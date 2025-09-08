MEXC 取引所
Suiブロックチェーン上で開発された分散型金融（DeFi）プラットフォームがハッカーの標的に！盗まれた金額はこちら
Suiブロックチェーン上に開発された分散型金融（DeFi）プラットフォームがハッカーの標的に！盗まれた金額はこちら BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、Suiブロックチェーン上に構築された分散型金融（DeFi）プラットフォームであるNemo Protocolが、240万ドル相当のステーブルコインが失われたサイバー攻撃の標的となりました。 Suiベースのネモプロトコルが240万ドルのハッキング被害 ブロックチェーンセキュリティ企業のPeckShieldが最初にこの事件を報告しました。同社によると、攻撃者は盗まれたUSDCをArbitrumからイーサリアムネットワークに転送したとのことです。 攻撃の後、Nemoチームは事件を確認し、本日テレグラムで声明を発表してコミュニティに最新情報を提供しました。 「Nemoコミュニティの皆様へ、昨夜セキュリティインシデントが発生し、当社のマーケットプールが影響を受けました。現在調査中であり、当面の間すべてのスマートコントラクトの活動を停止しています」と声明には記載されています。 また、同プラットフォームは以前、Nemoアプリが月曜日と火曜日にメンテナンスを実施すると発表していました。 同社はすべてのボールト内の資産は安全であると発表しましたが、攻撃の正確な原因はまだ共有されていません。 Nemo Protocolは、Suiネットワーク上に構築された利回り取引プラットフォームで、利回りインフラストラクチャと効率性に焦点を当てています。利回りのトークン化を通じて、ユーザーに効率的な取引、ヘッジ、およびレバレッジ取引を提供しています。 この事件は、セキュリティの脆弱性がDeFi業界においてまだ深刻なリスクをもたらしていることを改めて浮き彫りにしました。 *これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、当社のテレグラムとTwitterアカウントをフォローしてください！ 出典: https://en.bitcoinsistemi.com/decentralized-finance-defi-platform-developed-on-the-sui-blockchain-became-a-target-of-hackers-heres-the-stolen-amount/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:17
OPEC+が供給増加計画を縮小し、WTI原油価格は62.80ドルに上昇 AI: OPEC+が供給増加計画を縮小し、WTI原油価格は62.80ドルに上昇
OPEC+が供給増加計画を縮小し、WTI原油価格が62.80ドルに上昇した記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。10月からの穏やかな供給増加への期待の中、原油価格が上昇しています。OPEC+は来月の137,000 bpdの増加を発表しました。トランプ氏はロシアに対する二次制裁を示唆しています。原油は月曜日に高値で取引されており、10月に予定されている次のOPEC+の供給増加が予想よりも低くなるというニュースの中、ウクライナでの最近の攻撃がロシア原油に対するさらなる制裁の憶測を高めています。米国のベンチマークであるウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）は、本日1ドル高で取引され、日中高値は62.80ドルをわずかに上回り、金曜日の高値63.25ドルに近づいています。OPEC+諸国はより穏やかな供給増加に合意OPEC+（OPECとロシアおよび他の同盟国を含むグループ）は日曜日に、日量137,000バレルの生産量増加に合意しました。これは9月と8月にそれぞれ発表された555,000 bpdと411,000 bpdの増加を大幅に下回っています。また日曜日に、米国のトランプ大統領は、4人が死亡しキエフの政府建物が炎上したウクライナでの週末の攻撃に対する報復として、ロシアに対する二次制裁を実施する準備ができていると断言しました。トランプ氏は先月、デリーのロシア石油購入に対応してインドからの輸入品に50%の関税を設定し、同国は他のロシア原油購入者に対する同様の措置の拡大を検討しています。WTI原油のよくある質問WTI原油は国際市場で販売される原油の一種です。WTIはウェスト・テキサス・インターミディエイトの略で、ブレントとドバイ原油を含む3つの主要タイプの1つです。WTIはその比較的低い比重と硫黄含有量からそれぞれ「軽質」および「スイート」とも呼ばれています。精製が容易な高品質の石油と考えられています。アメリカ合衆国で採掘され、カッシングハブを通じて配給されています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 00:40
