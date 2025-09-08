MEXC 取引所
Tether CEOがビットコイン売却とゴールド購入の噂を非難
テザーCEO、ビットコイン売却で金を購入したという噂を否定する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン テザーでのビットコイン売却の噂が今週、暗号資産コミュニティの一部を動揺させましたが、同社の経営陣と業界の同盟者たちは異なる説明で反論しました：コインは全く売却されておらず、再配置されただけだったのです。この噂は、2025年第1四半期と第2四半期の間でテザーが報告したビットコイン保有量に明らかな減少があることを評論家が指摘したことから始まりました。BDO証明データによると、保有量は9,000 BTC以上減少したように見え、ステーブルコイン発行者が準備金の一部を清算して金を追いかけたという主張を引き起こしました。YouTuberのClive Thompsonはこの理論を拡散し、テザーの戦略がビットコインから離れつつあると示唆しました。 反論 経営幹部と業界の関係者はすぐにその解釈に異議を唱えました。Jan3のCEOであるSamson Mowは、行方不明のビットコインはTwenty One Capital（XXI）、StrikeのCEOであるJack Mallersと関連する別の金融イニシアチブに送られたと説明しました。6月と7月の送金は合計で約20,000 BTCに達し、その差異を説明するには十分すぎるものでした。テザーのCEOであるPaolo Ardinoもその点を強調し、コインは一切売却されていないと主張しました。代わりに、同社は長期的に安全な資産と考えるもの—「ビットコイン、金、土地」—に利益を継続的に投入していると述べました。 数十億ドル規模の送金 ブロックチェーン記録によると、6月初旬にテザーはXXIをサポートするために37,000 BTC以上（当時の価値はほぼ39億ドル）を移動させたことが確認されています。これらの送金がテザーの直接保有として計上されていれば、同社のバランスシートは減少ではなく純増を示していたでしょう。独立したデータトラッカーは、テザーが依然として110億ドル以上の価値を持つ100,000 BTC以上を保有していると記録しており、同社は最大の機関投資家の一つとしての地位を確保しています。 エルサルバドルの金購入とのタイミング この論争は、エルサルバドルが30年以上ぶりに初めての金購入を発表したという無関係な見出しと同時に展開されました。同国の中央銀行は13,999トロイオンス（約50...）を追加しました。
香港のHKMAは、銀行が早期枠を争う中、ローンチ時にステーブルコインライセンスを少数発行へ
香港のHKMAは、銀行が早期枠を争う中、ステーブルコイン免許を開始時に少数しか発行しないと発表 香港金融管理局（HKMA）は月曜日早朝、すでに77の機関が関心を示しているにもかかわらず、ステーブルコインの展開において承認する免許は少数にとどまると発表しました。この数字は8月末時点のものです。地元メディアの報道によると、銀行、eコマースプラットフォーム、テクノロジー企業、Web3スタートアップ企業、決済会社、資産管理会社など、全面的な殺到状態となっています。この免許を追求する最大手の一つは、資産規模で世界最大の銀行である中国工商銀行（ICBC）です。同行は香港支店であるICBC（アジア）を通じて申請しています。これにより、中国銀行（香港）に続いて、中国のトップクラスの銀行としては2行目の参入となります。香港最大の銀行であるHSBCはまだ申請していませんが、検討中です。 立法者は規則が厳しくなり、2025年初めに1つの免許しか出ない可能性があると述べる 立法者たちはHKMAの厳格なアプローチを支持しています。香港立法会のメンバーであるンキットチョン氏によると、新しい規則は意図的に厳しく設計されています。「発行される免許の数は非常に少なくなるでしょう」と彼は述べ、「おそらく1つの免許」が来年初めに出る可能性があると付け加えました。 それだけではありません。立法者たちは店頭取引(OTC取引)の暗号資産取引に関する新しい法律も準備しており、これも2025年に展開される可能性があります。 HKMAは真剣な申請者に対し、9月末までに完全な申請書を提出するよう通知しました。しかし、関心を示したり完全な申請書を提出したりしても、承認を意味するものではないと警告しています。参加に対してトロフィーを与えるわけではありません。 また、一般市民に対しては、無認可のステーブルコインに関連する広告やプロモーションを信用しないよう伝えられています。それらは法的に認められていないためです。 アミナグループの法務責任者であるコーラ・アン氏は、「この制度は、厳格な規制に適合できない、実行可能なユースケースを生み出せない、そして財務安定性を示せない人々を排除するでしょう」と述べました。彼女の...
