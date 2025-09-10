MEXC 取引所
ビットコイン・キャッシュがGrayscaleの新規申請によりETFラインナップに加わる
BitcoinEthereumNews.comに「Grayscaleが新たな申請書を提出し、Bitcoin CashがETFラインナップに加わる」という記事が掲載されました。Grayscaleはアルトコインベースの上場投資信託に力を入れています。この資産運用会社は、SEC（米国証券取引委員会）に初のBitcoin Cash ETFを申請し、さらに2つの申請書を提出しました。要約 Grayscaleは、Bitcoin Cash TrustをETFに転換する申請書を提出し、SECへの初の公式BCH ETF申請となりました。同社はBitcoin CashとLitecoinのS-3フォーム、およびHederaのS-1フォームを提出しました。提案されたBitcoin Cash ETFはBNYメロンが管理し、Coinbaseがカストディアンおよびプライムブローカーを務めます。Grayscaleの最新の申請は、Chainlink、Dogecoin、Avalanche、XRP ETFの申請に続くもので、規制されたアルトコイン投資への需要の高まりを示しています。Grayscale Investmentsは、上場投資信託（ETF）の提供拡大を目指し、SEC（米国証券取引委員会）に新たな書類を提出しました。 Grayscale、BCH、LTC、HBAR ETFに注目 同社はBitcoin Cash（BCH）TrustのS-3フォーム登録を行い、Bitcoin Cash ETFとしては初めての公式SEC申請となりました。提出書類によると、提案されたETFはNYSE Arcaに上場され、ニューヨークメロン銀行が信託の管理者として、Coinbaseがプライムブローカーとカストディアンの両方を務めることになります。同様に、GrayscaleはLitecoin（LTC）ETFのS-3フォームを提出し、Litecoin TrustをETF構造に転換することを目指しています。BCHの申請と同様に、承認された場合、このファンドもNYSE Arcaに上場される予定です。この資産運用会社は、Litecoin ETFの承認を待つCanaryやCoinSharesなどの企業に加わります。 同社の3番目の申請はHedera（HBAR）トークンに基づいていますが、アプローチが異なります。GrayscaleはHBAR ETFをS-1フォームで登録し、待機リストに名を連ねる数少ない企業の一つであるCanary Capitalに加わりました。申請書によると、Nasdaqはすでに19b-4提案を提出しています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 17:07
南アフリカのAltvest、ビットコイントレジャリーを計画し、数百万ドルの資金調達を目指す
南アフリカのAltvest社がビットコイントレジャリーを計画し、数百万ドルの資金調達を目指す記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。南アフリカの金融会社Altvest Capitalは、ビットコインを購入し暗号資産トレジャリー準備金を設立するために数百万ドルを調達する計画を発表しました。Altvest CapitalはAfrica Bitcoin Corpにリブランドする予定 南アフリカの金融サービス会社であるAltvest Capitalは、ビットコインを購入し暗号資産トレジャリー準備金を設立するために数百万ドルを調達する計画を発表しました。複数の報告によると[...] 出典: https://news.bitcoin.com/south-africas-altvest-plans-bitcoin-treasury-seeks-millions-in-funding/
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 16:09
PEPEの価格が1週間で10%上昇、ビットコインやその他の主要トークンを上回る
PEPEの価格が1週間で10%上昇し、ビットコインやその他の主要トークンを上回る」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。人気のミームにインスパイアされた暗号資産PEPEは過去24時間で4%以上上昇し、過去1週間では約10%の上昇となりました。この急上昇は、ミームトークンへの関心が再び高まる中で起きており、CoinDesk ミームコインインデックス（CDMEME）は過去1週間で11%以上上昇し、ビットコインの1.4%の動きを上回りました。24時間では、ミームコインセクターは2.5%上昇しており、BTCの0.2%と比較して好調です。CoinDesk Researchのテクニカル分析データモデルによると、PEPEは$0.00001013から$0.00001074まで上昇し、$0.00001082付近に新たな短期レジスタンスラインを形成しました。取引活動は大幅に増加し、ラリーのピーク時には5.89兆PEPEトークンが取引され、24時間平均の2倍以上となりました。価格の動きは、より高い安値を着実に形成するパターンを示しており、これは買い手が一貫して徐々に高いレベルで参入していることを示すシグナルです。このような構造は、より積極的な投資家による蓄積の兆候として解釈されることが多いです。最も活発な局面では、トークンは$0.00001081にも達した後、わずかに下落して落ち着きました。この急激な上昇は新たなレジスタンスラインを描き、$0.00001017付近に強固なサポートラインが現れました。何度もテストされたこれらの価格境界は、トレーダーがコインの次の動きについての期待を形成するのに役立ちます。このラリーは強い流動性と持続的な需要によって特徴づけられました。$0.00001069のマークを何度か再テストする際に活動が急増し、このレベルは毎回維持され、その強さを強化しました。免責事項：この記事の一部はAIツールの支援を受けて生成され、当社の編集チームによって精度と当社の基準への準拠を確保するためにレビューされています。詳細については、CoinDeskの完全なAIポリシーをご覧ください。出典：https://www.coindesk.com/markets/2025/09/09/pepe-rallies-10-in-a-week-outpaces-bitcoin-and-other-major-tokens
