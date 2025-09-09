MEXC 取引所
トランプ氏、トム・ハンクス授賞式を中止したウェストポイントを称賛
トランプ氏、トム・ハンクスの授賞式中止を決めたウェストポイントを称賛する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載。トップライン ドナルド・トランプ前大統領は、トム・ハンクスを称える予定だった授賞式を中止したウェストポイント陸軍士官学校を称賛し、同校の同窓会が政治的理由で決定を下したとの非難の中、俳優を「WOKE（覚醒した）」と批判した。トランプ氏は、同窓会がトム・ハンクスを称える予定だった授賞式を中止した後、ウェストポイントを称賛した。（写真：SAUL LOEB / AFP）（写真：SAUL LOEB/AFP via Getty Images）AFP via Getty Images 重要事実 「我々の大切なアメリカの賞を破壊的でWOKEな受賞者に与える必要はない」とトランプ氏は月曜日の朝、Truth Socialへの投稿で述べ、ウェストポイントがハンクスの授賞式を「賢明に」中止したことを称賛した。トランプ氏の投稿は、ウェストポイントの同窓会が教職員に対し、非ウェストポイント卒業生で同校の義務、名誉、国家という理念を体現する人物に贈られるシルバナス・セイヤー賞をハンクスに授与する式典をもはや開催しないと伝えた数日後に行われた。この発表は、ハンクスが以前トランプ氏を批判し、ジョー・バイデン前大統領のための資金調達を行ったことから、一部の退役軍人や民主党政治家から、政治的理由で式典を中止したとして非難を受けた。イラク侵攻時に米軍の訓練を指揮したポール・イートン少将は月曜日の朝、Xに投稿した：「私の母校ウェストポイントは、アメリカと同様に、トム・ハンクスを拒絶することでMAGAに乗っ取られた。新たな低みだ」。トランプ氏は投稿の中で、オスカーや他の「偽りの授賞式」も攻撃し、「公平と正義の名の下に」彼らの「基準と慣行」を見直すよう促した。フォーブスはウェストポイント卒業生協会にコメントを求めている（式典の中止を最初に報じたワシントン・ポスト紙によると、同窓会はコメント要請に応じず、ハンクス氏には連絡が取れなかったという）。なぜウェストポイントはトム・ハンクスの授賞式を中止したのか？退役大佐...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 04:34
米国で収監されているが、ドー・クォンはシンガポールで新たな問題に直面
米国で収監されているが、Do Kwonはシンガポールで新たな問題に直面している」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Terraform Labsの創設者Do Kwonは、シンガポールの高級アパートに関する法的闘争に敗れました。彼は2023年に購入契約が破綻した際に没収された1400万ドルの支払いの返還を求めましたが、失敗しました。この敗北は、苦境に立たされている創設者にとってさらなる挫折を意味しますが、彼の最も深刻な法的課題とは言えません。それでも、この1400万ドルは彼の財政再建や今後の罰金軽減に役立ったかもしれません。Do Kwonのシンガポール訴訟 Terraform Labs創設者は、2022年に会社が崩壊して以来、多くの問題に直面してきました。当初、米国の詐欺容疑に対して無罪を主張していましたが、1ヶ月も経たないうちに検察との取引に合意しました。現在、Do Kwonはシンガポールの不動産に関連する別の挫折と、それに続く訴訟に直面しています：「Kwonは、2022年に彼の暗号通貨TerraUSDとLunaが崩壊する5ヶ月前に、3000万ドル相当のSculptura Ardmoreユニットに目をつけていました。彼はこの開発物件の19階にある7,600平方フィートの4ベッドルームの二階建てペントハウスを選んでいました。このプロジェクトには3つしかないペントハウスの1つです」と地元メディアは、元の裁判所文書を要約して伝えています。具体的には、Do Kwonはこのシンガポールのアパートの価格のおよそ半分を支払いましたが、2023年に取引は悪化し始めました。売却期限を過ぎても契約を維持したり、物件の賃貸を継続しようとする試みにもかかわらず、Kwonとその妻は7月までに退去しました。その後、デベロッパーはアパートを取り戻し、別の買い手に売却しました。これによりDo Kwonはシンガポールの高等裁判所に訴訟を起こし、失った1400万ドルの投資の回収を試みました。一方、デベロッパーは自らの請求を主張し、追加の1ヶ月分の家賃と修繕費用を要求しました；Do Kwonは明らかに大規模な改装を始めていました。一連の敗北 いずれにせよ、どちらの当事者も完全に満足することはありませんでした。シンガポールはDoに対して厳しい判決を下しました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 04:06
