そのウォレット、Layer-2インフラストラクチャー、およびコアシステムは決してハッキングされなかったが、7月のCPIMPプロキシ不正利用により577 ETHが流出したと強調しました。報告によると、これによりKintoは回復を試みるために必死に負債を増やすことを余儀なくされました。スポンサード この事件により、7月10日にK価格は90%以上下落しました。閉鎖の発表以来、Kintoエコシステムの原動力となるトークンは...
K
$0.05988
-9.68%
T
$0.01542
+0.85%
MORPHO
$1.6987
-5.38%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:06
共有
2023年9月8日（月）のNYTミニクロスワードのヒントと回答
本日のNYT ミニクロスワードのヒントと回答（9月8日月曜日）の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。今日のNYT ミニクロスワードパズルの解き方をお探しですか？こちらにヒントと回答をご用意しました。提供：NYT 月曜日が戻ってきました。日常の仕事に戻りましょう。皆さんが素晴らしい週末を過ごされたことを願います — さあ、仕事に戻りましょう！デスクに戻り、キュービクルに戻り、教室や配送トラックに戻りましょう。庭に戻り、キッチンに戻りましょう。銀行や裁判所に戻りましょう。コンピュータやiPadに戻りましょう。ガソリンスタンドや消防署に。Uberに乗り、バスや電車、飛行機、自動車に乗りましょう。でもまずは、このミニクロスワードを解きましょう。 昨日のNYT ミニクロスワードをお探しですか？ヒントと回答はこちらでご確認ください。 NYT ミニは、より大きく難しいNYTクロスワードの小さく、早く解ける、より消化しやすいバイトサイズ版です。そして大きな兄弟と違って、ニューヨークタイムズの購読なしで無料でプレイできます。ウェブやアプリでプレイできますが、アーカイブに挑戦するにはアプリが必要です。 ネタバレ注意！ 今日のミニクロスワードの解き方 回答に入る前に、今日のミニの各単語の最初の文字をご紹介します。 ヨコのカギ 1A. 90年代から2000年代初頭の音楽購入品 — C 4A. 環境に配慮したおむつの選択肢 — C 6A. 歌のスタイル？ — H 7A. ロフトに招待するなど — A 8A. "yellow"と"mellow"がすること — R タテのカギ 1D. 黄色と紫が行うこと（一説によると） — C 2D. 多くの愛すべきおどけ者のような — D 3D. ギターを弾くなど — S 4D. 少し焦がす — C 5D. 大げさな宣伝 — H さあ、回答に進みましょう！ネタバレ注意！ ヨコのカギ 1A. 90年代から2000年代初頭の音楽購入品 — CDS 4A. 環境に配慮したおむつの選択肢 — CLOTH 6A. 歌のスタイル？ — HARRY 7A. 招待...
C
$0.16135
-6.36%
D
$0.03226
+2.08%
H
$0.06819
+0.20%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:55
共有
カルロス・アルカラス、ライバルのヤニク・シナーに対するUSオープン勝利で世界ランキング1位を獲得
カルロス・アルカラスがUSオープン決勝でライバルのヤニク・シナーを破り世界ランキング1位を獲得した記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。スペインのカルロス・アルカラスは、2025年9月7日、ニューヨーク市のUSTA ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで開催されたUSオープンテニストーナメント15日目の男子シングルス決勝でイタリアのヤニク・シナーを破った後、喜びを表しています。（写真：CHARLY TRIBALLEAU / AFP）（写真：CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images）AFP via Getty Images この世代の二人の最高選手によるUSオープン男子決勝では、何かが起こるはずでした。世界ランキング2位のカルロス・アルカラスは、最大のライバルとの試合に臨むまで、トーナメントで1セットも落としていませんでした。一方、1位のヤニク・シナーは2年間ハードコートのメジャー大会で負けていませんでした。 最終的に、最大の舞台でより輝かしいパフォーマンスを見せたのはアルカラスでした。彼はスピード、パワー、そして常識を超えるテニスの幾何学を駆使して、ドナルド・トランプやブルース・スプリングスティーン、ケビン・ハート、ジョン・ハム、マーサ・スチュワート、コートニー・コックスなど多くの著名人が見守る中、前年王者シナーを6-2、3-6、6-1、6-4で打ち破りました。 第4セット5-4でアルカラスがマッチポイントを迎えた際、シナーは素晴らしいバックハンドのサービスリターンでマッチポイントを1つ凌ぎました。2つ目のマッチポイントでは、アルカラスが時速113マイルのエースを決めて試合を締めくくると、観客は拍手し、二人はネットで対面しました。トランプはロレックスボックスで立ち上がり拍手を送りました。 2025年の3大会連続グランドスラム決勝での勝利により、アルカラスはシナーから世界ランキング1位の座を奪取しました。これは彼の6つ目のメジャータイトル、今年2つ目、そして2回目のUSオープン優勝（2022年）となりました。 「まずヤニクについて話したい」とアルカラスはコート上で語りました。「あなたがシーズンを通じて成し遂げていることは信じられないです。プレーするトーナメントごとに素晴らしいレベルを見せています。私は家族よりもあなたに会っている気がします...今週を通して素晴らしいパフォーマンスでした。」 アルカラスはシナーのサービスを5回ブレイクしました...
