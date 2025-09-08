MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
エルサルバドル、ビットコインデーを祝して21 BTCを購入
エルサルバドルがビットコインデーを祝うために21 BTCを購入したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン エルサルバドルは再びビットコインへの投票トークンを再確認し、今回はビットコイン法の4周年を記念して象徴的な21 BTC（約230万ドル相当）を購入しました。ナイブ・ブケレ大統領はこの購入をソーシャルメディアで発表し、2021年に同国が初めてBTCを法定通貨として認めた瞬間である「ビットコインデー」を称える方法だと説明しました。 批判にもかかわらず増え続ける準備金 最新の取得により、同国のビットコイン保有量は6,300 BTC以上（7億ドル強の価値）に増加しました。数ヶ月間、政府の国立ビットコイン事務所も1日1BTCの蓄積計画で静かに準備金を増やしており、その戦略が単なる象徴的なものではなく体系的なものであることを示しています。 セキュリティと規制のアップデート この祝賀は、エルサルバドルが量子脅威と呼ばれる潜在的な将来のリスクに対する安全策として、保有資産を14のウォレットに分散させた直後に行われました。同時に、議員たちは主要銀行や金融機関にプロの投資家向けにビットコインとデジタル資産サービスを提供する許可を与える新しい法律を承認しました。 IMFとの意見の相違が続く 継続的な購入は、7月に財務省と中央銀行がIMFに対して、融資契約の条件に基づき今年初めに公的購入が終了したと伝えた声明に反しています。しかし、ブケレは外部からの圧力を繰り返し退け、3月には蓄積は「今も将来も止まらない」と主張しています。 ブケレにとって、21 BTCの購入は貸借対照表についてよりもメッセージを送ることが重要でした：エルサルバドルのビットコイン実験は4年経った今も生きており、反抗的で、まだ成長し続けています。 この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号資産を支持または推奨していません。常にあなた自身の...
STOP
$0.0721
+0.33%
T
$0.01543
+0.91%
BTC
$121,718.42
-1.27%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:37
共有
ビットコイン中立トレンドだが、9月にボラティリティリスクが急上昇
ビットコインの中立的トレンドだが、9月にボラティリティリスクが急上昇という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：AIモデルはビットコインの横ばいトレンドを予測しているが、9月下旬には50%以上の不確実性を示している。クジラが1億5000万ドルのレバレッジショートをオープンし、BTCが上昇した場合の下落リスクにさらされている。機関投資家の購入が急減し、ビットコインに対する企業需要の弱まりを示している。ビットコインはレンジ相場のままで、時間的融合変換器（TFT）モデルを使用した新しいAI予測はほぼ横ばいのトレンドを示しています。このモデルは30日間で1.72%の下落を予測し、10月6日までにBTCを108,771ドルに押し下げると予想しています。しかし、この予測には不確実性の急激な上昇が含まれており、9月の最終週には信頼区間が大幅に広がっています。これは、外部イベントや市場心理の変化によって引き起こされる可能性のある、リスクの増加と高いボラティリティの可能性を示唆しています。7日間の予測では1.1%のわずかな下落が予想され、BTCは109,451ドルレベル付近に留まります。現在の価格動向は安定しているように見えますが、モデルは短期戦略に影響を与える可能性のある予測不可能性の上昇を反映しています。出典：CryptoQuant TFTとWaveNetの両モデルの結果を組み合わせると、ビットコインは今月108,000ドルから120,000ドルの範囲に留まる可能性が高いことを示しています。主なシナリオはこのバンド内での横ばいを支持していますが、二次的なシナリオではどちらの方向にも爆発的な動きの可能性を認めています。TFTモデルの保守的なアプローチでも、月末近くの50%の不確実性の読み取りにより、予想外の結果の可能性を認識しています。これはこの予測サイクルで記録された最高レベルであり、最終週での注意の必要性を高めています。クジラのショートポジションと機関投資家の撤退が下落圧力を増加 AIモデルが中立的なトレンドを強調する一方、市場行動は大手プレーヤーが積極的なショートポジションを取っていることから弱気バイアスを示唆しています。ビットコインのクジラは最近、25倍のレバレッジを使用して1億5049万ドルのショート取引を開始し、合計1,350.93 BTCとなりました。エントリー価格は111,292.60ドルで、BTCは現在111,301.00ドル付近で取引されており、0.23%のわずかな未実現損失を示しています。これにより、この取引は...