共有
ソラナ・ラリーが見えてきた？トレーダーはSOLを250ドルに押し上げる可能性のあるブレイクアウトに注目
ソラナ・ラリーが視野に？トレーダーはSOLを250ドルに向けてプッシュする可能性のあるブレイクアウトに注目 この記事「ソラナ・ラリーが視野に？トレーダーはSOLを250ドルに向けてプッシュする可能性のあるブレイクアウトに注目」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ソラナ・ラリーが視野に？トレーダーはSOLを250ドルに向けてプッシュする可能性のあるブレイクアウトに注目 免責事項：NewsBTCで提供される情報は教育目的のみです。投資の買い、売り、または保有に関するNewsBTCの意見を表すものではなく、投資には当然リスクが伴います。投資判断を行う前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。このウェブサイトで提供される情報は、完全にご自身の責任で使用してください。関連ニュース © 2025 NewsBTC. All Rights Reserved. このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典：https://www.newsbtc.com/news/solana/solana-rally-in-sight-traders-eye-breakout-that-could-push-sol-toward-250/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 04:05
JavaScriptライブラリの侵害がビットコインウォレットを狙う
Javascriptライブラリーがビットコインウォレットをターゲットにしたセキュリティ侵害がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主要なNPM開発者であるqixのアカウントが侵害されました。これはユーザーのデバイス上でビットコインや暗号資産ウォレットを標的にして検索するマルウェアを配布するために使用されました。検出された場合、このマルウェアはトランザクション署名を調整するために使用されるコード機能にパッチを当て、ユーザーがお金を送ろうとしているアドレスをマルウェア作成者自身のアドレスに置き換えます。これは主にウェブウォレットユーザー、つまりビットコインエコシステムではOrdinals、Runes、その他のトークンユーザーにとって懸念事項です。通常のソフトウェアウォレットの更新が今日早くに侵害された依存関係でプッシュされたのでない限り、またはウォレットがアプリストアをバイパスしてウォレットバックエンドから直接コードを動的にロードしない限り、問題ないはずです。NPMはNode.jsの人気のあるJavascriptフレームワーク用のパッケージマネージャーです。これは、開発者が基本的な機能を自分で書き直す必要なく、異なるプログラムに統合するための一般的な機能に使用される大規模な事前に書かれたコードセットを取得するために使用されます。標的となったパッケージは暗号資産に特化したものではなく、Node.jsで構築された無数の通常のアプリケーションで使用されるパッケージであり、暗号資産ウォレットだけではありません。ハードウェアウォレットをウェブウォレットと組み合わせて使用している場合は、何かに署名する前に、デバイス自体で送信先アドレスが正しいことを確認するよう特に注意してください。ウェブウォレット自体でソフトウェアキーを使用している場合は、脆弱なバージョンのウォレットを実行していないことが確実になるまで、それらを開いたり取引したりしないことをお勧めします。最も安全な行動方針は、使用しているウォレットを開発しているチームからの発表を待つことでしょう。出典: https://bitcoinmagazine.com/news/npm-attack-javascript-library-compromise-goes-after-bitcoin-wallets
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:56
サブリナ・カーペンター、2025年女性アーティストとして最大のアルバムデビューを記録
