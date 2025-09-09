MEXC 取引所
ビットコイン価格USD＆マーケットアップデート
投稿「ビットコイン価格USD＆マーケットアップデート」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン（BTC）ニュース今日：ビットコイン価格USD＆マーケットアップデート
BTC
$121,689.84
-1.28%
COM
$0.011198
+3.08%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 07:24
2021年にCardano（ADA）やAvalanche（AVAX）のように富を築く可能性のある2ドル未満の4つの暗号資産
「2021年のCardano（ADA）とAvalanche（AVAX）のように富を築く可能性のある2ドル未満の4つの暗号資産」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Little Pepe（LILPEPE）は暗号資産界で急速に話題となっています。まだプレセール段階ですが、初期購入者にはすでに110%以上の利益をもたらしています。ステージ12は現在96%が埋まり、トークン価格はわずか$0.0021となっており、投資家たちは発売前に45%の上昇余地を見込んでいます。2021年、Cardanoは約1,520%上昇し、Avalancheは2,600%以上急騰し、モメンタムが生じると2ドル未満のトークンがポートフォリオを大きく変革できることを示しました。この記事では、Little Pepeを筆頭に、同様の道をたどる可能性のある2ドル未満の4つの暗号資産を紹介します。 Little Pepe（LILPEPE）：実用性を備えたミームコイン Little Pepe（LILPEPE）は単なるミームコインではありません。低手数料、高速取引、基本的なコミュニティツールに焦点を当てた次世代チェーンを構築しています。プレセールではすでに2,200万ドル以上を調達し、ステージ1からの初期投資家は110%の利益を得ています。ステージ12のトークンは$0.0021で価格設定され、ほぼ完売状態で、参入を求める人々には狭い窓口しか残されていません。このプロジェクトはCoinMarketCapに掲載され、Certik監査に合格しており、多くのミームコインが欠いている信頼性を獲得しています。さらに、現在$777,000のgiveawayが進行中で、10人の当選者がそれぞれ$77,000を受け取る予定です。検索トレンドによると、Little PepeはDogecoin、SHIB、PEPEを上回るミームコインの関心を集めており、コミュニティの強い支持を反映しています。トークンが$0.0030で発売されれば、ステージ12の購入者は約45%の利益を確保でき、投機的モデルでは2025年に$0.85に達する可能性さえあります。そのため、私たちはLittle Pepeがこのグループの中で最も強力な資産形成プロファイルを持つと考えています。 Cardano（ADA）：学術的ブロックチェーン Cardanoは長い間、ピアレビューされた研究と慎重なアップグレードに基づいて構築された学術的ブロックチェーンとして認識されてきました。2021年、ADAは$0.18から約$3まで急騰し...
REAL
$0.08223
-1.60%
LOOKS
$0.013748
+0.98%
SHIB
$0.00001204
-2.51%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 07:04
このプレイヤーを獲得すればレイカーズは即座に優勝候補になる
この投稿「このプレイヤーとの取引がレイカーズを即座に優勝候補にする」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューオーリンズ、ルイジアナ州 – 3月27日：ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズ（#6）は、2022年3月27日にルイジアナ州ニューオーリンズのスムージー・キング・センターで行われたNBAゲームの第3クォーターでニューオーリンズ・ペリカンズのハーバート・ジョーンズ（#5）に守られています。ニューオーリンズ・ペリカンズは116-108で勝利しました。ユーザーへの注意：ユーザーは、この写真をダウンロードまたは使用することにより、Getty Imagesライセンス契約の条件に同意することを明示的に認め、同意するものとします。（写真：Sean Gardner/Getty Images）Getty Images レブロン・ジェームズとルカ・ドンチッチというNBA史上最高の攻撃的プレイヤー2人と、シーズンを重ねるごとに致命的になっていくオースティン・リーブスという新興選手を擁しているにもかかわらず、ロサンゼルス・レイカーズはまだ真の優勝候補とは言えません。ブックメーカー（BetMGMなど）は彼らをウェスタン・カンファレンスの中堅チームと見なしています。主な理由は、彼らのスター選手トリオを支える優れた役割を持つ選手がいないからです。コート上に一度に5人しか選手を出せず、ジェームズ、ドンチッチ、リーブスをできるだけ長く出場させたいと考えると、残りの2つのポジションはリム・ランニング/リム・プロテクティングのセンターと、複数のポジションを守ることができ、攻撃面でも十分な貢献ができる高レベルのディフェンシブウィングで埋めるべきです。彼らのオフシーズンの目玉獲得選手であるデアンドレ・エイトンが最初のニーズを満たせるかどうかはまだ分かりません。彼のフェニックス・サンズでの時間は、彼がその役割に適した人物であることを期待させます。しかし、現在のロスターに他の明らかな弱点をカバーできる選手がいるかどうかについては、楽観視する理由がはるかに少ないです。レイカーズには確かに意欲的な候補者リストがあります - マーカス・スマート、八村塁、ゲイブ・ビンセント、ジャレッド...
