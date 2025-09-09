MEXC 取引所
ビットコイン蓄積需要が記録的な266K BTCに急上昇 – 強いホルダーの確信
ビットコイン蓄積者の需要が記録的な266K BTCに急上昇 - 強いホルダーの確信」の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ビットコイン蓄積者の需要が記録的な266K BTCに急上昇 - 強いホルダーの確信 | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録しましょう！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。セバスチャンの暗号資産の世界への旅は4年前に始まり、ブロックチェーン技術が金融システムに革命をもたらす可能性に魅了されたことがきっかけでした。彼の最初の探求は、様々な暗号資産プロジェクト、特に革新的な金融ソリューションの構築に焦点を当てたプロジェクトの複雑さを理解することに集中していました。数え切れないほどの研究と学習の時間を通じて、セバスチャンは基盤となる技術、市場のダイナミクス、暗号資産の潜在的な応用について深い理解を深めました。 知識が増えるにつれて、セバスチャンは自分の洞察を他の人と共有したいと感じるようになりました。彼はXやLinkedInなどのプラットフォームでオンラインディスカッションに積極的に貢献し始め、フィンテックと暗号資産関連のコンテンツに焦点を当てました。彼の目標は、価値あるトレンドと洞察をより広い視聴者に公開し、急速に進化する暗号資産の状況についてより深い理解を促進することでした。セバスチャンの貢献はすぐに認められ、オンライン暗号資産コミュニティで信頼される声となりました。 専門知識をさらに高めるために、セバスチャンはUCバークレーのフィンテック：フレームワーク、アプリケーション、戦略の認定を取得しました。この厳格なプログラムは、金融テクノロジーに関する貴重なスキルと知識を彼に与え、伝統的な金融（TradFi）と分散型金融（DeFi）の間のギャップを埋めました。この認定は、より広い金融状況とブロックチェーン技術との交差点についての彼の理解を深めました。 セバスチャンの金融と執筆への情熱は彼の仕事に明らかです。彼は金融研究に没頭し、市場トレンドを分析し、暗号資産分野の最新の発展を探求することを楽しんでいます。余暇には、セバスチャンはチャートに没頭したり、10-K形式を研究したり、金融の未来について考えさせられるディスカッションに参加していることがよくあります。 セバスチャンの...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 03:35
アイスクリームのスタジアムの歴史
BitcoinEthereumNews.comに「スタジアムにおけるアイスクリームの歴史」という記事が掲載されました。スポーツスタジアムでのアイスクリームの歴史は長い道のりを歩んできました。今年、シアトルとSodexo Live!はアイスクリームナチョスを導入しました。Jack Ellis/シアトル・マリナーズ シアトル・マリナーズはアイスクリームナチョスの盛り合わせを提供し、ボストンの人々はお気に入りのプロチームに基づいた特別版ギフォードのアイスクリーム創作品を豊富に楽しめ、フィラデルフィアのファンはフィリーズの本拠地で好みのアイスクリームサンデーを入れる8種類の記念ヘルメットから選ぶことができます。現代のアイスクリームは急速な進化を遂げており、それはすべて野球、スポーツスタジアムにおけるアイスクリームの歴史的な本拠地によって主導されています。「アイスクリームはおそらく昔からあったものです」とAramark Sports + Entertainmentのマーケティング戦略・イノベーション担当副社長のJamie Slotterbackは私に語ります。「野球ではより一般的で、季節のデザートとして[歴史]に遡ると思います。」Sodexo Live!のシニア副社長兼企業エグゼクティブシェフのCarmen Calloは、アイスクリームは野球における売店や販売の歴史と結びついていると考えていると私に語ります。野球のヘルメットに入ったソフトクリームは、数十年にわたってスタジアムで最も人気のあるアイスクリームの一つです。Sodexo Live! 1930年代頃のソフトクリームの発明は、スタジアムの観客がより一層楽しむのに本当に役立ち、この創作物を運ぶユニークな容器の機会を開きました。アイスクリームサンデーを入れた記念野球ヘルメットの登場です。これはおそらく1970年頃に野球で始まり、それ以来続いています。さらに：スポーツがチーズスポンサーシップを受け入れる方法、新スタジアムのチェダー 同時に、Levyのカリナリーシニア副社長であるRon Krivosikシェフは、70年代はレモンアイスとモルトカップが大きなトレンドだったと私に語ります。「アイスクリームと木のスプーンほど良いものはなかった」と彼は言います。その木製の...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 02:31
中国、8月に大量の銅鉱石を輸入 - コメルツ銀行
