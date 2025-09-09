Grayscaleが米国現物Chainlink ETF立ち上げのためSECに申請 AI: Grayscaleが米国現物Chainlink ETF立ち上げのためSEC（米国証券取引委員会）に申請

Grayscaleが米国現物ChainlinkのETFを立ち上げるためSECに申請したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Grayscaleは、Chainlink（LINK）を規制対象資産にするための大きな一歩を踏み出しました。この資産運用会社は、現物Chainlink上場投資信託（ETF）を提案するため、SEC（米国証券取引委員会）にフォームS-1を提出しました。承認されれば、このETFは米国でLINKの価格を直接追跡する最初のETFの一つとなります。ティッカーシンボル「GLNK」でNYSE Arcaに上場し、Coinbase Custodyがファンドの資産を保管することになります。この商品はGrayscaleの既存のChainlink TrustをETFに転換し、投資家がトークンを直接購入せずにLINKへのエクスポージャーを得ることを可能にします。米国を拠点とする現物ビットコインとイーサリアムのETFと同様に、このファンドは現金での株式の作成と償還を可能にします。Grayscaleはまた、規制当局が許可すれば、将来的に現物での償還も導入される可能性があると示唆しています。 GrayscaleはアルトコインのETF展開を拡大 GrayscaleによるChainlinkの最近の申請は異例ではありません。これは、これまで米国のETF市場をリードしてきたビットコインとイーサリアムを超えて拡大するより大きな取り組みの一環です。この大手資産運用会社は、最近数ヶ月間でAvalanche（AVAX）、Dogecoin（DOGE）、Litecoin（LTC）、Solana（SOL）、XRPに連動するETFの立ち上げを申請しています。これらの商品はすべて、従来の投資家が自らトークンを保有することなく、人気のあるアルトコインにアクセスできるようにすることを目的としています。 Grayscaleはすでにこのモデルが機能することを証明しています。2024年初め、同社は規制当局との長期にわたる闘いの末、主力のBitcoin Trust（GBTC）とEthereum Trust（ETHE）を現物ETFに転換しました。これらの承認がアルトコインへの道を開き、Grayscaleは現在そのラインナップを構築するために急いでいます。 競争は激化しています。Bitwiseも2025年8月にChainlink ETFの申請を提出し、LINKに対する機関投資家の需要が高まっていることを示唆しています。対照的に、他の資産運用会社はファーストムーバーの優位性を確保するために素早く動こうとしています。VanEck（取引...