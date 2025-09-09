MEXC 取引所
クジラたちはCardanoが1ドルに近づく中で売り始めた
100万ADA以上を保有するクジラウォレットの発動により、プレッシングが強まった。大口投資家の一団が0.92ドル付近で利益確定を始めている。
$0.03379
+49.84%
ADA
$0.8182
-2.45%
TAKE
$0.26699
-4.28%
MEXC NEWS
2025/09/09 09:42
フィリーズの有望株エイダン・ミラーはトレア・ターナーやアレック・ボームの代わりになれるか？いや、まだ対象外
フィリーズの有望株エイダン・ミラーはトレア・ターナーやアレック・ボームの代わりになれるか？いや、まだ対象外

フィリーズの有望株エイダン・ミラーはトレア・ターナーやアレック・ボームの代わりになれるか？いや、まだだ。エイダン・ミラーは負傷したトレア・ターナーのショート（遊撃手）の代わりになれるか？あまりにも明白なので質問せざるを得ない：なぜフィリーズの有望株エイダン・ミラーは昇格しないのか？二人のスターティングインフィールダー — ショート（遊撃手）のトレア・ターナー（ハムストリング）とサードバスマン（三塁手）のアレック・ボーム（肩）— が月曜日にIL（故障者リスト）入りし、この若者の到来を求める空きポジションが生まれた。しかし、フィリーズはターナーとボームの代わりにユーティリティマンのオットー・ケンプとインフィールダーのドノバン・ウォルトンをアクティブロスターに昇格させた。ケンプは今年初めにメジャーデビューしたが、145打数で打率.196/.270/.393に終わり、再び降格された。ウォルトンは31歳のベテランで、メジャーでの190打数で打率.174に留まっている。ボームのIL入りが発表される前でさえ、元フィリーズGMで現在は解説者のルーベン・アマロは、ターナーの離脱後にミラーを昇格させるアイデアを提案していた。「（ターナーが）離脱した今、（ミラー）はビッグリーグに上がってくるのか？」と月曜日に配信された「ザ・フィリーズ・ショー」の最新エピソードでアマロは語った。「（ミラー）は素晴らしい活躍をしている。ラリー・ボワがショートとして彼を信頼していることを知っている。彼は飛躍的に成長し、今は最高の野球をプレーしている。」アンドリュー・ペインター以外のフィルズのトッププロスペクトであるミラーは、ここ数ヶ月ダブルA（二軍）の投手陣を打ち砕いた後、日曜日にトリプルAのリーハイバレーに昇格した。直近28試合では打率.352/.495/.634、4本塁打、8盗塁を記録している。ターナーが負傷するとすぐに、フィリーズファンはミラーの昇格を求めてソーシャルメディアで炎上させた。しかし現実的に考えると、ダブルA以上での打席経験がない21歳の若者に、ザ・ショー（メジャーリーグ）での...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 09:42
最高裁判所はトランプ関税問題を取り上げる — そして事件は明白である
最高裁判所はトランプ関税問題を取り上げる — そして事件は明白である

トランプ大統領の関税の一部が最近、控訴裁判所で再び法的な挫折を経験しました。7対4の判決で、連邦巡回控訴裁判所は、トランプ大統領が国際緊急経済権限法（IEEPA）を発動して関税を課したことは、大統領権限を越えていると述べました。「フォーブス・ニュースルーム」で、「我々の共和党の遺産」の議長である元上院議員ジョン・ダンフォース（共和党-ミズーリ州）は、トランプ大統領の関税を撤廃するための法的闘争について議論し、彼自身も法廷助言書を提出した理由について語りました。
SEN
$0.01078
-1.64%
U
$0.009655
-1.99%
TRUMP
$7.555
-2.21%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 09:39
ビットコインアプリSwissBorgが4100万ドルのソラナハックの被害に遭う
ビットコインアプリSwissBorgが4100万ドルのソラナハックの被害に遭う

SwissBorgのサービスプロバイダーの1つに存在した脆弱性により、今年最大級のソラナ関連の盗難事件が発生しました。約193,000 SOL（約4,150万ドル相当）が、SwissBorgのステーキングインフラを管理するパートナーであるKilnが提供する統合システムを攻撃者が悪用した後に消失しました。この発見は、ブロックエクスプローラーの調査員ZachXBTによって最初に明らかにされ、オンチェーン上の資金の流れを追跡しました。SwissBorgはその後この事件を確認し、この問題はソラナEarn製品内に限定されており、コアアプリや他の利回り提供サービスには影響が及んでいないことを強調しました。

補償措置の検討
顧客に損害を転嫁するのではなく、SwissBorgは自社の資金を使用してほとんどのユーザー残高を回復すると述べました。セキュリティチームとホワイトハットハッカーも、盗まれたトークンを追跡し可能な限り回収するために協力しています。同社は財務状況は健全であり、日常業務は中断なく継続していると主張しています。SwissBorgは影響を受けた人々に直接連絡を取り、詳細な説明をメールで送ることを約束しました。顧客をさらに安心させるため、CEOのCyrus Fazelはコミュニティと状況について公開で議論するためのYouTubeライブ配信を予定しています。

