最も衝撃的な新たな疑惑の暴露

この投稿「衝撃的な新たな疑惑の暴露」はBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。トップライン 下院監視委員会は月曜日の夜、ジェフリー・エプスタインの遺産から召喚状に応じて共有された記録を公開しました—これには卑猥な絵と誕生日メッセージが含まれた彼の50歳の誕生日ブックの編集版（ドナルド・トランプ大統領が署名したとされる）と、他にもいくつかの新たな疑惑を含む文書が含まれています。下院監視委員会が公開したエプスタインの誕生日ブックのページのスクリーンショットで、トランプ大統領が署名したとされるメモが表示されています。下院監視委員会の重要事実 委員会が公開したエプスタインの50歳の誕生日ブックのスキャンを含む文書は238ページあり、165ページにはドナルド・トランプ大統領が署名したとされるメッセージのコピーと卑猥な絵が含まれています。トランプの署名とされるもの（大統領はこれを偽物と以前に呼んでいます）と絵が表示されているページは、下院監視委員会の民主党議員によってソーシャルメディアで最初に共有されました。誕生日ブックの126ページには、ビル・クリントン元大統領が署名したとされる手書きのメモがあり、エプスタインの「子供のような好奇心」と「変化をもたらす意欲」を称賛しているように見えます。トランプは誕生日ブック文書の156ページで再び言及されており、写真と手書きのキャプションには、ウォール・ストリート・ジャーナルによると長年のマー・ア・ラーゴのメンバーであるジョエル・パシュコウが書いたとされる下品な冗談が含まれています。その写真には、トランプがエプスタインに支払っているように見せかけた模造の大型22,500ドルの小切手が写っており、その後にキャプションがあります：「ジェフリーは早くから金と女性に才能を示していた！『完全に減価償却された』[編集された女性の名前]をドナルド・トランプに22,500ドルで売る。」女性の名前と画像は下院の文書から編集されており、ニューヨーク・タイムズによると、エプスタインの遺産弁護士は委員会に対し、編集は未成年者と女性の身元を保護するために行われたと伝えました...