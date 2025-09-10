ビットコイン強気相場が最終段階に近づいていると、CryptoQuantアナリストが述べる

ビットコインが8月の124,000ドル超えの高値から最近下落したことで、ラリーが衰えているかどうかの議論が巻き起こっています。一部はこの下落を弱気相場の最初の兆候と見ていますが、他の人々はより大きな上昇トレンド内の通常の調整だと主張しています。CryptoQuantのアナリスト、アクセル・アドラーは後者の立場を強く支持しています。ビットコインの過去の半減期サイクルを指針として、アドラーは市場が現在強気相場の最後の段階にあると述べています — この段階は通常、半減期イベントから500日以上経過して終了します。彼の推定によれば、最終的なピークは10月から11月の間に到来する可能性があります。アドラーは今年初めの長期保有者による売却活動を指摘し、70,000ドル、98,000ドル、117,000ドル付近で大きな売却が記録されたとしています。これらの売却が圧力を生み出した一方で、彼は機関投資家が供給を吸収するために参入していると指摘しています。アドラーにとって、これはモメンタムが鈍化していても強気相場が無傷であるという証拠です。歴史的に、ビットコインの最終的な強気相場のトップは、価格が長期投資家の平均コスト基準の約11倍で取引されるときに訪れます。そのパターンが続くなら、アドラーはサイクルが最終的に終わる前に、今後2ヶ月以内に新ATHが形成される可能性があると考えています。現在、市場は不確実性のゾーンにあります — トレーダーは8月の後退が疲弊を示しているのか、それともビットコインの最後の高揚した上昇のための準備に過ぎないのかを見極めています。