MEXC 取引所
/
暗号資産ニュース
/
2025-10-10 金曜日
暗号資産ニュース
最新の暗号資産ニュースと市場の最新情報をお楽しみください
「ラスト・ライツ」がヴェラ・ファーミガの心に残る新曲にインスピレーションを与える
投稿「Last Rites」がヴェラ・ファーミガの不気味な新曲のインスピレーションに BitcoinEthereumNews.comに掲載。ザ・ヤガス（左から右へ）：マイク・デイビス、レン・ホーキー、ヴェラ・ファーミガ、マーク・ヴィスコンティ、ジェイソン・ボウマン。Franco Vogt/IG: @franco.vogt ヴェラ・ファーミガは『死霊館：最後の儀式』というブロックバスターホラー映画のヒットだけでなく、彼女のバンド「ザ・ヤガス」と共に背筋がゾクゾクするような新曲「Illusion」でスクリーン外でも雰囲気を盛り上げています。ファーミガとパトリック・ウィルソンの初めての死霊館映画から12年後、『死霊館：最後の儀式』は、死霊館シネマティック・ユニバースにおいて、実在の霊能者ロレイン・ウォーレンと彼女の夫で悪魔学者のエド・ウォーレンを演じる二人の5作目にして最後の映画となります。Forbes「死霊館：最後の儀式」のエンドクレジットとポストクレジット、解説 ティム・ラマーズ著 この映画は、1986年にペンシルベニア州ウェスト・ピッツトンでのスマール家の怪異現象におけるウォーレン夫妻と悪魔的存在との最後の対決を描いており、ウォーレン夫妻の娘ジュディ（ミア・トムリンソン）が重大な危険にさらされる出来事です。『死霊館：最後の儀式』は週末に記録的な興行成績を収め、国内で8400万ドル、国際的に1億1000万ドルを稼ぎ、世界全体で1億9400万ドルを記録し、史上最大のホラー映画のグローバルオープニングとなりました。現在、『死霊館：最後の儀式』の大規模な劇場デビューを補完するのが、ザ・ヤガスの新曲「Illusion」のリリースです。Forbesパトリック・ウィルソンは超常現象を信じているのか？ ティム・ラマーズ著 2023年に結成されたこのオルタナティブロックグループは、ファーミガがリードボーカル、マーク・ヴィスコンティがギター、マイク・デイビスがベース、ジェイソン・ボウマンがドラム、そしてファーミガの夫であるレン・ホーキー（かつてオルタナティブメタルバンド「デッドシー」のメンバー）がキーボードを担当しています。「Illusion」にはまた、ファーミガとレン・ホーキーの息子、フィン・ホーキーがチェロで参加しています。「『Illusion』は『死霊館：最後の儀式』の聴覚的表現です」とファーミガはプレスリリースで述べています。「ザ・ヤガスはC4の撮影中、私がエクトプラズムの濃い中にいる間にこの曲を書きました。この曲は2つの出来事の奇妙な収束から生まれました - 私の恐怖...
