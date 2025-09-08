MEXC 取引所
アルカラスがUSオープン決勝でシナーを圧倒し、テニス界のトップに
アルカラスはU.S.オープン決勝でシナーを打ち破りテニスのトップに立つという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク、ニューヨーク – 2025年9月7日：スペインのカルロス・アルカラスが、2025年USオープン15日目のUSTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで行われた男子シングルス決勝戦でイタリアのヤニク・シナーを破った後、チームボックスに向かって歩きながら反応しています。（写真：アル・ベロ/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ カルロス・アルカラスは日曜日の夕方、ヤニク・シナーを6-2、3-6、6-1、6-4で破り、2度目のU.S.オープンタイトルと世界ランキング1位を獲得しました。イタリア人は世界トップランカーの座を強敵に譲り、常に二番手でした。試合は一方のラケットのリズムだけで展開されました。映画的に言えば、シナーはアルカラスのモーツァルトに対するサリエリでした。トランプ大統領の警備体制により、世界トップ2選手のブルーカーペット入場が約50分遅れ、外にいた何百人もの観客が22歳の素晴らしい出だしを見逃しました。メジャー決勝でのアルカラスとシナーの三部作は、5時間29分という途方もない長さのフレンチオープン決勝から始まりました。アルカラスがフーディーニのような脱出劇で勝利したその大作の後、2つの堅実な続編が続きました。シナーはウィンブルドンで調子の上がらないスペイン人を4セットで抑え、アルカラスはここでその借りを返しました。シナーはSW19でグリゴール・ディミトロフが最後の16戦で2セットリードの状態で怪我のため棄権した後、かろうじて生き残っただけでしたが、アルカラスはフラッシングメドウズでのメインドロー15日間、無敵のマントを着ていました。彼は22セットのうち1セットしか落とさず、それも主に第1サーブの予想外のぐらつきによるもので、シナーを一時的に1セットオールの状態で試合に引き戻しただけでした。その後、アルカラスはハンマーを振り下ろしました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:46
ビットコインの難易度上昇、マイナーの収益性に圧力
ビットコインの採掘難易度上昇、マイナーの収益性に圧力がかかるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：ビットコインのマイニング難易度が4%上昇し、マイナーの収益性と手数料に影響。難易度の上昇は6月以降5回連続の増加を記録。弱い手数料と低いハッシュプライスがマイナーの利益率を圧迫。2025年9月7日（UTC）、ビットコインのネットワーク難易度はブロック913,248で4%上昇し、約136.0Tとなり、6月以降5回連続の増加を記録しました。この変化と低下するハッシュプライスが組み合わさり、マイナーの利益率を圧迫し、ビットコインの将来の収益性は価格回復またはオンチェーン手数料の増加に依存することになります。 ビットコインの136.0兆の難易度が5回連続の上昇を記録 ビットコインのネットワーク難易度調整により、ブロック913,248で4%増加し、現在136.0兆となっています。これは6月以降5回連続の調整です。マイニングコミュニティは、ハッシュプライスが最新の安値である51ドルに下落したことで財政的圧力に直面しています。連続的な難易度の増加が続き、わずかな利益しか出ない機器に依存するマイナーの運営コスト上昇をもたらしています。 マイナーの収益性は、ブロックあたり平均0.025 BTCという弱いトランザクション手数料の寄与により低下しています。最新のハッシュプライスの安値は8月の平均から5%の下落を反映しています。FoundryやF2Poolなどの主要プレイヤーは運営戦略について議論を続けています。しかし、SatoshiやPaolo Ardoinoなどの主要人物は公にコメントを控えています。 「私たちのビットコインの大部分は直接保有されています：bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4」— Paolo Ardoino、CEO、Tether 価格上昇と将来の予測の中での歴史的回復力 ご存知でしたか？ビットコインの最後の同様の難易度シーケンスは、2021年の中国からのハッシュレート移行後の調整を見て、世界的な競争の増加の中でネットワークの回復力を再確認しました。 CoinMarketCapによると、ビットコイン（BTC）は現在110,922.94ドルで取引されており、時価総額は2.21兆ドル、24時間の取引量は265.2億ドルです。最近、BTCは24時間で0.36%の上昇、先週は2.51%の急増を記録しました。 ビットコイン（BTC）、日次チャート、2025年9月8日1:40 UTC時点でのCoinMarketCapのスクリーンショット。出典：CoinMarketCap 専門家は示唆しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:45