中国が8月に大量の銅鉱石を輸入 - コメルツ銀行の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。コメルツ銀行のコモディティアナリスト、バーバラ・ランブレヒト氏によると、米国の雇用統計発表を受けて金曜日に銅価格は再び1トンあたり10,000ドルを下回りました。中国の銅輸入量は前月比で減少 「結局のところ、弱い米国雇用市場レポートは経済と需要に関する懸念を煽り、少なくとも短期売買では、迅速な利下げへの期待を上回っています。中国の貿易収支の数字もかなり失望的でした：一つには、銅の輸入量は前月と比較して減少し、今年2月以来の最低水準に落ち込みました。これは中国での需要がやや低迷していることを示しています。」 「もう一つには、銅鉱石の輸入量は2ヶ月連続で大幅に増加し、276万トンとなり、過去2番目に高い月間数値を記録しました。今年4月の記録的な輸入量はわずか6％高いだけでした。全体として、最初の8ヶ月間の銅鉱石輸入量は、2,000万トン以上と、昨年同期比で約8％増加しました。これにより、最大の生産国における銅製錬のための原材料不足に関する懸念が和らぎ、中国での高い銅生産が継続することを示しています。」 「しかし今朝、別のレポートが銅価格を押し上げています：事故の後、世界で2番目に大きい銅鉱山であるインドネシアのグラスバーグ鉱山の操業が停止せざるを得なくなりました。被害の程度と持続性はまだ不明です。」 出典: https://www.fxstreet.com/news/china-imports-large-quantities-of-copper-ore-in-august-commerzbank-202509091149
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 02:16
CBOEが11月10日にビットコインとイーサリアムブロックチェーンの継続的な先物取引を開始
11月10日にCBOEがビットコインとイーサリアムの継続先物を開始するという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。重要ポイント CBOEは11月10日にビットコインとイーサリアムの継続先物契約を導入します。これらの新契約により、トレーダーは期限切れの契約をロールオーバーすることなく、暗号資産へのエクスポージャーを維持できます。ロイターによると、CBOEは11月10日からビットコインとイーサリアムの継続先物を開始する予定です。シカゴ・オプション取引所は来月、新しいデジタル資産デリバティブ商品を先物商品に追加します。継続先物契約により、トレーダーは期限切れの契約をロールオーバーする必要なく、ビットコインとイーサリアムの両方に継続的にエクスポージャーを持つことができます。この開始は、取引所の既存の暗号資産デリバティブ商品に基づいて、CBOEのデジタル資産取引インフラの拡大を表しています。出典: https://cryptobriefing.com/cboe-continuous-futures-bitcoin-ethereum-november-10/
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 01:18
BNPパリバとHSBCがカントンブロックチェーンネットワークに参加
BNP ParibsとHSBCがCantonブロックチェーンネットワークに参加したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。要点：BNP ParibsとHSBCがCantonネットワークに参加し、デジタル資産市場戦略を強化。参加はデジタル変革目標に沿ったもの。複数の資産取引における流動性の向上が期待される。BNP ParibsとHSBCは、Goldman SachsやMoody'sと共に、機関投資家向け資産のためのプライバシー重視のブロックチェーンであるCantonネットワークに参加し、デジタル金融戦略を強化しました。この連携はデジタル資産の流動性と取引効率を変革し、機関投資家向けの金融技術革新における転換点となる可能性があります。 BNP ParibsとHSBCがブロックチェーン戦略を強化 BNP ParibsとHSBCは、Goldman Sachs、Moody's、香港FMIサービスなどの金融大手も含まれるCantonネットワークに参加しました。このパートナーシップは彼らのデジタル変革戦略を支援し、顧客サービスのためのブロックチェーンアプリケーションの拡大を目指しています。Cantonの設計はプライバシーと金融市場の同期化に焦点を当てています。このネットワークへの参加により、BNP ParibsとHSBCは複数の資産にわたる流動性と取引能力の向上を探求することができます。 彼らの参加による即時の影響は、ブロックチェーン対応サービスの強化と顧客向けサービスの改善に関わっています。両機関はCantonネットワークを、デジタル資産取引の流動性と効率性を高め、クロスアセット取引のための堅牢なインフラを提供する手段と見なしています。 金融コミュニティの反応には、両銀行の戦略的動きへの注目が含まれています。しかし、この展開に関するBNP ParibsまたはHSBCのリーダーシップからのソーシャルメディア上での直接的な声明は出ていません。この動きはデジタル強化に向けた業界のトレンドに沿っているため、反応は概ね肯定的です。業界アナリストはCantonネットワークの重要な資産を接続する能力を強調しています。 イノベーションと市場力学におけるCantonネットワークの役割 ご存知でしたか？Cantonネットワークは、Deutsche BörseやMicrosoftなどの創設メンバーを誇り、機関金融の革新を目指しています。彼らの結合した影響力は、プライバシー対応のブロックチェーンソリューションへの戦略的シフトを強調しています。 ビットコイン（BTC）は現在、市場価値2.24兆ドルで112,626.66ドルで取引されています。