サブリナ・カーペンターが2025年女性アーティスト最大のアルバムデビューを記録という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。サブリナ・カーペンターの「Man's Best Friend」がBillboard 200で366,000ユニットを記録して1位でデビュー、2025年最大の女性デビューと彼女のキャリア最高の週となりました。エルモント、ニューヨーク – 2025年9月7日：サブリナ・カーペンターが2025年9月7日、ニューヨーク州エルモントのUBSアリーナで開催された2025年MTVビデオ・ミュージック・アワードに出席。（写真：Dia Dipasupil/FilmMagic）FilmMagic サブリナ・カーペンターがアメリカで最も消費されたアルバムのランキングであるBillboard 200で再び1位に返り咲きました。彼女の新作フルアルバム「Man's Best Friend」は2025年9月13日付のチャートでトップに立ち、今年アメリカでの女性アーティストによる最大のデビューとなり、彼女のキャリア史上最大となりました。サブリナ・カーペンターの新たなキャリア最高記録 Luminateによると、カーペンターの最新プロジェクトは366,000相当アルバムユニットでスタートしました。この数字は、ちょうど1年ほど前に発売された2024年のフルアルバム「Short n' Sweet」が初週に記録した362,000ユニットをわずかに上回り、カーペンターに新たな自己最高記録をもたらしました。「Man's Best Friend」はモーガン・ウォーレンとザ・ウィークンドに続く 「Man's Best Friend」は全体で2025年3番目に大きなデビューを記録しました。カーペンターは493,000相当ユニットを記録したモーガン・ウォーレンの「I'm the Problem」と、490,000でスタートしたザ・ウィークンドの「Hurry Up Tomorrow」に続いています。何十万ものセールス 初週の合計のうち、366,000ユニットの224,000は実際の販売から来ています。これもカーペンターにとって新たなキャリア最高です。この印象的な数字により、「Man's Best Friend」は今年女性アーティストによる最強のセールス週間となりました。このセットはトップアルバムセールスチャートを簡単に制し、「Short n' Sweet」に続いて彼女の2作目の1位作品となりました。アメリカで最もストリーミングされたアルバム ストリーミング活動がさらに141,000ユニットを生み出し、これは12曲のオンデマンド公式ストリーミング1億8411万回に相当します。これにより「Man's Best Friend」は女性アーティストによる最もストリーミングされたデビュー作となりました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:52
分析会社が警告、ビットコインとアルトコインに対する期待を明らかに！「米国のインフレデータに注目！」
「ビットコインとアルトコインに関する分析会社の警告と期待値が明らかに！「米国のインフレデータに注目せよ！」」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。シンガポールを拠点とする暗号資産企業QCPキャピタルは、先週金曜日に発表された非農業部門雇用統計データが市場と暗号資産に与える影響を評価しました。QCPのアナリストは、弱い雇用データを受けて金利引き下げへの期待を高め、金利引き下げ期待によりリスク選好が高まったものの、この状況は暗号資産市場には反映されなかったと述べています。この時点で、株式市場は回復し、金は新高値に達しましたが、ビットコイン（BTC）とアルトコインは独自に動き、レンジ相場を形成しました。アナリストは、市場が水平ラインのレンジ相場を下降トレンドと見なし、9月満期のプットオプションの需要が増加していると述べています。一方、アナリストは、プット傾向の増加とETF流出にもかかわらず、BTCが110,000ドル以上、イーサリアム（ETH）が4,250ドル以上を維持していることから、このレンジ相場は暗号資産の回復力の反映であると主張しています。アナリストはまた、暗号資産市場における方向性と自信の欠如を指摘し、この欠如は木曜日の米国インフレレポートに対する市場の慎重な姿勢によるものかもしれないと述べています。QCPのアナリストは最後に、明確な触媒がない限り、ビットコインと暗号資産市場はレンジ相場を続ける可能性があると付け加えました。CPIが予想よりも0.3％上昇した場合、FRBの利下げ経路が複雑になる可能性があります。しかし、関税要因を考慮すると、市場はこの状況にあまり驚かないでしょう。関税政策がデータの一時的な急上昇を引き起こしたとしても、現在の経済状況を考えると、トランプ政権が貿易紛争をさらにエスカレートさせる可能性は低いです。したがって、今週のインフレデータが過剰反応を引き起こさない限り、重要な触媒がない限り、暗号資産市場は引き続き強い支持を見るでしょう。」*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/analysis-firm-warns-reveals-expectations-for-bitcoin-and-altcoins-pay-attention-to-us-inflation-data/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:50
低調な8月の雇用データがこれらのセクターETFに注目を集める