M
$2.06638
-2.52%
T
$0.01542
+0.85%
CITY
$0.9751
-1.86%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:49
共有
NFT市場の週間取引量、活動増加の中22.65%減少 Gpt4o:
週間NFT市場取引高が活動増加の中22.65%下落という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：NFT市場は週間トランザクション取引高が22.65%減少。取引高の減少にもかかわらず、買い手と売り手は大幅に増加。イーサリアムブロックチェーンなどの主要ネットワークではトランザクション取引高が大幅に減少。CryptoSlamの報告によると、NFT市場は先週のトランザクション取引高が22.65%減少して1億450万ドルとなった一方、NFTの買い手と売り手は大幅に増加しました。この下落は、買い手の関心が高まっているにもかかわらず市場のボラティリティを浮き彫りにし、イーサリアムブロックチェーンやBNB Chainなどの主要ブロックチェーンネットワーク全体でトランザクションの勢いを維持する上での潜在的な課題を反映しています。 買い手と売り手の数が増加する中、NFT取引高は22.65%下落 過去1週間、NFT市場はトランザクション取引高が急減し、最近のレベルから1億450万ドルに下落しました。これはCrypto.newsがCryptoSlamのデータを通じて報告したように、注目すべき変化を示しています。取引高の減少はイーサリアムネットワークで最も顕著で29.88%減少し、BNB Chainやビットコインを含む他のいくつかのブロックチェーンも同様の下落を経験しました。 取引高の減少にもかかわらず、NFT市場は買い手と売り手の両方で増加を記録しました。買い手の数は14.89%増加して622,535人に達し、売り手は16.25%増加して447,821人になりました。それにもかかわらず、トランザクション数は3.07%減少しました。 「取引高の大幅な減少が見られる一方で、継続的な買い手の関与は市場からの撤退ではなく、シフトを示唆しています」- Randy Wasinger氏、CryptoSlam創設者 イーサリアムがNFT取引高減少を主導、トランザクション数も減少 ご存知でしたか？過去にNFT市場は同様の急激な下落を経験しており、これは2022年半ばの急激な下落時に見られたように、より広範な市場センチメントや規制の影響と結びついていることが多いです。 CoinMarketCapのデータによると、イーサリアムの現在の価格は4,301.16ドルで、時価総額は5,190億ドルを超え、市場シェアの13.54%を占めています。最近の24時間取引高は174億ドルに達し、わずか0.81%の減少となりました。イーサリアムの価格調整には、7日間で3.50%の下落と60日間の上昇が含まれています...
BNB
$1,258.37
-3.47%
CAP
$0.11165
-13.49%
COM
$0.011199
+3.08%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:45
共有
発行権限をめぐる激しい戦い
投稿「発行権限をめぐる激しい戦いの実態」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Hyperliquid USDHステーブルコイン：発行権限をめぐる激しい戦いの実態 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース Hyperliquid USDHステーブルコイン：発行権限をめぐる激しい戦いの実態 出典: https://bitcoinworld.co.in/hyperliquid-usdh-stablecoin-battle/
COM
$0.011199
+3.08%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:42
共有
パブリックおよびプライベートブロックチェーンソリューション
パブリックおよびプライベートブロックチェーンソリューションの投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。XEMはNEM（New Economy Movement）ブロックチェーンプラットフォームのネイティブユーティリティトークンです。NEMはパブリックとプライベートの両方のブロックチェーンソリューションを提供するブロックチェーンプラットフォームです。様々な業界やユースケースに対応できる多目的なプラットフォームを提供することを目指しています。NEMはProof of Importance（PoI）と呼ばれる独自のコンセンサスメカニズムを使用して、トランザクションを検証しネットワークを保護しています。PoIはユーザーの残高やトランザクション履歴などの要素を考慮し、アクティブな参加者に報酬を与えます。カスタマイズ可能な資産とスマートコントラクト NEMはユーザーがプラットフォーム上でカスタムデジタルトークンを作成および管理することを可能にし、ICO、ロイヤルティプログラム、資産追跡など様々なアプリケーションを実現します。また、NEMはスマートアセットを導入しており、これは特定のルールや動作を持つことができる資産で、より複雑でダイナミックな資産管理を可能にします。XEMはNEMエコシステム内での価値移転手段として機能し、ユーザーがネットワークの機能に参加することを可能にします。プラットフォーム内では、取引手数料の支払い、プラットフォームサービスへのアクセス、そして交換手段としての可能性など、様々なユースケースがあります。NEMネットワークでは、ハーベスティングは従来のブロックチェーンネットワークにおけるマイニングに似ています。一定量のXEMを保有するユーザーはハーベスティングに参加して、トランザクションの検証とネットワークの保護を支援することができます。免責事項。この記事は情報提供のみを目的としており、CoinIdolによる推奨とみなされるべきではありません。これらは暗号通貨の売買を推奨するものではありません。読者は資金を投資する前に自分自身で調査を行うべきです。出典：https://coinidol.com/nem-xem-token/
