MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
ビットコインとドージコインをサポートするクラウドマイニングプラットフォーム
ビットコインとドージコインをサポートするクラウドマイニングプラットフォームの投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年のクラウドマイニングの成長により、暗号資産マイニングはこれまで以上に身近なものになりました。自宅でマイニングリグを運用するコストと複雑さに対処する代わりに、投資家は手頃な契約と信頼性の高い支払いを提供するモバイルフレンドリーなプラットフォームを通じて参加するオプションを持つようになりました。これらのプロバイダーの中で、ETNCryptoはビットコイン（BTC）とドージコイン（DOGE）の両方を簡単にマイニングしたいユーザーのための信頼できるソリューションとして位置づけられています。マイニングプロセスを簡素化し、透明性のある条件を提供することで、ETNCryptoは初心者と経験豊富な投資家の間のギャップを埋めています。 なぜビットコインとドージコインのマイニングがまだ重要なのか ビットコインは最も価値があり安全なデジタル資産であり、「デジタルゴールド」と呼ばれることがよくあります。BTCのマイニングはブロックチェーンの安全性を確保し、参加者に報酬を与える重要な役割を果たしています。一方、ドージコインはより軽量でコミュニティ主導の暗号資産として登場し、より速い取引とオンラインチップ、小売、支払いでの幅広い採用を特徴としています。2025年には、両方の通貨がマイニング報酬へのエクスポージャーを求めるユーザーを引き続き惹きつけています。したがって、BTCとDOGEをサポートするデュアルマイニングプラットフォームは、追加の複雑さなしにポートフォリオの多様化を求める投資家にとって便利な入り口を提供します。 ETNCrypto：透明性のあるデュアルコインクラウドマイニング ETNCryptoは、安全で初心者に優しいマイニング体験の提供に焦点を当てています。マイニングを単一の資産に限定するプラットフォームとは異なり、ETNCryptoはビットコインとドージコインの両方をサポートし、ユーザーにポートフォリオ戦略の柔軟性を提供します。モバイルファーストのアプローチにより、グローバルなアクセシビリティが確保され、AI駆動の自動化されたシステムが稼働時間とパフォーマンスを管理します。 特徴： - デュアルコインマイニング：単一のアプリでBTCとDOGEをサポート - iOSとAndroidアプリを備えたモバイルフレンドリーなデザイン - 新規アカウントに$100のウェルカムボーナス - 明確な投資収益率と隠れた手数料のない透明な契約 - 高度なAIモニタリングと自動スケジューリング - グローバルリーチを持つ初心者向けダッシュボード ETNCryptoマイニングリグ マイニングリグ | 契約価格 | 契約期間 | 利益 | 投資収益率 Antminer T21 | $300 | 1日 | $9.00 | 3.0% Antminer S21 Pro | $1,600...
BTC
$121,686
-1.29%
MORE
$0.03381
+49.93%
MOBILE
$0.0003573
+6.40%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 02:26
共有
ハワード・スターン、リスナー（そしてAP通信）を騙す—SiriusXMラジオ番組をまだ降板せず
ハワード・スターンがリスナー（そしてAP通信）を騙す—SiriusXMラジオ番組をまだ降板しないという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップラインラジオホストのハワード・スターンは月曜日の朝、リスナーとAP通信を含むメディア各社を騙し、Bravoホストのアンディ・コーエンが彼の長年続いているSiriusXM番組を引き継ぐと主張しました—しかしスターンは、今年後半に期限切れとなる巨額契約の将来は不明確ながらも、まだ番組を降板する予定はないと述べました。ハワード・スターンは月曜日の朝、突然ラジオ番組を降板したと思わせるトリックをリスナーに仕掛けました。（写真：Noam Galai/Getty Images）Getty Images 重要事実 Bravoホストのアンディ・コーエンは月曜日の朝、スターンの午前7時のSiriusXMラジオ番組の冒頭に登場し、スターンが突然番組を降板し、彼が「アンディ100」という新しい名前で引き継ぐとリスナーにいたずらをしました。さらに「よりスムーズな引き継ぎ」を期待していたが「ある意味即興でやっている」と付け加えました。コーエンはスターンを称える偽の送別の言葉で、視聴者に「ハワードがこの会社にとって何を意味し、SiriusXMに何をしたかを言い表すことはできない」と語り、スターンは「私たちが走れるように歩いてくれた。彼の空白を埋めることは到底できない」と述べました。しかしCNNの報道によると、スターンは約10分後に番組に合流し、コーエンに視聴者を騙すことに同意してくれたことに感謝し、「Siriusでとても幸せだ」と述べました。スターンの仕掛けた騒動は複数のメディア各社を騙し、AP通信は「ラジオホストが20年後にSiriusXMを去る」という見出しを、スターンが突然の引退が偽りであることを明かした後も約1時間掲載し続けました。スターンはこれまで、引退するという噂がメディア報道で広まる中、月曜日に会社での自分の将来について話すとリスナーに伝えていましたが、月曜日にリスナーに語ったところによると、それによって彼はまだ会社を去ることができないと感じたとのことです。スターンのSiriusXM契約はどれほど価値があるのか？スターンは2004年にラジオ放送局と最初の大型契約を結び、その価値は5億ドルに...
