HKMAがステーブルコインの限定ライセンスを発行へ
香港経済新聞によると、香港金融管理局（HKMA）は第一弾で限られた数のステーブルコイン免許のみを付与する予定です。これまでに77の機関が関心を示しています。ICBC（アジア）は香港中国銀行（BOC香港）と共に申請を計画しており、HSBCも関心を示しています。業界関係者は、スタンダードチャータードとBOC香港が規制当局から最初の承認を受ける見込みの有力候補の中にいると考えています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:38
ビットコイン強気のマイケル・セイラー、億万長者リストに初登場 – 彼の純資産と詳細はこちら
MicroStrategyの共同創設者兼会長であるマイケル・セイラーが、ブルームバーグ億万長者指数に初めて登場しました。セイラーの純資産は2025年初めから10億ドル増加し、73億7000万ドルに達しました。これにより、彼はリストの491位に位置しています。ブルームバーグのデータによると、セイラーの資産は約6億5000万ドルの現金と67億2000万ドルのMicroStrategy株式で構成されています。同社の最も重要な資産は、上場企業としては最大規模のビットコイン保有量です。2025年5月時点で、MicroStrategyは約58万ビットコインを保有しており、その価値は約600億ドルです。セイラーの富の最大部分は、MicroStrategyの8%の株式です。同社の2025年の提出書類によると、この株式は1960万株のクラスB株式と38万2000株のクラスA株式で構成されています。検証可能性の要件により、セイラーの個人的なビットコイン保有量は資産計算に含まれていませんでした。セイラーは2024年に4億1000万ドル以上のMicroStrategy株式を売却し、大きなキャッシュフローを生み出しました。これらの現金保有は、税金と市場パフォーマンスに基づいて更新されていると報告されています。60歳のセイラーは、1989年にMITの友人たちとMicroStrategyを設立しました。同社は初期にはデータ分析ソフトウェアで成長し、1990年代にはマクドナルドのような大企業と取引を結び、1998年に株式公開しました。2000年代初頭までに、同社の株価は5,000%以上上昇し、セイラーの資産は75億ドルに急増しました。しかし、その年の終わりまでに、同社は財務諸表の修正を求められ、セイラーはSECと1100万ドルの和解に達しました。今日、MicroStrategyは従来のソフトウェア企業というよりも「BTCの宝庫」として描写されています。セイラーはまた、この変革の立役者として注目されています。過去の発言では、彼はビットコインが2045年までに1300万ドルに達する可能性があると予測しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:32
メタプラネット、152億ドル相当の136 BTCを追加し、総保有額が20億ドルを超える AI: メタプラネット、152億ドル相当の136 BTCを追加し、総保有額が20億ドルを超える
日本の「マイクロストラテジー」とも呼ばれるメタプラネットは、1コインあたり平均111,783ドルで約1億5200万ドル相当の136 BTCを追加しました。この購入により、同社のビットコイン総保有量は20,136 BTCに増加し、総投資額は約20億5700万ドルとなりました。この保有量は現在20億ドル以上の価値があり、メタプラネットがビットコインを主要な財務資産として継続的に重視していることを示すとともに、同社が最大級の企業ビットコイン保有者としての地位を強化しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:29
エリック・トランプ、メタプラネット以外のアジアでの関係を明確化、MTPLF株価下落
米国大統領ドナルド・トランプの息子であるエリック・トランプは月曜日、アジア地域ではメタプラネットのみに忠誠を誓っていることを明確にした。この動きは、彼のアジア訪問中に別の企業への関与についての噂が広まったことへの対応として行われた。 エリック・トランプ、メタプラネットのみへのコミットメントを明確化 エリック・トランプは9月8日、Xプラットフォームで、アジアの戦略とも呼ばれるメタプラネットのみに関与していることを明確にした。彼はビットコイン保有企業である「メタプラネットは、この地域で私が提携している唯一の企業です」と述べた。 彼とABC（旧GFA）社長との写真が日本の投資コミュニティで出回った。エリックとABCとの関係の憶測により、同社の株価が上昇した。外国人投資家がこの写真を見て、確実に急騰すると信じてABCを購入したと考えられている。 月曜日、エリックが同社への関与を否定した後、GFA株は17.79%以上下落して462円となった。24時間の最安値と最高値はそれぞれ462円と630円だった。 