プロジェクトの終了発表によりKintoの価格が85%下落
Kintoプロジェクトがシャットダウンを発表し価格が85%下落という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イーサリアムレイヤー2プロジェクトのKintoは、7月の大規模な攻撃で準備金が枯渇し、新たな資金調達ができなくなったため、今月閉鎖する予定です。概要 Kintoの価格は、577 ETHを流出させた7月の攻撃に続くシャットダウン発表後、80%以上下落しました。Phoenixの貸し手は資金の約76%を回収し、ハック被害者は1,100ドルの善意の助成金を受け取る資格があります。出金は9月30日まで可能で、10月にはイーサリアム請求コントラクトとERAエアドロップが予定されています。9月7日、KintoはXで9月30日に運営を停止すると発表しました。これは7月に約577 ETH（190万ドル相当）が流出し、チームが財政的に回復できなくなった攻撃を受けたためです。この発表によりボラティリティが高まり、プロジェクトのKトークンは過去24時間で85%下落し、過去1ヶ月では94%下落しています。攻撃からシャットダウンへ この事件は、アップグレード可能なスマートコントラクト用に広く使用されているOpenZeppelinコードベースであるERC-1967プロキシ標準の脆弱性に起因しています。攻撃者はArbitrum（ARB）上で11万の偽のKintoトークンを発行し、Uniswap（UNI）の流動性プールとMorpho（MORPHO）の貸出金庫から資金を抜き取るために使用しました。「Phoenixプログラム」を通じて、Kintoは100万ドルの負債を調達し、運営を安定させるために取引を再開しました。しかし、増加する負債、軟調な市況、投資家の信頼喪失が克服できない問題となりました。資金調達の取り組みは停滞し、チームメンバーは7月以降給与が支払われていません。Kintoの返金と次のステップ Kintoは、残りの約80万ドルの資産を財団が管理する金庫に統合したと述べています。これらの資金はまずPhoenixの貸し手に向けられ、元金の約76%を回収できる見込みです。Morphoでのハック被害者は、Kinto創設者のRamon Recueroが個人的に資金提供した5万5千ドルの善意の助成金から、それぞれ最大1,100ドルを受け取ります。盗まれたイーサリアム（ETH）からの追加回収...
