サブリナ・カーペンター、MTVビデオ・ミュージック・アワードで「Tears」を披露し、トランスジェンダーの権利を支持
サブリナ・カーペンターがMTV VMAで「Tears」を披露し、トランスの権利を支持 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事。UBSアリーナで開催された2025年MTV Video Music Awardsでのサブリナ・カーペンター。Billboard via Getty Images サブリナ・カーペンターがMTV Video Music Awardsに雨をもたらした。スタジオアルバム「Man's Best Friend」のリリース直後、カーペンターは日曜の夜、ニューヨーク州エルモントのUBSアリーナで初めて「Tears」を披露した。このチャーミングなポップトラックは、8月下旬にリリースされた「Man's Best Friend」の2枚目のシングルだ。 カーペンターはフリンジ付きのシルバーの衣装、キラキラした黒いタイツ、黒いハイヒールを身につけ、「マンホール」から登場してパフォーマンスを始めた。彼女はダンサーや、デナリやレクシー・ラブなどの有名なドラァグクイーンたちと共演し、彼らの何人かはトランスの権利を支持するピケ看板を掲げていた。看板には「憎むなら、絶対にモテない」「トランスの権利を守れ」「地元のドラァグを支援しよう」などと書かれていた。 古風な電話ボックスで素早く衣装を変えた後、カーペンターは雨が降る中、ダンスを続けた。 2025年MTV Video Music Awardsでパフォーマンスするサブリナ・カーペンター。Getty Images for MTV カーペンターは2024年にMTV VMAでデビューし、ヒット曲「Please Please Please」「Taste」「Espresso」のメドレーを披露した。今年、彼女はベストポップアーティストとベストアルバムを含む8つの賞にノミネートされた。 「Tears」のパフォーマンスと別の衣装チェンジの後、カーペンターはステージに戻り、2024年リリースの「Short n' Sweet」でベストアルバム賞を受賞した。彼女はバッド・バニー、ケンドリック・ラマー、レディー・ガガ、モーガン・ウォーレン、ザ・ウィークエンドを抑えての受賞だった。 「Manchild」の歌手は、この瞬間を利用して、トランスコミュニティと「今夜私と一緒にステージに立っている私のクイーンたち」への支持をさらに強調した。 「この世界は、私たちが皆知っているように、批判や差別、ネガティブなことでいっぱいになることがある」と彼女は述べ、自分が何かの一部であることに「感謝している」と付け加えた...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 11:34
今週買うべき最高の暗号通貨 — Bitcoin、XRP＆MAGACOIN FINANCEが25倍になると予測される
「今週買うべき最高の暗号資産 — ビットコイン、XRP＆MAGACOIN FINANCEが25倍の上昇が期待されると注目される」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。今週買うべき最高の暗号資産をお探しですか？確立されたトークンリーダーと有望な新しい銘柄を比較してみましょう。ビットコインが道を切り開き、XRPが決済での関連性を高め、MAGACOIN FINANCEが25倍の上昇の可能性がある隠れた選択肢として注目を集めています。 ビットコインが市場の基調を設定 多くのトレーダーにとって、ビットコインは取引を始める最初の暗号資産であり、今週買うべき最高の一つとなっています。有限発行と堅固な流動性を持ち、変動の激しい市場の中で安定したポイントとして際立っています。投資家はこれをデジタルゴールドと考えており、上場投資信託や長期ポートフォリオへの組み込みは、機関投資家からの需要が増加していることを示唆しています。最近の市場の動きは、ビットコインの安全資産としての地位を確固たるものにしただけです。これらのレベルを超えたビットコインの強さは、個人投資家と機関投資家の両方を再び市場に呼び戻しています。この安定性と国際的な法整備が相まって、暗号資産で安全に投資したい人々にとって最高の選択肢であり続けています。今後、ビットコインの市場のベンチマークとしての地位が強化されると考える人も多くなっています。他の暗号資産が上下する中、ビットコインが支配的であり、持続力を持つ唯一のデジタル通貨となり、リスクを取らずにこの分野に参入したい投資家にとって魅力的です。 XRPは決済を通じて実用性を構築 XRPも、国境を越えた金融での使用増加により、今週買うべき最高の暗号資産リストに入っています。Rippleは金融機関との関係構築に何年も費やしており、XRPはその計画の大きな部分を占めています。より安価で迅速な送金は、特に多国籍銀行にとって強力な価値提案です。他の多くのトークンとは異なり、XRPは明確なユースケースに支えられています。この実用的なアプリケーションは、他のアルトコインが苦戦している時でも関連性を保つのに役立っています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 11:00
2025年のスパム戦争はビットコインにとって「深刻な脅威」となりつつある