彼は次のように述べた：「私はこの人物が誰なのか知らないし、この会社に一切関与していません。これはアジアにいた時の会議での写真です。もし誰かが私がこの会社に関与していると主張しているなら、はっきり言っておきます - 私は関与していません。」 エリック・トランプは以前、日本最大のビットコイン企業保有者であるメタプラネットの戦略アドバイザーに任命された。彼は先週、メタプラネットの株主総会にも出席した。 今日、メタプラネットはビットコイン保有総数を20,136 BTCに増やした。同社は1BTCあたり平均111,783ドルで136 BTCを1,520万ドルで購入した。 メタプラネットとMTPLF株の下落 執筆時点で、メタプラネット株は2.96%以上下落して688円で取引を終えた。同株は大量のショートポジションにより下落を続けている...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:26
Metaplanet、新規BTC購入後に年初来500%近くに上昇、ビットコイン価格は反発
メタプラネットは2025年ビットコイン戦略において年初来500%近い利回りに迫っています。同社は新たな購入によりBTC保有量の拡大を発表しました。これを受け、ビットコイン価格は回復を続ける中で着実な上昇を示しています。 メタプラネット、新たなBTC購入で年初来500%近くに メタプラネットは追加で136 BTCを1520万ドルで購入したと発表しました。この最新の買収により、同社は現在合計20,136 BTCを保有しています。これは累積投資額約20億5700万ドルに相当します。開示情報によると、最新トランシェの平均購入価格はBTC当たり11万1000ドルでした。同社はまた、500%の水準に迫っているBTCの利回りのパフォーマンスを強調しました。この指標は、ビットコイン財務戦略に関連する株主価値を測定するために使用されています。これらのベンチマークは、希薄化リスクを最小限に抑えながら、蓄積計画の効率性を追跡するように設計されています。 この買収は先週の購入に続くものです。メタプラネットは約1億1200万ドルで1,009 BTCを獲得しました。その取引により、同社は20,000 BTCの水準を超えることができました。さらに、メタプラネットの株主は、海外で最大5億5000万株の新株発行計画を承認しました。これは8億8400万ドルの価値があります。この資金調達はBTC準備金の拡大を継続するために使用される予定です。 サイモン・ゲロビッチCEOは承認を確認し、これをガバナンス強化と同社の積極的なビットコイン蓄積ロードマップとの整合性に向けた重要なステップと表現しました。 ビットコイン価格の回復 この発表はビットコイン価格の新たな勢いとも一致しています。トークンは11万1000ドルまで回復し、過去1日で1%、週間では約7%上昇しています。さらに、取引高は23%増加しました。これはビットコインが重要な心理的レベルを上回る強さを維持する中、投資家の関心が再燃していることを示しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:17
ビットコイン強気のトム・リー氏、AI、暗号資産、ロボティクスを対象としたIPOを申請
ビットコインのウォール街ストラテジストであるトム・リーが白紙小切手企業の分野に参入します。彼の新しいベンチャー企業であるFutureCrest Acquisitionは、新規株式公開を通じて最大2億5000万ドルを調達する申請を行い、人工知能、デジタル金融、その他の高成長産業での買収を追求する計画です。SECへの申請によると、FutureCrestは1株10ドルで2500万ユニットを販売する予定です。各ユニットには普通株式1株と、1株11.50ドルで行使できる4分の1ワラントが含まれます。同社はティッカーシンボルFCRSUでNasdaqへの上場を申請しており、Cantor Fitzgeraldが唯一のブックランナーを務めます。 背後にいるのは誰か ビットコインと株式に関する大胆な予測で知られるリー氏は、調査会社Fundstrat Global Advisorsを共同設立し、Fundstrat CapitalのCIOを務めています。彼の経歴には、昨年Fundstrat Granny Shots ETF（GRNY）の立ち上げも含まれています。彼はCFOを務めるチー・ツァン氏と共に活動しています。ツァン氏はベンチャー企業m1720の創設者であり、以前はHSBCのアジア太平洋地域におけるテクノロジー、メディア、通信投資銀行部門を率いていました。FutureCrestの目論見書は、チームが専門知識とコネクションの両方を持つセクターを指摘しています：AIエージェント、デジタル資産、フィンテック、インフラ、ロボティクス、通信です。また、この申請書は、ビジネスインテリジェンス、生産性ツール、デジタルヘルスにおける成長機会も強調しており、これらは引き続き投資家資本を引き付ける分野を反映しています。 なぜ重要なのか この申請は、2022-23年に冷え込んだSPAC（特別買収目的会社）が、イノベーション主導の成長を捉えるための手段として再び位置づけられていることを示しています。市場予測家と暗号資産の支持者としてのリー氏の評判は、FutureCrestに他の多くの新しい白紙小切手企業の立ち上げよりも高いプロファイルを与えています。FutureCrestは当初、2025年8
