S&P 500の変更でHOOD上昇、MSTR下落という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Robinhood（HOOD）株は月曜日に15%急騰しました。これは同社がS&P 500（米株の広く追跡されている基準指数）に組み入れられたことを受けてのものです。この発表は金曜日の市場終了後に行われ、9月22日の指数リバランス時に有効となります。今年株価がほぼ3倍になったこの取引プラットフォームは、長い間組み入れの有力候補と考えられていました。同社は指数にまだ追加されていない適格企業の中で最大手3社の1つでした。 一方、Strategy（MSTR）の株価は、今四半期に初めて組み入れ資格を得たにもかかわらず、このビットコインBTC$111,661.49開発企業が見送られた後に下落しました。Strategyは2025年第2四半期に140億ドルの営業利益と100億ドルの純利益を計上し、これはS&Pの要件を満たす目を見張る数字でした。利益の源泉—ビットコイン価格の急騰—は、BTCが反対方向にも動く可能性があることを確実に認識していた選定委員会にとって、あまり好ましくなかったようです。MSTRは米国の午前遅くの取引で1.5%下落しました。 月曜日の朝CNBCに出演したStrategy CEOのMichael Saylorは、即時の組み入れを期待していなかったと述べました。「適格性を得た最初の四半期で選ばれるとは思っていませんでした」と彼は言いました。「いつか起こるだろうと考えていました」。 Benchmarkのアナリスト、Mark Palmerもその見解に同調し、Strategyは「事業モデルの検証としてS&Pの承認を必要としていない。市場のスコアボードがすでに力強い形でそれを証明しているからだ」と書いています。 TD CowenのアナリストLance Vitancaは委員会の決定は驚くべきものではないと述べました。「組み入れは我々の投資テーゼの中心ではなかったが、潜在的なポジティブな触媒であり続けている」と彼は書きました。 一部の観測筋は、委員会がビットコインと密接に関連する企業を組み入れることに躊躇している可能性があると推測しています。Vitancaはその可能性に直接言及し、「委員会が...」と書いています。