ベンソン・ブーン、チャートで急上昇 — そして依然として一つのヒット曲が全て
ベンソン・ブーンがチャートで急上昇 — そして依然として一つのヒット曲が全てを支配している」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ベンソン・ブーンの「American Heart」と「Fireworks & Rollerblades」の両方が英国のチャートに返り咲き、「Beautiful Things」が彼のデビューを引き続き牽引しています。ニューヨーク、ニューヨーク – 2025年9月5日：（独占カバレッジ）ベンソン・ブーンがマディソン・スクエア・ガーデンでのAmerican Heart ワールドツアーでステージ上でパフォーマンスを行いました。（写真：Kevin Mazur/Getty Images for BB）Kevin Mazur/Getty Images for BB ベンソン・ブーンはこれまでのキャリアでわずか2枚のアルバムをリリースしています。最初の「Fireworks & Rollerblades」は彼の最大のヒット曲「Beautiful Things」を生み出し、彼をスーパースターに変えました。2025年初め、彼は素早いフォローアップとなる「American Heart」でカムバックし、これもいくつかの成功した楽曲を生み出しました。ブーンが「American Heart ワールドツアー」を続ける中—この秋後半に英国に向かう予定—彼のフルアルバム両方が英国の少なくとも1つのチャートに返り咲き、彼の全ての音楽が上昇傾向にあります。 「American Heart」が複数のチャートに再登場 「American Heart」は英国の3つのチャートに残り、そのうち2つに返り咲きました。このフルアルバムは公式アルバムセールスリストの87位に再登場し、公式フィジカルアルバムチャートの最下位である100位に返り咲きました。 「American Heart」の上昇 同じタイトルであるブーンの2作目のプロジェクトは、公式アルバムダウンロードチャートでも約25スペース上昇しました。先週は75位でしたが、現在は52位まで上昇しています。 ベンソン・ブーンの2作目のアルバムのマイルストーン 「American Heart」は返り咲いた両チャートで10週間というマイルストーンに達し、公式アルバムダウンロードリストでは11週目に入りました。ダウンロードチャートでは2位という最高位を記録し、現在掲載されている他の2つのランキングでは4位で停滞しました。「Fireworks &...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 01:07
GBP/USDの買い手は主要レジスタンスが維持される中で躊躇
GBP/USDの買い手は主要レジスタンスラインが維持される中で躊躇している」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。GBP/USD予測：ポンドの買い手は主要レジスタンスラインが維持される中で躊躇 GBP/USDは火曜日に小幅な損失を記録した後、水曜日の欧州セッションで1.3500を上回って変動しています。この取引ペアが1.3590-1.3600のレジスタンスエリアを突破できれば、テクニカル買いを引き付ける可能性があります。米ドル（USD）は一日の後半に反発し、中東での地政学的緊張の高まりにより市場がリスク回避姿勢に転じたため、GBP/USDは下落に転じました。続きを読む... GBP/USD予測：強気筋は買われすぎの状況を無視する可能性 GBP/USDは火曜日の欧州セッションで勢いを増し、月曜日に小幅な上昇を記録した後、1.3600に向けて前進しています。テクニカル面ではこの取引ペアに買われすぎの兆候が見え始めていますが、米ドル（USD）に説得力のある回復がない限り、投資家は調整に向けたポジション取りを控える可能性があります。先週金曜日の米国からの失望的な労働市場データは、8月の非農業部門雇用者数（NFP）がわずか22,000人の増加を示し、米ドルが弱気圧力の下で週を始める原因となり、GBP/USDの上昇を可能にしました。続きを読む... 出典：https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-buyers-hesitate-as-key-resistance-holds-202509101130
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 01:04
キルギスタン、国家マイニング計画でビットコイン戦略備蓄を推進
キルギスタン、国家マイニング計画でビットコイン戦略備蓄を推進する記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。 キルギスタン、国家マイニング計画でビットコイン戦略備蓄を推進 ニュースレターにメールアドレスで登録！最新情報と限定オファーをお届けします。Jake Simmonsは2016年からビットコイン愛好家です。ビットコインについて知って以来、毎日この話題を研究し、知識を他者と共有しようと努めています。彼の目標は、法定通貨システムに取って代わるビットコインの金融革命に貢献することです。BTCと暗号資産の他に、Jakeは大学でビジネス情報学を学びました。2017年の卒業後、ブロックチェーンと暗号資産セクターで働いています。Twitterの@realJakeSimmons でJakeをフォローできます。このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトを引き続き使用することで、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。同意します 出典: https://bitcoinist.com/kyrgyzstan-national-bitcoin-reserve-state-mining/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 00:38
ビットコインは50bpsの連邦準備制度理事会の利下げ確率が17%に上昇する中、過去最高値（ATH）に向けたブレイクアウトを狙う
