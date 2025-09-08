MEXC 取引所
ブルームバーグのアナリストがSEC承認を受ける可能性が最も高いアルトコイン3種を公開！「そのうちの1つはXRP...」
ブルームバーグアナリストがSEC承認を受ける可能性が最も高い3つのアルトコインを明かす！「そのうちの1つはXRP...」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコインETFが承認されることはほぼ確実です。現時点でETFに関する議論は、承認されるかどうかではなく、いつ承認されるかという点に移っています。アナリストたちはSEC（米国証券取引委員会）が様々なアルトコインの承認準備を進めていることを示唆していますが、最新の発言はブルームバーグETFアナリストのジェームズ・セイファートから出されました。Milk Roadとのインタビューで話したブルームバーグアナリストによると、いくつかのトークンがSECからの承認を受ける準備が整っているように見えます。セイファートは、これらのアルトコインの中で、Chainlink（LINK）、Stellar（XLM）、Bitcoin Cash（BCH）、Avalanche（AVAX）、Litecoin（LTC）、Polkadot（DOT）などのアルトコインが上場基準を満たしていると述べました。さらに、セイファートは、XRP、Solana（SOL）、Cardano（ADA）、Dogecoin（DOGE）、Shiba Inu（SHIB）などの確立された名前は、取引量が多く、確立されたデリバティブ市場のおかげで有力候補としてリストに載っていると述べました。しかし、ブルームバーグアナリストはXRP、ADA、SOLが最も有力な候補であると指摘しました。「現物ETF発売の可能性が最も高いのはXRP、Solana、Cardanoです。」イーサリアムETFについて話す中で、セイファートはETFでのステーキングが正式に許可されれば需要が急増する可能性があると付け加えました。最近の声明で、アナリストは現在の市場はすでに「アルトコインシーズン」にあり、現在のサイクルは過去のサイクルとは異なると述べました。セイファートはまた、アルトコインETFは大きな上昇モメンタムを生み出しているが、ビットコインと同じ方法ではないと指摘しました。そのため、アナリストはアルトコインETFがビットコインと同じ市場反応を生み出す可能性は低いと警告しました。*これは投資アドバイスではありません。
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:44
アナリストが9月の主要暗号資産としてTapziを選出
記事「アナリストが9月の主要暗号資産としてTapziを選出」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 2025年の暗号資産市場は、急激な変動と急速に変化するトレンドによって特徴づけられ続けています。ビットコインとイーサリアムが依然として支配的な力を持つ一方で、注目はトークンが公開市場に出る前に投資家に指数関数的なリターンを獲得するチャンスを提供する新興のプレセールプロジェクトに次第にシフトしています。米国での規制の明確化の更新やアジア太平洋地域での記録的な採用レベルを含む最近の出来事は、次の高成長機会を特定することへの小売業者と機関ユーザー様の関心をさらに高めています。この状況の中で、9月第2週のアナリストは、高い投資収益率(ROI)を求める人々にとって最も効果的なエントリーポイントの一つとしてプレセールを指摘しています。トップ候補の中で、Tapziは今買うべき優れた暗号資産として浮上しています。世界初のWeb3スキルベースのゲームプラットフォームとして位置づけられるTapziは、運に左右されるモデルをリアルタイムのプレイヤー対プレイヤーの競争に置き換えることで、従来のGameFiの主要な弱点に対処しています。スマートコントラクト監査と50億の固定トークン供給に支えられ、プロジェクトの構造化されたトケノミクスは長期的な持続可能性の構築を目指しています。現在のプレセール価格は0.0035ドルで、予想上場価格は0.01ドルであり、エントリーから186%の潜在的な増加を反映しています。これは成長軌道の初期シグナルです。高いポテンシャルを持つ機会を探している投資家にとって、Tapziは今年最も注目されているプレセールの一つを代表しています。 Tapzi（TAPZI） Tapziは今週買うべき最も注目すべき暗号資産の一つとして浮上し、Web3と競争的ゲームの交差点に位置しています。BNBスマートチェーン上に構築されたTapziは、GameFiの多くで見られる投機駆動型およびインフレ傾向のあるモデルと直接対照的なスキルベースのプレイヤー対プレイヤー（PvP）フレームワークを導入しています。トークン発行やチャンスベースの結果を通じてプレイヤーに報酬を与える代わりに、Tapziはスキルが結果を決定するリアルタイムの競争を重視しています。このプロジェクトは、世界のゲーム市場が...を超えると予想される時期に登場しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:37
小規模の財務が活発な中、戦略がさらに1,955 BTCを取得
