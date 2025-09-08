MEXC 取引所
ブルース・スプリングスティーン、アメリカで真新しいトップ10ソングをチャートイン
ブルース・スプリングスティーンがアメリカで新たなトップ10曲をチャートインという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ブルース・スプリングスティーンの未発表の「Born to Run」時代の曲「Lonely Night in the Park」がビルボードのRock Digital Song Salesチャートで4位でデビュー。ニューヨーク、NY – 1984年頃：ニューヨーク市でのブルース・スプリングスティーン（写真：Robin Platzer/Images/Getty Images）Getty Images 8月下旬、ブルース・スプリングスティーンは史上最も批評家に絶賛され、最もよく売れたロックアルバムの一つである「Born to Run」の50周年を祝いました。このスーパースターは「Lonely Night in the Park」というタイトルの曲をリリースしましたが、これは「Born to Run」の制作時期に作られたものの、最終的なトラックリストには含まれていませんでした。この曲はすぐにアメリカでベストセラーとなり、この伝説的アーティストにもう一つのトップ10ヒットをもたらしました。彼の活動すべてに対して、特に彼の最も重要な時代に関連するものには、依然として大きな関心が寄せられています。ブルース・スプリングスティーン、トップ5内でデビュー「Lonely Night in the Park」は今週、Rock Digital Song Salesチャートで4位でオープン。この新曲の登場により、スプリングスティーンは全米のベストセラーロック曲ランキングで通算12回目のトップ10入りを果たしました。彼のカタログで唯一の1位Rock Digital Song Salesリストに、スプリングスティーンは長年にわたり21曲をランクインさせていますが、1位に達したのはたった一度だけです。その1位は、Mark Knopflerの「Guitar Heroes」としてクレジットされ、数十組のアーティストがリストアップされたチャリティーシングル「Going Home (Theme from Local Hero)」に参加した後に獲得しました。彼の最高パフォーマンスの中でトップ5ヒット「Lonely Night in the Park」は現在、Rock Digital Song Salesチャートでスプリングスティーンの史上5番目に高い位置を記録する曲となりました。これは「Going Home (Theme from Local Hero)」（1位）、「Letter to You」と「Born in the U.S.A.」（2位）、そしてTheとの「Dustland」に続くものです...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 21:01
マイケル・セイラー、ストラテジーの成長するBTC資産を発表 — 現在63.8万コイン
マイケル・セイラー氏がStrategyの成長するBTC資産を発表 — 現在638Kコイン」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年9月8日月曜日、ビットコイン資産管理会社は新たに1,955 BTCを追加し、保有総数を638,460 BTCに増やしました。日曜日に「もっとオレンジが必要」というStrategyトラッカーチャートで予告した後、同社の幹部マイケル・セイラー氏は月曜日の朝に最新の購入を明らかにしました。「Strategyは約2億1,740万ドルで1,955 BTCを約111,196ドルで取得しました[…]」出典：https://news.bitcoin.com/michael-saylor-announces-strategys-growing-btc-fortune-now-638k-coins/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:50
Eightco Holdings、将来の成長のために2億5000万ドルを確保
投稿「Eightco Holdings、将来の成長のために2億5000万ドルを確保」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。革新的なWLD投資：Eightco Holdings、将来の成長のために2億5000万ドルを確保 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 革新的なWLD投資：Eightco Holdings、将来の成長のために2億5000万ドルを確保 出典：https://bitcoinworld.co.in/eightco-holdings-wld-investment/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:48
マイケル・セイラーの戦略、最新の2億1700万ドルの買いでビットコインの蓄積を継続
