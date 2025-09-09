重大Pi Networkの警告：隠れた脅威が出現

投稿「重大なPiネットワーク警告：ヒドゥン・ダイバージェンスが出現」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。アルトコイン Piネットワークのエコシステム内で、モデレーターがPiトークンの複数の盗難に関連していると疑われるウォレットを暴露した後、新たな論争が発生しています。この発見によりユーザー保護に関する議論が活発化し、プロジェクトが2回目の大規模なトークンの移行を検討している時期に重なっています。 詐欺の懸念の高まり 単発のフィッシング試行ではなく、フラグが立てられたウォレットは、アカウントのロックを解除するユーザーを組織的に標的にし、トークンを横取りして複数の小さなアドレスに分散させているようです。多くのパイオニアにとって、この発覚は詐欺師が認証とセキュリティのギャップを悪用しているという長年の懸念を強めました。この警告は、コミュニティの著名な声によって拡散されました。インフルエンサーのWoody Lightyearは、フィッシングサイトが引き続き警戒していないユーザーを罠にかけていることをメンバーに注意喚起し、Piの公式安全センターとすべての通信を照合するよう促しました。 開発者が新しい保護機能を導入 並行して、Piコアチームはセキュリティの抜け穴を塞ぐことを目的とした新しいアプリ機能を展開しました。注目すべき追加機能はPassKeyで、生体認証やPINコードなどのデバイスレベルのチェックとウォレットアクセスをリンクするセキュリティオプションです。安全センターの拡張リソースと組み合わせて、このアップデートはユーザーに詐欺に抵抗するためのより良いツールを提供するように設計されています。 セキュリティアップグレードが中心的な役割を果たす一方で、移行はコミュニティの長期的な焦点であり続けています。招待報酬と未確認の残高が長年進捗を停滞させ、供給の一部がオープンエコノミーの外に残されています。モデレーターは、2回目の移行によって勢いをリセットし、アクティブアドレスのユーザーに報酬を与え、関心を再燃させる可能性があることを示唆しています。 価格は安定を維持 これらの進展にもかかわらず、Piのトークン価格はほとんど動いていません。日々の変動が最小限で0.3468ドル付近で取引されており、Onramp Moneyに上場した後でもコインはほとんどボラティリティを示していません。アナリストは、ネットワークがオープンメインネットに完全に移行するまで、控えめな反応が続く慎重さを反映していると示唆しています。 Piネットワークにとって、フラグが立てられたウォレットは、ユーザーの信頼がいかに脆弱であるかを思い出させるものです...