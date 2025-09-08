MEXC 取引所
ピーター・シフ、強気一辺倒のトム・リーの20万ドルのビットコイン(BTC)予測を痛烈に批判
ピーター・シフがパーマブル（永続的強気派）のトム・リーの20万ドルのビットコイン（BTC）予測を批判する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。10万ドル以下に沈む？物足りない4年サイクル？エシュロン・ウェルス・パートナーズの共同創設者ピーター・シフは、ウォール街で最も有名なパーマブルの一人であるファンドストラットのトム・リーが過度に楽観的なビットコイン（BTC）価格予測をしたことを批判しています。主要な暗号資産の価格が20万ドルのレベルに到達する可能性があると予測したリーは、最近の主要な暗号資産のパフォーマンス不振の原因を連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ躊躇に求めています。しかし、シフは金が実際に過去2ヶ月間で10％上昇し、最近3,620ドルという新たな過去最高値（ATH）に達したと指摘しています。U.Todayが報じたように、この有名な金融コメンテーターは以前、インフレを完全に抑制することなくFRBが利下げする見通しが高まったことで金の価格が新たなピークに達した後、ビットコインを選んだ人々は実際に間違った馬に賭けることになったと主張していました。10万ドル以下に沈む？シフは現在、ビットコインが20万ドルを超えて上昇するよりも10万ドル以下に沈む可能性の方が高いと主張し、ビットコインの金に対するパフォーマンス不振が主要な暗号資産にとって悪い前兆であると警告しています。「市場は先を見据えています。だからこそ金は今後の利下げを見越して10％上昇しているのです。同じ見通しに基づいて金と一緒に上昇できないビットコインの失敗は、彼に懸念を抱かせるはずです」とシフは述べました。Polymarketの賭け手もリーの賭けに対して弱気です。現在、ビットコインが今年20万ドルに達する確率はわずか8％です。注目すべきは、ビットコインが2025年末までに7万ドルを下回る確率も同じく8％であることです。物足りない4年サイクル？シフは最近、ビットコインのバブルから「さらに空気が抜ける」と、ビットコインの4年間のリターンは物足りないものになるだろうと述べました。彼は、米ドルに対して比較的印象的なリターンを記録しているにもかかわらず、この暗号資産は過去4年間で金に対して実際に16％下落していると指摘しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:38
ビットコインの量子時間爆弾：投資機関は待てない
ビットコインの量子時限爆弾：投資機関は待てない。BitcoinEthereumNews.comに掲載。免責事項：ここで表明された見解や意見は著者のみに属し、crypto.newsの編集部の見解や意見を代表するものではありません。地政学的な大国は量子コンピューティングを国家安全保障の優先事項として扱い、何十億ドルもの資金を投入しています。しかし、ビットコインの基盤となる暗号技術は無防備です。投資機関は今すぐポスト量子防御を主張しなければ、3〜5年以内に量子攻撃によって何兆ドルもの資産が蒸発するリスクがあります。「Q-day」の議論は「もし」起こるかから「いつ」起こるかに移行し、現在は機関投資家がどのように対応するかに焦点が当てられています。 概要 量子は理論ではなく、時限爆弾です — ビットコインの楕円曲線署名は、量子ハードウェアが臨界規模に達すれば、今日収集され明日解読される可能性があります。 BlackRockとIBMは警鐘を鳴らしています — 情報機関はおそらく露出した鍵を蓄積し、「Q-Day」でビットコインのセキュリティーを一変させる時を待っています。 ビットコインの防御は遅すぎます — BIPプロセスと段階的なアップグレードは、機密の量子ブレークスルーのスピードに追いつけず、アドレスは無防備な状態に置かれています。 投資機関は今行動しなければなりません — カストディアンと取引所は、災害が起こる前に量子耐性のあるカストディ、ライフサイクル監査、NISTが承認したアルゴリズムの採用が必要です。 準備は競争上の優位性です — 早期に行動する者は資産を保護するだけでなく、動揺した市場で信頼、規制上の信頼、資金流入も獲得します。 BlackRockはこの量子の脅威を公然と指摘しています。機関投資家の観点から見ると、「暗号的関連性」が現実になった瞬間、リスクは非常に高く、壊滅的でさえあります。問題は量子がリスクをもたらすかどうかではなく、業界が今すぐ何をすべきかです。 量子リスクは警告ではなく、警鐘です ビットコインは楕円曲線デジタル署名を使用して取引を保護しています。IBMの研究者Jay Gambettaは、導火線にすでに火がついており、オンチェーン署名はすでに危険にさらされていると警告しています。どのように機能するのでしょうか？敵対者はそれらを保存し、量子ハードウェアが...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:33
