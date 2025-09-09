MEXC 取引所
MYX価格が過去最高を記録し、最大の1日の上昇率が300%を超える。
MYX価格が過去最高を記録し、最大の1日の上昇率が300%を超える。
MEXC NEWS
2025/09/09 11:01
ブラッドリー、ライダーカップチームに競争力を維持するよう促す
ブラッドリー、ライダーカップチームに競争力を維持するよう促すという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ナパ、カリフォルニア州 – 2024年9月15日：パットン・キジレ（アメリカ合衆国）が18番ホールでパットを沈め、トーナメント優勝を決めた瞬間を喜ぶ様子。2024年9月15日、カリフォルニア州ナパのシルバラードリゾートでのProcore Championship 2024最終ラウンドにて。（写真：アル・チャン/ISIフォト/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ PGAツアーは今週、カリフォルニア州ナパに向かい、アメリカ合衆国ライダーカップメンバー12人のうち10人がシルバラードリゾートのノースコースでProcore選手権に出場します。より大きな話題は、2人の欠席者：ザンダー・シャウフェレとブライソン・デシャンボーかもしれません。 シャウフェレは大会を欠場する決断について説明していませんが、噂によれば家族の問題に対応しているとのことです。8月中旬のBMW選手権中にナパでのプレー予定について質問されたシャウフェレは次のように述べました：「何人の選手が登録したかわかりませんが、私たちがプレーすることを期待されているとは言えないでしょう。多くの選手は調子を維持し、錆を落とすためにプレーしたいと思っています。私はさらに長い休みになるので、どうなるか様子を見ましょう。」 デシャンボーは数週間後、LIVゴルフインディアナポリスでこの問題について言及し、「それはツアー側の決定次第です。チームとして集まってプレーさせないのであれば、それは彼らの責任です」と述べました。デシャンボーはLIVゴルフリーグのメンバーとしてPGAツアーイベントへの出場資格がありませんが、ナパでの競技に参加したいという希望を表明しました：「それはただ示しているだけです...ええ、それは言いません。残念なシナリオであり、違っていればと思いますが、LIVは私がプレーすることを許可する意思があります。」 オーガスタ、ジョージア州 – 4月12日：ブライソン・デシャンボー（アメリカ合衆国）が13番ホールから2打目を打つ準備をしながら看板を移動している様子...
2025/09/09 10:21
2025/09/09 10:21
Forward Industries株式が16億5000万ドルのソラナトレジャリーへの転換を受けて急騰
ビットコインイーサリアムニュース.comに「Forward Industries株価、16.5億ドルのソラナトレジャリー戦略転換を受けて急騰」の記事が掲載されました。概要：Forward Industriesは16.5億ドルの公募増資を発表。同社は複数企業の支援を受けてソラナを蓄積する予定。Forwardの株価はプレマーケットで92%急騰したが、その後下落。本稿執筆時点では、日中40%上昇を維持している。 Forward Industriesは月曜日、プレスリリースによると、ソラナトレジャリー戦略を支えるための16.5億ドルの公募増資（PIPE）を発表しました。これまで医療・技術企業向け製品設計に特化していた同社は、PIPEが完了次第、Multicoin Capitalの共同創業者兼マネージングパートナーであるKyle Samani氏がForward Industries取締役会の議長を務める予定だと発表しました。Multicoinは2017年に投資会社として設立され、2018年5月のシードラウンドからソラナエコシステムへの投資を続けています。同社はまた、機関投資家向け暗号資産企業であるGalaxy DigitalとJump Cryptoから戦略的支援を受ける予定です。 Yahoo Financeによると、Forward Industries（FORD）の株価は月曜日のプレマーケット取引で92%急騰し、31.50ドルに達しました。市場開始から1時間後には28.61ドル前後で取引され、日中75%の上昇を示しましたが、その後下落しています。FORDの現在の価格は22.95ドルで、日中約40%上昇しています。 ForwardがPIPEの収益全額をソラナに投入した場合、ビットコインとイーサリアムに特化した最大級のトレジャリー企業の仲間入りを果たすことになります。Strategic Ethereum Reserveによると、3つの上場企業が16.5億ドル以上のイーサリアムを保有しており、Bitcoin Treasuriesによれば、8つの上場企業が16.5億ドル以上のビットコインを保有しています。ソラナトレジャリー企業の中では、ForwardがPIPE収益の約4分の1をこのデジタル資産に費やした場合、最大規模となるでしょう。ソラナトレジャリー企業のUpexiは2,000,518ソラナを所有しており...