8月の低調な雇用データがこれらのセクターETFに注目を集めるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。tradingeconomicsによると、米国経済は2025年8月に22,000人の雇用を追加し、上方修正された7月の79,000人と市場予測の75,000人を下回りました。このデータは労働市場の弱さを裏付けています。6月の雇用データは27,000人下方修正され、7月の変化は6,000人上方修正されました。これらの修正により、6月と7月の以前に報告された雇用データの合計は21,000人減少しました。政府データによると、8月の失業率は4.3%とほぼ変わりませんでした。雇用の伸びは主に医療（+31,000）や社会支援（+16,000）などのセクターで見られました。卸売業（12,000）と製造業（12,000）でも雇用の減少が顕著でした。以下では、低調な8月の雇用データを踏まえて投資家の注目を集める可能性のあるセクターとそれに関連する上場投資信託（ETF）をいくつか紹介します。 勝者 ヘルスケア – ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV） ヘルスケアは8月に31,000人の雇用を追加しましたが、過去1年間の月間平均増加42,000人を下回りました。雇用は外来医療サービス（+13,000）、介護・居住施設（+9,000）、病院（+9,000）で増加し続けました。Zacksランク#1（強い買い）のヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は、この穏やかなモメンタムを活用するために利用できます。このファンドは製薬業界に30%のエクスポージャーを持ち、次いでヘルスケアプロバイダー＆サービス業界に22.32%、ヘルスケア機器＆サプライに約22%、バイオテクセクターに17.1%、ライフサイエンスツール＆サービスに8.7%のフォーカスを持っています。ETF XLVは過去1ヶ月間で6.9%上昇しました。 敗者 製造業 – インダストリアル・セレクト・セクターSPDR ETF（XLI） 製造業の雇用は8月にほとんど変化がなく（-12,000）、年間では78,000人減少しています。これはこのセクターが脆弱な状況にあることを示しています。Zacksランク#1のインダストリアル・セレクト・セクターSPDR ファンド（XLI）には企業が含まれています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:49
Tetherは37,229 BTCについて明確にします：
テザーが37,229 BTCについて明確化：BitcoinEthereumNews.comに掲載。公式否定、内部送金、売却圧力の不在：テザーは、移動された約37,229 BTCがTwenty One Capitalに送金されたものの、市場で売却されていないことを確認しました。テザーの公式声明はトランスパレンシーサイトで閲覧可能であり、この再構築は専門出版物でも報告されています（Tether – Transparency）。Paolo Ardoino（公式コミュニケーションでよく引用される）が率いる同社は、準備金を強化する目的で、ビットコイン、金、土地への利益配分を再確認しています。当社のオンチェーンデータ分析チームが収集し、公開エクスプローラーで検証したデータによると、移動パターンは典型的なグループ内再配分クラスターに対応しており、現物取引所への分配ではありません。業界アナリストは、この規模の送金（数万BTCの）は通常、即時市場売却ではなく、財務再編成または関連金融手段の実装を示すと指摘しています。知っておくべき3つのこと 公式立場：テザーはBTCを売却していないと述べています。観察された動きは、専ら内部送金と再配分です。タイムライン：約37,229 BTCの主要ブロックが6月初めに送金され、当時の為替レートで約39億ドルの価値がありました。一方、6月と7月にそれぞれ14,000 BTCと5,800 BTCの後続フローは、別の一連の動きを構成しています（この2つのシリーズは必ずしも合計されるべきではありません）（BitcoinEthereumNews）。戦略：利益の一部はビットコイン、金、土地に再投資され、資産を多様化しリスクを管理することで、価値保存の慎重な方針を確認しています。公式声明とコンテキスト Paolo Ardoinoは公に「テザーはビットコインを一切売却していない」と明確にし、四半期ごとの証明には、グループ内の移動や特定のイニシアチブに関連する操作（この場合、財務の再配分）が含まれる可能性があり、市場での実際の売却ではないと説明しました。この...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:33
トランプ氏へのロレックスからの全米オープン招待は、スイスに関税を課した後に来た
