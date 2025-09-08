トランプ氏、ロシア制裁の第二段階の準備が整ったと発言、財務省はEUにプーチン打倒の協力を要請 ChatGPT: トランプ氏、ロシア制裁の第二段階の準備が整ったと発言、財務省はEUにプーチン打倒の協力を要請

トランプ氏、ロシア制裁の第二段階の準備が整ったと発言、財務省はEUにプーチン打倒の協力を要請とBitcoinEthereumNews.comに掲載。ドナルド・トランプ氏は日曜日、ホワイトハウスの大統領執務室でロシアに対する制裁の第二段階に進む準備ができていると述べました。この措置はモスクワか、依然としてロシアの石油を購入している国々を直接標的にするものですが、これは彼がクレムリンをこのように脅したのは約20回目になります。しかし、自由世界のリーダーは実行に移せないようです。記者から「第二段階」に進む準備ができているかと直接質問されたトランプ氏は「はい、準備はできている」と答えましたが、詳細な説明はありませんでした。ロイターによると、この新たな姿勢は、ウラジーミル・プーチン氏との交渉の道を開いておこうとしながらも、トランプ氏が何ヶ月にもわたって警告を発してきたものの行動に移さなかった後に続くものです。1月に政権に復帰して以来、トランプ氏は戦争を迅速に終わらせることができると公に主張してきました。しかし、停戦に進展がなく、ロシアが一晩で過去最大の空爆を行い、4人が死亡し、キエフの政府建物に火を付けたことで、トランプ氏の口調は硬化しました。これはすべて、トランプ氏が先週、特にニューデリーがロシアとの石油取引を継続していることを理由に、インドの対米輸出品に50%の関税を課す決定について、以前の制裁を擁護した後に起こりました。「それはロシアに数千億ドルのコストをかけた」とトランプ氏は先週水曜日に述べました。「それを行動なしと呼ぶのか？そして私はまだ第二段階も第三段階も実行していない。」 ベセント氏、石油制裁でEUの協力を呼びかけ スコット・ベセント財務長官も日曜日に公の場で発言し、欧州連合に二次的制裁による米国の取り組みを支援するよう促しました。NBCの「ミート・ザ・プレス」で話したベセント氏は、政権はロシアの石油を購入し続ける国々を標的にする準備ができていると述べ、欧州の同盟国と協調して行えば、これによってプーチン氏を交渉のテーブルに着かせることができると警告しました。「我々はロシアへの圧力を強化する準備ができていますが、欧州のパートナーが...