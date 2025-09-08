MEXC 取引所
暗号資産ニュース
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
石破氏の衝撃的辞任と連邦準備制度理事会の利下げ観測の中で日本円が急落
投稿「石破氏の衝撃的辞任と連邦準備制度理事会の利下げ観測の中で日本円が急落」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要なアジア外為（FX）見通し：石破氏の衝撃的辞任と連邦準備制度理事会の利下げ観測の中で日本円が急落 コンテンツへスキップ ホーム 外為（FX）ニュース 重要なアジア外為（FX）見通し：石破氏の衝撃的辞任と連邦準備制度理事会の利下げ観測の中で日本円が急落 出典：https://bitcoinworld.co.in/asia-fx-yen-plummets/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:42
驚異的なコミュニティ成長のために明らかにされた巨大な53.5%のエアドロップ
記事「驚異的なコミュニティ成長のために明らかにされた大規模な53.5%のエアドロップ」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ASTERトケノミクス：驚異的なコミュニティ成長のために明らかにされた大規模な53.5%のエアドロップ コンテンツへスキップ ホーム 暗号通貨ニュース ASTERトケノミクス：驚異的なコミュニティ成長のために明らかにされた大規模な53.5%のエアドロップ 出典：https://bitcoinworld.co.in/aster-tokenomics-airdrop-unveiled/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:42
中国、再び金を購入し、10ヶ月連続の購入記録を固める
中国が再び金を購入、10ヶ月連続の購入を継続 公式データによると、中国人民銀行は国の外貨準備に追加するために金の購入を続けています。この購入は僅かなものですが、記録的な価格にもかかわらず、中国の10ヶ月連続の買い付けを促進しています。中国は記録的な価格でも金の購入を継続 現在の状況を考慮し、各国は再び金に目を向け始めています[...] 出典: https://news.bitcoin.com/china-buys-gold-yet-again-consolidates-10-month-purchase-streak/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:38
BTC無期限先物のロング/ショート比率トレンド
投稿「BTC無期限先物取引のロング/ショート比率トレンド」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要な洞察を明らかに：BTC無期限先物取引のロング/ショート比率トレンド コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース 重要な洞察を明らかに：BTC無期限先物取引のロング/ショート比率トレンド 出典: https://bitcoinworld.co.in/btc-perpetual-futures-insights-7/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:36
公正価格ギャップはビットコインの価格が上昇することを示唆していますが、この暴落に注意してください
公正価格ギャップはビットコインの価格上昇を示唆するが、このクラッシュに注意せよ」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン価格チャートは現在、次に起こりうることについて明確な計画を示すヘッドアンドショルダーパターンを表示しています。現時点では未充填の公正価格ギャップ（FVG）が存在し、充填される可能性が高いという事実も加わります。これにより、新しい週にビットコイン価格がどのように展開するかについての良い見通しが得られます。しかし、暗号資産にとって問題を引き起こす可能性のあるレジスタンスラインが高まり、暴落の可能性もあります。 114,000ドルでの公正価格ギャップの充填 暗号資産アナリストのXanroxは、前回の暴落後、最初のビットコイン公正価格ギャップ（FVG）が114,000ドルのすぐ上で開いたことを明らかにしました。このギャップは流動性の穴を残し、より多くの買い手を引き付けて別の上昇を引き起こす可能性があります。この公正価格ギャップは、チャート上に形成されたヘッドアンドショルダーパターンの上にも位置しています。ギャップがまだ開いており、充填される可能性が高いことから、ビットコイン価格はここから最初の上昇を見る可能性があることを示唆しています。