MORE
$0.03345
+48.40%
TOKEN
$0.01235
-2.52%
COM
$0.011199
+3.08%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:17
共有
ソラナ価格予測：ETF触媒と個人投資家の資金流入により300ドルが視野に
ソラナ価格予測：ETF触媒と小売フローで300ドルが視野に入る」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。免責事項：このコンテンツはスポンサー記事です。Bitcoinsistemi.comは、上記の情報または記事で言及されている製品やサービスから生じる可能性のある損害や悪影響について責任を負いません。Bitcoinsistemi.comは読者に記事で言及されている会社について個別に調査することをアドバイスし、すべての責任は個人にあることを思い出させます。2025年のソラナの復活は懐疑派でさえ驚かせています。かつては停止や技術的なボトルネックで批判されていたネットワークは、アップグレードと機関投資家からの認知を通じて評判を再構築しました。ヨーロッパとアジアでのソラナETFの承認により、大きな資金流入が引き寄せられ、現在SOLベースの商品に30億ドル以上が配分されています。この構造的な需要により、ソラナは機関投資家の間でイーサリアムとビットコインと同じ会話に押し上げられています。アナリストは、強力なETFサポートと拡大する小売参加により、ソラナは年末までに300ドルに到達する軌道に乗る可能性があると示唆しています。これらの機関の動きと並行して、トレーダーはMAGACOIN FINANCEのようなプレセール市場も注目しており、文化的なナラティブと希少性モデルを通じてモメンタムを獲得しています。 小売モメンタムが資金流入を促進 小売参加は急増し、ソラナは記録的な日次アクティブウォレット数を記録し、NFT活動も急速に回復しています。ソラナ上のDeFiプロトコルは1月以降、ロックされた総価値を倍増させ、ネットワーク上のステーブルコイン送金は月間400億ドルに迫っています。この復活により、信頼性と拡張性のあるレイヤー1としてのソラナへの信頼が回復しました。アナリストは、小売需要とETFフローの組み合わせが価格上昇の強力な二重の原動力を生み出すと強調しています。300ドルに向けたソラナのモメンタムはインフラ採用の証ですが、より高い倍率を追求するトレーダーは視野を広げています。58倍の上昇予測により、暗号資産ハンターたちはMAGACOIN FINANCEの配分を確保するために競争しており、多くの人々がこれを一度きりのサイクルチャンスと呼んでいます。単なる誇大宣伝に駆動されるミームコインとは異なり、MAGACOIN FINANCEは二重監査をクリアし、それに...
SOL
$221.43
-3.28%
HYPE
$44.3
-4.17%
MORE
$0.03345
+48.40%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:08
共有
エルサルバドル、ビットコイン導入4周年を祝うも、結果は賛否両論
エルサルバドルがビットコイン4周年を祝うも、結果は明暗分かれる」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。エルサルバドルのビットコイン事務局は、2021年9月にビットコイン（BTC）法定通貨法が施行された記念日である「ビットコインデー」を祝っています。ビットコイン事務局は日曜日のX投稿で、現在6,313 BTCを保有し7億200万ドル以上の価値がある同国のビットコイン戦略備蓄と、洗練された投資家向けにBTC投資銀行のサービスを可能にする新しい銀行法を強調しました。政府のBTC機関はまた、2025年までに8万人の公務員がビットコイン認証を取得したと述べ、エルサルバドルが現在、複数のビットコインと人工知能に関する公共教育プログラムを提供していると付け加えました。エルサルバドル政府が国家ビットコイン準備金で保有するビットコイン。出典：エルサルバドルビットコイン事務局 エルサルバドルは世界で初めてビットコインを法定通貨として採用し戦略的準備金を設立した国でありながら、政府は超国家的金融機関である国際通貨基金（IMF）からの融資契約に従うためにビットコイン政策を後退させました。同国の4年間にわたるビットコイン実験は明暗混在する結果をもたらし、国家レベルでのビットコイン採用の最初の例の結果について、ビットコインコミュニティの意見が分かれています。 関連記事：エルサルバドル、量子リスク軽減のため6億7800万ドル相当のビットコインを14ウォレットに分散 4年経過したエルサルバドルのビットコイン実験、結果は明暗混在 エルサルバドルの議会は1月、IMFとの14億ドルの融資契約の一環として、ビットコイン法定通貨法を廃止し、公的資金を使った追加のビットコイン購入を行わないことに同意しました。政府はまた、同国の住民の間で限定的な利用しか見られなかったChivoビットコインウォレットへのサポートを縮小することにも同意しました。 IMFは7月に報告書を発表し、エルサルバドルが2024年12月に14億ドルの融資契約に署名して以来、新たなビットコインを購入していないことを明らかにし、暗号資産コミュニティに衝撃を与えました。IMFの報告書には意向書が含まれていました...
BTC
$121,698.44
-1.27%
EFFECT
$0.006871
+1.79%
COM
$0.011199
+3.08%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 05:50
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