ビットコインOrdinals作成者がビットコインCoreをフォークすると脅迫

ビットコインオーディナルの作成者がビットコインコアのフォークを脅迫する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：ビットコインオーディナルの作成者レオニダスがビットコインコアのハードフォークに資金提供すると脅しています。レオニダスはオーディナルやルーンの検閲が危険な前例を作り、断固たる行動を促すと警告しました。彼はDOG軍がビットコインコアのオープンソースフォークに資金提供する準備ができていると述べました。ビットコインオーディナル開発者レオニダスは、開発者がビットコインルーン、オーディナル、またはネットワーク上の他の非金融取引を検閲しようとした場合、ビットコインコアのオープンソースフォークに資金を提供すると警告しました。コミュニティへの公開書簡で、オーディナルの作成者であり「The Ordinal Show」のホストであるレオニダスは、ビットコイン内で拡大する分裂について意見を述べました。この議論は、ノードバリデーターが画像、動画、ドキュメントなどの大規模なデータアップロードをスパムとして除外しながら、ピアツーピア取引を優先すべきかどうかに焦点を当てています。レオニダスによると、ポリシールールの厳格化やオーディナルとルーン取引の検閲は「危険な前例」を作り、「断固たる行動」を促すとのことです。彼はDOG軍がビットコインコアのオープンソースフォークに資金提供する準備ができており、そこではほとんどのポリシールールが削除され、何千人もがそれを実行してビットコインが検閲耐性を持つことを示すことを保証すると述べました。彼の公開書簡は、Blockstream CEOのアダム・バックの発言に続くもので、バックはそのような取引はスパムであり、タイムチェーンに存在する場所はないと主張しています。ビットコインコアの代替、ビットコインノッツ ビットコインコアの代替であるビットコインノッツは人気が急上昇し、2024年3月の67ノードから今日では4,380以上に成長し、現在ネットワークの18%以上を占めています。彼らの採用拡大は、10月30日に予定されているビットコインコアのv30リリースの前に起きており、このリリースでは80バイトのOP_RETURN制限が削除され、より大きなメディアファイルの保存がサポートされます。レオニダスは、このアップデートが覆される可能性を懸念して書簡を書きました。バックの立場はSatoshi Action Fundも共有しています...