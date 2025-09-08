MEXC 取引所
トレード期限の解体にもかかわらず、ダイヤモンドバックスはまだプレーオフ争いに残っている
トレード期限切れの解体にもかかわらず、ダイヤモンドバックスはまだプレーオフ争いに残っているという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ベテランのコービン・キャロル（7）と新レギュラーのブレイズ・アレクサンダーがダイヤモンドバックスの復活に貢献しています。（AP Photo/Ross D. Franklin）Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved アリゾナ・ダイヤモンドバックスは7月31日のトレード期限に、NLのホームラン首位打者を含む両コーナーの内野手と、最も効率的な投手をトレードしました。しかし、それが彼らをより良くしたのです。今シーズンのために構築されたダイヤモンドバックスは、まだ険しい道のりがあるものの、自らを再び優勝争いチームへと再構築しました。D-バックスは、サードのエウヘニオ・スアレス、ファーストのジョシュ・ネイラー、先発のメリル・ケリーと他の2人のポテンシャルのあるフリーエージェントをトレード期限に放出して以来、21勝14敗と、メジャーで3番目に多い勝利数を記録しています。彼らは、メジャーで最高のトップオーダーの一つ、ザック・ギャレンの復調、そして機会を与えられた時に台頭した新人たちを含む新旧混合のチームで、ナショナルリーグのワイルドカード3位のニューヨーク・メッツに4.5ゲーム差まで迫っています。1番から3番打者のヘラルド・ペルドモ、ケテル・マルテ、コービン・キャロルは、スアレスとネイラーの喪失後も繁栄している攻撃の原動力となっており、メッツとフィラデルフィア・フィリーズだけが彼らのトップ3の生産性に匹敵します。D-バックスはNLで711得点の3位にランクし、昨年メジャーをリードした886得点から、今年は800得点を超えるペースです。日曜日にボストン戦で3-1のリードを守れず、守備のミスが7-4の残念な敗戦につながったにもかかわらずです。ペルドモは今シーズン自身のゲームを次のレベルに引き上げ、マルテは左ハムストリングの怪我で1ヶ月を欠場した後も安定しており、キャロルはルーキー時代のパワー/スピードレベルを取り戻しています。キャロルはキャリアハイの30本塁打を記録し、盗塁まであと...
世界金評議会、ロンドンの数十億ドル市場向けに金裏付けトークンを推進
ロンドンの数十億ドル規模の市場向けに金裏付きトークンを推進する世界金協会の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ロンドンの9300億ドルの金市場は大きな変革に直面しており、それはトップから直接やってきています。水曜日、世界金協会（WGC）はプールド・ゴールド・インタレスト（PGI）と呼ばれるデジタルトークンを導入する計画を発表しました。この新しいトークンはロンドンの金庫内に保管されている実際の金地金によって裏付けられ、トレーダーは初めて、400オンスの巨大な金塊全体を必要とせずに一部を所有することができるようになります。これは法的に執行可能で、取引可能であり、担保資産としても使用できます。「これは市場に参入し、金がそこにあるという完全な確信を持って、完全な法的権利を持つ金のデジタル表現を保有する方法です」とWGCの市場構造・イノベーションのグローバルヘッドであるマイク・オズウィン氏は述べました。彼はCNBCに対し、これは単純な投資や担保資産として使用できると語りました。協会は、このようなトークンが新しいプレーヤーを引き寄せ、特に今年価格が記録を更新している市場で、金をより多くの方法で使用する機会を提供すると考えています。WGCはデジタル金が実際の担保資産として機能することを望んでいます。現在、金市場は割当金と非割当金という2つの主な方法で運営されています。割当金とは、投資家が特定の金地金やコインを直接所有することを意味します。非割当金は、特定の金地金ではなく、一定量の金属に対する請求権を与えます。この2番目のタイプが世界的に最も一般的です。問題は？金を保管している機関が破綻した場合、投資家は請求権を失う可能性があります。これはWGCがPGIトークンで解決しようとしている中心的な問題の1つです。オズウィン氏は、第一段階での主な目標は金を担保資産として使いやすくすることだと述べました。割当金は技術的には多くの金融市場で裏付け資産として受け入れられていますが、物理的な金属を移動させることは非常に面倒なため...
