「ラスト・ライツ」の記録的な興行収入は理解できない
「Last Rites」の記録的な興行収入が意味不明という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。「The Conjuring: Last Rites」は、興行用語で言う「scared up（恐怖を煽り立てる）」ことに成功し、全世界で1億8700万ドルを稼ぎ出し、制作費をほぼ4倍にする史上最高のホラー映画の初週興行成績の一つとなりました。実際に良い映画なのでしょうか？誰に聞くかによりますが、批評家は一つのことを言い、最終的な発言権を持つのは観客であり、これは説明する価値のある話だと思います。私はスピンオフ映画を2セット含む「The Conjuring Universe」を評価の高い順に並べ替えました。結果として、タイブレークの結果、「Last Rites」は最も低い評価となりました。しかし、短期間で最も収益性の高い作品になろうとしています。以下がそのリストです。 The Conjuring – 批評家スコア86%、観客スコア83% The Conjuring 2 – 批評家スコア80%、観客スコア82% Anabelle: Creation – 批評家スコア70%、観客スコア68% Anabelle Comes Home – 批評家スコア64%、観客スコア70% The Conjuring: The Devil Made Me Do It – 批評家スコア56%、観客スコア83% The Conjuring: Last Rites – 批評家スコア56%、観客スコア79% The Nun II – 批評家スコア51%、観客スコア72% Annabelle – 批評家スコア28%、観客スコア35% The Nun – 批評家スコア24%、観客スコア35% ここで注目すべき興味深いことは、「The Nun」と「Annabelle」の最初の作品は批評家と観客の両方から酷評されましたが、続編はほとんどが体制を立て直し、より良い映画を制作したということです。もう一つの話は、批評家スコアには30%の差がある広い範囲があるにもかかわらず、すべての「Conjuring」映画の観客スコアは79%から83%の間にあるということです。 さて、「Last Rites」はまだ始まったばかりなので除外して、興行収入を見てみましょう。これは驚くべきことです：The...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:37
米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測がドルに重しとなり、1.3800付近に修正
FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げ観測が米ドルの重しとなり1.3800付近に修正という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。USD/CADは5日間の上昇トレンドを維持できず1.3800付近まで下落。トレーダーは9月の政策会合でFRBが利下げを実施するとの確信を持っているようです。カナダの雇用主は8月に6.55万人の労働者を解雇しました。USD/CADペアは週明けに、金曜日に記録した週間高値1.3855から1.3800付近まで戻しています。ルーニーペア（カナダドル）は、連邦準備制度理事会（FRB）が来週の政策会合で利下げを行うという強い期待感の中、米ドルが売り圧力に直面し、5日間の上昇トレンドを継続できませんでした。執筆時点で、主要6通貨に対する米ドルの価値を追跡する米ドル指数（DXY）は、97.60付近でわずかに低下して取引されています。CME FedWatchツールによると、トレーダーはFRBが50ベーシスポイント（bps）の利下げを行い3.75%-4.00%とする可能性を10%と見ており、残りは25bpsの利下げを予想しています。FRBのハト派的な観測は、金曜日に発表された8月の米国非農業部門雇用者数（NFP）データ後に強まりました。このデータは、ジェローム・パウエル議長を含む連邦公開市場委員会（FOMC）メンバーが最新のコメントで警告した労働市場への下振れリスクが現実のものであることを示しました。一方、カナダドル（CAD）の見通しも不透明です。8月のカナダの労働力の予想外の減少により、カナダ銀行（BoC）が今月の政策会合で、今年初めに一時停止した金融緩和キャンペーンを再開するとの期待が高まっています。金曜日に発表された8月のカナダ雇用報告書によると、雇用は6.55万人の労働者を解雇し、新たに7,500人の求職者を雇用すると予想されていました。失業率は7.1%と高くなり、予想の7%および前回の6.9%を上回りました。USD/CADは200日指数平滑移動平均線(EMA)（約1.3870で取引）を下回っており、これは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:34
