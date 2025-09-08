次のフェーズでアルトコインがビットコインをアウトパフォームする可能性がある理由

「なぜアルトコインが次のフェーズでビットコインを上回る可能性があるのか」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコインビットコイン ビットコインは暗号資産の世界で依然として支配的ですが、一部のアナリストはその市場シェアにはもう上昇の余地がほとんど残されていないと主張し始めています。人気トレーダーのCrypto Daanは、このサイクルのピークにはすでに達したと考えており、アルトコインが徐々に注目を集める余地が生まれていると示唆しています。直線的な下落を予想するのではなく、Daanはまず支配力が短期間上昇すると予想しています。彼によれば、この動きは2つの非常に異なる市場背景の下で起こり得るとのこと—ビットコインが下落して市場全体を引きずり下げるか、または新たな高値を更新して代替トークンを上回るペースで上昇するかのどちらかです。方向性は正反対ですが、どちらの結果も一時的にBTCに有利に働くでしょう。しかし彼の見解では、長期的なストーリーは異なります。2025年までに、Daanはアルトコインがビットコインに対して地歩を固めると予想していますが、すべてのトークンが同様に恩恵を受けると想定しないよう投資家に警告しています。イーサリアムと確立された名前を持つ一部のグループがより高いパフォーマンスを示す可能性が高く、多くの小規模プロジェクトは追いつくのに苦戦する可能性があります。アナリストは市場のダイナミクスについても考察し、持続可能な上昇相場はビットコインが決定的にリードすることから始まる傾向があると指摘しています。アルトコインがビットコインと共に急速に上昇すると、より広範な上昇トレンドはしばしば勢いを失います。自身のポジショニングについては、Daanはバランスの取れたアプローチを選択しています：ポートフォリオの半分をビットコイン、半分をアルトコインに配分しています。以前のサイクルでは、この段階でほぼ完全にアルトコインに傾倒していましたが、現在ではそれをハイリスク戦略と表現しています。他の投資家へのアドバイスとして—適切な組み合わせは市場のタイミングよりも、自分のリスク許容度を知ることに依存するとしています。彼の見通しが実現すれば、ビットコインは短期的にはペースを維持するかもしれませんが、サイクルの次の段階ではアルトコインが再び存在感を示す機会をもたらす可能性があります。この記事で提供される情報は...