REAL
$0.08229
-1.55%
COM
$0.011199
+3.18%
METAL
$0.375
-2.55%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 07:04
共有
CMC LabsがSuper Protocolを検証可能なAIインフラの新時代に向けたインキュベーションプログラムに追加
CMC Labsは、セキュリティと堅牢なインフラストラクチャのための検証可能な実行を備えた分散型AIを推進するために、Super Protocolをインキュベーションプログラムに統合します。
AI
$0.1213
-6.33%
ERA
$0.5061
-4.77%
共有
Blockchainreporter
2025/09/10 07:00
共有
米国法案、財務省にビットコイン備蓄の調査を命じる
米国法案、財務省にビットコイン備蓄の調査を命じる」という記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。下院歳出委員会は、財務省にビットコイン戦略備蓄と米国デジタル資産備蓄の創設を調査するよう指示する2026年度の資金調達法案を前進させました。H.R. 5166に含まれるこの指令は、90日以内にこれらの資産のカストディ、サイバーセキュリティ、会計に関する報告書を要求しています。財務省の報告書と政治的背景 スポンサード 金融サービスおよび一般政府歳出法は、財務省の運営に2億3900万ドル以上を割り当てています。第137条と第138条は、同省に潜在的な障壁を分析し、カストディアンパートナーを特定し、デジタル資産が連邦バランスシートにどのように表示されるかを概説するよう指示しています。この法案はさらに、財務省と国家安全保障局からデジタル資産管理における連携に関する機密報告書を要求しており、国家安全保障上の懸念を示しています。「私たちは急速に中立的な準備資産に裏付けられた世界に向かっています。米国の関税から資本規制への転換は、これを明白にしています。世界準備資産としての米国債は死んでいます。60/40ポートフォリオは過去の遺物です。#ビットコイン万歳。Satoshi万歳。pic.twitter.com/m1mlbZo6VY — Jack Mallers (@jackmallers) 2025年5月20日」 購入を義務付けてはいないものの、この法案は初めてビットコインを米国の財政論争の中心に位置づけています。この展開は、より広範な規制議論と一致しています。ルーベン・ガレゴ上院議員は、非セキュリティデジタル資産のCFTC監督と新しい消費者保護を提案する枠組みを発表しました。スポンサード この文書はまた、個人的な利益のためにデジタル資産ベンチャーを利用したとして、前大統領ドナルド・トランプを批判しています。BeInCryptoは、トランプ家のWLFIトークン発売が一時的に彼らの純資産を50億ドル増加させ、暗号資産市場における政治的影響に対する監視を強化したと報じました。同時に、エリック・トランプはビットコインの熱心な支持者となっています。ソウルでのイベントで講演した彼は、今後12〜18ヶ月で暗号通貨の成長が「爆発的」になると予測し、ビットコインを...
H
$0.06824
+0.45%
U
$0.009653
-1.87%
TRUMP
$7.56
-2.23%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 06:57
共有
リップルとBBVAが安全なビットコインとイーサリアムブロックチェーンを提供するために提携
RippleとBBVAが安全なビットコインとイーサリアムを提供するために提携したという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニュース RippleとBBVAがスペインの顧客に安全なビットコインとイーサリアムのストレージを提供するために提携しました。BBVAはRippleの技術を使用してEUのMiCA規則を満たし、安全で合法的な暗号資産サービスを確保しています。この契約はスイスとトルコでの過去のRipple-BBVA提携を基盤としています。暗号資産技術で大きな存在感を持つRipple社が、スペイン最大の銀行の一つであるBBVAと提携し、トレーダーがビットコインとイーサリアムを保管し取引できるよう支援します。彼らは2025年9月9日、この契約を発表しました。これによりBBVAはRippleのツールを使用して、スペインの一般顧客にこれらのサービスを提供できるようになります。これは、MiCAと呼ばれる新しいEU規則のおかげで、ヨーロッパの銀行が暗号資産に参入しやすくなるという大きな変化の一部です。銀行が暗号資産に参入 Rippleの支援により、スペインのBBVA顧客は安全性や規則違反を心配することなく、ビットコインとイーサリアムを保有し取引できるようになりました。これはRippleとBBVAが協力するのは初めてではなく、以前にもスイスやトルコで同様の契約を結んでいます。Ripple Custody 🤝 @BBVA 🇪🇸 @BBVAとのパートナーシップを拡大し、機関グレードのデジタル資産カストディ技術をスペインに提供します：https://t.co/28Mkejn1AH BBVAは暗号資産に対する顧客需要の増加に対応し、Rippleは安全な... — Ripple (@Ripple) 2025年9月9日 昨年、BBVAのトルコ支店であるGaranti BBVA Digital Assetsは、モバイルアプリに暗号資産ウォレットと取引オプションを導入しました。RippleとIBMを使用して、すべてを安全かつ円滑に運営しています。EUの新しいMiCA規則により、より多くの銀行が暗号資産を提供する道が開かれ、BBVAもそれに参入しています。Rippleのヨーロッパチームを率いるCassie Craddockは、このパートナーシップによりBBVAが顧客に安全で合法的な暗号資産オプションを提供できると述べました。Rippleは10年以上この業界に携わり、...
