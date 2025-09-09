ビットコインETFは2億4600万ドルの資金流入を記録するも、市場は慎重姿勢を維持

ビットコインETFは2億4600万ドルの資金流入を見せるも、市場は慎重な姿勢を維持 この記事はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。全体的なETFの資金フローが混在していることはビットコイン以外に対する躊躇の兆候であり、特にイーサリアムETFは最近資金流出を経験しています。BTCの優位性は夏のピークから若干緩和しており、これは通常アルトコインの上昇への扉を開きます。暗号資産市場は1億6200万ドルの清算を被りましたが、これは約4兆ドル市場としては比較的穏やかなものです。 今月は2億5000万ドルの資金流入を引き付けたにもかかわらず、ビットコインのETF市場は混合したシグナルを示しています。今月のビットコインETFへの2億4600万ドルの資金流入は、機関投資家がまだエクスポージャーを増やしていることを示唆していますが、7月と8月の急増と比較するとペースは遅くなっています。全体的なETFの資金フローが混在していることはビットコイン以外に対する躊躇の兆候であり、特にイーサリアムETFは最近資金流出を経験しており、すべての暗号資産が投資家から同じ注目を集めているわけではないことを示しています。 BTCの優位性は夏のピークから若干緩和しており、これは通常アルトコインの上昇への扉を開きます。CoinMarketCapによると、現在は57.6%です。しかし、CryptoRankはアルトコインへの資本回転がまだ暫定的であることを指摘しており、マクロ経済の不確実性（FRBの利下げ保留や弱い雇用データなど）が投資家をリスク回避的にしていることを示しています。 関連記事：2025年8月の暗号資産まとめ：取引所トークンが他のセクターをリード 本格的なアルトシーズンの代わりに、人々がどこにでも殺到するのではなく、少数のコインをゆっくりと慎重に購入している様子が見られます。もう一つ注目すべき指標は、恐怖と強欲指数が51であることです（少なくともCryptoRankによると、一部の指数ではさらに低い数値を示しています）。これは市場がパニックではないが、熱狂的でもない優柔不断さを示しています。 また、暗号資産市場は1億6200万ドルの清算を被りましたが、これは約4兆ドル市場としては比較的穏やかであり、レバレッジが制御された方法で使用されており、連鎖的な投げ売りにつながっていないことを示唆しています。 まだアルトシーズンではない 現時点では...