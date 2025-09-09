MEXC 取引所
レンジ相場が大きなラリーに爆発する可能性
レンジ相場が大きなラリーに爆発する可能性 が BitcoinEthereumNews.com に掲載されました。アルトコイン分析 1ヶ月以上にわたり、Piコインは狭いレンジに閉じ込められ、方向性を求めるトレーダーを苛立たせています。現在、このトークンは約0.345ドルで取引されており、モメンタム指標は横ばいです。1時間チャートのRSIは50付近にあり、慎重な買い手と忍耐強い売り手の間で膠着した市場を反映しています。目立つのは動きの欠如ではなく、圧縮そのものです。このように長期間レンジ相場が続く市場は、しばしば急激なボラティリティで決着します。Piはすでに0.30〜0.34ドルのゾーンで回復力を証明しており、繰り返される下落が吸収されています。この回復力は、強気派が完全に主導権を握っていなくても、売り手が力を失いつつあることを示唆しています。パターン観察：1.20ドルが視野に入るか？ 表面下では、潜在的なアダムとイブのベースが形成されつつあります。このセットアップが有効であれば、1.20ドル付近のブレイクアウト目標を指し示す可能性があります — 現在の価格の3倍以上です。注目すべき重要レベルは0.49ドルと0.69ドルで、今年初めのラリーを停滞させた同じ障壁です。これらを確信を持って超えれば、Piの横ばいフェーズで蓄積されてきた圧力がついに解放される可能性があります。それまでは、トレーダーはさらなるレンジ相場を予想すべきで、上昇の失敗が重なるほど最終的な動きに重みが加わります。日足のローソク足が狭まっていることは、そのタイミングのためにエネルギーが蓄積されていることを示唆しています。エコシステムの発展がサポートを追加 チャートから離れると、Pi Networkは長期的なナラティブの基盤を築いています。このプロジェクトはKYC認証をプロトコル層に組み込み、コンプライアンスと分散化が共存するブロックチェーンの創造を目指しています。現在6000万人を超えるコミュニティのうち、すでに1480万人以上のユーザーが認証を完了しています。セキュリティーのアップグレードも強調されています。ウォレットにバイオメトリクスとデバイスレベルの認証をもたらすパスキーが展開されており、モデレーターは詐欺関連のアドレスの取り締まりを続けています。これらの動きは、ユーザーと開発者の間の信頼を構築するために設計されています
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 22:07
共有
カザフスタンが2026年までに暗号資産備蓄を計画する中、今日$200Kビットコイン予測、その他…
カザフスタンが2026年までに暗号資産備蓄を計画する中、今日のビットコイン20万ドル予測、その他…という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 本日のライブビットコイン最新情報：カザフスタンが2026年までに暗号資産備蓄を計画する中、今日のビットコイン20万ドル予測、その他…
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 20:56
共有
BBVAバンク、個人顧客向けにビットコイン、Etherのカストディにリップルを採用
BBVAバンク、個人顧客向けにビットコイン、イーサをカストディするためにRippleを採用 火曜日の重要なRippleニュースで、スペインの大手銀行BBVAはRipple Custodyとのパートナーシップを拡大しました。Rippleは機関投資家グレードのデジタル資産カストディソリューションを提供し、個人投資家向けにビットコイン（BTC）、イーサ（ETH）、およびトークン化資産を保護します。 Rippleとの既存パートナーシップを拡大するBBVA 9月9日の発表によると、暗号資産大手Rippleは1060億ドル規模のスペインの銀行大手BBVAにデジタル資産カストディサービスを提供する契約を締結しました。この動きは、7月にBBVAが開始した暗号資産取引とカストディサービスに応えるものです。同銀行は、以前に機関投資家向けにビットコインとイーサの取引を成功させた後、個人投資家向けにアプリのみでBTCとETH取引を可能にしました。BBVAはRippleの機関投資家グレードのデジタル資産カストディソリューションを使用して、スペインで暗号資産とトークン化資産のためのスケーラブルで安全なカストディサービスを提供する計画です。 「EUの暗号資産市場規制（MiCA）が欧州全体で確立されたことで、地域の銀行は顧客が求めるデジタル資産サービスを開始する勇気を得ています」とRippleの欧州マネージングディレクターであるCassie Craddockは述べました。 