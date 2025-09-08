iExecがArbitrumにプライバシーフレームワークを立ち上げ

iExecがArbitrumにプライバシーフレームワークを立ち上げたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。分散型物理インフラネットワーク（DePIN）と人工知能（AI）のトラストレイヤーであるiExecは、9月8日月曜日にFinboldと共有された最新レポートで概説されているように、Arbitrum（ARB）上にプライバシーフレームワークを展開しました。この立ち上げにより、iExecは31.5億ドル規模のArbitrumネットワークに信頼実行環境（TEE）テクノロジーを提供する初めての、そして唯一のプライバシープラットフォームとなりました。この統合により、開発者は複雑なインフラを管理する必要なく、機密データを保護し、AI、分散型金融（DeFi）、ゲームなど全体で革新的なソリューションを提供するアプリケーションを構築するための新しいツールキットを手に入れました。「Arbitrumでの立ち上げにより、最大級のDeFiエコシステムの一つにおいて、開発者ツールの強力なセットが直接ビルダーの手に渡り、TEEの摩擦を取り除き、新しいクラスのアプリケーションを可能にします。何が構築されるか楽しみにしています」とOffchain LabsのパートナーシップマネージャーであるChase Allredは述べています。プライバシーがあらゆる場所に。それはどのようなものでしょうか？ビルダーがデフォルトでプライバシーを備えた製品を提供できるツールであり、ユーザーに自分のデータが自分のものであり続けるという確信を与えます。私たちはより大きなことに向けて準備を進めています🧵 pic.twitter.com/38jd919LyY — iExec RLC (@iEx_ec) 2025年9月7日 iExecのマルチチェーン戦略 この展開は、iExecのより広範なマルチチェーン戦略の第一歩であり、近い将来に複数のイーサリアム（ETH）仮想マシン（EVM）ネットワーク全体での展開が計画されています。しかし、Ototamto、DexPal、1xBuildなどのプロジェクトはすでにiExecのプライバシースタックを活用してセキュリティとデータ保護を強化しています。このイニシアチブは、AethirやセキュリティファームHalbornを含むパートナーからの支援も得ています。最も注目すべきは、iExecとAR.IOのコラボレーションであり、すでにプライバシーのために構築されたメッセージングプラットフォームであるWeb3Telegramを生み出しています。すべてのプライバシー対応プロセスは、Arbitrum上での機密トランザクション、保護されたデータセット、安全な計算を支えるiExecのネイティブトークンであるRLCによって駆動されています。実際、Web3でプライバシーの懸念がますます一般的になる中、TEEを活用したプライバシーは...