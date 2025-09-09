MEXC 取引所
2025-10-10 金曜日
人身売買組織に対する断固たる取り締まり
米国が暗号資産詐欺に制裁：人身売買組織への断固たる取り締まり
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 12:38
米国上院で重要なFRB理事候補スティーブン・ミランの投票が迫る
重要なFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)候補スティーブン・ミラン氏の投票が米国上院で迫る。金融界は米国上院が重要な投票の準備をする中、期待に胸を躍らせています。9月10日、議員たちはFRB候補のスティーブン・ミラン氏を承認する予定で、この決定は経済全体に大きな波紋を投げかける可能性があります。暗号資産市場を追跡している人々にとって、連邦準備制度理事会の構成とリーダーシップを理解することは絶対に重要です。FRB理事会の新たな声は金融政策に影響を与え、それが金利から投資家心理、そして最終的にはデジタル資産の価値に至るまで、あらゆるものに影響を及ぼします。 FRB候補スティーブン・ミラン氏とは誰か、そしてなぜこの任命が重要なのか？ スティーブン・ミラン氏は現在、ホワイトハウス経済諮問委員会（CEA）の議長を務めており、トランプ大統領によって連邦準備制度理事会の重要な空席を埋めるために指名されました。彼の指名は単なる手続き上のステップ以上のものであり、FRB内の経済的視点の微妙なバランスの潜在的な変化を表しています。 連邦準備制度理事会は国の経済状況を形作る上で比類のない役割を果たしています。金利、インフレ目標、量的緩和に関する決定は、信用の利用可能性、消費者支出、投資フローに直接影響します。したがって、その理事会に座る個人は莫大な力を持っています。 FRB候補は金融政策においてどのような役割を果たすのか？ 連邦準備制度理事会の各理事は金融政策の策定に貢献しています。彼らは連邦公開市場委員会（FOMC）の会議に参加し、そこで金利や通貨供給に関する重要な決定が行われます。これらの決定は経済の安定と成長の基盤です。 FRB候補のスティーブン・ミラン氏のような新しい理事は、これらの議論に自身の経済哲学と洞察をもたらします。彼らの見解はFRBの集団的方向性に影響を与え、中央銀行がインフレ、雇用、金融安定にどのようにアプローチするかの調整につながる可能性があります。
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 11:38
テザーは大量のビットコインの保有を投げ売りしているのか？CEOが真実を明かす
テザーは巨大なビットコイン保有量を投げ売りしているのか？CEOが真実を語る
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 11:37
カリフォルニア州の男性、3700万ドルの詐欺計画で重い刑罰に直面
暗号資産マネーロンダリングが明らかに：カリフォルニア州の男性が3700万ドルの計画で重い刑罰に直面
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 11:23
NFLコミッショナーのロジャー・グッデル、ピラティスがどのように役立ったかについて語る
アメリカナショナル・フットボール・リーグ（NFL）コミッショナーのロジャー・グッデルがピラティスの効果について語る。2025年NFLドラフトで指名を発表する様子が写っているNFLコミッショナーのロジャー・グッデルは、18年間ピラティスを行ってきました。8月29日に「Forward and Up NYC 2025」に参加した際、NFLコミッショナーのロジャー・グッデルは物事の核心に迫りたかったと言えるでしょう。そこで彼は、イベントを主催したRomana's Pilates Internationalのグランドマスターインストラクタートレーナーであり主要役員のダリア・ペースとピラティスセッションを行いました。彼はキャディラックと呼ばれるピラティス器具で、ペースの指導のもと、コア筋肉を強化するための様々な動きを行う「キャディラック・トリートメント」も受けました。 グッデルは18年間ピラティスを続けている そこでグッデルは私に、約18年前に始めたピラティスの経験について語りました。「兄のマイケルがかなり長い間インストラクターをしていて、私をピラティスに導いてくれました」と彼は述べました。 グッデルは続けて「これまで私が慣れていたどんな運動とも全く違っていて、それが私の興味を引き、私に合っていると思います。