デジタル資産大手CoinShares、12億ドルのSPAC取引でNasdaqに上場へ
デジタル資産大手CoinSharesが12億ドルのSPAC取引でNasdaqに上場へという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント CoinSharesはVine Hill Capitalとの12億ドルのSPAC合併を通じてNasdaqに上場します。同社は欧州最大のデジタル資産管理会社で、100億ドルの資産を管理し、欧州市場シェアの34%を保有しています。約100億ドルの資産管理額を持つ欧州をリードするデジタル資産管理会社CoinSharesは本日、Vine Hill Capital Investment Corp.との12億ドルのビジネス統合を通じてNasdaq株式市場に上場すると発表しました。同社はBlackRock、Grayscale、Fidelityに次ぐ世界第4位のデジタル資産ETP管理会社であり、34%の市場シェアで欧州をリードしています。CoinSharesのCEOであるJean-Marie Mognettiは、Nasdaq上場は同社の国際的な成長とリーダーシップへの推進力を反映していると述べました。この取引により、CoinSharesは世界的に最大の公開取引されている純粋なデジタル資産管理会社の一つとなります。「これはCoinSharesにとって戦略的な転換を示すものであり、好ましい規制の追い風に支えられ、グローバルリーダーシップへの野心を加速させるものです」とMognettiは声明で述べました。CoinSharesは過去2年間で、新規投資家の資金流入、デジタル資産価格の支援、および製品の立ち上げを通じて、資産管理額を3倍以上に増やしました。「CoinSharesは、高価値投資に求めるすべてを体現しています：市場リーダーシップ、実証済みでスケーラブルなビジネスモデル、巨大で拡大する対象市場、そして実行能力が証明されたチーム」とVine HillのCEOであるNicholas Petruskaは述べました。この取引には、機関投資家からの5000万ドルの株式投資コミットメントが含まれています。この取引は規制当局と株主の承認を待って、年末までに完了する予定です。出典：https://cryptobriefing.com/coinshares-nasdaq-listing-spac-deal/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:30
ビットコイン・ハイパー、プレセールで1440万ドルを調達し100倍の成長に向けて準備完了
ビットコイン・ハイパー、プレセールで1440万ドルを調達し100倍の成長に向けて準備完了という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。このプロジェクトはまだ立ち上がっていませんが、投資家たちは取引所上場前のバイラルなプレセール中に、ネイティブ暗号資産$HYPERを急いで購入しています。実際、プレセールはすでに1450万ドルを超えました。これは単なる誇大宣伝なのか、それともプロジェクトにはもっと価値があるのでしょうか？調べてみましょう。 ビットコイン・ハイパーはビットコインのためのレイヤー2ソリューションを構築中 ビットコインは暗号資産の主将として知られています。結局のところ、2.2兆ドル以上の時価総額を持つ最大の暗号資産です。しかし効率性に関しては、ビットコインブロックチェーンは遅れをとっており、1秒あたりわずか7トランザクションしかサポートしていません。ネットワークはまだ遅くて高価であり、開発者やユーザーをイーサリアムブロックチェーンやソラナエコシステムのようなより良い選択肢へと駆り立てています。これが、これらのブロックチェーンがDeFiやミームコインの主要ハブとなった理由であり、一方でビットコインは現在「デジタルゴールド」というラベルでしか知られていない理由です。 ビットコイン・ハイパーはこの現状を変え、ビットコインの関連性を価値の保存先以上に拡大することを目指しています。このプロジェクトは、ソラナのバーチャルマシンを使用して構築されたレイヤー2ソリューションと、BTC転送のための完全に分散化されたCanonical Bridgeの助けを借りてこれを可能にします。 仕組みはこうです $BTCをより速く安くするための最初のステップは、それをレイヤー2ソリューションにブリッジすることです。