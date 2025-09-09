MEXC 取引所
ビットコインが躓く中アルトコインが輝く
ビットコインが躓く中、アルトコインが輝きを放つという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場では、ビットコインが112,500ドルのレベルを維持するために奮闘する一方、DOGEやSOLなどのアルトコインが顕著な上昇を見せるという興味深い動きが見られています。この予測不可能な市場は、ADA、SHIB、PEPE、AVAX、DOGEなどの暗号資産の価格推移についての継続的な議論を引き起こし、投資家はこれらのボラティリティの中で戦略を見直すよう促されています。続きを読む：ビットコインが躓く中、アルトコインが輝きを放つ 出典: https://en.bitcoinhaber.net/altcoins-shine-as-bitcoin-stumbles
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 05:47
5つの新しい言語による多言語検索の先駆け
投稿「5つの新言語による多言語検索の先駆け」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Google AIモード：5つの新言語による多言語検索の先駆け コンテンツへスキップ ホーム AIニュース Google AIモード：5つの新言語による多言語検索の先駆け 出典：https://bitcoinworld.co.in/google-ai-mode-multilingual/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 05:45
AquaBotのラグプルがSolanaプレセール資金から465万ドルを流出させる
BitcoinEthereumNews.comに「AquaBotのラグプルがソラナのプレセール資金から465万ドルを流出させる」という記事が掲載されました。オンチェーン調査員の@zachxbtがソラナの最新の大規模なラグプルを指摘しました。取引ボットプロジェクトAquaBot（@Aquabot_io）はプレセールで21,770 SOL（465万ドル）を調達した後、投資家の資金と共に姿を消しました。ブロックチェーンデータによると、プロジェクトのメインプレセールウォレット4Ea23VxEGAgfbtauQZz11aKNtzHJwb84ppsg3Cz14u6qは、資金を複数のアドレスに素早く分散させました。これらの資産はその後、インスタント取引所を通じて送金され、回収はほぼ不可能になりました。この動きにより、Aquaの予定されていたトークン発行のわずか数時間前に、何千人もの個人投資家が被害を受けました。 AQUAローンチの盛り上がりが混乱に終わる Aquaチームは数週間にわたって今日のローンチを大々的に宣伝していました。AQUAトークンは月曜日17:00（UTC）にMeteora DLMMプールを通じて公開される予定でした。ラグプルの数時間前、AquaはXに次のようなスレッドを投稿しました：「AQUAがついにローンチしました。しかし、道のりは簡単ではないことを知っています。以下は、私たちが構築したもの、変更点、そして今後について理解したい人のための本当のストーリーです。」 AQUA just launched. But we know the path won't be easy. What follows is the real story for those who want to understand what we've built, what changed, and what's next.🧵 Read this carefully: — Aqua | 8th Sept (@Aquabot_io) September 8, 2025 しかし「本当のストーリー」の代わりに、投資家が目にしたのは消失行為でした。プレセールのラグプル直後、AquaはXの全投稿へのリプライを無効化しました。 プレセール：ゲーミファイされたギャンブル AquaBotのプレセールモデルは異例でした。ユーザーはゲーミファイされた「マルチプライヤー」システムを持つコントラクトにSOLを送るよう指示されました。スマートコントラクトはランダムに配分を増加させ、宝くじのような効果を生み出しました。 調達資金：21,770 SOL（約467万ドル） 約束：0ベスティング、TGEで100％トークンアンロック 現実：ローンチの数分前に、突然ベスティングが課されました この最後の瞬間の変更により、X全体で警鐘が鳴らされました。コミュニティメンバーはAquaが古典的な「おとり商法」詐欺を仕組んだと非難しました。ソラナで新たなラグプルが発生し、それは宣伝されていました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 05:40
0.005ドル以下の新トークンがかつてのソラナ（SOL）とカルダノ（ADA）のように支配する準備が整う
「0.005ドル以下の新トークンがかつてのソラナ（SOL）とカルダノ（ADA）のように支配する準備が整った」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産の歴史は、急速に台頭して支配的地位を確立したアンダードッグトークンによって特徴づけられています。ソラナはわずか数年で数セントから200ドル以上に上昇しました。カルダノも同様の軌跡をたどり、3.09ドルの高値に達し、主要なスマートコントラクトプラットフォームの一つとしての地位を確立しました。今回のサイクルでは、0.005ドル以下の価格の新プロジェクト、Little Pepe（LILPEPE）が次の大型ブレイクアウト候補として注目を集めています。ミームの拡散力と実際のインフラストラクチャーとセキュリティを組み合わせることで、LILPEPEはソラナとカルダノの初期に匹敵する軌跡を持つミームコインの挑戦者として台頭しています。 実インフラを持つミームコイン ミームトークンには実質的な中身がなく、強気相場の間の短期取引のためだけのトークンとして機能してきた歴史があります。