「SOLの採用は現実のものだ」：Solanaが肥大化したTPS批判の中で異例の評価を獲得
「SOLの採用は現実のものだ」：ソラナ、TPS水増し批判の中で異例の評価を獲得 - BitcoinEthereumNews.comに掲載。ソラナの採用は、そのトランザクションアクティビティとネットワーク収益に関する議論を受けて今週注目を集めました。一方、カザフスタンはステーキング機能を備えた初のソラナ上場投資信託を導入し、このコインの採用傾向を確認しました。これにより、ブロックチェーンは水増しされた利用数に関する進行中の議論を超えた新たな認知を得ています。ジャスティン・ボンズがソラナの採用を擁護 サイバー・キャピタルの創設者であるジャスティン・ボンズは、そのアクティビティの質について疑問が提起された後、ソラナの採用を擁護しました。最新のツイートで、ボンズはソラナの利用と収益が偽物だという主張は間違っていると述べました。彼は、失敗したトランザクションとコンセンサスアクティビティを差し引いても、ソラナは1秒あたりのトランザクション数でリードしていると説明しました。あるユーザーは彼のツイートに対し、問題は収益が偽物かどうかではなく、それが持続的な価値を持つかどうかだと返信しました。このユーザーによると、ソラナの収入の多くはミームコイン活動に関連する優先手数料から来ているとのこと。これは安定した採用を示すものではなく、短期的な投機傾向を示すだけだと彼らは主張しました。しかし、ボンズはブロックチェーンは初期段階では常に投機を引き付けてきたと答えました。彼はビットコインのSatoshiダイス時代やイーサリアムのNFTとICO活動が盛んだった時期を例に挙げました。ジャスティンは、投機は分散型金融の一部であり、弱点とみなすべきではないと付け加えました。別のツイートで、もう一人の批評家であるデイブは、ソラナのパフォーマンス指標は誤解を招くものだと述べました。彼は30日間でほぼ1100万件のトランザクションを処理したボットを指摘し、そのうち99.95%が失敗していると述べました。この更新によると、デイブはこれらの失敗したトランザクションも台帳に残ると主張しました。彼はこれにより、アーカイブノードや分析プロバイダーがチェーンの完全な履歴を管理することがより困難でコストがかかると述べました。デイブは低手数料によりボットがネットワークを歪め、トランザクション数を彼が「見栄えの良い統計」と表現するものに変えていると述べました。彼は高い数字は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:22
利上げ期待高まるも：ビットコインの価格は追随せず
Fed利下げ期待が高まるも：ビットコインの価格は追随せず」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アジア太平洋モーニングブリーフへようこそ—地域市場とグローバルセンチメントを形成する一晩の暗号資産の動向に関する必須ダイジェストです。月曜日版は先週の総括と今週の予測で、Paul Kimがお届けします。緑茶を飲みながらこのスペースをご覧ください。米国の雇用統計の弱さを受けて、今年3回の利下げ期待が市場に戻ってきました。米株の主要指数は上昇しましたが、ビットコイン価格の反応は比較的控えめでした。雇用統計の悪化、利下げ期待を煽る スポンサード 先週、Bitcoin（BTC）は2.72%上昇し、Solana（SOL）は2.64%上昇しました。しかし、Ethereum（ETH）は同期間に2.07%下落し、パフォーマンスが低迷しました。先週のリスク資産市場で最も注目されたイベントは、金曜日に発表された米国8月の非農業部門雇用者数（NFP）レポートでした。この重要な指標は、米国の金利と全体的な市場流動性に大きな影響を与える可能性があります。以前、7月のNFP数値がわずか73,000人の新規雇用という驚くほど低い数字だったことで、経済危機への懸念が高まりました。これらの懸念から、米国財務長官のScott Bessentは今年100ベーシスポイントの利下げを示唆し、ビットコインを新ATHの123,000ドルに押し上げる一因となりました。8月のデータは7月よりも弱く、非農業部門の雇用増加はわずか22,000人でした。さらに、6月のデータの修正により13,000人の雇用が失われたことが明らかになり、2021年以降で最悪のパフォーマンスを記録しました。失業率も前月から0.1%上昇して4.3%となりました。歴史的な基準では4.3%は危機レベルではありませんが、雇用成長の急激な減速は懸念材料です。これは労働市場が転換点にあり、急速に悪化する可能性があることを示唆しています。スポンサード FedWatchツールによると、弱い数字を受けて、今年のFed利下げ3回の可能性が再び高まりました。ビットコイン価格は113,000ドルのレベルに素早く反発しました。しかし、ビットコインは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:15