トランプ氏、ロシア制裁の第二段階の準備が整ったと発言、財務省はEUにプーチン打倒の協力を要請 ChatGPT: トランプ氏、ロシア制裁の第二段階の準備が整ったと発言、財務省はEUにプーチン打倒の協力を要請
トランプ氏、ロシア制裁の第二段階の準備が整ったと発言、財務省はEUにプーチン打倒の協力を要請とBitcoinEthereumNews.comに掲載。ドナルド・トランプ氏は日曜日、ホワイトハウスの大統領執務室でロシアに対する制裁の第二段階に進む準備ができていると述べました。この措置はモスクワか、依然としてロシアの石油を購入している国々を直接標的にするものですが、これは彼がクレムリンをこのように脅したのは約20回目になります。しかし、自由世界のリーダーは実行に移せないようです。記者から「第二段階」に進む準備ができているかと直接質問されたトランプ氏は「はい、準備はできている」と答えましたが、詳細な説明はありませんでした。ロイターによると、この新たな姿勢は、ウラジーミル・プーチン氏との交渉の道を開いておこうとしながらも、トランプ氏が何ヶ月にもわたって警告を発してきたものの行動に移さなかった後に続くものです。1月に政権に復帰して以来、トランプ氏は戦争を迅速に終わらせることができると公に主張してきました。しかし、停戦に進展がなく、ロシアが一晩で過去最大の空爆を行い、4人が死亡し、キエフの政府建物に火を付けたことで、トランプ氏の口調は硬化しました。これはすべて、トランプ氏が先週、特にニューデリーがロシアとの石油取引を継続していることを理由に、インドの対米輸出品に50%の関税を課す決定について、以前の制裁を擁護した後に起こりました。「それはロシアに数千億ドルのコストをかけた」とトランプ氏は先週水曜日に述べました。「それを行動なしと呼ぶのか？そして私はまだ第二段階も第三段階も実行していない。」 ベセント氏、石油制裁でEUの協力を呼びかけ スコット・ベセント財務長官も日曜日に公の場で発言し、欧州連合に二次的制裁による米国の取り組みを支援するよう促しました。NBCの「ミート・ザ・プレス」で話したベセント氏は、政権はロシアの石油を購入し続ける国々を標的にする準備ができていると述べ、欧州の同盟国と協調して行えば、これによってプーチン氏を交渉のテーブルに着かせることができると警告しました。「我々はロシアへの圧力を強化する準備ができていますが、欧州のパートナーが...
開発者活動に裏付けられた長期成長のための主要暗号資産
開発者活動に支えられた長期成長のための主要暗号資産に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース WLFI、HYPE、MAGACOIN FINANCEは、2025年以降の成長、需要、モメンタムに支えられた3つのアルトコインです。投資家は、暗号資産業界が発展し、一時的な準備期間を超えて、長期的な成長を生み出す可能性のあるプロジェクトを探しています。今後10年間で繁栄する可能性のあるトークンの主な決定要因は、開発者活動、文化的採用、コミュニティの強さです。イーサリアムとビットコインは引き続き市場を支配していますが、新しい競合他社が魅力的な新しい機会を開拓しています。アナリストは、WLFI、HYPE、MAGACOIN FINANCEの3つの名前を、持続的なモメンタムを持ち、それぞれ独自の競争優位性を提供する優れたアルトコインとして強調しています。WLFI：開発者と個人投資家の注目を集める1ドル未満のトークン 開発者と個人トレーダーの両方がWLFIに非常に興味を持っており、2025年の最も有名な1ドル未満のトークンの1つとして急速に台頭しています。そのオープンでコミュニティ主導のエコシステムは急速に拡大しており、参入障壁の低さが初期のShiba Inuブームを彷彿とさせる活動の急増を引き起こしています。WLFIは、TelegramとXで次の強気相場に向けて最も話題のプロジェクトの1つであり、そのHYPEは成長し続けています。MAGACOIN FINANCE：希少性、正当性、セカンドチャンスのエネルギー 開発者活動はイーサリアムやカルダノのようなプロジェクトを好みますが、文化的需要はMAGACOIN FINANCEに大きく傾いています。インフラコインとは異なり、それはバイラルなモメンタムで繁栄し、トークンを投資とアイデンティティの両方として扱う急速に拡大するグローバルコミュニティを構築しています。HashExとCertiKが承認した監査により、通常のミームコインの混乱を超えて評価され、慎重な買い手に信頼性を与えています。アナリストは35倍から65倍の潜在的な倍率を予測しており、これらの数字が投資家の目をそのプレセールに固定させています。開発者主導のプロジェクトが何年もかけて徐々に構築される中、MAGACOIN FINANCEは需要主導のロケットシップを表し、新しい市場リーダーを定義する種類の指数関数的な軌道に向けて準備されています。HYPE：拡大する需要を持つ文化的ムーブメント その名前に忠実に...