D
$0.03223
+1.96%
M
$2.06849
-2.42%
T
$0.01544
+0.98%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:52
共有
ビットコインハイパーは今が買い時
「ビットコイン・ハイパーが今買いどきだ」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 最速のビットコインL2プレセールで1440万ドル調達：ビットコイン・ハイパーが今買いどき ニュースレターに登録しましょう！最新情報と限定オファーをお届けするにはメールアドレスをご入力ください。エイダン・ウィークスは、機械工学の修士号を取得し、4年以上にわたりコンテンツライターとして活躍しています。暗号資産、テクノロジー、エンジニアリング、AI、B2B分野を専門とし、ウェブコピー、ブログ記事、購入ガイド、マニュアル、製品ページなどを巧みに作成し、複雑な概念をわかりやすく魅力的に伝えています。学術界からフルタイムのライティングへの転身は、専門的な知識と明確で有益なコンテンツを橋渡しする彼の情熱を反映しています。Bitcoinistに加わって以来、エイダンはDeFi、dApps、AI、ミームコインについて幅広く執筆し、新興ブロックチェーン技術への理解を深めています。アーリーアダプターとして、2020年にSolanaへの投資を始め、暗号資産市場とイノベーションへの洞察をさらに深めました。現在、彼は実践的な経験と鋭い編集本能を組み合わせ、読者がハイプを見抜き、本物のトレンドを特定し、急速に変化する分野を理解できるよう支援しています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-raises-14-4m-best-buy/
REAL
$0.08222
-1.63%
HYPER
$0.262
-5.06%
HYPE
$44.34
-4.17%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:47
共有
イーサリアムとビットコインの驚異的な3億4000万ドルの売却
投稿「イーサリアムとビットコインの驚異的な3億4000万ドルの売却」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。BlackRock暗号資産売却：イーサリアムとビットコインの驚異的な3億4000万ドルの売却 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース BlackRock暗号資産売却：イーサリアムとビットコインの驚異的な3億4000万ドルの売却 出典: https://bitcoinworld.co.in/blackrock-crypto-sales-impact/
COM
$0.011198
+3.14%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:39
共有
146.55から149.55の範囲で取引される可能性 – UOBグループ
「146.55から149.55の間でレンジ相場になる可能性が高い - UOBグループ」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米ドル（USD）の急速な上昇は、一服する前に148.80をテストする余地があります；149.55が脅かされる可能性は低いでしょう。長期的には、見通しは混在しています；USDは当面146.55から149.55の間でレンジ相場になる可能性があります。UOBグループのFXアナリスト、クエク・セル・リアンとピーター・チアは、先週火曜日にUSDが急騰したと指摘しています。USD/JPYの見通しは混在しています。24時間の見通し：「先週金曜日、USDは146.80の安値まで急落した後、急反発して147.38（-0.74%）で取引を終えました。USDは本日高いギャップで始まり、上昇を続けています。この急速な上昇は、一服する前に148.80をテストする余地があります。USDが148.80を上回ったとしても、149.15の主要レジスタンスラインを脅かす可能性は低いでしょう。下値では、サポートラインは147.90と147.50にあります。」1-3週間の見通し：「水曜日（9月30日、スポット148.55）の最新の更新で、『USDの見通しはポジティブであるものの、急速な上昇ペースを維持できるかどうかは不明である』と強調しました。