小規模な財務部門が活発な中、戦略専用サブアカウントがさらに1,955 BTCを取得したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。戦略専用サブアカウントはMichael Saylorの最新情報に続いて、さらに1,955 BTCの購入を発表しました。小規模な企業でさえもより多くのコインを求めて競争する中、財務部門は依然として市場からBTCを買い集めています。戦略専用サブアカウントは通常の週次買収を発表し、今回は平均価格$111,196で1,955 BTCを残高に追加しました。過去1週間、BTCが$110,000を下回って弱含んだにもかかわらず、戦略専用サブアカウントは購入を継続しました。発表後、BTCは回復を維持し、$112,004で取引されています。最新の戦略専用サブアカウントの購入は、相対的な弱さの週に行われました。 Michael Saylorは日曜日遅くに「オレンジドットデー」を示した後、最新の購入を発表しました。 戦略専用サブアカウントは約$217.4百万で1,955 BTCを1ビットコインあたり約$111,196で取得し、2025年のBTC利回りは25.8％YTDを達成しました。2025/9/7現在、私たちは638,460 $BTCを保有しており、これは約$47.17十億、1ビットコインあたり約$73,880で取得しました。$MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/QNIuAWRwEW — Michael Saylor (@saylor) 2025年9月8日 Metaplanetも今週月曜日にBTCを購入しました。この日本企業も通常、新しい週の初めに財務追加を発表します。 戦略専用サブアカウントはMSTR発行に戻りました 最新のBTC購入では、流動性の大部分はMSTR発行から来ました。BTC購入のための$200M強は最新のMSTR追加から来ました。 これは戦略専用サブアカウントが優先株に依存した期間の後、MSTRのATM施設に戻った2週目です。新しい発行は、戦略専用サブアカウントがmNAV値のルールを変更した後に行われ、BTCの買収モデルに関連する購入やその他のコストのためにより多くのMSTRを発行することができるようになりました。 最新の購入期間中、戦略専用サブアカウントはSTRK ATM施設から$5.2Mも使用し、現在は進行中の買収のために他の優先株を確保しています。 財務全体は現在638,460であり、これは依然として主要ETFのレベルを下回っています。現在、戦略専用サブアカウントはmNAV比率1.55で運営しており、これは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:34
ChatGPT-5が2026年まで保有する5銘柄を選定
ChatGPT-5が2026年まで保有すべき5銘柄を選定という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。8月28日、モルガン・スタンレーのシニアポートフォリオマネージャーであるアンドリュー・スリモンは、CNBCのインタビューで株式市場の将来は「非常に明るい」と述べました。実際、米株市場は今夏、史上最も高い評価額に達し、NASDAQコンポジットは生成型人工知能（AI）などの新技術に主に牽引され、約4ヶ月間で40％以上急騰しました。来年も引き続き好調なセクターを見極めるため、私たちはOpenAIのChatGPTに2026年まで保有すべき5銘柄について相談しました。 1. マイクロソフト（MSFT） MSFT株価予測。出典：FinboldとChatGPT ChatGPTの最初の選択はマイクロソフト（NASDAQ: MSFT）でした。チャットボットは同社のクラウドコンピューティングにおける地位を認め、Azureとその製品スイート全体に統合されたAI機能を特に挙げています。エンタープライズソフトウェアに加えて、ChatGPTはOpenAIとのビジネスパートナーシップと投資に言及し、これらが機関ユーザー様と一般ユーザーの間で人工知能の収益化において先駆者となるのに役立ったと指摘しています。さらに、この技術大手は強固なバランスシート、定期的なサブスクリプション収入、配当の実績を誇り、これらが長期売買としての魅力に貢献しています。 2. アルファベット（GOOGL） アルファベット株価予測。出典：FinboldとChatGPT アルファベット（NASDAQ: GOOGL）が2番目の選択でした。同社はデジタル広告、検索、クラウドサービスで事実上の独占状態にあり、マイクロソフト
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:25
マイケル・セイラーのストラテジーがビットコイン価格が堅調な中、2億1700万ドル相当のビットコインを購入
マイケル・セイラーのストラテジーが価格が堅調な中、2億1700万ドル相当のビットコインを購入したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。世界最大のビットコイン保有者であるマイケル・セイラーのストラテジーは、先週BTCの価格がわずかに上昇する中、暗号資産の積み増しを続けました。火曜日のSEC（米国証券取引委員会）の提出書類によると、ストラテジーは9月2日から7日の間に2億1740万ドルで1,955ビットコイン（BTC）を取得しました。CoinGeckoによると、この購入は1コインあたり平均111,196ドルで行われ、暗号資産は先週金曜日に一時113,000ドルを超えた後、約110,000ドルに下落しました。この新たな取得により、日曜日時点でストラテジーのビットコイン保有総数は638,460 BTCとなり、約472億ドルで購入され、BTCあたりの平均価格は73,880ドルでした。 進行中の買い入れ減速 ストラテジーの最新のビットコイン購入は、8月の一連の買い入れに続くもので、月間で約7,714 BTCに達しました。