Mutuum Finance (MUTM) vs. Compound: この新しいレンディングプロトコルは次世代のDeFiを定義するか？
Mutuum Finance（MUTM）対 Compound：この新しいレンディングプロトコルはDeFiの次の時代を定義するか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。分散型金融（DeFi）は複数のイノベーションの波を経験し、各波はチェーン上の資金移動を管理する新しいルールを作る取り組みを定義してきました。Compound（COMP）はDeFiレンディングの初期段階における最初のプロトコルの一つであり、ユーザーが銀行や仲介者に頼ることなく預金、借入、利息を獲得できるオープン市場を確立しました。しかし、2025年までに、Compoundは大きなプレーヤーであり続けていますが、その成長機会は限られているように見えます。これにより、Mutuum Finance（MUTM）のような新しいプロジェクトが可能になりました。これは低コストで革新的なトークンであり、すでにDeFiの元祖巨人の後継者になる可能性があると評価されています。Compound（COMP）2018年にCompoundが作成されたとき、それは非中央集権型レンディングが可能であることを示した最初のプロトコルの一つでした。それは当時、暗号資産保有に対して借り入れ、利息を獲得し、暗号資産を流動性プールに配置することを可能にした創造的なコンセプトでした。2020年にガバナンストークンとして導入された後、COMPは広範なDeFiブームの触媒となり、イールドファーミングと結びつきました。2021年5月に850ドル以上に急騰したとき、COMPは早期採用者に人生を変えるようなリターンをもたらしました。このトークンは数十億ドルの市場価値を持ち、現在約43ドルで取引されています。最も人気のあるDeFiトークンの一つであり続けていますが、ブレイクアウト年以降、何倍にも成長する能力は薄れています。実際、Compoundは人気のあるプロトコルに成長しました。その市場価値は20倍や30倍に上昇する余地がほとんどなく、確立されたユーザーベースを持ち、そのメカニズムは複製されています。COMPの爆発的な成長の日々はすでに過去のものであり、したがって重点は初期段階に置かれています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:13
50倍の利益が期待できる最高のアルトコイン
「50倍のリターンを狙える最高のアルトコイン」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産アナリストはSHIBA、LINK、そして0.006ドルのプレセールトークンを2025年の爆発的成長が期待できる最有力候補として挙げています。これらのアルトコインは50倍のリターンをもたらす可能性があるでしょうか？2025年の成長サイクルが展開するにつれ、爆発的なアルトコイン投資への関心が高まっています。ビットコインとイーサリアムが見出しを独占する中、初期の強気相場に類似点を見出す投資家たちは、小型時価総額の資産に注目しています。現在最も議論されているのは、シバイヌ（SHIB）、チェーンリンク（LINK）、そしてわずか0.0004ドルの新しいプレセールトークンです。これらはそれぞれ、確立されたミーム主導のラリーからインフラベースの成長、そしてハイリスク・ハイリターンのプレセールまで、異なる投資機会を提供しています。アナリストによれば、このような機会は早期投資家によって注意深く追跡されているとのこと。実際、市場の多くの人々は、特定のプレセールの勢いを、SHIBやDOGEが主要取引所に上場する前にどのように牽引力を得たかと比較し始めています。そこでMAGACOIN FINANCEが話題に上がります。初期の牽引力を構築しており、上場前に大きなリターンを獲得しようとする投資家にとって、最も注目されている新興トークンの一つとして急速に位置づけられています。シバイヌ（SHIB）は次の波を狙う シバイヌは依然として人気の高い銘柄です。ミームコインからエコシステムプロジェクトへの進化は、そのコミュニティを引き続き魅了しています。