また、『注目すべきレベルは149.55である』と付け加えました。その後USDは149.13の高値まで上昇しましたが、先週金曜日に急落し、当社の「強力なサポート」レベルを下回りました。以前の強い上昇から離れたものの、先週金曜日の急落は下降モメンタムの有意義な構築につながりませんでした。さらに、USDは本日の取引開始時に高いギャップで始まりました。急激だが短命な変動により、見通しは混在しています。当面、USDは146.55から149.55の間でレンジ相場になる可能性があります。」出典：https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-likely-to-trade-in-a-range-between-14655-and-14955-uob-group-202509081142
SER
$0.0002032
-0.04%
RISE
$0.010178
-1.16%
COM
$0.011198
+3.14%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:37
共有
イーサリアムがビットコインに対して予期せぬ動きを見せる、ETHの価格ブレイクアウトが迫る？
イーサリアムがビットコインに対して予想外の動きを見せる、ETH価格のブレイクアウトが迫る？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：ETH/BTCペアのゴールデンクロスパターンは、以前ビットコインに対して250％のアウトパフォーマンスをもたらした2020年のセットアップを反映しています。イーサリアムは0.045 BTCレベルで重要な200週間EMAレジスタンスをテストしながら、複数年のサポートゾーンから反発しています。Wall Street Pepeがソラナブロックチェーン上でローンチし、市場の洞察と分析ツールでミームコイントレーダーをターゲットにしています。イーサリアム ETH $4,341 24時間のボラティリティ：1.3% 時価総額：$523.39 B 24時間の取引高：$25.13 B のビットコイン BTC $112,435 24時間のボラティリティ：1.1% 時価総額：$2.24 T 24時間の取引高：$35.28 B に対するパフォーマンスは、価格のブレイクアウトの可能性を示唆する予想外の動きを見せました。過去に最も強力なラリーの一つに先立つ歴史的なシグナルを表示しました。 ETH/BTCペアが200週間EMAをテスト ETH/BTC週足チャートによると、20週間の指数平滑移動平均線(EMA)が50週間EMAを上回る交差が設定されています。このようなゴールデンクロスが最後に見られたのは2020年初頭でした。これはイーサリアムの価格が翌年にビットコインを約250％上回るパフォーマンスを示す直前でした。偶然にも、このセットアップは、ETHが0.020〜0.025 BTC付近の複数年の蓄積ゾーンから力強く反発している時期に現れました。この位置は長期サポートベースとしての役割を強化しています。 ETH/BTCペアは現在、約0.045 BTCの200週間EMAをテストしています。このレベルは2021年と現在の動きの両方で弱気の拒否反応を引き起こしたことで知られています。 ETH/BTC比率がイーサリアムに有利なゴールデンクロスに転じたばかり | 出典：Bitcoinwalah 2021年、ETHはこの抵抗を突破するのに苦戦しましたが、後に高く突破しました。これにより0.08〜0.09 BTC領域への上昇が加速しました。今回も同様のパターンが展開されるかどうかはまだ明確ではありません。しかし、週足RSIの過剰買い読み取りが...の前に可能な反落を示唆していることは注目に値します。
B
$0.24889
+0.15%
T
$0.01544
+0.98%
BTC
$121,686
-1.29%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:33
共有
Paolo Ardoino、TetherがBTCを売却して金を購入したという示唆を否定
