アナリストは9月の連邦準備制度理事会の利下げを予想

9月にFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げをアナリストが予測という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：アナリストはFRBによる50bpsの利下げの可能性を示唆。労働市場の弱さが利下げ観測を促進。市場価格は積極的な金融緩和へのシフトを反映。スタンダード・チャータード銀行は、主要関係者からの公式確認がないにもかかわらず、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が2025年9月に50ベーシスポイントの利下げを行う可能性があると予測し、アナリストの議論を活発化させています。この利下げの可能性は、投資家が金融政策の変化を予測する中で、特にBTCとETHなど、伝統的な市場と暗号資産セクターの両方に影響を与える可能性があります。 労働市場の弱さの中でのFRBの50bps利下げ予測 スタンダード・チャータード銀行は、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が9月に50ベーシスポイントの利下げを行うと予測しており、これは以前予想されていた25ベーシスポイントを上回ります。この予測は、先月報告された軟調な市況の労働市場データに続くものです。アナリストによれば、この状況により市場での議論が活発化し、より大規模な金融緩和への期待が高まっているとのことです。市場の反応は利下げの確率を100%と示していますが、その規模についての議論は続いています。中央銀行の主要チャネルからの公式確認はまだありませんが、二次的な情報源はこの動きについての投機が激しいと報告しています。RSMのジョセフ・ブルスエラスを含むリードアナリストは、中央銀行の困難な立場を強調し、次のように述べています：「綱渡りの状況です。労働市場は悪化していますが、インフレはまだ目標に戻っていません。」 潜在的な経済シフトの中で暗号資産市場は警戒を維持 ご存知でしたか？2020年3月、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)による大幅な利下げにより、ビットコインとイーサリアムを含むリスク資産が急速に回復し、大規模な金融緩和策に対する即時のプラスの価格反応が示されました。ビットコイン（BTC）は暗号資産市場の主要プレーヤーであり続け、価格は$111,008.41、時価総額は$2,211,034,286,145.18を誇っています。過去30日間でBTCは-4.66%の下落を見せましたが、90日間の全体的な上昇トレンドとバランスを取っています。CoinMarketCapから取得したデータは、経済的変動に耐える能力を反映しています。ビットコイン（BTC）、日次チャート、CoinMarketCapでのスクリーンショット…