ビットコインは2021年以来最大のクジラ売り切り後に10万ドルの下落に直面
ビットコインが2021年以来最大のクジラの売り越しにより10万ドル下落の危機に直面 がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント クジラの保有量は過去30日間で114,920 BTC減少し、3年間で最大の売り越しとなりました。アナリストは、歴史的な弱気相場パターンが10万ドル以下への下落を引き起こす可能性があると警告しています。ビットコインの長期的な見通しは、企業の保有量が新たな高値を記録するなど、引き続き強いままです。ビットコインは、クジラが過去1ヶ月間に驚異的な127億5000万ドル相当のBTCを売却したため、売り圧力が高まっています。1,000から10,000 BTCを保有するこれらの大口投資家は、保有量を114,920 BTC減らしました。これは2022年7月以来の最大の月間クジラ売り越しであり、大口保有者間で警戒感が高まっていることを示しています。アナリストは、持続的な売りと弱気な歴史的シグナルが組み合わさると、今後数週間でビットコインが心理的に重要な10万ドルのレベルを下回る可能性があると警告しています。暗号資産アナリストのテッドは、日曜日の「ブラッドムーン」を悲観的な理由として指摘しました。特筆すべきは、ブラッドムーンは2021年5月以降の4回の発生すべてで市場の下落をもたらした月の現象です。2021年5月以降のすべての「ブラッドムーン」は弱気相場でした。今日また一つ起こっていて、$BTCとアルトコインにとって弱気になると思います。10万ドル以下への下落の可能性が非常に高いようです。pic.twitter.com/fESP844cp0 — Ted (@TedPillows) 2025年9月7日 アナリストはさらに、ビットコインと他の主要な暗号資産がさらなる損失を被る可能性があると警告しました。執筆時点で、ビットコインは約11万1000ドルで取引されており、8月のピークから約11%下落しています。過去1週間、この暗号資産は主に10万9000ドルから11万2000ドルの平行価格チャネル内で推移しています。ビットコインの長期的な価格の楽観視 短期的な弱気にもかかわらず、ビットコインのより広範な軌道は回復力があるように見えます。この暗号資産は8月中旬の過去最高値からわずか13%の修正にとどまっており、過去の修正と比較してはるかに浅い下落です。1年前の今日、#btc 1年移動...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:36
ビットコインステーキングと機関カストディイベントレポート
ビットコインステーキングと機関投資家向けカストディイベントレポートの投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。このコンテンツはスポンサーによって提供されています。プレスリリース。DeFimans株式会社（本社：東京都港区、共同創業者：小野充志、佐藤大志、以下「DeFimans」）は、2025年8月26日火曜日に、Next Finance Tech（本社：東京都港区、共同CEO：徳力宗一郎、土田真也）と共同で「ビットコインステーキング＆機関投資家向けカストディ」イベントを開催しました。イベント概要 […] 出典: https://news.bitcoin.com/bitcoin-staking-and-institutional-custody-event-report/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:05
エルサルバドル、金へのシフト後に21ビットコインを追加購入
エルサルバドルが金へのピボット後に21ビットコインを追加購入したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント エルサルバドルは先週5000万ドル相当の金を購入した後、議論を巻き起こしました この動きはビットコインコミュニティの怒りを買い、同国の「デジタルゴールド」論への信念を揺るがしました 現在、ナイブ・ブケレ大統領はビットコインデーに向けて同国が21 BTCを追加購入したことを発表しました。エルサルバドルはヘッドラインから離れられません。先週、暗号資産ツイッターでは同国の5000万ドルの金購入について（良くない意味で）話題になっていました。そして今、ビットコインマキシマリストの怒りを買った数日後、エルサルバドルはさらにビットコインを購入しています。ビットコインコミュニティが確信を持てるように、ブケレ大統領はデジタルゴールドへの同国のコミットメントを再確認しました。彼は「ビットコインデー」のためにエルサルバドルがさらに21 BTCを購入したことを発表しました。