「ビットコインは検閲耐性を持ち、それを維持しなければならない」
「ビットコインは検閲耐性を持ち続けなければならない」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「親愛なるビットコインコアへ、ビットコインは検閲耐性を持ち続けなければなりません。」これは、The Ordinal Showのホスト、レオニダスが激しいスパム戦争について意見を述べ、ビットコインコアに警告を発した今週の約束、戦い、そして砂の上に引かれた一線です：「ビットコインコアがポリシールールを厳しくしたり、オーディナルやルーンのトランザクションを検閲しようとする真剣な試みには、断固たる行動で対応します。」ビットコインコア：トランザクション検閲は「危険な前例」レオニダスは、ビットコインネットワークは中立的で、許可不要で、競争力のある手数料を支払う意思のある誰にでも開かれるように設計されていると主張しています。「スパム」という名目でJPEG、ミームコイン、またはオンチェーン実験を検閲することは、ビットコインを特別なものにしている基盤層での検閲への耐性を損なうことになります。彼は警告します：「JPEGやミームコイントランザクションの検閲を正常化することと、国家による特定の金銭的トランザクションの検閲を正常化することの間に意味のある違いはありません。どちらも非常に危険な前例を作ることになります。」2025年のスパム戦争を追っている人なら誰でも、コア対ノッツの議論はどこにでもあり、ノードオペレーターは積極的な反スパム機能を求めてノッツに殺到し始めています。ノッツのシェアは2024年初頭の69ノードから2025年9月には4,200以上に膨れ上がり、現在は到達可能なネットワークの18%以上を占め、コアの次期v30リリースに対する劇的な抗議を示しています。ここで問われているのはOP_RETURNデータ制限以上のものです。これはビットコインの魂をめぐる戦いです：プロトコルは厳密に金銭的決済層のままであるべきか、それともトランザクション手数料が支払われる限り、革新的なオンチェーン利用をサポートするように進化できるのでしょうか？オーディナルとルーンの視点レオニダスによると、オーディナルとルーンのエコシステムは、マイナーとセキュリティをサポートしながら、50億以上の手数料を生み出し、従来の物語の外で「毎日ビットコインをお金として使用」しています。彼らは...
スコット・ベセント氏、トランプ関税は最高裁を乗り切るだろうが、大規模な財務省の払い戻しリスクを警告
スコット・ベセントは、トランプの関税は最高裁判所の審査を通過する可能性が高いが、巨額の財務省返還リスクを警告するという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。スコット・ベセントは日曜日に、ドナルド・トランプの広範な関税は最高裁判所の審査を通過する可能性が高いが、裁判所がホワイトハウスに不利な判決を下した場合、財務省は数千億ドルの関税収入を返還せざるを得なくなる可能性があると警告しました。NBCの「ミート・ザ・プレス」で発言した財務長官は、トランプの貿易措置が支持されると「確信している」と述べました。しかし、裁判所がそれらを否決した場合、「関税の約半分を返還しなければならず、財務省にとって非常に悪いことになる」と認めました。「裁判所がそう言えば、我々はそうしなければならない」と彼は付け加えました。トランプ政権は現在、裁判所に迅速な対応を求めています。先月、連邦控訴裁判所がトランプの関税のほとんどが違法であると判断した後、司法省は迅速な決定を求める要請を提出しました。法的争いは、トランプが「相互関税」と呼ぶものについてであり、これは彼の「解放の日」政策の下でほぼすべての国に適用されました。連邦巡回裁判所は、トランプがこれらの措置を課す際に大統領権限の限界を超えたと判断しました。しかし、その判決は10月14日まで発効せず、政権には上訴するための狭い窓口が与えられています。ホワイトハウスは遅延が兆ドル規模の返金を引き起こす可能性があると警告ベセントは、裁判所が2026年まで最終判決を遅らせた場合、財務省は最大1兆ドルの徴収済み関税を抱えることになる可能性があると警告しました。「2026年6月まで判決を遅らせると、7500億ドルから1兆ドルの関税がすでに徴収され、それらを解消すると重大な混乱を引き起こす可能性がある」と彼は述べました。その規模の返金は輸入業者にとって巨額の現金の利益となり、連邦政府にとっては深刻な財政的打撃となるでしょう。同じインタビューで、NBCのクリステン・ウェルカーはベセントに、アメリカ企業が...
