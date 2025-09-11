MEXC 取引所
Ice Open NetworkとSINTがWeb3アプリとソーシャルエコシステム全体でAIエージェントを強化するために提携
Ice Open NetworkはSINTと協力して、AIエージェントを統合し、自律型インテリジェンスによってWeb3アプリ、ゲーム、支払い、およびソーシャル体験を強化しています。
Blockchainreporter
2025/09/11 04:30
ボーイング、ストライキ中の防衛部門労働者と暫定的な労働協約に達する
ボーイングがストライキ中の防衛部門労働者と暫定的な労働協約に達したという記事がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。2025年8月4日月曜日、米国ミズーリ州バークレーのボーイング防衛・宇宙・セキュリティー施設の外で労働者がピケを張っています。Neeta Satam | Bloomberg | Getty Images ボーイング防衛部門のストライキ中の労働者を代表する組合は水曜日、今週金曜日の最終投票を条件に、同社と暫定的な合意に達したと発表しました。国際機械航空宇宙労働者組合によると、5年間に設定されたこの協約には、より良い賃金と契約締結ボーナスの復活が含まれています。主にミズーリ州セントルイスを拠点とする組合員は、金曜日の朝に暫定合意について投票を行います。新協約の具体的な詳細はすぐには入手できませんでした。ストライキ中の労働者は主にF-15戦闘機とミサイルシステムの組立・整備を行っています。ボーイングでは3,000人以上の組合員が8月初めからストライキを行っています。従業員たちは、20%の一般賃金引き上げと5,000ドルの契約締結ボーナスなどの改善を含む新しい契約案を拒否していました。このストライキは約30年ぶりの初めてのものでした。ストライキ前、ボーイングのケリー・オートバーグCEOは、潜在的なストライキの影響は大きくないだろうと述べていました。「私たちはこれを乗り切るでしょう。ストライキの影響についてあまり心配する必要はありません。私たちはそれを乗り切る方法を見つけるでしょう」と彼は7月末の決算発表の電話会議で述べました。今月初め、ボーイングは需要に応えるため、防衛部門の労働者を代替する新しい労働者を非公開の人数雇用しました。この防衛部門のストライキは、昨年の契約交渉失敗後、商業機を製造する32,000人以上の組合員の機械工が7週間職場を離れたストライキに続くものです。— CNBCのレスリー・ジョセフスがこのレポートに貢献しました。出典: https://www.cnbc.com/2025/09/10/iam-union-boeing-agreement-strike.html
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 04:04
受賞者と候補者のリスト
当選者リストとノミネートリストの投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ナッシュビル、テネシー州 – 2024年9月18日：ナサニエル・レイトリフがライマン・オーディトリアムで開催された第23回アメリカーナ・オナーズ＆アワードの「今年のアーティスト賞」をシエラ・フェレルに授与しました。（写真：ジェイソン・ケンピン/ゲッティイメージズ フォー アメリカーナ・ミュージック・アソシエーション）ゲッティイメージズ フォー アメリカーナ・ミュージック・アソシエーション アメリカーナ・オナーズ＆アワードが今週、フォーク、ソウル、伝統的カントリーミュージックの最高の語り部たちを称えるために戻ってきました。24回目となる今年、主要賞のノミネートにはMJレンダーマン、シエラ・フェレル、ナサニエル・レイトリフ＆ザ・ナイト・スウェッツ、ビリー・ストリングス、ジェイソン・イズベル、チャーリー・クロケットなどが含まれています。 数日間にわたるアメリカーナフェストの目玉イベントとして、授賞式はナッシュビルのダウンタウンにあるライマン・オーディトリアムで水曜日の夜に開催されます。俳優兼ミュージシャンのジョン・C・ライリーが今年の司会を務めます。ショーではジョン・フォガティ、ドーズ、マーゴ・プライス、ヴァレリー・ジューン、ミディアム・ビルドなどのパフォーマンスが予定されています。ショーにはブランディ・カーライル、ロドニー・クロウェル、ローズアン・キャッシュなど十数人のプレゼンターが参加します。 ノミネートの完全なリストをご覧ください。受賞者の最新リストについては、ショー中にForbesをチェックしてください[受賞者は太字で表示されます]。 2025年アメリカーナ・アワード 受賞者とノミネート 今年のアーティスト チャーリー・クロケット シエラ・フェレル ジョイ・オラドクン ビリー・ストリングス ワクサハチー 今年のアルバム 「Lonesome Drifter」、チャーリー・クロケット；プロデュース：チャーリー・クロケット＆シューター・ジェニングス 「Foxes in the Snow」、ジェイソン・イズベル；プロデュース：ジェイソン・イズベル＆ジーナ・ジョンソン 「Manning Fireworks」、MJレンダーマン；プロデュース：アレックス・ファラー＆MJレンダーマン 「South of Here」、ナサニエル・レイトリフ＆ザ・ナイト・スウェッツ；プロデュース：ブラッド・クック 「Woodland」、ジリアン・ウェルチ＆デイヴィッド・ローリングス；プロデュース：デイヴィッド・ローリングス 今年のデュオ/グループ ジュリアン・ベイカー＆トーレス ドーズ ラーキン・ポー ザ・マーベリックス ジリアン・ウェルチ＆デイヴィッド・ローリングス 今年の新人アーティスト ノーリン・ホフマン MJレンダーマン ミディアム・ビルド マギー・ローズ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 03:49