スイスに関税を課した後のトランプ氏へのロレックスからのU.S. Openへの招待に関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。（左から右）米国大統領ドナルド・トランプ氏とロレックスCEOのジャン・フレデリック・デュフォー氏が、2025年9月7日にニューヨーク市のUSTA ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで開催された2025年全米オープン15日目のイタリアのヤニク・シナー対スペインのカルロス・アルカラスの男子シングルス決勝戦に先立ち、ロレックススイートに到着。Matthew Stockman | Getty Images ドナルド・トランプ大統領は、時計メーカーの本国に関税を課してから数週間後、今週末、ロレックスCEOのジャン・フレデリック・デュフォー氏と共に全米オープンに姿を現しました。トランプ氏は日曜日にニューヨークで行われた男子シングルス決勝を、大会スポンサーでもあるロレックスが運営するコート中央のボックス席で観戦しました。NBCニュースによると、大統領は家族や財務長官スコット・ベセントや報道官カロライン・リービットなどの著名なホワイトハウス高官と共に観戦したとのことです。 AP通信が土曜日に詳細を知る人物の話として報じたところによると、トランプ氏はロレックスから招待されたとのことです。ロレックスとホワイトハウスはCNBCのコメント要請に応じませんでした。 ロレックスからの招待とされるものは、トランプ氏がロレックスの本拠地であるスイスに39%の関税率を課してから数週間以内に行われました。これは米国と欧州連合および英国との間の取引に続き、地域内の他の国々が直面している関税率よりも高いものです。 2025年9月7日にニューヨーク市のUSTA ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで開催された2025年全米オープン15日目のイタリアのヤニク・シナー対スペインのカルロス・アルカラスの男子シングルス決勝戦中、ロレックスのディスプレイに映る米国大統領ドナルド・トランプ氏（中央）。Al Bello | Getty Images Sport | Getty Images バーンスタインのアナリスト、ルカ・ソルカ氏は先月、顧客に対して「多くの人が期待していた土壇場での合意は実現しなかった」と書いています。ソルカ氏はスイスの時計メーカーが価格を引き上げる必要があるだろうと述べています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:25
機関投資家がイーサリアム（ETH）を売却し、ビットコインとこの2つのアルトコインを購入！最新の重要データはこちら！
機関投資家がイーサリアム（ETH）を売却し、ビットコインとこれら2つのアルトコインを購入！最新の重要データはこちら！という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。一部のアナリストはビットコイン上昇のためにFEDの利下げ決定を待っている一方、別のアナリストたちはFEDの金利決定だけではBTCを押し上げるには不十分だと考えています。アナリストたちは上昇のためには現物ETFの入金がプラスに転じる必要があると述べる中、CoinSharesは週次暗号資産レポートを発表し、先週は3億5200万ドルの出金があったと報告しました。暗号資産投資商品は先週3億5200万ドルの価値を失い、取引高は27%減少しましたが、年初来の入金は352億ドルと依然として強い状態を維持しています。最大のブレイクアウトはイーサリアムで発生！個別の暗号資産ファンドを見ると、出金の大部分はイーサリアムで発生していたことがわかりました。ビットコイン（BTC）が5億2400億ドルの入金を経験する一方、イーサリアム（ETH）は9億1200万ドルの出金を経験しました。他のアルトコインを見ると、XRPは1470万ドル、ソラナ（SOL）は1610万ドル、チェーンリンク（LINK）は100万ドルの入金がありました。「ビットコインは先週5億2400万ドルの純入金を記録しました。イーサリアムは先週9億1200万ドルの週間純出金を経験しました。出金は過去7取引日にわたって毎日発生し、複数のETP発行者にまたがっていました。それにもかかわらず、年間の入金は112億ドルと高い水準を維持しています。XRPとソラナは一貫して週次入金を継続しています。ソラナは21週目で総額11億6000万ドルの入金を記録し、同期間にXRPは12億2000万ドルを記録しました。地域別のファンドの入金と出金を見ると、米国が4億4000万ドルの出金で1位となりました。米国に続き、スウェーデンは1350万ドルの出金を経験しました。これらの出金に対して、ドイツは8510万ドル、香港は370万ドルの入金を経験しました。*これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！出典：https://en.bitcoinsistemi.com/institutional-investors-dumped-ethereum-eth-bought-bitcoin-and-these-two-altcoins-heres-the-latest-critical-data/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 02:59
