Hyperliquidが、USDHステーブルコイン発行競争にSkyが参加したことを発表
BitcoinEthereumNews.comに「HyperliquidがUSDHステーブルコイン発行レースにSkyが参加」という記事が掲載されました。暗号資産大手のSkyは、強力な流動性、マルチチェーンアクセス、そしてHyperliquidコミュニティに安定したリターンをもたらす計画とともに、HyperliquidのUSDHステーブルコインの発行レースに参加しました。Skyは80億ドルのバランスシート、7年間のセキュリティ実績、そしてS&P信用格付けを活用して、USDHをステーブルコイン分野の新たな基準として位置づけています。Sky Frontier Foundationは、この提案によりUSDHがSkyの他のステーブルコインであるDAIとUSDSと同様に機能し、Hyperliquidの取引システムに直接リンクすると述べています。この計画は、明確な透明性、確認しやすい担保資産、そして銀行モデルに基づいた強力なリスクコントロールに焦点を当てています。Skyはステーブルコインシステムを使用してHyperliquidをサポートします。Sky（旧MakerDAO）は80億ドル以上のUSDSステーブルコインが流通しています。これは130億ドル以上の担保資産によって保証されており、暗号資産や米国債などの実世界の金融商品で構成されています。Sky Frontier FoundationはUSDHステーブルコインを作成することで、SkyとHyperliquidをリンクさせたいと考えています。提案が受け入れられれば、このコインはSkyの現在のステーブルコインであるDAIとUSDSと同じフレームワークを採用することになります。これら2つのコインは、大きな市場の下落時でも、保有者に報告された損失なしで7年以上使用されてきたため、Skyは他と比較できない強靭な評判を築いてきました。Hyperliquidを通じて、USDHはSkyのペグ安定化モジュール（PSM）と22億ドルの即時USDC流動性にアクセスできます。これにより、ユーザーは遅延や大きなスリッページなしで大量のUSDHを償還できます。これらの数十億ドルは、誰でもUSDHを安定した価値で交換できることを証明しています。同時に、USDHはLayerZeroテクノロジーを通じて第三者プラットフォームに依存せずに複数のブロックチェーンで運用されます。これにより、ユーザーは異なるエコシステムと簡単かつ安全にやり取りできます。USDHを所有するHyperliquidユーザーは、Skyの大きな残高から4.85%のリターンも享受できます...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 17:30
ビットコインは安定、イーサリアムのボラティリティは低下
ビットコインが安定する中、イーサリアムのボラティリティが低下 という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産市場では、ビットコイン、イーサリアム、XRPが重要な閾値を通過する中で、新たな関心が寄せられています。かつて悪名高かったイーサリアムのボラティリティは現在著しく安定し、設定された範囲内での狭い変動を維持している一方、ビットコインは重要なサポートラインを上回る強さを保っています。続きを読む：ビットコインが安定する中、イーサリアムのボラティリティが低下 出典: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-steady-as-ethereums-volatility-drops
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 16:52
クリーブランド・ガーディアンズはギャンブル疑惑に関する決着を求める権利がある
クリーブランド・ガーディアンズ、ギャンブル疑惑に関する決着を求める権利ありという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。クリーブランド、オハイオ州 – 2025年7月18日：クリーブランド・ガーディアンズのエマニュエル・クラセ #48が、プログレッシブ・フィールドでのアスレチックス戦で8-6の勝利を収めたチームを祝福しています。（写真：Nick Cammett/Getty Images）Getty Images クリーブランド・ガーディアンズは、2人のクリーブランド投手による潜在的なギャンブル違反に関するメジャーリーグベースボールの調査結果をまだ待っています。