SHIBが初期サイクルからの7,500%の急上昇の一部でも再現すれば、アナリストはトークンが過去最高値（ATH）を再訪する可能性があると示唆しています。SHIBのエコシステムがShibariumと分散型アプリケーション(DApp)を通じて拡大するにつれ、持続的なラリーへの楽観論は強まっています。チェーンリンク（LINK）はDeFiのインフラ基盤 分散型金融におけるチェーンリンクの重要性は言うまでもありません。オラクルデータフィードのバックボーンとして機能し、LINKは複数のブロックチェーンにわたるスマートコントラクト実行に不可欠となっています。現在の取引レベルはLINKが整理統合段階にあることを示していますが、より広範な採用が続けば50〜70ドルの範囲に達する可能性があるという予測があります。アナリストは、DeFiが成熟するにつれ、LINKが大きな需要を獲得すると主張しています。初期段階の投資家は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:10
ゴールドマンのテックサミット、2025年の記録的な取引に関する話題で盛り上がる
ゴールドマンのテクノロジーサミットで2025年の記録的な取引に関する話題が渦巻くという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。今週サンフランシスコに集結する業界最大のイベントの一つに参加するテクノロジー企業のCEO、投資家、アナリスト、そして銀行家たちは、2025年が取引の記録的な年になる可能性について熱く語り合っています。この楽観的な見方は、わずか6ヶ月前、ドナルド・トランプ大統領のローズガーデンでの関税発表が市場を動揺させ、景気後退への懸念をあおった時期からの急激な転換を示しています。このイベントは、月曜日にパレスホテルで開幕するゴールドマン・サックス・グループのCommunacopia & Technology Conference 2025です。このテクノロジーイベントは長年、企業が優先事項を示す舞台として、また経営陣が主要な合併を擁護したり支持を集めたりするための実証の場として機能してきました。 楽観論が戻り、ディールメーカーがサンフランシスコに殺到 約260社が発表を予定しており、その中にはScale AI社に143億ドルを賭けたばかりのMeta Platforms社、5月にInformatica社と2020年以来最大の取引を結んだSalesforce社、そして先週、数百万ドル規模の契約でスタートアップのSolver社を買収したばかりのNvidia社などが含まれています。ブルームバーグのデータによると、こうした取引によりテクノロジー分野の取引額は年初来で6450億ドルに達し、パンデミック後のブームで約1兆ドルの取引が生まれた2021年以来の最も力強いペースとなっています。通信とメディアを含めると、より広範なセクターではすでに8220億ドルの活動が記録されています。今年の大型案件には、Palo Alto Networks社によるCyberArk Software社の250億ドルの買収、Thoma Bravo社によるDayforce社の123億ドルの買収、そしてCommScope Holding社からAmphenol社への105億ドルの資産売却などが含まれます。 現在の原動力は人工知能の軍拡競争です。Metaとイーロン・マスクのxAI社は、データセンターに数十億ドルを投入しています。同時に、ディールメーカーによると、主要なソフトウェア企業はAI駆動の破壊に対する防御戦略としてM&Aを活用するよう高まる圧力に直面しています。「より広範な分野において、私たちの想像を超える取引が行われるでしょう...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:04
Audieraがウェブ3エンターテイメントを再定義するためにAriwalletと提携
投稿「Audieraが Ariwalletとパートナーシップを組み、Web3エンターテイメントを再定義」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。目次 1. AudieraがBNBチェーンに音楽、ダンス、AIをもたらす 2. ArichainがそのエコシステムのコアとしてAriwalletを代表 もっと見る Audieraは、ArichainのマルチVMエコシステムの公式ウォレットであるAriwalletとの戦略的パートナーシップを発表することを喜ばしく思います。この提携は、Web3エンターテイメントとブロックチェーンの交差点を再定義する上で注目すべき一歩を表しています。この刺激的な提携により、音楽、ダンス、AIを活用した体験が分散型エコシステムに導入される予定です。これにより、このシナジーはWeb3エンターテイメントの新時代への道を切り開くことを目指しています。