革新的な金とビットコイン製品が戦略的投資機会を解放
投稿「革命的な金とビットコインの商品が戦略的投資機会を開放」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。革命的な金とビットコインの商品が戦略的投資機会を開放 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 革命的な金とビットコインの商品が戦略的投資機会を開放 出典: https://bitcoinworld.co.in/gold-bitcoin-product-launch/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 00:24
共有
南アフリカを拠点とする企業がビットコインを取得し、暗号資産トレジャリー準備金を創設することを目指す！詳細はこちら
南アフリカを拠点とする企業がビットコインを取得し暗号資産トレジャリーリザーブを作成することを目指す！詳細はこちら BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、南アフリカを拠点とするAltvest Capitalは2億1000万ドルを調達してビットコインを購入し、暗号資産トレジャリーリザーブを作成することを目指しています。同社は過去1年間でビットコインの価値がほぼ倍増したことを活かそうとしています。 南アフリカのAltvest、ビットコイン購入のために2億1000万ドルの調達を計画 Altvestの創業者兼CEOのWarren Wheatleyは、同社がAfrica Bitcoin Corpに社名変更することも発表しました。これによりAltvest社はアフリカで初めて、ビットコインを主要なトレジャリー資産として採用する上場企業となります。この戦略は、Michael SaylorのStrategyや日本を拠点とするMetaplanetなどの企業の価値向上に貢献したモデルと類似しています。 時価総額約5280万ランド（300万ドル）の同社は、現金や金のように、ビットコインをバランスシート上の中核的な準備資産として保有する計画です。同様に、小規模企業も独自のビットコイン準備金を構築し、長期投資家を惹きつけるための資金を調達しています。 Wheatleyは、年金基金や投資信託などの多くの機関は直接ビットコインを取得することができないが、Altvest株を通じて規制された手段でビットコインに間接的にエクスポージャーを得ることができると指摘しました。同社は国内外の投資家から資金を調達する計画で、グローバル取引所への上場準備を進めています。また、ナミビア、ボツワナ、ケニアなどのアフリカの取引所に上場することで、大陸全体でより広い投資家層にリーチすることも目指しています。 Altvestの子会社であるAltvest Bitcoin Strategies Pty Ltd.は、ライセンスを取得したCAEP Asset Managers Pty Ltd.を通じて暗号資産サービスを提供する予定です。 *これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！ 出典: https://en.bitcoinsistemi.com/south-african-based-company-aims-to-acquire-bitcoin-and-create-a-crypto-treasury-reserve-here-are-the-details/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 00:23
IOTAマイナーでXRPとDOGEを使用して1日$7,000を稼ぐ
IOTAマイナーでXRPとDOGEを使って1日$7,000を稼ぐという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。常に変化する暗号資産市場において、XRPとDOGEは米国の投資家の間で最も人気のある資産であり続けています。XRPの国境を越えた決済における独自の役割は機関投資家と個人投資家の両方を引きつけ、一方DOGEはそのコミュニティの影響力と有名人の支持のおかげで若い世代に引き続き訴求しています。それらの価格のボラティリティは異なりますが、両方ともデジタル資産市場において重要な力を持っています。多くの米国投資家にとって、株式市場の不確実性と暗号資産市場の変動性により、安定したリターンを予測することは困難です。