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:01
ビットコインのクジラが2022年以来最大の売却で127億ドルを放出
ビットコインクジラが2022年以来最大の127億ドル売却を実施 という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アナリストによると、ビットコインクジラは過去1ヶ月間で127億ドル相当のビットコインを売却しており、この売却が続けば今後数週間さらに価格に圧力をかける可能性があるとのことです。「主要なビットコインネットワークプレイヤーによるエクスポージャー削減の傾向は引き続き強まり、今年最大のコイン分配に達しています」とCryptoQuantのアナリスト「caueconomy」は金曜日に述べました。彼らは過去30日間でクジラの保有量が10万ビットコイン（BTC）以上減少したと付け加え、「大規模投資家の間で強いリスク回避姿勢が示されている」と述べています。この売り圧力は「短期的に価格構造にペナルティを与えている」とし、最終的に価格を108,000ドル以下に押し下げています。CryptoQuantのデータによると、これは2022年7月以来最大のクジラの売却であり、土曜日時点の現在の市場価格で約127億ドル相当の114,920 BTCの30日間の変化となっています。「現時点では、主要プレイヤーのポートフォリオにおけるこれらの削減が続いており、今後数週間もビットコインに圧力をかけ続ける可能性があります。」 ビットコインクジラが売却を続けています。出典：CryptoQuant クジラの残高変化が減速 7日間の日次変化残高は9月3日に2021年3月以来の最高水準に達し、その週にクジラによって95,000 BTC以上が移動されました。先週、ビットコイン起業家のDavid Baileyは、2つの主要なクジラが売却を停止すれば価格が150,000ドルまで急騰する可能性があると述べました。 関連記事：ビットコインは2つのクジラを倒せば15万ドルに急騰する：David Bailey 良いニュースとしては、積極的な売却は減速しているようで、9月6日時点で週間残高変化は約38,000 BTCに低下しています。 一方、売り圧力がわずかに緩和されたため、この資産は過去3日間、110,000ドルから111,000ドルの狭いレンジバウンドチャネルで取引されています。 CryptoQuantはクジラを1,000から10,000 BTCの残高を保有するコホートと定義しています。 構造的なカウンターバランス 「最近のクジラ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:58
Chainlink創設者がSEC（米国証券取引委員会）の驚くべき関心を明らかに
Chainlinkの創設者が明かしたSEC（米国証券取引委員会）の驚くべき関心 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事「SEC（米国証券取引委員会）の驚くべき関心がChainlinkの創設者によって明かされる」。資産トークン化：SEC（米国証券取引委員会）の驚くべき関心がChainlinkの創設者によって明かされる コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 資産トークン化：SEC（米国証券取引委員会）の驚くべき関心がChainlinkの創設者によって明かされる 出典: https://bitcoinworld.co.in/asset-tokenization-sec-interest/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:27
アナリストは9月の連邦準備制度理事会の利下げを予想
9月にFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げをアナリストが予測という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：アナリストはFRBによる50bpsの利下げの可能性を示唆。労働市場の弱さが利下げ観測を促進。市場価格は積極的な金融緩和へのシフトを反映。スタンダード・チャータード銀行は、主要関係者からの公式確認がないにもかかわらず、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が2025年9月に50ベーシスポイントの利下げを行う可能性があると予測し、アナリストの議論を活発化させています。