米国で収監されているが、ドー・クォンはシンガポールで新たな問題に直面

Terraform Labsの創設者Do Kwonは、シンガポールの高級アパートに関する法的闘争に敗れました。彼は2023年に購入契約が破綻した際に没収された1400万ドルの支払いの返還を求めましたが、失敗しました。この敗北は、苦境に立たされている創設者にとってさらなる挫折を意味しますが、彼の最も深刻な法的課題とは言えません。それでも、この1400万ドルは彼の財政再建や今後の罰金軽減に役立ったかもしれません。Do Kwonのシンガポール訴訟 Terraform Labs創設者は、2022年に会社が崩壊して以来、多くの問題に直面してきました。当初、米国の詐欺容疑に対して無罪を主張していましたが、1ヶ月も経たないうちに検察との取引に合意しました。現在、Do Kwonはシンガポールの不動産に関連する別の挫折と、それに続く訴訟に直面しています：「Kwonは、2022年に彼の暗号通貨TerraUSDとLunaが崩壊する5ヶ月前に、3000万ドル相当のSculptura Ardmoreユニットに目をつけていました。彼はこの開発物件の19階にある7,600平方フィートの4ベッドルームの二階建てペントハウスを選んでいました。このプロジェクトには3つしかないペントハウスの1つです」と地元メディアは、元の裁判所文書を要約して伝えています。具体的には、Do Kwonはこのシンガポールのアパートの価格のおよそ半分を支払いましたが、2023年に取引は悪化し始めました。売却期限を過ぎても契約を維持したり、物件の賃貸を継続しようとする試みにもかかわらず、Kwonとその妻は7月までに退去しました。その後、デベロッパーはアパートを取り戻し、別の買い手に売却しました。これによりDo Kwonはシンガポールの高等裁判所に訴訟を起こし、失った1400万ドルの投資の回収を試みました。一方、デベロッパーは自らの請求を主張し、追加の1ヶ月分の家賃と修繕費用を要求しました；Do Kwonは明らかに大規模な改装を始めていました。一連の敗北 いずれにせよ、どちらの当事者も完全に満足することはありませんでした。シンガポールはDoに対して厳しい判決を下しました...