これにより価格は114,000ドルまで上昇し、ここで本当の問題が発生します。これは、流動性が枯渇すると発動する可能性のある公正価格ギャップの上に多くのレジスタンスラインが構築されているためです。Xanroxはさらに、多くのトレーダーが114,000ドル以上に損切り注文を出していることを説明しており、これもこのレベルでの圧力を高めています。したがって、クジラたちはビットコイン価格を押し下げ始める前に、すべての流動性を吸い取るためにこの機会を利用するでしょう。 暴落の瀬戸際にあるビットコイン価格 公正価格ギャップが114,000ドルで充填されると、トレンドの次の段階はより弱気になります。この投稿では、暗号資産...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:35
Japan raises Q2 GDP estimate amid strong consumer spending
日本、好調な消費支出の中で第2四半期GDP予測を上方修正 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、日本は家計支出の増加と企業投資の継続により第2四半期のGDP予測を上方修正し、国内需要が予想以上に強いことを示しました。内閣府は以前、経済成長率をわずか0.1%と報告していましたが、新しい数字では実際には2.2%であることが示されています。この力強い成長は、高インフレ、労働力不足、米国の関税圧力にもかかわらず、世界第4位の経済大国が健全さを維持していることを示しています。 家計支出の強さを受けて政府がGDP数値を上方修正 民間消費は当初予測の0.2%に対して0.4%増加しました。これは、家族が前回の報告が示唆していたよりも多くの資金を商品、サービス、レジャー活動に費やしたことを示し、国の経済が家計支出に大きく依存していることを示しています。報告書はまた、設備投資が0.6%上昇したことを示しており、これは最初に予測された1.3%よりも低いものです。これは企業が支出に慎重だった一方で、家計は財布の紐を緩めたことを証明しています。しかし、企業支出の減少にもかかわらず、より強い消費者需要により、四半期ベースの国内総生産は全体で0.5%上昇しました。これは政策立案者やアナリストが当初予測した0.3%よりも高い数字です。 新しい数字は、経済の強さが輸出ではなく日本国内から来ていることを示しています。純輸出はGDP成長の0.3%を占め、国内支出は0.2%を追加しました。在庫も最初の報告と比較して縮小を示しませんでした。 エコノミストは成長を賃金上昇と国内需要に関連付けています。7月には、名目賃金（インフレに対して調整されていない）が7ヶ月間で最も速く上昇し、実質賃金（物価上昇を考慮した）もわずかに改善しました。これにより家族の消費力が向上しました。 日本銀行は数十年にわたる弱いインフレから国の経済を導き出そうとしており、希望の光が見え始めているようです...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:34
エルサルバドル、さらなるビットコイン購入で議論を呼ぶ
エルサルバドル、さらにビットコインを購入し議論を呼ぶ、というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。エルサルバドルはビットコイン法の4周年を記念して21ビットコインを購入し、その価値は約230万ドルとなりました。この買収により、国家ビットコイン局によると、同国のビットコイン保有総数は6,313 BTCとなり、市場価値は7億180万ドルに相当します。続きを読む：エルサルバドル、さらにビットコインを購入し議論を呼ぶ 出典: https://en.bitcoinhaber.net/el-salvador-buys-more-bitcoin-sparking-debate
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:32
Ordinals リーダーが検閲を回避するために Bitcoin Core フォークを脅迫
ビットコインイーサリアムニュース.comに掲載された「Ordinalsリーダーが検閲を回避するためにビットコインコアのフォークを脅迫」という記事。ビットコインOrdinals開発者が、開発者がOrdinals、Runesおよびその他の非金融取引をネットワーク上で検閲しようとした場合、ビットコインコアのオープンソースフォークの開発に資金を提供すると脅しました。土曜日にThe Ordinal Showのホスト、LeonidasがXに投稿したオープンレターは、ビットコインコミュニティのメンバー間の論争の中で発表されました。この論争は、ビットコインノードバリデーターがピアツーピアの金融取引を優先し、批評家がスパムだと主張する画像、動画、文書などの大規模データ取引を検閲する（または少なくとも無視する）べきかどうかについてのものです。 Leonidasは「危険な前例」について警告し、OrdinalsとRunes取引に対するポリシールールの厳格化や検閲は「決定的な行動」を引き起こすだろうと述べました。 