マイケル・セイラーの戦略は最新の2億1700万ドルの買い入れでビットコイン蓄積を継続 BitcoinEthereumNews.comによると、ビットコイン戦略は会長マイケル・セイラーの投稿に従い、さらに1,955ビットコインを保有量に追加しました。約111,196ドルのコイン単価で完了したこの買収は、同社に2億1740万ドルの費用がかかりました。この購入により、マイクロストラテジーのビットコイン保有総数は638,460 BTCとなり、総コストは約471億7000万ドル、平均73,880ドル/コインで取得されています。同社はまた、2025年のビットコイン戦略における年初来の利回りが25.8%であると報告しています。セイラー氏は、同社の主要準備資産としてのビットコインへの継続的なコミットメントを強調し、この戦略が価値を保存するだけでなく、変動の激しいマクロ経済環境において大きなリターンをもたらしたと述べています。この新たな購入のタイミングは、ビットコインが110,000ドル以上のレベルを維持している中で行われ、マイクロストラテジーが上場企業として最大のビットコイン保有者としての地位を強化しています。この積極的な蓄積は、企業のビットコイン採用のパイオニアとしての同社の評判をさらに確固たるものにしています。市場は今後、機関投資家や競合企業が、特にビットコインが世界経済の不確実性に対する回復力を示し続ける中、マイクロストラテジーのデジタル資産に対する持続的な信頼にどのように反応するかを注視することになるでしょう。 この記事で提供される情報は情報提供のみを目的としており、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号資産を推奨または支持するものではありません。常に自分自身で調査を行い、投資決定を行う前に認可された金融アドバイザーに相談してください。 著者のアレクサンダー・ズドラフコフは、物事の背後にある論理を常に探求する人物です。彼はドイツ語に堪能で、暗号資産分野で3年以上の経験を持ち、デジタル通貨の世界における新しいトレンドを巧みに識別します。詳細な分析や日々のレポートを提供する際も、彼の深い理解と熱意が彼をチームの貴重なメンバーにしています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:34
ストラテジーは8週連続の購入で1,955ビットコインを2億1,700万ドルで積み上げ
ストラテジーが8週連続の購入で2億1700万ドル相当の1,955ビットコインを積み上げたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント ビットコインプロキシのストラテジーは、8週連続の買収で2億1700万ドルで1,955ビットコインを購入しました。同社のビットコイン保有総数は638,460 BTCに達し、年初来の利回りは約26%となりました。以前MicroStrategyとして知られていたストラテジーは、9月2日から7日の間に約2億1700万ドルで1,955ビットコインを購入し、8週連続の暗号資産購入となったと同社は本日報告しました。ストラテジーは1,955 BTCを約2億1740万ドル（ビットコイン1枚あたり約111,196ドル）で取得し、2025年の年初来BTCの利回りは25.8%を達成しました。2025年9月7日現在、638,460 $BTCを約471億7000万ドル（ビットコイン1枚あたり約73,880ドル）で保有しています。$MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/QNIuAWRwEW — Michael Saylor (@saylor) 2025年9月8日 SECの提出書類によると、世界最大の企業ビットコイン保有者は、この最新の蓄積期間中に1コインあたり平均111,196ドルを支払いました。ストラテジーのビットコイン保有総数は現在638,460 BTCとなり、470億ドルで取得され、1コインあたりの平均価格は73,880ドルです。同社は年初来約26%のBTC利回りを生み出しています。最近のビットコイン購入は、シリーズA優先株式とクラスA普通株式の発行を含むストラテジーの市場内株式プログラムを通じて資金調達されました。同社は同期間中にこれらの募集を通じて2億1700万ドル以上を調達し、その資金をビットコイン取得に充てました。出典: https://cryptobriefing.com/bitcoin-corporate-accumulation-strategy/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:33
ビットコインの10万ドル問題 – 「投資家の不安」が高まる中、企業の購入が減少
ビットコインの10万ドル問題 – 「投資家の不安」が高まる中、企業の買い入れが減少 が BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。重要ポイント MicroStrategyのBTC購入が減速するにつれ、DAT（デジタル資産トレジャリー）のプレミアムは圧縮され続けています。一方、NYDIGは供給アンロックへの懸念によるプレミアム縮小が、市場サイクル指標としての有用性を曇らせていると警告しています。ビットコイン[BTC]、イーサリアム[ETH]、ソラナ[SOL]などの暗号通貨を大量に保有する上場企業、いわゆるデジタル資産トレジャリー（DAT）セクターは、8月にビットコインが新たな高値を記録したにもかかわらず、増大する圧力に直面しています。IntoTheBlockからの報道時点のデータによると、ビットコイン中心のトレジャリーは、ETHやSOLの同業者と比較して、積み上げられた時価総額のより急激な減少を示しています。