T
$0.01544
+0.98%
MORE
$0.03379
+49.77%
MOBILE
$0.0003575
+6.52%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 06:30
共有
ビットコインが110Kドルに下落、約100万の雇用が消失
ビットコインが110Kドルに下落、約100万人の雇用が消失という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国労働統計局は、2025年3月までの1年間で、米国経済が以前に報告されていたよりも約100万人少ない雇用を追加したと推定しています。衝撃的な雇用データ修正によりビットコインが110Kドルに下落 約100万人の雇用（正確には911,000人）が、予備的な調査の後、現在の雇用統計（CES）の国家基準から差し引かれました[...] 出典：https://news.bitcoin.com/bitcoin-drops-back-to-110k-as-nearly-a-million-jobs-vanish/
U
$0.009653
-1.87%
COM
$0.011199
+3.18%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 06:17
共有
ビットコインETFは3億6800万ドルを調達、イーサファンドは6日連続の資金流出を記録
ビットコインETFがイーサー資金の6日連続流出中に3億6800万ドルを集める記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインETFはフィデリティとArk 21Sharesが主導し、3億6800万ドルの資金流入を記録した一方、イーサーETFは6日連続で損失を拡大しました。機関投資家の賭けはイーサーが9700万ドル流出する中、ビットコインを選好 投資家は週明けにビットコイン上場投資信託（ETF）に殺到する一方、イーサー資金は赤字から抜け出せませんでした[...] 出典: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-pull-in-368-million-as-ether-funds-log-sixth-day-of-exits/
T
$0.01544
+0.98%
SIX
$0.01965
-0.55%
COM
$0.011199
+3.18%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 05:23
共有
イスラエルのカタール攻撃がビットコインとイーサリアムの価格に大きなリスクをもたらす
イスラエルのカタール攻撃によりビットコインとイーサリアムの価格が大きなリスクに晒されるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イスラエルがカタールでハマス幹部を標的にした前例のない攻撃を行った火曜日、ビットコインとイーサリアムは急落しました。この緊張の高まりは世界市場を動揺させ、投資家は金や石油に殺到する一方で暗号資産価格は下落しました。ビットコインとイーサリアムはすぐに1%以上下落し、ソラナとXRPはそれぞれ1.5%の損失を記録しました。ドージコインは3.2%下落し、最大の損失を記録しました。強制決済データはさらに懸念すべきリスクを示しています。 地政学的紛争が強気相場を脱線させるのか？ Coinglassのデータによると、ボラティリティの急増に伴い大規模な強制決済が発生しました。最後の1時間で約5200万ドルのレバレッジポジションが一掃されました。 ロングトレーダーが最も打撃を受け、4400万ドルが強制決済されました。イーサリアムは1190万ドルの強制決済を記録し、ビットコインは1050万ドルでそれに続きました。損失の規模は、レバレッジがいかに急速に崩壊したかを浮き彫りにしています。過去24時間の強制決済総額は3億7000万ドルに達しました。ほとんどのポジションは継続的な利益に賭けるロングポジションで、攻撃前の楽観主義を露呈しました。 イスラエルのカタール攻撃後にビットコインとイーサリアムのロングポジションが強制決済される。出典：Coinglass 対照的に、金はイスラエルがカタールを攻撃した直後に安全資産への需要が急増し、過去最高値に急騰しました。 石油価格は1バレルあたり1ドル上昇し、67ドル弱で取引されました。アナリストはこれらの動きを地政学的リスクに対する合理的な反応と呼びましたが、石油の上昇は短命に終わる可能性があります。この乖離はビットコインが「デジタルゴールド」というレッテルに応えられていない苦戦を反映しています。金が上昇する一方、ビットコインはハイベータのリスク資産のように振る舞いました。 金価格チャート。出典：BullionVault 相関データはこの変化を確認し、2つの資産間の30日間の連動性がわずかにマイナスに転じました。ドーハへの攻撃は大きな外交的影響を持ちますが、市場はまずその即時的なリスク信号に反応しました。トレーダーは急速にリスクを軽減し、ボラティリティの高いトークンからステーブルコインや伝統的な安全資産へと移行しました。安全資産としての特性への信頼が強まるまで、ビットコインは株式やリスク資産に追随する可能性が高いでしょう...