その結果、より多くの人々がより安定した心配のない投資オプションを求めています—そこでIOTAマイナーの出番です。 IOTAマイナー：クラウドマイニングをより簡単かつ収益性の高いものに 主要なクラウドマイニングプラットフォームとして、IOTAマイナーはユーザーが高価なマイニングマシンを購入したり複雑なハードウェアを設定したりすることなく、マイニングからの受動的収入を楽しむことができます。 プラットフォームのハイライト - 登録して$15のボーナスをすぐに受け取れます。 - 透明性のある日次利益決済。 - 隠れた手数料なし、すべての利益はユーザーのものです。 - BTC、ETH、XRP、DOGE、LTC、SOLなど10種類以上の主要暗号資産をサポート。 - 寛大な報酬のあるアフィリエイトプログラム：友達を紹介して最大$80,000を獲得。 - 7×24セキュリティと100%のプラットフォーム稼働時間を保証。 IOTAマイナーで稼ぎ始める方法 1.クイックチェックイン：iotaminer.comにアクセスし、数分でアカウントを作成。 2.契約を選択：投資目標と予算に最適なプランを選択。 3.自動運用：プラットフォームが24時間体制であなたのために計算能力を割り当てます。 安定した収入：日々の収益は自動的にあなたのアカウントに入金され、残高が$100に達すればいつでも引き出すことができます。 人気のマイニング契約例 契約タイプ 資金 期間 日次収入 元本+総収益 DOGE/LTC $100 2日 $5 $100+$10 BTC/BCH $1,500 12日 $18.75 $1,500+$225 BTC/BCH $6,000 30日 $84 $6,000+$2,520 DOGE/LTC $25,000 35日 $407.5 $25,000+$14,262.5 BTC/BCH $100,000 30日 $1,910 $100,000+$57,300 BTC/BCH $300,000 55日 $7,200 $300,000+396,000 利益は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 00:22
ストラテジーがBTCに2億1700万ドルを賭けるなか、BTCが反応
ビットコインがBTCに反応する中、ストラテジーが2億1700万ドルを賭ける」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント ビットコイン資産運用会社ストラテジーは、新たに1,955 BTCを取得し、現在638,460 BTCを保有しています。同社のBTC保有総額は715億ドル相当です。ストラテジーは企業としてS&P 500への採用拒否を乗り越えました。最新情報によると、ビットコイン BTC $112,635 24時間のボラティリティ: 1.2% 時価総額: 2.24兆ドル 24時間の取引高: 341.2億ドル 資産運用会社ストラテジー社は、保有総数を638,460 BTCに増やしました。同社は最近、さらに1,955 BTCを購入したと発表しました。同社はS&P 500への採用を拒否されるという挫折に直面しましたが、最新の購入はこの出来事に動じていないことを示しています。 さらなるビットコイン買収を達成 以前MicroStrategyとして知られていたストラテジーは、新たに2億7100万ドルの購入でビットコイン保有量を拡大しました。各BTCは平均価格111,196ドルで購入されました。ビットコインの価格は現在111,959.15ドルで、過去24時間で0.74%上昇しています。この価格でストラテジーの638,460 BTCは約715億ドルと評価されています。最近の買収により、同社のビットコイン平均購入価格はビットコイン1枚あたり73,880ドルに上昇しました。月曜日の朝の発表直前、BTCの価格は110,500ドルから112,200ドルに上昇していました。ニュースが伝わった後、現在は111,900ドル前後にわずかに下落しています。 先週、米国証券取引委員会（SEC）に提出された8-K報告書で、ストラテジーは2025年8月26日から9月1日の間に4,048ビットコインを購入したと記載しました。この場合、ビットコイン1枚あたりの平均価格は110,981ドルで、総購入額は約4億4930万ドルとなりました。この購入資金は、ストラテジーのクラスA普通株式MSTR、永久ストライク優先株式STRK、永久ストライフ優先株式STRF、永久ストライド優先株式STRDの市場販売から調達されました。しかし...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 00:18
NZDの継続的な上昇には、まず0.5930を上回る終値が必要 – UOBグループ