パオロ・アルドイノ、テザーがビットコインを売却して金を購入したという見方を否定 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、テザーCEOのパオロ・アルドイノは、ステーブルコイン企業が金を購入するためにビットコイン保有量を売却しているという見方を否定しました。アルドイノは日曜日にXへの投稿で、世界最大のステーブルコインUSDTの発行元であるテザーは「ビットコインを一切売却していない」と述べました。テザーCEOは、YouTuberのクライブ・トンプソンが同社の準備金に関する第2四半期の証明データが第1四半期の92,650 BTCから83,274 BTCに減少したという指摘に対して反応したものです。ビットコインテクノロジー企業JAN3のCEOであるサムソン・モウはトンプソンの投稿に対し、テザーがビットコイン財務会社Twenty One Capital（XXI）に約20,000 BTCを送金したと指摘しました。テザーはXXIの過半数株主です。「その通りです」とアルドイノはモウの投稿に返答しました。「サムソンが以下で述べているように、[テザー]は保有分の一部をXXIに拠出しました」。「世界がますます暗くなる中、テザーはビットコイン、金、土地などの安全資産に利益の一部を投資し続けるでしょう」とアルドイノは付け加えました。テザーはすでに87億ドル相当の金塊を保有しており、貴金属の採掘にも投資する計画があると報じられています。 出典：https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/tether-ceo-dismisses-suggestions-company-sold-bitcoin-to-buy-gold
T
$0.01544
+0.98%
BTC
$121,686
-1.29%
GET
$0.004171
-2.77%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:26
共有
Grayscaleが米国現物Chainlink ETF立ち上げのためSECに申請 AI: Grayscaleが米国現物Chainlink ETF立ち上げのためSEC（米国証券取引委員会）に申請
Grayscaleが米国現物ChainlinkのETFを立ち上げるためSECに申請したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Grayscaleは、Chainlink（LINK）を規制対象資産にするための大きな一歩を踏み出しました。この資産運用会社は、現物Chainlink上場投資信託（ETF）を提案するため、SEC（米国証券取引委員会）にフォームS-1を提出しました。承認されれば、このETFは米国でLINKの価格を直接追跡する最初のETFの一つとなります。ティッカーシンボル「GLNK」でNYSE Arcaに上場し、Coinbase Custodyがファンドの資産を保管することになります。この商品はGrayscaleの既存のChainlink TrustをETFに転換し、投資家がトークンを直接購入せずにLINKへのエクスポージャーを得ることを可能にします。米国を拠点とする現物ビットコインとイーサリアムのETFと同様に、このファンドは現金での株式の作成と償還を可能にします。Grayscaleはまた、規制当局が許可すれば、将来的に現物での償還も導入される可能性があると示唆しています。 GrayscaleはアルトコインのETF展開を拡大 GrayscaleによるChainlinkの最近の申請は異例ではありません。これは、これまで米国のETF市場をリードしてきたビットコインとイーサリアムを超えて拡大するより大きな取り組みの一環です。この大手資産運用会社は、最近数ヶ月間でAvalanche（AVAX）、Dogecoin（DOGE）、Litecoin（LTC）、Solana（SOL）、XRPに連動するETFの立ち上げを申請しています。これらの商品はすべて、従来の投資家が自らトークンを保有することなく、人気のあるアルトコインにアクセスできるようにすることを目的としています。 Grayscaleはすでにこのモデルが機能することを証明しています。2024年初め、同社は規制当局との長期にわたる闘いの末、主力のBitcoin Trust（GBTC）とEthereum Trust（ETHE）を現物ETFに転換しました。これらの承認がアルトコインへの道を開き、Grayscaleは現在そのラインナップを構築するために急いでいます。 競争は激化しています。Bitwiseも2025年8月にChainlink ETFの申請を提出し、LINKに対する機関投資家の需要が高まっていることを示唆しています。対照的に、他の資産運用会社はファーストムーバーの優位性を確保するために素早く動こうとしています。VanEck（取引...