T
$0.01544
+0.98%
PHOTO
$0.7881
+35.99%
MORE
$0.03381
+49.93%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:55
ビットコインでほぼ不可能な出来事が発生：ソロマイナーが単一デバイスでBTCブロックを採掘 – 彼が稼いだ金額はこれだけ
ビットコインで起こりえないような出来事が発生：ソロマイナーが単一デバイスでBTCブロックを採掘 - 彼が稼いだ金額はこちら」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインネットワークで珍しい出来事が起きました。わずか200 TH/sの処理能力を持つ独立したマイナーが、ビットコインのブロック番号913,593の解読に成功し、合計3.129 BTC（約347,980ドル）の報酬を獲得しました。ブロック報酬は3.125 BTCのブロック補助金（347,509ドル）と0.004 BTCの取引手数料（471ドル）で構成されていました。CKpoolの開発者Con Kolivasは、このような低い処理能力でブロックを解読することは統計的にほぼ不可能だと主張しています：「200 TH/sのマイナーが毎日ブロックを解読する確率は36,000分の1、つまり約100年に1回程度です。」この処理能力は、2024年のBitmain Antminer S21たった1台に相当します。このマイナーのハッシュレートは、ビットコインネットワークの総処理能力1.04 ZH/sのわずか0.00002%にすぎません。比較として、主要な上場マイニング企業MARAは59.4 EH/s、IRENは50 EH/sで運営しています。ビットコインの総処理能力は最近1 ZH/sを超え、記録的なレベルに達しています。難易度の上昇、手数料の低下、収益の縮小により、小規模マイナーは通常、プールに参加して安定した収益を選択します。しかし、この出来事は、ソロマイニングが稀ではあるものの、宝くじのようなものであることを改めて示しました。
BTC
$121,689.84
-1.28%
RARE
$0.04928
-2.60%
COM
$0.011198
+3.08%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:35
メタプラネットとエルサルバドル、市場安定化に伴いビットコイン保有量を増加
メタプラネットとエルサルバドル、市場安定化の中でビットコイン保有量を増加 BitcoinEthereumNews.comに掲載。主なポイント：メタプラネットが136 BTCを追加し、総保有量が2.2B米ドル相当の20,136コインに。エルサルバドルがビットコイン法定通貨4周年を記念して21 BTCを購入。ビットコイン恐怖・強欲指数が恐怖状態から中立に回復。日本の投資会社メタプラネットは136ビットコインを準備金に追加し、総保有量を20,136 BTCに増加させました。これは現在の価格で22億ドル以上の価値があります。同社は1コインあたり約1,655万円（111,830ドル）を支払いました。*メタプラネットが追加で136 $BTCを取得、総保有量が20,136 BTCに到達* pic.twitter.com/c41t6bJg1L — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 2025年9月8日 6月、サイモン・ゲロビッチCEOは2027年までに21万ビットコインを取得する目標を確認しました。これによりメタプラネットはストラテジーに次ぐ2番目の企業ビットコイン保有者となります。企業ビットコイン保有者トップ10。出典：Bitcoin Treasuries メタプラネットは追跡されている186の上場企業の中で6位にランクし、日本最大の企業ビットコイン保有者です。メタプラネットは2024年7月22日に初めてビットコイン購入を発表し、株価は19%上昇して1.10ドルになりました。その後の購入は同様の効果をもたらしていません。最新のセッションでは株価は約3%下落して4.65ドルとなりましたが、年初来では92.45%上昇しています。同社はまた、株価下落が資金調達戦略に圧力をかけた後、海外公募を通じて8億8,000万ドルを調達する計画です。エルサルバドル、ビットコイン4周年を祝う エルサルバドルは「ビットコインデー」の一環として21ビットコインを購入し、2021年9月にビットコインを法定通貨とした法律を記念しました。同国の総保有量は現在6,313 BTCとなっています。ビットコインデーのために21ビットコインを購入。 pic.twitter.com/3X4yKeiqzg — Nayib Bukele (@nayibbukele) 2025年9月7日 2024年12月に14億ドルの融資に署名して以来、新たなビットコインを購入していないとする7月のIMF報告書にもかかわらず、政府は準備金の拡大を続けています。ストラテジー、次の
BTC
$121,689.84
-1.28%
EFFECT
$0.006869
+2.08%
INDEX
$1.017