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 15:51
暗号資産ATM運営会社アテナビットコイン、D.C.詐欺スキャンダルで起訴される
投稿「暗号資産ATM運営会社アテナビットコインがD.C.詐欺スキャンダルで起訴される」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。緊急警告：暗号資産ATM運営会社アテナビットコインがD.C.詐欺スキャンダルで起訴される コンテンツへスキップ ホーム 暗号資産ニュース 緊急警告：暗号資産ATM運営会社アテナビットコインがD.C.詐欺スキャンダルで起訴される 出典: https://bitcoinworld.co.in/crypto-atm-athena-indicted/
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 14:40
株主がStrive Bitcoinの合併を承認し、Asset Entitiesが35%急上昇
株主がStriveビットコイン合併を承認し、Asset Entitiesの株価が35%急騰したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Asset Entities Inc.(ASST)の株価は火曜日の延長取引時間中に急騰しました。同社が株主によるStrive Enterprisesとの合併承認を発表した後のことです。この取引は、世界最大の公開取引されるビットコイン資産管理企業の一つを創出し、ビットコイン資産を取得するために最大15億ドルの資金調達を目指すとされています。 Asset Entitiesの株価は火曜日に17%上昇して6.28ドルで取引を終えましたが、株主承認のニュースを受けて時間外取引では35%急騰しました。この強い信頼の投票により、Asset Entitiesは主要なビットコイン資産管理企業になるという計画に一歩近づきました。しかし、Nasdaqの上場申請承認を含む最終承認はまだ保留中です。 Asset Entitiesは非公開株式募集を通じて7億5000万ドルの調達を目指しています。 Asset Entitiesの株主から強い支持を受けた合併完了後、同社はStrive, Inc.にリブランディングされますが、Nasdaqでは引き続きASSTのティッカーで取引されます。Matt Coleが最高経営責任者（CEO）および取締役会会長に就任し、現在Asset Entitiesの社長兼CEOを務めるArshia Sarkhaniは最高マーケティング責任者となります。 Coleは株主の承認について次のようにコメントしています。「この株主承認は、世界クラスのビットコイン資産管理企業を構築するという我々の使命における重要な瞬間です。[...]我々の焦点は、時間の経過とともにビットコイン自体を上回るパフォーマンスを実現し、永続的な株主価値を創出するための規律ある長期戦略にあります。」 Sarkhaniも、この承認に対する同社の興奮を共有し、これを最も成功したビットコイン資産管理ビジネスの構築と既存株主のケアに向けた大きな一歩と見ています。 Asset Entitiesの株主からの合併に対する強い賛成票に支えられ、この動きは同社を暗号通貨業界のリーダーにするための戦略的決断です。提案された15億ドルの取引は、7億5000万ドルの...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 14:05
コンプライアンス問題によりAlt5 Sigmaはエリックトランプをボードメンバーから交代させることを余儀なくされる
コンプライアンス問題によりAlt5 Sigmaがエリックトランプをボードメンバーから交代させることを余儀なくされたという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。フィンテック 2025年9月10日 | 08:30 暗号資産プラットフォームAlt5 Sigmaの取締役会へのエリック・トランプの期待された任命が静かに脇に追いやられました。最近のSEC（米国証券取引委員会）への提出書類によると、ナスダックがコンプライアンスルールの懸念を提起した後、トランプは取締役会オブザーバーとしてのみ務め、World Liberty Financialの共同創設者ザック・フォークマンが後任として指名されました。World Liberty Financial（WLFI）と密接な関係を持つAlt5 Sigmaは、上場要件を満たすためにナスダックとの協議に従って調整を行ったと述べましたが、どのルールが問題になっているかは明記しませんでした。アナリストらはナスダックが独立取締役の過半数を要求していることを指摘していますが、トランプの候補者資格がブロックされた一方でフォークマンの候補者資格が許可された理由については依然として困惑しています。トランプのニューヨーク裁判所での継続的な制限は、Alt5 Sigmaがネバダ州で法人化されているため、技術的にはここでは適用されません。昨年、ドナルド・トランプの経済メッセージにインスパイアされたDeFiプラットフォームとして発表されたWLFIは、15億ドルの資金調達計画を展開し、独自の$WLFIトークンを導入しました。このトークンはガバナンス権を付与しますが、資本持分は付与せず、トランプ関連のLLCは38%の株式と220億以上のトークンを保持し、将来の収益を受け取る権利を持っています。価格は第1ラウンドの0.015ドルから第2ラウンドの0.05ドルに移行し、適格投資家や海外投資家を引き付けました。初期支援者は最近、保有株の一部を売却する承認を得ましたが、創設者は依然として制限されています。混乱はそれだけではありません。Alt5 Sigmaは同じ提出書類で、ルワンダの裁判所がその不正な富の蓄積とマネーロンダリングを理由にカナダ支社の解散を命じ、350万ドルの資産が差し押さえられたことを明らかにしました。同社は詐欺の被害を主張して上訴中です。同時に、同社は2024年に株式ユニットを隠蔽したとして告発された元CFOに関連する米国の財政破綻訴訟に巻き込まれたままです。ナスダックがトランプの取締役会席を静かにブロックする決定は、Alt5 SigmaとWLFIにさらなる不確実性をもたらしています...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 13:38