このアップデートはXでビットコインコミュニティから大きな注目と評価を受けています。エルサルバドルの金購入が暗号資産ツイッターに衝撃を与える 何年もの間、ブケレはビットコインの非公式な主権マスコットとしての役割を楽しんできました。ビットコイン購入について投稿することから冗談で自身を「エルサルバドルの独裁者」と宣言することまで、彼は一貫してビットコインがエルサルバドルの経済的運命を支える未来像を描いてきました。だからこそ、先週の発表はコミュニティに衝撃を与えました。「エルサルバドルがさらにビットコインを購入」という話ではなく、エルサルバドルはさらに金を購入したのです。それも数本の金塊だけではありません。この切手サイズの中米の国は、金に5000万ドルもの大金を投じました。この購入は同国にとって35年ぶりの金購入であり、保有量を約3分の1増加させました。準備金を多様化し、IMFのような伝統的金融機関との信頼性を構築しようとしている国にとって、金は戦略的に理にかなっていました。購入時、金はすでに急上昇を享受していました。現物価格は不安定なグローバル市場や弱体化する法定通貨に押し上げられ、1オンス3,600ドル以上の過去最高値（ATH）に急騰していました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:46
IMFの融資契約制限にもかかわらず、エルサルバドルが21ビットコインを購入
TLDR エルサルバドルはビットコイン法定通貨法の4周年を記念して、さらに21ビットコインを購入しました。同国は現在、国家準備金として7億ドル以上の価値がある6,313ビットコインを保有しています。エルサルバドルは14億ドルのIMFローン契約の一環として、ビットコイン法定通貨の要件を撤廃し、ビットコインの購入を停止することに同意しました[...] 記事「エルサルバドル、IMFローン契約の制限にもかかわらず21ビットコインを購入」はCoinCentralで最初に掲載されました。
Coincentral
2025/09/08 15:37
メタプラネット、エルサルバドルがビットコイン保有量を増加、セイラーが新規購入を示唆
メタプラネット、エルサルバドルがビットコイン保有量を増加、セイラーが新規購入を示唆」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。日本の投資会社メタプラネットと暗号資産に友好的な国エルサルバドルは、ビットコイン恐怖・強欲指数が数日間の「恐怖」から「中立」に戻った月曜日に、さらにビットコインを購入しました。 メタプラネットは月曜日の新たな開示で、追加で136ビットコイン（BTC）を購入し、総保有量を20,136に増やしたと発表しました。これは現在の価格で22億ドル以上の価値があります。6月、サイモン・ゲロビッチCEOは、同社の長期目標は2027年までに合計210,000ビットコインを取得することであると述べました。Bitboによれば、これによりメタプラネットはストラテジーに次いで、上場企業の中で2番目に大きなビットコイン保有者になるとのことです。メタプラネットは現在、追跡されている186社の中で6番目に大きく、日本最大のビットコイン保有企業です。同社は1コインあたり約16,554,535円（111,830ドル）を支払いました。 出典：メタプラネット 株価下落 メタプラネットは2024年7月22日に初めてビットコイン購入を発表し、株価は19%上昇して1.10ドルになりました。しかし、その後の購入では同様の結果は得られていません。直近の取引セッションでは、メタプラネットの株価は約3%下落して4.65ドルとなりました。株価は年初来で92.45%上昇しています。 メタプラネットはまた、株価の下落が資金調達の「フライホイール」に圧力をかけた後、8月27日に海外市場での公募増資を通じてさらに8億8000万ドルを調達する計画を発表しました。 エルサルバドル、アニバーサリーギフトとしてビットコインをさらに購入 一方、エルサルバドルのナイブ・ブケレ大統領は月曜日、同国がビットコインデーの一環としてさらに21ビットコインを購入したと発表しました。これにより、ビットコインオフィスが公表した同国の総保有量は6,313ビットコインになりました。 同国のビットコインオフィスは、2021年9月に施行されたビットコインを法定通貨とする法律の記念日である「ビットコインデー」を祝っています。 国際通貨基金は7月に報告書を発表し、エルサルバドルが2024年12月に14億ドルの融資契約に署名して以来、新たなビットコインを購入していないと主張しました。これは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:29