インフレ高騰時に購入すべき暗号資産: ビットコイン、Ethereum、Cardano
高インフレ時に購入すべき暗号資産：ビットコイン、イーサリアム、カルダノという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース カルダノ、イーサリアム、そしてビットコインは高インフレ期間中に際立っています。これらの暗号資産が依然として優れた選択肢である理由をご紹介します。2025年まで中央銀行の目標を上回っているにもかかわらず、インフレは多くの経済学者が予想していたよりも持続的であることが判明しました。債券市場の不確実性、賃金上昇の鈍化、生活必需品のコスト上昇により、投資家は購買力を守る方法を再評価するようになりました。デジタル資産が新たなフロンティアとしてより広く認識されるようになっていますが、金や不動産などの伝統的なインフレヘッジにもまだ価値があります。高インフレ状況下で回復力があると考えられている上位3つの暗号資産は、ビットコイン、イーサリアム、カルダノです。それぞれに独自の利点があります：カルダノは進歩的なガバナンスネットワーク、イーサリアムは分散型金融の基盤、そしてビットコインはデジタルゴールドです。しかし、構造的な正当性と文化的エネルギーで注目を集めるプロジェクトであるMAGACOIN FINANCEのような新しい機会も、投資家の間でより広く議論されています。 ビットコイン：デジタルヘッジ ビットコインは認知されたマクロ資産へと成熟しました。2100万コインの固定供給量は、インフレ型金融政策に直接対抗するハードキャップを作り出しています。2025年には、米国上場ビットコインETFへの資金流入が200億ドルを超え、デジタルゴールドとしての役割に対する機関投資家の信念を確認しました。アナリストは、ビットコインが初期のような爆発的な倍率をもたらさないかもしれないが、その富を保存する信頼性がインフレに疲れた投資家にとって最初の選択肢になると強調しています。小売採用も引き続き強く、ライトニングネットワークのアクティビティは投機を超えた取引使用の増加を示しています。長期売買ポートフォリオにとって、ビットコインはアンカーです。 イーサリアム：未来の非中央集権インフラ イーサリアムはインフレ環境で異なる役割を果たします。単にヘッジするのではなく、分散型アプリケーションの需要が高まるにつれて繁栄します。DeFiプロトコル全体で数十億ドルの総価値がロックされており、2025年のイーサリアムETF承認は年金基金や...
WSPNがAplauz NL B.V.の買収を完了
WSPNがAplauz NL B.V.の買収を完了したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。TORTOLA、英領ヴァージン諸島、2025年9月8日 /PRNewswire/ — 世界的なデジタル決済企業であるWorldwide Stablecoin Payment Network（WSPN）は本日、オランダの認可を受けた電子マネー機関（EMI）であり、Aplauz Financial Services Ltd.の子会社であるAplauz NL B.V.の買収を成功裏に完了したことを発表しました。この取引は2025年6月にオランダ銀行（DNB）によって承認され、2025年7月に完了しました。この買収は、主要市場全体でコンプライアンスに準拠したステーブルコイン決済エコシステムを推進しながら、グローバルなプレゼンスを構築するというWSPNのコミットメントを強調しています。これは、ステーブルコインサービスの標準化を推進し、多様な実世界のアプリケーションへの到達範囲を広げ、将来の金融インフラの発展を加速させるというWSPNの決意を反映しています。経営陣のコメント「Aplauz NL B.V.の買収により、欧州でのプレゼンスが強化され、透明性と総合力のあるデジタル決済のパイオニアとしての私たちの使命が加速します」とWSPNの創業者兼CEOであるRaymond Yuan氏は述べました。「Aplauzの確立されたプラットフォームとチームにより、ステーブルコインのユースケースを製品化するより広い市場機会を探求し、より多くのパートナーとユーザーに革新的な次世代送金ネットワークソリューションを提供していきます。」「私たちの旅の次のステップを完了できたことを嬉しく思います」とAplauz Financial Services Ltd.のディレクターであるGoran Abramović氏は述べました。「オランダ事業のWSPNへの成功した売却は、Aplauzプラットフォームの強さと、今日の進化するデジタル決済の状況における関連性を強調しています。WSPNがこの基盤の上に構築し、Aplauz NL B.V.にとってエキサイティングな機会を解き放つことを確信しています。」WSPNについてWSPNは、次世代ステーブルコインインフラの主要プロバイダーであり、グローバル経済のためのより安全で効率的、透明性の高い決済ソリューションの構築に取り組んでいます。その製品ポートフォリオには、ステーブルコインと実世界のステーブルコイン決済シナリオのための多様な製品化されたソリューションが含まれており、すべてWSPNネットワークエコシステムを構築・拡大するために設計されています。「ステーブルコイン2.0」ビジョンに導かれ、WSPNはそのアプローチの中核に使いやすさ、信頼性、アクセシビリティを置き、推進しています...