特別なスマートコントラクトに$BTCを送信することでこれを行い、それによってCanonical Bridgeがトリガーされ、ベースレイヤー上のBTCが検証されます。同じ量のラップドBTCがビットコイン・ハイパーのレイヤー2上で即座にミントされます。このラップド$BTCを様々なDAppで使用したり、ほぼゼロの手数料で取引したりすることができます。ビットコイン・ハイパーはスマートコントラクトをデプロイするためにソラナのバーチャルマシンを使用しているため、トランザクションは信じられないほど高速です。ソラナツールに精通した開発者は、ビットコイン・ハイパーへの移行がスムーズに行えるでしょう。そして興味深い点は、すべてのレイヤー2アクティビティが定期的に...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:02
ESWとShopifyがエンタープライズブランド向け国際Eコマースを推進
ESWとShopifyが企業ブランドの国際Eコマースを促進する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ESWはブランドのクロスチェーンEコマースを支援しています。ESW提供 国際Eコマースの世界は、ブランドが海外市場でのビジネスに関連する複雑化する法律や関税に対応するにつれ、日々複雑になっています。そこで登場するのが国際Eコマースのリーダー、ESWです。同社はオールインワンプラットフォームのShopifyと戦略的提携を結び、商取引に不可欠なインターネットインフラを提供し、企業ブランドや小売業者が200以上の市場でプレゼンスを拡大、ローカライズ、最適化できるよう支援します。 「昨年からShopifyとの対話を始めました」とESWの最高経営責任者（CEO）エリック・アイヒマン氏は述べています。「すでにTarteやThom Brownを含む一部のクライアントを当社のソリューションでShopifyに移行しました。Shopify環境にもたらすのは、企業をより効果的に支援する能力です。私たちは世界中でブランドが愛好者に届き、強い関係を構築するのを支援します。」 Shopifyとの連携により、ESWは企業向け商人に強力なグローバルEコマースソリューションを提供できるとアイヒマン氏は述べています。「Shopifyの高い変換率を誇るEコマースプラットフォームとESWのクロスチェーンブリッジ機能を組み合わせることで、ブランドが柔軟性と制御の選択を強いられることなく、真にローカライズされた体験で国際的に拡大できるようにしています。」 Shopifyを利用する企業ブランドは、コンプライアンス、リスクコントロール、収益のローカライゼーションを大規模に管理するESWの国際的な専門知識を活用できます。「大企業は現在、200以上の国際市場に進出し、売上と利益を最適化し、その国の消費者に良い体験を提供する方法でサービスを利用できます」とアイヒマン氏は述べています。 ESWは世界の異なる地域での支払いを処理します。「その国でビジネスを行う大多数の企業をカバーする支払い方法を確保したいものです」とアイヒマン氏は述べています。「私たちはそれを市場内で行っています。Shopifyにはいくつかの支払い方法がありますが、すべての支払いをカバーしているわけではないので...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:58
S&P 500への採用を逃した後、Strategyが2億1700万ドルで1,955 BTCを追加取得 Gpt:
S&P 500インデックス採用を逃した後、ストラテジーが2億1700万ドルで1,955 BTCを追加取得したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。SEC（米国証券取引委員会）への提出書類によると、ストラテジー（MSTR）は月曜日に2億1700万ドルで1,955 BTCを追加購入し、この技術企業の総保有量は638,460 BTCに達しました。最近の購入は111,196ドルで行われ、平均購入価格は73,880ドルに上昇しました。この発表は、月曜日の朝にBTCが110,500ドルから112,200ドルに上昇し、ニュース発表後に価格が111,800ドルに若干下落したタイミングで行われました。この動きは、MSTRが最近株主から批判を受けている中で行われました。特にmNAV約束に関してです。同社は7月に、mNAVが2.5倍を下回った場合は株式を発行しないと述べていましたが、1ヶ月後にその約束を撤回し、ガイダンスを修正して保有者に対する潜在的な希薄化を許容すると発表しました。株式評価とビットコイン保有価値を比較する比率であるこの指標は、MSTR株価の急落とともに最近約1.5倍まで下がっています。