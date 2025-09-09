MEXC 取引所
トム・リー氏、ビットコインは今年「簡単に」20万ドルに達する可能性があると述べる
トム・リー氏、ビットコインは今年「簡単に」20万ドルに達する可能性があると発言 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、Fundstrat Global Advisorsのマネージングパートナーであるトム・リー氏はCNBCに対し、ビットコインが今年20万ドルに到達する可能性があると語った。インタビューの中で彼は、連邦準備制度理事会が金利を引き下げれば、このデジタル通貨は恩恵を受けるだろうと主張した。ビットコインやその他のデジタル通貨やトークンは、低金利環境下で概ね好調に推移している。 暗号資産強気派でFundstrat Global Advisorsのマネージングパートナーであるトム・リー氏は月曜日、CNBCに対し、ビットコインは年末までに1コイン当たり20万ドルに達する可能性があると語った。 過去に大胆な予測をしてきたリー氏は、米国中央銀行が9月17日に開催される次回の金融政策会議で予想される金利引き下げが、この資産価格を押し上げるだろうと述べた。 「ビットコインやイーサリアムのような暗号資産は金融政策に非常に敏感です」とリー氏は言う。「9月17日は重要な触媒になると思います。」 さらに彼は付け加えた：「ビットコインは年末までに簡単に20万ドルに到達できると思います。それが大きな動きであることは承知しています。」 CoinGeckoのデータによると、ビットコインは最近、過去24時間で1パーセントポイント未満の上昇となる11万2000ドル強で取引されている。先月、過去最高値（ATH）である12万4128ドルを記録した後、インフレ、米国経済、その他のマクロ経済的不確実性に関する投資家の不安の中で下落した。 ビットコインマイナーのBitMine Immersionsのイーサリアムトレジャリー戦略の立役者でもあり、同社の会長を務めるリー氏は、ビットコインの上昇については概ね正しい予測をしてきたが、コインが価格目標に到達する日付については間違っていた。例えば2018年、この投資家はビットコインが2022年までに12万5000ドルに達すると述べた。この主要暗号資産のその年の最高価格は4万7737ドルで、2021年に6万9044ドルの記録を破った後、1万6000ドル以下に暴落した。 ドナルド・トランプ大統領からの圧力にもかかわらず、連邦準備制度理事会は今年、金利引き下げに慎重な姿勢を示している。アナリストらは...
AIモデルがビットコインの中立的トレンドを予測：9月後半のショックを警告
AIモデルがビットコインの中立的トレンドを予測：9月後半のショックを警告」の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 AIモデルがビットコインの中立的トレンドを予測：9月後半のショックを警告 | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！ 最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。 セバスチャンの暗号資産の世界への旅は4年前に始まり、ブロックチェーン技術が金融システムに革命をもたらす可能性に魅了されたことがきっかけでした。彼の最初の探求は、様々な暗号資産プロジェクト、特に革新的な金融ソリューションの構築に焦点を当てたプロジェクトの複雑さを理解することに集中していました。数え切れないほどの研究と学習の時間を通じて、セバスチャンは基盤技術、市場力学、暗号資産の潜在的な応用について深い理解を深めました。 知識が増えるにつれて、セバスチャンは自分の洞察を他者と共有したいと感じるようになりました。彼はXやLinkedInなどのプラットフォームでオンラインディスカッションに積極的に貢献し始め、フィンテックと暗号資産関連のコンテンツに焦点を当てました。彼の目標は、価値あるトレンドと洞察をより広い視聴者に公開し、急速に進化する暗号資産の状況についてより深い理解を育むことでした。セバスチャンの貢献はすぐに認められ、オンライン暗号資産コミュニティで信頼される声となりました。 専門知識をさらに高めるために、セバスチャンはUCバークレーのフィンテック：フレームワーク、アプリケーション、戦略の認定を取得しました。この厳格なプログラムは、金融テクノロジーに関する貴重なスキルと知識を彼に与え、伝統的な金融（TradFi）と分散型金融（DeFi）の間のギャップを埋めました。この認定は、より広い金融状況とブロックチェーン技術との交差点についての彼の理解を深めました。 セバスチャンの金融と執筆への情熱は彼の仕事に明らかです。彼は金融研究に没頭し、市場トレンドを分析し、暗号資産分野の最新の発展を探求することを楽しんでいます。余暇には、セバスチャンはチャートに没頭したり、10-K書類を研究したり、金融の未来について考えさせられるディスカッションに参加していることがよくあります。 セバスチャンの旅は…