同社の先月のBTC購入は、7月の大規模な31,466 BTCの買収や6月の17,075 BTCの買収を含む以前の購入と比較して大幅に少なくなっています。 ストラテジーのフォーム8-Kからの抜粋。出典：SEC 最新の購入は、シリーズAの永久ストライフ優先株（STRF）、シリーズAの永久ストライク優先株（STRK）、および自社のコモンA株MSTRを含む、ストラテジーの市場内（ATM）株式提供の3つからの収益を使用して行われました。 S&P 500から除外されたストラテジー ストラテジーの新たなビットコイン購入は、多くの期待に反して、先週金曜日にS&P 500指数への追加から除外された後に行われました。代わりに、S&P 500は暗号資産に友好的な株式取引アプリRobinhood、モバイルテクノロジー企業AppLovin、機械および電気建設サービスを専門とするEmcor Groupなど、いくつかの新しい株式を追加しました。これらの新しい株式は9月22日の市場開始前に指数に加わる予定です。 関連：マイケル・セイラーの資産、億万長者指数への組み入れにより10億ドル増加 ストラテジーのS&P 500からの除外について、ETFアナリストのエリック・バルチュナスは決定的な役割を強調しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:08
10万ドルを視野に入れ、トレーダーが警戒
記事「100 000 $ を視野に入れ、トレーダーが警戒」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコイン：100 000 $ を視野に入れ、トレーダーが警戒 ニュースレターに登録しましょう！最新情報と限定オファーをお届けするにはメールアドレスを入力してください。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-100k-traders-alerte/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 21:41
速報！強気のマイケル・セイラーが待望のビットコイン（BTC）発表を行う！詳細はこちら...
速報！強気派のマイケル・セイラーが待望のビットコイン（BTC）発表を行う！詳細はこちら…という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。MicroStrategy（ストラテジー）は週次購入を継続し、先週1,955 BTCを購入したと発表しました。それによると、MicroStrategyは平均価格111,196ドルで2億1,740万ドル相当の1,955 BTCを購入しました。ストラテジーの創設者マイケル・セイラーはXアカウントへの投稿でこのニュースを発表しました。「ストラテジーは約2億1,740万ドルで1,955 BTCを購入し、ビットコイン1枚あたり約111,196ドルで、2025年初来のBTC収益率は25.8%となりました。2025年7月9日現在、私たちは約471億7,000万ドルで購入した638,460 BTCを保有しており、ビットコイン1枚あたりの平均価格は約73,880ドルです。」*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/just-in-major-bull-michael-saylor-makes-his-long-anticipated-bitcoin-btc-announcement-here-are-the-details/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 21:17
ダリウス・ラッカーがゴルフを通じて社会貢献する理由
ダリアス・ラッカーがゴルフを通じて恩返しをする理由についての投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ダリアス・ラッカーは2023年AT&Tペブルビーチプロアマの初日にティーショットを見守っています。ゲッティイメージズ ダリアス・ラッカーが2025年の国際ツアーをカリフォルニア、カナダ、イギリス、そして故郷のサウスカロライナ州チャールストンで続ける中、3度のグラミー賞受賞者が「ワゴン・ホイール」、「イット・ウォント・ビー・ライク・ディス・フォー・ロング」、「ホールド・マイ・ハンド」、「オンリー・ワナ・ビー・ウィズ・ユー」などのクラシック曲を歌うのを見ても驚かないでください。また、ツアー旅行中に近くのゴルフコースでラッカーを見かけても驚かないでください。ツアーは12月13日にフロリダ州ネイプルズのザ・リッツカールトン・ゴルフリゾートで締めくくられます。「体が許すなら、毎日ゴルフをしたいですね」とラッカーは言います。「今は週に4、5日プレーしています」 59歳のラッカーは、14歳の時に初めてゴルフに触れました。親友のリックと彼の父親であるリチャード・ヨハネス大尉がプレーに行く話をしていた時、ラッカーは通常、自転車で家に帰り、別の日に戻ってきていました。ある晩、ヨハネス家での夕食の際、ラッカーの興味がついに高まり、サウスカロライナ州チャールストン空軍基地のレンウッズ・ゴルフコースでリチャードとリックに加わりました。「プレーした初日にパーを出したんです—正真正銘のパーでした」とラッカーは言います。「それが起きた時、私はすっかりハマってしまいました。ただゴルフをしたかったんです。（リックに尋ねていました）『お父さんはいつ帰ってくるの？ゴルフがしたいんだ』と」 音楽が彼の情熱とキャリアになる一方で、ラッカーはゴルフとの関係を続けました。6月中旬現在、5.9のハンディキャップを誇る元フーティ＆ザ・ブロウフィッシュのフロントマンは、ゴルフをプレーするだけでなく、若いプレーヤーに機会を作ることでゴルフに恩返ししています。彼はNCAAディビジョンI女子大学ゴルフの3日間のトーナメントであるダリアス・ラッカー・インターカレッジエイトの設立を支援しました。このトーナメントは毎年3月にロングコーブで開催されています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 21:10