政治的混乱の中、世界株式が金や銅とともに急騰
政治的混乱の中、世界の株式が金と銅とともに急上昇しているという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。世界中の株式は月曜日に上昇しており、トレーダーたちは世界的な政治的混乱とインフレへの懸念に反応しています。ダウ・ジョーンズ工業株価平均に連動する先物は69ポイント、つまり0.2%上昇しました。S&P 500は0.2%上昇し、ナスダック100は0.4%上昇しました。すべての注目は水曜日と木曜日に発表予定のインフレデータに集まっています。本日早く、中国の貿易データが発表され、8月の輸出は前年同期比でドル建てで4.4%増加しましたが、これはロイターが調査したエコノミストによる5.0%の予測を大幅に下回っています。輸入も期待を下回りました。これは継続的な住宅危機と失業懸念の高まりが消費需要を圧迫しているためです。アジア市場は劇的な急上昇を見せる アジア太平洋地域では、不安定性が高まっているにもかかわらず、ほとんどの市場が高く終了しました。日本の石破茂首相は、昨年の国政選挙での党の不振に続く持続的な圧力を受けて週末に辞任しました。投資家はこれに好意的に反応しました。日本の日経225は1.45%上昇して43,643.81で取引を終え、TOPIXは1.06%上昇して過去最高の3,138.2に達しました。一方、円は0.64%安の1ドル=148.33円となり、日本国債は再び売られました。30年国債の利回りは4ベーシスポイント以上上昇して3.272%となり、20年債の利回りは3ベーシスポイント以上上昇して2.676%となりました。どちらも年初来大幅に上昇しています。 韓国のKOSPIは0.45%上昇して3,219.59となり、KOSDAQは0.89%上昇して818.6となりました。香港のハンセン指数は0.8%上昇し、中国のCSI 300は0.16%上昇して4,467.57となりました。オーストラリアのS&P/ASX 200は0.24%下落して8,849.6で取引を終えました。対照的に、インド市場は上昇し、Nifty 50は0.44%上昇、センセックスは0.34%上昇しました。 OPEC+は生産を増加、金属は上昇を続け、欧州株も上昇 原油価格はわずかに上昇しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:22
これら4つのトークンに$1,000を投資すれば一般投資家が億万長者になる
「これら4つのトークンに$1,000を投資すれば一般投資家も億万長者になれる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。スポンサー記事* ミームコインは長年にわたり大幅に上昇し、DogecoinやShiba Inuなどのトークンは初期投資家に10,000%以上のリターンをもたらしました。2025年に暗号資産市場が過熱する中、これら4つのトークンはポートフォリオに追加すべき注目のミームコインとして位置づけられており、$1,000の投資で一般投資家も億万長者になる可能性があります。Little Pepe (LILPEPE)：億万長者を生み出す最高のミームコインLittle Pepe (LILPEPE)は、2025年にポートフォリオに追加すべき注目のミームコインの先頭を走っています。そのプレセールは大きな注目を集め、1,000億の総供給量の26.5%が割り当てられています。プレセールの第11段階はすぐに完売し、トークン1つあたり$0.0021の価格の第12段階では、わずか1週間強で155万ドル以上を調達しました。この信じられないほどの勢いは、投資家がローンチ前に自分の持ち分を確保するためにいかに素早く動いているかを示しています。LILPEPEは単なる話題作りではありません。このプロジェクトはローンチ時に2つの主要取引所への上場を準備しており、市場最大の取引所への参入も視野に入れています。Little Pepeをユニークにしているのはそのエコシステムです。$LILPEPEは、ミーム文化と超高速テクノロジーを融合させた次世代のレイヤー2ブロックチェーンを支える独自のユーティリティトークンです。超低手数料、ワープスピードのセキュリティ、ウイルスツイートよりも速い確定性を特徴とするLILPEPEのインフラストラクチャは、真の実用性を欠く他のミームプロジェクトとは一線を画しています。信頼性を高めるため、LILPEPEはCertiKによる完全な監査を受け、95.49%という印象的なセキュリティスコアを獲得し、投資家の信頼と安全性がプロジェクトの中核にあることを証明しています。歴史上最高のミームコインの一部を成功に導いた匿名の専門家からの強力な支援を受け、LILPEPEは初期のDogecoinやShiba Inu保有者が経験したようなリターンをもたらす態勢を整えています。これが多くの一般投資家がそれを...と見なす理由です。
