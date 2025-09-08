MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
重要な連邦準備制度理事会の決断とグローバルな政治的変化への対応
投稿「重要な連邦準備制度の決定とグローバルな政治的変化を乗り切る」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米ドルの不確実性：重要な連邦準備制度の決定とグローバルな政治的変化を乗り切る コンテンツへスキップ ホーム 外為(FX)ニュース 米ドルの不確実性：重要な連邦準備制度の決定とグローバルな政治的変化を乗り切る 出典: https://bitcoinworld.co.in/us-dollar-fed-impact/
COM
$0.011199
+3.15%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 17:39
共有
次のフェーズでアルトコインがビットコインをアウトパフォームする可能性がある理由
「なぜアルトコインが次のフェーズでビットコインを上回る可能性があるのか」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコインビットコイン ビットコインは暗号資産の世界で依然として支配的ですが、一部のアナリストはその市場シェアにはもう上昇の余地がほとんど残されていないと主張し始めています。人気トレーダーのCrypto Daanは、このサイクルのピークにはすでに達したと考えており、アルトコインが徐々に注目を集める余地が生まれていると示唆しています。直線的な下落を予想するのではなく、Daanはまず支配力が短期間上昇すると予想しています。彼によれば、この動きは2つの非常に異なる市場背景の下で起こり得るとのこと—ビットコインが下落して市場全体を引きずり下げるか、または新たな高値を更新して代替トークンを上回るペースで上昇するかのどちらかです。方向性は正反対ですが、どちらの結果も一時的にBTCに有利に働くでしょう。しかし彼の見解では、長期的なストーリーは異なります。2025年までに、Daanはアルトコインがビットコインに対して地歩を固めると予想していますが、すべてのトークンが同様に恩恵を受けると想定しないよう投資家に警告しています。イーサリアムと確立された名前を持つ一部のグループがより高いパフォーマンスを示す可能性が高く、多くの小規模プロジェクトは追いつくのに苦戦する可能性があります。アナリストは市場のダイナミクスについても考察し、持続可能な上昇相場はビットコインが決定的にリードすることから始まる傾向があると指摘しています。アルトコインがビットコインと共に急速に上昇すると、より広範な上昇トレンドはしばしば勢いを失います。自身のポジショニングについては、Daanはバランスの取れたアプローチを選択しています：ポートフォリオの半分をビットコイン、半分をアルトコインに配分しています。以前のサイクルでは、この段階でほぼ完全にアルトコインに傾倒していましたが、現在ではそれをハイリスク戦略と表現しています。他の投資家へのアドバイスとして—適切な組み合わせは市場のタイミングよりも、自分のリスク許容度を知ることに依存するとしています。彼の見通しが実現すれば、ビットコインは短期的にはペースを維持するかもしれませんが、サイクルの次の段階ではアルトコインが再び存在感を示す機会をもたらす可能性があります。この記事で提供される情報は...
NEAR
$2.9
-2.52%
BTC
$121,717.98
-1.27%
MORE
$0.03381
+49.93%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 17:34
共有
4年経過した今、エルサルバドルのビットコイン夢は死んでいない - ただ姿が変わっただけ
