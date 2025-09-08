ビットコインの量子時間爆弾：投資機関は待てない

ビットコインの量子時限爆弾：投資機関は待てない。BitcoinEthereumNews.comに掲載。免責事項：ここで表明された見解や意見は著者のみに属し、crypto.newsの編集部の見解や意見を代表するものではありません。地政学的な大国は量子コンピューティングを国家安全保障の優先事項として扱い、何十億ドルもの資金を投入しています。しかし、ビットコインの基盤となる暗号技術は無防備です。投資機関は今すぐポスト量子防御を主張しなければ、3〜5年以内に量子攻撃によって何兆ドルもの資産が蒸発するリスクがあります。「Q-day」の議論は「もし」起こるかから「いつ」起こるかに移行し、現在は機関投資家がどのように対応するかに焦点が当てられています。 概要 量子は理論ではなく、時限爆弾です — ビットコインの楕円曲線署名は、量子ハードウェアが臨界規模に達すれば、今日収集され明日解読される可能性があります。 BlackRockとIBMは警鐘を鳴らしています — 情報機関はおそらく露出した鍵を蓄積し、「Q-Day」でビットコインのセキュリティーを一変させる時を待っています。 ビットコインの防御は遅すぎます — BIPプロセスと段階的なアップグレードは、機密の量子ブレークスルーのスピードに追いつけず、アドレスは無防備な状態に置かれています。 投資機関は今行動しなければなりません — カストディアンと取引所は、災害が起こる前に量子耐性のあるカストディ、ライフサイクル監査、NISTが承認したアルゴリズムの採用が必要です。 準備は競争上の優位性です — 早期に行動する者は資産を保護するだけでなく、動揺した市場で信頼、規制上の信頼、資金流入も獲得します。 BlackRockはこの量子の脅威を公然と指摘しています。機関投資家の観点から見ると、「暗号的関連性」が現実になった瞬間、リスクは非常に高く、壊滅的でさえあります。問題は量子がリスクをもたらすかどうかではなく、業界が今すぐ何をすべきかです。 量子リスクは警告ではなく、警鐘です ビットコインは楕円曲線デジタル署名を使用して取引を保護しています。IBMの研究者Jay Gambettaは、導火線にすでに火がついており、オンチェーン署名はすでに危険にさらされていると警告しています。どのように機能するのでしょうか？敵対者はそれらを保存し、量子ハードウェアが...