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:21
エリック・トランプ、日本でビットコインの財務役割を強化
エリック・トランプ、日本でのビットコイン戦略備蓄の役割を強調 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、アジアでのエリック・トランプの事業活動に関する憶測が、ある日本株を急騰させた後に暴落させましたが、米国大統領の息子は今、記録を正しました。トランプが東京上場企業ABC（旧GFA）の社長の隣に立っている写真が投資家の間で急速に広まりました。この画像はトランプが同社と協力しているという噂を煽り、外国人投資家の買い急ぎを引き起こしました。ABCの株価は急騰した後、トランプが関与を公に否定すると約18%下落しました。 トランプの声明 Xへの投稿で、トランプはその写真は会議でカジュアルに撮られたもので、パートナーシップの証拠ではないと述べました。「私はこの人物を知らないし、この会社に関与していない」と彼は書き、この地域での唯一のビジネス関係はビットコインに焦点を当てたMetaplanetとのものだと付け加えました。 Metaplanetへのコミットメント トランプは最近、積極的なビットコイン蓄積戦略でMicroStrategyと比較されるMetaplanetの戦略顧問に任命されました。彼は先週同社の株主総会に出席し、同社との関係を強化しました。Metaplanetは、暗号資産の準備金を増やし続けています。月曜日には、平均コスト111,783ドルで136 BTCをバランスシートに追加し、総保有量は20,136 BTC（20億ドル以上の価値）になりました。 トランプの説明は、市場の著名人への感度と、アジアではMetaplanetとのみ提携するという彼の意図の両方を浮き彫りにしています。 この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号資産を推奨または支持していません。常に自分自身で調査を行い、投資決定を行う前に認可された金融アドバイザーに相談してください。 著者のAlexは経験豊富な金融ジャーナリストで暗号資産愛好家です。暗号資産、ブロックチェーン、フィンテック業界を8年以上にわたって取材してきました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:13
速報：Solana（SOL）が新たに16億ドルの買収を発表！詳細はこちら...
ビットコインイーサリアムニュース.comに「速報：ソラナ（SOL）が16億ドルの新規買収を発表！詳細はこちら...」という記事が掲載されました。ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）に続き、アルトコインに対する財務戦略が拡大しています。この点で、ソラナ（SOL）に関する最新ニュースが届きました。それによると、Forward Industriesという企業がGalaxy Digital、Jump Crypto、Multicoin Capitalが主導する16.5億ドルのソラナ財務戦略を構築すると発表しました。同社は買収のための特別な資金調達ラウンドで、現金とステーブルコインを含む16.5億ドルの投資を受けたと発表しました。Galaxy、Jump Crypto、Multicoinは資本と戦略的支援の両方を提供し、Forward Industriesがソラナ財務戦略を構築・実行し、ソラナエコシステムにおける主要な公的機関参加者になるのを支援します。 Forward IndustriesのCEOであるMichael Pruittは次のように述べています：「ソラナは世界で最も革新的で広く採用されているブロックチェーンエコシステムの一つとして台頭しています。アクティブなソラナ財務プログラムを確立する当社の戦略は、SOLの長期的な可能性への信念と、その成長に直接参加することで株主価値を創造するという当社のコミットメントを強調しています。ソラナエコシステムへの投資と開発において深い専門知識と実績を持つGalaxy、Jump Crypto、Multicoinのような企業と協力することで、この戦略を実行し、当社をデジタル資産分野の主要プレーヤーとして位置づけるための強固な基盤を提供します。」 *これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ当社のTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！ 出典: https://en.bitcoinsistemi.com/breaking-news-solana-sol-announces-new-1-6-billion-acquisition-here-are-the-details/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:05
カルダノニュースはハイライト開発の成功を強調するも、アナリストは11月前にRollblockが20倍になる可能性があると述べる