ビットコインは、FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)の利下げ確率が17%に上昇し、過去最高値（ATH）へのブレイクアウトを狙うという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。市場は9月17日の連邦公開市場委員会の決定について約30ベーシスポイントの緩和を織り込んでおり、基本シナリオの0.25%の利下げと、より小さな確率での0.5%の利下げに分かれています。金利が0.5%下がれば、ビットコインは過去最高値への回帰を狙える可能性があります。CMEグループのFedWatchツールによると、9月10日午前7:30（中部時間）時点での確率は、0.25ベーシスポイントの動きが約90%、0.5%が約10%、変更なしがほぼゼロで、暗示される利下げ幅はおよそ27〜29ベーシスポイントとなっています。さらに、Polymarketの2100万ドルの価格予測契約では、0.5%の利下げの可能性がさらに高まっています。予測は0.25%が81%、0.5%が17%、据え置きが3%に集中しており、これは約28.8ベーシスポイントの緩和に相当します。この決定の背景は過去2ヶ月で大きく変化しました。労働統計局のベンチマークによると、米国は2025年3月までに当初報告されていたよりも約91万1000人少ない雇用しか創出しておらず、これは2009年以来最大の下方修正となっています。インフレの進展は指標によって不均一で、労働統計局によると8月のコア消費者物価指数（CPI）は前年比約3.1%、経済分析局によると7月のコアPCEは2.9%となっています。財務省イールドカーブの短期部分は緩和の道筋を反映している一方、長期部分はターム・プレミアムと財政力学によって固定されています。ロイターのストラテジスト調査によると、年末にかけてイールドカーブはより急になり、2年物利回りは12ヶ月後に約3.40%、10年物利回りは約4.25%となり、2年と10年の利回り差は約85ベーシスポイントになると予想されています。クリーブランド連銀のエコノミストは名目中立政策金利を約3.7%と見積もっており、これは0.25%から0.5%の利下げ後も政策が中立を上回ることを意味します。発表前の短期的な要因は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 23:51
Cboeがビットコインとイーサの長期取引を先駆的に導入
Cboe、長期ビットコイン・イーサー取引の先駆けに関する投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Cboe Global Marketsはビットコインとイーサーの先物の継続的な取引を開始する準備を進めており、この戦略的な動きは米国規制下のデジタル資産取引を再形成する可能性があります。規制当局の承認を条件に11月10日に開始予定のこのイニシアチブは、頻繁なコントラクトの乗り換えの必要性を軽減し、中断のない市場エクスポージャーを提供します。続きを読む：Cboe、長期ビットコイン・イーサー取引の先駆けに 出典: https://en.bitcoinhaber.net/cboe-pioneers-long-term-bitcoin-and-ether-trading
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 23:11
Broadcomの最高経営責任者（CEO）、2030年にAI関連の高額報酬日でMuskと並ぶ
Broadcomの最高経営責任者、2030年にAI関連の巨額報酬でMuskに続く記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。Broadcomの最高経営責任者（CEO）であるHock Tan氏は、同半導体メーカーが今後10年の終わりまでに野心的な人工知能の販売目標を達成できれば、米国企業の半導体業界で最大級の将来的な報酬を約束されています。SEC（米国証券取引委員会）の提出書類によると、同社が2030年度までにAI製品の売上が1,200億ドル以上に達した場合、Tan氏は最大6億1,660万ドルの株式報酬を受け取る可能性があります。このパッケージは、テスラのイーロン・マスク氏が話題となった業績連動型のメガトランザクションと同様のもので、経営幹部の報酬がますますAIブームに結びついていることを反映しています。しかし、これはマスク氏に提案されているパッケージを凌駕するものです。 AIマイルストーンに連動した報酬パッケージ 新契約の条件下では、Broadcomの2030年度までのAI収益が900億ドルに達した場合、Tan氏は61万521株のパフォーマンスストックユニットを獲得し、現在の株価で約2億550万ドル相当となります。売上が1,200億ドルに達した場合、報酬は3倍になり、約6億1,660万ドルの株式報酬を受け取る資格を得ることになります。 このような大型報酬はシリコンバレーで前例があります。マスク氏の2018年のテスラパッケージは、当時560億ドル相当で、並外れた業績に対して並外れた報酬を結びつける雛形を作りました。興味深いことに、先週、テスラ取締役会はマスク氏に対して新たな業績連動型の1兆ドルの報酬プランを提案しました。 BroadcomのAI推進 この報酬プランは、現在NVIDIAがグラフィックプロセッサで支配しているAIコンピューティングにおいて、Broadcomがより大きな役割を確立しようとする決意を強調しています。Broadcomは、AIモデルのトレーニングと実行のための専用シリコンを求めるハイパースケールの顧客向けに、カスタムメイドのチップを代替品として位置づけています。 その戦略は実を結びつつあるようです。先週、Tan氏はBroadcomが100億ドル以上の価値がある大型の新規AIカスタマーを獲得したと発表し、広くOpenAIであると報じられています。この契約は...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 22:46
ソラナミームコインBonk、Pengu＆WIFは、Layer Brettのような今日のトレンド暗号資産にすぐに追い抜かれる可能性がある
Bonk、Pengu、WIFは勢いを失っている一方、Layer Brettは0.0055ドルのプレセール、300万ドル以上の調達、790% APYステーキング、そして実際のテクノロジーを備え、ミームコインとして際立った存在となっています。
Blockchainreporter