Rippleはすでにトルコを拠点とするGranti BBVAとBBVAスイスのために、ビットコイン、イーサ、USDC、Solana、XRP、AVAX、Chilizを含む暗号資産をカストディしています。 Rippleニュース：暗号資産採用の促進とTradFiギャップの橋渡し 暗号資産インフラ企業Rippleは、暗号資産カストディを含むサービスを通じて、暗号資産の採用を促進し、暗号資産と従来の金融の間のギャップを埋める支援を続けています。特に、この暗号資産大手は以前にMetacoとStandard Custody & Trust Companyを買収し、機関投資家向けにカストディサービスを提供しています。トークン化の需要が高まる中、HSBC、DBS、Societe Generaleなどの銀行と提携し、業界での地位を強化しています。暗号資産大手によると、2030年までに世界の資産の10％がトークン化されると予想されています。 Ripple Custodyは、秘密鍵の安全な保管、ステーブルコインの発行、オンチェーンガバナンスなどを保証します
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 20:47
共有
ウォレットが記録的な266K BTCを追加、その意味するところ
投稿「ウォレットが記録的な266K BTCを追加、その意味するところ」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン蓄積の急増：ウォレットが記録的な266K BTCを追加、その意味するところ
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 20:39
共有
ビットコイン価格が109,000ドルの間で安定
ビットコイン価格が109,000ドル付近で推移 がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。暗号資産ニュース ビットコイン価格は今週、109,000ドルから112,000ドルの狭いレンジ内で推移しており、8月の高値124,517ドルから11%下落した後、トレーダーたちは不満を抱えています。強気派はBTCが110,000ドルの水準を維持していることを強調していますが、チャートはモメンタム指標が弱まっていることを警告しています。 一方、Layer Brett（$LBRETT）は今週の話題となっており、トークン1つあたりわずか0.0055ドルでのプレセールが300万ドルを突破し、初期のステーカーは依然として800%近いAPY(年間収益率)を確保しています。次のブレイクアウトを追求するトレーダーにとって、$LBRETTは急速に市場で最も注目される銘柄になりつつあります。 ビットコイン価格分析：BTCは狭まるレンジ内で停滞 ビットコインは現在111,000ドル付近で取引されており、数週間の売り圧力の後に整理しています。主要な暗号資産は8月下旬から約11%下落し、一時的に107,270ドルをテストした後、110,000ドルを回復しました。時価総額は約2.2兆ドルですが、日次取引高は22Bドルから90Bドルの間に減少しており、流動性の低さが浮き彫りになっています。 チャートの状況も良くありません。BTCが124,000ドルのピークを付けて以来、高値と安値が徐々に下がっており、十字線のようなローソク足パターンは市場の迷いを示しています。現在、価格は110,032ドルと112,000ドルの間の狭いバンドに押し込められており、これは通常より大きな動きの前兆となるセットアップです。 ビットコインを巡る話題の多くは現在ETFに集中しています。BlackRockのIBITは746,000 BTC以上を保有してリードし、FidelityのFBTCはほぼ200,000 BTCで続いています。これらの資金流入はかつて興奮を呼び起こしましたが、8月には実際に7億4,900万ドルの純出金があり、機関投資家の需要がいかに循環的で信頼性に欠けるかを示しています。 簡単に言えば：ビットコインは巨人ですが、巨人は速く動きません。来るべき強気相場で20倍や50倍のリターンを追求するトレーダーにとって、BTCは人生を変えるような機会というよりも、緩やかな価値の保存手段のように見えます。 Layer Brett：インサイダーが注目するブレイクアウトプレセール
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 20:34
共有
トム・リー、年末までにビットコインが200,000ドルに達すると自信を持って予測
