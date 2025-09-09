MEXC 取引所
Paxosが提案するUSDHステーブルコイン、95%のバイバックでHYPEエコシステムを強化
Paxosが95%のバイバックを備えたUSDHステーブルコインを提案し、HYPEエコシステムを強化することがBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。主なポイント：PaxosはHyperliquid連携のステーブルコインUSDHを発表し、内蔵型HYPE報酬システムを備え、機関投資家向けの採用とコンプライアンスを目指しています。Hyperliquidは強力な取引高とホエール活動を持つDeFiリーダーであり続けています。ステーブルコインインフラのプロバイダーであるPaxosは、「Hyperliquid優先」で設計され、GENIUS法やMiCA基準などの規制フレームワークに完全に準拠した新しいステーブルコインUSDHの導入計画を発表しました。同社によると、「私たちは、採用を促進し、インセンティブを調整し、エコシステムの次の成長時代を支えるために特別に構築された、Hyperliquid優先の完全準拠ステーブルコインUSDHの立ち上げを提案します。」 Paxos – Hyperliquidパートナーシップの詳細 公開された発表では、USDHリザーブから得られる利息の95%がHyperliquidのネイティブトークン – HYPEの買い戻しに使用される独自のトークノミクスモデルが強調されています。Paxosはその後、ユーザー、バリデーター、パートナープロトコル間でリターンを再分配します。同時に、HyperEVMとHyperCore全体にUSDHを展開します。これは、グローバルバンキングシステムとのリンクと規制基準の遵守により、機関投資家とフィンテックプラットフォームを引き付けることを目的としています。米国、EU、シンガポール、アブダビ、ラテンアメリカにまたがる70以上の金融パートナーのネットワークを活用し、Paxosは地域の規制を遵守しながらUSDHを効率的に配布します。 コミュニティの反応 業界オブザーバーは、@withAUSD、@raincards、@LayerZero_Core、@EtherFiからのUSDH提案を、これまでで最も堅牢な提出物として称賛しています。例えば、Rob Hadickによると、この提案はPaxosのインフラ、Rainの支出ツール、LayerZeroのインターオペラビリティ、Ether.fiのボールト専門知識を組み合わせています。彼はまた、この提案が他の提案で見られるスケーリングとカウンターパーティの問題を回避し、USDHの変革的可能性のための強固な基盤を確立していると指摘しました。「最高の機関バックアップで同点であり、間違いなく他を上回る使いやすさとインフラを持っています。」彼は付け加えました、「見るのが興味深いでしょう...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 14:28
Metaplanetは1500万ドルの購入後、20,136 BTCを保有
メタプラネットが1500万ドルの購入後に20,136 BTCを保有するという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコイン保有量の増加：メタプラネットが1500万ドルの購入後に20,136 BTCを保有 ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーをお届けするためにメールアドレスをご入力ください。クリスチャンは、フィリピンとカナダのメディアでリーダーシップの役割を担うジャーナリスト兼編集者であり、文章と暗号資産への愛に支えられています。オフの時間には、料理人であり映画愛好家でもあり、宇宙の大きさに常に興味を抱いています。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典：https://bitcoinist.com/bitcoin-stash-grows-metaplanet-now-holds-20136-btc-after-15m-buy/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 14:25
「ほぼテレパシー」のようなウェアラブルデバイスで機器とサイレントにコミュニケーション可能に
「近テレパシー」ウェアラブルがデバイスとの無言コミュニケーションを可能に」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要約するとボストンのスタートアップAlterEgoが、顎と喉の神経筋信号を解読することでユーザーが機械と無言でコミュニケーションできるウェアラブルを発表しました。この技術は2018年のMITメディアラボのプロトタイプを基にしており、サブボーカル音声を高精度でキャプチャして翻訳できることを示しました。AlterEgoは、Neuralinkのような脳インプラントやMetaのEMGリストバンドに代わる実用的な非侵襲的アプローチとして位置づけています。ボストンのスタートアップAlterEgoは月曜日、ユーザーがコンピュータと無言でコミュニケーションできるウェアラブルデバイスを発表しました。これはMITメディアラボで開発された革新的な技術を商業化する最初の本格的な試みとなります。