今日の最も重要なDogecoinニュースを見つける
「今日の最も重要なDogecoinニュースを見つける」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース 新しい週を迎えるにあたり、暗号資産アナリストや専門家が市場最大のアルトコインの一部について、新しい週がもたらす可能性のある洞察や予測を提供していることは驚くことではありません。今日の暗号資産ニュースで流れている興味深い見解の一つは、Dogecoinの価格に関する判断です。以前のサイクルとは異なり、Dogecoinの価格はミームへの関心が低下し続ける中、重要なサポートラインを下回って振動する否定的な状態で停滞しています。現時点では、アナリストは時価総額最大のミームコインに対する価格修正を予見していませんが、強気相場では何でも起こり得ると主張しています。一方、近日公開予定のPayFiプロジェクト「Remittix」のネイティブトークンであるRTXは、待望のトークン生成イベントに近づくにつれ、進行中のプレセールで2430万ドルを超えました。 アナリストは新しい週を迎えるにあたりDogecoin価格に対して弱気を維持 アナリストは、トークン保有者や広範なミームコインセクターのファンにとって残念なことに、今後7日間でDogecoin価格に大きな改善があるとは考えていません。これは、投資家が決済などのより最近のナラティブにミームを放棄したというコンセンサスがあるため、このサイクルで投資家の行動に劇的な変化があるとアナリストは考えていないからです。したがって、特別な状況がない限り、Dogecoinの価格や市場の他の主要なミームコインの価格は、さらなる通知があるまで不明瞭なままでしょう。一方で、決済トークンへの需要はその価値を急上昇させており、近日公開予定のRTXトークンを市場で最も需要の高いアルトコインの一つにしています。 プレセールで別のマイルストーンを超えるにつれRTXへの需要が最高潮に達する アナリストは予測しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 08:42
アブダビ、ディズニーランドがユニバーサルスタジオ・グレートブリテンより先にオープンする可能性を明らかに
アブダビ、ユニバーサルスタジオ・グレートブリテンより先にディズニーランドがオープンする可能性を明らかに」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ディズニーランド・アブダビは、英国の新しいユニバーサルスタジオパークよりも先にオープンする可能性があります。ディズニー・アブダビの文化観光局は、同ディズニーテーマパークが早くても2030年にオープンする見込みであると発表しました。これはディズニーの主要なライバルであるユニバーサルスタジオが運営する新しい英国の拠点より1年早いことになります。このニュースは文化観光局の公式ウェブサイト「Visit Abu Dhabi」で公開され、「ディズニーランド・アブダビはまだ初期設計段階にあります。公式な日程はまだ発表されていませんが、ディズニーランド・アブダビの開園は2030年から2032年の間になると予想されます」と記載されています。これは、ディズニーのエクスペリエンス（テーマパーク部門）の会長であるジョシュ・ダマロ氏が、5月にパークが発表された際にロイターに語ったコメントを反映しています。彼によれば、この規模のプロジェクトは設計に1〜2年、建設にさらに4〜6年かかる可能性があるとのことです。同日、ディズニーの最高経営責任者ボブ・アイガー氏はCNBCのインタビューでテーマパークの開発について異なる見解を示しました。彼は「通常、設計と完全な開発には18ヶ月から2年、建設には約5年かかります」と述べました。混乱に拍車をかけるように、これらの発言にもかかわらず、数時間後にディズニーの広報チームは「パークの推定開園日は発表していない」と私に伝えました。この報告書が明らかにしたように、ディズニーランド・アブダビの発表への招待状の詳細には、パークが建設されるエンターテイメント目的地であるヤス島の「今後5年間のビジョン」を紹介すると記載されていました。これは、ダマロ氏のタイムラインに沿って、早くても2030年に開園できることを示唆しています。しかし、ディズニーの広報代理店は、約束の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 08:33
Stray Kids、初めて複数のBillboardチャートにデビュー
Stray Kidsが初めて複数のBillboardチャートにデビュー、というポストがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Stray Kidsの「Karma」は、Billboard 200で首位を獲得すると同時に、グループ初となるBillboardのビニルアルバムチャートとトップストリーミングアルバムチャートにランクインしました。ニューヨーク、ニューヨーク – 2025年6月16日：Stray KidsのBang Chan、Lee Know、Changbin、Hyunjin、Han、Felix、Seungmin、I.N.が2025年6月16日、ニューヨーク市のSiriusXMスタジオを訪問。