2025/09/10 22:40
0.5895から0.594の間で整理される可能性 – UOBグループ
「0.5895から0.594の間でレンジ相場になる可能性が高い - UOBグループ」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ニュージーランドドル（NZD）は0.5895から0.5945の間で横ばいになる可能性が高いです。長期的には、価格動向はNZDが引き続き上昇する可能性を示していますが、主要レジスタンスラインである0.5990に到達するのに十分な勢いがあるかどうかは不明です、とUOBグループの外為アナリスト、クエク・セル・リアンとピーター・チアは述べています。NZDは引き続き上昇する可能性が高い 24時間の見通し：「2日前にNZDが0.5943の高値に達した急激な上昇に続いて、昨日我々は次のように強調しました：『強いモメンタム指標はNZDのさらなる強さを示していますが、過剰買い状態が0.5960のテストに利益を制限する可能性があります。重要なレジスタンスラインである0.5990は今日視野に入る可能性は低いでしょう。サポートラインは0.5925にあり、0.5910を下回ると、NZDがさらに強くならないことを示すでしょう。』我々の評価は正確であることが判明しました。NZDは0.5960の高値まで上昇し、その後0.5923の安値まで下落し、0.5925（-0.27％）で取引を終えました。NZDはレンジ相場に入ったようです。今日、我々はNZDが0.5895から0.5945の範囲で取引されると予想しています。」 1-3週間の見通し：「2日前（9月8日、スポット価格0.5855）、我々は『継続的な上昇のためには、NZDはまず0.5930を上回って終える必要がある』と示しました。NZDが上昇して0.5941で終えた後、昨日我々は『価格動向はNZDが引き続き上昇する可能性が高いことを示していますが、主要レジスタンスである0.5990に到達するのに十分な勢いがあるかどうかは不明です』と述べました。その後、NZDは0.5960の高値まで上昇し、その後後退しました。『強いサポート』である0.5880（レベルに変更なし）が維持される限り、我々は当面同じ見解を持ち続けるでしょう。」 出典：https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-likely-to-consolidate-between-05895-and-0594-uob-group-202509101002
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 22:34
BTCが主要レジスタンスラインを突破し驚異的な急騰を達成
BTCが主要レジスタンスラインを突破し驚異的な急騰を達成という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ビットコイン$113,000：BTCが主要レジスタンスラインを突破し驚異的な急騰を達成 コンテンツへスキップ ホーム 仮想通貨ニュース ビットコイン$113,000：BTCが主要レジスタンスラインを突破し驚異的な急騰を達成 出典：https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-113000-surge/
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 22:03
ビットコインの急騰でiPhone 17の価格が約50%安くなる
ビットコインの急騰でiPhone 17の価格が約50%安くなったという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。CoinGeckoの新しいレポートによると、AppleのフラッグシップモデルであるiPhone 17は、ビットコインやイーサリアムで価格を換算すると、昨年のモデルと比較して約50%安くなっています。CoinGeckoのデータによれば、iPhone 17は現在わずか0.0072 BTCで購入できるのに対し、iPhone 16は0.014 BTCでした。ビットコインでのiPhoneの価格（出典：CoinGecko）ビットコインの価格はこの間にほぼ倍増し、昨年の発売時の57,049ドルから今回の発売サイクルでは111,033ドルに上昇しました。この急騰がAppleの値下げではなく、暗号資産の観点から見た価格下落の理由です。注目すべきは、この傾向がAppleのラインナップ全体に及んでいることです。新しいiPhone Airは0.0090 BTCで、iPhone 17 ProとPro Maxはそれぞれ0.0099 BTCと0.0108 BTCが必要です。興味深いことに、イーサリアムも同様の傾向を示しています。iPhone 17の購入には0.1866 ETHしか必要ありませんが、iPhone 16では0.3386 ETHが必要でした。ETHの価格は過去1年間で2,359.57ドルから4,282.40ドルに上昇し、80%以上の上昇を記録しています。5日間でよりスマートな暗号資産の動きを学ぶプロがバッグホールディングを避け、インサイダーのフロントランを見つけ、アルファをキャプチャする方法を学びましょう — 手遅れになる前に。CryptoSlateによる提供素晴らしい😎最初のレッスンが届きます。[email protected]をメールのホワイトリストに追加してください。イーサリアムでのiPhoneの価格（出典：CoinGecko）一方、暗号資産の上昇がiPhoneの手頃さを再形成したのは今回が初めてではありません。Appleが2011年に649ドルでiPhone 4Sを発売した時、ビットコイン換算では162 BTC以上に相当しました（当時のビットコインは1枚約4ドルで取引されていました）。今日では、799ドルという高い価格タグにもかかわらず、iPhone 17の購入に必要なビットコインは0.008 BTC未満です。これは14年間でフラッグシップiPhoneを購入するために必要なビットコインが99.9%減少したことを意味します。2011年以降のビットコインとイーサリアムでのiPhoneの価格（出典：CoinGecko）イーサリアムの軌跡も同様に劇的です。2015年...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 21:03
