ビットコイン中立トレンドだが、9月にボラティリティリスクが急上昇

ビットコインの中立的トレンドだが、9月にボラティリティリスクが急上昇という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：AIモデルはビットコインの横ばいトレンドを予測しているが、9月下旬には50%以上の不確実性を示している。クジラが1億5000万ドルのレバレッジショートをオープンし、BTCが上昇した場合の下落リスクにさらされている。機関投資家の購入が急減し、ビットコインに対する企業需要の弱まりを示している。ビットコインはレンジ相場のままで、時間的融合変換器（TFT）モデルを使用した新しいAI予測はほぼ横ばいのトレンドを示しています。このモデルは30日間で1.72%の下落を予測し、10月6日までにBTCを108,771ドルに押し下げると予想しています。しかし、この予測には不確実性の急激な上昇が含まれており、9月の最終週には信頼区間が大幅に広がっています。これは、外部イベントや市場心理の変化によって引き起こされる可能性のある、リスクの増加と高いボラティリティの可能性を示唆しています。7日間の予測では1.1%のわずかな下落が予想され、BTCは109,451ドルレベル付近に留まります。現在の価格動向は安定しているように見えますが、モデルは短期戦略に影響を与える可能性のある予測不可能性の上昇を反映しています。出典：CryptoQuant TFTとWaveNetの両モデルの結果を組み合わせると、ビットコインは今月108,000ドルから120,000ドルの範囲に留まる可能性が高いことを示しています。主なシナリオはこのバンド内での横ばいを支持していますが、二次的なシナリオではどちらの方向にも爆発的な動きの可能性を認めています。TFTモデルの保守的なアプローチでも、月末近くの50%の不確実性の読み取りにより、予想外の結果の可能性を認識しています。これはこの予測サイクルで記録された最高レベルであり、最終週での注意の必要性を高めています。クジラのショートポジションと機関投資家の撤退が下落圧力を増加 AIモデルが中立的なトレンドを強調する一方、市場行動は大手プレーヤーが積極的なショートポジションを取っていることから弱気バイアスを示唆しています。ビットコインのクジラは最近、25倍のレバレッジを使用して1億5049万ドルのショート取引を開始し、合計1,350.93 BTCとなりました。エントリー価格は111,292.60ドルで、BTCは現在111,301.00ドル付近で取引されており、0.23%のわずかな未実現損失を示しています。これにより、この取引は...