「2025年のスパム戦争がビットコインにとって『深刻な脅威』になりつつある」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインに少しでも関わっていれば、今日の「スパム戦争」が約10年前の悪名高いブロックサイズ戦争に例えられているのを耳にしたことがあるでしょう。そのエネルギー、辛辣さ、部族主義。すべてが勢いを増して戻ってきましたが、今回はブロックサイズについて議論する代わりに、戦場はOP_RETURNとビットコインコアとノッツの間で広がる分断です。 スパム戦争の始まり スパム戦争の根源は2023年にさかのぼります。それはオーディナルが登場した時です。これにより、誰でもデジタルアート、NFT、その他の種類のデータをビットコインのブロックチェーンに直接埋め込むことができるようになりました。多くの人々はオーディナルがビットコインにあらゆる種類のイノベーションをもたらしたことを称賛しました。一部の人々は、チェーン上のスパムと肥大化が一般ユーザーの取引手数料を押し上げる問題を予見していました。 2025年初め、スパム戦争はさらに激化しました。ビットコインコア開発者は、次期v30リリースで80バイトのOP_RETURN制限を廃止する計画を明らかにしました。彼らはビットコインをオンチェーン活動の新しい種類に対してより多用途にすることを望んでいました。コア側の多くの人々にとって、取引手数料が支払われる限り、ビットコインのどのような使用も公正なゲームです。 しかし、全員がそのビジョンを共有しているわけではありません。長年のビットコイン開発者であり、ビットコインノッツの主要メンテナであるLuke Dashjrは、この変化をオープンな実験というよりも大きな危険信号と見ています。彼にとって、制限を解除することはスパムへのオープンな招待状であり、ビットコインを非金融的なゴミのデータダンプスターに変え、通貨としての役割を脅かすものです。ノッツはコアがビットコインの中立性を放棄していると信じる批評家たちの結集点となりつつあり、緊張が高まるにつれて、より多くのノードオペレーターが移行し始めています：ネットワークにおけるノッツのシェアは18.5%に達しています。 本当に危機に瀕しているもの その核心において、スパム戦争はコードの一行についてのものではありません...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:49
Salvo GamesとLast Odyssey、AI駆動型Web3ゲームを推進へ
Salvo GamesとLast Odysseyがai駆動型Web3ゲームを推進へという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。著名なGameFiプラットフォームであるSalvo Gamesは、RoninネットワークでAI駆動型のMMORTS 5Xゲームとして最も早く開発されたLast Odysseyとパートナーシップを結びました。このパートナーシップは、最先端技術と次世代Web3ゲームの融合を目指しています。Salvo Gamesの公式X発表によると、この提携は分散型ゲーム世界におけるコミュニティ主導の成長の可能性を示しています。したがって、この動きは特に10月に予定されているLast Odysseyの第2回パブリックテストにより、大幅な可視性の向上が期待されています。 Salvo GamesとLast OdysseyがAI主導のWeb3ゲームを強化するためにパートナーシップを締結 Salvo GamesとLast Odysseyのパートナーシップは、堅牢なAI技術を取り入れたWeb3ゲームの発展に焦点を当てています。このコラボレーションにより、Last Odysseyはより広範なゲーム内露出を得るだけでなく、コミュニティ参加者にTelegramやDiscordを通じた包括的な対話の直接的な方法を提供します。このアプローチは、ゲームプレイとコミュニティエンゲージメントを組み合わせ、プレイヤーが成長の中心的存在となることを保証します。これを踏まえ、このパートナーシップはリアルタイムゲームプレイ中のAI主導の意思決定の可能性を示しながら、没入感のあるプレイヤー体験を提供することが期待されています。 開発者にとってこのパートナーシップから期待できることは？ Salvo Gamesによると、このパートナーシップは開発者に注目すべき利点を提供します。成長するWeb3コミュニティ内でのより広い露出、Roninネットワークを通じて急速に拡大するプロジェクトと共に開発する機会、没入感のあるゲームプレイを構築するためのAI主導ツールへのアクセスが考慮されています。したがって、この二者はSalvo Gamesの幅広い業界リーチとLast OdysseyのAI駆動アプローチを活用して、開発者が分散型ゲームの新しい道を探索できるようにしようとしています。 Umair Younasは2019年からこの仕事に関連する暗号資産関連のコンテンツライターです。Blockchainreporterでは、ニュースや記事のライターを務めています。彼は暗号資産、ブロックチェーン、NFT、DeFi、およびFinTechの愛好家であり、執筆に強い指揮力を持っています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:35
ソウルの高級文化イベントで太鼓が観客を魅了
投稿「Taikoがソウルの高級文化イベントで魅了」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。革新的な現実資産のトークン化：Taikoがソウルの高級文化イベントで魅了 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 革新的な現実資産のトークン化：Taikoがソウルの高級文化イベントで魅了 出典：https://bitcoinworld.co.in/rwa-tokenization-taiko-luxury/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:27