Dogecoin対SHIBとMAGAX：2025年のミームコイン対決
なぜこの対決が今重要なのか ミームコインは2025年に再び注目を集めています。流動性は好調で、話題性は高く、投資家は非対称性を求めています—少額の投資で倍増する余地があるもの。DOGEとSHIBは依然として大きな注目と取引高を集めています。しかし新たな競争相手であるMAGAXは、次世代を定義する可能性のあるMeme-to-Earnを中心にプレセールの波を作り出しています[...] 投稿「Dogecoin対SHIB対MAGAX：2025年のミームコイン対決」はBlockonomiに最初に掲載されました。
Blockonomi
2025/09/11 03:45
DogeOS チームがドージコインとビットコインの新たなパートナーシップを発表
DogeOS チームがドージコインとビットコインの新たなパートナーシップを発表 | BitcoinEthereumNews.com DogeOS チームがドージコインとビットコインの新たなパートナーシップを発表 | Bitcoinist.com ニュースレターに新規登録！ 最新情報と限定オファーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。 Scott Mathersonはビットコイニストの主要な暗号資産ライターであり、鋭い分析力とデジタル通貨業界への深い理解を持っています。Scottは、新規参入者とベテランの暗号資産愛好家の両方に響く、考えさせられる十分な調査に基づいた記事を提供することで評判を得ています。 執筆活動以外にも、Scottは暗号資産リテラシーの促進に情熱を注ぎ、ブロックチェーンの可能性について一般の人々を教育する活動をしています。 このウェブサイトはクッキーを使用しています。このウェブサイトの利用を続けることで、クッキーの使用に同意したことになります。プライバシーセンターまたはクッキーポリシーをご覧ください。 同意します 出典: https://bitcoinist.com/dogecoin-and-bitcoin-partners/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 03:35
BNBが新ATHを達成し、$1,000に向けて動いています
BNBは急上昇し、$897の新ATHを記録しています。価格は日次で2.59%上昇し、取引高も$27.9億という印象的な数字を示しています。ますます多くのアナリストや投資家が魔法のような...という期待を持って見ています。記事「BNBが新ATHに到達し$1,000に向けて動く」はBlockchain Storiesで最初に掲載されました。
Coinstats
2025/09/11 03:24
XRPを売らないで？ボリンジャーバンドがショートポジションの痛みを示唆
「XRPを売らないで？ボリンジャーバンドがショートポジションの痛みを示唆」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。XRPはここ数週間、レンジ相場で3ドル付近をさまよっています。一見すると、価格チャートは鈍く見え、ショートセラー（「弱気」とも呼ばれる）に自信を与えるように見えます。しかし、ボリンジャーバンドが時間枠全体で形成されている様子は、あまり明白ではないことを示唆しており、まさにこのようなセットアップがトレンドに逆らう賭けをする人々を罰する傾向があります。あなたはこちらも気に入るかもしれません 日足のローソク足における2.90ドルの中央線は、市場が方向を変え続けるバランスポイントとなっています。その下への下落は長続きしませんが、同時に、上への反発は3.09ドルの上限バンドの直前で停滞します。価格がこのような動きをするとき、それは単なる緩やかな衰退ではなく、実際の急上昇であることが多いです。出典：TradingView XRPのこのセットアップを完全な弱気トラップにするには、3.10ドルを明確に突破する必要があります。夏の平坦な動きを弱さと見なした人々は、再考したほうがいいかもしれません。XRPの弱気筋は注意が必要です 12時間足でも圧力は同じですが、より即時的です。XRPは8月のほとんどを中央線以下で過ごし、ようやく9月にこれを突破し、出来高が少ない側にあるにもかかわらず、現在も強さを維持しています。今、バンドは広がり始めており、これは次の動きが速いものになることを示すことが多いです。ここでのリスクはXRPが引き戻されることではなく、価格が悲観的になりすぎたトレーダーにとって速すぎるほど上昇することです。あなたはこちらも気に入るかもしれません 表面上は、XRPの価格が停滞しているように見えるかもしれませんが、ボリンジャーバンドはより深いメッセージを提供しています：簡単なショートは間違った選択かもしれず、早すぎるタイミングで飛び込む弱気筋は罠に真っ直ぐ歩いていくかもしれません。出典：https://u.today/dont-sell-xrp-bollinger-bands-point-to-pain-for-shorts
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 03:02
予測AIを修正する方法：ビジネスメトリクス
