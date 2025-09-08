「SOLの採用は現実のものだ」：Solanaが肥大化したTPS批判の中で異例の評価を獲得

「SOLの採用は現実のものだ」：ソラナ、TPS水増し批判の中で異例の評価を獲得 - BitcoinEthereumNews.comに掲載。ソラナの採用は、そのトランザクションアクティビティとネットワーク収益に関する議論を受けて今週注目を集めました。一方、カザフスタンはステーキング機能を備えた初のソラナ上場投資信託を導入し、このコインの採用傾向を確認しました。これにより、ブロックチェーンは水増しされた利用数に関する進行中の議論を超えた新たな認知を得ています。ジャスティン・ボンズがソラナの採用を擁護 サイバー・キャピタルの創設者であるジャスティン・ボンズは、そのアクティビティの質について疑問が提起された後、ソラナの採用を擁護しました。最新のツイートで、ボンズはソラナの利用と収益が偽物だという主張は間違っていると述べました。彼は、失敗したトランザクションとコンセンサスアクティビティを差し引いても、ソラナは1秒あたりのトランザクション数でリードしていると説明しました。あるユーザーは彼のツイートに対し、問題は収益が偽物かどうかではなく、それが持続的な価値を持つかどうかだと返信しました。このユーザーによると、ソラナの収入の多くはミームコイン活動に関連する優先手数料から来ているとのこと。これは安定した採用を示すものではなく、短期的な投機傾向を示すだけだと彼らは主張しました。しかし、ボンズはブロックチェーンは初期段階では常に投機を引き付けてきたと答えました。彼はビットコインのSatoshiダイス時代やイーサリアムのNFTとICO活動が盛んだった時期を例に挙げました。ジャスティンは、投機は分散型金融の一部であり、弱点とみなすべきではないと付け加えました。別のツイートで、もう一人の批評家であるデイブは、ソラナのパフォーマンス指標は誤解を招くものだと述べました。彼は30日間でほぼ1100万件のトランザクションを処理したボットを指摘し、そのうち99.95%が失敗していると述べました。この更新によると、デイブはこれらの失敗したトランザクションも台帳に残ると主張しました。彼はこれにより、アーカイブノードや分析プロバイダーがチェーンの完全な履歴を管理することがより困難でコストがかかると述べました。デイブは低手数料によりボットがネットワークを歪め、トランザクション数を彼が「見栄えの良い統計」と表現するものに変えていると述べました。彼は高い数字は...