トム・リー氏、ビットコインが年末までに20万ドルに達すると自信を持って予測」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Bitmine Technologiesの会長であるトム・リー氏は、最大の暗号資産が約11万3000ドルで取引されている中、ビットコインが今年中に「簡単に」20万ドルに達すると予測しました。リー氏は、連邦準備制度理事会（FRB）による潜在的な利下げがビットコイン価格上昇の重要な触媒になると説明しました。金融政策と市場感応度 テレビインタビューで、リー氏はビットコインやイーサリアム（ETH）などの暗号資産が金融政策の変化に影響を受けやすいと説明しました。彼は9月17日に予定されているFRBの金融政策会議を、利下げ決定とそれに続くBTCの上昇のための重要な転換点として強調しました。彼の最近の行動がこの予測に影響を与える可能性があります。長年のアナリスト、金融アドバイザー、起業家であるリー氏は、最近イーサリアムDATカンパニーであるBitmineの会長に就任しました。現在、彼は自ら設立した金融会社であるFundstrat CapitalとBitmineの二つの役割を担っています。CMEグループのFedWatchツールによると、市場参加者は今年3回、来年9月までに6回の利下げを予想しており、これは今後1年間で1.5%ポイントの引き下げに相当します。しかし、米国経済の現状はこのような大規模な利下げには堅調に見えます。失業率は4.3%で完全雇用に近い状態を維持しており、米国の主要3株価指数は6月末以降、繰り返し過去最高値を更新しています。迫り来る景気後退の可能性 肯定的な指標にもかかわらず、一部の専門家は雇用状況が急速に悪化する可能性を指摘しています。7月と8月のNFPデータを含む最近の雇用データは、急速な下降の兆候を示しています。火曜日に、BLSは労働市場データの予備的
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 19:14
共有
アナリストはビットコインがまだ「デジタルゴールド」の役割を証明していないと述べる
アナリストはビットコインがまだ「デジタルゴールド」の役割を証明していないと述べる記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ゴールドが記録的な高値に達している一方、ビットコインはまだ安全資産というよりテクノロジー株のような動きを見せています。アナリストは、マクロ経済の不透明感が晴れるまで、暗号資産の次の大きなラリーは保留されると警告しています。地政学と市場不安 投資家は今週、失望的な米国雇用統計、エスカレートする貿易紛争、複数地域での戦争、フランスの政治的不安定さなど、不安材料の波に見舞われました。これらのリスクの組み合わせによりゴールドは新たな高値に達しましたが、ビットコインはそれに追随できませんでした。代わりに、ナスダック100を反映し、株式との強い結びつきを強化しました。Ecoinometrics：「デジタルゴールド」の物語はまだ欠如 研究グループEcoinometricsによってまとめられたデータによると、ビットコインとゴールドおよび米国債との相関関係はほぼゼロに近いことを示しています。対照的に、リスク資産との関係は強く、イーサリアムはさらに株式のような取引パターンに密接に結びついています。同社のアナリストは、長い間期待されていた「デジタルゴールド」体制への移行がまだ起きていないと強調しました。FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)会議が決定的要因に 注目は来週のFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)会議に移ります。トレーダーはその結果を転換点と見ています：安定したまたは加速した利下げ路線の確認はリスク市場全体で楽観論を引き起こす可能性がある一方、タカ派的な展開はビットコインとテクノロジー株を共に下落させる可能性が高いです。Bitwise：マクロ経済が依然としてトレンドを決定 Bitwiseの欧州リサーチを率いるAndré Dragoschは、現在の低迷は暗号資産のファンダメンタルズとは全く関係ないと主張しました。代わりに、彼は世界経済の減速とリスク選好の縮小が弱さの真の原因だと指摘しました。それにもかかわらず、Dragoschは長期的な見通しについて楽観的です。彼は流動性の増加とFRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の継続的な金融緩和が今年後半にはより健全な市場環境の舞台を整えると予想しています。それでも、彼は短期的な見通しは脆弱であると警告し、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)会議をビットコインにとっての「二重イベント」と呼び、新たな勢いの足がかりになるか、あるいは...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 19:12
共有
