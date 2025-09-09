レンジ相場が大きなラリーに爆発する可能性

レンジ相場が大きなラリーに爆発する可能性 が BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。アルトコイン分析 1ヶ月以上にわたり、Piコインは狭いレンジに閉じ込められ、方向性を求めるトレーダーを苛立たせています。現在、このトークンは約0.345ドルで取引されており、モメンタム指標は横ばいです。1時間チャートのRSIは50付近にあり、慎重な買い手と忍耐強い売り手の間で膠着した市場を反映しています。目立つのは動きの欠如ではなく、圧縮そのものです。このように長期間レンジ相場が続く市場は、しばしば急激なボラティリティで決着します。Piはすでに0.30〜0.34ドルのゾーンで回復力を証明しており、繰り返される下落が吸収されています。この回復力は、強気派が完全に主導権を握っていなくても、売り手が力を失いつつあることを示唆しています。パターン観察：1.20ドルが視野に入るか？ 表面下では、潜在的なアダムとイブのベースが形成されつつあります。このセットアップが有効であれば、1.20ドル付近のブレイクアウト目標を指し示す可能性があります — 現在の価格の3倍以上です。注目すべき重要レベルは0.49ドルと0.69ドルで、今年初めのラリーを停滞させた同じ障壁です。これらを確信を持って超えれば、Piの横ばいフェーズで蓄積されてきた圧力がついに解放される可能性があります。それまでは、トレーダーはさらなるレンジ相場を予想すべきで、上昇の失敗が重なるほど最終的な動きに重みが加わります。日足のローソク足が狭まっていることは、そのタイミングのためにエネルギーが蓄積されていることを示唆しています。エコシステムの発展がサポートを追加 チャートから離れると、Pi Networkは長期的なナラティブの基盤を築いています。このプロジェクトはKYC認証をプロトコル層に組み込み、コンプライアンスと分散化が共存するブロックチェーンの創造を目指しています。現在6000万人を超えるコミュニティのうち、すでに1480万人以上のユーザーが認証を完了しています。セキュリティーのアップグレードも強調されています。ウォレットにバイオメトリクスとデバイスレベルの認証をもたらすパスキーが展開されており、モデレーターは詐欺関連のアドレスの取り締まりを続けています。これらの動きは、ユーザーと開発者の間の信頼を構築するために設計されています...