（写真：Noam Galai/Getty Images）Getty Images Stray Kids — アメリカで過去数年間で最も成功した音楽グループの一つ — は、多くのアーティストが数十年かけても達成できないほど多くの1位アルバムをチャートに送り込んでいます。彼らは新作「Karma」で、以前征服したいくつかのチャートで再び1位に返り咲き、さらにK-POPファン待望の、グループがこれまで到達したことのない2つのBillboardリストにも名を連ねました。 Stray Kidsがビニルアルバムチャートにデビュー 「Karma」はBillboardのビニルアルバムリスト（その形式での最も売れているタイトルを見るチャート）で4位でスタートしました。このデビューはグループにとってリスト初登場となり、初挑戦でトップ10入りを果たしました。 ビニルにとって競争の激しい一週間 「Karma」はビニルアルバムチャートで今週3番目に高いデビューを果たしました。Laufeyの「A Matter of Time」が1位でデビュー、Deftonesの「Private Music」が2位でオープン、そしてTyler, The Creatorの「Cherry Bomb」が3位で再登場 — このヒップホッププロジェクトはリストに新しくはないものの、新たな過去最高値（ATH）を記録しました。今週のトップ10には、BLACKPINKのJennie、Billy Joel、Royel Otisなどからのデビュー作品も含まれています。 トップストリーミングアルバムリストに初登場 Stray Kidsはまた、初めてBillboardのトップストリーミングアルバムチャートにも到達しました。「Karma」はランキングで38位でスタートしています。「Karma」は今週デビューした7つのタイトルの1つです。Stray Kidsは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 08:18
ETF概要：イーサリアムは記録的な7億8800万ドルの週間流出を記録、ビットコインは2億4600万ドルを獲得
ETFレポート：イーサは記録的な7億8800万ドルの週間出金を記録、ビットコインは2億4600万ドルを獲得 イーサリアム上場投資信託（ETF）は設立以来最悪の週を経験し、7億8800万ドルの資金流出があった一方、ビットコインETFは9月1日から5日にかけて2億4600万ドルを獲得した。機関投資家のシフト：BTCのETFが利益を計上する中、ETHファンドは過去最大の週間流出を記録 9月の第1週は暗号資産ETFにとって対照的な2つの状況を示した。ビットコインファンドが新たな資本を引き付ける一方、[...] 出典：https://news.bitcoin.com/etf-recap-ether-sees-record-788-million-weekly-outflow-as-bitcoin-pulls-in-246-million/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 07:47
136 BTCを取得後、Metaplanetの年初来の利回りが約500%近くに急上昇
Metaplanetが136 BTCを取得した後、YTD利回りが500%近くに急上昇したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：MetaplanetのYTDは年初来約500%に達しました。この発表はMetaplanetが追加で136 BTCを1520万ドルで購入した後に行われました。30日間で、長期保有者（LTH）の供給量は241,000 BTC減少しました。Metaplanetは487%に達した後、年初来500%に向けて順調に進んでいます。同社はビットコインの価格が着実に回復を続ける中、新たに136 BTCを追加購入してBTC保有量を拡大しました。 Metaplanetは追加で136 BTCを1520万ドルで購入したと発表しました。この買収により、同社の総保有量は20,136 BTCとなり、累積投資額は約20億5700万ドルに達しました。提出書類によると、最新の購入の平均購入価格はBTC当たり111,000ドルでした。さらに、同社はBTC利回りが500%に近づいていることを強調しました。この指標は、同社のビットコイン財務戦略に関連する株主価値を測定するものです。また、希薄化リスクを制限しながら、ポートフォリオにより多くのBTCを効率的に追加する計画の進捗も追跡しています。 この買収は先週の購入に続くもので、Metaplanetは約1億1200万ドルで1,009 BTCを確保しました。その結果、同社の総保有量は20,000 BTCを超えました。さらに、Metaplanetの株主は、海外で最大5億5000万株の新株を発行する計画も承認しました。これは8億8400万ドル相当で、BTC準備金の拡大を支援するための資金となります。サイモン・ゲロビッチCEOは、この動きをガバナンス強化とビットコイン蓄積戦略改善のための重要なステップと述べました。 長期保有者がビットコインを260億ドル放出 CryptoQuantのMaartunn氏が分析した新しいデータによると、少なくとも6ヶ月間コインを保有する投資家であるビットコイン長期保有者（LTH）は、8月にBTCが124,500ドルを超えると売却を開始しました。30日間で、LTHの供給量は241,000 BTC減少し、月曜日の価格で約268億ドル相当となりました。この傾向は、特にクジラが...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 07:46