AIを活用した音楽とダンスのためのWeb3プラットフォームであるAudieraは、公式Xアカウントを通じてこのニュースを発表しました。 AudieraがBNBチェーンに音楽、ダンス、AIをもたらす Audieraは、伝説的な音楽とダンスの知的財産をスペースにもたらすことで、Web3の領域を強化することを目指しています。このAIを活用したイノベーションはBNBチェーン上に構築されています。このプラットフォームは、創造性、パフォーマンス、そして高度なブロックチェーンインフラストラクチャーを融合させ、従来のエンターテイメントの境界を打ち破ることを目指しています。このイニシアチブは、分散型の所有権と参加を活用して、ユーザーがコンテンツとつながる独自の方法を探索できるよう努めています。この一歩により、Audieraはブロックチェーンと文化の交差点の最前線に立つ先駆者としての評判を確固たるものにすることを目指しています。このプラットフォームは、インタラクティブで報酬のあるデジタル体験を提供します。 ArichainがそのエコシステムのコアとしてAriwalletを代表 Arichain公式ウォレットであるAriwalletは、Arichainの活気あるコミュニティの中心的ハブとして位置づけられています。Ariwalletは、ユーザーにとって重要なゲートウェイであり、SVMとEVM環境をサポートしてその機能を向上させています。これにより、Arichainはマルチチェーンの相互作用に対応するより多用途なウォレットになります。AudieraとAriwalletは、力を合わせることで、エンターテイメントとWeb3アクセスを容易に橋渡しする態勢を整えています。このように、ウォレットは音楽、ダンス、ブロックチェーンを活用したエンゲージメントが共存するエコシステムを構築しています。この...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:00
政府補助金における画期的な飛躍
政府補助金のための画期的な飛躍という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。韓国デジタル通貨パイロット：政府補助金のための画期的な飛躍 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 韓国デジタル通貨パイロット：政府補助金のための画期的な飛躍 出典：https://bitcoinworld.co.in/south-korean-digital-currency-pilot/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:57
中国の1.3兆ドルの市場ラリーが中国人民銀行の利下げに影を落とす
中国の1.3兆ドル市場ラリーが中国人民銀行の利下げに影を落とす、というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。中国の株式市場は最近、約1.3兆ドル上昇しました。8月のこの急激な上昇はアナリストたちを驚かせました。強い経済の証拠ではなく、このラリーは現在、フリーマネーと証拠金貸付の報酬と見なされています。北京の当局者たちは懸念しています。政策立案者たちは、6.8兆ドル相当の価値が消失した2015年の市場崩壊の惨状に悩まされています。その崩壊の記憶が、規制当局が現在のブームをどう扱うかに影響しています。中央銀行である中国人民銀行（PBOC）は、年末までにさらなる利下げと、おそらく銀行からの準備金率（RRR）の引き下げを行うと予想されていました。しかし、このラリーがその見通しを複雑にしています。「流動性が中国株式の継続的なラリーを促進する主要な要因である可能性があります」とシティのグレーターチャイナ経済部門長、余向栄氏は述べました。「この段階でさらにラリーを促進する必要はありません。」 規制当局はリスクを抑制するために動く 中国人民銀行と市場規制当局も手をこまねいているわけではありません。報告によると、彼らは今月記録的な2.3兆元（3220億ドル）に達したビジネスである証拠金融資に関する規則をより厳格にすることも検討しています。ボラティリティにつながる主要な要因の一つはレバレッジの多用でした。他の可能な措置には、空売り制限の変更や投機的取引に対する管理の強化が含まれます。目標は、パニックを引き起こすことなく市場を安定させることです。 しかし、このラリーは均等に分配されていません。ほとんどの買いは国家支援の資金と大手機関からのもので、個人投資家からではありません。これは個人投資家が株式に殺到し、崩壊を悪化させた2015年とは対照的です。 中央銀行は政策的なジレンマに陥っています。一方では、経済が減速しています。中国は米国との新たな貿易戦争、不動産セクターへの信頼低下、そして弱い消費者...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:55