データによると、ビットコイン財務購入規模が86%減少
ビットコイン財務保有の購入規模が86%崩壊、データが示す」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。BTCの財務保有総額は840,000 BTCの記録的な高水準に達しています。しかし、平均購入規模は驚異的な86パーセント減少しています。この需要の減少がQ2のビットコイン相場上昇の主要因でした。彼らは前回の大相場の英雄であり、最近のBTCアジア会議での話題の中心であり、ビットコインへの旺盛な食欲が単独で市場を新たな高みへと押し上げました。しかし、企業のビットコイン財務の世界に影が落ちています。新しいレポートは表面下の懸念すべき傾向を明らかにしています：彼らの総保有量はかつてないほど大きいものの、購入規模で測定される彼らの確信は崩壊しています。 大きな矛盾：
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:21
EUがロシアの金融を標的とした第19弾制裁パッケージを準備
EUがロシア金融を標的とした第19弾制裁パッケージを準備中という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：EUはロシアの銀行、エネルギー企業、暗号資産セクターを標的とした制裁を策定中です。新たな措置には制限の拡大と金融的制限の導入が含まれ、米国代表との連携が行われます。この制裁は、金融的孤立に焦点を当て、ロシアの国際市場へのアクセスを制限することを目的としています。欧州連合は、今週ワシントンでの協議において米国と連携して、銀行や暗号資産取引所を含むロシアの金融セクターを標的とした第19弾制裁パッケージを実施する計画です。この制裁パッケージは、進行中の地政学的緊張の中で、特に暗号資産取引所を含むグローバル市場に影響を与える可能性があり、ロシアの金融活動をさらに制限します。 歴史的傾向と現在のイーサリアム市場データ CoinMarketCapによると、イーサリアム（ETH）の現在の価格は4,296.99ドルで、時価総額は5,186.7億ドルです。市場支配率は13.52%で、24時間取引高は209億ドルとなり、12.58%の変動を示しています。現在の循環供給量は約1億2,071万です。Coincuリサーチチームの洞察によると、分散型の性質により暗号資産への技術的影響は限定的であるものの、ロシアのさらなる金融的孤立を含む金融システムへの潜在的影響が強調されています。コンプライアンス要件はさらに強化される可能性があります。 明確にしておきます。欧州はロシアへの圧力を維持します...私たちはすでに18の制裁パッケージを採択しており、19番目に取り組んでいます。— アリアンナ・ポデスタ、欧州委員会副チーフスポークスパーソン 市場データと専門家の洞察 ご存知でしたか？EUの第17弾と第18弾の制裁ラウンドでは、以前に金融メッセージングサービスの禁止と石油貨物の制裁が導入され、今後の第19弾パッケージの先例となりました。CoinMarketCapによると、イーサリアム（ETH）の現在の価格は4,296.99ドルで、時価総額は5,186.7億ドルです。市場支配率は13.52%で、24時間取引高は209億ドルとなり、12.58%の変動を示しています。現在の循環供給量は約1億2,071万です。イーサリアム（ETH）、日次チャート、CoinMarketCapで07:08 UTCに撮影したスクリーンショット...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:15
ビットコイン（BTC）価格予測：スマートマネーが2022年以来最大の分配で115,000 BTCを売却
TLDR ビットコインのクジラは過去1ヶ月間に約127億ドル相当の112,000-115,000 BTCを売却し、2022年半ば以来最大の売り越しを記録 この売り圧力によりビットコイン価格は108,000ドルを下回り、8月には6.5%の下落に寄与 クジラの保有量は2022年以来の最低水準に落ち込み、最も積極的な売却は9月初旬に発生 最近の[...] 記事「ビットコイン(BTC)価格予測：スマートマネーが2022年以来最大の分配で115,000 BTCを売却」はCoinCentralに最初に掲載されました。
BTC
$121,709.6
-1.28%
SMART
$0.004224
-1.05%
Coincentral
2025/09/08 15:13
チャートパターンが大幅な相場上昇を示唆
