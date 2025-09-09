MEXC 取引所
エルサルバドル、国のビットコインデーに向けてさらに21 BTCを購入、保有額は7億ドルを超える
エルサルバドルが国のビットコイン・デーに追加で21 BTCを購入、保有額が7億ドルを超える」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要約するとエルサルバドルは9月7日にビットコイン法の4周年を祝うために21 BTCを購入しました。同国のビットコイン準備高は現在6,313.18 BTCとなり、約7億1百万ドル相当になります。この購入は、政府にビットコイン蓄積の停止を求める国際通貨基金のローン条件にもかかわらず行われました。エルサルバドルは引き続きビットコインを蓄積しています。日曜日、ナイブ・ブケレ大統領は同国のビットコイン・オフィスが同国のビットコイン法定通貨法の4周年を記念して21 BTCを購入したことを確認しました。この購入はビットコインの2100万コインの供給上限を象徴するものであり、国際的な貸し手との緊張関係にもかかわらず、政府の準備金構築戦略を継続するものです。 データによると、中米本土で最も小さな国は昨年3月以降、毎日1 BTCを購入し続けています。政府自身の数字とブロックチェーンデータによると、同国は現在6,313.18 BTCを保有しており、その価値は約7億1百万ドルです。 エルサルバドルのビットコイン法は2021年に可決され、エルサルバドルは米ドルと並んでビットコインを法定通貨として採用した世界初の国となりました。当時、この動きは金融包摂を高め送金コストを削減する方法として推進されましたが、批評家たちはボラティリティとマクロ経済リスクを警告し、実施する権限が国家から与えられたことを考えると、この動きは表面上「暗号資産の精神」に違反していると指摘しました。象徴的ではありますが、エルサルバドルの最新の購入は、公的機関による自主的な蓄積の停止を要求する昨年12月の14億ドルの国際通貨基金ローン契約の遵守を複雑にしています。 当時、国際通貨基金の当局者たちは、同国が最終的な拡大ファシリティの下で取得を凍結することを約束したと述べました。この取引の一環として、エルサルバドルはビットコインを法定通貨として維持しながら、商人の受け入れを任意にするためにビットコイン法を改正しました。この合意はまた、Fidebitcoinトラストと政府の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:39
BlackRockがETHとBTCをCoinbase Primeに送金
BlackRockがETHとBTCをCoinbase Primeに送金という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：BlackRockが大量のETHとBTCをCoinbase Primeに移動し、売却の兆候を示しています。BlackRockからの重要な暗号資産の送金に市場の憶測が続いています。イーサリアムとビットコインの市場安定性への潜在的な影響。2025年9月8日、BlackRock関連のアドレスが約2億5440万ドル相当のイーサリアムと1億1170万ドル相当のビットコインをCoinbase Primeに送金し、潜在的な売却を示唆しています。この取引は暗号資産市場に影響を与える可能性があり、BlackRockのETFからの大規模な出金と一致し、ボラティリティを引き起こし、イーサリアムとビットコインの価格に影響を与えています。 BlackRockの送金が暗号資産市場の懸念を引き起こす BlackRockは3億6600万ドル以上の主要な暗号資産をCoinbase Primeに送金しました。世界最大の資産管理会社からのこの大規模な取引は、潜在的な市場の動きについて懸念を引き起こしています。このような送金は、暗号資産価格に影響を与える売却の前兆となることが多いです。公式コメントがないことが憶測を助長しています。 「現時点では、オンチェーンデータを通じて確認された最近の送金に関して、当社側からのコメントはありません」とBlackRockのCEO、ラリー・フィンク氏は述べました。 最近のBlackRock ETFの償還では、ビットコインで2億2000万ドル、イーサリアムで2億5778万ドルの流出が見られ、戦略的な資産の再調整を示唆しています。これらの資産が取引所に到達するにつれ、投資家は市場での可能性のある清算行動を注意深く見守っています。現在のオンラインでの議論は、ブロックチェーンコミュニティからの高まる注目を示しています。暗号資産アナリストが指摘するように、大規模な売却は、ビットコインとイーサリアムだけでなく、関連セクターにも影響を与える可能性のある、より広範な市場のボラティリティを引き起こす可能性があります。 大規模な暗号資産送金後の市場パターン ご存知でしたか？ETF管理者による以前の大規模な暗号資産送金は、しばしば市場の調整を促します。観察結果は2024年第2四半期以降に見られるパターンに従い、同様の資産シフトにおける潜在的なボラティリティを強調しています。 イーサリアム（ETH）は現在、24時間の取引高が51.56%増加し、時価総額が5268億2000万ドルで、4,364.50ドルで取引されています。最近の価格変動は24時間で1.49%の上昇、90日間で61.09%の上昇を示し、暗号資産市場での活発な活動を示しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:24