記事「エルサルバドルのビットコイン夢は4年経っても死んでいない - ただ形が変わっただけ」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ジャーナリスト投稿: 2025年9月8日 重要ポイント エルサルバドルがビットコインを採用してから4年を迎え、同国は岐路に立っています。しかし、7億ドル相当のBTC準備金がまだ無傷であることから、この実験はまだ完全に失敗したわけではありません。大胆なビットコイン[BTC]実験から4年経ち、エルサルバドルはより静かな計画で記念日を祝っています。同国はまだ7億ドル相当の巨額のBTC準備金を誇っていますが、世界金融を再構築するという初期の夢は現実主義に道を譲りました。国際通貨基金（IMF）の圧力の下、政策は縮小され、国家レベルの暗号資産採用が本当に持続できるかどうかについて、楽観論と未解決の疑問が混在しています。 エルサルバドルのビットコインデー X（旧Twitter）への投稿で、エルサルバドルのビットコイン事務所は、政府が現在6,313 BTC（記事執筆時点で7億ドル以上の価値）を保有していると発表しました。また、同事務所は「洗練された」投資家向けにビットコイン投資銀行を可能にする新法の立ち上げも発表しました。出典: X この投稿では、8万人の公務員がビットコインの認証を受け、BTCバンクの立ち上げ、そして王者コインとAIを組み合わせた新しい公共プログラムなど、教育面での成果を指摘しています。しかし、エルサルバドル政府がIMFの圧力の下でビットコインの野望を調整するにつれ、祝賀行事は縮小された政策を背景に行われています。 IMFとの取引がBTCの再考を強制 IMFとの取引の一環として、エルサルバドルの議員たちはビットコイン法定通貨法を廃止し、公的資金で追加のBTCを購入しないことを約束しました。この合意はまた、すでに消極的な採用が見られていたChivoウォレットへのサポート縮小も要求しました。7月に発表されたIMFの報告書では、エルサルバドルが2024年12月以降新たなビットコインを購入していないことが確認され、当局者らは意向書の中で同国のBTC準備金が変わっていないことを繰り返し述べています。出典: IMF
T
$0.01542
+0.85%
LOOKS
$0.013748
+0.91%
BTC
$121,717.98
-1.27%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 17:26
共有
トランプの関税はインドのGDPに脅威をもたらすと首席経済顧問が述べる
トランプの関税がインドのGDPに脅威をもたらすと首席経済顧問が述べたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。インドの首席経済顧問であるV・アナンタ・ナゲスワランは、米国のドナルド・トランプ大統領によるインド製品への50%の関税が同国の経済に大きな打撃を与える可能性があると警告しました。ブルームバーグTVでの発言で、ナゲスワランは、この関税により3月31日に終了する会計年度のインドの国内総生産（GDP）が約0.5%から0.6%減少する可能性があると述べました。先月、米国はインドの輸出品に対する関税を25%から50%に倍増させました。その理由として、インドが割引されたロシアの石油を継続的に購入していることを挙げ、トランプはこれが米国のモスクワに対する制裁に違反していると主張しています。この関税率はアジア経済圏で最も高く、インドの輸出業者はベトナム、バングラデシュ、インドネシアの業者と比較して不利な立場に置かれています。米国はインドの最大の消費国であり、インドの輸出のほぼ5分の1を購入しています。繊維、宝飾品、履物、革製品などは安価な労働力を多く使用しており、最も大きな打撃を受けると予想されています。経済学者たちはまた、長引く関税戦争により来年のインドの成長率が0.8%以上削減される可能性があると警告しています。一部の投資銀行は、インドの輸出需要がさらに崩壊した場合、1%の損失が生じる可能性があるとまで警告しています。 関税の影響で輸出が停滞 ナゲスワランによると、50%の関税は2回連続の引き上げで構成されています。米国は今年、最初に25%の関税を課しました。2回目の25%のペナルティは、インドがワシントンからの警告にもかかわらず割引されたロシアの石油を購入し続けた後、8月下旬に追加されました。この突然の急増はインドの輸出業者を不意打ちにしました。かつて米国市場で安価だった商品が今ではずっと高価になっています。アナリストによると、高額な関税によりインド製品は、ベトナム、バングラデシュ、インドネシアからの安価な輸入品と比較して採算が取れなくなっていると言います。最も深刻な影響を受けている産業は、主に米国からの需要に依存している産業です。繊維、宝飾品、履物、革製品などは、多くの雇用を...