継続的な上昇のためには、NZDはまず0.5930を上回る終値をつける必要がある - UOBグループ 上昇を続ける代わりに、ニュージーランドドル（NZD）は0.5855から0.5915の間でレンジ取引する可能性が高い。長期的には、継続的な上昇のためにNZDはまず0.5930を上回る終値をつける必要がある、とUOBグループのFXアナリスト、クエク・セル・リアンとピーター・チアは指摘している。NZD/USDはレンジ取引する可能性が高い 24時間の見通し：「先週金曜日にNZDは急激に0.5917の高値まで上昇したものの、高値から下落し0.5892で終値をつけた。この急激な上昇は行き過ぎの感があり、上昇を続けるというよりも、NZDは今日おそらく0.5855から0.5915の間でレンジ取引する可能性が高い。」 1-3週間の見通し：「先週水曜日（9月3日、スポット価格0.5855）の最新の更新では、『中立的なスタンスを取り、NZDは0.5800/0.5900のレンジ内で取引されると予想する』と述べた。金曜日にNZDはレンジを上回り0.5917の高値に達したが、上昇モメンタムの増加は持続的な前進を示すには十分ではない。継続的な上昇のためには、NZDはまず0.5930を上回る終値をつける必要がある。NZDが『強いサポート』レベル（現在は0.5840）を上回っている限り、0.5930を上回る終値をつける可能性は残る。」 出典: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-for-a-continued-rise-nzd-must-first-close-above-05930-uob-group-202509081116
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 00:07
XRPホエールがビットコインマイニングのためにALL4 Miningに殺到し、毎日0.3 BTCを獲得しています。
XRPのクジラたちが日々0.3 BTCを稼ぐビットコインマイニングのためにALL4 Miningに殺到している。という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。最近のオンチェーンデータによると、XRPのクジラたちの間で大きな変化が起きており、彼らは取引所での売却ではなく、より賢明な戦略に向けてXRP保有量の大部分をシフトさせています。市場の変動中に単にXRPを保有するのではなく、クジラたちはより慎重なアプローチを採用しています。オンチェーンデータによると、一部のクジラは毎日数千万ドル相当のXRPを売却しており、XRP価格に圧力をかけ、サポートラインをテストしています。市場のボラティリティにより、多くの大規模投資家はALL4 Miningでのビットコインマイニングに転向しており、これはXRP価格の変動中でも一貫したリターンを提供する安定した受動的収入源となり、毎日0.3以上のBTCを稼いでいます。このシフトがALL4 Miningを注目のトピックにしました。このクラウドマイニングプラットフォームは現在、XRP保有者がトークンをワンクリックでビットコインマイニング契約に変換することを可能にしています。その結果は印象的で、トップユーザーは1日あたり30,000ドル以上を稼いでいると報告されており、市場のボラティリティが高まる期間中でもXRP保有者に利益を得る信頼性の高い方法を提供しています。 なぜXRP保有者がALL4 Miningクラウドマイニングに転向しているのか XRPを保有することは確かに懸念事項です。XRPの価格のボラティリティ、不確かな規制、限られた受動的収入源がXRPのロックアップをリスクにしています。これらの理由が、なぜますます多くのXRP保有者がALL4 Miningクラウドマイニングに転向しているのか、収入を得るためのハンズオフな方法を説明しています。XRP保有者がALL4 Miningのクラウドマイニング契約に殺到している理由は次のとおりです： ⦁ クラウドマイニングはXRPの不安定な市場で安定性を提供します：XRP取引とは異なり、クラウドマイニングはユーザーの資産を彼らのために働かせ、次の価格変動を予測する必要性を排除します。これによりクラウドマイニングは受動的収入を得るシンプルな方法となります。 ⦁ ハードウェアのセットアップは不要：ALL4 Miningのようなプラットフォームの主な利点は、クラウドマイニングが計算能力をレンタルすることで、診断費用を支払うことなく、保有者が毎日暗号通貨を稼ぐことを可能にすることです...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 00:04
イーサリアムETFが7億8800万ドルの損失を出す一方、ビットコインETFは強い資金流入を見せる