チャートパターンが大幅な上昇を示唆していることがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインはボラティリティの高い数週間の変動を経て、現在11万1,000ドル付近で推移しています。市場解説者によると、長く予想されていた「ベアトラップ」フェーズが終わりに近づいており、より強い上昇ブレイクアウトの準備が整いつつあるとのことです。広く支持されている市場アナリストのCrypto Roverは、古典的な市場サイクルチャートを強調し、ベアトラップフェーズがほぼ完了していることを指摘しました。「準備をしてください。パンプが来ます」と彼は書き、近い将来に新たな楽観論がモメンタムを生み出す可能性を示唆しています。別の投稿では、ビットコインの価格構造を金の歴史的ブレイクアウトと比較し、ビットコインが過去数年間に金のパラボリックラリーにつながった同様の上昇ウェッジパターンをたどっている可能性があると主張しています。この比較は、ビットコインが次のフェーズで伝統的な安全資産を模倣する可能性があるという成長する物語を強調しています。チャート上では、ビットコインは短期的なサポートとして機能している11万ドルから11万2,000ドルの間で引き続き推移しています。7月の11万8,000ドル以上の高値からの最近の下落にもかかわらず、価格の動きは買い手が重要なレベルを守るために介入していることを示唆しています。現在の蓄積ゾーンが維持されれば、アナリストは今後数週間で新たな高値に向けた動きが展開する可能性があると主張しています。それでも、リスクは残っています。市場サイクルは大きな調整の前に投資家を偽のラリーで誘惑することが多く、中央銀行の政策転換やグローバルな流動性状況などのマクロ経済の不確実性は、ビットコインの軌道を形成する上で重要な役割を果たすでしょう。現在のところ、トレーダーはビットコインがベアトラップの物語を振り払い、前のサイクルの爆発的な上昇を反映して次の成長フェーズに移行できるかどうかを注視しています。この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号資産を支持または推奨していません。常に自分自身で調査を行い、投資を行う前に認可された金融アドバイザーに相談してください...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:01
Pepenodeが2025年の100倍トークンと予想される
BitcoinEthereumNews.comに「Pepenodeが2025年の100倍トークンと予想される」という記事が掲載されました。暗号資産市場が勢いを維持するのに苦戦する中、今買うべき最良の暗号資産を探している人々は、暗号資産ICOの中で代替オプションを模索しています。独自のバーチャルマイニングパラダイムを持つPepenodeは、多くの投資家から支持を集めています。すでに100万ドル近くを調達しており、アナリストたちはその独自のテーマとユースケースにより、Pepenodeが次の100倍資産になる可能性があると述べています。Cryptonewsはさらに踏み込んで、ユーザーにブルーチップミームコインをマイニングする機会を提供する能力に注目し、次の1000倍の暗号資産と呼んでいます。しかし、このトークンは実際に爆発的な成長を遂げる要素を持っているのでしょうか？この記事では、それが本当に今年の最良の暗号資産の選択肢の一つになり得るかどうかを強調しています。 マイニングのゲーミファイ側面に焦点を当てる 暗号資産マイニングは常に、それを実行するための技術を購入できる少数の人々の支配下にありました。さらに、エコシステムの技術的側面は、人々がその見通しから後退するのに十分なものでした。そこでPepenodeが状況を変えます。ここでのマイニングは同じオンチェーン処理のマイニングではなく、代わりにオフチェーンのゲーミファイアプローチを持っています。全体の前提は、$PEPENODEトークンを使用して「ミームノード」を購入することを中心に構築されています。これらのノードはまとめて購入して、バーチャル空間内にマイニングリグを作成することができます。初期構築段階を超えて、これらのリグもアップグレードすることができます。公式ウェブサイトでは、このゲームがどのように見えるかの簡単なレイアウトを提供しています。暗号資産マイニングの領域内で、Roller Coaster Tycoonのようなゲームと同じ戦略的スタイルを持っています。$PEPENODEトークンはこれらのマイニングリグに電力を供給し、より多くのトークンをマイニングするために使用できます。ただし、特別なインスタンスや独自のアップグレードを通じて、PepeやFartcoinなどのトークンもマイニングすることができます。 ブルーチップマイニングエコシステム Pepenodeをトップに押し上げる最大の強みの一つ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:57