2025/09/09 10:05
2025/09/09 10:05
ビットコインOrdinals作成者がビットコインCoreをフォークすると脅迫
ビットコインオーディナルの作成者がビットコインコアのフォークを脅迫する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：ビットコインオーディナルの作成者レオニダスがビットコインコアのハードフォークに資金提供すると脅しています。レオニダスはオーディナルやルーンの検閲が危険な前例を作り、断固たる行動を促すと警告しました。彼はDOG軍がビットコインコアのオープンソースフォークに資金提供する準備ができていると述べました。ビットコインオーディナル開発者レオニダスは、開発者がビットコインルーン、オーディナル、またはネットワーク上の他の非金融取引を検閲しようとした場合、ビットコインコアのオープンソースフォークに資金を提供すると警告しました。コミュニティへの公開書簡で、オーディナルの作成者であり「The Ordinal Show」のホストであるレオニダスは、ビットコイン内で拡大する分裂について意見を述べました。この議論は、ノードバリデーターが画像、動画、ドキュメントなどの大規模なデータアップロードをスパムとして除外しながら、ピアツーピア取引を優先すべきかどうかに焦点を当てています。レオニダスによると、ポリシールールの厳格化やオーディナルとルーン取引の検閲は「危険な前例」を作り、「断固たる行動」を促すとのことです。彼はDOG軍がビットコインコアのオープンソースフォークに資金提供する準備ができており、そこではほとんどのポリシールールが削除され、何千人もがそれを実行してビットコインが検閲耐性を持つことを示すことを保証すると述べました。彼の公開書簡は、Blockstream CEOのアダム・バックの発言に続くもので、バックはそのような取引はスパムであり、タイムチェーンに存在する場所はないと主張しています。ビットコインコアの代替、ビットコインノッツ ビットコインコアの代替であるビットコインノッツは人気が急上昇し、2024年3月の67ノードから今日では4,380以上に成長し、現在ネットワークの18%以上を占めています。彼らの採用拡大は、10月30日に予定されているビットコインコアのv30リリースの前に起きており、このリリースでは80バイトのOP_RETURN制限が削除され、より大きなメディアファイルの保存がサポートされます。レオニダスは、このアップデートが覆される可能性を懸念して書簡を書きました。バックの立場はSatoshi Action Fundも共有しています...
2025/09/09 09:57
2025/09/09 09:57
本日のWordle #1543 ヒントと解答 9月9日火曜日
本日のWordleヒントと答え #1543 火曜日、9月9日 BitcoinEthereumNews.comに掲載された今日のWordleの解き方。SOPA Images/LightRocket via Getty Images また火曜日、また新しいWordle。毎日のWordleは頭をすっきりさせる。手の中のWordleは茂みの中の二つに値する。Wordleは千の言葉の価値がある。などなど。 これらの導入部は必ずしも意味をなすわけではありません。時には言うことがないこともあります...Wordleを解くだけです。さっそく始めましょう！ 月曜日のWordleをお探しですか？こちらのガイドをご覧ください。 Wordleの遊び方 Wordleは、隠された5文字の単語を6回以内の試行で当てることを目標とする日替わりの単語パズルゲームです。各推測の後、ゲームは答えに近づくためのフィードバックを提供します： 緑：その文字は単語の中にあり、正しい位置にあります。 黄：その文字は単語の中にありますが、位置が間違っています。 灰色：その文字は単語の中にまったくありません。 これらのヒントを使って推測を絞り込みましょう。毎日新しい単語が出題され、世界中の人々が同じパズルを解こうとしています。一部のWordlerは友人、家族、WordleBotあるいは私（謙虚な語り手）に対して競争的なWordleをプレイすることもあります。競争的Wordleのルールについては、この投稿の最後をご覧ください。 今日のWordleヒントと答え WordleBotの最初の単語：SLATE 私の今日の最初の単語：SPORE（残り146単語） ヒント：いたずら 手がかり：このWordleは母音よりもはるかに多くの子音があります。 以下にネタバレがあります！ 答えが来ます！ ... 答え：今日のWordle スクリーンショット：Erik Kain Wordle分析 毎日、私は自分の推測ゲームを分析するためにWordle Botをチェックしています。あなたのWordleスコアはこちらでWordle Botでチェックできます。 SPOREは悪くはなかったですが、素晴らしいというわけでもありませんでした。146単語が残っていました...