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 00:54
米国NFP改定を前にレンジ相場が1.3800付近で推移
米国NFP改定を控え1.3800付近でレンジ相場の投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。USD/CADは投資家が米国NFP基準改定レポートの発表を待つ中、1.3800付近で揺れ動いています。FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)は来週の政策会議で金利引き下げをほぼ確実に実施する見込みです。USD/CADは200日指数平滑移動平均線(EMA)を下回って取引されており、全体的なトレンドが弱気相場であることを示しています。USD/CADペアは火曜日の欧州セッション中、月曜日のレンジ内の狭い範囲で1.3800付近で取引されています。ルーニーペアはレンジ相場となっており、投資家は14:00 GMTに発表される米国(US)非農業部門雇用者数(NFP)基準改定レポートを待っています。NFP基準改定レポートは、2026年2月の雇用レポート内で最終的な基準改定が報告される前の、2025年3月までの12ヶ月間をカバーします。米国雇用改定レポートを前に、米ドル(USD)は来週の政策会議でFRBが金利を引き下げるという強い期待感の中、主要通貨に対して低調なパフォーマンスを示しています。執筆時点で、米ドルの対6主要通貨の価値を追跡する米ドル指数(DXY)は97.25付近で6週間ぶりの安値を記録しています。一方、カナダドル(CAD)もカナダの雇用市場環境の悪化により、カナダ銀行(BoC)による近い将来のさらなる金利引き下げの必要性が高まっているため、他の通貨に対して低調なパフォーマンスを示しています。USD/CADは1.3870付近で取引されている200日指数平滑移動平均線(EMA)を下回っており、全体的なトレンドが弱気であることを示唆しています。14日相対力指数(RSI)は40.00-60.00の範囲内で振動しており、レンジ相場を示しています。今後、資産が8月7日の安値1.3722を下回れば、1.3600の丸い水準と6月16日の安値1.3540に向けて下落する可能性があります。一方、ペアが8月22日の高値1.3925を上回る回復の動きを見せれば、5月15日の高値1.4000への道が開かれ、その後...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 00:31
ボン・ジョヴィの新曲がインスタントベストセラーに
ボン・ジョヴィの新曲がインスタントベストセラーに BitcoinEthereumNews.comに掲載。ボン・ジョヴィの新曲「Red, White, and Jersey」が英国のシングルダウンロードチャートとシングルセールスチャートにデビューし、バンドにとって1年以上ぶりの新ヒット曲となりました。リオデジャネイロ、ブラジル - 2019年9月29日：ボン・ジョヴィのジョン・ボン・ジョヴィがロック・イン・リオ3日目にシダーデ・ド・ロックでステージ上でパフォーマンスを行っています。（写真：Alexandre Schneider/Getty Images）Getty Images ボン・ジョヴィがバンド16枚目のアルバム「Forever」をリリースしてから1年以上が経ちました。このアルバムは2024年6月に発売されましたが、アメリカやイギリスなどの国のチャートでは長続きしませんでした。プロジェクトに新たな命を吹き込むため—そしてリードシンガーのジョン・ボン・ジョヴィがまだ声帯の問題に直面しているためツアー不足を補うため—グループは10月に「Forever（Legendary Edition）」をリリースします。このプロジェクトでは「Forever」のすべての曲をコラボレーションとして再構築し、さらに今週イギリスでベストセラーとなった新曲も含まれています。 「Red, White, and Jersey」が2つのチャートにデビュー 「Red, White, and Jersey」が今週、大西洋を越えた2つのチャートに初登場しました。この曲は公式シングルダウンロードリストで57位、公式シングルセールスランキングで62位でスタートしました。 ボン・ジョヴィ、新たなチャート成功を追加 「Red, White, and Jersey」により、ボン・ジョヴィは両方のリストで節目となる成功を収めました。この曲はグループにとって公式シングルセールスランキングでは10回目の成功、公式シングルダウンロードチャートでは15回目の成功となりました。 1年以上ぶりの新ヒット 公式シングルダウンロードチャートでは、ボン・ジョヴィが1年以上ぶりに新たなエントリーを果たしました。バンドが最後にこのリストに登場したのは「Living Proof」で...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 00:16
ビットコイン・ノッツはコアv29.1のロールアウトが反発を招く中、ノードの19%まで上昇
