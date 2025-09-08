Tether CEOがビットコイン売却とゴールド購入の噂を非難

テザーCEO、ビットコイン売却で金を購入したという噂を否定する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン テザーでのビットコイン売却の噂が今週、暗号資産コミュニティの一部を動揺させましたが、同社の経営陣と業界の同盟者たちは異なる説明で反論しました：コインは全く売却されておらず、再配置されただけだったのです。この噂は、2025年第1四半期と第2四半期の間でテザーが報告したビットコイン保有量に明らかな減少があることを評論家が指摘したことから始まりました。BDO証明データによると、保有量は9,000 BTC以上減少したように見え、ステーブルコイン発行者が準備金の一部を清算して金を追いかけたという主張を引き起こしました。YouTuberのClive Thompsonはこの理論を拡散し、テザーの戦略がビットコインから離れつつあると示唆しました。 反論 経営幹部と業界の関係者はすぐにその解釈に異議を唱えました。Jan3のCEOであるSamson Mowは、行方不明のビットコインはTwenty One Capital（XXI）、StrikeのCEOであるJack Mallersと関連する別の金融イニシアチブに送られたと説明しました。6月と7月の送金は合計で約20,000 BTCに達し、その差異を説明するには十分すぎるものでした。テザーのCEOであるPaolo Ardinoもその点を強調し、コインは一切売却されていないと主張しました。代わりに、同社は長期的に安全な資産と考えるもの—「ビットコイン、金、土地」—に利益を継続的に投入していると述べました。 数十億ドル規模の送金 ブロックチェーン記録によると、6月初旬にテザーはXXIをサポートするために37,000 BTC以上（当時の価値はほぼ39億ドル）を移動させたことが確認されています。これらの送金がテザーの直接保有として計上されていれば、同社のバランスシートは減少ではなく純増を示していたでしょう。独立したデータトラッカーは、テザーが依然として110億ドル以上の価値を持つ100,000 BTC以上を保有していると記録しており、同社は最大の機関投資家の一つとしての地位を確保しています。 エルサルバドルの金購入とのタイミング この論争は、エルサルバドルが30年以上ぶりに初めての金購入を発表したという無関係な見出しと同時に展開されました。同国の中央銀行は13,999トロイオンス（約50...）を追加しました。