-2.21%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:34
マイク・ブレイベルが第1週でペイトリオッツの地上戦が消えた理由を振り返る
マイク・ブレイベル、第1週のペイトリオッツのランニングゲームが消えた理由を振り返る」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニューイングランド・ペイトリオッツのランニングバック陣は、ラスベガス・レイダース戦で13回のキャリーで合計45ヤードを獲得しました。（写真：Fred Kfoury III/Icon Sportswire via Getty Images）Icon Sportswire via Getty Images ドレイク・メイはジレット・スタジアムでのシーズン開幕戦で46回のパスを試みました。これはニューイングランド・ペイトリオッツにとって今後持続可能な方程式ではありません。日曜日のラスベガス・レイダース戦でもそうでした。この2年目のクォーターバックは、ハーフタイムの10-7のリードが20-13の敗北になった理由の一部でした。しかし、彼の背後のグラウンドゲームも消えてしまいました。これは9月に入れば強みになると期待されていたものでした。 「成功するオフェンスプレーには本当に全員の力が必要だと思います」とペイトリオッツのヘッドコーチ、マイク・ブレイベルは月曜日の記者会見で語りました。「プレーコーラーが効率的にプレーを伝えること。ブロックする必要のある選手、ブロックできない選手、そしてブロックして組み合わせて動かさなければならない選手を識別できること。そして、バックは彼らがいないところを走らなければなりません。」 「だから繰り返しますが、ボールを渡す選手だけの問題ではありません。全員の問題です。」 オフェンスが3rdダウンでわずか28.6%の成功率だった中、ランプレーによるファーストダウンはわずか2回でした。ラモンドレ・スティーブンソンはハーフタイムまでに15ヤードを走りました。トレヴェヨン・ヘンダーソンは27ヤードを走り、最長は14ヤードでした。しかし、どちらも休憩後にはキャリーを見ることはなく、オフェンシブコーディネーターのジョシュ・マクダニエルスの監督下で合計12回のキャリーで終わりました。 「ランニングバックには大きな自信を持っています」とブレイベルは言いました。「しかし、ゾーンスキームであれ、どんなスキームでも優れた実行力を持つ必要があります...」
T
$0.01544
+0.98%
PHOTO
$0.7881
+35.99%
PLAY
$0.04587
-3.35%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:25
初期予測は200倍の利益を示唆
「早期予測は200倍の利益を示唆」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 暗号資産市場は驚きに満ちています。一部のコインは急速に上昇する一方、他のコインは期待に届きません。XRP投資家はこの話をよく知っています。大きなブレイクスルーを長く待ち続けることで多くの人が不満を抱えています。ETF承認の遅れや規制上の障壁が圧力を加えています。しかし、すべての弱気相場は強気の機会を生み出します。現在、その機会はTapzi（TAPZI）と呼ばれています。アナリストはこれを今買うべき最高の新しい暗号資産コインと呼んでいます。これはユニークなモデルで注目を集めているWeb3ゲームプロジェクトです。初期投資家はすでに人生を変えるようなリターンを予測しています。 なぜXRP保有者が失望しているのか XRPはかつてグローバル決済のための橋渡し通貨と見なされていました。それは依然として暗号資産チャートのトップに強い地位を保持しています。しかし進展は遅いです。規制当局との法的闘争は熱意を奪いました。ETFの噂は現実になっていません。価格が上昇しても、勢いを維持するのに苦労しています。投資家は銀行による迅速な採用を期待していました。彼らは一貫した成長を望んでいました。代わりに、他のトークンがより速く動くのを見ています。この失望は、新しい機会を求める投資家の流出につながっています。 Web3ゲームにおけるTapziの台頭：今買うべき新しい暗号資産コイン Tapziは期待に応える数少ないプレセールプロジェクトの1つです。これは運ではなく、スキルに報酬を与えるGameFiプラットフォームです。ギャンブルのメカニクスに頼る代わりに、プレイヤーはチェス、チェッカー、じゃんけん、三目並べなどの戦略ゲームで競います。 今すぐ$TAPZIプレセールに参加して手遅れにならないようにしましょう！ 勝者はTAPZIトークンを獲得します。これらのトークンはステークしたり、取引したり、より多くの試合に再投資したりすることができます。これはスキルトゥアーンと呼ばれています。前回の強気相場で崩壊したPlay to Earnモデルと比較して、Tapziは持続可能です。参入価格はまだ非常に低いです。フェーズ1のトークンは0.0035ドルで価格設定されています。フェーズ2では...