MTV VMAs 2025 受賞者リスト（ライブ更新）
投稿「MTV VMAs 2025 当選者リスト（ライブ更新）」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。エルモント、ニューヨーク – 9月7日：サブリナ・カーペンターが2025年9月7日、ニューヨーク州エルモントのUBSアリーナで開催された2025 MTVビデオ・ミュージック・アワードに出席。（写真：ディミトリオス・カンブリス/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ 2025 MTVビデオ・ミュージック・アワードがニューヨークのUBSアリーナでまもなく開催されます。音楽界最大の夜の一つが展開される中、発表されるムーンマン受賞者を随時以下のリストで更新していきますので、更新をお忘れなく。LL・クール・Jが2回目となる豪華セレモニーの司会を務め、CBS、MTVおよびParamount+で20時（東部時間）/ 17時（太平洋時間）に開始されます。レディー・ガガが印象的な12のノミネートで今夜のノミネートをリードし、ブルーノ・マーズが11、ケンドリック・ラマーが10、ROSÉとサブリナ・カーペンターがそれぞれ8つでこれに続きます。Forbes「2025 MTV VMAsは何時に始まる？知っておくべきことすべて」モニカ・メルクリ著 レディー・ガガ、サブリナ・カーペンター、ポスト・マローン、テイト・マクレー、Jバルヴィン、ドージャ・キャット、コナン・グレイ、アレックス・ウォーレンなどが今夜パフォーマンスを行う予定です。ビデオ・ヴァンガード賞受賞者のマライア・キャリーは彼女のヒット曲メドレーを歌います。さらに、初の「ロック・ザ・ベルズ・ビジョナリー賞」と「ラテン・アイコン賞」をそれぞれ受賞したバスタ・ライムスとリッキー・マーティンもステージに登場します。出演者の完全なリストはこちらでご確認ください。 ショーではまた、エアロスミスのスティーヴン・タイラーとジョー・ペリー、ヤングブラッド、ヌーノ・ベッテンコートによるロックの伝説オジー・オズボーンへのトリビュートも行われます。「ロックの兄弟、オジー・オズボーンの訃報を聞いて心が痛みます。音楽を永遠に変えた声」とエアロスミスは7月の「闇の王子」の死後、声明で述べました。Forbes「2025 MTV VMAsをケーブル、ストリーミング、無料で視聴する方法」モニカ・メルクリ著 MTV VMAs 2025：当選者リスト（ライブ更新中）エルモント、ニューヨーク…
エルサルバドル、ビットコイン・デーを戦略的なBTC購入で記念
エルサルバドル、ビットコインデーを戦略的BTCの購入で記念 要点： 主なイベント：ナイブ・ブケレ主導によるエルサルバドルのビットコイン購入。 国家準備金に21 BTCを追加。 現在の合計：6,313.18 BTC、価値7億100万ドル。 エルサルバドルのナイブ・ブケレ大統領は9月8日に21ビットコインの購入を発表し、同国の暗号資産準備金の大幅な増加を記録しました。この買収は、変動する市場状況の中でエルサルバドルの継続的な投資戦略を強調し、世界の暗号資産の状況における自国の立場を強化することを目指しています。 ビットコインデーに購入された21ビットコイン：戦略的意義 ビットコインデーに、ナイブ・ブケレ大統領は21 BTCを取得することでエルサルバドルのビットコインポジションを引き上げ、国家保有の合計を6,313.18 BTCに増加させました。これはエルサルバドルがビットコインを準備資産として使用する戦略における新たなマイルストーンとなります。この新たな購入は、ブケレ政権が暗号資産を国家の金融システムに統合する一貫した努力を示し、同国にとってのビットコインの戦略的重要性を強調しています。保有資産の市場価値は現在7億100万ドルとなっています。 この行動は国際的な期待に影響を与える可能性があり、KalshiやPolymarketなどの価格予測市場では、国庫が2025年末までに10億ドルに膨らむ可能性があると推測しています。エルサルバドルのビットコインへの献身は、標準的な通貨準備金とは対照的な独自の国家戦略を強調しています。 コミュニティの反応は非常に活発で、業界の著名人がXなどのプラットフォームで影響について議論しています。ブケレ大統領の行動は議論を巻き起こしましたが、主要な西側規制機関からの正式な批判は確認されていません。感情は主にビットコインが国家財政政策で果たす可能性のある役割について楽観的な見方を示しています。 ブケレ大統領の言葉：「今日のビットコインデーのために21 BTCを購入しています。」 ビットコインの市場データがエルサルバドルの動きの中で影響力を強化 ご存知でしたか？以前の象徴的な日付に、エルサルバドルは暗号資産の統合を強化するためにBTC購入を利用し、変化する国際的な認識の中で拡張戦略を維持しました。CoinMarketCapによると、ビットコインの現在の価格は111,416.70ドルで、その...