予測AIをどう修正するか：ビジネスメトリクス」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。データサイエンティストはビジネスメトリクスをテクニカルメトリクスよりも重要と考えていますが、実際にはテクニカルメトリクスに重点を置いています。これによりほとんどのプロジェクトが脱線します。なぜでしょうか？エリック・シーゲル 予測AIは大きな可能性を秘めていますが、その実績は悪名高いほど乏しいものです。大手テック企業や一部の先進企業以外では、ほとんどの取り組みが展開に失敗し、価値を実現できていません。なぜでしょうか？データの専門家はビジネスへの展開を売り込む準備ができていません。彼らが通常報告するテクニカルパフォーマンスメトリクスはビジネス目標と一致しておらず、意思決定者にとって何の意味も持ちません。ステークホルダーとデータサイエンティストが予測AI展開を計画、販売、承認するためには、各機械学習モデルの価値を利益、節約、あるいは任意のKPIなどのビジネス成果の観点から確立し最大化する必要があります。価値を測定することによってのみ、プロジェクトは実際に価値を追求できます。そして、ビジネスとデータの専門家が同じ価値志向のページに乗ることによってのみ、イニシアチブは前進し展開できます。なぜAIプロジェクトでビジネスメトリクスがこれほど稀なのか その重要性を考えると、なぜビジネスメトリクスはこれほど稀なのでしょうか？研究によれば、データサイエンティストはより良く知っているにもかかわらず、一般的には従っていません：彼らはビジネスメトリクスを最も重要とランク付けしていますが、実際にはテクニカルメトリクスにより焦点を当てています。なぜ彼らは通常、潜在的なビジネス価値を計算するという重要なステップを飛ばし、自分たちのプロジェクトを破滅させるのでしょうか？それは非常に良い質問です。業界がこの轍にはまっているのは、心理的・文化的理由だけではありません - それらも要因ではありますが。結局のところ、お金の話をするのは下品で「あからさま」すぎるのです。データの専門家は、自分たちの専門知識を発揮し証明する伝統的なテクニカルメトリクスに固執せざるを得ないと感じています。それは単に彼らをより賢く見せるだけではなく - 専門用語は一般的な方法として...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 02:10
BTCMinerでXRPマイニングからすぐに稼ごう！
「BTCMinerでXRPマイニングからすぐに収益を得よう！」という投稿がBitcoinEthereumNews.comに掲載されました。ブロックチェーン技術の急速な発展により、デジタル通貨市場は前例のない成長を遂げています。世界をリードするデジタル資産の一つであるXRPは、投資家から大きな関心を集めています。しかし、XRP投資のリターンを最大化することは、多くのXRP保有者にとって重要な課題となっています。革新的なプラットフォームであるBTCMinerは、XRP保有者にマイニング契約を通じて収益を得る新しい方法を提供しています。今すぐ収益を得る方法 BTCMinerへの参加方法は？ BTCMinerのユーザー体験はシンプルで簡単で、誰でも簡単に始められます：1. 登録：メールアドレスでクイック登録。新規登録すると即座に500ドルを受け取れます。2. 契約を選択：投資目標に基づいて収益性の高いマイニング契約を選択します。3. マイニングを開始：XRPをプラットフォームに入金し、契約を有効にして安定した収入の流れを楽しみ始めましょう。なぜBTCMinerを選ぶのか？ BTCMinerは、すべてのデジタル通貨投資家、特にXRP保有者にシンプルで効率的な収益ソリューションを提供することに取り組んでいます。プラットフォームの利点には以下が含まれます：1. 便利な操作：わずか3つの簡単なステップで参加でき、複雑な技術知識は必要ありません。2. 安定したリターン：BTCMinerはスマートコントラクトを活用して、投資家に一貫したキャッシュフローを確保します。3. セキュリティ：プラットフォームは最先端のブロックチェーン技術と暗号化アルゴリズムを活用して、ユーザー資産の安全を確保します。4. プロフェッショナルサポート：7×24のカスタマーサービスがいつでも投資家の質問に答えます。BTCマイナー契約のデモンストレーションは以下の通りです：プラットフォームのビジョン：投資家により多くの可能性を創出 BTCMinerはマイニングプラットフォームであるだけでなく、デジタル通貨エコシステムの発展を促進することに専念する革新的な力です。XRP保有者に便利で効率的な収益方法を提供することで、BTCMinerはより多くの投資家の資産増加を支援しながら、ブロックチェーン技術のグローバルな採用と応用を促進することを目指しています。BTCMinerについて BTCMinerは、デジタル通貨マイニングソリューションを専門とする主要プラットフォームであり、グローバルな...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 02:04
ドナルド・トランプ、40億ドルの対外援助消費力命令に対する最高裁の差し止めを勝ち取る
TLDR 米国最高裁判所がトランプの緊急停止を認め、会計年度の期限を前に40億ドルの外国援助消費力命令を停止。裁判所の一時的な停止により、トランプは議会が承認した40億ドルの外国援助の留保を主張するための時間を得た。トランプの外国援助削減は国連と平和維持活動プログラムを対象とし、援助配布に関する法的闘争が続いている。緊急 [...] 「ドナルド・トランプ、40億ドルの外国援助消費力命令に対する最高裁判所の停止を勝ち取る」という投稿がCoinCentralに最初に掲載された。
Coincentral
2025/09/11 01:53