2025/09/09 09:54
2025/09/09 09:54
9月8日のビットコイン（BTC）価格予測
9月8日のビットコイン（BTC）価格予測がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。CoinStatsによると、暗号資産市場は再び緑のゾーンにあります。CoinStatsによる主要コイン BTC/USD ビットコインの価格は昨日から1.35%上昇しました。TradingViewによる画像 1時間チャートでは、BTCのレートは$112,775の局所的なレジスタンスラインの偽のブレイクアウトを形成しました。あなたはこちらも興味があるかもしれません しかし、日足のバーがその水準付近またはそれ以上で終了した場合、明日までに上昇トレンドが$113,000の範囲まで続く可能性があります。TradingViewによる画像 より長い時間枠では、主要暗号資産の価格は$113,473のレジスタンスラインに向かっています。強気の圧力が続けば、近いうちに$113,000-$116,000エリアのテストが見られる可能性があります。TradingViewによる画像 中期的な視点では、BTCのレートは$107,389レベルの偽のブレイクアウト後に上昇しています。しかし、買い手はさらなる動きのためにエネルギーを蓄積するのにより多くの時間が必要かもしれません。この場合、$111,000-$115,000エリアでのレンジ相場が最も可能性の高いシナリオです。ビットコインは記事執筆時点で$112,831で取引されています。出典：https://u.today/bitcoin-btc-price-prediction-for-september-8
2025/09/09 09:52
2025/09/09 09:52
2025年9月8日のWWE Raw 生放送結果、勝者、評価
2025年9月8日のWWE Rawのライブ結果、勝者、評価がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。AJ LeeがWWE Rawに復帰 WWE WWE Rawでは、先週金曜日にSmackDownで劇的に復帰してベッキー・リンチを倒したAJ Leeが10年ぶりにRawに戻ることが宣伝されました。また、エル・グランデ・アメリカーノがスタイルズからWWEインターコンチネンタル選手権を奪った後のAJスタイルズ対エル・グランデ・アメリカーノの試合と、ライラ・ヴァルキリア対ラケル・ロドリゲスの試合も宣伝されました。2025年8月25日のRaw放送は260万人の視聴者を集めました。WWE Rawの対戦カードと結果 AJスタイルズ対エル・グランデ・アメリカーノ ライラ・ヴァルキリア対ラケル・ロドリゲス Netflixでの WWE Rawの視聴率と視聴者数 2025年8月25日 | 260万グローバルビュー（第6位） 2025年8月18日 | 280万グローバルビュー（第5位） 2025年8月11日 | 280万グローバルビュー（第6位） 2025年8月4日 | 300万グローバルビュー（第5位） 2025年7月28日 | 270万グローバルビュー（第8位） WWE Rawのチケット販売 WWE Raw会場：ファイサーブ・フォーラム（ウィスコンシン州ミルウォーキー） 配布されたWWE Rawチケット：8,785枚 利用可能なWWE Rawチケット：665枚 WWE Rawはいつ始まりますか？WWE Rawの視聴方法 日付：2025年9月8日（月） WWE Raw開始時間：17:00 PST（20:00 EST） WWE Rawの視聴/ストリーミング場所：Netflix 2025年9月8日のWWE Rawライブ結果とハイライト 夜を通してWWE Rawの最新情報をお待ちください。 出典：https://www.forbes.com/sites/alfredkonuwa/2025/09/08/wwe-raw-live-results-winners-and-grades-on-september-8-2025/
2025/09/09 09:51
2025/09/09 09:51
MTVビデオ・ミュージック・アワードが6年間で最高の視聴者数を記録
MTV ビデオ・ミュージック・アワードが6年間で最高の視聴者数を記録したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。CBSでの「VMAs」は6年間で最高の視聴者数に達しました。LL Cool Jがホストを務めた2025年MTV ビデオ・ミュージック・アワード（VMAs）は、NBCの「サンデー・ナイト・フットボール」（レイブンズ対ビルズ）との激しい競争にもかかわらず、CBSで競争力のある数字を記録しました。9月7日に放送されたこの番組は、ニールセンのデータによると550万人以上の視聴者を集め、2019年以来最大のVMA視聴者数となり、昨年のMTVと他のパラマウントネットワークでの391万人の視聴者から42パーセント増加しました。結論：どれだけ多くの報告が示唆していても、地上波テレビは決して死んでいません。VMAsはいくつかの他のマイルストーンも達成しました：2月のグラミー賞以来CBSで最も視聴されたエンターテイメント特番であり、パラマウント+で今年3番目に大きなライブストリーミングエンターテイメントイベントとなり、グラミー賞とゴールデングローブ賞に次ぐものでした。フォロワー数の関与も記録的な高さに達しました。テレスコープを通じた内部データによると、2025年VMAs投票キャンペーンは前例のない25億のグローバル投票を生成し、昨年の集計の2倍以上となりました（2025年8月5日〜9月5日）。ソーシャルメディアのマイルストーンとして、VMAsは番組の歴史の中で最も視聴され、最も関与された版として新記録を樹立し、公式アカウント全体で10億のビデオ視聴（21パーセント増）と8100万以上のエンゲージメント（6パーセント増）を生成しました。ハッシュタグの盛り上がりも同様に強く、#VMAsはアメリカでXの1位に3時間連続でランクインし、9時間トップ10に残り、一方#VMAは世界で4時間連続で1位のトレンドとなり、12カ国でトップの座を獲得しました。出典：https://www.forbes.com/sites/marcberman1/2025/09/08/mtv-video-music-awards-hit-six-year-audience-high/