HYPE
$44.36
-4.08%
RISE
$0.010176
-1.17%
PLAY
$0.04587
-3.35%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:22
アメリカの金融の未来に関する衝撃的な主張
投稿「アメリカの金融の未来に関する衝撃的な主張」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国の国債と暗号資産：アメリカの金融の未来に関する衝撃的な主張 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 米国の国債と暗号資産：アメリカの金融の未来に関する衝撃的な主張 出典: https://bitcoinworld.co.in/us-national-debt-crypto-claim/
DEBT
$0.0003855
-11.98%
COM
$0.011198
+3.08%
FUTURE
$0.11524
+4.25%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:21
2025年の注目プレセール暗号通貨トップ4 – Bitcoin Hyper、Maxi Doge など
投稿「2025年のプレセール暗号資産トップ4 – Bitcoin Hyper、Maxi Doge など」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 2025年のプレセール暗号資産トップ4 – Bitcoin Hyper、Maxi Doge など ニュースレターに登録しましょう！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。暗号資産市場分析の分野で5年以上の経験を持つKhangは、読者に暗号資産に関する有益な知識を提供することを常に目指しています。彼はブロックチェーンのトレンド、DeFi、そして新しい潜在的なプレセールコインプロジェクトを分析する多くの質の高い記事を持っています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/best-crypto-presales-grok-ai-top-breakout-picks-2025-vn/
HYPER
$0.26211
-5.02%
GROK
$0.001001
-3.47%
CHO
$0.00412
+0.98%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:14
最高裁判所の評価と権威に関する世論調査
「最高裁判所の評価と権威に関する世論調査」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。最高裁判所は1ヶ月後に新しい任期を開始し、トランプ政権に関連する多くの注目度の高い訴訟に直面するとともに、複数の判事の退任の可能性についての憶測も広がっています。さらに、エイミー・コニー・バレット判事の「法に耳を傾ける」の発表は、将来の訴訟に対する彼女の判断アプローチと現在の裁判所に対する見解についての洞察を提供するでしょう。世論調査を見ると、最高裁判所を党派的な公判によって公的信頼の深刻な赤字に直面している別の機関として特徴づけたくなります。しかし、それだけではありません。まず一歩下がって、裁判所に関する主要な傾向を見てみましょう。ギャラップは1973年から裁判所への信頼に関する質問を、2000年からは裁判所の承認に関する別の質問を行っています。ピュー・リサーチ・センターは1987年から好意的または非好意的な意見を持っているかどうかを尋ねており、2019年に方法論を変更しました。フォックス・ニュースは2006年から登録有権者に裁判所の承認に関する質問を行っています。マーケット大学法科大学院は2019年に裁判所に関する世論調査を開始しました。7月、ギャラップは、裁判所の仕事の取り組み方を承認したのはわずか39％で、四半世紀で1ポイント差の最低評価であることがわかりました。8月のピューの好感度に関する質問では、48％が肯定的でした。これは約30年間で最低に近い数字です。2025年7月のフォックスの世論調査では、登録有権者の47％が裁判所の仕事を承認し、最近の調査からは上昇しています。そしてマーケットの2025年7月の最新調査では、49％が承認しました。大まかに言えば、裁判所に対する見方は、他の多くの中心的機関に対する見方と同様に、著しい浸食を示しています。鋭い党派的な違いが衰退を促進しています。過去には、民主党員は自分たちの党が政権を握っているときに裁判所をより好み、共和党員も同様でした...
NEAR
$2.904
-2.35%
FOX
$0.02378
-0.95%
TRUMP
$7.555
-2.21%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 05:46