年を重ねるにつれて、ストレッチや筋力強化、フィットネスを含む何か違うものが必要だと感じるようになりました」と語りました。 彼は通常、週に2回、NFLコミッショナーとしての忙しいスケジュールと多くの責任に対応するため、朝早くにピラティスを行っています。彼は2006年9月1日、ポール・タグリアブーの引退後からこの職に就いています。ピラティスは長い間、ホットヨガ、ローイング、サイクリングも含む彼の定期的な身体活動の中核（ダジャレ半分で）となっています。彼はピラティスを「自分自身に集中できる私の時間」として大切にしています。 また、ピラティスのおかげで「素晴らしい気分になれる。気分が良くなり、身体的、精神的、感情的に良い状態であれば、どんな挑戦にもより良く対処できます。」
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 11:18
BTCはサポートを維持し、主要通貨はすべて上昇、1週間で+40%のパンプ
BTCはサポートを維持、主要銘柄すべて上昇、1週間で+40%の急騰。BTCは11万ドルのサポートラインを維持し、センチメント分析は中立に戻る。ロビンフッドはS&P 500に加入予定、ストラテジーは見送り。クジラは過去1ヶ月間で127億ドル相当のBTCを売却。企業は現在1日あたり1755 BTCを購入中。SOLは16.5億ドルの現金を持つ新たな財務ビークルを獲得。ETH ETFsは過去2番目に大きい日次流出を記録。暗号資産規制法案はSEC-CFTC暗号資産委員会を提案。SEC、CFTCはDeFiについて「調和」を目指す。HYPEは過去最高値（ATH）に近づき、Paxos、Frax、Agoraがステーブルコインに入札。StablecoinXはENAを購入するために8.9億ドルを確保。「金を買うためにBTCを売却していない」：Tether CEO。Metaplanetは1.52億ドル相当のBTCを購入。ETHの収益は8月に44%減少。BTCネットワークのマイニング難易度は過去最高値。SUIグループは2000万SUIを購入。トランプ家族はWLFI、American Bitcoinから13億ドルを獲得。SOL Strategiesは株式をNasdaqに上場予定。CardoneはマイアミのマンションをBTC 400枚で売却。
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 11:14
米国下院、ビットコイン戦略備蓄管理計画を推進
米国下院、ビットコイン戦略的準備金管理計画を前進させる
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 11:02
ビットコイン保有量増加：Metaplanetが1500万ドルの購入後、20,136 BTCを保有
メタプラネット社は、財務計画の一環として再びビットコイン領域に参入し、1コインあたり平均111,783ドルで約1,520万ドル相当の136ビットコインを購入しました。同社によると、これにより同社の総保有量は20,136コインになりました。
Bitcoinist
2025/09/09 11:00
HashkeyがアジアNo.1の多通貨デジタル資産トレジャリーファンドを立ち上げる計画
Hashkeyがアジア最大のマルチ通貨デジタル資産トレジャリーファンドを立ち上げる計画。Hashkeyは、永続的なマルチ通貨エコシステムを通じて、機関投資家の金融と暗号資産が融合する新時代を切り開くアジア最大のデジタル資産トレジャリーファンドの立ち上げを目指しています。Hashkeyはデジタル資産トレジャリーファンドで金融と暗号資産の架け橋を目指す 香港を拠点とするデジタル資産金融サービス会社であるHashkey Groupは、9月8日に発表しました。
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 10:52
Eightco株式がWorldcoinトレジャリー移動とBitMineの支援で急騰
Eightco株価、WorldcoinコミュニティートレジャリーへのシフトとBitMineの支援で急騰。オンライン販売者向けにキャッシュフロー支援と梱包サービスを提供するEightco Holdingsは、同社のコーポレートトレジャリーを主にWorldcoinに割り当てる計画を発表した後、今年最も急激な市場動向の一つを記録しました。同社はまた、広範なイーサリアムポートフォリオを持つ暗号資産マイニング企業BitMineから新たな支援を確保し、デジタルIDトークンが企業準備金においてより大きな役割を果たす可能性があるかどうかについての投機を煽りました。 歴
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 10:23
