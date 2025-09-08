マイケル・セイラーの戦略はビットコインの価格に関係なく追加購入を続けた

マイケル・セイラーのストラテジーが価格に関係なくビットコインを追加購入したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。マイケル・セイラーのストラテジーは積極的なビットコイン蓄積戦略を継続し、1コインあたり平均111,196ドルで1,955 BTCを2億1,740万ドルで購入したと発表しました。この最新の買収により、同社のビットコイン保有総数は638,460 BTCとなり、世界最大の企業ビットコイン保有者としての地位を維持しています。この購入は、ビットコインが110,500ドルから112,200ドルの間で取引されている市場安定期に行われ、最近ストラテジーがS&P 500指数からRobinhood（HOOD）に有利な形で除外されたことに続くものです。この挫折と最近の株主からの批判にもかかわらず、マイケル・セイラー会長は同社のビットコイン重視の資産管理戦略への取り組みを継続しています。同社の平均購入価格は現在ビットコイン1枚あたり73,880ドルとなり、現在の市場価格を考えると保有に対する大きな含み益を表しています。同社の積極的な蓄積は、現在200社以上の上場企業が資産管理でビットコインを保有するという広範な企業ビットコイン採用の傾向の中で行われています。最近の参入企業には、先週Nasdaqにデビューしたアメリカン・ビットコインや、1,520万ドルの購入を通じて保有量を20,136 BTCに増やしたMetaplanetが含まれます。しかし、ストラテジーの最近の動きは、修正純資産価値（mNAV）ポリシーの変更に伴い株主からの精査に直面しています。同社はこれまでmNAVが2.5倍を下回った場合に株式を発行しないことを約束していましたが、最近このガイダンスを修正し、株主の希薄化をより大きく許容する可能性があります。ビットコイン資産管理企業の急増は2025年の特徴的なトレンドとなり、企業の集合的保有量は現在100万BTCを超え、ビットコインの循環供給量の約5％に相当します。私たちは企業の資産管理における前例のない変化を目の当たりにしています。企業はますますビットコインを戦略的な資産クラスとして見なすようになり、上場企業間での蓄積競争につながっています。ストラテジーの最新の購入は、継続中の市場内（ATM）株式募集プログラムを通じて資金調達され、ビットコイン取得のための資本調達に成功していることが証明されています。同社の...