ビットコインが112Kドルまで上昇、株式市場は最高値を更新
ビットコインが112,000ドルに上昇、株式市場は過去最高値を記録 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、ビットコインは月曜日の朝に小幅な上昇を見せましたが、ナスダックが日中取引で新たな過去最高値を記録し、株式市場が注目を集めました。月曜日のビットコイン上昇と株式市場の記録 ナスダック総合指数は月曜日の日中取引で21,885.62という新ATHを記録し、今年のハイテク株の好調なパフォーマンスを示しました。[...] 出典: https://news.bitcoin.com/bitcoin-inches-up-to-112k-as-stocks-hit-record-highs/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:23
共有
アリーナ・サバレンカ、イガ・シフィオンテク、ココ・ゴーフ：女子テニスのビッグ3
アリーナ・サバレンカ、イガ・シフィオンテク、ココ・ゴーフ：女子テニスのビッグ3という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。カンクン、メキシコ – 10月27日：マルケタ・ボンドロウソバ（チェコ共和国）、ジェシカ・ペグラ（アメリカ合衆国）、ココ・ゴーフ（アメリカ合衆国）、アリーナ・サバレンカ（ベラルーシ）、イガ・シフィオンテク（ポーランド）、エレナ・リバキナ（カザフスタン）、オンス・ジャベール（チュニジア）、マリア・サッカリ（ギリシャ）が、2023年10月27日メキシコのカンクンで開催されたHologic WTAツアーの一環であるGNP Seguros WTAファイナルズカンクン2023のケンピンスキーホテルカンクンでのドロー式典前に写真撮影に臨んでいます。（写真：Clive Brunskill/Getty Images）Getty Images 男子テニスのビッグ2、カルロス・アルカラスとヤニク・シナーは非常に支配的であり、女子側の確立されたビッグ3を影に隠してしまうほどです。アリーナ・サバレンカは2025年全米オープンでアマンダ・アニシモワを6-3、7-6で下し、タイトルを防衛しました。サバレンカは世界ランキング1位で圧倒的なリードを保持しています。イガ・シフィオンテクは2位、そして4回戦敗退にもかかわらずココ・ゴーフは依然として3位です。グランドスラム大会の後半ステージに新しい顔や下位シードの選手が進出することで、この3人がいかに安定しているかを忘れがちになることもあります。 今年の全米オープンでは、復活したナオミ・大坂や粘り強いアニシモワ、そしてダブルススペシャリストからシングルスの脅威へと転身したテイラー・タウンゼンドなど、いくつかの驚くべきストーリーラインがありました。しかし、女子テニスのトップは全米オープン後もフラッシングメドウズに入る前と同じです：サバレンカ、シフィオンテク、そしてゴーフです。 過去2年間、この3人はどれほど支配してきたのでしょうか？エマ・ラドゥカヌのコーチであり、テニス解説者のマーク・ペチェイは（Yahoo Sportsを通じて）、彼女が4年前に全米オープンを制覇して以来、ゲームは進化したと述べています。「エマを手伝い始めてから、彼女は最高の選手たちとの差を縮める必要があると言いました...イガとココに対しては、彼女は何をすべきか知っていますが、それには長い時間がかかるでしょう」とペチェイは言いました。ラドゥカヌはビッグ...に対して0-10の成績です。
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:07
JPYは弱く、パフォーマンスが低下している - スコシアバンク
「JPYは軟調で低迷している - スコシアバンク」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。日本円（JPY）は弱気で、米ドル（USD）に対して0.3%下落し、週初めにG10通貨全体で低迷していると、スコシアバンクの外為戦略責任者ショーン・オズボーンとエリック・セオレットが報告しています。市場は石破首相の辞任意向に対する日銀の反応を注視しています「政治情勢が円に重しとなっており、市場は石破首相が数週間以内に退任する意向を日曜日に発表したことを消化しています。政治的不確実性の再燃は、日銀が引き締め政策へのシフトを策定する際の考慮事項になる可能性が高いでしょう。」「日銀は春から夏にかけて、貿易と政治の不確実性、そして債券市場の混乱を背景に、引き締めサイクルを一時停止していました。米ドル/円はレンジ相場を維持しており、ファンダメンタルズは引き続き円にとって支持的（米ドル/円の下落）です。我々は短期的に147.37（50日移動平均）のサポートラインと148.83（200日移動平均）のレジスタンスの間でのレンジ相場を予想しています。」出典：https://www.fxstreet.com/news/jpy-is-weak-and-underperforming-scotiabank-202509081159
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:04