同社が「近テレパシー」インターフェースと表現するこのデバイスは、脳活動を読み取るのではなく、人が内部で言葉を発するときの顔と喉の微弱な神経筋信号を検出します。これらの信号は機械学習ソフトウェアによって解読され、コマンドやテキストとして送信されます。応答は骨伝導オーディオを通じてプライベートに届けられます。この話は最初にAxiosによって報じられ、同社の創設者であるArnav KapurがXで共有しました。「AlterEgoを紹介します：思考のスピードで無言のコミュニケーションを可能にする世界初の近テレパシーウェアラブルです。AlterEgoはAIを人間の心の拡張にします。MITで研究を始めて以来、私たちはいくつかのブレークスルーを達成しました。今日それらを発表します。pic.twitter.com/KX5mxUIBAk — alterego (@alterego_io) 2025年9月8日」このアプローチは、2018年にMITで最初に発表された研究に基づいています。当時大学院生だったKapurは、同じ名前のプロトタイプヘッドセットを紹介しました。そのバージョンでは、サブボーカル音声（無言で発せられる言葉）が、シンプルなシステムを制御するのに十分な精度でキャプチャできることを実証しました。研究室はこれを言語障害を持つ人々のための潜在的な補助として位置づけると同時に、人間とコンピュータの相互作用におけるより広範な応用も示唆しました。AlterEgoは資金調達、発売時期、商業化戦略に関する詳細を明らかにしていませんが、同社は公開でこの技術を発表する予定です...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 13:59
ビットコインコアの検閲がフォークを引き起こす可能性：オーディナルリーダー
ビットコインコアの検閲がフォークを引き起こす可能性：オーディナルリーダー」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコインコアの検閲がフォークを引き起こす可能性：オーディナルリーダー ニュースレターにご登録ください！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。Jake Simmonsは2016年からビットコイン愛好家です。ビットコインについて知って以来、彼は毎日このトピックを研究し、自分の知識を他の人と共有しようとしています。彼の目標は、法定通貨システムに取って代わるビットコインの金融革命に貢献することです。BTCと暗号資産以外に、Jakeは大学でビジネス情報学を学びました。2017年に卒業後、彼はブロックチェーンと暗号資産セクターで働いています。Twitterのアカウントはこちらからフォローできます：@realJakeSimmons。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典：https://bitcoinist.com/bitcoin-core-censorship-trigger-fork/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 13:46
アジア株式は上昇、ドルは下落、市場はFRBの利下げを織り込む
アジア株式は上昇、ドルは下落、市場はFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げを織り込む BitcoinEthereumNews.comによると、アジア太平洋株式は火曜日に上昇した。これは米連邦準備制度理事会が早ければ来週にも利下げを行うとの期待によるものだが、政治的緊張と政策リスクが通貨と債券市場に慎重さをもたらしている。MSCIの日本を除くアジア太平洋株指数は、ナスダックが過去最高を記録した強いウォール街の一日の後、取引開始時に0.2%上昇した。ニューヨークでは、S&P 500が0.2%上昇し、先週の記録に迫った。ダウは114ポイント（0.3%）上昇し、ナスダックは0.5%上昇して新記録を達成した。CME FedWatchツールによると、先物価格は今月50bpの利下げの可能性が10%強あることを示しており、これは1週間前のゼロから上昇している。欧州株式先物は月曜日の現金市場の上昇後に軟化した。EUROSTOXX 50先物は0.17%下落、FTSE先物は0.04%低下、DAX先物は0.22%下落した。日本の日経225は約0.3%上昇して43,763.96に、オーストラリアのASX 200は0.5%下落して8,806.60に、韓国のコスピは0.6%上昇して3,238.07に、香港のハンセン指数は1.2%上昇して25,949.48に、上海総合指数は0.1%上昇して3,831.45となった。通貨市場では、円は対ドルで0.1%上昇して147.37円となり、前日の下落を相殺した一方、ユーロは1.1768ドルで安定していた。日本国債利回りは前日の上昇から下落した。これは価格と利回りが逆方向に動くためである。ロイターによると、米ドルは火曜日に約7週間ぶりの安値に下落した。米国債利回りは最低水準近くにとどまり、政策期待に敏感な2年物国債利回りは5ヶ月ぶりの安値である3.4966%付近で推移した。指標となる10年物も同様に5ヶ月ぶりの安値である4.0494%付近にあった。10年物国債利回りは金曜日の終値4.10%から、また先週火曜日の4.28%から4.04%に低下した。商品市場は混合していた。エネルギー取引では、米国原油の指標は25セント上昇して1バレル62.51ドルとなり、ブレント原油は27セント上昇して...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 13:45