「必要であれば、DOG軍はほぼすべてのポリシールールを取り除いたビットコインコアのオープンソースフォークの開発と維持に資金を提供し、何千人もの人々がそれを実行して、ビットコインが検閲耐性を持ち、常に持ち続けなければならないことを明確にします。」 出典：Leonidas 彼のコメントは、BlockstreamのCEO Adam Backの発言に続くものでした。Backは、これらの取引はスパムであり、「タイムチェーンに居場所はない」と考える多くのビットコイナーの一人です。 ビットコインコア対ビットコインノッツ ビットコインコアの代替であるビットコインノッツは、過去1年間で人気が高まっています。2024年3月の67ノードから今日では4,380以上のノードに増加し、ネットワークの18%以上を占めています。 この増加は、10月30日に予定されているビットコインコアのv30リリースの前に起こっています。このリリースではOP_RETURN関数の80バイト制限が削除され、より多くのメディアファイルをオンチェーンに保存できるようになります。Leonidasからの手紙は、彼らがこのアップデートを覆す可能性があるという懸念から来ています。 関連：ビットコインネットワークのマイニング難易度が新ATHに到達 Backを支持する人々には、Ocean Miningの作成者Luke Dashjrなどが含まれています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:26
ビットコインの日にエルサルバドルのBTC保有総額が7億ドルを超える
エルサルバドルのBTC保有総額がビットコインデーに7億ドルを超えるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。エルサルバドルのビットコイン保有総額は、同国が暗号通貨を法定通貨として採用するという画期的な決定の4周年を祝う中、7億ドルを超えました。要約 エルサルバドルはビットコインデーに21 BTCを購入しました。同国の総保有量は6,313.18 BTCで、7億ドル以上の価値があります。批評家らはエルサルバドルのビットコイン投資には深刻なリスクがあると主張しています。同国のビットコイン保有を管理する行政機関であるビットコインオフィスのデータによると、同国はビットコインデーと呼ばれる日に実行された21 BTCの購入後、6,313.18 BTCを保有しています。現在の価格に基づくと、執筆時点でエルサルバドルのビットコイン保有量は7億ドル強の価値があります。この21 BTCの取得は、同国の画期的なビットコイン法が正式に施行されて以来採用している、ビットコインオフィスの「1日1ビットコイン」政策から逸脱しています。エルサルバドルは時折より大きな購入を実行していますが、この最近の購入はビットコインの2100万供給上限への象徴的な敬意であり、国際通貨基金の義務と世論の懐疑論の綱渡りをしながらも、政府のコミットメントを再確認するものでした。ナイブ・ブケレ大統領は2021年にエルサルバドルのビットコイン法を提案し、その提案が署名されると、このラテンアメリカの国は世界で初めてビットコインを法定通貨として採用しました。これは同国と暗号通貨業界の両方にとって歴史的な瞬間を記しましたが、この決定はボラティリティとマクロ経済リスクについて警告してきた経済学者から多くの批判を受けています。エルサルバドルのビットコイン導入に対する最大の批判者の一つは国際通貨基金（IMF）です。採用の初期段階から、この世界的な監視機関および貸し手は、このような変動の激しい資産を法定通貨として採用することは金融安定性を損ない、金融政策を複雑にし、同国をさまざまな財政リスクにさらす可能性があると繰り返し警告してきました。早送りすると...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:21
USDH向けの3方向プッシュ：Paxos、Agora、およびFraxがHyperliquidにステーブルコインインフラを提案
「USDHに対する3方向のプッシュ：Paxos、Agora、FraxがHyperliquidにステーブルコインインフラを提案」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。今週、HyperliquidはPaxos、Agora、FraxからUSDHのステーブルコインインフラを提供するための競合提案を受け取りました。各入札者は規制姿勢、配布、および準備金からの利回りがエコシステムとどのように共有されるかを強調しています。Hyperliquidは現在複数の提案を検討中です。Bitcoin.com Newsは以前、9月7日（日）にPaxosとPaxosの書面による入札について報じました[...] 出典：https://news.bitcoin.com/3-way-push-for-usdh-paxos-agora-and-frax-pitch-stablecoin-infrastructure-to-hyperliquid/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:35