U
$0.009689
-1.56%
TRUMP
$7.548
-2.34%
MORE
$0.03381
+49.93%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 17:16
共有
メタプラネット、最新の1500万ドル購入で2万BTCのマイルストーンを達成
メタプラネットが最新の1,500万ドル購入で2万BTCのマイルストーンを達成したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインメタプラネットは、今週さらに大規模な買収を行い、2万BTCの節目を超え、世界最大のビットコイン保有者の仲間入りを静かに果たしました。この日本を拠点とする企業は、1,500万ドル強の価値がある取引で136BTCを獲得したことを確認し、その積極的な蓄積戦略を強調しています。 グローバルランキングの上昇 BitcoinTreasuriesのデータによると、この購入によりメタプラネットは、最大のビットコイン準備金を持つ上場企業のリーダーボードで6位に浮上しました。マイケル・セイラーのストラテジー（63万6,000BTC以上を保有）に率いられた一握りの企業だけが、現在この東京上場の投資家の上位に位置しています。 彼らがいくら使ったか CEOのサイモン・ゲロビッチはXで、最新の購入がコインあたり平均111,666ドルで実行されたことを明らかにしました。すべての買収を通じて、メタプラネットは現在約20億8,000万ドルを投入しており、ビットコインあたり約103,000ドルのブレンドされたエントリー価格となっています。 暗号資産の利益にもかかわらず株価は苦戦 ビットコインのバランスシートは成長を続けていますが、同社自身の株式は圧力に直面しています。東京証券取引所で取引されているメタプラネットの株価は月曜日に1.2%下落しました。この下落は過去1ヶ月間で30%の下落を拡大していますが、年初来のパフォーマンスは1月のレベルより100%以上高く、依然として強いままです。 ビットコインに対する機関投資家の信頼 この動きのタイミングは、ビットコイン自体が過去24時間で0.5%上昇し、111,000ドルを上回る水準を維持していることと一致しています。アナリストたちは、メタプラネットの一貫した買い入れを、短期的な価格変動と株式のパフォーマンスが不安定であるにもかかわらず、暗号通貨の長期的な軌道に対する信頼の投票と見ています。 メタプラネットにとって、戦略は明確です：短期的なボラティリティに関係なく、世界最大のビットコイン準備金の一つを構築することです。 この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号通貨を支持または推奨していません。常に...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 17:07
共有
ゴールド対ビットコイン：テザーは静かに準備金戦略を変更しているのか？
ゴールド対ビットコイン：Tetherは静かに準備金戦略を変更しているのか？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Tetherは、時価総額約710億ドルの最大のステーブルコインの発行者として、常に注目を集めてきました。さらに重要なのは、特に準備金に関する同社の経営陣の決定が、暗号資産市場全体に影響を与えることです。そのため、今年初めにTetherが報告したビットコイン保有量の減少が確認されたとき、噂の流れは過熱しました。同社がビットコインを売却して金を購入していると報じられました。この理論は、ビットコインの最も声高な支持者の一つであるエルサルバドルが7月に新たな金の購入を発表した後、さらに勢いを増しました。しかし、ビットコイン対金の議論の中で、Tetherは本当に準備金戦略を変更しているのでしょうか？ Tetherのビットコイン対金の噂の起源 BDOの四半期データレポートによると、Tetherのビットコイン保有量は前四半期と比較して2025年第2四半期に減少していました（第1四半期の92,650 BTCから第2四半期の83,274 BTC）。このレポートを使用して、YouTuberのClive Thompsonは、9,000 BTC以上のこの減少が水面下で売却が行われている証拠だと主張しました。この噂は、エルサルバドルが約14,000オンス（5000万ドル相当）の金を購入したことと一致していました。Tetherも同じ道をたどっていたのでしょうか？ 物語のもう一方の側面 一部のブロックチェーン観察者はこの理論に納得せず、すぐにTetherを擁護しました。彼らは、このステーブルコイン企業がビットコインを売却したのではなく、約20,000 BTCをTwenty One Capital（XXI）に移転したと主張しました。6月に14,000 BTC、7月に5,800 BTCが移転され、合計約20億ドルになります。Jan3のCEOであるSamson Mowは、「行方不明の」コインは単に再配置されただけだと説明し、最初に反論した一人でした。Tetherのパオロ・アルドイノCEOは後にこれを確認し、ビットコインが依然として同社の主要な準備資産であることを強調しました。 ビットコイン対金：安全資産か戦略の転換か？ 公平を期すために言えば、金は完全にTetherの...