イーサリアムETFが7億8800万ドルの資金流出、ビットコインETFは強い資金流入を記録 主なポイント イーサリアムETFは9月1日から5日にかけて7億8800万ドルの資金流出を記録 ビットコインETFは2億4600万ドルの資金流入を記録し、市場の信頼を示す ETHA、FETH、IBITなどの主要ETFが大きな資本シフトを牽引 イーサリアムETFが大幅な資金流出に直面 SoSoValueによると、2025年9月1日から9月5日の間に、イーサリアムベースのETFは7億8774万ドルを失いました。これは5月中旬以降、このセグメントで2週目のマイナス動向を記録し、イーサリアム投資商品における進行中のボラティリティを浮き彫りにしています。 米国の現物イーサリアムETFへの資本流入と流出 – 出典：SoSoValue 主要イーサリアムETFからの資金流出は以下の通り： ETHA（BlackRock）– 3億1247万ドル FETH（Fidelity）– 2億8790万ドル ETHE（Grayscale）– 8350万ドル ETHW（Bitwise）– 4908万ドル TETH（21Shares）– 2130万ドル ETHV（VanEck）– 1722万ドル ETH（Grayscale）– 1251万ドル QETH（Invesco）– 213万ドル EZET（Franklin Templeton）– 162万ドル これらの数字は、デジタル資産の広範な成長にもかかわらず、イーサリアムETFセクターにおける投資家の慎重なアプローチを強調しています。 ビットコインETFはプラスの資金流入を示す 対照的に、ビットコインETFは同期間に2億4642万ドルの資金流入を経験し、主要な投資としてのビットコインへの継続的な信頼を示しています。 米国の現物ビットコインETFへの資本流入と流出 – 出典：SoSoValue 資本利益は4つの主要ETFに集中しました： IBIT – 4億3432万ドル BTC – 3329万ドル FBTC – 2501万ドル BTCO – 221万ドル BTCWとDEFIの2つのETFは新規資金がなく、6つのETFは資金流出を記録しました： ARKB – 8152万ドル BITB – 7690万ドル GBTC – 6974万ドル HODL – 1319万ドル BRRR – 387万ドル EZBC – 318万ドル 過去1週間で、すべてのイーサリアム関連商品を含めると、イーサリアムの時価総額に基づくETFへの資本流入は10億ドルを超えました。一方、ビットコインETFは機関投資家と個人投資家から引き続き大きな関心を集めており、両者の間で異なる市場心理を反映しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:54
新しいCLARITY法案草案がビットコインと暗号通貨開発者を過去の責任から保護する可能性
新しいCLARITY法案草案がビットコインと暗号資産開発者を過去の責任から保護する可能性があるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。金曜日、米国上院銀行委員会はCLARITY法（CLARITY）の最新草案を発表しました。この草案では、18 U.S. Code § 1960(a)の改正を提案し、「通貨、資金、または通貨の代替となるその他の価値を意図的に管理する」暗号資産開発者またはプロバイダーのみが資金送金業者として扱われるよう規定しています。上院銀行委員会のCLARITYの最新版の最初のページです。さらに重要なことに、この改正案は法案通過後のビットコインと暗号資産開発者を保護するだけでなく、遡及的にも開発者を保護することになります。草案のタイトルVのセクション501「ソフトウェア開発者とソフトウェアイノベーションの保護」では、「このセクションおよびこのセクションによる改正は、この法律の制定日より前、当日、または後に発生した行為に適用される」と述べています。 Tornado Cash開発者Roman Stormにとっての前向きな展開 この文言が法律として制定される法案のバージョンに含まれれば、先月無認可の資金送金業務を運営した罪で有罪判決を受けたTornado Cash開発者のRoman Stormが恩恵を受けることになります。Eleanor Terrettの報道によると、Stormは有罪判決に対して控訴する意向をほのめかしています。CLARITYが法律となり、遡及的な開発者保護に関する文言が可決される法案の草案に含まれれば、理論的にはStormの法律チームは控訴レベルで勝訴する問題はないはずです。残念ながら、CLARITYが遡及的保護を含めて可決されても、7月に無認可の資金送金業務を運営した罪で司法取引に応じたSamourai Wallet開発者には助けとなりません。 非カストディアル暗号資産技術の開発者へのさらなる保護 CLARITYの最新草案では、「非管理」（非カストディアル）の開発者やプロバイダーについても規定しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:35