メジャーリーグベースボールの規則21では、選手、審判員、スタッフを含むゲームに関わる全ての人が、レベルに関係なく野球やソフトボールの試合にギャンブルすることを禁止しています。他のスポーツへの賭けは、合法であり内部情報を使用しない場合は許可されています。特に注目すべきは規則21の以下の条項です：「(2)いかなる選手、審判員、クラブまたはリーグの役員または従業員も、賭け手が職務を遂行する義務を持つ野球の試合に対していかなる金額であれ賭けた場合、永久に資格を失うものとする。」サクラメント、カリフォルニア州 – 2025年6月22日：クリーブランド・ガーディアンズのルイス・L・オルティス #45が、サクラメントのサッターヘルス・パークでのアスレチックス戦中にダグアウトから見ています。（写真：Lachlan Cunningham/Getty Images）Getty Images 有給休暇：2025年7月3日、ガーディアンズの右腕先発投手ルイス・オルティスは、異常な量のギャンブル活動を受けた2つの投球を意図的に投げたとされる疑いで、賭博健全性企業IC360によって指摘されました。メジャーリーグベースボールはオルティスを7月17日までの「非懲戒有給休暇」に置き、これはオールスター休暇の終了でした。調査は「プロップ」ベット、つまりオルティスが自分に有利になるように賭けの提案を意図的に歪めるために投げた可能性のある特定の投球に対する賭けに関するものです。有給休暇の期間はMLB選手会とメジャーリーグベースボールの間で交渉されました。7月18日、MLBはオルティスの休暇を8月31日まで延長しました。再び、MLB選手会とメジャーリーグベースボールは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 16:21
ビットコインが11万2000ドルに戻るも、データは保有を疑問視 Thinking: I'll translate the title following the instructions. I'll use the reference translations provided: - "Bitcoin" -> "ビットコイン" - "Hold" -> "保有"
ビットコインが112,000ドルに戻るも、データはその維持に疑問を投げかける」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント：ビットコインオプションのスキューと先物資金調達率は、BTCが110,000ドルのサポートラインを守っているにもかかわらず、継続的な警戒感を示しています。現物ビットコインETFの資金流出とStrategy社のS&P 500指数への否定的な決定が、トレーダー心理に引き続き影響しています。ビットコイン（BTC）は月曜日に112,000ドルを超え、前週の108,000ドルのレベルから離れました。しかし、BTCデリバティブ指標によると、この上昇は信頼を回復するほど強力ではありませんでした。トレーダーは現在、センチメントの改善を妨げている要因と、ビットコインが120,000ドルを突破する勢いがあるかどうかを判断しようとしています。 Deribitにおけるビットコイン30日オプションデルタスキュー（プット・コール）。出典：laevitas.ch BTCオプションデルタスキューは現在9%で、プット（売り）オプションが同等のコール（買い）商品と比較してプレミアム価格で取引されていることを意味します。これは通常、リスク回避を示しますが、単に急激な下落の明確な予想というよりも、先週の取引状況を反映しているだけかもしれません。下落保護への本物の需要増加は、オプションのプット・コール比率に明確に現れるでしょう。 Deribitにおけるオプションプレミアムプット・コール比率。出典：laevitas.ch 月曜日、プットオプションの需要が急増し、前2セッションのトレンドが逆転しました。このデータは、中立から弱気の戦略への強い欲求を示し、トレーダーが108,000ドル以下への潜在的な下落について慎重であることを示唆しています。この熱意の欠如の一部は、S&P 500と金の両方で新たな過去最高値を記録する中、ビットコインがそれを反映できないことに起因しています。米国の労働市場の予想を下回る数字は、金融緩和への期待を強めました。 2026年3月のFed Funds金利の暗示。出典：CME Fedwatchツール CME FedWatchツールによると、トレーダーは現在、2026年3月までに金利が3.50%以下に下がる確率を73%と見ており、これはわずか1ヶ月前の41%から上昇しています。企業のイーサリアム準備金が牽引力を得る中、現物ビットコインETFは資金流出に直面しています。慎重さを増す要因として、現物...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 16:13