ビットコインはクリスマスまでに15万ドルに達する可能性、アナリストがマイケル・セイラーに語る
「ビットコインはクリスマスまでに15万ドルに達する可能性がある」とアナリストがマイケル・セイラーに語ったという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ジャーナリストは決して完全に仕事から離れることはないと言われています。しかし、クリスチャンにとって、それは単なる比喩ではなく、生き方なのです。昼間は、彼は暗号資産市場の絶えず変化する潮流を航海し、熟練した編集者のように言葉を操り、専門用語を大衆向けに解読する記事を作成しています。しかし、PCがハイバネートモードになると、彼の追求はより機械的な（そして時には哲学的な）方向に向かいます。クリスチャンの文章との旅は、ビットコインの時代よりもずっと前に始まりました。学術の神聖な殿堂で、彼は大学新聞の特集ライターとしての技術を磨きました。物語を語ることへの初期の愛情は、データエンジニアリング会社での編集者としての成功につながり、初月のエッセイコンテストでの勝利は、数ヶ月分の犬や猫のおやつを購入する資金となりました - これは彼の毛皮の仲間たちへの献身の証です（これについては後ほど詳しく）。その後、クリスチャンはジャーナリズムの世界を遍歴し、カナダや韓国の新聞社で働きました。最終的に彼はフィリピンの故郷のローカルニュース大手に10年間定住し、完全なニュースジャンキーになりました。しかし、その後、新しいものが彼の目を引きました：暗号資産です。それは物語と混ざり合った宝探しのようでした - まさに彼の得意分野です！そこで、彼はNewsBTCで素晴らしい仕事を手に入れ、暗号資産に関するあらゆることについての頼れる人物の一人となりました。彼はこの複雑なものを小さな断片に分解し、誰にでも理解しやすくしています（彼はこのスキルを教えてくれた管理チームに敬意を表します）。クリスチャンは仕事ばかりで遊びがないと思いますか？そんなことはありません！コンピューターから離れると、彼はバイクへの情熱に浸っています。真のギアヘッドであるクリスチャンは、バイクをいじることと、320ccのヤマハR3で開けた道路の喜びを味わうことが大好きです。かつてスピードの魔物で...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 18:43
共有
ビットコインの小売業者による支配 – BTCクジラが後退している理由はこれだ！
ビットコインの個人投資家による支配 – BTCクジラが後退している理由はこちら！BitcoinEthereumNews.comに掲載。主なポイント ビットコインはクジラの保有量が減少する中で勢いを失い、個人トレーダーが先物市場を支配。BTCはより強い需要が戻らない限り、下落リスクが高まる中、112,000ドル付近のレンジ相場に留まっています。ビットコイン[BTC]の最大の支援者が後退しているようです。数ヶ月間の蓄積の後、クジラの保有量は減少し、個人トレーダーがそのギャップを埋めています。先物市場はこの変化を明確に示しており、これがBTCの次の方向性を決める可能性があります。クジラの後退、BTCは圧力を感じる ビットコインの最大保有者は、数ヶ月間の着実な蓄積の後、削減を開始しました。最近のデータによると、クジラの総残高は336万BTC以下に低下し、30日間の変動率はマイナスに転じています。この逆転は売り圧力の上昇と一致し、クジラが蓄積から分配へと移行するにつれて価格が下落しました。出典：CryptoQuant このような反落は、ローテーションや高いボラティリティの兆候であることが多いです。クジラの保有量が減少するにつれ、ビットコインの価格モメンタムは軟化しました。その結果、大口投資家は年初ほど市場を支持しなくなりました。先物市場は個人投資家主導に 出典：TradingView 次：なぜ今日は暗号資産が上昇しているのか？連邦準備制度の利下げ予想、ETF資金流入など... 出典：https://ambcrypto.com/bitcoins-retail-takeover-heres-why-btc-whales-are-backing-off/
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 18:13
共有
リップル（XRP）価格予測：XRP ETF承認が2026年に50％になった今、レイヤーブレットにとって何を意味するのか？
トレーダーたちはリップルのXRPに対してこれが何を意味するかで意見が分かれており、XRPは引き続き狭まる価格レンジ内で圧縮されています。[...] 記事「リップル（XRP）価格予測：XRP ETF承認が2026年に50％になった今、これはレイヤーブレットにとって何を意味するのか？」はCoindooに最初に掲載されました。
共有
Coindoo
2025/09/09 15:29
共有