米国、中国関連の電子機器試験所の禁止を検討
米国、中国関連の電子機器テスト研究所の禁止を検討する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。月曜日、連邦通信委員会（FCC）は国家安全保障上の懸念を理由に、中国政府と関連する7つのテスト研究所の米国認証を取り消す手続きを開始したと発表しました。5月、FCCは中国拠点の一部研究所が電話、カメラ、コンピューターなどの機器を米国での販売向けに認証することを禁止するルールを承認しました。FCCはさらに、5月以降に他の4つの中国研究所の認証が期限切れとなり、延長を求めていた2つを含め、更新されないと付け加えました。「外国の敵対政府は、FCCが米国市場で安全と認証する機器をテストする研究所を所有・管理すべきではない」とFCC委員長のブレンダン・カー氏は述べました。米国向けのすべての電子製品は、輸入前にFCCの機器認証プロセスをクリアする必要があります。FCCは、そのような機器の約75%が中国国内の研究所でテストされていると推定しています。ロイターが報じたところによると、FCCが名指しした対象には、重慶情報通信アカデミー、CQCインターネット・オブ・ビークルズ・テクニカル・サービス、CVCテスティング、TUVラインランド-CCIC寧波、UL-CCIC、CESI（広州）スタンダード、中国情報通信技術アカデミーが含まれます。上海計測テスト技術研究所とCCIC南部テスト会社も対象となっています。中国大使館は米国が貿易を政治化していると批判しました。ワシントンの中国大使館はこれまでに、米国が「国家安全保障の概念を拡大解釈し、国家機関と長距離管轄権を使用して中国企業を打ち負かそうとすることに反対する。貿易と技術問題を政治的武器に変えることに反対する」と述べています。FCCはこれまでに、これらの研究所の多くが中国共産党と密接な関係を持っており、国有企業や中国軍とのつながりがあると述べています。FCCによると、これらの施設は近年、米国市場向けに数千の機器をテストしてきたとのことです。2022年11月、FCCはファーウェイとZTEからの新しい通信機器の承認を停止し...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 13:33
ウォールストリートのブローカーBernstein、CircleのUSDCマーケットシェアは「急上昇中」と述べる AI: I've translated the content to Japanese (ja-JP) as requested, maintaining the original format and terminology consistency. The translation accurately conveys the meaning of the original headline about Circle's USDC market share according to Bernstein.
ウォールストリートブローカーのバーンスタイン、サークルのUSDCマーケットシェアは「急上昇中」と発表 BitcoinEthereumNews.comに掲載された記事によると、Hyperliquidは独自のステーブルコインを発行する計画を進めており、この動きにより分散型取引所（DEX）のサークルのUSDCへの依存度が低下する可能性があります。こうした懸念にもかかわらず、USDC供給量は725億ドルに急増し、ウォールストリートブローカーであるバーンスタインの2025年予測を25%上回っています。同社はステーブルコインの供給量が年末までに740億ドルに達すると予測していました。 火曜日の報告書でガウタム・チュガニ率いるアナリストは、このステーブルコインのマーケットシェアは「急上昇中」と記しています。ブローカーによると、世界最大のステーブルコインUSDTの発行元であるテザーに対する市場シェアも、第2四半期の28%から30%に成長したとのことです。 ステーブルコインは、米ドルや金などの他の資産に価値が連動する暗号資産です。これらは暗号資産市場で重要な役割を果たし、決済インフラなどを提供するとともに、国際的な送金にも使用されています。 報告書によると、現在55億ドル相当のUSDC（供給量の約7.5%）がHyperliquidの担保資産として使用されています。アナリストは、取引所の動きが競争をもたらす一方で、実行の信頼性とサイジングが重要なデリバティブ市場において、新しいステーブルコインに十分な流動性を確保することは困難だと述べています。 バーンスタインは、GENIUS法案の成立を受けて、新たなステーブルコイン参入者の出現は避けられないとしています。しかし、デリバティブのための流動性確保は容易ではありません。 バーンスタインのアナリストによれば、金利引き下げに対するサークルのエクスポージャーへの懸念（金利収入の低下が収益に影響する可能性があるため）は、ステーブルコイン発行者がUSDC供給拡大から恩恵を受けるという大局を見失っています。報告書は、金利引き下げがデジタル資産におけるリスク選好感情を支え、USDCと関連する利回り戦略への需要をさらに促進する可能性があると付け加えています。 バーンスタインはサークル株に対して、230ドルの目標価格でアウトパフォーム評価を付けています。発表時点で同株は1.2%高の約116ドルで取引されていました。 続きを読む：サークル、レイヤー1ブロックチェーン「Arc」を発表、第2四半期に4億2800万ドルを報告...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 13:28
