GameStop、ビットコインのおかげで復活？暗号資産株が急上昇、Bitcoin Hyperが爆発的に伸びる
ビットコインのおかげでGameStopが復活？暗号資産株式が急上昇、Bitcoin Hyperが爆発的に上昇」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Aaronは暗号資産ジャーナリストとしてNewsBTCに寄稿し、暗号資産の世界での最新ニュースや発展を取り上げています。Aaronは2016年から執筆・編集を行っており、グローバル化した労働力からLLMまで、あらゆる影響を受けてオンライン出版物の執筆がどのように進化してきたかを直接目の当たりにしてきました。また、暗号資産がマイナーな関心事から世界経済を再形成する数兆ドル規模の力へと成長する様子も目撃してきました。複数の大学院学位と、どこにあろうとも良い文章への情熱を持つ学術的背景が、Aaronの暗号資産カバレッジへのアプローチを支えています。良い文章を際立たせるものは何でしょうか？ストーリーテリング – ニュースと読者をつなぎ、その関連性を引き出すことです。それがAaronが自身の記事で求めているものです。オフタイムには、Aaronは地元の慈善団体で働き、トレーニングや地元のボクシングクラブでの練習を楽しんでいます。時には実際の本を読むこともあります。出典：https://www.newsbtc.com/news/gamestop-revival-thanks-to-bitcoin-hyper-explodes/
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 21:32
なぜ投資家は今ビットコインハイパーを好むのか
投稿「なぜ投資家は今ビットコインハイパーを好むのか」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。米国労働統計局（BLS）は昨日、雇用数が911K減少し、史上最大の削減となったと報告しました。雇用市場の弱体化はビットコインを一時的に揺るがし、1日も経たないうちに113,000ドル以上から111,000ドル未満に下落しました。コベイシ・レターが詳述するように、雇用削減の大部分はレジャー、ホスピタリティ、貿易、公共事業などの消費者主導分野に集中していました。合計で、民間部門から880Kの雇用が消え、公共部門から31Kが消えました。数字は嘘をつきません。この改定は2009年のレベルを超え、大恐慌にのみ劣るものです。出典：X/@KobeissiLetter このニュースはすぐにBTCの価格に影響を与え、FUD（恐怖、不確実性、疑念）を広めました。しかし、明るい面もあります。より多くの目が今、発売後の激しいパフォーマンスが期待されるビットコインハイパー（$HYPER）の1480万ドルのプレセールに向けられています。ビットコインは改定の黙示録を生き残れるか？ ビットコインはニュースを受けて24時間以内に約2,000ドル縮小しましたが、それはコインの今後の道筋を表しているのでしょうか？いいえ。逆に、「資産所有者は報酬を得るだろう」とコベイシ・レターは述べており、金利引き下げが差し迫っていると考えています。出典：X/@KobeissiLetter 「市場は金融政策の新時代に入っています。マクロ経済はシフトしており、株式、商品、債券、暗号資産への影響は投資可能です。」— コベイシ・レター、Xにて。 歴史はこの見方を支持しています。1990-1991年の不況では株式市場が20％崩壊しましたが、FRBの信用金利が安くなったことで1年後には30％回復しました。今後の改定にもかかわらず、金は2025年に40％、ビットコインは20％上昇しており、最近の後退は投資家の不確実性によって引き起こされた一時的なつまずきに過ぎないことを意味します。すでに消えつつあるつまずきです。ビットコインは再び112,000ドルをテストし、心理的な壁である115,000ドルを見据えています。成功した突破...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 20:44
仕事をお探しですか？ChatGPTがLinkedInとAIチューターと採用担当者を兼ねる存在に
投稿「仕事をお探しですか？ChatGPTがLinkedInとAIチューターと採用担当者を兼ねる」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。仕事をお探しですか？OpenAIのChatGPTがLinkedInとAIチューターと採用担当者を兼ねる（写真：Tomohiro Ohsumi/Getty Images）Getty Images ChatGPTは、安定を見出すのに苦労している求人市場に参入しています。何百万人もの求職者が履歴書を送ることが虚空に向かって叫ぶようなものだと不満を漏らす一方、雇用主は実際のスキルと誇張されたバズワードを簡単に区別できないことを認めています。Resume Geniusによると、2025年7月時点で、700万人の失業者が770万件の求人に競争しており、2021年以来初めて求職者が求人数を上回りました。同時に、労働者は特に人工知能など、ビジネスを再形成している技術によって置き換えられることを懸念しています。このような環境の中、OpenAIはChatGPTによって駆動される求人プラットフォームという潜在的に破壊的なコンセプトを提案しています。CNBCの報道によると、同社はMicrosoftのLinkedInに対抗できる採用と認証のエコシステムを立ち上げる準備をしているとのことです。成功すれば、求人市場の機能方法を変革する可能性があります。ChatGPTが採用にもたらす可能性 このビジョンをLinkedInとAIチューターと採用担当者が一体となったものと考えてください—ただしChatGPTによって駆動されています。これは従来の求人掲示板ではありません。ChatGPTは3つの主要機能を統合する可能性があります。