カルダノニュースがハイライトする開発の成果、しかしアナリストはRollblockが11月前に20倍になる可能性があると述べる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年の暗号資産投資家ニュースは、最新のカルダノニュース、GameFi新参者Rollblockの台頭、そして注目を集める新プロジェクトの急増で盛り上がっています。一部のトレーダーは馴染みのあるアルトコインに賭ける一方、他の人々は指数関数的な成長をもたらす可能性のあるプレセールトークンに注目しています。Rollblockは市場に衝撃を与える可能性があり、一部のアナリストは今年50倍まで上昇する可能性があると示唆しています。 Rollblock（RBLK）：供給不足の形成 Rollblock（RBLK）は、ユーザーがポーカー、ブラックジャック、スロット、そして何千ものライブ試合を含むスポーツ予測リーグをプレイできるWeb3ゲーミングハブです。すべての入札と支払いはブロックチェーン上で保護され、完全な透明性と操作がないことを意味します。セキュリティーはSolidProof監査によって確保され、Visa、Mastercard、Apple Pay、Google Payを通じた法定通貨の支払いにより、暗号資産の世界に足を踏み入れる人にも親しみやすくなっています。 魔法は、Rollblockが実際のゲーム活動をトークン保有者に還元する方法にあります。実際、その収益共有モデルはRBLKを2025年に注目すべき暗号資産プロジェクトの一つにしています。紙の上だけに存在する多くの新しい暗号資産コインとは異なり、Rollblockはすでに何千人ものアクティブプレイヤーによる何百万もの賭けを処理しています。アナリストは、需要が急増する一方で供給が固定されているため、供給不足が迫っていると警告しています。 - RollblockのGameFiプラットフォームで1500万ドル以上の賭けが行われている - 12,000以上のAIパワードゲームがライブで提供され、テーブルゲームの定番からブロックチェーン限定まで - 週間収益の最大30%が買い戻しとバーンを通じて保有者に分配される - RBLKステーキングは多くのトップアルトコインを上回る利回りを提供 - ライセンスを取得し、透明性のために完全に監査済み RBLKトケノミクスは、早期購入者が現在最高の暗号資産プレセールと呼ぶもう一つの理由です。供給は10億に制限されており、プラットフォーム収益の30%がRBLKを購入するために使用され...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:58
18年の歳月を経て、フットボール映画「ザ・シニア」がついに劇場公開
18年を経て、フットボール映画「ザ・シニア」がついに劇場公開 BitcoinEthereumNews.comに掲載。サル・ロス州立大学のラインバッカー、マイク・フリントは2007年10月13日土曜日、テキサス州アルパインでテキサス・ルーテル大学との大学フットボールの試合前にスタンドに座っている。59歳のフリントは、ロボスでプレーしてから37年後にラインバッカーとしてプレーしている。（AP写真/マット・スロカム）著作権2007 AP、無断複製禁止。2007年の夏、ハリウッドのプロデューサー、マーク・シアルディは事務所に座っていた時、ロサンゼルス・タイムズでマイク・フリントに関する記事を見つけた。フリントは59歳で、テキサス西部のサル・ロス州立大学のフットボールチームに最近加入していた。フリントはかつてサル・ロスでキャプテンを務め、スターティングラインバッカーだったが、1971年のシニアシーズン前に喧嘩に関わったことで学校を追放された。彼は自分のキャリアの終わり方を常に後悔していたため、同窓会に出席し、元チームメイトから再びフットボールに挑戦すべきだと言われた後、数十年後に学校に戻ることを決意した。元プロ野球投手のシアルディは、いくつかの主要なスポーツ映画を制作しており、フリントの物語が理想的な映画になると考えた。そのため、彼はフリントと連絡を取り、テキサス州アルパインにあるサル・ロスを訪れた。サンアントニオから西に約375マイル、メキシコ国境から90マイルの場所だ。その週末、フリントとそのコーチ、チームメイト、妻に会った後、シアルディはフリントの人生についての映画を制作する合意に達した。そして今、約18年後、フリントの物語がついに大スクリーンに登場する。9月19日、映画「ザ・シニア」が全国の劇場で公開される。「マイクは映画ビジネスを垣間見ることができた」とシアルディは笑いながら言った。「物事がまとまるには時間がかかることもある」。彼は付け加えた：「時間は常に重要というわけではない。これらは2007年に起きたことであれ、現在であれ、エバーグリーンになる。こういった物語は共感を呼ぶのだ」。
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:55
ビットコイン予測：ビットコイン財務部が下落時に買い増し、セイラーがブルームバーグ500に加わるなど...
