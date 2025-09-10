仕事をお探しですか？ChatGPTがLinkedInとAIチューターと採用担当者を兼ねる存在に

投稿「仕事をお探しですか？ChatGPTがLinkedInとAIチューターと採用担当者を兼ねる」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。仕事をお探しですか？OpenAIのChatGPTがLinkedInとAIチューターと採用担当者を兼ねる（写真：Tomohiro Ohsumi/Getty Images）Getty Images ChatGPTは、安定を見出すのに苦労している求人市場に参入しています。何百万人もの求職者が履歴書を送ることが虚空に向かって叫ぶようなものだと不満を漏らす一方、雇用主は実際のスキルと誇張されたバズワードを簡単に区別できないことを認めています。Resume Geniusによると、2025年7月時点で、700万人の失業者が770万件の求人に競争しており、2021年以来初めて求職者が求人数を上回りました。同時に、労働者は特に人工知能など、ビジネスを再形成している技術によって置き換えられることを懸念しています。このような環境の中、OpenAIはChatGPTによって駆動される求人プラットフォームという潜在的に破壊的なコンセプトを提案しています。CNBCの報道によると、同社はMicrosoftのLinkedInに対抗できる採用と認証のエコシステムを立ち上げる準備をしているとのことです。成功すれば、求人市場の機能方法を変革する可能性があります。ChatGPTが採用にもたらす可能性 このビジョンをLinkedInとAIチューターと採用担当者が一体となったものと考えてください—ただしChatGPTによって駆動されています。これは従来の求人掲示板ではありません。ChatGPTは3つの主要機能を統合する可能性があります。まず、スキル認証：ChatGPTの学習モードを通じて、人々はAI流暢さからプロンプトエンジニアリングまで、AIによって検証されたマイクロ認証を数年ではなく数日で取得できるようになります。次に、AI駆動のマッチング：キーワードだらけのリストをふるい分ける代わりに、ChatGPTは過去の職歴だけでなく、実証された能力に基づいてユーザーを役職にマッチングさせるかもしれません。ChatGPTは採用とスキルトレーニングを再形成する可能性がある（写真：Leon Neal/Getty Images）Getty Images 第三に、スキルアップ：候補者が要件を満たしていない場合、同じAIが学習モジュールを通じて彼らを迅速に上達させることができます。OpenAIのプラットフォームにログインして、ChatGPTにWeb3マーケティングの求人を表示するよう依頼することを想像してみてください。AIは関連する求人を特定し、あなたのスキルのギャップを発見します...