MORE
$0.03379
+49.77%
XRP
$2.8174
-2.74%
COM
$0.011199
+3.18%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 05:12
共有
ドージコイン価格予測 vs ペペト 成長鈍化
BitcoinEthereumNews.comに「ドージコイン価格予測対ペペト成長鈍化」の記事が掲載されました。暗号資産ニュース 2025年に今買うべき最高の暗号資産を見つけるのは難しいかもしれませんが、ペペトは最有力候補の一つとして急速に台頭しています。 なぜペペトが今買うべき最高の暗号資産としてランク付けされているのか わずか$0.000000152のプレセール価格で、ペペト（PEPETO）はミームエネルギーと実際のブロックチェーン機能を融合させ、ドージコインが持っていなかったツールを提供しています。準備期間、インフラストラクチャー、低い参入コストにより、ペペトは真剣なブレイクアウト候補として形成されつつあります。 ドージコイン価格予測対ペペトのユーティリティエッジ ドージコイン（DOGE）は元祖ミームコインであり、依然として300億ドル以上の時価総額を誇ります。しかし成長は鈍化し、ほとんどのドージコイン価格予測はこのサイクルで1ドルから2ドルを目標としています。これらは堅実な利益ですが、過去の100倍の爆発には程遠いものです。 一方、ペペトはより大きな上昇の可能性を提供します。取引手数料ゼロのPepetoSwapと安全なクロスチェーン転送のためのPepetoBridgeにより、ペペトはドージコイン（DOGE）が提供したことのないユーティリティを提供し、231％のAPY(年間収益率)のステーキング報酬が長期保有を促進します。 ペペトプレセールの勢い：なぜ早期購入者が参入しているのか $0.000000152のプレセール価格で、ペペトは個人投資家にとって十分に安価でありながら、クジラに大きな上昇の可能性を提供しています。すでに660万ドル以上が調達され、10万人以上のコミュニティが日々の話題を作り出しています。アナリストはこの早期参入の機会は稀であり、クジラはすでに主要取引所上場前に数十億のトークンを確保するために蓄積を始めていると言います。 ペペト価格予測：2025年にどこまで上昇する可能性があるか？ アナリストはペペトの設定をドージコインの初期段階と比較していますが、より強固なファンダメンタルズを持っています。2,500ドルのプレセール配分で160億以上のトークンを確保でき、ペペトがドージコインの評価に向かって上昇した場合、100万ドルを超える可能性があります。取引手数料ゼロ、クロスチェーンブリッジ、監査済みスマートコントラクトにより、ペペトは100倍から200倍の成長のための構造を持っています...
REAL
$0.08229
-1.55%
HYPE
$44.44
-3.97%
MORE
$0.03379
+49.77%
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 04:28
共有
ヌーノの突然の解雇後、フォレストがアンジェ・ポステコグルーを後任に賭ける
記事「フォレスト、突然の解任後にヌーノの後任としてアンジェ・ポステコグルーに賭ける」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビルバオ、スペイン - 5月21日：トッテナム・ホットスパーのマネージャー、アンジェ・ポステコグルーが、2025年5月21日にスペインのビルバオにあるエスタディオ・デ・サン・マメスで行われたトッテナム・ホットスパーとマンチェスター・ユナイテッドの間のUEFAヨーロッパリーグ決勝2025での勝利後、UEFAヨーロッパリーグトロフィーを掲げて祝福している。（写真：アレックス・パントリング - UEFA/UEFA via Getty Images）UEFA via Getty Images 今シーズン最初の国際ブレイク期間に、このプレミアリーグキャンペーンで最初の監督の犠牲者が出ました。ノッティンガム・フォレストによってヌーノ・エスピリト・サントが解任されたのです。 ポルトガル人は月曜日の夜遅くにシティ・グラウンドでの職を去りました。チームは開幕3試合で4ポイントを獲得し、テーブルの10位でした。 ヌーノの後任には、6月にトッテナム・ホットスパーから解任されたアンジェ・ポステコグルーが就任します。彼はヨーロッパリーグを制覇し、クラブの17年間にわたるメジャートロフィー待ちを終わらせたわずか数週間後に解任されていました。 「私たちはトロフィー獲得の実績と一貫した記録を持つコーチをクラブに迎えています」とフォレストのオーナー、エヴァンゲロス・マリナキスはポステコグルーについて述べました。「最高レベルでチームを指導した彼の経験と、フォレストで私たちと一緒に特別なものを構築したいという彼の願望は、私たちの旅を助け、すべての野望を一貫して達成するための素晴らしい人物にしています。」 「プレミアリーグへの昇格を果たし、その後シーズンごとに着実に構築してヨーロッパサッカーを確保した今、私たちは最高レベルと競い合い、トロフィーに挑戦するための正しいステップを踏まなければなりません。」 「アンジェはこれを行うための資格と実績を持っており、彼が私たちの野心的な旅に加わることに興奮しています。」 ギリシャの血を共有するポステコグルーへのマリナキスの温かい歓迎は、フォレストのオーナーからの言葉が一切含まれていなかったヌーノの退任を発表する声明とは対照的でした。それは...