ビットコイン予測：ビットコイン財務部が下落時に買い増し、セイラーがブルームバーグ500に加入など…の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 本日のビットコインハイパーアップデート：ビットコイン予測：ビットコイン財務部が下落時に買い増し、セイラーがブルームバーグ500に加入など… ニュースレターに登録しましょう！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。リーアはイギリス人ジャーナリストで、ジャーナリズム、メディア、コミュニケーションの学士号を持ち、約10年のコンテンツ執筆経験があります。 過去4年間、彼女は主にWeb3テクノロジーに焦点を当て、分散化と最新の技術革新に対する純粋な熱意に突き動かされてきました。 彼女は主要な暗号資産とNFT出版物（Cointelegraph、Coinbound、Crypto News、NFT Plazas、Bitcolumnist、Techreport、NFT Lately）に寄稿しており、これにより暗号資産ジャーナリズムの上級職に昇進しました。 速報ニュースや詳細なレビューを作成する際も、彼女は最新の洞察と情報で読者を引き込むよう努めています。彼女の記事は、最も人気のある暗号資産、取引所、進化する規制などを幅広くカバーしています。 Web3に暗号資産初心者を引き込む戦略の一環として、彼女は最も複雑なトピックでも理解しやすく魅力的な方法で説明します。 彼女のダイナミックなジャーナリズムの背景をさらに強調するものとして、ソフトウェアテスト（TEST Magazine）、旅行（Travel Off Path）、音楽（Mixmag）など、さまざまな分野で執筆してきました。 暗号資産の世界に深く没頭していないときは、おそらく島巡り（ガラパゴスと海南島がお気に入り）をしているでしょう。あるいは、生涯のお気に入りバンドであるPixiesを聴きながらチョークペンシルで絵を描いているかもしれません。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-8-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:47
ビットコインのマイニング難易度がBTC価格の安定化に伴い過去最高値（ATH）に到達
ビットコインのマイニング難易度がBTC価格の安定化に伴いATHに到達という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント ビットコインのマイニング難易度は134.7兆から137兆に上昇しました。これは6月以降、この指標が5回連続で上昇したことになります。ビットコインのマイニング収益性は圧迫され、小規模マイナーは保有分を清算せざるを得なくなっています。ビットコイン BTC $112 025 24時間の変動率: 0.8% 時価総額: $2.23 T 24時間の取引高: $27.42 B マイニング難易度は136兆という記録的な高水準に急上昇しました。以前の過去最高値（ATH）134.7兆から上昇したこの指標は、マイニングハードウェアの効率向上を反映しつつ、マイナー間の激しい競争の基調を設定しています。この新記録は2025年9月6日頃に記録されました。 ビットコインのマイニング難易度と収益性の並行関係 ブロックチェーンに新しいブロックを追加してブロック報酬を獲得するための競争は日に日に激しくなっています。マイナーはトランザクションを検証し報酬を得るために必要なパズルを解くため、より多くの計算能力が必要とされています。これは6月以降、この指標が5回連続で上昇したことになります。8月4日頃には127.6兆という記録的な高水準に達しました。この一貫した増加は、より多くのマイナーがネットワークに参加していることを示唆しており、セキュリティと分散化を促進する動きとなっています。また、この傾向は6月に難易度が116.9兆に低下した短期的な減少を逆転させました。 現状では、ビットコインのハッシュレートは夏のピークから冷却の兆候を示しています。参考までに、ハッシュレートはビットコインネットワークを保護するために必要な総計算能力です。これは記録的な水準付近を維持しており、ハッシュレートと難易度の最近の乖離が強い注目を集めています。アナリストは、持続的な難易度の上昇がマージンを硬直させる可能性を懸念しています。これは特に低コストのエネルギーや最先端の機器へのアクセスがない小規模事業者にとって当てはまります。さらに、これは産業規模のマイニング企業が...を統制する広範な傾向を反映しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:33