NEAR
$2.898
-2.58%
BTC
$121,718.42
-1.27%
RISE
$0.01017
-1.24%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:36
共有
2022年以来最大のビットコイン売り越し後に購入すべき最高の仮想通貨プレセール
2022年以来最大のビットコイン暴落後に購入すべき最良の暗号資産プレセールという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Aaronは暗号資産ジャーナリストとしてNewsBTCに寄稿し、暗号資産界のニュースや発展を取り上げています。Aaronは2016年から執筆・編集を行っており、グローバル化した労働力からLLMまで、あらゆる影響を受けてオンライン出版物の執筆がどのように進化してきたかを直接目にしてきました。また、暗号資産がマイナーな関心事から世界経済を再形成する数兆ドル規模の力へと成長する様子も目撃してきました。複数の大学院学位を持つ学術的背景と、どこにあろうとも良い文章への情熱が、Aaronの暗号資産報道へのアプローチを支えています。良い文章を際立たせるものは何でしょうか？ストーリーテリング - ニュースと読者をつなぎ、その関連性を引き出すことです。それがAaronが自身の報道で求めるものです。仕事以外の時間には、Aaronは地元の慈善団体で働き、トレーニングや地元のボクシングクラブでの練習を楽しんでいます。時には実際の本を読むこともあります。出典: https://www.newsbtc.com/news/best-crypto-presales-amid-big-bitcoin-sell-off/
LOOKS
$0.013748
+0.91%
RISE
$0.01017
-1.24%
COM
$0.011199
+3.15%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:35
共有
エルサルバドル、ビットコイン決定の4周年を祝う！大規模なBTC購入を実施！
エルサルバドル、ビットコイン決定の4周年を祝う！重要なBTC購入が行われる！という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2021年にビットコインを法定通貨として受け入れた最初の国となり、新たな道を切り開いたエルサルバドルは、公式にビットコインを採用してから4周年を祝っています。この時点で、エルサルバドルはビットコインへの移行の4周年を祝うために21ビットコインを購入したと発表しました。エルサルバドル大統領のナイブ・ブケレは、2100万ビットコインの供給量に言及し、彼の投稿で21 BTCを購入したと述べました。「ビットコインデーのために21ビットコインを購入しています。」最新の購入により、エルサルバドルは現在、現在の市場価格で約7億180万ドル相当の合計6,313 BTCを保有しています。 何が起こったのか？ ご記憶かもしれませんが、エルサルバドルは2021年6月にビットコインを法定通貨として受け入れる関連法を可決し、その後2021年9月に最初の公式BTC購入を行いました。それ以来、このラテンアメリカの国はビットコインの購入を続け、2022年には毎日1 BTCを購入するという政策を開始しました。国内でのビットコインの自由はIMFとの融資契約の範囲内で制限されていましたが、毎日1 BTCを購入するという国の政策が終了するとも主張されていました。しかし、ナイブ・ブケレはこれらの主張を否定し、購入は継続すると述べました。ブケレは3月にXアカウントからの声明で次のように述べました：「いいえ、BTC購入は停止していません。世界が私たちを排除し、ほとんどの「ビットコイン」ユーザーが私たちを見捨てたときに止まらなかったのであれば、今も将来も止まることはありません。」 *これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！ 出典：https://en.bitcoinsistemi.com/el-salvador-celebrates-4th-anniversary-of-bitcoin-decision-significant-btc-purchase-made/
STOP
$0.0721
+0.33%
T
$0.01543
+0.91%
BTC
$121,718.42
-1.27%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:23
共有
大規模なクジラの売り圧力がビットコインの短期的なラリーを脅かす
