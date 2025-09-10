イスラエルのカタール攻撃がビットコインとイーサリアムの価格に大きなリスクをもたらす

イスラエルのカタール攻撃によりビットコインとイーサリアムの価格が大きなリスクに晒されるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。イスラエルがカタールでハマス幹部を標的にした前例のない攻撃を行った火曜日、ビットコインとイーサリアムは急落しました。この緊張の高まりは世界市場を動揺させ、投資家は金や石油に殺到する一方で暗号資産価格は下落しました。ビットコインとイーサリアムはすぐに1%以上下落し、ソラナとXRPはそれぞれ1.5%の損失を記録しました。ドージコインは3.2%下落し、最大の損失を記録しました。強制決済データはさらに懸念すべきリスクを示しています。 地政学的紛争が強気相場を脱線させるのか？ Coinglassのデータによると、ボラティリティの急増に伴い大規模な強制決済が発生しました。最後の1時間で約5200万ドルのレバレッジポジションが一掃されました。 ロングトレーダーが最も打撃を受け、4400万ドルが強制決済されました。イーサリアムは1190万ドルの強制決済を記録し、ビットコインは1050万ドルでそれに続きました。損失の規模は、レバレッジがいかに急速に崩壊したかを浮き彫りにしています。過去24時間の強制決済総額は3億7000万ドルに達しました。ほとんどのポジションは継続的な利益に賭けるロングポジションで、攻撃前の楽観主義を露呈しました。 イスラエルのカタール攻撃後にビットコインとイーサリアムのロングポジションが強制決済される。出典：Coinglass 対照的に、金はイスラエルがカタールを攻撃した直後に安全資産への需要が急増し、過去最高値に急騰しました。 石油価格は1バレルあたり1ドル上昇し、67ドル弱で取引されました。アナリストはこれらの動きを地政学的リスクに対する合理的な反応と呼びましたが、石油の上昇は短命に終わる可能性があります。この乖離はビットコインが「デジタルゴールド」というレッテルに応えられていない苦戦を反映しています。金が上昇する一方、ビットコインはハイベータのリスク資産のように振る舞いました。 金価格チャート。出典：BullionVault 相関データはこの変化を確認し、2つの資産間の30日間の連動性がわずかにマイナスに転じました。ドーハへの攻撃は大きな外交的影響を持ちますが、市場はまずその即時的なリスク信号に反応しました。トレーダーは急速にリスクを軽減し、ボラティリティの高いトークンからステーブルコインや伝統的な安全資産へと移行しました。安全資産としての特性への信頼が強まるまで、ビットコインは株式やリスク資産に追随する可能性が高いでしょう...