英国、9300億ドル市場で金裏付けトークンを計画：$BESTが急騰の見込み
英国が9300億ドル市場で金裏付けトークンを計画：$BESTが急騰する見込み」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 英国が9300億ドル市場で金裏付けトークンを計画：$BESTが急騰する見込み ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。ベンは暗号資産の発展（主にアルトコイン）とグローバル経済がデジタル資産空間を形作る複雑な方法に特化したフリーランスライターです。教育学の学士号が彼の執筆に独自の基盤を提供し、複雑な暗号資産の概念と市場の変化を明確で理解しやすい洞察に変換することを可能にしています。この能力は、読者が常に進化する暗号資産投資の世界に適応し、理解を応用するのに役立ちます。暗号資産をアクセスしやすくすることに情熱を持つベンは、現在の市場イベントから基礎となる重要な知識まで、幅広い読者を教育するためのコンテンツを作成しています。彼の目標は理解を通じて読者に力を与えることです。暗号資産分析に没頭し複雑なトピックを分解していない時、ベンは熱心なポケモンファンであり、ディズニーに関するすべてを楽しんでいます。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトの使用を継続することで、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典：https://bitcoinist.com/uk-plans-gold-backed-tokens-as-best-stands-to-explode/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:59
S&P 500に採用されない中、マイクロストラテジーがビットコインを追加購入；MSTR株価下落 Gemini: I've translated the headline about MicroStrategy adding more Bitcoin despite being snubbed by the S&P 500, resulting in MSTR stock falling. The translation maintains the key terms from the reference list (ビットコイン for Bitcoin) and preserves the original format and meaning in Japanese.
S&P 500入りを逃したStrategyがさらにビットコインを追加購入、MSTRの株価は下落 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、以前MicroStrategyとして知られていたStrategyは、先週S&P 500入りを果たせなかったにもかかわらず、週次のビットコイン購入を再び発表しました。これはビットコイン価格が反発し、本日112,000ドルを超えて上昇する中での発表ですが、MSTRの株価は取引前の時間帯で依然として下落しています。 Strategyが2億1700万ドルで1,955 BTCを取得 プレスリリースによると、同社は先週1,955 BTCを2億1740万ドルで取得し、ビットコイン1枚あたりの平均価格は111,196ドルでした。また、年初来（YTD）のBTC利回りは25.8%を達成し、現在638,460 BTCを保有しており、これらは411億7000万ドルで取得され、ビットコイン1枚あたりの平均価格は73,880ドルとなっています。 SECへの提出書類によると、Strategyは今回の購入資金を主にMSTR株の売却によって調達しました。同社は591,606株のMSTR株の売却から2億50万ドルを調達し、さらにSTRFとSTRK株の売却からそれぞれ1160万ドルと520万ドルを調達しました。 出典：StrategyのSEC提出書類 特筆すべきは、この最新の購入が先週同社がS&P 500入りを果たせなかった中で行われたことです。同社は株価指数への組み入れに必要な全ての基準を満たしていましたが、委員会はMichael Saylorの会社ではなく、Robinhood、AppLovin、Emcorを選びました。 一方、Saylorは昨日、通常のX投稿で購入を示唆していました。彼はStrategyのビットコインポートフォリオトラッカーの画像を「もっとオレンジが必要」というキャプションと共に共有し、新たな購入を示唆していました。 「もっとオレンジが必要」 pic.twitter.com/yvgqvmKtOb — Michael Saylor (@saylor) 2025年9月7日 これは同社にとって6週連続のビットコイン購入となります。先週は4,048 BTCを4億4400万ドルで購入したと発表しました。注目すべきは、これらの最新の購入によりStrategyがBTCの総供給量の3%以上を保有するようになったことです。 MSTR株は2%以上下落 Strategyの株価は、この最新のビットコイン購入の発表を受けて、取引前の時間帯で2%以上下落しています。TradingViewのデータによると...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:53