Little Pepeはそのエコシステムをイーサリアムのレイヤー2フレームワークに固定することでこれを変えています。このアプローチにより、初期のカルダノでさえ妨げられたスケーラビリティの問題を解決する、コスト効率の良い取引が可能になります。LILPEPEをユニークにしているのはその焦点です：普遍的なレイヤー2を目指すのではなく、純粋にミーム用に構築されたものです。独自のミームローンチパッドを導入することで、プロジェクトは新しいトークンが公平に立ち上げられ、サポート的なエコシステム内で成長できることを保証しています。さらに重要なことに、Little Pepeはボット対策保護を統合し、スナイパーボットが立ち上げに干渉できない唯一のチェーンとなっています。このミームの融合と技術的厳格さの組み合わせが、初期のハイプを超えて生き残るのに苦労する無数のコインと一線を画しています。 LILPEPEプレセールの勢いと信頼性の向上 6月10日に0.001ドルで開始して以来、Little Pepeのプレセールは市場で最も急速に成長しているものの一つです。現在はステージ12で0.0021ドルとなり、2410万ドル以上を調達し、151億トークンが販売されました。最終上場価格は0.003ドルに設定されており、早期参加者はすでに大きな未実現利益を得ています。プロジェクトのコミットメント...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 05:13
Edo Libertyがビットコイン・ワールド・ディスラプト2025でよりスマートな検索の革命的パワーを発表
投稿「Edo Liberty、ビットコインワールドディスラプト2025でよりスマートな検索の革命的パワーを公開」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。AIブレークスルー：Edo Liberty、ビットコインワールドディスラプト2025でよりスマートな検索の革命的パワーを公開 コンテンツへスキップ ホーム AIニュース AIブレークスルー：Edo Liberty、ビットコインワールドディスラプト2025でよりスマートな検索の革命的パワーを公開 出典：https://bitcoinworld.co.in/ai-breakthrough-smarter-search-2/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 05:09
2025年 MTVビデオ・ミュージック・アワード オジー・オズボーンに敬意を表す
2025年MTVビデオ・ミュージック・アワードがオジー・オズボーンに敬意を表する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。エルモント、ニューヨーク – 9月7日：ヤングブラッド、スティーヴン・タイラー、ジョー・ペリーが2025年MTVビデオ・ミュージック・アワードでオジー・オズボーンへの追悼パフォーマンスを行うUBSアリーナにて、2025年9月7日、ニューヨーク州エルモント。（写真：アルトゥーロ・ホームズ/ゲッティイメージズ for MTV）ゲッティイメージズ for MTV 2025年MTVビデオ・ミュージック・アワードは、特別なスター豪華パフォーマンスで故「闇の王子」オジー・オズボーンに敬意を表しました。ヤングブラッドは、エアロスミスのスティーヴン・タイラーとジョー・ペリー、エクストリームのギタリスト、ヌーノ・ベッテンコートと長年オジー・オズボーンのキーボード奏者を務めたアダム・ウェイクマンと共に、オズボーンの象徴的なアンセム「クレイジー・トレイン」、「ママ、アイム・カミング・ホーム」そしてブラック・サバスの「チェンジズ」のメドレーを披露しました。 これらのミュージシャンたちは全員、歌手の死のわずか2週間前の7月に行われたオジー・オズボーンのフェアウェルパフォーマンス「バック・トゥ・ザ・ビギニング」に出演していました。後にオズボーンの死因は心臓発作であることが明らかになりました。 ヤングブラッドは、オズボーンの予期せぬ死の前にオズボーンとその家族と親しくなり、「バック・トゥ・ザ・ビギニング」での「チェンジズ」のバイラルパフォーマンス以降、オジー・オズボーンを称えるため、すべての自身のショーでこのブラック・サバスのヒット曲を演奏することを誓いました。 VMAsでのヤングブラッドの「チェンジズ」の演奏も同様に素晴らしいものでした。しかし、真の見せ場は「チェンジズ」の後に訪れました。スティーヴン・タイラーとジョー・ペリーが観客を驚かせ、ヤングブラッドと共に伝説的な「ママ、アイム・カミング・ホーム」のパフォーマンスを披露したのです。タイラーの年齢と彼の持つ経験を考えると、彼の声がこれほど素晴らしく聞こえたことは驚くべきことでした。同じことは、数ヶ月前の「バック・トゥ・ザ・ビギニング」でのパフォーマンスについても言えます。 さらに、タイラーが声帯の怪我により2024年にエアロスミスのフェアウェルツアーをキャンセルしたという事実を考えると、エアロスミスのメンバーが再びこれほど素晴らしいパフォーマンスを見せることは驚くべきことであり、また甘く苦いものでもあります。それはあまりにも...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 05:04
Metaplanetが追加の136 BTCを購入しビットコイン資産を拡大
メタプラネットが追加で136 BTCを購入しビットコイン保有量を増加させたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。東京上場企業メタプラネット（MTPLF）は、今月初めに保有量を2万コイン以上に増やした後、さらに136ビットコイン（BTC$111,922.95）をトレジャリーに追加しました。この買収はビットコイン1枚あたり平均購入価格が112,000ドル弱で行われ、同社がBTCに費やした総額は20億ドル以上に達しました。メタプラネットは、保有資産から得られる従来の利回りではなく、完全希薄化後時価総額あたりのビットコインの成長を測定するBTC利回り指標を通じて投資のパフォーマンスを追跡しています。4月から6月にかけて、メタプラネットは129.4％のBTC利回りを記録しました。第3四半期の現時点での数値は30.8％となっています。同社の20,136 BTCの保有量は、上場企業のビットコイントレジャリー企業として6番目の規模となります。これらの企業は合計で100万BTC以上を保有しており、その大部分はStrategyの638,460ビットコイントレジャリーによるものです。株価は過去1ヶ月で30％以上下落しており、ビットコインの価格の緩やかな下落と、同社の時価総額とビットコイン保有量の差であるmNAVの縮小の影響を受けています。出典：https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/metaplanet-brings-bitcoin-holdings-to-more-than-20k-with-latest-purchase