インテリジェントエージェントがブロックチェーンゲームエコシステムを再形成する見込み、ゲームディレクター述べる
インテリジェントエージェントがブロックチェーンゲームエコシステムを再形成すると、ゲームディレクターが述べる」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Web3ゲーム分野は投機的モデルから持続可能性、改良されたゲームプレイ、堅牢なインフラストラクチャへの焦点にシフトしています。あるゲーム開発ディレクターは、現在の市場調整を、基礎を欠くプロジェクトを排除することで安定した成長への道を開く必要なリセットと見ています。Web3ゲームに必要なリセット ここ数年間、[...] 出典: https://news.bitcoin.com/intelligent-agents-set-to-reshape-blockchain-gaming-ecosystems-gaming-director-says/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 15:01
Pepe Coinの最新ニュース：かつて暗号通貨の王と呼ばれた投資家たちが、同様の利益を求めてRemittixに注目している
Pepeコインが控えめな利益を上げ続ける中、多くのトレーダーはPayFiアルトコインであるRemittixに注目を向けています[…] 記事「Pepeコイン最新ニュース：かつて暗号通貨の王と呼ばれた投資家たちが同様の利益を求めてRemittixに移行中」はCoindooに最初に掲載されました。
Coindoo
2025/09/09 14:59
米国、日本製品に対する関税引き下げを実施へ
米国が日本製品への関税ロールバックを実施へという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。日本の関税交渉官は火曜日、米国が日本製品への関税を引き下げると述べました。赤沢氏はXの投稿で、米国が9月16日火曜日に日本への関税を改定すると書きました。彼はその日に予定されている連邦官報の通知を引用し、日本からの自動車と自動車部品への関税が引き下げられると述べました。4月、ドナルド・トランプ大統領は自動車とその部品の輸入に対して一律25%の関税を設定しました。7月までに、彼は日本からのすべての製品に25%の課税を課すと発表しました。7月後半、日本に適用される税率は15%に引き下げられ、当局は米国への5,500億ドルの投資計画を理由に挙げました。9月、トランプは大統領令でこの政策を繰り返しました。それによると、低い税率の見返りとして、日本は航空宇宙、農業、食品、エネルギー、自動車分野の米国生産者に「市場アクセスの画期的な開放」を提供するとされています。 予想される米国の関税引き下げは日本の自動車メーカーのコスト軽減へ トヨタの8月の報告書では、自動車関税により2026年の営業利益が1.4兆円（約95億ドル）減少すると予測しています。トヨタはまた、自動車、部品、鉄鋼、アルミニウムに対する米国の関税によるコスト上昇を理由に、通期の営業利益予想を16%引き下げました。「市場環境に関して何が起こるかを予測するのは正直非常に難しい」とトヨタの財務責任者である東氏はブリーフィングで述べ、関税の影響に関わらず米国の顧客のために自動車を作り続けることを誓いました。また8月には、ホンダも関税により今年の利益が4,500億円減少する可能性があると警告しました。7月には、ゼネラルモーターズが関税により最新四半期の利益が10億ドル減少したと報告しました。 暗号資産ニュースを読むだけでなく、理解しましょう。ニュースレターにご登録ください。無料です。 出典: https://www.cryptopolitan.com/us-tariff-rollback-japanese-goods/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 14:45
SECの暗号資産タスクフォース、金融監視とプライバシーに関する第6回円卓会議を開催へ
米国証券取引委員会（SEC）の暗号資産タスクフォースは、10月に次の円卓会議を開催し、金融監視とプライバシーについて議論する予定です。暗号資産タスクフォースを率いるヘスター・パース委員は、保護の重要性を強調しました...