爆発的なリターンが期待できる最良の新コイン
「爆発的なリターンが期待できる最良の新コイン」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。次の大きな暗号資産のチャンスが、大衆が気づく前にあなたの目の前で掴み取るのを待っているとしたらどうでしょうか？タイミングが利益を左右する市場で、投資家たちは爆発的なリターンが期待できる最良の新コインを探しています。今日の話題で際立つ3つの名前があります：Sui、Hedera、そして爆発的なBullZillaのプレセールです。SuiとHederaがインフラ、スケーラビリティ、実世界のパートナーシップを提供する一方、Bull Zillaは積極的なプレセール構造で初期段階のプレイブックを書き換えています。素早く行動する準備ができている投資家にとって、48時間ごとのサイクル、または10万ドルごとのマイルストーンで新たな価格上昇が解禁されます。この比較分析では、各プロジェクトの現状、成長指標、将来の可能性を検討します。これら3つの候補が2025年に爆発的なリターンが期待できる最良の新コインについての議論の中心にある理由を見てみましょう。 Sui (SUI)：オブジェクト中心のイノベーション SUIは約3.40米ドルで取引されており、過去24時間で約1.2%上昇し、時価総額は122億ドル、日次取引高は約7億4000万ドルです。過去1週間でSuiは7%上昇し、過去1年間では250%以上の利益を上げています。そのユニークなオブジェクト中心のプログラミングモデルと超高速の確定性が、開発者や機関ユーザー様をそのエコシステムに引き寄せています。Suiは一夜にして100倍のジャンプをもたらすことはないかもしれませんが、その着実な価値上昇と強固なファンダメンタルズは、Layer-1イノベーションへの持続可能な長期的エクスポージャーを求める投資家にとって、爆発的なリターンが期待できる最良の新コインの一つとなっています。 Hedera (HBAR)：エンタープライズ規模での採用 Hederaは約0.2226米ドルで取引されており、24時間でわずかな上昇を見せています。その市場活動は比較的安定しており、0.21〜0.22ドルの間で推移しています。過去1年間で、HBARは静かながらも注目すべき回復を見せており、テクニカル分析では0.40ドルへの潜在的なブレイクアウトが注目されています。その運営評議会には大手企業が含まれており、多くの新しいアルトコインには見られない信頼性を持っています。Hederaは次のShiba Inuのような熱狂には及ばないかもしれませんが...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 07:45
Polkadot (DOT)、5.2%上昇し、指数(インデックス)を牽引
ポルカドット（DOT）が5.2%上昇し、インデックスを押し上げたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。CoinDeskインデックスは日次市場アップデートを発表し、CoinDesk 20インデックスにおけるリーダーと遅れをとっている銘柄のパフォーマンスを強調しています。CoinDesk 20は現在4093.61で取引されており、金曜日の米東部時間午後4時以降1.8%（+71.58）上昇しています。20銘柄のうち16銘柄が上昇しています。リーダー：DOT（+5.2%）とSOL（+4.5%）。遅れをとっている銘柄：BCH（-3.0%）とPOL（-1.4%）。CoinDesk 20は、世界中の複数の地域で複数のプラットフォームで取引される幅広いベースのインデックスです。出典：https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/08/coindesk-20-performance-update-polkadot-dot-rose-5-2-leading-index-higher
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 07:35
ブラックピンク、バンドの最大のヒット曲の一つを新たなスマッシュヒットで上回る
ブラックピンクが新曲で自身最大のヒット曲の一つを上回るという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ブラックピンクの「Jump」はHot 100で7週目を記録し、グループの2番目に長くチャートインしたヒット曲となり、「Pink Venom」を上回り、「Ice Cream」にほぼ並びました。インディオ、カリフォルニア州 – 4月22日：（左から右）ロゼ、ジェニー、ジス、リサのBLACKPINKが2023年4月22日、カリフォルニア州インディオで開催された2023年コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバルのコーチェラ・ステージで公演。