MegaETH、ブロックチェーン手数料を低く抑えるためにEthenaとステーブルコインを発行へ
MegaETHがEthenaとステーブルコインを発表、ブロックチェーン手数料を低く抑えることを目指す」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。MegaETHは、取引処理が非常に速いため自らを「リアルタイム」ブロックチェーンと呼ぶイーサリアムのスケーリングネットワークで、月曜日に急成長中のDeFiプロトコルEthena ENA$0.7923と共同でネイティブステーブルコインを発表しました。ブログ記事によると、USDmと名付けられたこのトークンは、ネットワーク上に構築されたアプリケーションやプロトコルに密接に組み込まれ、準備資産からの収益をシーケンサーコストの補助に振り向けることで、チェーン上の取引コストを低く抑えることを目指しています。 「USDmはユーザーにとって手数料が低くなり、アプリケーションにとってより表現力豊かな設計空間を意味します」とMegaETHの共同創設者Shuyao Kongはブログ記事で述べています。「私たちはEthenaと協力して、エコシステム内のすべての利害関係者にとってウィンウィンのシナリオを実現することに興奮しています。」 このトークンは当初、BlackRockのトークン化されたマネーマーケットファンドBUIDLに裏付けられた利回り生成トークンであるEthenaのUSDtbによって裏付けられます。後に、USDeなど他の将来のEthena発行トークンが追加される可能性があると、MegaETHはブログ記事で述べています。 EthenaのガバナンストークンであるENA（ENA）は過去24時間で7%上昇し、より広い暗号資産市場を上回るパフォーマンスを示しました。 ステーブルコインは急成長している2,700億ドル規模の暗号資産グループで、主に米ドルに価格が連動しています。これらは暗号資産取引所での主要な流動性と取引ペアとして機能し、また従来の銀行チャネルと比較してブロックチェーンレールでより速く、より安価な取引を約束する国境を越えた支払いにも増々使用されています。米国では今年初め、ドナルド・トランプ大統領が同国初の主要な暗号資産法案であるGENIUS法に署名したことで、規制面でも後押しを受けました。 MegaETHのステーブルコインは、CircleのUSDCやTetherのUSDTが現在支配している既存のステーブルコイン提供に単に依存するのではなく、サービスプロバイダーと独自のステーブルコインを発行するための措置を講じる暗号資産エコシステムの最新の例です。人気の暗号資産ウォレットであるメタマスクは最近、発表しました...
ワールドカップ予選に先立つメディアデーのハイライト
ワールドカップ予選前のメディアデーハイライトがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ナイジェリアの選手モーゼス・ダディ・シモン（左）が、2024年2月7日にコートジボワールのブアケにある平和スタジアムで行われた2024アフリカネイションズカップ（CAN）準決勝サッカー試合中に、南アフリカのオーブリー・マフォサ・モディバとボールを争っています。（写真：Anis/APP/NurPhoto via Getty Images）NurPhoto via Getty Images 南アフリカは20年以上待ち続けています。バファナ・バファナが予選を通じてFIFAワールドカップへの出場権を獲得したのは2001年が最後で、2002年の日韓大会への出場を果たしました。2010年の出場は開催国としてのものであり、予選の厳しい戦いを経たものではありませんでした。その結果、南アフリカのサポーターの一世代全体が、自国チームが実力で出場権を獲得する姿を目撃したことがありません。現在、ヒューゴ・ブロースの下で、バファナ・バファナはその長い渇望を終わらせる瀬戸際に立っています。 グループCの賭け目 バファナ・バファナは9月9日にブルームフォンテインのトヨタスタジアムでナイジェリアに勝利すれば、2026年FIFAワールドカップへの出場権を確保するチャンスがあります。提供 バファナ・バファナはナイジェリアをホストし、勝利すればスーパーイーグルスがグループCで首位に立つチャンスを事実上消滅させることができると認識しています。ただし、フィールド外の問題が状況を変える可能性があります。FIFAはまだ、南アフリカが3月のレソト戦での2-0勝利で出場停止中のミッドフィールダー、テボホ・モコエナを起用したことで3ポイントを失うかどうかを確認しておらず、順位は不確定のままです。現在、南アフリカは7試合で16ポイントを獲得し、2位のベナンを5ポイントリードしています。ナイジェリアは10ポイントで3位につけており、勝利すれば差を縮め、希望を持ち続けることができます。FIFAがポイント減点を決定すれば、レースは大幅に接戦となり、ベナンにチャンスが生まれるでしょう。グループ優勝者のみが...