最も衝撃的な新たな疑惑の暴露
この投稿「衝撃的な新たな疑惑の暴露」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン 下院監視委員会は月曜日の夜、ジェフリー・エプスタインの遺産から召喚状に応じて共有された記録を公開しました—これには卑猥な絵と誕生日メッセージが含まれた彼の50歳の誕生日ブックの編集版（ドナルド・トランプ大統領が署名したとされる）と、他にもいくつかの新たな疑惑を含む文書が含まれています。下院監視委員会が公開したエプスタインの誕生日ブックのページのスクリーンショットで、トランプ大統領が署名したとされるメモが表示されています。下院監視委員会の重要事実 委員会が公開したエプスタインの50歳の誕生日ブックのスキャンを含む文書は238ページあり、165ページにはドナルド・トランプ大統領が署名したとされるメッセージのコピーと卑猥な絵が含まれています。トランプの署名とされるもの（大統領はこれを偽物と以前に呼んでいます）と絵が表示されているページは、下院監視委員会の民主党議員によってソーシャルメディアで最初に共有されました。誕生日ブックの126ページには、ビル・クリントン元大統領が署名したとされる手書きのメモがあり、エプスタインの「子供のような好奇心」と「変化をもたらす意欲」を称賛しているように見えます。トランプは誕生日ブック文書の156ページで再び言及されており、写真と手書きのキャプションには、ウォール・ストリート・ジャーナルによると長年のマー・ア・ラーゴのメンバーであるジョエル・パシュコウが書いたとされる下品な冗談が含まれています。その写真には、トランプがエプスタインに支払っているように見せかけた模造の大型22,500ドルの小切手が写っており、その後にキャプションがあります：「ジェフリーは早くから金と女性に才能を示していた！『完全に減価償却された』[編集された女性の名前]をドナルド・トランプに22,500ドルで売る。」女性の名前と画像は下院の文書から編集されており、ニューヨーク・タイムズによると、エプスタインの遺産弁護士は委員会に対し、編集は未成年者と女性の身元を保護するために行われたと伝えました...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 13:18
カザフスタンが国家暗号通貨備蓄とブロックチェーン駆動型都市を計画
カシム＝ジョマルト・トカエフ大統領は年次演説で、政府運営の暗号資産備蓄と[...]を含むビジョンを概説しました。カザフスタンが国家暗号資産備蓄とブロックチェーン駆動型都市を計画」という投稿がCoindooに最初に掲載されました。
Coindoo
2025/09/09 13:00
市場センチメントを形成する可能性のある主要なブロックチェーンイベント
「市場センチメントを形成する可能性のある主要なブロックチェーンイベント」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産とブロックチェーン市場は依然として急速なイノベーションを伴うダイナミックな状況にあり、9月8日から9月14日までの来週は、さまざまなブロックチェーンプロジェクトで多くの重要なイベントが予定されています。ガバナンス投票やトークンアンロックからハードフォーク、監査、重要なパートナーシップ発表まで、これらのマイルストーンは投資家のセンチメントと市場の短期的な方向性に大きな影響を与える可能性があります。 月曜日、9月8日：ガバナンスとコミュニティエンゲージメント 週はコミュニティ指向のいくつかの活動から始まります。Origin Protocolは、世界標準時16時に開催されるコミュニティコールを計画しており、ユーザーと会い、プロジェクトの開発状況について最新情報を提供することを目的としています。一方、リキッドステーキングのリーダーであるLidoは、プラットフォーム上の意思決定の分散化という文脈で注目すべきデュアルガバナンス投票を実施します。さらに、分散型デリバティブ取引所であるdYdXは、エコシステムを強化するガバナンス提案シリーズの一環として、最初のガバナンス提案である提案#275の投票を開始します。 火曜日、9月9日：投票、アップグレード、AMA 火曜日もガバナンス対策と技術的改善で満載です。dYdXは提案#276の投票に移行し、プロジェクトガバナンスの急速な発展を示しています。技術的には、Tezosはテストネットソウルアップグレードを実施し、ShadownetとGhostnetの両テストネットがソウルに移行する重要な転換点となります。このようなステップは、ブロックチェーンの継続的な柔軟性に向けた重要な一歩です。さらに、Metisは世界標準時16時にLazAIとのAsk-Me-Anythingセッションを開催し、コミュニティに将来の洞察と計画を提供します。 水曜日、9月10日：提案、監査、ハードフォーク 水曜日には3つの異なるイベントがあります。Celoはアイスクリームハードフォークを採用し、ネットワークの安定性とスケーラビリティを向上させる重要なアップグレードの一つとなります。ABはセキュリティ指向のブロックチェーン...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 12:49