出典：IntoTheBlock DAT企業のプレミアム低下 ニューヨークデジタル投資グループ（NYDIG）によると、DATのプレミアムが縮小し続けるにつれて、状況はますます深刻になっています。参考までに、これらのプレミアムは本質的に株価と純資産価値（NAV）の間のギャップです。NYDIGのグローバルリサーチ責任者であるGreg Cipolaroは、MicroStrategy（MSTR）や日本のMetaplanetを含む、積極的なビットコイン蓄積戦略で知られる企業が、大幅なプレミアム圧縮を経験していると指摘しました。出典：NYDIG この傾向は、8月中旬にビットコインが過去最高値（ATH）に急上昇した時でも明らかでした。確かに、これはパラドックスを浮き彫りにしました：DATが拡大すればするほど、彼らの評価は保有する基礎資産に追いつくのに苦戦します。Cipolaroは次のように付け加えました、「この圧縮の背後にある力は様々なようです：今後の供給アンロックに対する投資家の不安、DAT管理チームの企業目標の変化、株式発行の実質的な増加、投資家の利益確定、そして財務戦略間の限られた差別化です。」また、彼はサンプルが限られていることから、サイクル指標としてのDATプレミアムは決定的ではないと強調しました。 MicroStrategyはまだ波に乗っている 2021年、MicroStrategy（MSTR）のNAVに対するプレミアムは、ビットコインが64,000ドルに達する2ヶ月前にピークに達し、現在のサイクルでは2024年11月にピークを迎えました。これは、過去のサイクルが1つしかないにもかかわらず、繰り返しの可能性についての憶測を煽りました。シグナルは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:20
iExecがArbitrumにプライバシーフレームワークを立ち上げ
iExecがArbitrumにプライバシーフレームワークを立ち上げたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。分散型物理インフラネットワーク（DePIN）と人工知能（AI）のトラストレイヤーであるiExecは、9月8日月曜日にFinboldと共有された最新レポートで概説されているように、Arbitrum（ARB）上にプライバシーフレームワークを展開しました。この立ち上げにより、iExecは31.5億ドル規模のArbitrumネットワークに信頼実行環境（TEE）テクノロジーを提供する初めての、そして唯一のプライバシープラットフォームとなりました。この統合により、開発者は複雑なインフラを管理する必要なく、機密データを保護し、AI、分散型金融（DeFi）、ゲームなど全体で革新的なソリューションを提供するアプリケーションを構築するための新しいツールキットを手に入れました。「Arbitrumでの立ち上げにより、最大級のDeFiエコシステムの一つにおいて、開発者ツールの強力なセットが直接ビルダーの手に渡り、TEEの摩擦を取り除き、新しいクラスのアプリケーションを可能にします。何が構築されるか楽しみにしています」とOffchain LabsのパートナーシップマネージャーであるChase Allredは述べています。プライバシーがあらゆる場所に。それはどのようなものでしょうか？ビルダーがデフォルトでプライバシーを備えた製品を提供できるツールであり、ユーザーに自分のデータが自分のものであり続けるという確信を与えます。私たちはより大きなことに向けて準備を進めています🧵 pic.twitter.com/38jd919LyY — iExec RLC (@iEx_ec) 2025年9月7日 iExecのマルチチェーン戦略 この展開は、iExecのより広範なマルチチェーン戦略の第一歩であり、近い将来に複数のイーサリアム（ETH）仮想マシン（EVM）ネットワーク全体での展開が計画されています。しかし、Ototamto、DexPal、1xBuildなどのプロジェクトはすでにiExecのプライバシースタックを活用してセキュリティとデータ保護を強化しています。このイニシアチブは、AethirやセキュリティファームHalbornを含むパートナーからの支援も得ています。最も注目すべきは、iExecとAR.IOのコラボレーションであり、すでにプライバシーのために構築されたメッセージングプラットフォームであるWeb3Telegramを生み出しています。すべてのプライバシー対応プロセスは、Arbitrum上での機密トランザクション、保護されたデータセット、安全な計算を支えるiExecのネイティブトークンであるRLCによって駆動されています。実際、Web3でプライバシーの懸念がますます一般的になる中、TEEを活用したプライバシーは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:19
セリーナ・ウィリアムズのライバルなき投資がリーグ価値を3億4000万ドルに引き上げる
