0.005ドル以下の新トークンがかつてのソラナ（SOL）とカルダノ（ADA）のように支配する準備が整う

「0.005ドル以下の新トークンがかつてのソラナ（SOL）とカルダノ（ADA）のように支配する準備が整った」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産の歴史は、急速に台頭して支配的地位を確立したアンダードッグトークンによって特徴づけられています。ソラナはわずか数年で数セントから200ドル以上に上昇しました。カルダノも同様の軌跡をたどり、3.09ドルの高値に達し、主要なスマートコントラクトプラットフォームの一つとしての地位を確立しました。今回のサイクルでは、0.005ドル以下の価格の新プロジェクト、Little Pepe（LILPEPE）が次の大型ブレイクアウト候補として注目を集めています。ミームの拡散力と実際のインフラストラクチャーとセキュリティを組み合わせることで、LILPEPEはソラナとカルダノの初期に匹敵する軌跡を持つミームコインの挑戦者として台頭しています。 実インフラを持つミームコイン ミームトークンには実質的な中身がなく、強気相場の間の短期取引のためだけのトークンとして機能してきた歴史があります。Little Pepeはそのエコシステムをイーサリアムのレイヤー2フレームワークに固定することでこれを変えています。このアプローチにより、初期のカルダノでさえ妨げられたスケーラビリティの問題を解決する、コスト効率の良い取引が可能になります。LILPEPEをユニークにしているのはその焦点です：普遍的なレイヤー2を目指すのではなく、純粋にミーム用に構築されたものです。独自のミームローンチパッドを導入することで、プロジェクトは新しいトークンが公平に立ち上げられ、サポート的なエコシステム内で成長できることを保証しています。さらに重要なことに、Little Pepeはボット対策保護を統合し、スナイパーボットが立ち上げに干渉できない唯一のチェーンとなっています。このミームの融合と技術的厳格さの組み合わせが、初期のハイプを超えて生き残るのに苦労する無数のコインと一線を画しています。 LILPEPEプレセールの勢いと信頼性の向上 6月10日に0.001ドルで開始して以来、Little Pepeのプレセールは市場で最も急速に成長しているものの一つです。現在はステージ12で0.0021ドルとなり、2410万ドル以上を調達し、151億トークンが販売されました。最終上場価格は0.003ドルに設定されており、早期参加者はすでに大きな未実現利益を得ています。プロジェクトのコミットメント...