（写真：エマ・マッキンタイア/ゲッティイメージズ・フォー・コーチェラ）ゲッティイメージズ・フォー・コーチェラ この1年ほど、韓国の女性グループ・ブラックピンクの4人全員がソロ活動を推進してきました。全員がビルボードチャートに登場し、複数のシングルやトップ10アルバムで歴史を作った人もいます。バンドが再集結する時が来て、7月にブラックピンクは数年ぶりのシングル「Jump」をリリースしました。約2ヶ月後も、「Jump」はアメリカの複数のビルボードチャートに残り続けています — 順位を下げながらも、この曲は踏みとどまり、ブラックピンクのディスコグラフィーで特別な位置を獲得し、アメリカ最大の楽曲チャートで彼女たちの最長記録に迫っています。「Jump」がHot 100に留まる 「Jump」はHot 100でNo. 74からNo. 78に下がりました。これはアメリカで最も競争の激しい楽曲ランキングです。この曲は当初No. 28でデビューした後、現在リストに7週間滞在しています。ブラックピンクにとって2番目に長いHot 100記録 7週目を記録したことで、「Jump」はブラックピンクによるHot 100ヒット曲の中で2番目に長くチャートインした曲となりました。これは2022年に6週間チャートに残り、最高位No. 22を記録した「Pink Venom」との同率記録を破りました。セレーナ・ゴメズとの「Ice Cream」のすぐ後ろに 「Jump」はセレーナ・ゴメズとのコラボレーション曲「Ice Cream」に1週間差で迫っています。その曲は2020年9月にデビューした後、Hot 100で8週間を過ごしました。これは依然としてグループの最高位を記録したヒット曲です...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 07:25
VivoPowerのTembo、グローバル決済にRLUSDを採用
VivoPowerのTemboがグローバル決済にRLUSDを採用したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。VivoPower Internationalは、同社の電気自動車子会社Temboが現在、決済にリップルUSD（RLUSD）ステーブルコインを受け入れると発表しました。この決定により、Temboは急成長するステーブルコインを導入する世界初の自動車会社の一つとなります。 TemboがRLUSDを採用して決済スピードを向上しコストを削減 同社はプレスリリースで、この動きが従来の国際送金に関連する遅延とコストを削減すると述べています。Temboの多くの顧客とパートナーは発展途上地域に居住しており、銀行を通じた送金は面倒でコストがかかる可能性があります。RLUSDを使用することで、Temboは従来の方法と比較して、ほぼ即時にクロスボーダー決済を行うことができ、そのコストも大幅に削減できます。 同社はRLUSD採用の理由をいくつか挙げています。決済がより迅速に行われるようになり、特に国際的なクライアントにとって有益です。電信送金に関連するコストが削減されます。また、このステーブルコインは、ペッグされていないデジタル資産では保証できない安定性を提供します。 1月以降、時価総額が10倍に増加したことを受け、RLUSDの採用は現在、様々な地域で増加しています。最近、リップルはChipper Cash、Yellow Card、VARLなどの金融企業とのパートナーシップを通じて、RLUSDステーブルコインでアフリカに進出しました。VivoPowerは、この成長はブロックチェーン決済リーダーとしてのリップルへの信頼の表れだと述べています。 Temboは、鉱業、農業、軍事、建設、人道的目的に使用される完全電気式ユーティリティ車両を製造しています。これらの車両は、オンロードと過酷なオフロード使用に適するように設計されています。Temboはまた、充電、ファイナンス、バッテリー、マイクログリッドなどの関連サービスも提供しています。RLUSDを採用することで、この子会社はグローバルクライアントにもう一つのデジタルソリューションを追加します。 VivoPowerはRLUSD採用にXRP戦略を結びつけ、コミュニティの支持を獲得 RLUSDの受け入れは、VivoPowerの長期的なデジタル財務戦略にも適合しています。VivoPowerは、世界初のXRPに焦点を当てたデジタル資産企業と呼ぶものへの変革の過程にあります。この戦略の一環として...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 07:02
ソラナ上でAquaラグプルが4.65M SOLを流出させる
投稿「Aquaラグプル、ソラナで4.65M SOLを流出させる」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。緊急警告：Aquaラグプル、ソラナで4.65M SOLを流出させる コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース 緊急警告：Aquaラグプル、ソラナで4.65M SOLを流出させる 出典：https://bitcoinworld.co.in/aqua-rug-pull-solana-scam/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 06:54