T
$0.01542
+0.85%
BTC
$121,717.98
-1.27%
MORE
$0.03381
+49.93%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:44
共有
メタプラネット株、20億ドル相当のビットコインを保有しているにも関わらず下落 — 今が買い時？
「20億ドル相当のビットコインを保有するにもかかわらずメタプラネット株価が下落 — 今が買い時？」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント メタプラネット株はパワー法則分位モデルによると、フロアプライスが705円と示唆されており、押し目買いの機会を提供しています。株式の中央値の適正価格は1,332円で、長期売買投資家にとって上昇の可能性を示しています。メタプラネットは現在20,136 BTC（20億8000万ドル相当）を保有しており、年末目標の30,000 BTCの66%を達成しています。メタプラネットの株価は、日本企業が追加で136 BTC（1520万ドル相当）の購入を発表したにもかかわらず、9月8日にさらに4%下落しました。BTC $111,301 24時間のボラティリティ：0.4% 時価総額：$2.22 T 24時間の取引高：$25.83 B。日本企業がBTC保有量を増やし続けているにもかかわらず、株価は700円を下回っています。投資家はメタプラネット株の下落時に買うべきか？過去1週間で、メタプラネット株価は東京証券取引所で17%以上修正され、700円を下回りました。6月の1,900円のピーク以降、株価は63%修正され、一部の投資家はこれを買いの機会と見ています。アナリストのZynxは、メタプラネットのパワー法則分位モデルを強調し、これをビットコイン蓄積とメタプラネット株式会社（3350.T）の株価の関係を示す最も明確な視覚化の一つと説明しています。このモデルによると、705円はメタプラネット株の潜在的なフロアプライスを表し、中央値の適正価格は1,332円と推定されています。メタプラネット株がフロアプライス以下に下落した今、長期投資家は押し目買いのチャンスを得ています。「これはメタプラネットのパワー法則分位モデルの最も美しいグラフィックの一つです。BTCの蓄積と3350.T 🇯🇵の株価の関係を視覚化するのに役立ちます。これは705円が絶対的な底値に近く、中央値の適正価格が...」pic.twitter.com/ze3Rq4BJQa — Zynx (@ZynxBTC) 2025年9月8日 先週、市場アナリストはメタプラネットのフライホイールモデルが最近...
NEAR
$2.9
-2.52%
B
$0.24891
+0.16%
T
$0.01542
+0.85%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:09
共有
米国証券取引委員会（SEC）、Canary HBARとGrayscale Polkadot ETFの判断を延期、その理由 AI: I've translated the content to Japanese as requested, maintaining the original format and terminology. The translation accurately conveys the meaning of the headline about the SEC delaying decisions on the Canary HBAR and Grayscale Polkadot ETF applications.
米国SECがCanary HBARとGrayscale Polkadot ETFを遅延、その理由とは BitcoinEthereumNews.comによると、SEC（米国証券取引委員会）が公式文書に基づき、さらに2つのアルトコイン上場投資信託（ETF）の承認を遅延させました。今回、規制当局はCanary HBARとGrayscale Polkadot（DOT）に関する決定を延期し、より広い暗号資産コミュニティで憶測を呼んでいます。 米国SECがCanary HBAR ETF承認の期限を延長 最新の提出書類によると、SECはCanary現物HBAR ETFとGrayscale Polkadot ETFの待機期間を延長しました。ブルームバーグのアナリストは、政府機関によるETF承認の可能性を90%と予測しています。 Nasdaqは2月21日にHBAR価格を追跡するHedera ETFの上場と取引を申請し、3月4日に提出された元の申請書を置き換える修正を行いました。数週間後、現物HBAR ETFは3月13日に公開され、SECがETFを否認または承認するための180日間の期間が始まりました。 SECはすでに4月と6月にCanary現物HBAR ETFの承認を遅延させ、Nasdaqのコモディティベースの信託株式ルールの下で株式を上場および取引するかどうかについてさらなるコメントを求めていました。委員会は提案されたルール変更を承認または否認する期間をさらに60日間延長しています。これにより、SECがETFを承認または否認する最終日は11月8日となります。 HBAR価格は過去24時間で1%上昇し、現在の取引価格は0.2206ドルです。24時間の最安値と最高値はそれぞれ0.2174ドルと0.2222ドルです。 Grayscale Polkadot ETFに関するSECの決定 SECはGrayscale Polkadot ETFの承認期限も11月8日まで延長しました。委員会はHBAR ETFと同様に、4月と6月に2回ETFを遅延させています。当局はNasdaqが提案したルール変更の下で承認または否認するために、より長い期間を指定することが適切だと判断しています。承認を検討するのに十分な時間が必要...