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 04:22
共有
米国の最も重要な機関の1つであるCFTCが、ビットコインとアルトコインに関する重要な一歩を踏み出す準備をしています！
米国の最も重要な機関の1つであるCFTCが、ビットコインとアルトコインに関する重要な一歩を踏み出す準備をしている！という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国の規制機関であるSEC（米国証券取引委員会）とCFTCが暗号資産業界に関する重要な措置を講じている中、米国商品先物取引委員会（CFTC）の暫定委員長であるCaroline Phamから重要な発言がありました。Fox Businessの暗号資産レポーターEleanor Terrettによると、Caroline Phamは米国でのオフショア暗号資産取引所の許可を検討しているとのことです。それに伴い、Phamは米国が海外の暗号資産取引所を認めるかどうかを評価していると発表しました。Terrettは、Phamが最近のスピーチで、欧州のMiCAフレームワークに類似した厳格な規制に従うことを条件に、CFTCはオフショア暗号資産取引所が米国でサービスを提供することを許可する計画であると述べたと指摘しました。「CFTC暫定委員長のCaroline Phamは最近のスピーチで、EUのMiCAフレームワークのような堅牢な暗号資産特有のルールに従う海外の暗号資産取引プラットフォームが、米国のクロスボーダー規制の下で認められる可能性について検討していると述べました。」CFTCはこれまでに、一部の海外暗号資産取引所が外国取引委員会（FBOT）として登録でき、米国の投資家に直接アクセスを提供できると発表しています。このシステムのおかげで、取引所はDCM（指定契約市場）ではなくFBOTとして運営することができます。 🚨新情報：最近のスピーチで、CFTC暫定委員長の@CarolineDPhamは、EUのMiCAフレームワークのような堅牢な暗号資産特有のルールに従う海外の暗号資産取引プラットフォームが、米国のクロスボーダー規制の下で認められる可能性について検討していると述べました。これは... pic.twitter.com/ft1LAmpVrh — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 2025年9月9日 *これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとXアカウントをフォローしてください！ 出典: https://en.bitcoinsistemi.com/the-cftc-one-of-the-most-important-institutions-in-the-us-is-preparing-to-take-an-important-step-regarding-bitcoin-and-altcoins/
共有
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 02:50
共有
トレンドニュース
その他
HBAR、0.22ドルを保有し、SHIBは0.000013を狙うが、BlockDAGの4億2000万ドル以上の資金調達とBWTアルピンフォーミュラ1®チーム契約が世界的に注目を集める
Cantor Fitzgeraldはエヌビディアの目標株価を300ドルに引き上げ、60%の上昇を予測
リップル（XRP）が主要な5580万ドルのクジラ振替を記録する中、今すぐポートフォリオに追加すべき暗号資産
カナダドルはBoC金利決定を前に小幅に下落 - スコシアバンク
Direct Digital Holdings (DRCT)株：Colossus SSPが2025年モメンタムプログラムを立ち上げ独立クリエイターを支援し24%急騰