ライオングループがSOL、SUI保有をHYPEにトークンスワップする計画
ライオングループがSOL、SUI保有をHYPEとトークンスワップする計画がBitcoinEthereumNews.comに掲載された。ナスダック上場のライオングループ（LGHL）は、保有するすべてのSOLとSUIをHYPEトークンと交換する計画だ。シンガポールを拠点とするこの取引プラットフォーム運営会社は、デジタル資産カストディアンのBitGoによる米国でのHyperliquidエコシステムのカストディサービス開始を活用することを目指している。月曜日の発表で、ライオングループはHyperliquidレイヤー1ネットワークの分散型無期限先物取引所の機能を使用して暗号資産ポートフォリオを最適化する計画だと述べた。同社は6月下旬からHYPEトークンの取得を開始しており、以前にHyperliquid財務イニシアチブを発表していた。しかし当時、ライオングループはSOLとSUIの取得を継続する計画だと述べていた。ライオングループのCEO、ウィルソン・ワン氏はHyperliquidについて「オンチェーン注文帳と効率的な取引インフラを備えた、分散型金融における最も魅力的な機会」と表現した。「規律ある蓄積プロセスを通じてSOLとSUIからHYPEへの保有をシフトすることで、ポートフォリオの効率を高め、暗号資産セクターでの持続的な成長に向けて当社のポジションを確立することを目指しています」と彼は付け加えた。執筆時点で、HYPEの価格は51.39ドルで、過去24時間で9%上昇している。月曜日の東海岸の正午時点でLGHL株は1.25ドルで取引され、当日は7.4%下落した。出典：https://www.coindesk.com/business/2025/09/08/lion-group-plans-to-swap-sol-sui-holdings-for-hype
SEC委員のピアース氏、中央集権型プロトコルに対するレイヤー2規制の迫り来る可能性を指摘
投稿「SEC（米国証券取引委員会）のパースが中央集権型プロトコルに対する迫りくるレイヤー2規制に警告」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要警告：SEC（米国証券取引委員会）のパースが中央集権型プロトコルに対する迫りくるレイヤー2規制に警告 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 重要警告：SEC（米国証券取引委員会）のパースが中央集権型プロトコルに対する迫りくるレイヤー2規制に警告 出典: https://bitcoinworld.co.in/sec-layer-2-regulation-warning/
リップルCTO、サプライチェーン攻撃への迅速な対応でXRPウォレットを称賛
リップル最高技術責任者（CTO）がサプライチェーン攻撃に対するXRPウォレットの迅速な対応を称賛 BitcoinEthereumNews.comに掲載。リップルの最高技術責任者であるデビッド・シュワルツ氏は、Node Package Manager（NPM）エコシステムに対する大規模なサプライチェーン攻撃に迅速に対応したことで、人気のXRPウォレットであるXamanを称賛しました。最近、評判の高い開発者のNPMアカウントが侵害され、広く使用されているJavaScriptパッケージが悪意のあるコードに感染しました。このマルウェアは、メタマスクなどの暗号資産ウォレットを特に標的にし、アドレスを密かに入れ替えることで、暗号資産に不慣れなユーザーの資金を攻撃者にリダイレクトします。U.Todayの報道によると、Ledgerの最高技術責任者であるチャールズ・ギレメ氏は、明確な署名機能を持つハードウェアウォレットを持たない暗号資産ユーザーに対し、一時的にオンチェーン処理を停止するよう呼びかけています。Xamanの対応 Xamanウォレットを開発するチームは直ちに監査を実施し、ユーザーにとって安全であることを確認しました。XRPL Labsの共同創設者であるWietse Wind Supply氏は、チェーン攻撃が「ますます一般的になっている」と指摘しています。出典：https://u.today/ripple-cto-praises-xrp-wallet-for-swift-reaction-to-supply-chain-attack