トレーダーはFRBが0.5ポイント利下げする可能性を見ている
トレーダーはFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)が0.5ポイント利下げする可能性を見ていると題した投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トレーダーたちは2025年8月29日にニューヨーク証券取引所で働いています。NYSEのトレーダーたちは、連邦準備制度理事会が来週、主要金利を0.5パーセントポイント引き下げる可能性を残していますが、ウォール街のほとんどはそのハードルがかなり高いと考えています。市場で価格設定されている最も可能性の高いシナリオでは、FRBは9月17日にオーバーナイト金利を25ベーシスポイント、つまり0.25パーセントポイント引き下げるでしょう。月曜日の午後、0.25ポイント引き下げのオッズは約88%でした。これはCMEグループのFedWatchツールによるもので、30日物フェデラルファンド先物契約に基づいてFRBの行動のオッズを測定しています。しかし、これにより中央銀行の連邦公開市場委員会が2024年9月の会合で行ったように、0.5ポイントの引き下げを実施する可能性がわずかに残されています。トレーダーたちが委員会が現状維持する可能性を無視する中、その可能性は12%でした。市場センチメントは金曜日の雇用統計発表後、さらにFRBの金融緩和に傾きました。8月の非農業部門雇用者数が22,000人しか増加せず、失業率が約4年ぶりの高水準である4.3%に上昇したことが示されたためです。「8月の弱い雇用統計は、今月金利引き下げを再開すべきだけでなく、今後数ヶ月でさらなる引き下げが適切である可能性が高いという委員会全体のコンセンサスを促進するでしょう」とシティグループのエコノミスト、アンドリュー・ホレンホーストは給与統計発表後のメモで述べました。ホレンホーストはFOMCでより大きな動きへの支持があるかもしれないと考えていますが、「委員会の過半数が50[ベーシスポイント]の引き下げを支持するとは思わない」と述べています。より大きな動きを支持する可能性がある人々には、ミシェル・ボウマン総裁とクリストファー・ウォラー総裁、そしてFRB会合前に上院が承認すればスティーブン・ミランも含まれます。シティはFOMCについてやや一般的な見解とは異なる見方を持っています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 02:43
USD/JPY反発は200日移動平均線（DMA）を下回って停滞 – ソシエテ・ジェネラル
USD/JPY のリバウンドは 200-DMA 以下で停滞 – ソシエテ・ジェネラル この記事は BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。USD/JPY は 8 月の安値である 146.20 付近から反発したものの、200 日移動平均線に抑えられたままです。150.90～151.20 付近のレジスタンスラインを突破できなければ下落リスクが続き、146.20 を下回ると更なる調整局面に入る可能性があるとソシエテ・ジェネラルの外為(FX)アナリストは指摘しています。 主要レジスタンスは 150.90～151.20 のレンジ上限に 「USD/JPY は 8 月に 146.20 付近で一時的な安値を付けた後、リバウンドしました。しかし、200-DMA でレジスタンスに直面し続けています。短期的な上昇が展開した場合、最近のレンジの上限である 150.90/151.20 が重要なレジスタンスゾーンになる可能性が高いです。」 「この障壁を突破できなければ、再び下落するリスクが示唆されます。最近の重要な安値である 146.20 を下回ると、より深い市場の反落が引き起こされる可能性があります。」 出典: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-rebound-stalls-below-200-dma-societe-generale-202509081154
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 02:25
マスクのSpaceX、170億ドルでワイヤレススペクトラムライセンスを購入
マスクのSpaceX、170億ドルでワイヤレススペクトラムライセンスを買収がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン SpaceXは、Boost Mobileセルプロバイダーを所有する通信会社EchoStarから、約170億ドル相当の現金と株式でワイヤレススペクトラムライセンスを購入すると、両社は月曜日の朝に発表しました。これによりイーロン・マスク氏の会社は携帯電話市場でより大きな役割を担うことになります。SpaceXはEchoStarから約170億ドルでワイヤレススペクトラムライセンスを購入することに合意しました。ゲッティイメージズ 重要事実 これは速報であり、更新される予定です。出典：https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/08/spacex-purchasing-wireless-spectrum-licenses-from-echostar-for-17-billion/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 02:16