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 04:53
タイラー・ザ・クリエイターのアルバム、売上が12,500%急増
タイラー・ザ・クリエイターのアルバム売上が12,500%急増という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。タイラー・ザ・クリエイターの「Cherry Bomb」が10周年記念のビニール再発売後にビルボードチャートに返り咲き、ラップとR&B/ヒップホップアルバムリストで1位を獲得しました。米国ラッパーのタイラー・グレゴリー・オコンマ、通称「タイラー・ザ・クリエイター」が2024年4月13日、カリフォルニア州インディオのエンパイア・ポロ・クラブで開催されたコーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバルでステージ上でパフォーマンスを行いました。（写真：VALERIE MACON / AFP）（写真：VALERIE MACON/AFPビアGetty Images）AFPビアGetty Images 10年ちょっと前、タイラー・ザ・クリエイターはヒップホップ界で最もホットで創造的な名前の一つとして台頭していました。「Cherry Bomb」は彼をジャンル内の革新的な人物としての地位を固め、複数のビルボードチャートで印象的な順位を獲得しました。10年後、タイラーは「Cherry Bomb」を10周年記念ビニールとして再リリースし、そのセットは再びアメリカでベストセラーとトップパフォーマーとなり、ファンが合計で何千枚ものタイトルを購入したことで、複数のビルボードランキングに再登場しました。 アニバーサリーエディションの売上爆発 タイラーが「Cherry Bomb」のアニバーサリーエディションをリリースした後、過去の追跡期間中に売上が爆発しました。Luminateによると、この10年前のセットは最近の週にアメリカ全土で50,500枚を売り上げました。前の週では、このヒップホッププロジェクトはわずか400枚しか売れていませんでした。わずか1週間で、「Cherry Bomb」は12,500%の売上成長を経験しました。 タイラー・ザ・クリエイターが1位に返り咲き その売上急増により、「Cherry Bomb」はトップR&B/ヒップホップアルバムとトップラップアルバムチャートの両方でトップスポットに返り咲きました。「Cherry Bomb」は現在、2015年5月にトップスポットでデビューしたように、この2つのジャンル別ランキングで2週間1位を獲得しています。 複数のトップ10再登場 同じフルレングスアルバムも他の3つのチャートのトップ10内に再登場し、ビニールアルバムリストで3位に返り咲き...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 04:49
ビットコインはアルトコインが輝く中で課題に直面
ビットコインがアルトコインの輝きに直面する課題という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは最近サポートラインを上回る水準を維持することができましたが、112,500ドルを超える水準を維持するための苦戦により、110,000ドルへの下落の可能性について懸念が生じています。今後のAppleイベントは、潜在的な製品発表により市場に影響を与えると予想され、ビットコインへの潜在的なサポートを提供する可能性があります。続きを読む：ビットコインがアルトコインの輝きに直面する課題 出典：https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-faces-challenges-as-altcoins-shine
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 04:47
トランプ氏、公立学校での「祈りの権利」保護に関する新たな指針を約束 Gpt4:
トランプ大統領、公立学校での「祈りの権利」保護に関する新ガイダンスを約束する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン ドナルド・トランプ大統領は月曜日、教育省が公立学校で祈りたい生徒の保護を強化する新しいガイダンスを発行すると述べましたが、新政策の詳細は不明です。ドナルド・トランプ大統領は2025年9月8日、ワシントンDCの聖書博物館で開催された教育における信教の自由に関する会議で演説しています。(写真：SAUL LOEB/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images 重要ポイント トランプ大統領はこの発表を聖書博物館で開催された政権の宗教的自由委員会の会議での演説中に行いました。トランプ前政権では、生徒の祈りの権利を抑制する学校は連邦資金を失う可能性があるという同様の政策を導入しましたが、その政策は公立学校が祈りや宗教活動を後援することを禁止する既存の法律を変更するものではありませんでした。これは進行中のニュースであり、更新される予定です。出典: https://www.forbes.com/sites/saradorn/2025/09/08/trump-announces-hell-protect-the-right-to-prayer-in-public-schools-but-details-unclear/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 04:04