ZNS ConnectがSomniaと提携してWeb3アイデンティティを変革
ZNS ConnectがSomniaとパートナーシップを組み、Web3アイデンティティを変革する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。目次 1. ZNSがオンチェーンアイデンティティの未来を創造 2. ZNS ConnectがWeb3の普及を加速 もっと見る ZNSは、Web3アイデンティティの次の波を推進するためにSomniaとの最先端パートナーシップを発表しました。この提携は、スマートコントラクトの相互作用と簡単な分散型アイデンティティのための新たな扉を開くことを目指しています。このアライアンスにより、ユーザーは独自の.somniaドメインを作成し、スマートコントラクトをデプロイし、ネットワーク上で直接やり取りすることができます。このイニシアチブは、パーソナライズされたブロックチェーン体験の新時代の幕開けとなります。分散型アイデンティティとドメインのプロトコルであるZNS Connectは、公式Xアカウントを通じてこのニュースを発表しました。もう一方のパートナーであるSomniaは、没入感のある体験のメタバースとWeb3ソーシャルのプラットフォームです。 ZNSがオンチェーンアイデンティティの未来を創造 ユーザーはこのコラボレーションを活用して.somniaドメインを確保し、デジタルアイデンティティを強化します。このイニシアチブはさらに、進化するSomniaのエコシステム全体での直接的な関与を確保することを目指しています。Somniaでは、「GM」と言うことはブロックチェーン上のフレーズではなく、インタラクティブで検証可能なアクションです。これらのライブで初期の相互作用により、ZNSはドメインベースのデジタルアイデンティティとネーミングを超える取り組みを説明します。これらのアイデンティティは、実世界のオンチェーンユーティリティへの経路となります。 ZNS ConnectがWeb3の普及を加速 このパートナーシップを通じて、ZNS ConnectはWeb3アクセスを合理化する評判を固める態勢を整えています。そうすることで、プラットフォームはドメインを再定義して強力なアイデンティティツールを構築します。プラットフォームはSomniaに統合され、スマートコントラクトを直接デプロイし、アイデンティティとユーティリティの融合を強調します。このように、ユーザーはよりアクセスしやすくインタラクティブなブロックチェーン体験を得ることができます。ZNSとSomniaは力を合わせて、分散型エコシステムの拡大への道を開く態勢を整えています。このアライアンスの進化とともに、両プラットフォームはビルダーとユーザーに力を与えることを目指しています...
「ラスト・ライツ」の主演パトリック・ウィルソンは超常現象を信じているのか？
「Last Rites」主演パトリック・ウィルソンは超常現象を信じているのか？がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。パトリック・ウィルソン、ベン・ハーディ、ヴェラ・ファーミガが「ザ・コンジュアリング：ラスト・ライツ」に出演。ワーナー・ブラザース・ピクチャーズ/ニュー・ライン・シネマ 5作品のコンジュアリング・シネマティック・ユニバースでエド・ウォーレンを12年間演じた後、パトリック・ウィルソンの超常現象に対する見方は何らかの形で変わったのだろうか？ウィルソンは、もちろんヴェラ・ファーミガ（エドの妻で同じく悪魔学者のロレイン・ウォーレンを演じる）と再びタッグを組み、「ザ・コンジュアリング：ラスト・ライツ」に出演している。この作品は週末に劇場で大ヒットスタートを切り、国内興行収入は推定8300万ドルに達した。フォーブス「ザ・コンジュアリング：ラスト・ライツ」のエンドクレジットとポストクレジットについて解説（ティム・ラマーズ著）ウィルソンとファーミガは2013年のホラーヒット作「ザ・コンジュアリング」で初めてエドとロレイン・ウォーレンを演じ、その後2016年の「ザ・コンジュアリング2」、2021年の「ザ・コンジュアリング：悪魔に唆された男」と続いた。2作目と3作目の間の2019年には、コンジュアリング・シネマティック・ユニバースのスピンオフ「アナベル 死霊博物館」でもエドとロレイン・ウォーレンを演じた。2月に行われた彼の映画「ミラーズ・イン・マリッジ」についてのZoom会話で、ウィルソンはコンジュアリング映画での仕事について振り返り、2012年に初めてエド・ウォーレンを演じる前と比べて超常現象に対する見方が変わったかどうかを語った。「多くのことを見て、多くのことを聞いてきたと感じています。もちろん、『私にも同じことが起きた』というファンに会うこともあります。そして私は自分のエド・ウォーレン—本物のエド・ウォーレンではなく、私のエド・ウォーレン—の目を通してそれを見てしまいます」とウィルソンは語った。「何かを学んだとすれば、もう何も驚かないということです。読んできたことから、それが誰かの事実であれ意見であれ、誰かが『これを見た』とか『あれを見た』と言っても、超常世界のことで驚くことはないでしょう」フォーブス「ザ・コンジュアリング：...