大規模なクジラの売却がビットコインの短期的な上昇を脅かす」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインの大口保有者は、わずか1ヶ月で120億ドル相当のBTCを手放し、短期的な価格安定性に対する懸念が再燃しています。CryptoQuantのデータによると、クジラウォレット（1,000〜10,000 BTCを保有するウォレット）は過去30日間で10万コイン以上の準備金を減らしました。 2022年以来最大の売却 アナリストはこの出金を2022年7月以来の最も大規模なクジラの分配と表現しています。約114,920 BTC（現在のレベルで約127億ドル相当）が売却され、この売却の波はビットコインの価格構造に影響を与え、今週初めに市場を一時的に108,000ドル以下に押し下げました。CryptoQuantの「caueconomy」は、このトレンドが大口投資家間のリスク回避の高まりを反映していると指摘しています：「主要プレイヤーはまだポートフォリオを縮小しており、これは今後数週間価格に圧力をかけ続ける可能性があります。」 減速の兆候 9月は、クジラがわずか1週間で約95,000 BTCを移動させる（2021年3月以来最大の7日間の変化）という状況で始まりましたが、最近の数字はその勢いが弱まっていることを示唆しています。9月6日現在、週間の出金は38,000 BTC近くまで減少しました。 引き出しにもかかわらず、ビットコインは過去3日間、110,000ドルから111,000ドルの狭い取引レンジで安定しています。ビットコイン起業家のDavid Baileyを含む市場の一部では、売却が止まれば、価格は150,000ドルにまで上昇する可能性があると主張しています。しかし現時点では、注目はクジラの行動に集中しており、これが短期的なモメンタムを左右し続けています。 この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号資産を推奨または支持するものではありません。常に自分自身で調査を行い、投資決定を行う前に認可された金融アドバイザーに相談してください。 著者Alexander Zdravkovは、物事の背後にある論理を常に探求する人物です。彼はドイツ語に堪能であり、さらに...
NEAR
$2.898
-2.58%
LOOKS
$0.013748
+0.91%
CHANGE
$0.00160578
-3.16%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:22
共有
これらのアルトコインETFがビットコインとイーサリアムに挑戦する可能性がある
この投稿「これらのアルトコインETFはビットコインとイーサリアムに挑戦する可能性がある」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。今日の暗号資産ニュースは、上場投資信託（ETF）市場の重要な転換点を明らかにしています。暗号資産ETFにおけるビットコインとイーサリアムの長年の優位性は、規制当局が承認範囲を拡大する準備を進めるにつれて、まもなく競争に直面する可能性があります。アナリストは、SEC（米国証券取引委員会）がアルトコインETFがウォール街の金融ツールキットの一部となる新時代の基盤を築いていると考えています。 ビットコインとイーサリアムは依然としてETF市場をリードしています 現在のところ、ビットコインとイーサリアムはETF市場の中心的存在です。強い需要とともに立ち上げられたビットコインETFは、暗号資産の主流金融への統合の基準を設定しました。しかし、イーサリアムETFは2024年半ばの立ち上げ時に苦戦しました。弱い資金流入は、まだビットコインファンドに適応している最中のアドバイザーたちの躊躇を反映していました。さらに、ステーキング機能の欠如がイーサリアムETFを不完全なものにしていました。多くの人々は、ステーキングが構造の一部になれば需要が強まると予想しており、イーサリアムの役割における機会と課題の両方を浮き彫りにしています。 SECの次の一手：地平線上のアルトコインETF ブルームバーグのアナリストによると、すでにいくつかの暗号資産が上場基準を満たしています。これにはChainlink（LINK）、Stellar（XLM）、Bitcoin Cash（BCH）、Avalanche（AVAX）、Litecoin（LTC）、およびPolkadot（DOT）が含まれます。Solana（SOL）、Cardano（ADA）、RippleのXRP、Dogecoin（DOGE）、Shiba Inu（SHIB）などの人気トークンも、その流動性と確立されたデリバティブ市場を考慮すると、有力な候補者です。この変化はETF市場を再定義し、ビットコインとイーサリアムの優位性を超えた多様性をもたらす可能性があります。 どのアルトコインがETFの波を先導するか？ アルトコインETFの第一波は、$Solana、$Cardano、$XRPなどの高流動性トークンに焦点を当てる可能性が高く、これらの資産はすでに強い投資家需要を享受しています。時間の経過とともに、$LINK、$AVAX、$DOTなどのアルトコインのバスケットを組み合わせた、より多様化されたETF商品が登場するかもしれません。すべてのトークンが同等の関心を集めるわけではありませんが、アルトコインETFの承認自体が転換点となり、デジタル資産が今や...