Kintoのブロックチェーン閉鎖発表後、81%下落
Kintoがブロックチェーンの停止を発表した後、トークン価格が81%下落したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。KintoネットワークのガバナンストークンであるKintoトークンは、数ヶ月の挫折を経て、そのイーサリアムレイヤー2ブロックチェーンが9月末に停止することをチームが発表した後、80%以上暴落しました。Kintoは7月の業界全体のハッキングで約577イーサ（ETH）、約160万ドル相当がプロトコルから流出した後、「モジュラー取引所」での取引を復旧させるために100万ドルの負債を調達しました。しかし、悪化する市況が「さらなる資金調達を阻止」し、この暗号資産プロジェクトの停止を余儀なくさせたと、Kintoは日曜日にMediumに投稿しました。 「日々が経つにつれて、資金はさらに減少しています。私たちは7月以降給与なしで運営してきましたが、最後の資金調達の道が閉ざされた今、残された責任ある選択肢は一つです：きれいに停止し、ユーザーや貸し手を可能な限り保護することです。」出典：Kinto 160万ドルのハッキングは、ERC-1967プロキシ標準のセキュリティ脆弱性に起因していました — これはスマートコントラクトをアドレスを変更せずにアップグレードできるようにする一般的なOpenZeppelinのコードベースです。他のいくつかのプロジェクトも影響を受けました。 Kintoがハッキングと増大する財政的圧力に失敗の原因を求める一方、ある観察者は、ハッキング後に収益を上げるのに苦労していた時期でさえ、ステーブルコインに対するKintoの過度に高い年間パーセンテージ利回り提供を指摘しました。Kintoの創設者の一人であるRamon Recueroは4月に、Kステーキングが年間130%のUSDC（USDC）利回りを提供していると述べました — これはDeFi空間全体で最も高い利回りの一つでした。高い利回りを提供する他の分散型金融プラットフォームも波乱の過去を持っています。 Arbitrumにビルドされイーサリアムメインネットでの決済を活用するこのプロジェクトは、Apple、Microsoft、Nvidiaなどのトークン化された株式の取引も提供していました。そのモジュラー取引所は、中央集権型取引所の効率性と分散型取引所が提供するセキュリティ機能を組み合わせようとしました。 Kintoは回復計画を発表 Kintoは、残りのすべての資産（Uniswapの80万ドルを含む）...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:24
今週のAPTとソラナ(S)における大きな変動を予測
投稿「今週のAPTとソラナ（S）における大きな変動を予測する」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要なトークンアンロック：今週のAPTとソラナ（S）における大きな変動を予測する コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 重要なトークンアンロック：今週のAPTとソラナ（S）における大きな変動を予測する 出典: https://bitcoinworld.co.in/crucial-token-unlocks-impact/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:21
Tether CEOは同社がビットコインを売却して金を購入したという主張を否定
テザーCEOが同社がビットコインを売却して金を購入したという損害補償を否定したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。最大のステーブルコインUSDTの発行元であるテザーのCEO、パオロ・アルドイーノは日曜日にXで、同社がビットコイン（BTC）を売却して金に投資したという主張を否定しました。彼の投稿では、「テザーはビットコインを一切売却していない」と述べ、さらに「世界がますます暗くなる中、テザーはビットコイン、金、土地などの安全資産に利益の一部を投資し続ける」と付け加えました。 噂の始まり 9月6日、YouTuberのクライブ・トンプソンは「最近、テザーは金を購入しビットコインを売却している」と主張しました。トンプソンの主張はテザーの資産報告書の調査に基づいていました。トンプソンによると、テザーは前四半期に10億ドル以上のBTCを売却し、16億ドル以上の金を購入したとのことです。これはトンプソンによれば、テザーが金を優先してビットコインを投げ売りしていることを示しているとのことです。 トンプソンの主張の欠陥 Jan3のCEOサムソン・モウは公開データに基づいてトンプソンの理論の欠陥を指摘しました。Xの投稿で、モウはトンプソンがテザーのBTC保有量の減少が自動的に金のために売却したことを意味すると仮定したため、誤った結論に達したと説明しました。今年の第1四半期と第2四半期に、テザーはそれぞれ92,650 BTCと83,274 BTCの保有を報告しました。モウによると、トンプソンはテザーがTwenty One Capital（XXI）という別のプロジェクトへの資金提供を考慮していなかったとのことです。テザーは6月2日に14,000 BTCを、7月に5,800 BTCを移転し、合計19,800 BTCをXXIに送金しました。 The Crypto Investor Blueprint: A 5-Day Course On Bagholding, Insider Front-Runs, and Missing Alpha Nice 😎 Your first lesson is on the way. Please add [email protected] to your email whitelist. したがって、モウは、テザーが2025年第2四半期には前四半期よりも4,624 BTCを多く保有していたと説明しました。7月の移転を考慮すると、テザーは「（少なくとも）ビットコインの純増加を...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:03