リップル、機関投資家によるデジタル資産採用急増の背後にある3つの主要要因を強調
リップルが機関投資家のデジタル資産採用急増の背後にある3つの主要要因をハイライト BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、銀行はカストディ、ステーブルコイン、ブロックチェーン駆動の業務を先頭に、デジタル資産への参入を加速させている—リップルによれば、これら3つの中核的な変化が機関金融を再定義しているという。 リップルが語る、銀行のデジタル資産への移行を推進する3つの戦略的シフト リップルは先週、銀行や金融機関がデジタル資産分野に拡大するにつれて、機関投資家によるデジタル資産の採用が加速していることを強調する見解を共有した[...] 出典: https://news.bitcoin.com/ripple-highlights-3-key-drivers-behind-institutional-digital-asset-adoption-surge/
日本円が連邦準備制度理事会の利下げ観測の中で急落する中、アジアFXは不確実性に直面
アジアFXは日本円が急落する中、FRB利下げ観測で不確実性に直面 という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。緊急：アジアFXは日本円が急落する中、FRB利下げ観測で不確実性に直面 コンテンツへスキップ ホーム 外為(FX)ニュース 緊急：アジアFXは日本円が急落する中、FRB利下げ観測で不確実性に直面 出典: https://bitcoinworld.co.in/asia-fx-yen-plunge/
2025年YTDにおいて銀はビットコインと金を上回る
2025年YTDでシルバーがビットコインとゴールドを上回る実績を記録という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年の金融市場は現在までに注目すべきパフォーマンスを示しています。この点において、シルバーは2025年の主要資産の中でビットコイン（$BTC）やゴールドをも上回る強さを見せています。人気のCryptoQuantアナリスト、Maartunn氏が提供したデータによると、シルバーは年初来（YTD）で驚異的な40.2%の上昇を記録し、リスク資産と従来の安全資産の両方を上回っています。これは2025年においても貴金属が金融分野で持続的な優位性を持っていることを示しています。 2025年、シルバーが40.2%のYTD成長でゴールドとビットコインを上回る 独占的な市場分析によると、シルバーは2025年の開始から現在までに価格が40.2%という大幅な上昇を記録しました。この点において、従来の金融市場と暗号資産市場の注目すべき資産を効率的に上回っています。特に比較すると、ゴールドはこの間に34.8%の成長を見せました。これはボラティリティに対する信頼できるヘッジとしてのシルバーへの需要の高まりを示しています。一方、主要暗号資産であるビットコイン（$BTC）も18.3%の上昇にとどまり、シルバーの成長レベルを超えることができませんでした。 投資家センチメントがシルバーの成長を後押し Maartunn氏によると、イーサリアム（$ETH）が顕著な利益を上げたにもかかわらず、この主要アルトコインは2025年に32.6%の上昇を記録しました。この割合はシルバーの40.2%と比較すると大幅に低いものです。これはシルバーの市場における影響力の高まりを示しており、投資家が広範な市場シフトの中で投資を続ける中で、新たなベンチマークを設定する可能性があります。 Umair Younasは2019年からこの分野に関連する暗号資産コンテンツライターです。Blockchainreporterでは、ニュースや記事のライターを務めています。彼は暗号資産、ブロックチェーン、NFT、DeFi、FinTech愛好家であり、ブローカーや取引所に関する信頼性の高いレビューを書く強い能力を持っています。また、教育チームと協力して教育コンテンツも執筆しています。彼には...