現在、株価は335ドルで取引されており、7月以降に26％の価値を失っています。この新たな購入は、ストラテジーが先週S&P 500インデックスに追加される可能性を逃したことにも関連しています。MSTRが過去最強の四半期の一つを記録し、インデックス参加のすべての基準を満たしていたにもかかわらず、Robinhood（HOOD）に敗れました。詳細：Robinhoodの予想外の採用の中、Michael SaylorのストラテジーがS&P 500に拒否される 出典：https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/michael-saylor-s-strategy-buys-another-1-955-btc-for-usd217m
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:53
マイケル・セイラーの戦略はビットコインの価格に関係なく追加購入を続けた
マイケル・セイラーのストラテジーが価格に関係なくビットコインを追加購入したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。マイケル・セイラーのストラテジーは積極的なビットコイン蓄積戦略を継続し、1コインあたり平均111,196ドルで1,955 BTCを2億1,740万ドルで購入したと発表しました。この最新の買収により、同社のビットコイン保有総数は638,460 BTCとなり、世界最大の企業ビットコイン保有者としての地位を維持しています。この購入は、ビットコインが110,500ドルから112,200ドルの間で取引されている市場安定期に行われ、最近ストラテジーがS&P 500指数からRobinhood（HOOD）に有利な形で除外されたことに続くものです。この挫折と最近の株主からの批判にもかかわらず、マイケル・セイラー会長は同社のビットコイン重視の資産管理戦略への取り組みを継続しています。同社の平均購入価格は現在ビットコイン1枚あたり73,880ドルとなり、現在の市場価格を考えると保有に対する大きな含み益を表しています。同社の積極的な蓄積は、現在200社以上の上場企業が資産管理でビットコインを保有するという広範な企業ビットコイン採用の傾向の中で行われています。最近の参入企業には、先週Nasdaqにデビューしたアメリカン・ビットコインや、1,520万ドルの購入を通じて保有量を20,136 BTCに増やしたMetaplanetが含まれます。しかし、ストラテジーの最近の動きは、修正純資産価値（mNAV）ポリシーの変更に伴い株主からの精査に直面しています。同社はこれまでmNAVが2.5倍を下回った場合に株式を発行しないことを約束していましたが、最近このガイダンスを修正し、株主の希薄化をより大きく許容する可能性があります。ビットコイン資産管理企業の急増は2025年の特徴的なトレンドとなり、企業の集合的保有量は現在100万BTCを超え、ビットコインの循環供給量の約5％に相当します。私たちは企業の資産管理における前例のない変化を目の当たりにしています。企業はますますビットコインを戦略的な資産クラスとして見なすようになり、上場企業間での蓄積競争につながっています。ストラテジーの最新の購入は、継続中の市場内（ATM）株式募集プログラムを通じて資金調達され、ビットコイン取得のための資本調達に成功していることが証明されています。同社の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:47
ベンソン・ブーンがポップラジオで勢力を維持
ベンソン・ブーンがポップラジオで勢力を維持し続けるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ベンソン・ブーンの「Mystical Magical」はビルボードのポップエアプレイチャートで7位に上昇し、アダルトポップエアプレイのトップ10を維持し、アダルトコンテンポラリーリストに戻ってきました。パリ、フランス – 7月18日：ベンソン・ブーンが2025年7月18日にパリ、フランスで開催された第5回ロラパルーザ・パリ・フェスティバルでステージ上でパフォーマンスを行いました。（写真：Lyvans Boolaky/WireImage）WireImage ベンソン・ブーンは、しばらくの間セカンドアルバムから新しいシングルがリリースされていないにもかかわらず、新アルバム「American Heart」を精力的にプロモーションし続けています。このポップスーパースターは2025年初めに「Sorry, I'm Here for Someone Else」でタイトルを宣伝し始め、セカンドシングル「Mystical Magical」は初登場から4ヶ月以上経った今でも上昇を続け、アメリカのポップラジオで大きな週を迎えています。 