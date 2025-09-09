BlackRockがETHとBTCをCoinbase Primeに送金

BlackRockがETHとBTCをCoinbase Primeに送金という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：BlackRockが大量のETHとBTCをCoinbase Primeに移動し、売却の兆候を示しています。BlackRockからの重要な暗号資産の送金に市場の憶測が続いています。イーサリアムとビットコインの市場安定性への潜在的な影響。2025年9月8日、BlackRock関連のアドレスが約2億5440万ドル相当のイーサリアムと1億1170万ドル相当のビットコインをCoinbase Primeに送金し、潜在的な売却を示唆しています。この取引は暗号資産市場に影響を与える可能性があり、BlackRockのETFからの大規模な出金と一致し、ボラティリティを引き起こし、イーサリアムとビットコインの価格に影響を与えています。 BlackRockの送金が暗号資産市場の懸念を引き起こす BlackRockは3億6600万ドル以上の主要な暗号資産をCoinbase Primeに送金しました。世界最大の資産管理会社からのこの大規模な取引は、潜在的な市場の動きについて懸念を引き起こしています。このような送金は、暗号資産価格に影響を与える売却の前兆となることが多いです。公式コメントがないことが憶測を助長しています。 「現時点では、オンチェーンデータを通じて確認された最近の送金に関して、当社側からのコメントはありません」とBlackRockのCEO、ラリー・フィンク氏は述べました。 最近のBlackRock ETFの償還では、ビットコインで2億2000万ドル、イーサリアムで2億5778万ドルの流出が見られ、戦略的な資産の再調整を示唆しています。これらの資産が取引所に到達するにつれ、投資家は市場での可能性のある清算行動を注意深く見守っています。現在のオンラインでの議論は、ブロックチェーンコミュニティからの高まる注目を示しています。暗号資産アナリストが指摘するように、大規模な売却は、ビットコインとイーサリアムだけでなく、関連セクターにも影響を与える可能性のある、より広範な市場のボラティリティを引き起こす可能性があります。 大規模な暗号資産送金後の市場パターン ご存知でしたか？ETF管理者による以前の大規模な暗号資産送金は、しばしば市場の調整を促します。観察結果は2024年第2四半期以降に見られるパターンに従い、同様の資産シフトにおける潜在的なボラティリティを強調しています。 イーサリアム（ETH）は現在、24時間の取引高が51.56%増加し、時価総額が5268億2000万ドルで、4,364.50ドルで取引されています。最近の価格変動は24時間で1.49%の上昇、90日間で61.09%の上昇を示し、暗号資産市場での活発な活動を示しています...