セレナ・ウィリアムズのUnrivaled投資によりリーグ価値が3億4000万ドルに到達したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。セレナ・ウィリアムズは2025年8月23日、ロードアイランド州ニューポートの国際テニス殿堂で開催された2025年殿堂入り記念週末にマリア・シャラポワを紹介しました。Joe Buglewicz | Getty Images Sport | Getty Images 女子3対3バスケットボールリーグUnrivaledは、テニスの伝説セレナ・ウィリアムズを含む新たな資金調達ラウンドを経て、現在3億4000万ドルの評価額となったと、リーグは月曜日に発表しました。ウィリアムズのSerena VenturesはシリーズAの資金調達ラウンドに参加し、このラウンドはBessemer ベンチャーキャピタルが主導し、Warner Bros. Discoveryとアレックス・モーガンのTrybe Venturesも参加しました。Unrivaledは個々の出資額を公表していません。Unrivaledの最新の資金注入により、リーグの評価額は1年前の9500万ドルから劇的に上昇したと、内部事情について匿名を条件に話した関係者によると言います。この投資は、近年女子スポーツの人気と評価額が急上昇している中で行われました。「おそらく最も象徴的な女性アスリートを加えることで、Unrivaledがコート上の選手だけでなく、それぞれの分野でアイコンとなった投資家の数によっても表されていることを示していると思います」とUnrivaledの共同創設者兼社長のアレックス・バゼルは述べました。ローズの#5、エンジェル・リースが2025年2月21日、フロリダ州メドレーのウェイフェアアリーナで行われた後半戦で、ルナーアウルズの#24、ナフィーサ・コリアーに対してシュートを放っています。Rich Storry | Getty Images Sport | Getty Images Unrivaledの他の投資家には、テニスの伝説ビリー・ジーン・キング、アメリカナショナル・バスケットボール・アソシエーション（NBA）のスーパースターステフィン・カリー、テニスチャンピオンのココ・ゴーフ、オリンピック水泳選手のマイケル・フェルプスなどの著名人が含まれています。ベッセマーはこれまでにチケット再販サイトStubHubや、ストリーミングサービスのBallerTV、Twitchに投資してきました。このベンチャー企業はUnrivaledを...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:07
ビットコイン長期保有者が241,000 BTCを売却、弱気筋は95,000ドルを視野に
ビットコイン長期保有者が95,000ドルを狙う弱気相場の中、241,000 BTCを売却という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：長期ビットコイン保有者が過去30日間で241,000 BTCを売却。BTC価格の弱気フラッグは95,500ドルを目標としています。ビットコイン（BTC）の長期保有者は過去1ヶ月間で241,000 BTC以上を売却しました。アナリストによると、売却が続けば価格は95,000ドルかそれ以下に向かう可能性があります。 ビットコイン長期保有者が260億ドル相当のBTCを売却 ビットコイン長期保有者（LTH）—少なくとも6ヶ月間コインを保有している主体—は、8月にBTC価格が124,500ドル以上の新ATHに達したため、コインの売却を開始しました。 関連：ビットコインは111,300ドルに到達、予測では10%の下落が「最悪のシナリオ」 LTH供給変化を分析し、CryptoQuantアナリストのMaartunn氏は、30日間ローリングベースで、供給が正味241,000 BTC（月曜日の現在の市場価格で約268億ドル相当）減少したと述べました。彼は付け加えました：「これは2025年初め以来の最大の下落の一つです。」 ビットコイン30日間ローリングSTH/LTH供給変化。出典：CryptoQuant これは、同じ期間に115,000 BTC以上を売却したクジラと合わせて、今後数週間でビットコインの価格に圧力をかけ続ける可能性があります。 一方、ビットコイントレジャリー企業の総保有量が100万BTCの記録的な高水準に達したにもかかわらず、過去1ヶ月間で成長は急激に鈍化しました。CryptoQuantのデータによると、Strategyの月間購入量は2024年11月の134,000 BTC以上から2025年8月にはわずか3,700 BTCに急減しました。他のトレジャリー企業は8月に14,800 BTCを購入し、2025年6月の記録的な66,000ビットコイン購入と比較されます。 「8月の購入はまた、2025年の月間平均を下回りました。Strategyで26,000 BTC、他の企業で24,000 BTC」とオンチェーン分析会社は最新のWeekly Crypto Reportで述べ、さらに付け加えました：「より小規模で慎重な取引は機関需要が弱まっていることを示しています。」 ビットコイントレジャリー企業、月間BTC購入。出典：CryptoQuant Capriole Investmentsの創設者Charles Edwards氏も指摘しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:53
グレースケールの歴史的な申請が新たな投資の地平を切り開く
投稿「Grayscaleの歴史的な申請が新たな投資の地平を開く」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。現物ChainlinkETF：Grayscaleの歴史的な申請が新たな投資の地平を開く コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース 現物ChainlinkETF：Grayscaleの歴史的な申請が新たな投資の地平を開く 出典：https://bitcoinworld.co.in/grayscale-spot-chainlink-etf/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:45