米国の現物ビットコインETFが顕著な3億6400万ドルの資金流入反転で急増
米国の現物ビットコインETFが顕著な3億6400万ドルの資金流入反転で急増 BitcoinEthereumNews.comに掲載。米国の現物ビットコインETFが顕著な3億6400万ドルの資金流入反転で急増 コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 米国の現物ビットコインETFが顕著な3億6400万ドルの資金流入反転で急増 出典: https://bitcoinworld.co.in/us-spot-bitcoin-etfs-rebound/
CoinShares、12億ドルの評価額で200%拡大しNasdaq上場へ
投稿「Coinsharesが12億ドルの評価額と200%の拡大でNasdaq上場へ」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Coinsharesは12億ドルの評価額でのNasdaq上場により米国市場に進出し、デジタル資産投資の主導権を握り、100億ドルのプラットフォームをグローバルに拡大することを目指しています。Coinshares International Ltd.（Nasdaq Stockholm：CS；US OTCQX：CNSRF）は9月8日、合併することを発表しました[…] 出典：https://news.bitcoin.com/coinshares-set-for-nasdaq-debut-on-1-2b-valuation-200-expansion/
S&P 500の変更によりHOOD上昇、MSTR下落
S&P 500の変更でHOOD上昇、MSTR下落という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Robinhood（HOOD）株は月曜日に15%急騰しました。これは同社がS&P 500（米株の広く追跡されている基準指数）に組み入れられたことを受けてのものです。この発表は金曜日の市場終了後に行われ、9月22日の指数リバランス時に有効となります。今年株価がほぼ3倍になったこの取引プラットフォームは、長い間組み入れの有力候補と考えられていました。同社は指数にまだ追加されていない適格企業の中で最大手3社の1つでした。 一方、Strategy（MSTR）の株価は、今四半期に初めて組み入れ資格を得たにもかかわらず、このビットコインBTC$111,661.49開発企業が見送られた後に下落しました。Strategyは2025年第2四半期に140億ドルの営業利益と100億ドルの純利益を計上し、これはS&Pの要件を満たす目を見張る数字でした。利益の源泉—ビットコイン価格の急騰—は、BTCが反対方向にも動く可能性があることを確実に認識していた選定委員会にとって、あまり好ましくなかったようです。MSTRは米国の午前遅くの取引で1.5%下落しました。 月曜日の朝CNBCに出演したStrategy CEOのMichael Saylorは、即時の組み入れを期待していなかったと述べました。「適格性を得た最初の四半期で選ばれるとは思っていませんでした」と彼は言いました。「いつか起こるだろうと考えていました」。 Benchmarkのアナリスト、Mark Palmerもその見解に同調し、Strategyは「事業モデルの検証としてS&Pの承認を必要としていない。市場のスコアボードがすでに力強い形でそれを証明しているからだ」と書いています。 TD CowenのアナリストLance Vitancaは委員会の決定は驚くべきものではないと述べました。「組み入れは我々の投資テーゼの中心ではなかったが、潜在的なポジティブな触媒であり続けている」と彼は書きました。 一部の観測筋は、委員会がビットコインと密接に関連する企業を組み入れることに躊躇している可能性があると推測しています。Vitancaはその可能性に直接言及し、「委員会が...」と書いています。