Crypto.news
2025/09/09 14:39
OpenAIが営利転換を脅かす州の政治状況を受け、カリフォルニア撤退を示唆
OpenAIが営利転換を脅かす州の政治状況を受けてカリフォルニア撤退を示唆する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。OpenAIは法的闘争と政治的反発が再編計画を潰す恐れがあるため、カリフォルニアから完全に撤退する可能性があると警告しています。経営陣は、州の司法長官が同社の営利事業への移行を阻止する可能性があることを認識した後、撤退の可能性を検討しています。同社の将来は現在、規制当局の承認を得るか、あるいは投資家から約190億ドルを失うリスクを負うかにかかっています。ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、OpenAIはカリフォルニア州最大の非営利連合、労働組合、慈善団体からターゲットにされています。これらの組織は、同社の再編が州の慈善法に違反するかどうかを調査するよう司法長官に求めています。 再編が進行した場合、司法長官は法的措置を取ると脅す カリフォルニア州とデラウェア州の司法長官はともにこの提案を調査しています。彼らはOpenAIが非営利法に違反していると判断した場合、訴訟を起こしたり変更を要求したりする法的権限を持っています。カリフォルニア州司法長官事務所はすでに、OpenAIの現在の計画が当初のミッションに反する可能性があると警告しています。州は懸念を表明する書簡を送り、特にChatGPTと長期間対話した人々による複数の自殺が報告されたことを踏まえています。 書簡の中で規制当局は「最近の死亡事例は容認できません。それらは当然のことながら、OpenAIとこの業界に対するアメリカ国民の信頼を揺るがしました」と書いています。彼らはOpenAIに安全性を最優先すべきだと伝えました。また、同社の非営利ステータスには透明性とAI展開における公共優先のアプローチが必要であることも明確にしました。 OpenAI内の経営陣は、昨年末に再編を発表した際、このような反発を予想していませんでした。特にカリフォルニア州からの法的圧力の強さは、実際の脅威となっています。2015年にOpenAIを共同設立したサム・アルトマンは、同社を860億ドルのAI大国に成長させましたが、現在は法的な技術的問題で崩壊する危険性に直面しています。OpenAIはまだ営利ユニットとして運営されていますが...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 14:15
重大Pi Networkの警告：隠れた脅威が出現
投稿「重大なPiネットワーク警告：ヒドゥン・ダイバージェンスが出現」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコイン Piネットワークのエコシステム内で、モデレーターがPiトークンの複数の盗難に関連していると疑われるウォレットを暴露した後、新たな論争が発生しています。この発見によりユーザー保護に関する議論が活発化し、プロジェクトが2回目の大規模なトークンの移行を検討している時期に重なっています。 詐欺の懸念の高まり 単発のフィッシング試行ではなく、フラグが立てられたウォレットは、アカウントのロックを解除するユーザーを組織的に標的にし、トークンを横取りして複数の小さなアドレスに分散させているようです。多くのパイオニアにとって、この発覚は詐欺師が認証とセキュリティのギャップを悪用しているという長年の懸念を強めました。この警告は、コミュニティの著名な声によって拡散されました。インフルエンサーのWoody Lightyearは、フィッシングサイトが引き続き警戒していないユーザーを罠にかけていることをメンバーに注意喚起し、Piの公式安全センターとすべての通信を照合するよう促しました。 開発者が新しい保護機能を導入 並行して、Piコアチームはセキュリティの抜け穴を塞ぐことを目的とした新しいアプリ機能を展開しました。注目すべき追加機能はPassKeyで、生体認証やPINコードなどのデバイスレベルのチェックとウォレットアクセスをリンクするセキュリティオプションです。安全センターの拡張リソースと組み合わせて、このアップデートはユーザーに詐欺に抵抗するためのより良いツールを提供するように設計されています。 セキュリティアップグレードが中心的な役割を果たす一方で、移行はコミュニティの長期的な焦点であり続けています。招待報酬と未確認の残高が長年進捗を停滞させ、供給の一部がオープンエコノミーの外に残されています。モデレーターは、2回目の移行によって勢いをリセットし、アクティブアドレスのユーザーに報酬を与え、関心を再燃させる可能性があることを示唆しています。 価格は安定を維持 これらの進展にもかかわらず、Piのトークン価格はほとんど動いていません。日々の変動が最小限で0.3468ドル付近で取引されており、Onramp Moneyに上場した後でもコインはほとんどボラティリティを示していません。アナリストは、ネットワークがオープンメインネットに完全に移行するまで、控えめな反応が続く慎重さを反映していると示唆しています。 Piネットワークにとって、フラグが立てられたウォレットは、ユーザーの信頼がいかに脆弱であるかを思い出させるものです...
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 14:03