U
$0.009689
-1.56%
SOL
$221.32
-3.33%
TRUST
$0.0003666
-5.05%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:19
共有
「インフィニティ・キャッスル」驚異的なRotten Tomatoesスコアで登場
「Infinity Castle」が素晴らしいRotten Tomatoesスコアで登場したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。鬼滅の刃：無限城 Crunchyroll ファンたちは鬼滅の刃アニメフランチャイズを締めくくる最終三部作の第一弾を待ち望んでいましたが、今やアメリカや他の多くの地域でもまもなく公開されます。鬼滅の刃：無限城は今週末に公開され、すでにレビューが寄せられています。今のところ、完璧です。現時点では、少数のレビューながら、批評家からの好評により100%という完璧なRotten Tomatoesスコアを獲得しています。これは期待できる最高の評価ですが、批評家の数が十分でないという意見が出る前に、前回の劇場公開作品「無限列車」を例に挙げておきます。無限列車は批評家から認定フレッシュ98%、ファンからは驚異的な99%の評価を得ました。無限城は、アニメの最終章をカバーするシリーズの続編ではなく三部作映画の第一弾となります。初期の報告によると、完結までにはしばらく時間がかかり、パート2は2027年、パート3は2029年の公開となる可能性があります。現代のアニメーション制作にかかる時間を考えると驚くべきことではありませんが、実質的に4〜5エピソード分をまとめたものとしては非常に長い待ち時間です。無限城編では何が起こるのでしょうか？あらすじは次の通りです：「鬼殺隊員と柱たちが、迫り来る鬼との戦いに備えて集団強化トレーニングプログラム「柱稽古」に取り組んでいる中、鬼舞辻無惨が産屋敷邸に現れます。鬼殺隊の頭が危険にさらされ、炭治郎と柱たちは本部に急行しますが、鬼舞辻無惨の手によって謎の空間へと深く引きずり込まれます。炭治郎たちの行き先は...
T
$0.01544
+0.98%
MORE
$0.03381
+49.93%
DEEP
$0.133533
-3.44%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:13
共有
ベアーズ、オフェンシブラインへの投資から恩恵を受ける態勢
「ベアーズ、オフェンシブラインへの投資から恩恵を受ける態勢」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。シカゴ・ベアーズのクォーターバック、ケイレブ・ウィリアムズ（18）は、アメリカナショナル・フットボール・リーグ（NFL）のプレシーズンゲーム、バッファロー・ビルズ戦の前半、センターのドリュー・ダルマン（52）からボールを待っています。2025年8月17日、シカゴにて。（AP写真/カミル・クルザチンスキー）著作権2025 The Associated Press. All rights reserved. ケイレブ・ウィリアムズは月曜日の夜に主役を務め、ベン・ジョンソンによるシカゴ・ベアーズのオフェンス再構築で主演を果たします。もし彼が後に称賛を受けるなら、きっと最も目立たないキャストメンバーに感謝したいと思うでしょう。ゼネラルマネージャーのライアン・ポールズは、ウィリアムズのルーキーシーズンで彼に戦うチャンスを与えられなかったオフェンシブラインを賢明に再構築しました。プロ・フットボール・フォーカスは、このラインの評価を2024年末の24位から'25年開始時にはNFL第4位に引き上げました。フィラデルフィア、デンバー、バッファローに次ぐ順位です。ベアーズは最初の2つのドラフト指名をタイトエンドのコルストン・ラブランドとスロットレシーバーのルーサー・バーデンIIIに使いましたが、彼らは財政的リソースをラインの背後に投じました。フリーエージェントのセンター、ドリュー・ダルマンの獲得と、ガードのジョー・サニーとジョナ・ジャクソンのトレードにより、チームのオフェンシブラインへの支出は5,438万ドルに達し、Spotracによるとリーグ内で7位にランクされています。これは、ウォルター・ペイトン/マイク・ディトカ時代に持っていた関連性としてフランチャイズがラインを評価した方法との顕著な違いです。'24ドラフトで全体1位指名されたウィリアムズは、合計給与で31位にランクされたラインの後ろで火の中に投げ込まれました。バッファローから5巡目のドラフト指名と引き換えに獲得したガードのライアン・ベイツは、いわゆる「ビッグ・アグリーズ」の中で350万ドルの給与で最高額でした。ラインの頼みの綱とされていたガードのティーブン・ジェンキンスは、ルーキー契約の最終シーズンで、約267万ドルを稼いでいました。それは...
PHOTO
$0.7881
+35.99%
GAME
$36.7365
+0.15%
COM
$0.011198
+3.14%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:01
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