この利下げの可能性は、投資家が金融政策の変化を予測する中で、特にBTCとETHなど、伝統的な市場と暗号資産セクターの両方に影響を与える可能性があります。 労働市場の弱さの中でのFRBの50bps利下げ予測 スタンダード・チャータード銀行は、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が9月に50ベーシスポイントの利下げを行うと予測しており、これは以前予想されていた25ベーシスポイントを上回ります。この予測は、先月報告された軟調な市況の労働市場データに続くものです。アナリストによれば、この状況により市場での議論が活発化し、より大規模な金融緩和への期待が高まっているとのことです。市場の反応は利下げの確率を100%と示していますが、その規模についての議論は続いています。中央銀行の主要チャネルからの公式確認はまだありませんが、二次的な情報源はこの動きについての投機が激しいと報告しています。RSMのジョセフ・ブルスエラスを含むリードアナリストは、中央銀行の困難な立場を強調し、次のように述べています：「綱渡りの状況です。労働市場は悪化していますが、インフレはまだ目標に戻っていません。」 潜在的な経済シフトの中で暗号資産市場は警戒を維持 ご存知でしたか？2020年3月、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)による大幅な利下げにより、ビットコインとイーサリアムを含むリスク資産が急速に回復し、大規模な金融緩和策に対する即時のプラスの価格反応が示されました。ビットコイン（BTC）は暗号資産市場の主要プレーヤーであり続け、価格は$111,008.41、時価総額は$2,211,034,286,145.18を誇っています。過去30日間でBTCは-4.66%の下落を見せましたが、90日間の全体的な上昇トレンドとバランスを取っています。CoinMarketCapから取得したデータは、経済的変動に耐える能力を反映しています。ビットコイン（BTC）、日次チャート、CoinMarketCapでのスクリーンショット…
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:18
リサの「Born Again」がドージャ・キャットとレイ参加でMTV VMAの最優秀K-POP賞を受賞
リサのDoja CatとRAYEとのコラボ曲「Born Again」がMTV VMAでベストK-POPを受賞したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。DOJA CAT、RAYE、＆LISA（写真：Frank Micelotta/Disney via Getty Images）Disney via Getty Images BLACKPINKのリサは、2025年の授賞式に出席できなかったにもかかわらず、再びMTVビデオ・ミュージック・アワードで存在感を示しました。このタイのスーパースターは、Doja CatとRAYEをフィーチャーしたシングル「Born Again」で今年のVMAのベストK-POPカテゴリーにノミネートされました。英語のポップシングルが実際にK-POPの曲なのかという議論もありましたが、リサの今年のカムバックシングルとBLACKPINKとのツアーにより、少なくとも2025年は韓国ポップ業界に彼女が戻ってきたことを示しました。Alter Egoの主演女優は直接ムーンマンを受け取ることはできませんでしたが、VMAのプレショーで放送された受賞スピーチを録画していました。「この賞をいただき、とても光栄です」とリサはベストK-POP受賞について語りました。「MTVとVMAのすべての愛とサポートに感謝します。『Born Again』をこんなに特別な曲にしてくれたDoja CatとRAYEに感謝します。そして[私の]RCAファミリーとチームLLOUDに、今日の私がここにいられるようサポートしてくれてありがとう。最後に、リリーズとブリンクスの皆さん、皆さんなしでは成し遂げられませんでした。ありがとう、愛しています」「Born Again」は、ジスの「Earthquake」、ジェニーの「Like Jennie」、ロゼの「Toxic Till the End」と共に、リサのBLACKPINKのバンドメイト3人全員とベストK-POPで競い合いました。BTSのジミンの「Who」もボーイバンドStray Kidsの「Chk Chk Boom」とガールグループaespaの「Whiplash」と共にノミネートされていました。リサのベストK-POP受賞は4年間で3回目の受賞となります。2021年にヒップホップシングル「Lalisa」でK-POPソロデビューを果たした後、リサは2022年のベストK-POPを受賞し、BLACKPINKのバンドメイトと共に直接受け取りました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 11:46