まず、スキル認証：ChatGPTの学習モードを通じて、人々はAI流暢さからプロンプトエンジニアリングまで、AIによって検証されたマイクロ認証を数年ではなく数日で取得できるようになります。次に、AI駆動のマッチング：キーワードだらけのリストをふるい分ける代わりに、ChatGPTは過去の職歴だけでなく、実証された能力に基づいてユーザーを役職にマッチングさせるかもしれません。ChatGPTは採用とスキルトレーニングを再形成する可能性がある（写真：Leon Neal/Getty Images）Getty Images 第三に、スキルアップ：候補者が要件を満たしていない場合、同じAIが学習モジュールを通じて彼らを迅速に上達させることができます。OpenAIのプラットフォームにログインして、ChatGPTにWeb3マーケティングの求人を表示するよう依頼することを想像してみてください。AIは関連する求人を特定し、あなたのスキルのギャップを発見します...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 19:56
ソラナETFアップデート：ETFがSOL価格とLayer Brettのようなトレンドのアルトコインに与える影響は？
ソラナETFの最新情報：ETFがSOL価格やLayer Brettのような注目のアルトコインに与える影響は？という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。現物ETF承認の噂が暗号資産界で勢いを増す中、ソラナが再び注目を集めています。イーサリアムとビットコインがすでにETF市場に参入している中、トレーダーたちは次の大型候補としてソラナに注目しています。しかし本当の問題は、ソラナETFがSOL価格に何をもたらすかだけでなく、特に低コストで爆発的な上昇の可能性を秘めたLayer Brettのような新しいプロジェクトを含め、アルトコイン全体のセンチメントにどのような影響を与えるかということです。 ソラナETFの憶測が価格モメンタムと一般の関心を高める ソラナETFの可能性は市場全体に楽観論をもたらしています。取引量で上位のレイヤー1ブロックチェーンの一つとして、ソラナはその速度、スケーラビリティ、低いガス料金で知られています。当然、次のイーサリアムを探している機関投資家たちが注目しています。SOLは現在210ドルから215ドル前後で取引されており、197ドルの重要なサポートラインを上回っています。アナリストたちはETF関連のモメンタムにより、近い将来250ドルから300ドルへと押し上げられると予想しています。しかし、ETF主導のラリーは往々にして急速に起こります。イーサリアムのETFは大幅な上昇をもたらしましたが、その後の展開は限定的でした。ソラナETFのより大きな影響は、Layer Brettを含む高い潜在性を持つアルトコインへの注目を高めることによる間接的なものかもしれません。 Layer Brettは、ETF後の市場サイクルで高い上昇の可能性を提供 Layer Brettはイーサリアムレイヤー2インフラストラクチャ上に構築されたミームコインで、そのバイラルなエネルギーと強力なトークノミクスで最近注目を集めています。ソラナがETF主導の資金流入から恩恵を受ける可能性がある一方、$LBRETTは次の50倍から100倍の機会を探している個人投資家の間でホットトピックになりつつあります。このプロジェクトは現在、正確に0.0055ドルでプレセール中であり、初期支援者からすでに320万ドル以上を調達しています。ドージコインやシバイヌのような古いミームコインとは異なり、Layer Brettは速度と実用性の両方に焦点を当てています。超高速取引、ほぼゼロのガス料金、直接...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 19:44
Paxos社のHyperliquidのUSDHステーブルコインに関する新提案にPayPal統合が含まれる
Paxos Labsは、HyperliquidのUSDHステーブルコインを発行するための刷新された提案を発表し、PayPalとの統合を含む戦略を提示しました。
Coinstats
2025/09/10 19:17
ACA強化補助金の終了により2026年にオバマケア保険料が上昇する可能性
ACA補助金強化の終了により2026年にオバマケア保険料が上昇する可能性があるという投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Morsa Images | Digitalvision | Getty Images 議会が介入しなければ、来年、医療保険制度改革法（ACA）の保険料が急激に上昇する見込みです。これは、近年ACA市場を通じて購入された健康保険プランの加入者数百万人のコストを削減してきた強化された補助金が2025年後に期限切れとなるためです。（ACAはオバマケアとも呼ばれています。） 超党派の医療政策研究グループであるKFFによると、これらの強化された保険料税額控除の消失—いわゆる「補助金の崖」—により、平均保険料が約75%上昇するとされています。KFFの調査によれば、これは平均して年間700ドル以上の追加保険料支払いに相当します。 KFFによると、ACA市場を通じて健康保険プランに加入している総計2400万人のうち、大多数—約2200万人—が2025年に保険料税額控除を受けるとされています。 「これらの税額控除が期限切れになれば、2200万人にとって元旦に大きな保険料ショックとなるでしょう」と、同グループの医療政策担当エグゼクティブバイスプレジデントであるラリー・レビット氏は述べています。 ACA保険プランは一般的に、学生、若年退職者、請負業者、自営業者、失業者など、職場の保険プランを利用できない人々を対象としています。 レビット氏によると、強化された控除は、低い医療コストが家計を引き付けたことで、近年の無保険率の低下に大きく貢献しています。連邦データを引用して、彼は2023年の米国人口の約7.9%が無保険であり、これは2019年の9.2%と比較して史上最低の割合だと述べています。 今年初めの議会予算局の推計によると、強化された控除が失効した場合、今後10年間で400万人以上のアメリカ人が無保険になるとされています。 ACA補助金強化継続へのプッシュ 民主党は2021年、パンデミック救済法である米国救済計画法の一環として強化された補助金を提供しました。議員たちは...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 19:14