ラッセル・ウィルソン、ジャクソン・ダート、オフェンシブライン
ラッセル・ウィルソン、ジャクソン・ダート、オフェンシブラインの記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ランドオーバー、メリーランド州 – 9月7日：ニューヨーク・ジャイアンツのラッセル・ウィルソン #3が、2025年9月7日、メリーランド州ランドオーバーのノースウェスト・スタジアムで行われたワシントン・コマンダーズ戦の第2クォーターでパスを投げる様子。（写真：スコット・テッチ/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ ニューヨーク・ジャイアンツの攻撃陣は第1週でどのような試合を見せたのか？ブライアン・ダボルは、記者会見の冒頭で懸命にポジティブな面を探し、ワシントン・コマンダーズに21-6で敗れた後、次のように述べました。「我々はオフェンス面でもっと良い仕事をする必要がある」とダボルは言いました。「選手も、コーチも、全員だ。キッキングゲームについては、いくつか良いところもあったと思うが、やはり十分ではなかった。厳しい試合だった」ダボルの言う通りだ — グラハム・ジェノは素晴らしい活躍を見せ、55ヤードのフィールドゴールでジャイアンツを14-6に引き寄せた。しかし、ディフェンスの成長はあったものの、ニューヨークは第1週を終え、ラッセル・ウィルソンからオフェンス陣の全員が改善する必要があるという認識を持った。何が問題だったのか？ウィルソンだけの問題ではない。ダボルの記者会見の見出しは、彼が第2週のスターターとしてウィルソンを確約しなかったことだった。しかし、彼はこの敗戦がベテランQBの肩だけにかかっているわけではないという重要な点を指摘した。「ラッセルに自信を持っているので、戻って映像を評価する」とサボルは言いました。「この試合はラッセル・ウィルソンのせいではない。ラッセル・ウィルソンのせいではない。それを明確にしておきたい。私はラッセルに自信を持っている、我々は全体的にもっと良い仕事をする必要がある」とはいえ：ウィルソンはオフェンシブラインのプレーの限界や全般的な攻撃の火花の欠如を乗り越えるのを助けなかった。彼は37回中17回の成功、空中で168ヤード、さらに44ヤードのラッシングを記録した。それは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 02:04
Metaplanetは継続的なビットコイン戦略の一環として136 BTCを資産に追加
BitcoinEthereumNews.comに「Metaplanetが継続中のビットコイン戦略で136 BTCを資金に追加」という投稿が掲載されました。ビットコイン資金会社Metaplanetは、継続的なビットコイン資金戦略の一環として、約22億5100万円相当の追加136ビットコインを購入しました。BTCはビットコイン1枚あたり平均価格1655万4535円（約111,666ドル）で購入されました。Metaplanetの最新の買収により、同社のビットコイン保有総数はBTC1枚あたり約1510万円の平均価格で20,136 BTCとなりました。同社のビットコイン保有総額は現在3045億6300万円（20億8000万ドル）に相当します。Metaplanetはビットコイン資金会社の中で世界第6位にランクされています。*Metaplanetが追加で136 $BTCを取得し、総保有量が20,136 BTCに到達* pic.twitter.com/c41t6bJg1L — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 2025年9月8日 このビットコイン資金会社は2025年7月1日から2025年9月8日までのBTC利回りが30.8%でした。同社は2025年4月1日から2025年6月30日までのより高いBTC利回り129.4%を記録しました。Metaplanetの最新の買収は、2026年末までにデジタル資産の保有量を100,000 BTCに増やす計画に基づいています。同社の現在の20,136 BTCの保有量は、2025年目標の約67%と2026年目標の20%を達成したことを示しています。同社はまた、2027年までに210,000 BTCを取得することを目指しており、これは流通中のビットコインの総量の10%を占めることになります。ビットコイン資金会社Jetking Infotrain Indiaの独立系ブローカーであるPranav Agarwal氏は、Metaplanetが野心的なタイムラインを達成する軌道に乗っている可能性があると考えています。彼は、年内残り4ヶ月と会社の目標のさらに3分の1に達するには、Metaplanetが目標を達成するのに十分だと主張しました。また、同社の市場価格がBTC純資産に非常に近い圧縮が買収の勢いを鈍らせる可能性があると主張しました。Metaplanetの20,136 BTCの保有量は、ビットコイン資金戦略を持つ公開企業の中で世界第6位に位置しています。Agarwal氏は、ビットコイン資金会社が現在100万BTC以上を保有していることを認めており、おおよそ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 01:55
