コンプライアンス問題によりAlt5 Sigmaがエリックトランプをボードメンバーから交代させることを余儀なくされたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。フィンテック 2025年9月10日 | 08:30 暗号資産プラットフォームAlt5 Sigmaの取締役会へのエリック・トランプの期待された任命が静かに脇に追いやられました。最近のSEC（米国証券取引委員会）への提出書類によると、ナスダックがコンプライアンスルールの懸念を提起した後、トランプは取締役会オブザーバーとしてのみ務め、World Liberty Financialの共同創設者ザック・フォークマンが後任として指名されました。World Liberty Financial（WLFI）と密接な関係を持つAlt5 Sigmaは、上場要件を満たすためにナスダックとの協議に従って調整を行ったと述べましたが、どのルールが問題になっているかは明記しませんでした。アナリストらはナスダックが独立取締役の過半数を要求していることを指摘していますが、トランプの候補者資格がブロックされた一方でフォークマンの候補者資格が許可された理由については依然として困惑しています。トランプのニューヨーク裁判所での継続的な制限は、Alt5 Sigmaがネバダ州で法人化されているため、技術的にはここでは適用されません。昨年、ドナルド・トランプの経済メッセージにインスパイアされたDeFiプラットフォームとして発表されたWLFIは、15億ドルの資金調達計画を展開し、独自の$WLFIトークンを導入しました。このトークンはガバナンス権を付与しますが、資本持分は付与せず、トランプ関連のLLCは38%の株式と220億以上のトークンを保持し、将来の収益を受け取る権利を持っています。価格は第1ラウンドの0.015ドルから第2ラウンドの0.05ドルに移行し、適格投資家や海外投資家を引き付けました。初期支援者は最近、保有株の一部を売却する承認を得ましたが、創設者は依然として制限されています。混乱はそれだけではありません。Alt5 Sigmaは同じ提出書類で、ルワンダの裁判所がその不正な富の蓄積とマネーロンダリングを理由にカナダ支社の解散を命じ、350万ドルの資産が差し押さえられたことを明らかにしました。同社は詐欺の被害を主張して上訴中です。同時に、同社は2024年に株式ユニットを隠蔽したとして告発された元CFOに関連する米国の財政破綻訴訟に巻き込まれたままです。ナスダックがトランプの取締役会席を静かにブロックする決定は、Alt5 SigmaとWLFIにさらなる不確実性をもたらしています...