市場変動の中でトレーダーがビットコインに注目
投稿「市場変動の中でトレーダーがビットコインに注目」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコインは現在111,500ドル付近で取引されており、トレーダーは新たな高値の可能性と大幅な下落のリスクのバランスを取りながら警戒を続けています。経済指標と中央銀行の政策が市場動向に劇的な影響を与える力を持つため、暗号資産市場は厳しい監視下にあります。続きを読む：市場変動の中でトレーダーがビットコインに注目 出典：https://en.bitcoinhaber.net/traders-eye-bitcoin-amid-market-fluctuations
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 18:33
ワシントン司法長官ブライアン・シュワルブからの悪いニュース！彼が人気のビットコイン企業に対して訴訟を提起！
ワシントン司法長官ブライアン・シュワルブからの悪いニュース！人気のビットコイン企業に対して訴訟を提起！という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。執行と訴訟を通じてビットコイン（BTC）と暗号資産市場を規制しようとした以前のSEC（米国証券取引委員会）の管理体制は、より穏健なアプローチに道を譲りました。旧SEC時代に始まった訴訟は一つずつ結論が出されていますが、新たな訴訟が追加されました。それによると、ワシントン司法長官ブライアン・シュワルブは暗号資産ATM運営会社アテナ・ビットコインに対して訴訟を提起しました。D.C.司法長官は、同社がオンライン詐欺に関連していると知りながら入金に対して隠れた手数料を請求し、適切な詐欺防止対策を実施しなかったと主張して、暗号資産ATM運営会社アテナ・ビットコインに対して訴訟を提起しました。シュワルブ氏は、同社が運営開始から最初の5ヶ月間で入金の93%が詐欺に関連していたにもかかわらず、多額の手数料収入を意図的に集めていたと主張しています。DC司法長官はまた、アテナ・ビットコインが被害者が隠れた手数料や詐欺による損失を回復することを妨げたと述べ、被害者に返金しないという同社の方針を批判しました。 「アテナのビットコインATMは、高齢者や脆弱な地区住民を搾取しようとする犯罪者のツールとなっています。アテナは自社の機械が主に詐欺師によって使用されていることを知りながら、隠れた取引手数料を継続的に受け取るために見て見ぬふりをしています。本日、我々は地区住民の苦労して稼いだお金を取り戻し、他の人に被害が及ぶ前にこの違法で搾取的な行為に終止符を打つために訴訟を提起します。」 詐欺的取引1件あたりの平均損失額は8,000ドルと報告されており、ある被害者は数日間で19回の取引を通じて合計98,000ドルを失ったと報告されています。現在、米国には26,850台の暗号資産ATMがあり、そのうち13%をアテナ・ビットコインが運営しています。 *これは投資アドバイスではありません。独占ニュース、分析、オンチェーンデータについては、今すぐ私たちのTelegramとTwitterアカウントをフォローしてください！ 出典: https://en.bitcoinsistemi.com/bad-news-from-washington-attorney-general-brian-schwalb-he-files-lawsuit-against-popular-bitcoin-company/
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 18:30
米国雇用統計の誤りを受け、ビットコインが600億ドルの暗号資産売却に巻き込まれる
米国の雇用統計に対する最も重要な更新の一つにより、数時間のうちに600億ドル以上の市場価値が消失する激しい売り越しが発生しました。9月9日、労働統計局（BLS）は非農業部門の雇用総数を911,000人分下方修正し、この数値は[...] 記事「ビットコイン、米国雇用データの誤りを受けて600億ドルの暗号資産売り越しに巻き込まれる」はBlockonomiに最初に掲載されました。
Blockonomi
2025/09/10 18:24
Cboeがビットコインとイーサの継続先物を発表
Cboeが継続的なビットコインとイーサーの先物を発表」がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Cboe Global Marketsによる長期のビットコインとイーサー先物は、米国規制市場で無期限スタイルのエクスポージャーを提供するよう設計されています。これらの契約は規制当局のレビュー待ちで、11月10日にデビュー予定です。Cboe、規制当局の承認待ちで10年間のビットコインとイーサー先物を発表 Cboe Global Marketsはビットコインの継続先物契約を導入する計画を発表しました[…] 出典: https://news.bitcoin.com/cboe-to-launch-continuous-bitcoin-and-ether-futures/
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 17:03