メーガン・モロニーが新しい「ベストカントリー」賞を受賞
メーガン・モロニーが新しい「ベストカントリー」賞を受賞 メーガン・モロニー（右）が2025年9月7日、ニューヨーク州エルモントのUBSアリーナで開催された2025 MTVビデオミュージックアワードに出席。（写真：Roy Rochlin/Getty Images for MTV）Getty Images for MTV 日曜の夜、メーガン・モロニーはMTVビデオミュージックアワードでベストカントリー部門の初受賞者となりました。モロニーはニューヨークのUBSアリーナでプライムタイムショーが始まる前に、レッドカーペットを歩きながらファン投票による「ムーンマン」を受け取りました。モロニーは2024年の同名アルバムからのリードシングル「Am I Okay?」で受賞しました。「投票してくださった皆さん、本当にありがとうございます。今年のすべてのサポートに感謝します」とモロニーはプレショーの受賞スピーチで述べました。「皆さん、私は去年のクリスマスのホワイトエレファントで『ムーンマン』の像を巡って本気で争ったんですが、今は本物を手に入れました。興奮しています。これはHome Goodsのものよりずっといいです。」数人の協力者やサポーターに感謝した後、彼女はこう付け加えました。「これはとてもクールです。私、一体ここで何をしているんだろうって感じです。」モロニーは、Jelly Roll（楽曲「Liar」でノミネート）、Chris Stapleton（「Think I'm In Love With You」）、Cody JohnsonとCarrie Underwood（デュエット「I'm Gonna Love You」）、Lainey Wilson（「4x4xU」）、Morgan Wallen（「Smile」）を含む強豪を打ち破りました。番組制作者たちは先月、ベストカントリー賞の新設を発表しました。これは日曜の生放送で発表された2つの新しいトロフィーの1つで、もう1つはベストポップアーティスト賞でした。2025年のVMAは日曜の夜、CBSとMTVで放送されました。 VMAにベストカントリーカテゴリーが追加 ベストカントリーカテゴリーの追加は、MTVの姉妹ネットワークであるCMTが、親会社ParamountとSkydance Mediaの合併の一環として2025年CMTミュージックアワードをキャンセルした数ヶ月後に実現しました。アンダーウッドはファン投票によるCMTミュージックアワードで頻繁に優勝していました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:49
アルカラスがUSオープン決勝でシナーを圧倒し、テニス界のトップに
アルカラスはU.S.オープン決勝でシナーを打ち破りテニスのトップに立つという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューヨーク、ニューヨーク – 2025年9月7日：スペインのカルロス・アルカラスが、2025年USオープン15日目のUSTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで行われた男子シングルス決勝戦でイタリアのヤニク・シナーを破った後、チームボックスに向かって歩きながら反応しています。（写真：アル・ベロ/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ カルロス・アルカラスは日曜日の夕方、ヤニク・シナーを6-2、3-6、6-1、6-4で破り、2度目のU.S.オープンタイトルと世界ランキング1位を獲得しました。イタリア人は世界トップランカーの座を強敵に譲り、常に二番手でした。試合は一方のラケットのリズムだけで展開されました。映画的に言えば、シナーはアルカラスのモーツァルトに対するサリエリでした。トランプ大統領の警備体制により、世界トップ2選手のブルーカーペット入場が約50分遅れ、外にいた何百人もの観客が22歳の素晴らしい出だしを見逃しました。メジャー決勝でのアルカラスとシナーの三部作は、5時間29分という途方もない長さのフレンチオープン決勝から始まりました。アルカラスがフーディーニのような脱出劇で勝利したその大作の後、2つの堅実な続編が続きました。シナーはウィンブルドンで調子の上がらないスペイン人を4セットで抑え、アルカラスはここでその借りを返しました。シナーはSW19でグリゴール・ディミトロフが最後の16戦で2セットリードの状態で怪我のため棄権した後、かろうじて生き残っただけでしたが、アルカラスはフラッシングメドウズでのメインドロー15日間、無敵のマントを着ていました。彼は22セットのうち1セットしか落とさず、それも主に第1サーブの予想外のぐらつきによるもので、シナーを一時的に1セットオールの状態で試合に引き戻しただけでした。その後、アルカラスはハンマーを振り下ろしました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:46