「Mystical Magical」がポップエアプレイチャートで上昇 「Mystical Magical」は今週、ビルボードのポップラジオチャート3つすべてに登場しています。アメリカで最も競争の激しいポップラジオ集計であるメインのトップ40リスト、ポップエアプレイランキングで新ATH（過去最高値）の7位に上昇しました。 ベンソン・ブーンがトップ10を維持 同時に、「Mystical Magical」はアダルトポップエアプレイチャートでトップ10内を安定して維持しています。このシングルはこれまでに10位でピークを迎え、リリースから12週目の今も再びその位置に留まっています。 「Mystical Magical」が別のチャートに戻る 同じシングルはアダルトコンテンポラリーチャートにも戻り、30スポットのリストの最下位から2番目となる29位に戻ってきました。「Mystical Magical」はこのリストでわずか2週間を過ごし、デビュー時の25位がピークとなっています。 ベンソン・ブーンが3つのラジオヒットを獲得 ブーンは今週、アダルトコンテンポラリーチャートで3つの枠を埋めています。「Beautiful Things」は印象的な78週間を経て2位を維持しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:31
イーロン・マスク、テスラの米国市場シェアが8年間で最大の下落を記録し再び敗北
テスラの米国市場シェアが8年で最大の下落を記録し、イーロン・マスクが再び敗北という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。テスラのアメリカEV市場の支配力は、この10年近くで最大の打撃を受けました。2025年8月、同社の米国市場シェアは38%に崩壊し、2017年以来初めて40%を下回りました。当時、テスラはまだModel 3の生産を拡大している段階でした。現在は、より安価で新しく、競争力のある選択肢によって注目の座から押し出されています。同時に、イーロンは車ではなくロボットを追求しています。テスラのラインナップが停滞する中、競合他社はバイヤーに全力を尽くしており、それが功を奏しています。Coxのデータによると、テスラはわずか2ヶ月で市場シェアを10パーセントポイント以上失い、6月の48.7%から7月には42%に下落し、8月にはさらに低下しました。これはテスラにとって、フォードがマスタングMach-Eで電気自動車市場に参入した2021年3月以来の最も急激な下落です。比較すると、7月の全体的なEV販売は24%増加して128,268台になりました。テスラ自体の7月の販売は53,816台で7%増加しましたが、それでもペースを保つことができませんでした。8月には、テスラの販売成長率は3.1%に低下した一方、市場の残りの部分は14%加速しました。 レガシーブランドはより大きなインセンティブを提供し、販売を奪取 テスラの急落の一因は、従来の自動車メーカーからのEV取引の急増です。ヒュンダイ、ホンダ、キア、トヨタはすべて、バイヤーに積極的なオファーを提供し、テスラよりも優れたインセンティブを展開し、市場シェアを急速に獲得しています。Coxの業界インサイト担当ディレクターであるステファニー・バルデス・ストリーティは、「これらの従来のメーカーはすべて、この緊急感から恩恵を受けており、彼らの車両に魅力的なオファーを提供することができます—そしてそれは機能しています」と述べました。彼女はまた、「彼らがロボティクス、AI企業として自分たちを位置づけていることは知っています。しかし、あなたが自動車会社である場合、新製品がないと、シェアは低下し始めます」と付け加えました。テスラは2023年のサイバートラック以来、新しい大衆市場向け車両を導入していません...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:19
JPモルガン、9月の重要な連邦準備制度理事会の利下げ予測を発表
JPモルガン、9月の重要な連邦準備制度理事会（FRB）利下げ予測を発表 BitcoinEthereumNews.comに掲載。 JPモルガン、9月の重要な連邦準備制度理事会（FRB）利下げ予測を発表 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース JPモルガン、9月の重要な連邦準備制度理事会（FRB）利下げ予測を発表 出典: https://bitcoinworld.co.in/jpmorgan-fed-rate-cut/
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 21:51