Tether CEOが「暗黒時代」のための3つの資産を挙げ、ビットコインに言及
テザーCEOが「暗い時代」のための3つの資産を挙げ、ビットコインに言及 テザーCEOのパオロ・アルドイノは火曜日に型破りなメッセージを発信し、「ビットコイン、金、そして土地は、これから訪れる暗い時代に対するヘッジだ」と述べました。この厳しい発言は、誰が言ったかという点だけでなく、世界市場の背景が現在「明るい」と呼べるものではないという点で重みを持ちます。最新の米国データによると、2025年3月の雇用数が91万1,000人下方修正され、金融政策の見通しを大きく変える誤算となっています。 同時に、連邦準備制度理事会(FRS)は来週水曜日に0.25%か0.5%の利下げを選択せざるを得ない状況にあり、年末に向けて経済がいかに議論の的になっているかを浮き彫りにしています。 「ビットコイン、金、そして土地は、これから訪れる暗い時代に対するヘッジだ。」— パオロ・アルドイノ 🤖 (@paoloardoino) 2025年9月9日 この文脈において、アルドイノの「暗い時代」への言及は、政策立案者が対処している同じ圧力点を反映しています。 テザーはどうなのか？ アルドイノの戦略から判断すると、テザーは十分に準備ができているようです。2025年6月30日時点で、同社は1,625億7,000万ドルの資産を報告しており、その大部分は1,055億ドルの米国債ですが、87億2,000万ドルの貴金属と89億3,000万ドルのビットコインも保有しています。 つまり、テザー自体が純粋な現金同等物ではなく、ヘッジとみなされる資産にその裏付けの一部をシフトしています。重要なのは、アルドイノがビットコインを投機的な動きとしてではなく、伝統的に金や土地を含む同じ安全バスケットの一部として位置づけていることです。方向性を探している市場にとって、これは暗号資産が防衛戦略になりつつあることを示しています。 出典: https://u.today/tether-ceo-lists-3-assets-for-dark-times-bitcoin-mentioned
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 13:06
Ethenaが、AnchorageとBlackrockに支えられたHyperliquidのUSDHステーブルコインの発行を目指す
Ethenaは、Hyperliquidが計画している自社のネイティブステーブルコインUSDHの管理を正式に提案し、Sky、Frax、Agoraなどのライバルに対して自社の立場を確立しています。Ethena（ENA）の9月9日のガバナンス提案によると、このステーブルコインはUSDtbという支払いトークンによって裏付けられる予定で...
Crypto.news
2025/09/10 12:59
BlockDAGの4億300万ドルのプレセール＆テストネットの優位性がBlockchainFX＆TOKEN6900を上回る
BlockDAGの4億300万ドルのプレセール＆テストネットの注目がBlockchainFXプレセール＆TOKEN6900ローンチを引き離す 現在、暗号資産で波を作っているのは何か？BlockchainFXのプレセールは数百万ドルを確保し、TOKEN6900のローンチはミーム主導の準備期間、ステーキング利回り、そしてトレーダーが注視している価格変動を引き起こしました。しかし、別のプロジェクトはより速くではなく、よりスマートにプレイしています[…] 投稿「BlockDAGの4億300万ドルのプレセール＆テストネットの優位性がBlockchainFX＆TOKEN6900を上回る」はLive Bitcoin Newsに最初に掲載されました。
LiveBitcoinNews
2025/09/10 12:00
「手遅れになる前にもっとビットコインを買いなさい」マイケル・セイラー氏が米国政府に語る
「もう手遅れになる前にビットコインをもっと買いなさい」とマイケル・セイラーが米国政府に伝える、という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 「もう手遅れになる前にビットコインをもっと買いなさい」とマイケル・セイラーが米国政府に伝える | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。私の名前はGodspower Owieで、NewsBTCとBitcoinistというニュースプラットフォームで働いています。私は新しい場所を探索し、新しいことを学び、特に価値のあることを学び、そして私の人生に影響を与える新しい人々と出会うことを楽しんでいるので、自分自身を探検家のように考えることがあります。その影響がどんなに小さくても。私は家族、友人、キャリア、そして時間を大切にしています。本当に、それらはおそらく誰もの存在における最も重要な側面です。幻想ではなく、夢こそが私が追求するものです。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することにより、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/saylor-says-buy-more-bitcoin/
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 11:54