今後の展開
ユーザーの損失は大部分がカバーされるものの、この侵害は暗号資産ステーキングプログラムにおける第三者プラットフォームインフラに依存するリスクを浮き彫りにしています。信頼と透明性をアピールするプラットフォームであるSwissBorgにとって、この事件は顧客の信頼を守りながらセキュリティパートナーシップを強化していく能力の大きな試練となります。
WHITE
$0.0002981
-3.05%
SOL
$221.49
-3.22%
TRUST
$0.0003674
-4.76%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 09:21
ストラテジーが S&P 500 除外後にビットコインをさらに 2億1700万ドル購入
ストラテジーが S&P 500 除外後にビットコインをさらに 2億1700万ドル購入

S&P 500除外後、Strategyがビットコインをさらに2億1700万ドル分購入。Strategyは金曜日のS&P 500除外を受け、1コインあたり111,196ドルで1,955 BTCを2億1740万ドルで購入しました。同社は現在、715億ドル相当の638,460 BTCを保有し、株主に対して「2025年YTDのBTC利回り25.8%」を達成しています。日本のMetaplanetも月曜日に136 BTCを1520万ドルで購入し、世界的な企業買収トレンドを継続しています。

マイケル・セイラー率いるStrategy Inc.は月曜日、S&P 500への組み入れ見送りから数日後、1ビットコインあたり平均111,196ドルで1,955 BTCを2億1740万ドルで取得したと発表しました。かつてMicroStrategyとして知られていたバージニア州の同社は現在、現在の価格で約715億ドル相当の638,460 BTCという巨額の保有量を誇り、世界最大の上場企業ビットコイン保有者としての地位を維持しています。

この購入は、第2四半期に好調な業績を上げたにもかかわらず、StrategyがS&P 500指数から除外された数日後に行われました。一方、Robinhoodがその枠を獲得し、金曜日の時間外取引でStrategyの株価が約3%下落する中、同社の株価は7%上昇しました。

QCP Capitalは最新レポートで、「StrategyのS&P 500除外にもかかわらず」ビットコインが110,000ドル以上のレベルを維持する能力は「回復力」を示していると指摘しています。CoinGeckoによると、ビットコインは過去24時間で0.9%上昇し、約112,000ドルで取引されています。

Form 8-K提出書類によると、Strategyの最新の購入により、株主に対して「2025年YTDのBTC利回り25.8%」をもたらしました。同社は月曜日の購入資金を、9月2日から7日の期間に5億9万1606株の普通株式を2億50万ドルの純収入で売却し、さらに1690万ドルの優先株式販売を通じて調達しました。

この動きは、他の主要企業ビットコイン保有者による同様の買収に続くもので、日本のMetaplanet Inc.は月曜日に136 BTCを1520万ドルで購入し、総保有量を20,136 BTCに増やしたと発表しました。

一方、エルサルバドルは日曜日に21 BTCを購入し、ビットコイン法定通貨法の4周年を記念し、日々のビットコイン蓄積戦略を継続しています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 09:14
ビットコインETFは2億4600万ドルの資金流入を記録するも、市場は慎重姿勢を維持
ビットコインETFは2億4600万ドルの資金流入を記録するも、市場は慎重姿勢を維持

全体的なETFの資金フローが混在していることはビットコイン以外に対する躊躇の兆候であり、特にイーサリアムETFは最近資金流出を経験しています。BTCの優位性は夏のピークから若干緩和しており、これは通常アルトコインの上昇への扉を開きます。暗号資産市場は1億6200万ドルの清算を被りましたが、これは約4兆ドル市場としては比較的穏やかなものです。

今月は2億5000万ドルの資金流入を引き付けたにもかかわらず、ビットコインのETF市場は混合したシグナルを示しています。今月のビットコインETFへの2億4600万ドルの資金流入は、機関投資家がまだエクスポージャーを増やしていることを示唆していますが、7月と8月の急増と比較するとペースは遅くなっています。全体的なETFの資金フローが混在していることはビットコイン以外に対する躊躇の兆候であり、特にイーサリアムETFは最近資金流出を経験しており、すべての暗号資産が投資家から同じ注目を集めているわけではないことを示しています。

BTCの優位性は夏のピークから若干緩和しており、これは通常アルトコインの上昇への扉を開きます。CoinMarketCapによると、現在は57.6%です。しかし、CryptoRankはアルトコインへの資本回転がまだ暫定的であることを指摘しており、マクロ経済の不確実性（FRBの利下げ保留や弱い雇用データなど）が投資家をリスク回避的にしていることを示しています。

本格的なアルトシーズンの代わりに、人々がどこにでも殺到するのではなく、少数のコインをゆっくりと慎重に購入している様子が見られます。もう一つ注目すべき指標は、恐怖と強欲指数が51であることです（少なくともCryptoRankによると、一部の指数ではさらに低い数値を示しています）。これは市場がパニックではないが、熱狂的でもない優柔不断さを示しています。