BCH
$580.2
-0.58%
U
$0.009689
-1.56%
SOL
$221.35
-3.31%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:21
共有
ビットコイン・ハイパーバイヤーへのインスピレーション
ビットコイン・ハイパー・バイヤーへの刺激という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 セイラーのビットコイン億万長者への道：ビットコイン・ハイパー・バイヤーへの刺激 ニュースレターに登録しよう！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。暗号資産ライターとして、ボグダンの責任は記事の調査・執筆と、政治的に不適切な境界線上のユーモアでチームを楽しませることに分かれています。いわば、将来のビル・バーのような存在です。テクノロジー、サイバーセキュリティ、モデリング、フィットネス、暗号資産、その他名前を挙げられないトピックなど、同じくらい多くの分野での12年以上の執筆経験のおかげで、彼はチームにとって真の財産となっています。PrivacyAffairsでのシニアライターとしての立場が自己管理の力について貴重な教訓を与えてくれた一方で、彼の執筆キャリア全体は自己啓発の実践でした、そして今もそうです。現在、彼は暗号資産に本腰を入れ、ブロックチェーン上で自分のお金をコントロールする方法を人々に教える準備ができています。永遠に価値が下がり続ける法定通貨がある中、ビットコインとアルトコインはボグダンにとって最適な代替手段のように思えます。Bitcoinistのメインライターとしての地位を確保したこと以外のボグダンの最大の職業的成果は、Blackwood Productionsでの5年間のライティングマネージャーとしての経験で、4人のライターチームを調整していました。その間、彼はチームワークの価値と、効率性、前向きさ、友情を育む職場環境を作ることの価値を学びました。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典：https://bitcoinist.com/saylor-bitcoin-journey-is-an-inspiration-for-bitcoin-hyper-buyers/
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:05
共有
BlockDAGが4億ドルを調達し、0.0013ドルの価格ロックを実現
BlockDAGが4億ドルの調達と0.0013ドルの価格ロックでリードという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年9月に注目すべき暗号資産プロジェクト：BlockDAG、DOGE、BONK、TRX 暗号資産の世界では、調達資金は実際に何かを構築する場合にのみ重要です。派手な数字だけで実質的な中身がないプロジェクトは長続きしません。しかし、プロジェクトが資金をインフラ、ユーザー、日々のエンゲージメントに変えるとき、それは注目に値します。このリストは単なる誇大宣伝のあるコインについてではなく、規模、牽引力、そして既に進行中のロードマップを示すプロジェクトについてです。2025年9月現在、可能性を証明に変えている4つのトップ暗号資産プロジェクトがあり、そのうちの1つは、多くの人が予想もしなかった価格で時間限定のエントリーポイントを提供しています。 BlockDAG（BDAG）：資本からコード、マイナー、そして何百万人ものユーザーへ BlockDAGは注目を集めようとしているわけではありません。他のほとんどのプレセールが羨むような数字で、すでに注目を集めています。4億ドル以上を調達し、先月だけでも4000万ドルを集めました。これは単なる大規模な調達ではありません。それは確固たるものです。255億以上のBDAGコインが販売され、312,000人以上のユニークな保有者が参加しています。しかし、本当の違いはその資本がどのように使われているかにあります。マーケティングの誇大宣伝の代わりに、BlockDAGは資金をインフラに直接投入しています。すでに19,000台のXシリーズマイナー（X10、X30、X100）が出荷され、週に2,000台のペースで拡大しています。300万人以上のユーザーがX1モバイルアプリを通じて積極的にマイニングを行い、日々のタップを日々の参加に変えています。また、ライブグローバルダッシュボード、開発者ツール、階層化されたマイニングエコシステムもあります。ロードマップは約束ではなく、130か国以上で成長するグローバルベースによってすでに使用されている製品セットです。プレセールは現在バッチ30で、価格は0.03ドル、バッチ1からの投資収益率は2,900％です。しかし、本当のチャンスは10月1日まで開かれている0.0013ドルの一時的な価格ロックにあります。これはまれな...