2025/09/09 09:48
2025/09/09 09:48
マードック家、大型契約で後継者争いを解決
マードック家、大型契約で後継者争いを解決 BitcoinEthereumNews.comに掲載。トップライン ラクラン・マードック氏（億万長者のニューズ・コープとフォックス・コープのオーナー、ルパート・マードック氏の長男）は、声明によると、家族のメディア事業の支配権を獲得することになり、数十億ドル規模の契約で長年の後継者争いに終止符を打った。和解は月曜日に発表された。（写真：スコット・オルソン/ゲッティイメージズ）ゲッティイメージズ 重要ポイント ルパートとラクランは、ラクランの兄弟姉妹であるプルーデンス、エリザベス、ジェームズとの和解に合意し、フォックス・コープとニューズ・コープ（後者はウォール・ストリート・ジャーナルの発行元）の支配権を含む家族信託の支配権をラクランに与えた。フォックス・コープの声明によると、プルーデンス、エリザベス、ジェームズは信託の受益者ではなくなり、ブルームバーグによると、月曜日のフォックスとニューズ・コープの株価に基づいて、それぞれ約14億ドルを受け取ることになる。ニューヨーク・タイムズは、交渉に詳しい匿名の情報筋を引用し、和解額は33億ドルと報じている。現在の信託は、和解資金を調達するために、フォックスのクラスB株1690万株とニューズ・コープのクラスB株1420万株を売却し、解散される。声明によると、ラクランのための新しい信託は2050年に期限切れとなり、その年までラクランのメディア帝国の支配権を確保する。 フォーブスの速報テキストアラート：最新のヘッドラインを形作る最大のニュースを常に把握できるよう、テキストメッセージアラートを開始します。「Alerts」と(201) 335-0739に送信するか、こちらから登録してください。 フォーブスの評価 月曜日時点でのルパートと彼の家族の純資産は244億ドルと推定され、2024年の195億ドルから増加している。 重要な背景 ルパートの当初の後継者計画は、彼のメディア帝国の支配権を4人の長子に分割するというものだった。これは2023年に変更され、ルパートがラクランに会社の完全な支配権を与えようとしたことで、プルーデンス、エリザベス、ジェームズから訴訟を引き起こした...
2025/09/09 09:36
2025/09/09 09:36
iPhone 17とAppleの「感動的な」イベントについて私たちが知っていること
iPhone 17とAppleの「驚愕の」イベントについて知っていることという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップラインAppleは火曜日の午後に製品イベントを開催する予定で、同社の最新iPhoneモデルを発表すると見られています。このモデルは、バッテリー容量とフロントカメラの改良に加え、同社の主力製品のスリムバージョンを特徴とすると噂されています。Appleイベントは火曜日の午後に予定されています。（写真：Annice Lyn/Getty Images）Getty Images 重要ポイント Appleの年次発表イベントは火曜日13:00（EDT）に開始され、YouTube、Appleのウェブサイト、Apple TVでライブストリーミングされます。Appleはイベントで何が発表されるかを確認していませんが、複数のメディアによると、iPhone 17と新しいApple Watchが発表される見込みです。Forbesの速報テキストアラートを入手：最新のヘッドラインを形作る最大のニュースを常に把握できるよう、テキストメッセージアラートを開始します。「Alerts」と(201) 335-0739に送信するか、こちらから登録してください。iPhone 17について何がわかっている？ iPhoneの次世代モデルはバッテリー寿命が向上すると9to5Macは報じており、SIMカードの代わりにeSIMを採用することで節約されたスペースによってバッテリーが強化されるとしています。iPhone 17 Proはバッテリー容量が6.6%増加すると9to5Macは付け加えています。Appleはまた、iPhone 17 Airも発表する予定で、これはより手頃な価格ながら性能が低いモデルで、iPhone 16 Proより3分の1薄くなるとBloombergは報じており、このスマートフォンは背面に単一のカメラを搭載すると述べています。プレミアムバージョンのiPhone 17 ProとPro Maxは、プロセッサの改良、カメラ品質の向上、前後同時ビデオ録画機能を備えるとBloombergは付け加えています。新しいiPhoneの価格はいくらになる？ 公式価格は火曜日のイベントまでわかりませんが、価格リークによるとiPhone 17は799ドル、iPhone 17 Proは100ドル値上がりして1,099ドルになると示唆されています...
2025/09/09 09:09
2025/09/09 09:09