ビットコインノッツがノードの19%に達する中、コアv29.1のロールアウトが反発を招く」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。入手可能なデータによると、ビットコインノッツとして知られるビットコインノードクライアントは現在、アクティブノードの19%を占めています。これは、ビットコインノード数とクライアント情報に関する統計を収集・提示する複数のトラッカーや分析プラットフォームによるものです。ビットコインコアは依然として優勢ですが、ノッツの19%はトランザクションポリシーに関する亀裂の拡大を浮き彫りにしています。分裂が[...] 出典: https://news.bitcoin.com/bitcoin-knots-climbs-to-19-of-nodes-as-core-v29-1-rollout-draws-blowback/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 23:29
CADはUSDに対して中立的なレンジを維持 – スコシアバンク
CADは対USDで中立的なレンジを維持 – スコシアバンク」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。カナダドル（CAD）はセッション中完全に横ばいで、全体的に軟調なUSDの基調も、商品関連通貨の買い需要もセンチメント向上に寄与していません（AUD/CADは2024年後半以降の最高値付近で取引）とスコシアバンクの外為チーフストラテジストのショーン・オズボーン氏とエリック・セオレット氏が報告しています。CADはクロス取引で対USDで下落 「アングロ・アメリカン/テック合併の（主に）全株式取引のニュースは、現時点でCADに大きな影響を与える可能性は低いでしょう。カナダ銀行の政策金利センチメントの変化は表面上CADにとって好ましくありませんが、市場が今後数ヶ月でFRBのさらなる緩和を織り込む動きをしている中、実際の打撃はクロス取引で起きており、CADは過去1ヶ月間でG10通貨の中で最も低調なパフォーマンスとなっています。」 「米国/カナダの2年スワップスプレッドは概ね安定しており、最近の安値に近い水準を維持しています。現物価格は当社の均衡（適正価値）推定値1.3608に対して大幅に過大評価されたままです。月曜日の取引レンジは金曜日に見られた広い取引レンジ内に収まり、本日の取引レンジは昨日のバンド内に収まっています。市場はこの時点でCADをどちらの方向にも押し上げる動機がほとんどないようです。」 「金曜日の日中安値からのUSDの急反発後、現物価格の上昇が続かなかったことは、USD/CADのチャート上で全体的に混在したシグナルの中、価格行動に潜在的な弱さがあることを示唆しています。ここからより大きな動き/モメンタムは、USDが1.3850/55を大きく上回るか、1.3730/40を下回るかにかかっているかもしれません。」 出典: https://www.fxstreet.com/news/cad-holds-neutral-range-vs-usd-scotiabank-202509091131
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 23:10
ETFバズ後のDogecoin上昇、PepenodeのBTCマイニング能力にShiba AInuが敗北、その他…
「ETFバズの後にDogecoinが急騰、Shiba AInuはPepenodeのBTCマイニング能力に敗れる、その他...」の記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 ライブ次に爆発する暗号資産アップデート：ETFバズの後にDogecoinが急騰、Shiba AInuはPepenodeのBTCマイニング能力に敗れる、その他... ニュースレターに登録しましょう！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。暗号資産ライターとして、Bogdanの責任は記事の調査と執筆、そして政治的に不適切な境界線上のユーモアでチームを楽しませることに分かれています。いわば、将来のBill Burrを目指しているようなものです。 テクノロジー、サイバーセキュリティ、モデリング、フィットネス、暗号資産、その他名前を挙げられない分野など、同じくらい多くの分野での12年以上の執筆経験のおかげで、彼はチームにとって真の財産となっています。 PrivacyAffairsでのシニアライターとしての立場は自己管理の力について貴重な教訓を与えましたが、彼の執筆キャリア全体は自己改善の訓練でした、そして今もそうです。 現在、彼は暗号資産に本腰を入れ、ブロックチェーン上で自分のお金をコントロールする方法を人々に教える準備ができています。永遠に価値が下がり続ける法定通貨がある中、ビットコインとアルトコインはBogdanにとって最も適した代替手段のように思えます。 Bitcoinistのメインライターとしての地位を確保したこと以外のBogdanの最大の職業的成果は、Blackwood Productionsでの5年間のライティングマネージャーとしての経験で、4人のライターチームを調整していました。 その間、彼はチームワークの価値と、効率性、前向きさ、友情を育む職場環境を作ることの価値を学びました。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典：https://bitcoinist.com/next-crypto-to-explode-live-news-september-9-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/09/09 21:53