T
$0.01543
+0.91%
REAL
$0.08225
-1.60%
BONK
$0.00001907
-5.68%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 17:36
共有
今日1ドル以下の最高の暗号資産をお探しですか？BlockchainFXはほぼ700万ドルを調達し、HyperliquidやCardanoよりも優れている可能性があります
市場が今日購入すべき最良の暗号資産を探す中、注目は確立されたアルトコインから新世代のプロジェクトへと移行しています。CardanoやHyperliquidのような注目度の高いプラットフォームは評判を築いてきましたが、その価格は急激に変動することがよくあります。BlockchainFX（$BFX）は、より回復力があり将来を見据えた選択肢として自らを位置づけています。プレセール価格は0.022ドル[...]。「今日1ドル未満の最良の暗号資産をお探しですか？BlockchainFXは約700万ドルを調達し、HyperliquidやCardanoよりも優れている可能性があります」という記事がBlockonomiに最初に掲載されました。
MORE
$0.03381
+49.93%
FORWARD
$0.0002189
-1.83%
共有
Blockonomi
2025/09/08 17:30
共有
インド対パキスタンはアジアカップで需要が高まるクリケットの最もホットなチケット
インド・パキスタン戦はアジアカップでチケット需要が高まるクリケット最大の注目試合 BitcoinEthereumNews.comに掲載。インドとパキスタンはアジアカップで対戦する（写真：Alex Davidson-ICC/ICCゲッティイメージズ提供）ICCゲッティイメージズ提供 クリケットは風変わりな英国の球技かもしれないが、現在その中心地は12の強豪国のうち5カ国が位置する南アジアに深く根付いている。2年に一度の収益性の高いアジアカップが、実質的にクリケット唯一の注目に値する大陸選手権であることは驚くに値しない。しかし実際には、アジアカップ - 地域団体アジアクリケット評議会が運営 - は、9月9日にアラブ首長国連邦で開幕する最新大会でも例年通りグループ分けされているインドとパキスタンの対戦という収益源がなければ、財政的に成り立たないだろう。 緊迫した地政学的理由により稀となっているインドとパキスタンのクリケット対決は、9月14日にドバイで行われ、21日に2回目の対戦が実現する可能性も高い。さらに両国がファイナルに進出すれば、政治情勢により10年以上二国間シリーズを行っていないチーム同士の事実上3試合シリーズとなる可能性もある。 インドとパキスタンの対戦には大きな関心が寄せられる（写真：FADEL SENNA/AFPゲッティイメージズ提供）AFPゲッティイメージズ提供 両国間の試合への渇望にふさわしく、9月14日の試合のチケットはほぼ完売し、他の試合よりもかなり高額となっている。大会のチケットはバンドルされており、9月14日のインド対パキスタン戦を含む3試合の一般入場パスは134.60ドルで販売されている。一般入場チケットのほとんどは売り切れているが、3試合バンドルのプレミアムチケットは283.38ドルで販売されている。インド・パキスタン戦の接待パスは約1000ドルに達し、4人用のプライベートボックスは...
T
$0.01543
+0.91%
ALEX
$0.00527
-1.31%
PHOTO
$0.7881
+35.99%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:52
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