また、暗号資産市場は1億6200万ドルの清算を被りましたが、これは約4兆ドル市場としては比較的穏やかであり、レバレッジが制御された方法で使用されており、連鎖的な投げ売りにつながっていないことを示唆しています。
T
$0.01544
+0.98%
BTC
$121,711.03
-1.26%
ALTCOIN
$0.0004006
-13.12%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 08:53
2週間を通じたカレッジフットボールのランキング変動には2024年CFPチームの脱落が含まれる
2週間を通じたカレッジフットボールのランキング変動には2
SIX
$0.01951
-1.16%
CHANGE
$0.00160383
-3.28%
SUN
$0.025668
-5.98%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 08:48
Stripe and Paradigm Unveil Tempo, a Blockchain Designed for Payments
StripeとParadigmが決済向けに設計されたブロックチェーン「Tempo」を発表したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ベンチャーキャピタリストでParadigmの共同創設者であるMatt Huang氏は、「Tempoはステーブルコインと実世界の決済のために特別に設計されています」と述べています。StripeとParadigmがオンチェーン決済を強化するTempoを発表 ビットコインはピアツーピアのデジタルキャッシュ、イーサリアムはワールドコンピューターであり、そして木曜日に決済大手のStripeと暗号資産ベンチャーキャピタルのParadigmが発表した新しいブロックチェーンTempoは、[...] 出典: https://news.bitcoin.com/stripe-and-paradigm-unveil-tempo-a-blockchain-designed-for-payments/
REAL
$0.08224
-1.59%
COM
$0.011198
+3.08%
NOW
$0.00423
+0.71%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 08:37
9月、10月、11月のDogecoin価格予測：今日の最も重要なDogecoinニュースを見つけよう
今日の暗号資産ニュースで流れている興味深い見解の1つは、Dogecoin価格に関する判断です。[…]とは異なり、「9月、10月、11月のDogecoin価格予測：今日の最も重要なDogecoinニュースを見つけよう」という投稿がCoindooに最初に掲載されました。
MORE
$0.03379
+49.84%
Coindoo
2025/09/09 08:29
Chainlinkの価格予測：投資家が新しいL2レイヤーBrettに集まる中、外科的成長後にLINKが下落
Chainlink価格予測：投資家が新しいL2レイヤーBrettに集まる中、LINKが急成長後に下落 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、暗号資産の世界は混乱状態にあり、Cardano価格予測とChainlinkは価格のボラティリティに直面し、スマートマネーは静かに新しい機会に流れ込んでいます。特に興味深いのは、Layer Brettに関する話題です。これは革新的なレイヤー2トークンで、現在プレセールを実施中であり、大きな注目を集め、急速に資本を調達し、初期採用者にミーム駆動のエネルギーと否定できないブロックチェーンの有用性を独自に組み合わせたものを約束しています。これは単なる一過性のものではなく、真の競争相手です。 Layer Brett（LBRETT）は未来のための最も有望な暗号資産トークン Layer Brett（LBRETT）は、一時的なトレンドに乗っただけの単なるミームコインではありません。このERC-20トークンは、イーサリアムブロックチェーン上に構築された次世代レイヤー2の強力なトークンで、ウイルス的なミーム文化と実質的なブロックチェーンのスケーラビリティを融合するように設計されています。これはBrett（オリジナル）のステロイド版と考えてください。目的を持っています。これは、その名前の由来となった実用性のない起源からの脱却であり、高利回りのステーキング報酬、シームレスなインターオペラビリティ、そして真のコミュニティ主導のロードマップを特徴とする堅牢なエコシステムを約束しています。それらのミームの感染力のあるエネルギーを犠牲にすることなく、実世界のソリューションを提供することを目指しています。 Layer Brettは最先端のレイヤー2技術を活用して、イーサリアムの悪名高い混雑を回避します。これにより、取引はオフチェーンで行われ、非常に高速でありながら、主要なイーサリアムネットワークの堅固なセキュリティと分散化を維持します。これはゲームチェンジャーです。 これはあなたにとって何を意味するのでしょうか？ 超高速取引：無限の待ち時間にさようなら。Layer Brettは取引からステーキングまで、ほぼ瞬時の決済を提供します。 超低ガス料金：高い手数料があなたの利益を食い尽くすことにうんざりしていませんか？このレイヤー2ソリューションはコストを数セントに削減し、誰にとってもマイクロトランザクションを実現可能にします。 超インセンティブ型ステーキング：初期購入者はすぐにLBRETTトークンをステークして、850％という信じられないAPYを確保できます。これは真剣な受動的収入の機会です。 コミュニティ第一のアプローチ：Layer Brettは単なる技術的な驚異ではなく、一つの運動です。100万ドルのgiveawayが計画されており、積極的に...
NEAR
$2.904
-2.35%
T
$0.01544
+0.98%
REAL
$0.08224
-1.59%
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 08:21