NFCノースで勝つべきチームとしてのグリーンベイ・パッカーズの理由
投稿「なぜグリーンベイ・パッカーズがNFCノース部門で最も強いチームに見えるのか」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。グリーンベイ・パッカーズのディフェンシブエンドのマイカ・パーソンズ（1）が日曜日のデトロイト・ライオンズ戦でのサックを喜んでいます。Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. ラシャン・ゲイリーは、これが普通の試合ではないことを知っていました。グリーンベイ・パッカーズのディフェンシブエンドとして日曜日にランボー・フィールドへ向かう途中—キックオフの4時間半前ですよ—彼はすでに興奮を感じていました。「車で向かう途中は凄かった」とゲイリーは言いました。「みんな準備万端で、みんな興奮していた。そして車を停めると、みんなが車に向かって叫んでいたりして。『フットボールが戻ってきた』って感じだった。」 そしてグリーンベイ・パッカーズも復活したかもしれません。グリーンベイは今十年で最も印象的な勝利の一つを収め、ホームに来たデトロイトを27-13で破りました。ライオンズは近年NFCノース部門を支配し、2連続の部門優勝を果たし、ランボー・フィールドへの直近3回の遠征では3勝0敗でした。しかしパッカーズは、近年最大のライバルの一つとなったチームを圧倒しました。 「私の前の世代のパッカーズファンが誰を最も嫌っていたのかはわかりません」とタイトエンドのタッカー・クラフトは言いました。「この2チームがフィールドに立つと、私たちの（尻）の下に火がついて、ボールをプレイする準備ができているのがわかります。」 2024年に15勝2敗だったライオンズは、グリーンベイとの直近7試合のうち6試合に勝利していました。そして昨シーズンの第14週にデトロイトがグリーンベイを34-31で破った後、多くのパッカーズ選手がプレーオフでライオンズと再び対戦したいと話していました。グリーンベイがプレーオフのワイルドカードラウンドで敗退した後、それは実現しませんでした。パッカーズはオフシーズン中ずっとNFCノースチャンピオンのライオンズとの対戦を待ち、そしてその機会を最大限に活かしました。 「（罵り言葉）、悪くない気分だ」とガードのショーン・ライアンは言いました。「それは言えるよ。絶対に悪くない気分だ。彼らは...
レディー・ガガ、MTV VMAのアーティスト・オブ・ザ・イヤー受賞を婚約者とファンに捧げる
レディー・ガガ、MTV VMAのアーティスト・オブ・ザ・イヤー受賞をフィアンセとファンに捧げる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年9月7日、ニューヨーク州エルモントのUBSアリーナで開催された2025 MTV Video Music Awardsでアーティスト・オブ・ザ・イヤー賞を受け取るレディー・ガガ。Getty Images for MTV レディー・ガガは2025年MTV Video Music Awardsでアーティスト・オブ・ザ・イヤーの受賞スピーチ中に、特別な人々に感謝の意を表しました。ガガはLL Cool Jが司会を務めた日曜日のMTV VMAsに短時間登場しました。授賞式の冒頭、ドージャ・キャットとケニーGによる「Jealous Type」のパフォーマンスの後、ミュージシャンのレニー・クラヴィッツがガガにその夜最初のトロフィーを贈呈しました。「このショーの準備をしながら、今夜この賞を受賞することが私にとってどれほど意味があるか考えていました。これが私にとって何を意味するのか、言葉では言い表せません」とガガはニューヨーク州エルモントのUBSアリーナのステージで用意したスピーチを読みながら語りました。「アーティストであることに対して報われること、すでに十分報われていることに対してさらに報われることの意味について考えました」「アーティストであるということは、世界中の人々の魂をつなげようとする試みです」と「Abracadabra」の歌手は続けました。「アーティストであるということは、誰かの心に根を張り、夢を思い出させるための規律であり、技術です。アーティストであるということは、観客を笑顔にし、踊らせ、泣かせ、あらゆる場面で解放させる責任です。それは理解を築き、コミュニティを祝福する方法なのです」バックステージでポーズをとるレディー・ガガ（2025 MTV Video Music Awards）。Kevin Mazur/Getty Images for MTV ガガはファン投票による賞をバッド・バニー、ビヨンセ、ケンドリック・ラマー、モーガン・ウォーレン、テイラー・スウィフト、ザ・ウィークエンドを抑えて獲得しました。彼女はまた、今年のVMAsで最多となる12のノミネートを獲得していました。彼女のスピーチでは、励ましの言葉を贈りました...
