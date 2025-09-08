Japan raises Q2 GDP estimate amid strong consumer spending

日本、好調な消費支出の中で第2四半期GDP予測を上方修正 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、日本は家計支出の増加と企業投資の継続により第2四半期のGDP予測を上方修正し、国内需要が予想以上に強いことを示しました。内閣府は以前、経済成長率をわずか0.1%と報告していましたが、新しい数字では実際には2.2%であることが示されています。この力強い成長は、高インフレ、労働力不足、米国の関税圧力にもかかわらず、世界第4位の経済大国が健全さを維持していることを示しています。 家計支出の強さを受けて政府がGDP数値を上方修正 民間消費は当初予測の0.2%に対して0.4%増加しました。これは、家族が前回の報告が示唆していたよりも多くの資金を商品、サービス、レジャー活動に費やしたことを示し、国の経済が家計支出に大きく依存していることを示しています。報告書はまた、設備投資が0.6%上昇したことを示しており、これは最初に予測された1.3%よりも低いものです。これは企業が支出に慎重だった一方で、家計は財布の紐を緩めたことを証明しています。しかし、企業支出の減少にもかかわらず、より強い消費者需要により、四半期ベースの国内総生産は全体で0.5%上昇しました。これは政策立案者やアナリストが当初予測した0.3%よりも高い数字です。 新しい数字は、経済の強さが輸出ではなく日本国内から来ていることを示しています。純輸出はGDP成長の0.3%を占め、国内支出は0.2%を追加しました。在庫も最初の報告と比較して縮小を示しませんでした。 エコノミストは成長を賃金上昇と国内需要に関連付けています。7月には、名目賃金（インフレに対して調整されていない）が7ヶ月間で最も速く上昇し、実質賃金（物価上昇を考慮した）もわずかに改善しました。これにより家族の消費力が向上しました。 日本銀行は数十年にわたる弱いインフレから国の経済を導き出そうとしており、希望の光が見え始めているようです...