Broadcomの最高経営責任者、2030年にAI関連の巨額報酬でMuskに続く記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Broadcomの最高経営責任者（CEO）であるHock Tan氏は、同半導体メーカーが今後10年の終わりまでに野心的な人工知能の販売目標を達成できれば、米国企業の半導体業界で最大級の将来的な報酬を約束されています。SEC（米国証券取引委員会）の提出書類によると、同社が2030年度までにAI製品の売上が1,200億ドル以上に達した場合、Tan氏は最大6億1,660万ドルの株式報酬を受け取る可能性があります。このパッケージは、テスラのイーロン・マスク氏が話題となった業績連動型のメガトランザクションと同様のもので、経営幹部の報酬がますますAIブームに結びついていることを反映しています。しかし、これはマスク氏に提案されているパッケージを凌駕するものです。 AIマイルストーンに連動した報酬パッケージ 新契約の条件下では、Broadcomの2030年度までのAI収益が900億ドルに達した場合、Tan氏は61万521株のパフォーマンスストックユニットを獲得し、現在の株価で約2億550万ドル相当となります。売上が1,200億ドルに達した場合、報酬は3倍になり、約6億1,660万ドルの株式報酬を受け取る資格を得ることになります。 このような大型報酬はシリコンバレーで前例があります。マスク氏の2018年のテスラパッケージは、当時560億ドル相当で、並外れた業績に対して並外れた報酬を結びつける雛形を作りました。興味深いことに、先週、テスラ取締役会はマスク氏に対して新たな業績連動型の1兆ドルの報酬プランを提案しました。 BroadcomのAI推進 この報酬プランは、現在NVIDIAがグラフィックプロセッサで支配しているAIコンピューティングにおいて、Broadcomがより大きな役割を確立しようとする決意を強調しています。Broadcomは、AIモデルのトレーニングと実行のための専用シリコンを求めるハイパースケールの顧客向けに、カスタムメイドのチップを代替品として位置づけています。 その戦略は実を結びつつあるようです。先週、Tan氏はBroadcomが100億ドル以上の価値がある大型の新規AIカスタマーを獲得したと発表し、広くOpenAIであると報じられています。この契約は...