U
$0.009689
-1.56%
CHANGE
$0.00160578
-3.16%
TRUST
$0.0003652
-5.41%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:08
共有
カルダノ価格は転換点にあるのか？アナリストが長期目標を予測
カルダノ価格は転換点にあるのか？アナリストが長期売買目標を予測 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、カルダノは長年にわたり広いレンジ相場で推移してきました。この期間中、トークンは一貫して高値の底を形成し、トレーダーによればこのパターンは基本的な強さを反映していると言われています。現在、最近の上昇を受けて、アナリストによるとこのコインは野心的なサイクル目標を見据えています。カルダノ（ADA）は記事執筆時点で0.84ドル付近で取引されていました。トークンは1日で2.31%、1週間で2.56%上昇しました。月間上昇率は4.84%となり、アナリストは長期売買予測では今後数年間で9ドルから12ドルの間という野心的なサイクル目標を指し示していると述べています。 カルダノ価格は構造的な回復力を示す @GunsRoses1987というトレーダーは、ADAチャートは投機的な急騰に似ていないと述べています。代わりに、彼はその構造を長期的な上昇への準備として説明しています。彼はさらに、ラリー中に利益確定が通常発生するものの、より大きなテクニカル分析のセットアップは建設的に見えると付け加えました。市場のテクニカル分析者はこのようなセットアップをバネのコイルによく例えます。一つの決定的な動きが解放される前に、圧力がゆっくりと蓄積されます。この解釈では、買い手が高いタイムフレームで圧力を維持すれば、カルダノは潜在的な転換点にあると位置づけられます。 出典：X アナリストがADA価格のサイクル目標を設定 ブレイクアウトが展開された場合、アナリストはADA価格の複数年にわたる目標を特定しました。彼らは、より広い市場状況に応じて、9ドルから12ドルの間のレベルを概説しました。これらの予測は、ブロックチェーンアプリケーションの着実な採用とデジタル資産全体の時価総額の拡大を前提としています。一部のアナリストはまた、期待をカルダノの潜在的な市場シェアに関連付けました。彼らは、このトークンが暗号資産市場全体の5パーセント以上を獲得する可能性があると示唆しました。今後10年間で総時価総額が数兆ドルに達した場合、そのようなシェアは現在のレンジをはるかに上回る評価をサポートする可能性があります。 これらの目標は数ヶ月以内に実現するとは予想されていません。アナリストはそれらをサイクル目標として説明し、数年かかる可能性があることを意味しています。歴史的に、デジタル資産は長期的な複数年の拡大と収縮の段階で動いてきました。トレーダーは...
NEAR
$2.9
-2.52%
PLAY
$0.04577
-3.00%
MORE
$0.03381
+49.93%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:58
共有
現在13の事業体がSOL循環供給量の1.55%を保有しています
13の企業が現在SOL循環供給量の1.55%を保有しているという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ソラナの企業採用が加速しており、現在13の上場企業がソラナ財務で約18億ドルを保有しています。概要 現在13社が890万SOLを保有しており、Upexi Inc.（200万SOL）、DeFi Development Corp.（199万SOL）、Sol Strategies（37万SOL）が先導しています。Sol Strategiesはまた、Nasdaq上場の準備も進めています。DeFi Development Corp.が10億ドル相当のSOL保有を目指し、Galaxy Digital、Jump Crypto、Multicoin Capitalが共同ソラナ財務のために10億ドルを調達しようとしているため、この数字は今後さらに増加すると予想されています。他の企業も参加する可能性があります。財務戦略の一環としてソラナ（SOL）を採用する上場企業の数は13社に増加しました。最大の保有者はUpexi Inc.で2,000,518 SOLを保有し、次いでDeFi Development Corp.が最近196,141 SOLを追加して合計1,988,170 SOLとなっています。Sol Strategiesは370,420 SOLで3位にランクし、ソラナ財務採用企業の中で初めてNasdaqに上場する予定です。13社合わせて現在890万SOLを管理しており、これは総循環供給量の1.55%を占め、現在の市場価値で約18億ドルに相当します。これらの準備金のうち、約585,059 SOL（約1億410万ドル相当）がCombined Staking Reserveを通じてステーキングされ、平均6.86%の利回りを生み出しています。このステーキング準備金はソラナの総供給量のわずか0.102%ですが、財務配分の一部が遊休状態ではなく、積極的に利回りを得るために使用されていることを示しています。ソラナ財務戦略の台頭 ソラナ財務戦略の勢いは加速しており、企業の保有量は今後数ヶ月でさらに大幅に拡大すると予想されています。現在2番目に大きな保有者であるDeFi Development Corp.は、その準備金を10億ドルのマイルストーンに向けて拡大することを約束しています。さらに、Galaxy Digital、Jump Crypto、Multicoin CapitalはCantor Fitzgeraldと協力して...
SOL
$221.4
-3.29%
RISE
$0.010135
-1.58%
DEFI
$0.001697
-4.76%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:57
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